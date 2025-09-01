Autoritățile franceze au ordonat spitalelor să fie pregătite, până anul viitor, pentru un posibil conflict militar major în Europa
Adevarul.ro, 1 septembrie 2025 18:30
Într-un climat internațional tot mai tensionat, autoritățile franceze au emis un ordin fără precedent: spitalele din Hexagon trebuie să fie pregătite, până cel târziu în martie 2026, pentru scenariul unui "angajament militar major" pe continentul european.
Bruxelles-ul ia decizii dure după incidentul cu avionul Ursulei von der Leyen. UE va lansa sateliți suplimentari pentru protecția GPS # Adevarul.ro
Uniunea Europeană va lansa sateliți suplimentari pe orbita joasă a pământului pentru a consolida rezistența împotriva bruiajului și interferențelor GPS și pentru a îmbunătăți capacitățile de detectare a acestora, a anunțat luni comisarul UE pentru apărare, după incidentul recent cu avionul șefei CE.
Grindeanu dă asigurări că nu s-a discutat despre o nouă creștere a TVA. „E un lucru fals aruncat pe piaţă” # Adevarul.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, 1 septembrie, că nu s-a discutat „nici măcar o dată” în coaliţia de guvernare despre o nouă majorare a TVA.
O refugiată ucraineană de 16 ani, care locuia în Germania, a fost împinsă în fața unui tren de marfă, pe 11 august. Suspectul este un cetățean irakian de 31 de ani.
România, fără reprezentant în Serviciul Extern al UE. Victor Ponta: „Noi nu avem ministru de Externe... Doamna Țoiu e ceva funcționar la MAE al Ucrainei” # Adevarul.ro
România rămâne din nou fără reprezentare după noile numiri din Serviciul European de Acțiune Externă, fapt care a stârnit critici dure la adresa Ministerului de Externe și ministrului Oana Ţoiu.
Parlamentari din SOS România și POT solicită înființarea unui nou grup la Camera Deputaților # Adevarul.ro
Mai mulți foști parlamentari POT și SOS România au cerut constituirea Grupului Parlamentar Independent în ședința Biroului Permanent a Camerei Deputaților de luni, 1 septembrie.
Misterul trenului blindat cu care liderul nord-coreean Kim Jong Un se îndreaptă spre Beijing # Adevarul.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a părăsit Phenianul cu trenul, luni, și se îndreaptă spre Beijing. Acesta ar fi recurs la tradiționalul mijloc de transport blindat folosit de liderii de la Phenian de zeci de ani.
E oficial. Bonusuri de performanță mai mici pentru bugetarii care gestionează fonduri europene # Adevarul.ro
Bugetarii care gestionează fonduri europene vor avea salarii majorate procentual în funcție de performanță, însă mai mici decât în prezent, hotărârea de guvern fiind deja publicată în Monitorul Oficial.
UE ar putea întârzia cu 10 ani taxarea carburanților pentru avioane şi vapoare. Cine va plăti totuşi taxa # Adevarul.ro
Statele Uniunii Europene iau în considerare o amânare de 10 ani a introducerii unor taxe la nivelul UE asupra combustibililor pentru aviație și transport maritim, în încercarea de a promova reformele fiscale privind energia, mult amânate.
Nicușor Dan și Ursula von der Leyen, imagini din elicopter. Discuții despre rolul strategic al Portului Constanța și securitatea la Marea Neagră # Adevarul.ro
Nicușor Dan și Ursula von der Leyen au vizitat Portul Constanța și au discutat despre importanța strategică a României pentru securitatea europeană și euro-atlantică, rolul geostrategic al portului și necesitatea consolidării capabilităților militare.
Tragedie la Timișoara. Un băiețel de nici doi ani a murit înecat într-un iaz, în timp ce era la o grădiniță privată. Dispariția lui a fost remarcată prea târziu # Adevarul.ro
Tragedie la Timișoara, unde un copil de un an și opt luni ani a murit după ce a căzut într-un iaz ornamental din apropierea grădiniței în timpul programului de recreere.
Sărbătoare amară a limbii române: examen obligatoriu de limbă pentru basarabeni, întârziere și abandon din partea României # Adevarul.ro
Ziua Limbii Române, între festivitățile de la Chișinău și realitatea dură de la București.
Lovitură pentru refugiații afgani: programul Germaniei de relocare a afganilor, suspendat de Înalta Curte Administrativă # Adevarul.ro
Guvernul german a câștigat la Înalta Curte Administrativă dreptul de a suspenda programul de vize pentru afgani, chiar dacă sute de persoane care așteptau relocarea rămân expuse riscului de persecuție. Decizia confirmă linia dură a executivului în materie de imigrație.
CSM acuză că magistrații sunt supuși unei campanii de defăimare și au ajuns să fie agresați verbal în sălile de judecată # Adevarul.ro
Rețelele sociale, dar și sălile de judecată au devenit scene ale unor atacuri fără precedent împotriva magistraților, avertizează CSM, care cere responsabilitate în discursul public și măsuri urgente pentru protejarea actului de justiție.
George Simion, scandal în Palament înaintea asumării răspunderii Guvernului pe măsurile de austeritate # Adevarul.ro
George Simion, liderul AUR, acuză PSD că folosește justiția ca „bâtă politică”, după prelungirea controlului judiciar în cazul lui Călin Georgescu, și cere oprirea „umilirii poporului român” prin decizii politice și asumări repetate de răspundere.
Bărbat înjunghiat mortal la Cernavodă. Sindicatul Europol: „De ce oricine poate umbla cu un cuțit prin România fără ca Poliția să poată interveni?” # Adevarul.ro
Sindicatul Europol a publicat luni, 1 septembrie, un videoclip în care se vede cum un recidivist a înjunghiat o persoană, weekendul acesta, la Cernavodă, Constanța, și a comentat, totodată, asupra legislației românești privind portul armelor albe.
Olguța Vasilescu, critici dure la adresa lui Ilie Bolojan: „Nu poți să ameninți că îți iei jucăriile și pleci dacă nu se face doar cum vrei tu” # Adevarul.ro
PSD nu se opune reformei în administrația locală, dar cere calcule corecte și un plan coerent înainte de reducerea posturilor, avertizează Lia Olguța Vasilescu, primarul Craiovei, după discuțiile din coaliția de guvernare privind reducerea personalului din primării.
Înotătorul Ryan Lochte, internat într-un centru de specialitate, în urma abuzului de droguri. „Am căzut într-un loc întunecat” # Adevarul.ro
Sportul în vârstă de 41 de ani a fost participant în cadrul a patru ediții ale Jocurilor Olimpice, de-a lungul timpului.
Mihaela Rădulescu, prima apariție în România, la un eveniment unde ar fi trebuit să participe Felix Baumgartner # Adevarul.ro
Prima apariție publică a Mihaelei Rădulescu în România, după moartea tragică a lui Felix Baumgartner, a avut loc la Bucharest International Air Show (BIAS).
Scene halucinante la US Open. Un milionar i-a smuls unui băiețel șapca dăruită de un jucător de tenis. Cum l-au demascat internauții # Adevarul.ro
Piotr Szczerek, bărbatul care a stârnit furia internauților după ce a furat șapca unui jucător de la US Open destinată unui tânăr fan, și-a cerut scuze.
Un pasager beat de pe ruta Bruxelles-Bucureşti s-a luat la bătaie cu membrii echipajului strigând „Slava Diana Șoşoacă”. A fost încătușat și amendat # Adevarul.ro
Un bărbat de 41 de ani care a călătorit cu un avion de la Bruxelles la Bucureşti și care se afla în stare avansată de ebrietate a fost încătușat, luni, pe Aeroportul „Henri Coandă”
Agenția Cocktail Holidays, condusă de vicepreședintele ANAT, sub anchetă. 130 de turiști au fost aduși acasă # Adevarul.ro
130 de turiști români care cumpăraseră sejururi de la agenția de turism Cocktail Holidays au fost repatriați vineri, sâmbătă și duminică, alți 56 fiind așteptați să sosească în cursul zilei de luni, a informat Ministerul Economiei.
Un muncitor străin a fost bătut până l-a comă în Cluj. Nu se știe dacă victima va supraviețui atacului # Adevarul.ro
Un muncitor străin a fost bătut de un bărbat din Cluj până a ajuns în comă, în seara zilei de 26 august. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.
Deputatul S.O.S România Raisa Enachi, și-a anunțat demisia luni, 1 septembrie, din calitatea de membru al partidului. Aceasta va activa ca parlamentar neafiliat.
Ne aflăm deja la mai bine de o săptămână după începutul ediției a XXVII-a a evenimentului național, european și mondial, o manifestare care își validează bienal înalta valoare, reputația, actualitatea.
„Vrăjitoarele nopții” 2.0. Cum instrumentalizează Kremlinul imaginea femeii pe câmpul de luptă din Ucraina # Adevarul.ro
De la declanșarea invaziei asupra Ucrainei în februarie 2022, în zonele ocupate de trupele ruse au început să apară unități formate exclusiv din femei voluntare.
Una dintre cele mai cunoscute agenții de turism din România, cu o vechime de circa 20 de ani, a fost vândută unui touroperator maghiar, parte a rupului polonez Wirtualna Polska (WP) Holding.
Criza din Coaliție ajunge la Cotroceni. Liderii coaliţiei se întâlnesc cu Nicușor Dan, după amenințările lui Bolojan cu demisia și amânarea reformei în administrație # Adevarul.ro
Criza politică din Coaliție se adâncește după ce premierul Ilie Bolojan a amenințat cu demisia. Liderii coaliției merg marți la Palatul Cotroceni pentru a discuta cu președintele Nicușor Dan despre soluțiile posibile, în contextul în care reforma administrației locale provoacă tensiuni majore.
Delerul „Maru”, implicat în moartea lui Rareș Ion, dar și în dosarul „2 Mai”, în arest la domiciliu # Adevarul.ro
Tudor Duma, cunoscut sub numele de „Maru”, personaj controversat în lumea interlopă și a consumului de droguri, a fost plasat în arest la domiciliu în dosarul privind moartea tânărului de 20 de ani Rareş Ion. Numele său apare și în dosarul tragediei de la 2 Ma
Sorin Grindeanu, după şedinţa din coaliţie: „S-a convenit pe anumite amendamente”. Impozitul minim pe cifra de afaceri se va aplica în continuare # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare a ajuns la un acord asupra unor amendamente cheie din al doilea pachet de măsuri propus de Guvernul Bolojan. Printre acestea se află menținerea impozitului pe cifra de afaceri (IMCA).
PSD vrea păstrarea impozitului pe cifra de afaceri: „Considerăm inoportună renunțarea la venituri fiscale de 1,2 miliarde lei” # Adevarul.ro
Partidele politice au depus, luni, 1 septembrie, numeroase amendamente la cele cinci reforme incluse în pachetul 2 de măsuri fiscale, asupra căruia Guvernul Bolojan își va asuma răspunderea în Parlament.
Mihai Fifor, după ce Bolojan a amenințat cu demisia: „După ce ai făcut haos, îți iei jucăriile și pleci” # Adevarul.ro
Mihai Fifor, președintele PSD Arad, a afirmat luni, 1 septembrie, că „după ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îți iei jucăriile şi pleci”, făcând referire la amenințarea cu demisia din partea premierului Ilie Bolojan.
România și R. Moldova sunt „două țări care au nevoie una de cealaltă”, a spus Nicușor Dan la vizita sa peste Prut. Dar de ce nu a fost de Ziua Independenței? Fiindcă nu recunoaște R. Moldova ca țară separată?
15:00
Un tânăr de 20 de ani a fost arestat după ce a constrâns o minoră să întrețină relații sexuale # Adevarul.ro
Un tânăr a fost arestat preventiv, pentru 30 de zile, într-un dosar de agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor, în formă continuată, şi de viol săvârșit asupra unui minor, tot în formă continuată.
Naționaliștii bulgari au atacat o mașină în care credeau că se află Ursula von der Leyen # Adevarul.ro
Liderul Partidului Renașterii Pro-Ruse, Kostadin Kostadinov, a fost filmat blocând intrarea unei mașini la o fabrică de arme din Sopot, în timpul unei vizite a președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.
Florin Răducioiu și-a anulat nunta pe ultima sută de metri. A treia relație eșuată a fostului mare atacant # Adevarul.ro
Fostul atacant Florin Răducioiu, în vârstă de 55 de ani, trebuia să se căsătorească anul acesta.
Friedrich Merz: „Dacă Germania nu ar fi mărit cheltuielile pentru apărare, NATO ar fi riscat dispariția” # Adevarul.ro
Cancelarul german, Friedrich Merz, a declarat că, fără decizia Germaniei de a majora semnificativ cheltuielile pentru apărare, Alianța Nord-Atlantică ar fi fost, probabil, condamnată la dispariție.
Un lider PNL acuză PSD că se opune reformei administrației publice din cauză că „apără un sistem de care profită politic” # Adevarul.ro
Președintele interimar al PNL Bistrița-Năsăud, deputatul Robert Sighiartău, critică PSD, despre care spune că se opune reformei administrației publice inițiate de premierul Ilie Bolojan pentru că „apără un sistem de care profită politic”.
Sora tânărului mort într-un tragic accident de circulație la Mamaia acuză magistrații că l-au lăsat în libertate pe șoferul ucigaș. „Aceasta nu este dreptate” # Adevarul.ro
Tânărul care a provocat un accident mortal în stațiunea Mamaia, în luna martie, a fost trimis în judecată, inițial, în stare de arest preventiv. Dar, pe 20 august, a instanța a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.
Sindicaliștii din educație anunță proteste masive în prima zi de școală: „Nu suntem în stradă pentru salarii mai mari, ci pentru condiții mai bune” # Adevarul.ro
Federația Sindicatelor Libere din Învățământ, Federația „Spiru Haret” și Federația „Alma Mater” vor organiza, pe 8 septembrie 2025, o amplă acțiune de protest împotriva Legii nr. 141/2025.
Se face cel mai scump transfer din istoria Angliei. Liverpool își cumpără atacant cu 150 de milioane de euro # Adevarul.ro
În această pauză de vară, Liverpool a cumpărat jucători de peste o jumătate de miliard de euro.
Premierul Ilie Bolojan, dicuții la Guvern cu președintele Partidului Popular European Manfred Weber, pe tema deficitului bugetar # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan l-a primit luni, la Palatul Victoria, pe președintele Partidului Popular European (PPE), Manfred Weber.
Un bărbat de 70 de ani a fost înjunghiat în Sectorul 4. Suspectul, reținut și dus la audieri. De la ce a pornit conflictul sângeros # Adevarul.ro
Conflict pe o stradă din Sectorul 4. Un bărbat de 70 de ani a fost înjunghiat din cauza unor neînțelegeri legate de o sumă de bani, potrivit unor surse. Cei doi erau cunoscuți.
România, pe locul patru în topul ţărilor europene cu cele mai ieftine locuinţe în 2024 # Adevarul.ro
România se află pe locul al patrulea în topul ţărilor europene cu cele mai ieftine locuinţe, după Turcia, Bosnia şi Herţegovina şi Albania, cu un preţ mediu de 1.676 euro/mp în 2024, în creştere cu 11,5% faţă de nivelul consemnat în 2023, de 1.504 euro/mp, relevă un studiu de specialitate.
FCSB scoate din echipă un fotbalist pe motive religioase și ia de bun ce aruncă italienii # Adevarul.ro
FCSB vrea să-l scoată din echipă pe internaționalul Mihai Popescu (32 de ani) pe motive de credință.
Generalii Ucrainei recomandă o abordare mai echilibrată în atacurile asupra Rusiei. Ce propun în loc # Adevarul.ro
Un grup de generali din armata ucraineană atrag atenția asupra necesității de a ajusta strategia de atac în raport cu Rusia, punând mai puțin accent pe loviturile în adânciea teritoriului rus și mai mult pe atacurile în zonele apropiate frontului.
În mai bine de trei ani de conflict, Ucraina a evoluat dintr-un simplu teatru de război într-un vast laborator digital pentru tehnologiile militare moderne.
13:30
Criza imobiliară lovește China. Gigantul Evergrande a fost retras de la bursa din Hong Kong # Adevarul.ro
Retragerea Evergrande de la bursa din Hong Kong marchează sfârșitul unei ere turbulente în sectorul imobiliar din China. Aceasta simbolizează, totodată, prăbușirea fostului cel mai mare dezvoltator imobiliar al țării și o piesă centrală a modelului de creștere economică al Chinei.
Accidentările l-au adus la capătul puterilor pe Neymar. Adversarii l-au „julit” și l-au scos din circuitul naționalei # Adevarul.ro
Brazilianul Neymar, 33 de ani, se apropie cu pași repezi de retragere.
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului. Ce este clopidogrelul # Adevarul.ro
Medicii au descoperit un medicament mai eficient decât aspirina pentru prevenirea infarctului și a accidentelor vasculare cerebrale.
