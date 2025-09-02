Bolojan desființează aiurelile pro-Rusia ale lui George Simion: ”Fake! Este cea mai simplistă linie de atac și astfel de argumente nu stau în picioare”
Aktual24, 2 septembrie 2025 20:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seară, la Digi24 că reducerea posturilor ocupate din administrația publică locală cu 10% este o necesitate. El a subliniat că și în administrația centrală pot fi făcute reduceri de personal. ”Au fost discuții legate de două subiecte (cu președintele Dan – n.red.). Primul – cel privind propunerile pentru care […]
• • •
Acum 5 minute
20:30
Tulcea: O femeie a găsit 7.500 de lei uitați într-un bancomat. Uitucul și-a recuperat banii
Un bărbat din județul Tulcea și-a recuperat suma de 7.500 lei, uitată la un bancomat, cu ajutorul unui jandarm și al unei femei, a anunțat marți, într-un comunicat de presă, Inspectoratul Județean de Jandarmi (IJJ). Banii au fost găsiți pe tastatura bancomatului aflat în sediul unei bănci de o femeie, care a sunat la numărul […]
20:30
Un bărbat a fost împușcat mortal de poliția franceză după ce a înjunghiat cinci persoane la Marsilia
Un bărbat care a înjunghiat, marți, cel puțin cinci persoane în orașul Marsilia, din sudul Franței, a fost împușcat mortal de poliție, au declarat autoritățile, potrivit Associated Press. Procurorul Nicolas Bessone a declarat că atacul a fost comis de un cetățean tunisian cu statut de rezident legal. Bessone a spus că suspectul a fost expulzat […]
Acum 30 minute
20:10
Bolojan desființează aiurelile pro-Rusia ale lui George Simion: "Fake! Este cea mai simplistă linie de atac și astfel de argumente nu stau în picioare"
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seară, la Digi24 că reducerea posturilor ocupate din administrația publică locală cu 10% este o necesitate. El a subliniat că și în administrația centrală pot fi făcute reduceri de personal. ”Au fost discuții legate de două subiecte (cu președintele Dan – n.red.). Primul – cel privind propunerile pentru care […]
Acum o oră
19:40
Președintele Nicușor Dan nu este un președinte-jucător precum Traian Băsescu. Nu este nici un președinte-monarh absent precum Klaus Iohannis. De fapt, rolul său încă se definește pentru că are de-a face cu patru partide puternice din care niciunul nu este propriu-zis „partidul său”, unul pe care să-l domine, în ciuda apropierii de USR. Și cu […]
Acum 2 ore
19:00
Slovacul Fico, singurul lider UE la reuniunea anti-Vest din China, s-a întâlnit cu Putin pentru a „standardiza" relația cu Rusia
Președintele rus Vladimir Putin s-a întâlnit cu premierul slovac Robert Fico la Beijing, pe 2 septembrie, unde cei doi au discutat despre războiul Rusiei împotriva Ucrainei, relațiile cu țările occidentale și legăturile economice, potrivit agenției de stat ruse RIA Novosti. Fico a călătorit în China pentru a participa la evenimentele dedicate aniversării capitulării Japoniei în […]
Acum 4 ore
18:30
2.000 de nord-coreeni au murit în războiul Rusiei contra Ucrainei. Kim Jong Un vrea să trimită încă 6.000 în Rusia
Aproximativ 2.000 de soldați nord-coreeni dislocați în Rusia au fost uciși în timpul luptelor împotriva Ucrainei, a transmis agenția de știri sud-coreeană Yonhap pe 2 septembrie, citând parlamentari informați de serviciul de informații al țării. Potrivit Serviciului Național de Informații al Coreei de Sud, Phenianul plănuiește să trimită încă 6.000 de soldați în Rusia, ca […]
18:10
Bolojan le ordonă primarilor să trimită "date corecte" până pe 4 septembrie. Ministrul Dezvoltării neagă că a retransmis date false: "Ministerul Dezvoltării nu a produs și nu va produce fake-uri"
Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a lucrat la eficientizarea structurii autorităților locale pe baza datelor de care dispunea până la începutul acestei săptămâni, date care nu se refereau la posturi ocupate, a declarat, marți, pentru Agerpres, ministrul Cseke Attila. ‘Ministerul Dezvoltării nu a produs și nu va produce fake-uri. Am lucrat la eficientizarea structurii […]
17:00
Premierul Ilie Bolojan forțează reformele în administrația publică și asta i-ar putea forța funcția de premier. Șeful Guvernului e inflexibil pe direcția asta. Problema e că reducând masiv posturile din administrație, nemulțumești o mulțime de oameni care formează coloana vertebrală a majorității partidelor din România. Desigur că partidele din coaliția guvernamentală îl folosesc pe premierul […]
Acum 6 ore
16:30
Năstase, invitat în China alături de Putin și Kim Jong-Un: "Maine va avea loc o mare parada militara si o receptie oferita de liderii chinezi"
Adrian Năstase, fost premier PSD, anunță că se află în China la un eveniment organizat de guvernul de la Beijing la care participă și Vladimir Putin și Kim Jong Un. ”Sunt invitat, in aceste zile, la Beijing, in calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de […]
16:30
Presshub: Povestea conviețuirii între etnii și religii, într-un sat din Transilvania. Cum e posibilă pacea
Vă mai amintiți conflictele sângeroase dintre imigranți și localnici în Irlanda de Nord, la Ballymena? Mi-am zis atunci că ura revărsată din toate gurile de canale ale propagandei poate izbucni peste tot, că „Ballymena” poate fi oriunde. Și n-a trecut mult, la o altă scară, ura lovește cu un pumn în fața unui livrator din […]
16:20
EuReporter: Experții internaționali în sănătate publică avertizează cu privire la taxarea ridicată a nicotinei
83 de experți de top în sănătate publică își exprimă îngrijorarea profundă cu privire la revizuirea Directivei privind accizele la tutun (TED) de către Comisia Europeană. Ei susțin că taxarea alternativelor fără fum în același fel ca țigările contrazice dovezile științifice, subminează eforturile de sănătate publică și protejează comerțul letal cu țigări. Pe 1 septembrie, […]
16:10
Surse, ce s-a discutat la Palatul Cotroceni. Bolojan a insistat că este gata să demisioneze, s-a vehiculat un termen de 2 săptămâni
Surse politice au declarat pentru aktual24.ro că în cadrul discuțiilor de la Palatul Cotroceni cu liderii coalitiei, Nicușor Dan i-a ceriut premierului Bolojan ca în două săptămâni să ăi prezinte proiectul de reformă în administrația locală. În acel moment, adică peste două săptămâni, în funcție și de reacția președintelui, Bolojan va decide dacă demisionează. În […]
15:10
Putin, delir în China: "Rusia nu a avut niciodată dorinţa de a ataca pe cineva/ Europenii sunt specialişti în filme de groază"
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Moscova nu s-a opus niciodată potenţialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană şi că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securităţii atât a Rusiei, cât şi a Ucrainei, informează Reuters, citată de Agerpres. Vorbind în China în timpul unei vizite, Putin […]
15:10
De unde trebuie dați afară cei mai mulți bugetari. Primăriile din Prahova, Argeș și Suceava sunt pe primele locuri
Prahova, Argeș și Suceava ar fi județele cele mai afectate, în cazul în care numărul maxim de posturi admise în administrația locală ar fi redus cu 40%, reiese dintr-o analiză făcută publică marți de Guvern. Astfel, în cazul în care numărul maxim de posturi admise în administrația locală ar fi redus cu 40%, ar fi […]
Acum 8 ore
13:50
Kremlinul îl contrazice pe Trump: "Nu a existat niciun acord între Putin și Trump pentru o întâlnire Putin-Zelenski"
Nu a existat niciun acord între președintele SUA, Donald Trump, și președintele rus, Vladimir Putin, pentru a se întâlni cu președintele Zelenski, a declarat marți consilierul pentru politică externă al Kremlinului, Iuri Ușakov, contrazicând afirmațiile anterioare ale lui Trump. Președintele SUA a declarat pe 19 august că a început „aranjamentele” pentru o întâlnire între Putin […]
13:10
Partidul Oamenilor Tineri transmite semnăturile necesare pentru depunerea celor patru moţiuni de cenzură „care vizează proiectele controversate din al doilea pachet de reforme fiscale şi administrative, propus de Guvern împotriva românilor”. Preşedintele POT, Anamaria Gavrilă, a anunţat marţi că se alătură iniţiativei de contestare a Pachetului II, subliniind că aceste moţiuni reprezintă şi „poziţia fermă […]
12:50
Prima reacție din PSD la ieșirea lui Bolojan privind primăriile. Olguța Vasilescu îl acuză pe premier că "face pe justițiarul"
Lia Olguța Vasilescu, prim-vicepreședinte al PSD si primar al Craiovei, a reacționat acru la declarațiile lui Ilie Bolojan privind situația cu angajații din administrația locală. Bolojan a avertizat că demisionează dacă PSD îl mai impiedică să facă schimbările necesare. ”Am urmărit conferința de presă a domnului premier Ilie Bolojan și ma bucur că a constatat […]
12:40
Scurgere masivă de petrol în Marea Neagră, provocată de încărcarea neglijentă a unui tanc petrolier rusesc din Novorossisk. Pata de petrol ar putea atinge coastele României și Bulgariei
O scurgere masivă de produse petroliere a avut loc în largul portului rusesc Novorossisk, provocând o pată de petrol estimată la peste 350 de kilometri pătrați, care plutește în derivă spre peninsula Crimeea, teritoriu ucrainean ocupat de Rusia. Informația a fost confirmată de agenția rusă TASS, care citează date actualizate ale autorităților și experților în […]
12:40
Bolojan, mesaj sec pentru cei care se plâng că vor fi dați afară din primării: "Mediul privat din România, din foarte multe locuri, nu are pe cine angaja. Este nevoie pe piaţa forţei de muncă private"
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, societăţile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din oamenii disponibilizaţi în urma reformei administraţiei publice locale, susţinând că „mediul privat din România, din foarte multe locuri, nu are pe cine angaja”. „130.000 de angajaţi efectiv în administraţia publică locală, din care, aşa cum v-am spus, se […]
Acum 12 ore
11:40
Studenții se alătură profesorilor în protestul din 8 septembrie: „Banii alocați educației sunt o investiție în viitor, nu o cheltuială"
Studenții anunță că vor ieși în stradă alături de profesori, în prima zi a noului an școlar, în semn de protest față de măsurile de austeritate luate de Guvern în domeniul educației. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a transmis, printr-un comunicat oficial, că își manifestă solidaritatea cu profesorii și elevii și că […]
11:10
La alții se poate, la noi, nu! Cehia taie pensiile „nesimițite" ale foștilor oficiali comuniști și le mărește pe cele ale disidenților: „Un gest simbolic de reconciliere cu trecutul totalitar"
Guvernul ceh a decis să continue reducerea pensiilor pentru foștii oficiali ai regimului comunist, într-un demers considerat simbolic și necesar pentru asumarea trecutului totalitar. Măsura vizează înalții membri ai Partidului Comunist, ofițerii Securității Statului și conducerea grănicerilor din perioada anterioară anului 1989. Concret, începând cu luna ianuarie 2026, aceștia vor pierde 300 de coroane cehești […]
10:50
Bolojan confirmă că va demisiona dacă PSD nu-și respectă cuvântul: "Sper să avem înțelepciunea să ne respectăm înțelegerile și să facem ce trebuie pentru România"
Premierul Ilie Bolojan a confirmat, marți, într-o conferință de presă, că este va demisiona dacă ”partenerii” din coaliție se împotrivesc în continuare reducerilor de personal din administrația publică locală. Bolojan a spus de mai multe ori apăsat că ”înțelegerile” trebuie respectate. ”Sper să avem înțelepciunea să ne respectăm înțelegerile și să facem ce trebuie pentru […]
10:40
Polițiștii francezi au depistat doi cetățeni tunisieni care ascundeau în chiloți bijuterii nedeclarate în valoare de 10 milioane de euro
Un control de rutină efectuat în gara Gare de Lyon din Paris s-a transformat într-un caz de film polițist, cu un strop de umor involuntar, după ce doi cetățeni tunisieni au fost reținuți de poliție… purtând veritabile „tezaure”, ascunse în lenjeria intimă. Conform cotidianului Le Parisien, bărbații – unul adult, celălalt minor – aveau ascunse […]
10:30
Bolojan anunță că nu se lasă păcălit de Ministerul Dezvoltării: "A propus o reducere de 25% a personalului din primării. Efectele sunt aproape nule. Desființează posturi care nu erau ocupate, am văzut asta de mai multe ori"
Premierul Ilie Bolojan a susținut, marți dimineața, o conferință de presă în care și-a detaliat propunerile privind reforma în administrația publică locală. „Săptămâna trecută s-au împlinit două luni de când acest guvern și-a preluat mandatul. La câteva zile după ce am preluat mandatul, am constatat că situația deficitului era mult mai dificilă decât știam. Am […]
10:10
O bulă de oxigen pentru Putin: Rusia și China au semnat acordul pentru construirea conductei de gaze Power of Siberia 2, care va traversa vestul Siberiei și Mongolia
După ani de negocieri tensionate și blocaje diplomatice, compania rusă Gazprom și gigantul energetic chinez CNPC au semnat un memorandum legal pentru dezvoltarea conductei de gaze Power of Siberia 2, care va lega regiunea Yamal din Rusia de nordul Chinei, traversând vestul Siberiei și Mongolia. Potrivit agenției Reuters, înțelegerea include și construcția conductei Soyuz Vostok, […]
09:40
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, amenință cu războiul total: „Vom ridica republica la arme dacă America ne va ataca!"
Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, a lansat o avertizare fără precedent luni, declarând că va activa „constituțional o republică în arme” dacă țara sa este atacată de forțele militare americane desfășurate recent în Caraibe. Declarația, citată de Associated Press, vine în contextul escaladării fără precedent a tensiunilor, după ce Statele Unite au sporit prezența navală în […]
09:20
Tudor Chirilă îl atacă pe președintele Nicușor Dan: „Sistemul nostru funcționează doar pentru mafioți? V-au făcut farmece serviciile?"
Cunoscutul artist, influencer și activist civic Tudor Chirilă a lansat luni seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook, un atac extrem de dur la adresa președintelui României, Nicușor Dan. Criticile vin în urma recentei declarații a președintelui, care a susținut că „magistrații din România au muncit în ultimii ani de două, trei ori mai […]
09:10
Donald Trump și-a petrecut aproape o treime din actualul mandat jucând golf, deși în campania electorală promisese că nu va mai dedica timp pentru așa ceva
Donald Trump a petrecut aproape o treime din cel de-al doilea mandat prezidențial jucând golf pe terenurile sale, arată o analiză bazată pe date oficiale. Potrivit acestor date, compilate de mass-media americană, din cele 225 de zile petrecute în funcție în acest mandat, Trump a petrecut 66 de zile la propriile terenuri de golf. Această […]
08:50
Uniunea Europeană a făcut concesii majore SUA în schimbul susținerii militare americane pentru Ucraina, confirmă președintele Consiliului European
Uniunea Europeană a acceptat tarife de 15% impuse de Statele Unite și a renunțat la măsurile de retorsiune în cadrul unui acord comercial, în schimbul angajamentului american de a susține Ucraina, a declarat pentru prima dată public președintele Consiliului European, António Costa. Declarația marchează o schimbare importantă față de poziția oficială a Bruxelles-ului, care a […]
08:40
Tudor Chirilă îl desființează pe președintele Nicușor Dan: „Sistemul nostru funcționează doar pentru mafioți? V-au făcut farmece serviciile?
Cunoscutul artist, influencer și activist civic Tudor Chirilă a lansat luni seară, într-o postare pe pagina sa de Facebook, un atac extrem de dur la adresa președintelui României, Nicușor Dan. Criticile vin în urma recentei declarații a președintelui, care a susținut că „magistrații din România au muncit în ultimii ani de două, trei ori mai […]
08:20
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis luni noaptea un nou mesaj RO-ALERT de atac aerian, pentru populația din nordul județului Tulcea
Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a transmis în noaptea de marți spre miercuri un nou mesaj RO-ALERT pentru populația din nordul județului Tulcea, în contextul intensificării atacurilor aeriene rusești asupra infrastructurii ucrainene de la granița cu România. Alertele vin pe fondul conflictului armat din Ucraina, care a dus la repetate situații de risc […]
08:10
Au ce au votat: Administrația Trump reduce drastic finanțarea programului de asistență alimentară, periclitând existența a milioane de americani săraci
Statele Unite trec prin cea mai amplă reducere din istorie a programului federal de asistență alimentară SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), după ce luni au intrat în vigoare noile reguli incluse în pachetul fiscal promovat de președintele Donald Trump. Măsura este deja criticată de organizațiile sociale și de o parte a opiniei publice, care avertizează […]
07:50
Ministrul Justiției crede că reforma pensiilor speciale ar putea trece de CCR și le ia apărarea magistraților: „Nu sunt dușmani ai poporului"
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat luni că proiectul de reformă a pensiilor de serviciu pentru magistrați are șanse reale să fie declarat constituțional, în cazul în care va fi analizat de Curtea Constituțională. Declarațiile au fost făcute în contextul asumării răspunderii Guvernului pe pachetul doi de reforme, care include și modificarea legislației privind pensiile […]
07:40
Guvernul argentinian denunță „spionarea ilegală" a conversațiilor sorei președintelui Milei, acuzată de corupție, și a obținut în justiție interzicerea difuzării eventualelor înregistrări audio
Guvernul argentinian a contraatacat luni, pe fondul unui presupus caz de corupție care o implică pe Karina Milei, sora președintelui, depunând o plângere pentru „spionajul ilegal” al conversațiilor doamnei Milei și obținând o hotărâre judecătorească care interzice difuzarea unor eventuale înregistrări audio. Potrivit cotidianului ABC Diario, o anchetă a fost deschisă după publicarea în august […]
Acum 24 ore
07:20
Belgia va recunoaște statul palestinian în cadrul Adunării Generale a ONU, anunță ministrul de externe de la Bruxelles, Maxime Prévot
Belgia va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în septembrie, a anunțat marți ministrul belgian de externe, Maxime Prévot. „Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Și vor fi luate sancțiuni ferme împotriva guvernului israelian”, a scris pe X șeful diplomației belgiene, citat de Reuters. La sfârșitul lunii iulie, […]
07:10
Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi s-au ținut de mână la Shanghai, pentru a-și afișa solidaritatea în fața recentelor presiuni americane
Președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi și-au afișat luni apropierea la summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (SCO) în China, un gest simbolic de sfidare în fața recentelor presiuni americane. Cei doi lideri, care au relații de prietenie de lungă durată, au fost văzuți la Tianjin discutând zâmbitori, inclusiv într-o conversație […]
1 septembrie 2025
23:20
Președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a susținut luni că opt nave militare americane „cu 1.200 de rachete” îi vizează țara, denunțând o „amenințare absolut criminală și sângeroasă”, potrivit Barron’s. Statele Unite, care îl acuză pe Maduro că conduce un cartel al drogurilor, au anunțat desfășurarea de nave de război în sudul Caraibelor, într-o operațiune antidrog. La […]
23:10
Președintele sud-coreean Lee Jae Myung face eforturi pentru îmbunătățirea relațiilor cu vecinul din nord. Coreea de Sud a oprit difuzarea unui program radio de propagandă în Coreea de Nord
Ministerul Apărării din Coreea de Sud a anunțat luni că a suspendat emisiunea radio de propagandă transmisă peste graniță, în Coreea de Nord, potrivit DW. Această măsură este cea mai recentă dintr-o serie de pași întreprinși de administrația noului președinte sud-coreean Lee Jae Myung, în încercarea sa de a reduce tensiunile cu Nordul. „Ministerul Apărării […]
23:00
O nouă încercare: Flotila care transporta ajutoare și militanți în Gaza a plecat din nou din Barcelona, după ce vântuile puternice au forțat-o să revină în portul spaniol
Navele cu ajutoare umanitare și activiști pro-palestinieni, inclusiv activista de mediu Greta Thunberg, au plecat din nou din Barcelona spre Gaza luni, la câteva ore după ce vânturile le-au forțat să se întoarcă în portul spaniol, informează France24. Aproximativ 20 de nave au părăsit duminică orașul spaniol cu scopul de a „deschide un coridor umanitar […]
22:30
Cu trenul blindat spre China: Liderul nord-coreean Kim Jong Un va participa la parada militară de la Beijing
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a părăsit Phenianul și se îndreaptă spre China, unde va participa la o paradă militară în capitala Beijing, informeaza BBC. La parada de „Ziua Victoriei”, care are loc miercuri, Kim Jong Un se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping, cu Vladimir Putin și cu alți lideri mondiali – aceasta […]
22:00
„Am făcut o greșeală gravă". Reacţia milionarului polonez filmat când a smuls din mâinile unui copil şapca semnată de câștigătorul US Open
Bărbatul care a provocat indignare pe reţelele de socializare după ce a smuls din mâna unui copil şapca semnată de jucătorul de tenis Kamil Majchrzak, câștigătorul US Open de săptămâna trecută, a fost identificat drept milionarul polonez Piotr Szczerek, sponsorr al tenisului din țara sa, potrivit The Guardian. Videoclipurile incidentului îl arată pe băiat întrebând: […]
21:30
Israelul continuă planul de a prelua complet Fâșia Gaza. Mai multe tancuri au pătruns în orașul Gaza unde au fost detonate blindate vechi încărcate cu explozibil
Tancurile israeliene au pătruns mai adânc în orașul Gaza și au fost detonate vehicule încărcate cu explozibili într-o suburbie. Cel puțin 19 persoane au fost ucise, luni, în atacuri aeriene, au declarat oficiali și martori palestinieni, citați de Reuters. Informațiile au venit în timp ce președintele celei mai importante asociații mondiale a cercetătorilor în domeniul […]
21:30
Prezent ca în fiecare luni dimineață pentru obligațiile sale din sfera controlului judiciar, fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu a transmis un mesaj clar către PSD. Este ceva neobișnuit pentru politicianul extremist care rareori pronunță nume de partide și chiar dă de înțeles că le-ar desființa. „Într-o țară care trăiește pe aur, a continua să […]
21:30
Pensii speciale, Bolojan și-a asumat răspunderea: "Chiar și cu această scădere, pensiile magistraților rămân considerabile"
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului pentru reforma privind pensiilor magistraților, că proiectul susține echitatea și încrederea în justiție. ”Am văzut protestele magistraților și vreau să fie limpede că nu este o lege împotriva magistraților, ci o lege pentru echitate și pentru încrederea […]
21:20
Philip Morris International Global Travel Retail lansează prima platformă digitală globală pentru produse fără fum, menită să transforme experiența de călătorie
Philip Morris International (PMI) Global Travel Retail (GTR) a lansat în această vară smokefreetravel.com, primul său website global dedicat industriei de travel retail. Această platformă digitală inovatoare pune la dispoziție utilizatorilor adulți de produse cu nicotină informații despre disponibilitatea produselor fără fum ale PMI în principalele aeroporturi internaționale, cât și pe piețele interne. Având în […]
21:20
La summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai, Xi Jinping promovează o nouă ordine globală, flancat de liderii Rusiei și Indiei
Președintele chinez Xi Jinping și-a promovat luni viziunea pentru o nouă ordine economică și de securitate globală care să prioritizeze „Sudul Global”, într-o provocare directă la adresa Statelor Unite, în timpul unui summit la care au participat liderii Rusiei și Indiei, transmite Reuters. „Trebuie să continuăm să luăm o poziție clară împotriva hegemonismului și a […]
20:50
Mii de oameni au participat la înmormântarea liderilor houthi uciși într-un atac israelian și au jurat răzbunare
Mii de persoane au participat, luni, la cea mai mare moschee din capitala Yemenului, Sanaa, la înmormântarea a 12 personalități houthi de rang înalt, inclusiv premierul lor, care au fost ucise în urma unui atac israelian, potrivit Reuters. Atacul de joia trecută, primul care a ucis înalți oficiali, a lovit un număr mare de oameni […]
20:50
Legea lui Bolojan contra pilelor din companiile de stat: "Mai puțini membri în CA-uri, dar mai buni/ Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul"
Ilie Bolojan a anunțat, în Parlament, ce schimbări vor cunoaște companiile de stat în perioada următoare după adoptarea Pachetului 2 de măsuri. Principalele declarații: Guvernul își angajează răspunderea și pentru reforma companiilor publice. Proiectul are mai multe obiective. Vrem să punem capăt câștigurilor nemeritate din conducerile unor companii publice, vrem ca oamenii care vor conduce […]
20:40
Bolojan și-a asumat răspunderea pe Pachetul 2: "În multe locuri, unii își angajează rudele. Alții își măresc indemnizațiile, alții fac raportări false, ca să încaseze mai mult"
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că nu e timpul pentru ”lamentări sau vânătoare de vrăjitoare” și că sunt necesare acțiuni pentru a corecta nedreptățile din ultimii ani. El și-a exprimat convingerea că spre […]
Ieri
20:30
Bilanțul victimelor cutremurului din Afganistan este în creștere. Peste 800 de persoane au murit și cel puțin 2800 au fost rănite
Peste 800 de persoane au murit și cel puțin 2800 au fost rănite în urma unuia dintre cele mai grave cutremure din Afganistan, au declarat autoritățile luni, în timp ce salvatorii ajung cu greu în zone îndepărtate din cauza terenului muntos accidentat și a vremii nefavorabile, potrivit Reuters. Dezastrul va solicita și mai mult resursele […]
