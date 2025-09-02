Uniunea Europeană a făcut concesii majore SUA în schimbul susținerii militare americane pentru Ucraina, confirmă președintele Consiliului European
Aktual24, 2 septembrie 2025 08:50
Uniunea Europeană a acceptat tarife de 15% impuse de Statele Unite și a renunțat la măsurile de retorsiune în cadrul unui acord comercial, în schimbul angajamentului american de a susține Ucraina, a declarat pentru prima dată public președintele Consiliului European, António Costa. Declarația marchează o schimbare importantă față de poziția oficială a Bruxelles-ului, care a […]
• • •
Acum 5 minute
09:10
Donald Trump a petrecut aproape o treime din cel de-al doilea mandat prezidențial jucând golf pe terenurile sale, arată o analiză bazată pe date oficiale. Potrivit acestor date, compilate de mass-media americană, din cele 225 de zile petrecute în funcție în acest mandat, Trump a petrecut 66 de zile la propriile terenuri de golf. Această […]
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:40
Tudor Chirilă îl desființează pe președintele Nicușor Dan: „Sistemul nostru funcționează doar pentru mafioți? V-au făcut farmece serviciile? # Aktual24
Cunoscutul artist, influencer și activist civic Tudor Chirilă a lansat luni seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook, un atac extrem de dur la adresa președintelui României, Nicușor Dan. Criticile vin în urma recentei declarații a președintelui, care a susținut că „magistrații din România au muncit în ultimii ani de două, trei ori mai […]
08:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis luni noaptea un nou mesaj RO-ALERT de atac aerian, pentru populația din nordul județului Tulcea # Aktual24
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis în noaptea de marți spre miercuri un nou mesaj RO-ALERT pentru populația din nordul județului Tulcea, în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la granița cu România. Alertele vin pe fondul conflictului armat din Ucraina, care a dus la repetate situații de risc […]
Acum 2 ore
08:10
Au ce au votat: Administrația Trump reduce drastic finanțarea programului de asistență alimentară, periclitând existența a milioane de americani săraci # Aktual24
Statele Unite trec prin cea mai amplă reducere din istorie a programului federal de asistență alimentară SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), după ce luni au intrat în vigoare noile reguli incluse în pachetul fiscal promovat de președintele Donald Trump. Măsura este deja criticată de organizațiile sociale și de o parte a opiniei publice, care avertizează […]
07:50
Ministrul Justiției crede că reforma pensiilor speciale ar putea trece de CCR și le ia apărarea magistraților: „Nu sunt dușmani ai poporului” # Aktual24
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni că proiectul de reformă a pensiilor de serviciu pentru magistrați are șanse reale să fie declarat constituțional, în cazul în care va fi analizat de Curtea Constituțională. Declarațiile au fost făcute în contextul asumării răspunderii Guvernului pe pachetul doi de reforme, care include și modificarea legislației privind pensiile […]
07:40
Guvernul argentinian denunță „spionarea ilegală” a conversațiilor sorei președintelui Milei, acuzată de corupție, și a obținut în justiție interzicerea difuzării eventualelor înregistrări audio # Aktual24
Guvernul argentinian a contraatacat luni, pe fondul unui presupus caz de corupție care o implică pe Karina Milei, sora președintelui, depunând o plângere pentru „spionajul ilegal” al conversațiilor doamnei Milei și obținând o hotărâre judecătorească care interzice difuzarea unor eventuale înregistrări audio. Potrivit cotidianului ABC Diario, o anchetă a fost deschisă după publicarea în august […]
07:20
Belgia va recunoaște statul palestinian în cadrul Adunării Generale a ONU, anunță ministrul de externe de la Bruxelles, Maxime Prévot # Aktual24
Belgia va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în septembrie, a anunțat marți ministrul belgian de externe, Maxime Prévot. „Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Și vor fi luate sancțiuni ferme împotriva guvernului israelian”, a scris pe X șeful diplomației belgiene, citat de Reuters. La sfârșitul lunii iulie, […]
Acum 4 ore
07:10
Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi s-au ținut de mână la Shanghai, pentru a-și afișa solidaritatea în fața recentelor presiuni americane # Aktual24
Președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi și-au afișat luni apropierea la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) în China, un gest simbolic de sfidare în fața recentelor presiuni americane. Cei doi lideri, care au relații de prietenie de lungă durată, au fost văzuți la Tianjin discutând zâmbitori, inclusiv într-o conversație […]
Acum 12 ore
23:20
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a susținut luni că opt nave militare americane „cu 1.200 de rachete” îi vizează țara, denunțând o „amenințare absolut criminală și sângeroasă”, potrivit Barron’s. Statele Unite, care îl acuză pe Maduro că conduce un cartel al drogurilor, au anunțat desfășurarea de nave de război în sudul Caraibelor, într-o operațiune antidrog. La […]
23:10
Președintele sud-coreean Lee Jae Myung face eforturi pentru îmbunătățirea relațiilor cu vecinul din nord. Coreea de Sud a oprit difuzarea unui program radio de propagandă în Coreea de Nord # Aktual24
Ministerul Apărării din Coreea de Sud a anunțat luni că a suspendat emisiunea radio de propagandă transmisă peste graniță, în Coreea de Nord, potrivit DW. Această măsură este cea mai recentă dintr-o serie de pași întreprinși de administrația noului președinte sud-coreean Lee Jae Myung, în încercarea sa de a reduce tensiunile cu Nordul. „Ministerul Apărării […]
23:00
O nouă încercare: Flotila care transporta ajutoare și militanți în Gaza a plecat din nou din Barcelona, după ce vântuile puternice au forțat-o să revină în portul spaniol # Aktual24
Navele cu ajutoare umanitare și activiști pro-palestinieni, inclusiv activista de mediu Greta Thunberg, au plecat din nou din Barcelona spre Gaza luni, la câteva ore după ce vânturile le-au forțat să se întoarcă în portul spaniol, informează France24. Aproximativ 20 de nave au părăsit duminică orașul spaniol cu scopul de a „deschide un coridor umanitar […]
22:30
Cu trenul blindat spre China: Liderul nord-coreean Kim Jong Un va participa la parada militară de la Beijing # Aktual24
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a părăsit Phenianul și se îndreaptă spre China, unde va participa la o paradă militară în capitala Beijing, informeaza BBC. La parada de „Ziua Victoriei”, care are loc miercuri, Kim Jong Un se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping, cu Vladimir Putin și cu alți lideri mondiali – aceasta […]
22:00
„Am făcut o greșeală gravă”. Reacţia milionarului polonez filmat când a smuls din mâinile unui copil şapca semnată de câștigătorul US Open # Aktual24
Bărbatul care a provocat indignare pe reţelele de socializare după ce a smuls din mâna unui copil şapca semnată de jucătorul de tenis Kamil Majchrzak, câștigătorul US Open de săptămâna trecută, a fost identificat drept milionarul polonez Piotr Szczerek, sponsorr al tenisului din țara sa, potrivit The Guardian. Videoclipurile incidentului îl arată pe băiat întrebând: […]
21:30
Israelul continuă planul de a prelua complet Fâșia Gaza. Mai multe tancuri au pătruns în orașul Gaza unde au fost detonate blindate vechi încărcate cu explozibil # Aktual24
Tancurile israeliene au pătruns mai adânc în orașul Gaza și au fost detonate vehicule încărcate cu explozibili într-o suburbie. Cel puțin 19 persoane au fost ucise, luni, în atacuri aeriene, au declarat oficiali și martori palestinieni, citați de Reuters. Informațiile au venit în timp ce președintele celei mai importante asociații mondiale a cercetătorilor în domeniul […]
21:30
Prezent ca în fiecare luni dimineață pentru obligațiile sale din sfera controlului judiciar, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a transmis un mesaj clar către PSD. Este ceva neobișnuit pentru politicianul extremist care rareori pronunță nume de partide și chiar dă de înțeles că le-ar desființa. „Într-o țară care trăiește pe aur, a continua să […]
21:30
Pensii speciale, Bolojan și-a asumat răspunderea: ”Chiar și cu această scădere, pensiile magistraților rămân considerabile” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului pentru reforma privind pensiilor magistraților, că proiectul susține echitatea și încrederea în justiție. ”Am văzut protestele magistraților și vreau să fie limpede că nu este o lege împotriva magistraților, ci o lege pentru echitate și pentru încrederea […]
21:20
Philip Morris International Global Travel Retail lansează prima platformă digitală globală pentru produse fără fum, menită să transforme experiența de călătorie # Aktual24
Philip Morris International (PMI) Global Travel Retail (GTR) a lansat în această vară smokefreetravel.com, primul său website global dedicat industriei de travel retail. Această platformă digitală inovatoare pune la dispoziție utilizatorilor adulți de produse cu nicotină informații despre disponibilitatea produselor fără fum ale PMI în principalele aeroporturi internaționale, cât și pe piețele interne. Având în […]
21:20
La summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, Xi Jinping promovează o nouă ordine globală, flancat de liderii Rusiei și Indiei # Aktual24
Președintele chinez Xi Jinping și-a promovat luni viziunea pentru o nouă ordine economică și de securitate globală care să prioritizeze „Sudul Global”, într-o provocare directă la adresa Statelor Unite, în timpul unui summit la care au participat liderii Rusiei și Indiei, transmite Reuters. „Trebuie să continuăm să luăm o poziție clară împotriva hegemonismului și a […]
20:50
Mii de oameni au participat la înmormântarea liderilor houthi uciși într-un atac israelian și au jurat răzbunare # Aktual24
Mii de persoane au participat, luni, la cea mai mare moschee din capitala Yemenului, Sanaa, la înmormântarea a 12 personalități houthi de rang înalt, inclusiv premierul lor, care au fost ucise în urma unui atac israelian, potrivit Reuters. Atacul de joia trecută, primul care a ucis înalți oficiali, a lovit un număr mare de oameni […]
20:50
Legea lui Bolojan contra pilelor din companiile de stat: ”Mai puțini membri în CA-uri, dar mai buni/ Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul” # Aktual24
Ilie Bolojan a anunțat, în Parlament, ce schimbări vor cunoaște companiile de stat în perioada următoare după adoptarea Pachetului 2 de măsuri. Principalele declarații: Guvernul își angajează răspunderea și pentru reforma companiilor publice. Proiectul are mai multe obiective. Vrem să punem capăt câștigurilor nemeritate din conducerile unor companii publice, vrem ca oamenii care vor conduce […]
20:40
Bolojan și-a asumat răspunderea pe Pachetul 2: ”În multe locuri, unii își angajează rudele. Alții își măresc indemnizațiile, alții fac raportări false, ca să încaseze mai mult” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că nu e timpul pentru ”lamentări sau vânătoare de vrăjitoare” și că sunt necesare acțiuni pentru a corecta nedreptățile din ultimii ani. El și-a exprimat convingerea că spre […]
20:30
Bilanțul victimelor cutremurului din Afganistan este în creștere. Peste 800 de persoane au murit și cel puțin 2800 au fost rănite # Aktual24
Peste 800 de persoane au murit și cel puțin 2800 au fost rănite în urma unuia dintre cele mai grave cutremure din Afganistan, au declarat autoritățile luni, în timp ce salvatorii ajung cu greu în zone îndepărtate din cauza terenului muntos accidentat și a vremii nefavorabile, potrivit Reuters. Dezastrul va solicita și mai mult resursele […]
Acum 24 ore
19:50
Premierul PSD Ilie Bolojan a avertizat din nou, luni, că este gata să demisioneze dacă PSD nu acceptă propunerile sale privind refroma administrației locale, au declaear surse politice pentru aktual24.ro. Președintele Dan i-a chemat, marți, la Palatul Cotroceni pe liderii partidelor din coaliția de guvernare. Bolojan a reluat, luni, în sedința coaliției, un avertisment lansat […]
19:30
”Babuinii s-au impus în coaliție”. Reacție foarte dură a economistului Bogdan Glăvan: ”Opera securiștilor PSD-AUR rămâne în vigoare” # Aktual24
Economistul Bogdan Glăvan are o reacție extrem de dură după ce PSD a reușit să impună în coaliție impozitul minim pe cifra de afaceri. ”Babuinii s-au impus în coaliție. Din nou. Drept urmare, impozitul minim pe cifra de afaceri, aberația nepereche în lume, opera securiștilor PSD-AUR, rămâne în vigoare. Să luăm un exemplu. Firma Aquila. […]
18:50
Avizul pentru protestul rasist din Capitală a fost anulat: ”Capitala nu va deveni scena radicalismului” # Aktual24
Primarul General Stelian Bujduveanu a anunțat luni anularea avizului pentru organizarea unui protest rasist de către Noua Dreaptă și partidul lui Șoșoacă. „Capitala nu va deveni scena radicalismului. Am anulat avizul pentru protestul anunțat pe 2 septembrie”, a declarat Bujuduveanu. Primarul General al Municipiului București a convocat de urgență Comisia de ordine publică, iar avizul […]
18:40
Val de atacuri ale suveraniștilor la adresa șefei CE: ”Scorpia”, ”criminala”, ”satana”. ”De-ar avea rușii o rachetă cu rază lungă” # Aktual24
Rețelele de socializare sunt luate cu asalt de postacii ”suveraniști” pentru a discredita vizita în România a șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Atacurile sunt în ton cu narativele promovate de Moscova. Iată câteva exemple de postări delirante ale postacilor ”suveraniști”: Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, se află luni după-amiaza într-o vizită […]
18:20
Lupta cu invadatorii. Zelenski anunță că livrarea de sisteme suplimentare de apărare aeriană va fi accelerată # Aktual24
Președintele Volodimir Zelenski a declarat luni, 1 septembrie, că livrarea de sisteme suplimentare de apărare aeriană va fi accelerată pentru a proteja Ucraina de atacurile cu rachete și drone rusești. Anunțul a urmat intensificării atacurilor rusești asupra infrastructurii civile, inclusiv atacul asupra Kievului din 28 august, în care au murit 25 de persoane. „Accelerăm furnizarea […]
18:10
”Se umple paharul”. Ce spune Grindeanu despre anunțul lui Paul Stănescu că PSD va pleca de la guvernare # Aktual24
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu există niciun conflict în Coaliție și că în acest moment nu este cazul ca pesediștii să iasă de la guvernare. Declarațiile vin în contextul unei noi crize politice, PSD refuzând să accepte propunerile lui Bolojan de reducere drastică a posturilor din administrația locală. ”Nu […]
18:10
Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a luat act de un document privind înfiinţarea Grupului Parlamentar Independent, transmite Agerpres. Solicitarea a fost trimisă la Comisia pentru regulament, pentru un punct de vedere. Grupul este format din deputaţi care au demisionat din partidele POT, S.O.S. România, urmând să fie desemnaţi: un lider de grup, cinci vicelideri şi […]
17:20
Șeful UDMR, aliat cu PSD în tergiversarea legilor privind administrația locală: ”E nevoie de timp, două, trei săptămâni” # Aktual24
Coaliţia de guvernare trebuie să meargă mai departe cu Ilie Bolojan în fruntea Guvernului, spune preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, adăugând că acesta nu a ameninţat cu demisia, doar a cerut susţinere pentru reforme. „Eu nu am simţit nicio ameninţare. Dar, într-adevăr, a fost o propoziţie care putea fi interpretată în sensul că dacă nu reuşim […]
17:10
S-a apucat și Olguța Vasilescu să-l atace pe Bolojan: ”Are o idee cu care nu e de acord. Suntem responsabili sau doar mimăm că muncim şi că suntem intransigenţi?” # Aktual24
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, susține că pesediștii nu se opun reformei în administraţia publică, dar că este nevoie ca Guvernul să propună coaliţiei un plan „coerent”. „Văd că, după şedinţa de ieri a coaliţiei de guvernare, se rostogoleşte ideea că PSD se opune […]
17:00
În fiecare luni dimineață, atunci când merge să-și facă datoria legală de om aflat sub control judiciar, Călin Georgescu emite câte o „bulă papală” către electoratul extremist-populist. Este un semn că se simte încolțit și vrea să-și mobilizeze urmăritorii. „Tăcerea adevărului este mai grea decât țipătul minciunii. Oligarhia și soroșismul bancar, deși puțin la număr, […]
16:50
Șefa Comisiei Europene a aterizat la Baza militară Mihail Kogălniceanu. A fost întâmpinată de președintele Dan # Aktual24
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a ajuns luni în România și a fost primită de președintele Nicușor Dan la Baza militară Mihail Kogălniceanu. Cei doi oficiali se vor deplasa cu elicopterul la Constanța, unde vor vizita Fregata ”Regele Ferdinand”. Ulterior, Ursula von der Leyen și Nicușor Dan vor vizita Baza militară de la […]
16:30
CSM, ultima tentativă de a bloca legile lui Bolojan: ”Fenomen de o gravitate excepțională, este amenințată integritatea fizică și psihică a magistraților și a membrilor familiilor acestora” # Aktual24
CSM a transmis, luni, un nou comunicat de presă privind pensiile magistraților, cu câteva ore înainte ca Guvernul Bolojan să își asume răspunderea în Parlament pe Pachetul 2, care conține și prevederi legate de pensiile speciale. ”În contextul campaniei de defăimare a magistraților inițiate și întreținute de luări de poziție repetate din zona factorului politic […]
16:20
Simion a reluat circul în Parlament: ”Domnul Georgescu a câștigat alegerile”. Presiuni AUR asupra Justiției # Aktual24
Liderul extremist al AUR, George Simion, și-a pus luni părlamentarii să poarte pancarte de susține a lui Călin Georgescu, după ce Judecătoria Sectorului 1 a decis să nu îi ridice controlul judiciar. ”Controlul juridic (sic!) prelungit pentru domnul Călin Georgescu înseamnă poporul român umilit. PSD, nu mai admiteși folosirea justiției ca bâtă politică. De ce […]
16:00
Atac violent din PSD la adresa lui Bolojan: ”După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îți iei jucăriile și pleci” # Aktual24
Președintele PSD Arad, Mihai Fifor, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan după ce acesta ar fi avertizat în ședința coaliției de ieri că este gata sp demisioneze dacă PSD îi mai blochează proiectele de reformă a administrației. ”După ce ai făcut haos în jurul tău, te superi pe sat, îți iei […]
15:50
Un ”suveranist” a făcut scandal mare la bordul unui avion WizzAir: ”Slavă Diana Șoșoacă”. A fost imobilizat # Aktual24
Un incident șocant a avut loc luni, cu doar 40 de minute înainte ca un avion WizzAir care decolase din Bruxelles Charleroi să aterizeze la București – Otopeni. Un pasager român, în vârstă de 41 de ani, vizibil aflat sub influența alcoolului, a început să țipe și să devină violent verbal cu însoțitorii de bord […]
15:40
Criză în coaliție, președintele Dan se întâlnește marți cu Grindeanu, Bolojan, Fritz și cu Kelemen Hunor # Aktual24
Președintele Nicușor Dan se va întâlni marți cu liderii coaliției de guvernare, au declarat surse politice pentru aktual24.ro. Întâlnirea are loc pe fondul tensiunilor din coaliție, care au culminat cu avertismentul lui Ilie Bolojan că ar putea demisiona. Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că în timpul ședinței coaliției, de duminică, Ilie Bolojan a amenințat […]
14:50
Încă un lucrător străin a fost atacat mișelește. Victima este în comă, ”neputând avea certitudinea supravieţuirii acesteia” # Aktual24
Un bărbat a fost arestat preventiv după ce a lovit cu o bucată de lemn un cetăţean străin aflat la muncă în România, victima fiind în comă în urma agresiunii. „La data de 31.08.2025, procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca a propus luarea măsurii arestării preventive faţă de un inculpat […]
14:40
PSD a reușit să își impună un amendament la Pachetul 2 de măsuri prin care firmele cu cifră de afaceri de peste 50 milioane de euro să fie taxate suplimentare, au declarat surse politice pentru aktual24.ro. Iată cum arată justificarea PSD pentru impunerea impozitului pe cifra de afaceri: ”Impozitul minim pe cifra de afaceri aplicat […]
14:10
Ce s-ar întâmpla dacă ar demisiona premierul Ilie Bolojan? Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că în timpul ședinței coaliției de duminică, Ilie Bolojan a amenințat că demisionează. Ședința a fost extrem de tensionată din cauza pachetului de reforme privind administrația publică. În ședință, Bolojan a cerut apăsat ca 45% dintre angajații din administrația publică […]
13:30
Rusia a încercat să deturneze avionul în care se afla Ursula von der Leyen: „Întreaga zonă a aeroportului GPS s-a întunecat” # Aktual24
Un incident de securitate aviatică a avut loc duminică în Bulgaria, când avionul care o transporta pe Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, a fost privat de navigația GPS în timp ce se apropia de aeroportul din Plovdiv. Potrivit Financial Times, trei oficiali europeni au confirmat că situația este tratată drept o interferență rusească. […]
13:10
Bolojan anunță în cât timp va reuși România să își corecteze deficitul dacă se iau măsurile adecvate: ”Doi-trei ani de zile, în aşa fel încât şocul în plan intern să fie atenuat” # Aktual24
Premierul Ilie Bolojan a declarat, luni, că Partidul Popular European susţine o reducere a deficitului bugetar cu care se confruntă România pe parcursul a doi-trei ani, astfel încât măsurile să fie suportabile din punct de vedere social. Declaraţiile au fost făcute la finalul reuniunii BEx PNL, convocată în contextul întâlnirii cu preşedintele PPE, Manfred Weber. […]
12:40
În Belarus, militarii mai multor foste state sovietice, inclusiv Rusia, au început exerciții de război la care se va simula utilizarea de arme nucleare # Aktual24
Pe 31 august, în Belarus au început exercițiile militare ale Organizației Tratatului de Securitate Colectivă (CSTO), în cadrul cărora se vor simula scenarii ce implică utilizarea armelor nucleare. Potrivit Kyiv Independent, la manevre participă peste 2.000 de militari din Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Rusia și Tadjikistan. Forțele sunt dotate cu aproximativ 450 de unități de tehnică […]
11:50
Surse: Vanghelie a amenințat-o cu moartea pe fosta sa parteneră, fosta deputată PSD Oana Mizil. Poliția a intervenit # Aktual24
Marian Vanghelie a amenințat-o cu moartea pe fosta sa parteneră, Oana Mizil. La solicitarea acesteia, polițiștii au emis ordin de protecție. Incidentul a avut loc pe 31 mai 2025, în jurul orei 15:19, au declarat surse din Poliție pengtru aktual24.ro. Polițiștii din cadrul Poliției Orașului Voluntari au fost sesizați, prin apel la SNUAU 112, de […]
11:40
Localnicii din Buzău vor primi despăgubiri în valoare de peste 500.000 de lei pentru pagubele provocate de urși în primele șapte luni ale anului # Aktual24
Direcția Județeană de Mediu (DJM) Buzău a emis, în primele șapte luni ale anului 2025, decizii pentru acordarea unor despăgubiri în valoare totală de peste 500.000 lei (echivalentul a 5 miliarde lei vechi), ca urmare a pagubelor produse de urși în județ. Potrivit cotidianului local Opinia de Buzău, cele mai multe incidente s-au înregistrat în […]
11:20
O nouă înfrângere a lui Georgescu în fața instanței. Judecătoria Sectorului 1 îi menține controlul judiciar # Aktual24
Judecătoria Sectorului 1 a decis, luni, să mențină controlul judiciar în cazul extremistului Călin Georgescu. Zeci de fanatici de-ai extremistului au venit din nou să îl susțină. Extremistul Georgescu a fost trimis în judecată pe 2 iulie de Parchetul General, fiind acuzat de promovarea, în public, a cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de […]
11:10
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde: „Franța nu are nevoie de intervenția FMI, dar instabilitatea guvernamentală este un semnal de alarmă pentru zona euro” # Aktual24
Președinta Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, a declarat luni, 1 septembrie, că Franța nu se află în prezent într-o situație care să necesite intervenția Fondului Monetar Internațional (FMI), însă a avertizat că orice risc de prăbușire a unui guvern din zona euro reprezintă un motiv serios de îngrijorare. Declarațiile au fost făcute într-un interviu […]
11:10
Ponta susține că Anca Alexandrescu l-a împiedicat pe Georgescu să fie președinte: ”Ea este arma fatală” # Aktual24
Victor Ponta a ironizat-o pe Anca Alexandrescu, fosta sa consilieră, afirmând că ea este vinovată pentru că extremistul Călin Georgescu nu a ajuns președinte al României. Ponta a explicat, într-un podcast, de ce este atacat cu atâta înverșunare de fosta sa consilieră, Anca Alexandrescu la Realitatatea Plus. „Ea mă are pe listă ca singurul care […]
