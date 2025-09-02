Putin îi spune lui Xi la Beijing că relaţiile ruso-chineze sunt la un “nivel fără precedent”
Financial Intelligence, 2 septembrie 2025 08:50
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a asigurat marţi pe omologul său chinez Xi Jinping că relaţiile dintre ţările lor
Acum 5 minute
09:10
South East Europe EPC & Infrastructure va reuni companii și autorități din șase țări # Financial Intelligence
Lideri și companii din Balcanii de Vest vin în România, pe 24-25 septembrie, pentru a discuta despre viitorul
Acum 30 minute
08:50
Acum o oră
08:30
UE analizează amânarea, cu 10 ani, a introducerii de taxe la carburanţii pentru avioane şi vapoare # Financial Intelligence
Statele membre ale Uniunii Europene analizează amânarea, cu 10 ani, a datei la care ar urma să fie
08:30
Un grup de acționari cu o deținere de peste 5% din Fondul Proprietatea au solicitat completarea ordinii de zi a AGA cu revocarea membrilor Comitetului Reprezentanților # Financial Intelligence
Un grup de acționari cu o deținere de peste 5% din Fondul Proprietatea au solicitat completarea ordinii de
08:30
Creșterea salariului real, redusă la numai 1,3% în iunie. Perspectivă negativă în iulie # Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna iunie 2025 a fost de 9.246 lei, cu 59
08:20
Gazprom și CNPC semnează un acord pentru creșterea aprovizionării cu gaze naturale a Chinei # Financial Intelligence
Gazprom din Rusia și China National Petroleum Corporation au semnat un acord pentru creșterea livrărilor de gaze prin
08:20
Bogdan Mîndrescu – eliberat din funcţia de secretar de stat în Ministerul Transporturilor # Financial Intelligence
Bogdan Mîndrescu a fost eliberat, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii.
Acum 2 ore
08:10
Modificări în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, începând de marţi # Financial Intelligence
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că, începând de marţi, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei
08:10
O fotografie cu prim-ministrul indian Narendra Modi, președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin la summitul
08:00
Trump califică relațiile comerciale dintre India și SUA drept „un dezastru total unilateral”, după vizita lui Modi în China # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, și-a dublat luni criticile la adresa Indiei, calificând relațiile comerciale cu această țară drept
Acum 4 ore
06:30
Presupuse fapte de corupţie în Spania: Premierul Sanchez îi acuză pe judecători “că fac politică” # Financial Intelligence
Premierul spaniol Pedro Sánchez, chestionat cu privire la presupusele cazuri de corupţie care îi implică pe mai mulţi
06:10
Opt nave cu 1.200 de rachete şi un submarin din SUA vizează Venezuela, denunţă Maduro # Financial Intelligence
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a denunţat luni "ameninţarea" reprezentată de "opt nave cu 1.200 de rachete şi un
06:10
Argentina: Guvernul sesizează justiţia în ancheta pentru corupţie care o implică pe sora preşedintelui Milei # Financial Intelligence
Guvernul argentinian a contraatacat luni, pe fondul unui presupus caz de corupţie care o implică pe Karina Milei,
Acum 12 ore
22:40
Acțiunile și moneda Indoneziei scad pe fondul protestelor care afectează încrederea investitorilor în cea mai mare economie din Asia de Sud-Est # Financial Intelligence
Indonezia se confruntă cu un climat politic dificil, pe fondul protestelor împotriva creșterii costurilor de trai, a salariilor
22:30
Prim-ministrul slovac Fico se va întâlni cu Xi, Putin și Zelenski în această săptămână # Financial Intelligence
Prim-ministrul slovac Robert Fico va avea întâlniri bilaterale cu președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin
22:00
Ungaria acuză #Ucraina de pregătirea unui nou atac asupra oleoductului Drujba # Financial Intelligence
Tamas Menczer, directorul de comunicare al coaliţiei de guvernământ ungare FIDESZ-KDNP, a afirmat luni că "preşedintele ucrainean Volodimir
21:50
Kievul îndeamnă China să aibă “un rol mai activ” în restabilirea păcii în #Ucraina # Financial Intelligence
Kievul a îndemnat luni Beijingul, un aliat al Moscovei, să fie mai activ în favoarea păcii în Ucraina,
21:50
Ucraina: Avansul rusesc a fost puternic în august, dar încetineşte (AFP, conform ISW) # Financial Intelligence
Armata rusa a continuat să avanseze în ritm crescut în Ucraina în august, dar puţin mai puţin decât
20:50
Ilie Bolojan: Firmele care nu au cont bancar sau care nu îşi depun în cinci luni situaţiile financiare vor fi declarate inactive; Introducem reguli noi pentru cesiunea părților sociale, reguli care vor opri transferul firmelor cu datorii – vezi transcrierea integrală # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, cu ocazia angajării
20:50
Bolojan: Nu este o lege împotriva magistraţilor, ci o lege pentru echitate şi încrederea în justiţie – vezi transcrierea integrală # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului
20:50
Bolojan: Proiectul pe sănătate aduce mai multă ordine şi corectitudine în sistem – vezi transcrierea integrală # Financial Intelligence
Proiectul pe sănătate aduce mai multă ordine şi corectitudine în sistem, a declarat luni premierul Ilie Bolojan în
Acum 24 ore
20:00
Câciu, despre posibilitatea creşterii din nou a TVA: Exclude PSD din orice discuţii # Financial Intelligence
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că PSD nu este de acord cu o nouă majorare a
20:00
Ilie Bolojan anunţă măsuri pentru eficientizarea ANRE, ANCOM şi ASF: Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul și conducere; Se va reduce cu 10% numărul posturilor de specialitate și cu 30% al posturilor de suport # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a prezentat Proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome. Acesta a spus:
19:50
Cota suplimentară pentru impozitarea marilor averi va crește de trei ori; Va fi aplicat impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile care înregistrează o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro pe an și nu aplică mecanismul cu limitarea cheltuielilor pentru afiliați (Guvern) # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat forma finală a proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a
19:50
Parlament – asumare Guvern/ Bolojan: Plătim prețul anilor când clasa politică s-a făcut că nu vede realitățile bugetare # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului
19:50
Taxe triple peste noapte. Transportatorii cer reguli, nu improvizații fiscale (CONAF) # Financial Intelligence
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), alături de Patronatul ASTRA – Alianță pentru Sustenabilitatea Transporturilor Rutiere Acreditați, atrage
19:50
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România: Un produs vândut de către o fabrică din România unui distribuitor care îl vinde la rândul său unui lanţ de magazine ajunge să fie subiect al impozitului pe cifra de afaceri de trei ori # Financial Intelligence
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) avertizează, luni, că impozitul pe cifra de afaceri a afectat foarte
19:50
Ilie Bolojan prezintă proiectul privind guvernanța corporativă a companiilor de stat; CA-urile vor fi mai mici cu aproximativ o treime # Financial Intelligence
Ilie Bolojan a prezentat în Parlament proiectul privind guvernanța corporativă a companiilor de stat. Astfel, Guvernul își angajează
19:40
Conducerile executive ANRE, ASF şi ANCOM vor prezenta în cadrul Comisiilor parlamentare reunite de buget-finanțe şi muncă, din Senat şi Camera Deputaților, un raport cu noua organigramă a autorităţilor, până la 30 octombrie 2025; fără bonusuri sau prime pentru conduceri, până la 31 decembrie 2028 (Guvern) # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat forma finală a proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, în urma
18:50
Creţescu (ANIS): Restricţii şi prevederi nealiniate cu cele internaţionale afectează competitivitatea industriei IT româneşti pe piaţa globală # Financial Intelligence
Orice restricţii şi prevederi care nu sunt aliniate cu cele internaţionale afectează competitivitatea industriei IT româneşti pe piaţa
18:50
Mircea Varga şi-a dat demisia din funcţia de membru al Consiliului de Administrație Safetech Innovations # Financial Intelligence
Conducerea Safetech Innovations S.A. informează piață cu privire la faptul că, în data de 29.08.2025, a primit demisia
18:40
One United Properties anunță intenția de a lansa un program de Ofertă Publică de Cumpărare pentru până la 20% din propriile acțiuni # Financial Intelligence
One United Properties (BVB: ONE), principalul dezvoltator imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte, anunță intenția
16:20
Menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), concomitent cu introducerea unei noi taxe pe cheltuielile intragrup ale companiilor, este o decizie profund greșită (Concordia) # Financial Intelligence
Menținerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), concomitent cu introducerea unei noi taxe pe cheltuielile intragrup ale
16:10
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, luni, 1,045 miliarde lei la bănci, prin două emisiuni de obligaţiuni de stat,
15:00
Exim Banca Românească extinde până la finalul lunii septembrie oferta de economisire pentru persoanele fizice # Financial Intelligence
Exim Banca Românească extinde până la finalul lunii septembrie oferta de economisire care permite persoanelor fizice să valorifice
15:00
Rezervele valutare ale Băncii Naţionale a României (BNR) totalizau 65,188 miliarde de euro la finele lunii august 2025,
15:00
Salt Bank actualizează pachetul business: clienții beneficiază acum de zero costuri și 1% cashback # Financial Intelligence
Salt Bank actualizează pachetul business: clienții beneficiază acum de zero costuri și 1% cashback. Este un pas pe
14:50
PSD propune amendamente la Pachetul 2 de măsuri fiscale: impozit minim pentru companii mari, scutiri la CASS și taxe suplimentare pentru criptomonede și depozite bancare # Financial Intelligence
Grupul parlamentar al PSD a depus o serie de amendamente la PLx 246/2025 – proiectul de lege privind
14:50
Confederația Patronală Concordia: Reducerea deficitului trebuie să meargă mână în mână cu reforma cheltuielilor, nu doar prin creșterea sarcinilor fiscale pentru mediul de afaceri și cetățeni # Financial Intelligence
Confederația Patronală Concordia subliniază necesitatea ca autoritățile să își concentreze eforturile pe reducerea cheltuielilor publice, nu doar pe
14:50
Lucrări de revizie finalizate la terminalul offshore care deservește Petromidia # Financial Intelligence
Midia Marine Terminal (MMT), companie membră a Grupului KMG International, a încheiat recent o etapă esențială de revizie
14:20
AFM anunţă că lansează în septembrie Programul Rabla pentru persoane fizice # Financial Intelligence
Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM) anunţă că lansează, în luna septembrie, Programul Rabla pentru persoane fizice, valoarea tichetelor
14:00
14:00
Petrolul crește pe fondul slăbirii dolarului și al întreruperilor în aprovizionarea din Rusia # Financial Intelligence
Dronele rusești distrug instalațiile energetice din Ucraina Zelenskiy promite mai multe atacuri în interiorul Rusiei OPEC+ se va
10:30
”Nu m-am simţit niciodată mai bine în toată viaţa mea”, dă asigurări Trump în urma unor zvonuri pe reţele de socializare despre moartea sa # Financial Intelligence
Preşedintele american Donald Trump dă asigurări că nu s-a simţit niciodată "atât de bine", în urma unor zvonuri
10:20
România semnează cu alte șapte țări un memorandum de înțelegere privind cooperarea pentru dezvoltarea piețelor de capital # Financial Intelligence
Miniștrii finanțelor și înalți oficiali din Slovenia, Slovacia, Polonia, România, Bulgaria, Ungaria, Macedonia de Nord și Croația au
10:20
Scăderea profitului BYD arată că nici măcar liderul automobilelor electrice nu este scutit de războiul preţurilor # Financial Intelligence
Acţiunile BYD au înregistrat luni o scădere de 8%, după ce producătorul chinez de automobile electrice a raportat
10:20
Planul SUA pentru Gaza după război prevede relocarea întregii populaţii (Washington Post) # Financial Intelligence
Planul SUA pentru Fâşia Gaza după război prevede strămutarea întregii populaţii a acestui teritoriu palestinian, care ar urma
09:20
Zelenski: Kievul a mobilizat peste 2 miliarde de dolari din Europa pentru a cumpăra arme din SUA # Financial Intelligence
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat în discursul său către naţiune că a reuşit să mobilizeze până acum
Ieri
09:10
Simtel îl numește pe Mihai Velicu în funcția de Director Financiar la nivel de grup # Financial Intelligence
Simtel (BVB: SMTL), grup de inginerie și tehnologie listat pe Piața Principală a Bursei de Valori București și
08:50
Explozie urmată de incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş; A fost activat Planul roşu de intervenţie # Financial Intelligence
Patru persoane au fost rănite – două au suferit arsuri, iar două au traumatisme – în urma unu
