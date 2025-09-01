Liderii coaliţiei şi Nicuşor Dan se întâlnesc, marți, la Cotroceni. Tema pe care o vor aborda
StirileProtv.ro, 1 septembrie 2025 22:50
Liderii partidelor din coaliţia de guvernare au fost invitaţi, marţi, la discuţii la Cotroceni de către preşedintele Nicuşor Dan, printre temele abordate fiind şi cea legată de reforma din administraţia publică, care a iscat tensiuni în coaliţie.
• • •
UE ignoră amenințările lui Trump și menține reguli stricte pentru rețelele sociale. Vicepreședinte CE: „pentru copiii noştri” # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană nu va ceda presiunilor venite din partea Washingtonului și își va continua politica de reglementare a sectorului digital.
POLITICO: De la erou la zero - politica externă a Poloniei se stinge din cauza conflictului politic de la vârful puterii # StirileProtv.ro
Prezenţa Poloniei la masa de negocieri a politicii externe europene a durat doar un an şi jumătate. Acum, ea este compromisă de războiul politic deschis dintre preşedintele şi prim-ministrul ţării.
Horoscop 2 septembrie 2025, cu Neti Sandu. Zodia pentru care se anunță o sumă de bani # StirileProtv.ro
Horoscop 2 septembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi cu de toate. O să ne gestionăm energia să facem față tuturor provocărilor și să ne croim drum spre niște obiective îndrăznețe.
Kremlin: „Putin și Trump nu au căzut de acord asupra întâlnirii cu Zelenski”. Reacția Casei Albe # StirileProtv.ro
Un oficial al Kremlinului a anunțat, luni, că Vladimir Putin și Donald Trump nu au ajuns la un numitor comun în ceea ce privește întâlnirea cu Volodimir Zelenski.
Analiză ParentED Fest: 30% dintre copiii sub 6 ani din România sunt supuși abuzurilor fizice sau emoționale # StirileProtv.ro
PARTENERIAT. Din totalul abuzurilor fizice sau emoționale asupra copiilor din România, 30% apar în rândul copiilor cu vârste sub 6 ani.
Primarul Chișinăului, interzis în România și în Schengen, a ajuns în Italia. Explicațiile MAE de la București # StirileProtv.ro
Primarul Chişinăului, Ion Ceban, care are interdicţie pentru o perioadă de cinci ani de a intra în România şi, prin urmare, în spaţiul Schengen, a anunţat că va ajunge în Italia.
Liberalul Alexandru Muraru vrea pedepse mai aspre în Codul Penal pentru faptele extremiste, xenofobe și rasiste # StirileProtv.ro
Deputatul PNL solicită modificarea Codului Penal pentru circumstanțe agravante in cazul unor fapte cu componentă extremistă, xenofobă și rasistă și sancțiuni financiare drastice pentru partidele care incită la ură.
Doi minori sunt grav răniți după un accident rutier produs în Prahova. O fetiță de șase ani, dusă cu elicopterul în București # StirileProtv.ro
O fetiță de șase ani și un băiat de 13 ani au fost răniți grav într-un accident pe Drumul Naţional 1 D Ploieşti- Albeşti- Slobozia, în judeţul Prahova, produs luni după-amiază.
Nicuşor Dan: „Ne dorim ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră” # StirileProtv.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, luni, în cadrul declaraţiilor comune cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, că România îşi doreşte ca Hubul european de securitate să fie localizat în România, la Constanţa, la Marea Neagră.
Jude Law, despre interpretarea lui Vladimir Putin în „Magul de la Kremlin”: „N-am căutat controversa” # StirileProtv.ro
După ce a fost încântător în rolul unui tânăr papă, Jude Law îl interpretează acum pe Vladimir Putin, în filmul „Magul de la Kremlin”, care a avut premiera mondială la Festivalul de la Veneția.
Bolojan, în Parlament: „Aceasta este România pe care ne-o dorim? Avem privilegii, speciali și sinecuri" # StirileProtv.ro
Premierul a prezentat tabloul funcționării statului la asumarea răspunderii pe pachetul doi de măsuri fiscale, cerând susținerea reformelor pentru „un stat mai corect cu românii"
Primăria Generală a anulat avizul protestului anti-migranți. Bujduveanu: „Bucureştiul nu va deveni scena radicalismului” # StirileProtv.ro
Primarul general interimar Stelian Bujduveanu anunţă, luni, că avizul pentru protestul anti-migrație a fost anulat. Manifestația a fost anunțată după prezentare strategiei de incluziune a migranţilor, document care a fost retras.
Cum pot scădea facturile la electricitate cu până la 60%. Asociația Prosumatorilor a propus mai multe măsuri # StirileProtv.ro
Facturile la electricitate atât pentru consumatorii casnici cât și pentru firme pot fi reduse rapid și cu 60%. Potrivit celor din Asociația Prosumatorilor pentru asta este nevoie însă de câteva modificări legislative.
Kim Jong-Un s-a îmbarcat spre China, în trenul său blindat cu 90 de vagoane. Are vinuri franțuzești la bord # StirileProtv.ro
Kim Jong Un a părăsit Phenian-ul spre China, unde va participa la mega-parada militară din capitala Beijing. Liderul nord-coreean călătorește cu trenul său blindat, ultra-luxos.
Toamna a adus scumpiri pentru șoferi. Camerele CNAIR verifică noua rovinietă în timp real, iar unele amenzile s-au dublat # StirileProtv.ro
De la 1 septembrie au intrat în vigoare noile valori ale rovinietei. Pentru moment, sunt vizați doar șoferii de autoturisme, care în unele cazuri vor ajunge să plătească dublu.
Sezonul estival, la final. Litoralul românesc a atras mai puțini turiști, milioane de românii au preferat Grecia sau Italia # StirileProtv.ro
Sezonul estival s-a încheiat, iar primele estimări făcute de operatorii din domeniul ospitalității arată că nu au fost asaltați de turiști.
Motivul pentru care un pasager beat a devenit agresiv cu însoțitorii de bord într-un zbor spre România. A fost amendat # StirileProtv.ro
S-a lăsat cu țipete și îmbrânceli la bordul unei aeronave care a decolat luni dimineață de la Bruxelles cu destinația București.
Marian Vanghelie va ataca în instanță ordinul de protecție cerut de Oana Mizil: „Soacra mi s-a părut impertinentă” # StirileProtv.ro
Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, este cercetat de poliția din Voluntari după ce i-ar fi trimis un mesaj de amenințare cu moartea fostei sale partenere, Oana Mizil.
Putin, Xi și Modi, viziune provocatoare pentru SUA la summitul din China. Mesajul pentru Occident transmis de la Tianjin # StirileProtv.ro
La summitul din China, Vladimir Putin și Xi Jinping și-au prezentat viziunea comună pentru o nouă ordine economică și securitate globală. Viziune care, susțin analiștii, reprezintă o provocare directă pentru Statele Unite.
Mărturiile angajaților de la Kronospan despre deflagrația care le-a rănit câțiva colegi. Firma austriacă, din nou controlată # StirileProtv.ro
Patru persoane au fost rănite în urma unui incendiu puternic, urmat de mai multe explozii, la o fabrică austriacă de prelucrare a lemnului din Sebeș.
Pe 8 septembrie, prima zi de școală, profesorii nu intră la ore, ci ies în stradă. Peste 30.000 sunt așteptați în Capitală # StirileProtv.ro
Debutul de an școlar stă sub semnul conflictului dintre sindicate și Guvern. Federațiile din Educație anunță că pe 8 septembrie profesorii nu vor intra la ore, ci vor ieși în stradă.
Scandal pentru compensarea unor medicamente esențiale.
De la 1 septembrie, sute de mii de români rămân fără asigurare de sănătate dacă nu își plătesc contribuția la Fisc # StirileProtv.ro
De la 1 septembrie, sute de mii de români rămân fără asigurarea de sănătate dacă n-au plătit contribuția aferentă stabilită de Guvern.
Copil de nici doi ani, înecat la o pseudo-creșă din Timișoara. Angajații l-au scăpat din ochi și l-au găsit în iaz # StirileProtv.ro
Tragedie la un club privat pentru copii din Timișoara, care funcționează după programul unei creșe, deși proprietarii nu aveau autorizație pentru astfel de servicii.
Ursula von der Leyen a prezentat mecanismul SAFE, uriașul fond european pentru apărare. Ce șanse România să prindă finanțarea # StirileProtv.ro
România ar putea beneficia de finanțare europeană pentru proiectele militare navale prin noul mecanism creat de Uniune pentru întărirea apărării pe flancul estic.
Ce s-a întâmplat în Bulgaria cu avionul Ursulei von der Leyen. Aparatul a făcut viraje în aer timp de o oră, până a aterizat # StirileProtv.ro
Până să ajungă în România, șefa Comisiei Europene a avut parte de o aterizare cu emoții la Plovdiv în Bulgaria. Duminică, în timp ce se apropia de destinație aeronava a fost ținta unui bruiaj electronic care a lăsat-o fără semnalul GPS.
O refugiată ucraineană a fost ucisă de un bărbat după ce a fost împinsă sub roțile unui tren, în Germania # StirileProtv.ro
O refugiată ucraineană în vârstă de 16 ani a fost ucisă în orașul german Friedland după ce a fost împinsă în fața unui tren de marfă.
CSM reclamă atacuri și instigări împotriva magistraților și familiilor lor: „Fenomen de o gravitate excepțională” # StirileProtv.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) reclamă „fapte de instigare directă” împotriva magistraţilor sau a membrilor familiilor acestora, susţinând că manifestările agresive au loc online, dar și în sălile de judecată.
Prima decizie luată de UE după bruiajul GPS al avionului în care se afla Ursula von der Leyen. Planul întocmit la Bruxelles # StirileProtv.ro
Uniunea Europeană va lansa sateliţi suplimentari pe orbita joasă a Pământului pentru a consolida rezistenţa împotriva interferenţelor GPS şi va îmbunătăţi capacităţile de detectare a acestora, a anunţat luni comisarul UE pentru apărare, Andrius Kubilius.
UE ar putea amâna cu zece ani introducerea de taxe pe carburanții pentru avioane și nave # StirileProtv.ro
Statele membre ale Uniunii Europene analizează amânarea, cu 10 ani, a datei la care ar urma să fie introduse taxe la nivelul întregului bloc comunitar pentru carburanţii folosiţi de avioane şi nave.
Gretei Thunberg și flota ei cu ajutoare pentru Gaza s-a întors în port imediat după plecare. Ce s-a întâmplat # StirileProtv.ro
Greta Thunberg și flota ei cu ajutoare pentru Gaza a fost forțată să se întoarcă în port după ce a fost lovită de furtună. Vremea s-a stricat la doar câteva ore de la începerea călătoriei spre Gaza, au declarat luni organizatorii.
Mărturiile pasagerilor din trenul oprit în Constanța după ce locomotiva a luat foc. Flăcările ar fi apărut după 15 minute # StirileProtv.ro
Cei 1.300 de pasageri ai unui tren care circula pe ruta Mangalia-Craiova au trăit momente de panică, după ce a luat foc locomotiva.
Cum se apără tânărul care a bătut cu bestialitate un muncitor nepalez din Cluj-Napoca. Victima este în stare gravă # StirileProtv.ro
Un muncitor din Nepal care muncea la o fabrică din Cluj-Napoca a ajuns în comă la spital după ce a fost bătut de un bărbat. Conflictul ar fi izbucnit în urma unor neînțelegeri între cei doi, iar suspectul a fost arestat preventiv.
Cancelarul german Friedrich Merz se „pregătește mental” pentru un război în Ucraina care „se va prelungi” # StirileProtv.ro
Într-un interviu acordat duminică postului public german ZDF, Merz a declarat că nu și-a pierdut speranța în ceea ce privește încetarea focului sau negocierile de pace, dar că „nu își face iluzii”.
Grindeanu, surprins de refuzul coaliţiei privind eliminarea CASS pentru veterani şi mame: „Sunt lucruri care ţin de dreptate” # StirileProtv.ro
Sorin Grindeanu, liderul interimar al PSD, s-a arătat surprins, luni că în coaliţie nu s-a acceptat eliminarea CASS pentru veterani, invalizi, mame și personalul monahal.
Un general al președintelui Nicolas Maduro a anunțat că Venezuela este pregătită pentru un ”atac” al SUA # StirileProtv.ro
Ministrul Apărării din Venezuela, Vladimir Padrino López, a declarat că țara este pregătită să facă față „oricărui atac” din partea SUA, pe fondul escaladării tensiunilor legate de prezența militară a americanilor în Caraibe.
Maru a primit arest la domiciliu în cazul morții unui tânăr care s-a drogat în locuința sa. Decizia poate fi contestată # StirileProtv.ro
Tudor Duma, zis „Maru” trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-a drogat în garajul locuinţei sale, va fi plasat în arest la domiciliu, a decis Tribunalul Bucureşti, luni.
Gestul lui Kim Jong-Un cu puțin timp înainte de întâlnirea cu Putin la „mega-parada” organizată de Xi-Jinping # StirileProtv.ro
Cu doar câteva zile înainte ca Kim Jong Un să se întâlnească cu Vladimir Putin din Rusia pentru a asista la o demonstrație a puterii militare a Chinei, Coreea de Nord a lansat un film de propagandă.
„Hemoragie” de aleși la SOS România. Încă un deputat a demisionat din partidul Dianei Șoșoacă și se alătură neafiliaților # StirileProtv.ro
SOS România mai pierde un deputat, asta după ce Risa Enache și-a dat demisia din formațiune. Anunțul ei vine după ce în ultimele luni, partidul Dianei Șoșoacă a pirdut mai mulți aleși din Parlament.
Putin a numit doi vinovați pentru „criza” din Ucraina. Liderul rus a răbufnit la summitul din China # StirileProtv.ro
Președintele rus Vladimir Putin a apărat încă o dată invazia pe scară largă de la începutul anului 2022 ca răspuns la o lovitură de stat susținută de Occident și la influența NATO, o afirmație pe care nu a susținut-o niciodată cu dovezi.
Pacienţii pot raporta dacă un medic de la stat i-a trimis la privat. Cum se fac sesizările și ce date trebuie completate # StirileProtv.ro
Pacienții pot începând de luni, 1 septembrie, să sesizeze atunci când un medic îi redirecționează din spitalele de stat către spitalele private.
AUR anunță că va depune patru moţiuni de cenzură pentru patru dintre proiectele pe care Guvernul îşi asumă răspunderea # StirileProtv.ro
Parlamentarii AUR vor depune moţiuni de cenzură pe patru dintre proiectele pe care Guvernul îşi va asuma răspunderea, excepţie făcând proiectul referitor la pensiile magistraţilor.
Președintele polonez Karol Nawrocki cere despăgubiri de război de la Germania: „Polonia are nevoie de dreptate și adevăr" # StirileProtv.ro
La ceremonia de comemorare a declanșării celui de-al Doilea Război Mondial, șeful statului polonez, Karol Nawrocki, a declarat că problema despăgubirilor trebuie reglementată pentru un parteneriat polono-german bazat pe adevăr.
PARTENERIAT. Ultimul weekend al verii calendaristice a transformat Palatul Mogoșoaia într-un tărâm al imaginației, bucuriei și conexiunii autentice dintre părinți și copii.
Reacția Concordia după ce PSD a propus reintroducerea impozitului pentru multinaționale: „O decizie profund greșită” # StirileProtv.ro
Confederaţia Concordia critică dur decizia de reintroducere a impozitului minim pe cifra de afaceri pentru multinaționale, după ce PSD a anunțat că amendamentul lor a fost acceptat de coaliție.
Un pasager beat a fost încătușat pe Aeroportul Otopeni, după ce a făcut scandal într-un avion Bruxelles-București # StirileProtv.ro
Un bărbat de 41 de ani care a călătorit cu un avion de la Bruxelles la Bucureşti şi care se afla în stare avansată de ebrietate a fost încătuşat, luni, pe Aeroportul ”Henri Coandă”.
PSD anunță că ”a fost acceptat” amendamentul privind impozitarea multinaționalelor din România cu 1% # StirileProtv.ro
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, după şedinţa coaliţiei, că a fost acceptat amendamentul lor pentru multinaţionale, respectiv păstrarea impozitului de 1%.
Asociații civice cer un raportor CNCD pentru mitingul anti-migranți din București. Organizatorii invocă ”rasa non-albă” # StirileProtv.ro
Zeci de asociații civice și personalități publice cer CNCD trimiterea unui raportor la mitingul anti-migranți organizat pe 2 septembrie de Noua Dreaptă. Gruparea acuzată de promovarea urii folosește termeni precum ”rasa non-albă” în manifestul său.
