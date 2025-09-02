Situaţiile de preţuri negative la electricitate în Spania s-au dublat în acest an comparativ cu totalul din 2024
Financial Intelligence, 2 septembrie 2025 18:20
Numărul situaţiilor în care preţurile la electricitate au fost sub zero în Spania este deja de două ori […] The post Situaţiile de preţuri negative la electricitate în Spania s-au dublat în acest an comparativ cu totalul din 2024 appeared first on Financial Intelligence.
• • •
Alte ştiri de Financial Intelligence
Acum 5 minute
18:30
O fostă ministră croată, condamnată la şapte luni de închisoare, anunţă Parchetul European # Financial Intelligence
O fostă ministră croată, Gabrijela Zalac, a fost condamnată marţi la şapte luni de închisoare pentru că a […] The post O fostă ministră croată, condamnată la şapte luni de închisoare, anunţă Parchetul European appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Premier Energy Group o numește pe Lorena Voicu în funcția de Director Financiar al Premier Energy România # Financial Intelligence
Premier Energy Group, un furnizor cheie de energie în Europa de Sud-Est, listat pe Piața Principală a Bursei […] The post Premier Energy Group o numește pe Lorena Voicu în funcția de Director Financiar al Premier Energy România appeared first on Financial Intelligence.
Acum 15 minute
18:20
Situaţiile de preţuri negative la electricitate în Spania s-au dublat în acest an comparativ cu totalul din 2024 # Financial Intelligence
Numărul situaţiilor în care preţurile la electricitate au fost sub zero în Spania este deja de două ori […] The post Situaţiile de preţuri negative la electricitate în Spania s-au dublat în acest an comparativ cu totalul din 2024 appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Siria a exportat, luni, o cantitate de 600.000 de barili de ţiţei din portul Tartus, în cadrul unui […] The post Siria a reluat exporturile de petrol după o pauză de 14 ani appeared first on Financial Intelligence.
Acum 30 minute
18:10
Prahova, Argeş şi Suceava, printre judeţele cele mai afectate de o reducere cu 40% a numărului de posturi în administraţie # Financial Intelligence
Prahova, Argeş şi Suceava ar fi judeţele cele mai afectate în cazul în care numărul maxim de posturi […] The post Prahova, Argeş şi Suceava, printre judeţele cele mai afectate de o reducere cu 40% a numărului de posturi în administraţie appeared first on Financial Intelligence.
Acum o oră
17:40
Karoly Borbely, Hidroelectrica: Mecanismul de market maker este în plină analiză; trebuie să vedem cum putem, nu doar noi, ci și ceilalți producători, să contribuim la o piață mai deschisă, mai eficientă # Financial Intelligence
Hidroelectrica analizează mecanismul de market maker, a spus, azi, Karoly Borbely, președintele Directoratului Hidroelectrica, la conferința în care […] The post Karoly Borbely, Hidroelectrica: Mecanismul de market maker este în plină analiză; trebuie să vedem cum putem, nu doar noi, ci și ceilalți producători, să contribuim la o piață mai deschisă, mai eficientă appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Kraft Heinz se divizează, anulând fuziunea care nu a dat niciodată rezultate; Warren Buffett se declară „dezamăgit” de divizarea Kraft Heinz # Financial Intelligence
Kraft Heinz (KHC.O) se va diviza în două companii listate la bursă, una axată pe produse alimentare și […] The post Kraft Heinz se divizează, anulând fuziunea care nu a dat niciodată rezultate; Warren Buffett se declară „dezamăgit” de divizarea Kraft Heinz appeared first on Financial Intelligence.
Acum 2 ore
16:40
Multe din companiile din energie nu sunt afectate de păstrarea IMCA; Rafinăria Petromidia nu este de acord cu păstrarea IMCA # Financial Intelligence
Multe din companiile din energie nu sunt afectate de păstrarea impozitului pe cifra de afaceri, a declarat ministrul […] The post Multe din companiile din energie nu sunt afectate de păstrarea IMCA; Rafinăria Petromidia nu este de acord cu păstrarea IMCA appeared first on Financial Intelligence.
16:40
Bogdan Ivan, Ministerul Energiei: Am încredere că acționarii Contrapărții Centrale vor face tot ce ține de ei pentru a operaționaliza Contrapartea Centrală; E și interesul nostru # Financial Intelligence
Operaționalizarea Contrapărții Centrale (CCP) este și în interesul Ministerului Energiei, a spus, azi, Ministrul Energiei Bogdan Ivan, la […] The post Bogdan Ivan, Ministerul Energiei: Am încredere că acționarii Contrapărții Centrale vor face tot ce ține de ei pentru a operaționaliza Contrapartea Centrală; E și interesul nostru appeared first on Financial Intelligence.
Acum 4 ore
16:10
Ivan: Cinci măsuri concrete pentru scăderea prețului energiei electrice pentru români # Financial Intelligence
Energia reprezintă un subiect de foarte mare interes și, în urma discuțiilor demarate, au fost agreate cinci măsuri […] The post Ivan: Cinci măsuri concrete pentru scăderea prețului energiei electrice pentru români appeared first on Financial Intelligence.
16:10
Ivan: Ţinta este ca preţul la energie să scadă cu 25%; sub media UE care este de 1,28 de lei pe kWh # Financial Intelligence
Ministerul Energiei are în vedere cinci măsuri pe baza cărora preţul la energia electrică în România să scadă […] The post Ivan: Ţinta este ca preţul la energie să scadă cu 25%; sub media UE care este de 1,28 de lei pe kWh appeared first on Financial Intelligence.
Acum 8 ore
11:10
Revoluția AI silențioasă: De ce companiile inteligente mută inteligența artificială din cloud în serverul local (Echipa Invergent) # Financial Intelligence
Analiză Invergent: Cum am testat noul server DenseMax în scenarii reale de business și ce am descoperit despre […] The post Revoluția AI silențioasă: De ce companiile inteligente mută inteligența artificială din cloud în serverul local (Echipa Invergent) appeared first on Financial Intelligence.
10:40
PPC prezintă Power BOX – prima sa soluție de încărcare rapidă din România, cu stocare inclusă, alimentată 100% cu energie verde direct dintr-un parc fotovoltaic # Financial Intelligence
Grupul de companii PPC în România anunță lansarea primei soluții de încărcare din rețeaua PPC blue care funcționează […] The post PPC prezintă Power BOX – prima sa soluție de încărcare rapidă din România, cu stocare inclusă, alimentată 100% cu energie verde direct dintr-un parc fotovoltaic appeared first on Financial Intelligence.
10:40
Bolojan: Cheltuielile de personal din administrația locală au crescut cu 10%, deși ar fi trebuit să scadă cu 5% # Financial Intelligence
Cheltuielile de personal în administrația publică locală au crescut în primele șase luni ale acestui an cu 10% […] The post Bolojan: Cheltuielile de personal din administrația locală au crescut cu 10%, deși ar fi trebuit să scadă cu 5% appeared first on Financial Intelligence.
Acum 12 ore
10:30
Preţul aurului a atins un nou maxim istoric pe fondul aşteptărilor că Fed va reduce dobânda # Financial Intelligence
Preţul aurului a atins marţi pe pieţele din Asia un nou maxim istoric de 3.508,73 dolari uncia, depăşind […] The post Preţul aurului a atins un nou maxim istoric pe fondul aşteptărilor că Fed va reduce dobânda appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Raiffeisen Bank lansează un cont de economii cu dobândă de 6% pentru clienții noi # Financial Intelligence
Raiffeisen Bank România anunță lansarea unui nou produs de economisire destinat persoanelor fizice, disponibil începând din septembrie 2025. […] The post Raiffeisen Bank lansează un cont de economii cu dobândă de 6% pentru clienții noi appeared first on Financial Intelligence.
10:30
Termene.ro anunță cooptarea lui Radu Vucea în rolul de Chief Product Officer (CPO). Este unul dintre cei mai […] The post Termene.ro îl numește pe Radu Vucea în rolul de Chief Product Officer appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Colliers: Piața construcțiilor din România atinge un record de 460.000 de angajați, dar lipsa fondurilor europene și costurile tot mai mari pot încetini ritmul # Financial Intelligence
Piața construcțiilor din România a ajuns la un record istoric, cu 460.000 de angajați la finalul lunii mai […] The post Colliers: Piața construcțiilor din România atinge un record de 460.000 de angajați, dar lipsa fondurilor europene și costurile tot mai mari pot încetini ritmul appeared first on Financial Intelligence.
10:20
Studenţii se alătură protestului profesorilor din 8 septembrie, nemulţumiţi de măsurile de austeritate: „Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială” # Financial Intelligence
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) se alătură protestului din 8 septembrie organizat de federaţiile sindicatelor […] The post Studenţii se alătură protestului profesorilor din 8 septembrie, nemulţumiţi de măsurile de austeritate: „Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială” appeared first on Financial Intelligence.
09:10
South East Europe EPC & Infrastructure va reuni companii și autorități din șase țări # Financial Intelligence
Lideri și companii din Balcanii de Vest vin în România, pe 24-25 septembrie, pentru a discuta despre viitorul […] The post South East Europe EPC & Infrastructure va reuni companii și autorități din șase țări appeared first on Financial Intelligence.
08:50
Putin îi spune lui Xi la Beijing că relaţiile ruso-chineze sunt la un “nivel fără precedent” # Financial Intelligence
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a asigurat marţi pe omologul său chinez Xi Jinping că relaţiile dintre ţările lor […] The post Putin îi spune lui Xi la Beijing că relaţiile ruso-chineze sunt la un “nivel fără precedent” appeared first on Financial Intelligence.
08:30
UE analizează amânarea, cu 10 ani, a introducerii de taxe la carburanţii pentru avioane şi vapoare # Financial Intelligence
Statele membre ale Uniunii Europene analizează amânarea, cu 10 ani, a datei la care ar urma să fie […] The post UE analizează amânarea, cu 10 ani, a introducerii de taxe la carburanţii pentru avioane şi vapoare appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Un grup de acționari cu o deținere de peste 5% din Fondul Proprietatea au solicitat completarea ordinii de zi a AGA cu revocarea membrilor Comitetului Reprezentanților # Financial Intelligence
Un grup de acționari cu o deținere de peste 5% din Fondul Proprietatea au solicitat completarea ordinii de […] The post Un grup de acționari cu o deținere de peste 5% din Fondul Proprietatea au solicitat completarea ordinii de zi a AGA cu revocarea membrilor Comitetului Reprezentanților appeared first on Financial Intelligence.
08:30
Creșterea salariului real, redusă la numai 1,3% în iunie. Perspectivă negativă în iulie # Financial Intelligence
de Dan Pălăngean Câștigul salarial mediu brut din luna iunie 2025 a fost de 9.246 lei, cu 59 […] The post Creșterea salariului real, redusă la numai 1,3% în iunie. Perspectivă negativă în iulie appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Gazprom și CNPC semnează un acord pentru creșterea aprovizionării cu gaze naturale a Chinei # Financial Intelligence
Gazprom din Rusia și China National Petroleum Corporation au semnat un acord pentru creșterea livrărilor de gaze prin […] The post Gazprom și CNPC semnează un acord pentru creșterea aprovizionării cu gaze naturale a Chinei appeared first on Financial Intelligence.
08:20
Bogdan Mîndrescu – eliberat din funcţia de secretar de stat în Ministerul Transporturilor # Financial Intelligence
Bogdan Mîndrescu a fost eliberat, la cerere, din funcţia de secretar de stat la Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii. […] The post Bogdan Mîndrescu – eliberat din funcţia de secretar de stat în Ministerul Transporturilor appeared first on Financial Intelligence.
08:10
Modificări în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, începând de marţi # Financial Intelligence
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că, începând de marţi, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei […] The post Modificări în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, începând de marţi appeared first on Financial Intelligence.
08:10
O fotografie cu prim-ministrul indian Narendra Modi, președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin la summitul […] The post În spatele zâmbetelor lui Putin, Modi și Xi la summitul din China appeared first on Financial Intelligence.
08:00
Trump califică relațiile comerciale dintre India și SUA drept „un dezastru total unilateral”, după vizita lui Modi în China # Financial Intelligence
Președintele SUA, Donald Trump, și-a dublat luni criticile la adresa Indiei, calificând relațiile comerciale cu această țară drept […] The post Trump califică relațiile comerciale dintre India și SUA drept „un dezastru total unilateral”, după vizita lui Modi în China appeared first on Financial Intelligence.
06:30
Presupuse fapte de corupţie în Spania: Premierul Sanchez îi acuză pe judecători “că fac politică” # Financial Intelligence
Premierul spaniol Pedro Sánchez, chestionat cu privire la presupusele cazuri de corupţie care îi implică pe mai mulţi […] The post Presupuse fapte de corupţie în Spania: Premierul Sanchez îi acuză pe judecători “că fac politică” appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Opt nave cu 1.200 de rachete şi un submarin din SUA vizează Venezuela, denunţă Maduro # Financial Intelligence
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, a denunţat luni “ameninţarea” reprezentată de “opt nave cu 1.200 de rachete şi un […] The post Opt nave cu 1.200 de rachete şi un submarin din SUA vizează Venezuela, denunţă Maduro appeared first on Financial Intelligence.
06:10
Argentina: Guvernul sesizează justiţia în ancheta pentru corupţie care o implică pe sora preşedintelui Milei # Financial Intelligence
Guvernul argentinian a contraatacat luni, pe fondul unui presupus caz de corupţie care o implică pe Karina Milei, […] The post Argentina: Guvernul sesizează justiţia în ancheta pentru corupţie care o implică pe sora preşedintelui Milei appeared first on Financial Intelligence.
Acum 24 ore
22:40
Acțiunile și moneda Indoneziei scad pe fondul protestelor care afectează încrederea investitorilor în cea mai mare economie din Asia de Sud-Est # Financial Intelligence
Indonezia se confruntă cu un climat politic dificil, pe fondul protestelor împotriva creșterii costurilor de trai, a salariilor […] The post Acțiunile și moneda Indoneziei scad pe fondul protestelor care afectează încrederea investitorilor în cea mai mare economie din Asia de Sud-Est appeared first on Financial Intelligence.
22:30
Prim-ministrul slovac Fico se va întâlni cu Xi, Putin și Zelenski în această săptămână # Financial Intelligence
Prim-ministrul slovac Robert Fico va avea întâlniri bilaterale cu președintele chinez Xi Jinping și președintele rus Vladimir Putin […] The post Prim-ministrul slovac Fico se va întâlni cu Xi, Putin și Zelenski în această săptămână appeared first on Financial Intelligence.
22:00
Ungaria acuză #Ucraina de pregătirea unui nou atac asupra oleoductului Drujba # Financial Intelligence
Tamas Menczer, directorul de comunicare al coaliţiei de guvernământ ungare FIDESZ-KDNP, a afirmat luni că “preşedintele ucrainean Volodimir […] The post Ungaria acuză #Ucraina de pregătirea unui nou atac asupra oleoductului Drujba appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Kievul îndeamnă China să aibă “un rol mai activ” în restabilirea păcii în #Ucraina # Financial Intelligence
Kievul a îndemnat luni Beijingul, un aliat al Moscovei, să fie mai activ în favoarea păcii în Ucraina, […] The post Kievul îndeamnă China să aibă “un rol mai activ” în restabilirea păcii în #Ucraina appeared first on Financial Intelligence.
21:50
Ucraina: Avansul rusesc a fost puternic în august, dar încetineşte (AFP, conform ISW) # Financial Intelligence
Armata rusa a continuat să avanseze în ritm crescut în Ucraina în august, dar puţin mai puţin decât […] The post Ucraina: Avansul rusesc a fost puternic în august, dar încetineşte (AFP, conform ISW) appeared first on Financial Intelligence.
20:50
Ilie Bolojan: Firmele care nu au cont bancar sau care nu îşi depun în cinci luni situaţiile financiare vor fi declarate inactive; Introducem reguli noi pentru cesiunea părților sociale, reguli care vor opri transferul firmelor cu datorii – vezi transcrierea integrală # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului, cu ocazia angajării […] The post Ilie Bolojan: Firmele care nu au cont bancar sau care nu îşi depun în cinci luni situaţiile financiare vor fi declarate inactive; Introducem reguli noi pentru cesiunea părților sociale, reguli care vor opri transferul firmelor cu datorii – vezi transcrierea integrală appeared first on Financial Intelligence.
20:50
Bolojan: Nu este o lege împotriva magistraţilor, ci o lege pentru echitate şi încrederea în justiţie – vezi transcrierea integrală # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului […] The post Bolojan: Nu este o lege împotriva magistraţilor, ci o lege pentru echitate şi încrederea în justiţie – vezi transcrierea integrală appeared first on Financial Intelligence.
20:50
Bolojan: Proiectul pe sănătate aduce mai multă ordine şi corectitudine în sistem – vezi transcrierea integrală # Financial Intelligence
Proiectul pe sănătate aduce mai multă ordine şi corectitudine în sistem, a declarat luni premierul Ilie Bolojan în […] The post Bolojan: Proiectul pe sănătate aduce mai multă ordine şi corectitudine în sistem – vezi transcrierea integrală appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Câciu, despre posibilitatea creşterii din nou a TVA: Exclude PSD din orice discuţii # Financial Intelligence
Deputatul PSD Adrian Câciu a declarat, luni, că PSD nu este de acord cu o nouă majorare a […] The post Câciu, despre posibilitatea creşterii din nou a TVA: Exclude PSD din orice discuţii appeared first on Financial Intelligence.
20:00
Ilie Bolojan anunţă măsuri pentru eficientizarea ANRE, ANCOM şi ASF: Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul și conducere; Se va reduce cu 10% numărul posturilor de specialitate și cu 30% al posturilor de suport # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a prezentat Proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome. Acesta a spus: […] The post Ilie Bolojan anunţă măsuri pentru eficientizarea ANRE, ANCOM şi ASF: Reducem cu 30% salariile pentru tot personalul și conducere; Se va reduce cu 10% numărul posturilor de specialitate și cu 30% al posturilor de suport appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Cota suplimentară pentru impozitarea marilor averi va crește de trei ori; Va fi aplicat impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile care înregistrează o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro pe an și nu aplică mecanismul cu limitarea cheltuielilor pentru afiliați (Guvern) # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat forma finală a proiectul de Lege pentru stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a […] The post Cota suplimentară pentru impozitarea marilor averi va crește de trei ori; Va fi aplicat impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) pentru companiile care înregistrează o cifră de afaceri de peste 50 de milioane de euro pe an și nu aplică mecanismul cu limitarea cheltuielilor pentru afiliați (Guvern) appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Parlament – asumare Guvern/ Bolojan: Plătim prețul anilor când clasa politică s-a făcut că nu vede realitățile bugetare # Financial Intelligence
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii Guvernului […] The post Parlament – asumare Guvern/ Bolojan: Plătim prețul anilor când clasa politică s-a făcut că nu vede realitățile bugetare appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Taxe triple peste noapte. Transportatorii cer reguli, nu improvizații fiscale (CONAF) # Financial Intelligence
Confederația Națională pentru Antreprenoriat Feminin (CONAF), alături de Patronatul ASTRA – Alianță pentru Sustenabilitatea Transporturilor Rutiere Acreditați, atrage […] The post Taxe triple peste noapte. Transportatorii cer reguli, nu improvizații fiscale (CONAF) appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România: Un produs vândut de către o fabrică din România unui distribuitor care îl vinde la rândul său unui lanţ de magazine ajunge să fie subiect al impozitului pe cifra de afaceri de trei ori # Financial Intelligence
Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România (AOAR) avertizează, luni, că impozitul pe cifra de afaceri a afectat foarte […] The post Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România: Un produs vândut de către o fabrică din România unui distribuitor care îl vinde la rândul său unui lanţ de magazine ajunge să fie subiect al impozitului pe cifra de afaceri de trei ori appeared first on Financial Intelligence.
19:50
Ilie Bolojan prezintă proiectul privind guvernanța corporativă a companiilor de stat; CA-urile vor fi mai mici cu aproximativ o treime # Financial Intelligence
Ilie Bolojan a prezentat în Parlament proiectul privind guvernanța corporativă a companiilor de stat. Astfel, Guvernul își angajează […] The post Ilie Bolojan prezintă proiectul privind guvernanța corporativă a companiilor de stat; CA-urile vor fi mai mici cu aproximativ o treime appeared first on Financial Intelligence.
19:40
Conducerile executive ANRE, ASF şi ANCOM vor prezenta în cadrul Comisiilor parlamentare reunite de buget-finanțe şi muncă, din Senat şi Camera Deputaților, un raport cu noua organigramă a autorităţilor, până la 30 octombrie 2025; fără bonusuri sau prime pentru conduceri, până la 31 decembrie 2028 (Guvern) # Financial Intelligence
Guvernul a aprobat forma finală a proiectul de Lege privind eficientizarea activității unor autorități administrative autonome, în urma […] The post Conducerile executive ANRE, ASF şi ANCOM vor prezenta în cadrul Comisiilor parlamentare reunite de buget-finanțe şi muncă, din Senat şi Camera Deputaților, un raport cu noua organigramă a autorităţilor, până la 30 octombrie 2025; fără bonusuri sau prime pentru conduceri, până la 31 decembrie 2028 (Guvern) appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Creţescu (ANIS): Restricţii şi prevederi nealiniate cu cele internaţionale afectează competitivitatea industriei IT româneşti pe piaţa globală # Financial Intelligence
Orice restricţii şi prevederi care nu sunt aliniate cu cele internaţionale afectează competitivitatea industriei IT româneşti pe piaţa […] The post Creţescu (ANIS): Restricţii şi prevederi nealiniate cu cele internaţionale afectează competitivitatea industriei IT româneşti pe piaţa globală appeared first on Financial Intelligence.
18:50
Mircea Varga şi-a dat demisia din funcţia de membru al Consiliului de Administrație Safetech Innovations # Financial Intelligence
Conducerea Safetech Innovations S.A. informează piață cu privire la faptul că, în data de 29.08.2025, a primit demisia […] The post Mircea Varga şi-a dat demisia din funcţia de membru al Consiliului de Administrație Safetech Innovations appeared first on Financial Intelligence.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.