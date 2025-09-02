Cei 300.000 de pensionari din România care NU vor mai plăti CASS la pensie. Cine se încadrează
Gândul, 2 septembrie 2025 08:50
Vești importante pentru aproape 300.000 de români: nu vor mai plăti CASS la pensie. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că două categorii de pensionari vor fi scutite de plata contribuției la sănătate. De asemenea, și mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului scapă de plata CASS-ului. CASS, reținut de la 1 august Din această […]
• • •
Alte ştiri de Gândul
Acum 5 minute
09:10
Șefa Centrului educațional din Timișoara, REȚINUTĂ după ce un copil a murit înecat într-un iaz ornamental din incintă # Gândul
Administratora Centrului educațional din Timișoara, unde era înscris copilul care s-a înecat într-un iaz ornamental, a fost reținută de polițiști. Femeia, în vârstă de 33 de ani, este cercetată pentru ucidere din culpă. Potrivit Poliției Timiș, aceasta a fost dusă în arestul IPJ Timiș, iar ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria […]
09:10
Horoscopul de marți, 2 septembrie 2025. Neti Sandu spune care este zodia pentru care se anunță o sumă mare de bani # Gândul
Neti Sandu anunță horoscopul zilei de marți, 2 septembrie 2025. Este o zi cu de toate, în care nativii își vor gestiona energia pentru a face față tuturor provocărilor și să–și croiască drum spre obiective îndrăznețe. Fecioară Pentru Fecioare, se ocbservă proiecte noi la orizont și vor fi cu succes, dar și cu bani. Nativii […]
Acum 15 minute
09:00
Putin și Modi au pășit la summitul din China ținându-se de MÂNĂ, apoi s-au îmbrățișat călduros: „S-au simțit ca acasă” – VIDEO # Gândul
Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) a oferit imagini spectaculoase cu liderii mondiali. Președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi au fost surprinși îmbrățișându-se călduros, ținându-se de mână și râzând relaxați în compania liderului chinez Xi Jinping. Cei doi au petrecut 45 de minute împreună în limuzina lui Putin, timp în […]
Acum 30 minute
08:50
Cei 300.000 de pensionari din România care NU vor mai plăti CASS la pensie. Cine se încadrează # Gândul
Vești importante pentru aproape 300.000 de români: nu vor mai plăti CASS la pensie. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că două categorii de pensionari vor fi scutite de plata contribuției la sănătate. De asemenea, și mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului scapă de plata CASS-ului. CASS, reținut de la 1 august Din această […]
Acum o oră
08:40
Tu știi care este mai veche stradă din București? Puțini știu despre această stradă din Centrul istoric al Municipiului București. Potrivit datelor oficiale, rețeaua de străzi a Bucureștiului are 5.340 de străzi. Acestea însumează o lungime totală de 1.820 km și o suprafață totală de aproape 20.000 metri pătrați. Rețeaua rutieră este centrată în jurul […]
08:40
Dacă și tu ai plante în apartament care au nevoie de o atenție specială, iată un truc ingenios și ieftin pe care ai putea să-l folosești pe florile din ghiveci ca să rămână sănătoase și să crească armonios. Puțini știu, dar bicarbonatul de sodiu, un ingredient folosit mai degrabă în bucătărie extrem de util pentru […]
08:30
Cum plătești contribuția pentru CASS pentru a avea acces la servicii medicale gratuite. Regulile s-au schimbat de la 1 septembrie 2025 # Gândul
Cum plătești contribuția pentru CASS pentru a avea acces la servicii medicale gratuite. Regulile s-au schimbat, începând cu data de 1 septembrie 2025, pentru aproape 650.000 de cetățeni. Dacă până recent aceștia au fost coasigurați, iar consultațiile sau tratamentele lor s-au decontat, de acum trebuie să achite o taxă anuală de 2.430 de lei. Taxa […]
08:30
Alexandru Muraru vrea niște modificări legislative care deja există/Toni Neacșu: „Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi” # Gândul
Deputatul PNL, Alexandru Muraru, a spus că va cere modificarea Codului Penal pentru ca orice acțiune rasistă/extremistă/xenofobă să fie considerată circumstanță agravantă pentru infracțiunile contra persoanei. Fostul judecător Adrian Toni Neacșu a reacționat imediat pe Facebook: „Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi”. Deputatul liberal Alexandru Muraru dorește să aducă unei legi […]
08:20
Fanii îi cer demisia lui Liviu Ciobotariu, după o nouă ÎNFRÂNGERE a Petrolului. Anunțul antrenorului # Gândul
Farul a învins Petrolul Ploiești, 2-1, în ultimul meci din etapa a 8-a a Superligii, iar fanii echipei prahovene îi cer demisia antrenorului Liviu Ciobotariu. Au marcat Răzvan Tănasă (29), Ionuț Larie (87 – penalty), respectiv Adrian Chică-Roșă (34). Petrolul nu a mai câștigat de cinci etape și e pe locul 12 în clasament. Liviu […]
Acum 2 ore
08:10
Nicușor Dan și-a reluat activitatea la Cotroceni, după aproape o lună de vacanță și a decis să-i cheme, la raport, pe șefii partidelor Coaliției. Nicușor Dan a fost într-o fugă la Guvern marțea trecută, iar acum vrea să aibă discuții serioase cu principalele partide aflate la guvernare. La ora 12.00 ar urma să aibă […]
08:00
Daniel Bîrligea merge la tratament în Serbia, la celebrul vraci Marijana Kovacevic. Atacantul FCSB s-a accidentat în partida cu CFR Cluj # Gândul
Daniel Bîrligea a ieșit șchiopătând de pe teren în derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB, scor 2-2, în etapa a 8-a a Superligii, iar verdictul medicilor nu i-a adus vești bune. Atacantul „roș-albaștrilor” s-a ales cu o leziune musculară și va lipsi o perioadă de timp. Pentru recuperare, este nevoie ca „Bîrli-gol” să plece la […]
07:50
Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Câte zile ninge în București # Gândul
Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Specialiștii în meteorologie au întocmit, deja, prognoza pentru cele 3 luni de iarnă, iar vremea va fi cu totul atipică, îndeosebi în Capitală. Iată câte zile ninge în București, care sunt temperaturile maxime care se vor înregistra și de ce vremea va fi neobișnuită. […]
07:40
Instabilitatea mondială AFECTEAZĂ semnificativ economia UE/ Specialiștii BCE avertizează asupra impactului în materie de politică monetară # Gândul
Companiile europene ezită să facă investiții pe termen lung, de teama riscurilor asociate instabilității internaționale, constată experții Băncii Centrale Europene (BCE), avertizând că există un impact semnificativ și asupra politicii monetare aplicate în zona euro. ”Incertitudinea economică a fost destul de ridicată în ultima perioadă, din cauza conflictelor geopolitice și a tensiunilor comerciale. (…) Când […]
07:40
Începând cu 2 septembrie, SUA schimbă regulile pentru reînnoirea vizei. Vor fi și solicitanți scutiți de interviu # Gândul
Procedura reînnoirii vizei fără interviu, în cazul românilor care călătoresc în SUA, aduce cu sine câteva modificări, începând cu data de 2 septembrie. Anunțul a fost făcut pe site-ul Ambasadei SUA la București și spune că au fost restrânse categoriile de persoane care beneficiază de acest lucru. Câteva categorii de solicitanți de vize de călătorie […]
07:30
Continuă să zâmbești și să te bucuri de această zi de marți! Bancul zilei: Amanta de la etajul 15 și liftul care nu funcționează. Un bărbat de vârsta a doua a mers la amanta sa. În scara, unde locuia respectiva vede următorul anunt: „Liftul nu functionează”. Amanta locuia la etajul 15, dar omul, dornic de […]
07:20
Ilie Bolojan, AȘTEPTAT să dea explicații cu privire la reforma administrației locale și angajarea răspunderii în Parlament # Gândul
Premierul Ilie Bolojan va ține o conferință de presă de la ora 10.00. Gândul.ro va transmite LIVE evenimentul la care premierul va da explicații cu privire la angajarea pachetului II de reformă fiscală în Parlament, dar și cu privire la reforma administrației locale. Reforma administrației locale este cenușăreasa din pachetul II de măsuri fiscale. […]
07:20
2 SEPTEMBRIE, calendarul zilei: Keanu Reeves împlinește 61 de ani, Salma Hayek 59/ Moare J. R. R. Tolkien # Gândul
Gândul vă prezintă calendarul zilei de marți, 2 septembrie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată. Keanu Reeves este unul dintre cei mai îndrăgiți actori de la Hollywood, cunoscut pentru talentul său, dar și pentru modestia și generozitatea sa. Născut pe 2 septembrie 1964, în Beirut, Liban, Reeves […]
07:20
Bancul de marți: Vasile, Lenuța și luna de miere. Începe ziua cu zâmbetul pe chip. Spor la râs! Vasile și Lenuța s-au căsătorit. După căsătorie, au plecat la Poiana Brașov în luna de miere. Pe Valea Prahovei, Vasile a pus mâna pe genunchiul Lenuței, iar aceasta i-a spus, chicotind: – Vasilică, poți să mergi mai […]
Acum 4 ore
07:00
Polițiștii care îl caută pe Emil Gânj au descoperit că ucigașul și-a construit singur o ascunzătoare ingenioasă de inspirație militară. Anchetatorii au ridicat probe pe care le-au supus deja unor teste de laborator, care au arătat că cel mai căutat fugar din România a dormit și a mâncat în locul respectiv. După două luni de […]
Acum 6 ore
03:50
Franța își extinde legăturile DIPLOMATICE. Devine prima țară din UE cu ambasadă la Georgetown # Gândul
Franța a pus bazele primei sale ambasade din Guyana, devenind totodată prima țară din Uniunea Europeană cu un nivel de reprezentare diplomatică atât de înalt în acest stat din America de Sud. Noua ambasadă va înlocui legația diplomatică franceză, deschisă în septembrie 2023 și este amplasată în capitala Georgetown. „Extinderea rețelei diplomatice franceze în această […]
Acum 12 ore
00:10
Dan Diaconescu: „Nu-mi plăcea toată treaba asta cu politica, eu trăiam foarte bine cu ELODIA” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu expune culisele lumii politice, povestind cum a fost încurajat să preia frâiele unui partid despre care susține că ar fi fost creat și controlat de către serviciile secrete. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu: „Fugeam de politică, politica nu mai făcea audiență” Dan Diaconescu […]
1 septembrie 2025
23:40
Dan Diaconescu: „Mi-am folosit telefonul din pușcărie să sun în regie la OTV, am întrebat ce audiență aveam” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a dezvăluit detalii inedite din culisele televiziunii OTV, din vremea în care moderatorul a fost în spatele gratiilor. Diaconescu povestește cum reușea să rămână la curent cu audiențele televiziunii sale, în timp ce era închis. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu: „Audiența tot creștea, […]
23:30
Laureat al premiului Nobel: CRIPTOMONEDELE nu sunt active sigure. După reglementarea pieței, mulți își vor retrage investițiile # Gândul
Profesorul Jean Tirole, economist laureat al Premiului Nobel, susține că centralizarea monedelor digitale încalcă principiul de bază al nealinierii normelor bancare, astfel că este posibil ca momentul reglementării pieței cripto să vadă un exod de inestitori dornici să își protejeze capitalul. Într-un interviu acordat Financial Times, câștigătorul Premiului Nobel pentru economie din 2014 a declarat […]
23:10
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a depănat amintiri nostalgice din copilăria sa, rememorând un aspect ironic, faptul că prima sa bicicletă purta numele „Ucraina”, acesta fiind numele producătorului de la acea vreme. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu: „Ucraina a fost bicicletă și a fost bicicleta mea” Dan Diaconescu […]
22:40
În ediția din 1 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Diaconescu a vorbit deschis despre experiența sa din detenție și a evidențiat frica nativă a poporului român – frica de închisoare. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. „Am fost peste tot la pușcărie. Exact ca Nicolae Ceaușescu, aproape același traseu. N-am fost […]
22:40
Gazetarul Cristian Tudor Popescu a comparat măsurile din pachetul II, asumate de premierul Ilie Bolojan, luni, în Parlament cu personajul mitologic Haracle, cunoscut Hercule în mitologia română. „Muncile lui Bolojan. Ilie Bolojan este singurul politician, de 30 de ani încoace, care încearcă în modul cel mai serios, încasând insulte și ură cât cuprinde, să […]
22:30
Horoscopul BANILOR pentru 2 septembrie 2025. A doua zi de toamnă vine cu schimbări în zona financiară pentru multe zodii # Gândul
A doua zi a lunii septembrie și, deci, de toamnă aduce schimbări semnificative în plan financiar pentru multe zodii, iar astrele favorizează intuiția, deciziile rapide și oportunitățile venite din surse neașteptate. Cu Mercur retrograd, ar fi indicat să fim prudenți, dar și deschiși la șansele care ne apar pe neașteptate, scrie bzi.ro. Berbec Berbecii simt […]
22:30
Tudor Chirilă, FOC și pară pe Nicușor Dan: „V-au făcut farmece serviciile sau gânditi altfel decât în luna mai?” # Gândul
Artistul Tudor Chirilă și-a exprimat dezamăgirea și furia față de președintele Nicușor Dan, pe care a recunoscut că l-a votat ca majoritatea românilor. „Există multe limite în exercitarea unui mandat al președintelui, dar absolut nicio limită vis a vis de când, cum şi ce comunicǎ preşedintele. Asta ca sǎ ştim şi noi una, alta, dacǎ […]
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 2 septembrie, de la ora 19.00, LIVE pe Gândul. Invitat: George Simion # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 2 septembrie, de la ora 19.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este George Simion, liderul partidului AUR. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul.„Tineți aproape!”
22:10
Marius Tucă Show începe marți, 2 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Adrian Severin # Gândul
Marius Tucă Show începe marți, 2 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Adrian Severin, fost ministru al Afacerilor Externe. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Tineți aproape!”
22:10
Fostul ministru al Finanțelor Adrian Câciu anunță, luni seara, că PSD va depune zilele următoare un proiect de lege cu amendamentele pe care Guvernul nu le-a acceptat luni. „În următoarele zile vom depune un proiect de lege cu acele amendamente pe care guvernul nu le-a acceptat astăzi. Iar una dintre prevederi va viza și plata […]
21:50
Directorul general al Nestlé, forțat să-și dea DEMISIA din cauza unei relații nedezvăluite cu o persoană subordonată direct # Gândul
Laurent Freixe, directorul general al Nestlé SA, a fost forțat de Consiliul de Administrație al grupului elvețian să-și depună demisia, după ce o anchetă a dezvăluit că ar fi avut o relație secretă cu o subordonată. Anunțul vine la exact un an de zile de la numirea lui Freixe în funcție, cu mandatul de a […]
21:40
Bolojan: Avem peste 460.000 de firme inactive, iar o treime au datorii la stat de peste 3,5 miliarde lei # Gândul
Ilie Bolojan a reamintit în plenul Parlamentului că unul dintre obiectivele pe care le-a anunțat la preluarea mandatului a fost acela de a pune ordine în finanțele țării noastre. „Avem peste 460.000 de firme inactive, iar o treime dintre ele au datorii la stat de peste 3,5 miliarde de lei. Prin reformarea ANAF și a […]
21:40
SCANDAL la US Open, după gestul controversat al unui milionar polonez: A smuls din mâinile unui copil o șapcă primită de la un jucător de tenis # Gândul
Piotr Szczerek, un CEO polonez, a stârnit furia internauților după ce la turneul de tenis US Open a furat șapca unui copil, pe nume Brock, primită de la jucătorul Kamil Majchrzak, în vârstă de 29 de ani (Polonia). Astfel, internauții l-au demascat în ultimele zile pe milionarul CEO „nemernic”, după ce un videoclip devenit viral […]
21:20
Sorin Grindeanu: Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înţeles pericolul manifestaţiilor xenofobe şi a anulat # Gândul
„Rațiunea a învins! Mă bucur că Primăria Generală a Capitalei a înțeles pericolul manifestațiilor xenofobe și a anulat, în consecință, autorizația pentru protestul anti-imigranți cerută de Noua Dreaptă și SOS România”, a notat Sorin Grindeanu, într-o postare pe Facebook, la scurt timp după ce PMB a anulat protestul anti-imigranți. Președintele interimar al PSD își manifestă […]
20:40
Trump susține că India s-a oferit să reducă taxele vamale pentru bunurile americane la ZERO # Gândul
Președintele american Donald Trump a declarat luni că India s-ar fi oferit să reducă taxele vamale pentru bunurile americane la zero, în timp ce premierul indian Narendra Modi, aflat în China, a făcut o demonstrație publică de solidaritate cu liderii chinezi și ruși. Într-o postare pe platforma sa Truth Social, Trump a scris: „Ceea ce […]
20:30
Aproape 300 de amendamente la cele cinci legi pentru care Guvernul și-a asumat, luni, răspunderea în Parlament, dar majoritatea au fost respinse. Doar la două dintre proiecte au fost aprobate modificări. Este vorba despre proiectul de lege privind eficientizarea activităţii unor autorităţi administrative autonome şi Proiectul de lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și […]
Acum 24 ore
20:10
Calendar ortodox, 2 septembrie: Este PRĂZNUIT Sfântul Mucenic Mamant, care s-a născut într-o închisoare. De unde provine numele său # Gândul
Calendarul ortodox îl prăznuiește marţi, 2 septembrie, pe Sfântul Mucenic Mamant, care s-a născut într-o închisoare din Paflagonia (Asia Mică), din părinţi creştini, pe nume Theodot şi Rufina. Potrivit crestinortodox.ro, la un moment dat, cei doi au fost întemniţaţi pentru că nu au lepădat credinţa în Hristos și, astfel, Sfântul Mamant s-a născut în închisoare. […]
20:00
George Simion anunță că Opoziția este gata să depună cinci moțiuni de cenzură, numărul proiectelor asumate de Guvernul Bolojan în plenul Parlamentului. Liderul AUR anunță că în mod normal ar trebui să fie intonat imnul la fiecare început de ședință. „Conform regulamentului celor două Camere la începerea ședinței se intonează imnul național. Când țineți cinci […]
20:00
Ministrul german al Apărării critică comentariile lui von der Leyen privind desfășurarea de trupe în UCRAINA # Gândul
Ministrul german al Apărării Boris Pistorius a respins luni remarcile președintelui Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu privire la planurile de a trimite trupe europene în Ucraina. Conform lui Pistorius, von der Leyen nu are mandatul de a discuta problema, notează Reuters. Von der Leyen a declarat pentru reporterii de la Financial Times, într-un […]
19:50
O refugiată ucraineană, în vârstă de 16 ani, a murit în Germania după ce a fost împinsă sub tren de un bărbat. Poliția a oferit detalii despre agresor # Gândul
O refugiată ucraineană, în vârstă de 16 ani, a fost ucisă în orașul german Friedland de un cetățean irakian de 31 de ani. În data de 11 august, bărbatul a împins-o în fața unui tren de marfă care circula cu aproximativ 100 de kilometri pe oră, potrivit publicației The Kyiv Independent. Victima se numea Liana […]
19:50
Reforma lui Daniel David a lăsat fără bani UNIVERSITATEA care l-a făcut rector. Anton Hadăr:”Domnul ministru nu ar fi trebuit să continue activitatea” # Gândul
Anton Hadăr, lider al Federației Naționale Sindicale Alma Mater, a vorbit, în exclusivitate pentru Gândul, despre „măsurile împotriva educației” luate de ministrul Daniel David, care au zdruncinat din temelii un sector deja subfinanțat, iar urmările se preconizează a fi dezastruoase. Liderul sindicatelor din învățământul superior a precizat că reforma implementată de Daniel David a afectată […]
19:30
„Magistrații nu sunt niște dușmani ai poporului. Nu trebuie să funcționăm într-o logică a unor contradicții între segmentele profesionale. Trebuie să înțelegem și să respectăm rolul fiecăruia în stat”, a spus ministrul Justiției, Radu Marinescu. Ministrul a vorbit despre dialog și despre faptul că nu se va ajunge la un război social. „Orice componentă […]
19:10
Doi bătrâni din județul Neamț au fost BĂTUȚI de doi vecini pentru o datorie de 200 de lei. Victimele nu își explică violența agresorilor # Gândul
Doi bătrâni din comuna Bicazu Ardelean, județul Neamț, au fost atacați în propria gospodărie de doi vecini, pentru o datorie de 200 lei pe care ar fi avut-o fiica lor. Agresorii l-au lovit atât de tare pe bătrân, încât acesta este acum internat cu răni grave la cap, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași. Suspecții […]
19:00
Șefa Comisiei Europene anunță investiții masive în apărare și securitate. Ce este programul SAFE # Gândul
Ursula von der Leyen a declarat luni de la Constanța, într-o conferință de presă alături de Nicușor Dan, că România va primi 800 milioane de euro pentru apărare și că investițiile europene în securitate vor fi majorate semnificativ. „Pentru acest lucru, avem finanțarea. Trebuie să lucrăm la implementarea acesteia și, bineînțeles, să asigurăm sustenabilitatea […]
18:50
Marșul Noua Dreaptă, care a pus pe jar Institutul Elie Wiesel, nu mai are loc. Primăria București a ANULAT avizul # Gândul
Organizația Noua Dreaptă organizează pe 2 septembrie o adunare publică împotriva lucrătorilor imigranți. În ciuda cererilor de revocare a aprobării, Primăria Capitalei se apără cu faptul că organizatorii au „depus documentația prevăzută de Legea nr. 60/1991”. UPDATE La presiunea publică, PMB a anulat avizul acordat marșului organizat de Noua Dreaptă „Capitala nu va deveni scena […]
18:50
„Analiza noastră economică este foarte clară. Sancțiunile afectează enorm economia rusă”, spune șefa comisiei Europene, întrebată despre pachetele de sancțiuni aplicate Rusiei. Ursula von der Leyen a explicat luni, aflată la Constanța, că efectele sancțiunilor au adus Rusia aproape de recesiune. „Dacă ne uităm la dobândă, este la 20%. Dacă ne uităm la inflație, […]
18:40
AUR și POT vor comisie parlamentară care să afle de la cei din SRI, SIE, AEP, BEC, MAE, MAI de ce s-au anulat alegerile din 2024 # Gândul
Membrii AUR și POT vor comisie parlamentară care să afle de ce s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024. În acest mod, reprezentanții formațiunilor politice cred că demersul este „esențial pentru apărarea democrației constituționale și a statului de drept.” „Românii au dreptul să știe de ce votul lor a fost anulat” informează cei de la AUR […]
18:30
Dinamo l-ar putea transfera pe Marco Dulca, fost jucător la FCSB și acum liber de contract, după despărțirea de NK Celje, din Slovenia. Dulca are opt meciuri la echipa naționala de tineret a României și cota e de 300.000 de euro pe Transfermarkt. Marco Dulca a jucat la Farul Constanța, Chindia Târgoviște, FCSB și Celje. […]
18:30
E prima zi din septembrie, iar gospodinele au pus capacul și pe primele borcane cu zacuscă. Nu mai e nicio îndoială că este mai bine să le prepari acasă. Știi ce pui în ele, nu sunt pline de conservanți, iar dacă lucrezi cantitativ faci economie față de zacusca din comerț. Atenție însă la etapa sterilizării […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.