Bolojan desființează aiurelile pro-Rusia ale lui George Simion: ”Fake! Este cea mai simplistă linie de atac și astfel de argumente nu stau în picioare”

Președintele Nicușor Dan nu este un președinte-jucător precum Traian Băsescu. Nu este nici un președinte-monarh absent precum Klaus Iohannis. De fapt, rolul său încă se definește pentru că are de-a face cu patru partide puternice din care niciunul nu este propriu-zis „partidul său”, unul pe care să-l domine, în ciuda apropierii de USR. Și cu […]