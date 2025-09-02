Sfințirea bisericii din Ghergheleu, Vaslui
Ziarul Lumina, 2 septembrie 2025 11:20
Duminică, 31 august, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat slujba de sfințire a bisericii noi, cu hramurile „Izvorul Tămăduirii” și „Sfântul Sfințit Mucenic Teodor Tiron”, din
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum 15 minute
11:40
Condacul 1Veniți, toți credincioșii, să lăudăm pe luminatul de Dumnezeu duhovnic al Bucureștilor, cel ce, în vremuri de prigoană, pe Hristos L-a mărturisit, cu înțelepciunea harului pe ucenici i-a
11:40
Condacul 1Pe păstorul cel prea vrednic al Bisericii, luminătorul Crișanei și al Banatului, mărturisitorul adevărului dumnezeiesc, pe Sfântul Ilarion, învățătorul care a chemat la pocăință, veniți,
Acum o oră
11:20
Duminică, 31 august, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat slujba de sfințire a bisericii noi, cu hramurile „Izvorul Tămăduirii” și „Sfântul Sfințit Mucenic Teodor Tiron”, din
11:20
Numeroși credincioși și pelerini din Arhiepiscopia Craiovei au participat în ultimele zile ale lunii august la bucuria a două comunități oltene, care au primit vizita Înaltpreasfințitului Părinte Irineu,
11:20
De 15 ani, la început de an școlar, Parohia Iancu Vechi‑Mătăsari din sectorul 2 al Capitalei derulează programul social‑educațional „Ajută un copil să meargă la școală!”, prin care oferă gratuit
11:10
În Duminica a 12‑a după Rusalii, a fost sfințită biserica Parohiei „Soborul Maicii Domnului” din cartierul clujean Făget. Slujba de târnosire a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei,
Acum 24 ore
22:20
Fraților, mulțumire fie adusă lui Dumnezeu, Care a dat aceeași râvnă pentru voi în inima lui Tit. Căci, pe de o parte, a primit îndemnul nostru, iar pe de altă parte, făcându-se și mai sârguitor, de bună
22:20
Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântări de laudă la sfinți, Omilie la Sfânta Muceniță Pelaghia din Antiohia, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (2015), vol. 14, p. 398„Trebuie să-i aduceți în cea
22:10
„În vremea aceea S-a suit Iisus pe munte și a chemat la Sine pe câți a voit și au venit la El. Și a rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a numit Apostoli, ca să fie cu El și să-i trimită să
22:10
Sfântul Mucenic Mamant; Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului # Ziarul Lumina
Pe vremea împăratului Aurelian (270-275), în cetatea Gangra, trăia un bărbat Teodot şi soţia sa Rufina. Aceştia, fiind creştini, au fost trimişi în Cezareea Capadociei la dregătorul Faust şi au fost
22:10
Rovinieta pentru autoturisme s-a scumpit începând de ieri, 1 septembrie, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Tarifele s-au modificat astfel: rovinieta de o zi - de la 2,5 la 3,5
22:10
Românii susţin în proporţie de 84% că situaţia economică actuală a ţării le-a influenţat direct stilul de viaţă, relevă un sondaj realizat de Reveal Marketing Research, citat de Agerpres.Conform
22:10
Serviciile psihologice pentru pacienţii oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate, a anunţat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, după ce Guvernul a aprobat acest lucru în ședința de jo
22:00
Datele oficiale RO-Alert arată o creştere îngrijorătoare a fenomenelor meteo extreme ilustrată prin numărul de alerte de inundații, aproape dublu în 2025 față de 2019. Furtunile sunt cel mai frecvent fenomen
22:00
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a propus Ministerului Sănătăţii o serie de criterii suplimentare pentru modificarea nivelului de compensare la unele medicamente, astfel încât impactul real
21:20
La Castelul Sturdza de la Miclăușeni, județul Iași, se va desfășura, în zilele de 6 și 7 septembrie 2025, Festivalul „Călătorie la 1900”. Evenimentul propune publicului o întoarcere nostalgică în
21:20
Între orașele din Europa, călătoria cu trenul este deseori mai scumpă decât zborul cu avionul, potrivit unui studiu realizat de Greenpeace, transmite DPA. Organizaţia de mediu a comparat preţul biletelor de tren
21:00
ARCUB - Hanul Gabroveni găzduiește în această perioadă expoziția „Arta vitraliului la 360°”, semnată de artista Amalia Verzea, nume de referință în vitraliul contemporan. Evenimentul marchează prima
21:00
Cu ocazia Festivalului Internațional „George Enescu”, unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică din România şi din lume, Biblioteca Naţională a Românei prezintă expoziția
21:00
Muzeul Județean Botoșani prezintă în Galeriile de Artă „Ștefan Luchian” expoziția „Ilustrații la Evanghelie” a artistului Ion Grigorescu, care cuprinde 36 de lucrări de pictură, realizate în perioada
21:00
Vineri, 5 septembrie, de la ora 18:30, Galeria Madrigal își deschide porțile pentru o seară de carte și muzică interbelică. Va fi lansat volumul fotodocumentar „București Neoromânesc”, prima carte care
21:00
În perioada 5-7 septembrie, Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește Târgul de Sfânta Maria Mică. Meșterii și artizanii vor veni cu icoane, bijuterii, aranjamente florale, covoare ţesute la război,
20:40
Evenimentele dedicate ocrotitorului Episcopiei Alexandriei și Teleormanului au continuat astăzi, 1 septembrie, când, la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, a fost săvârșită Sfânta Liturghie arhierească de către Preasfințitul Părinte Galaction, cu ocazia împlinirii a 29 de ani de la întronizarea sa ca Episcop titular al Eparhiei Alexandriei și Teleormanului, momente binecuvântate care au avut loc în Catedrala Episcopală din Alexandria, în anul 1996.
20:40
În taina Munților Neamțului, la poalele Sihlei, Dumnezeu a sădit în veacul al XX-lea două suflete înmiresmate de Duhul Sfânt, doi părinți ai rugăciunii și ai iubirii milostive, ale căror vieți au devenit
20:40
Ieri am început un nou an bisericesc. Spre deosebire de anul civil, care începe la 1 ianuarie, cel bisericesc își are începutul la 1 septembrie. Dacă privim calendarul bisericesc, vedem că în fiecare zi îi
20:20
Domnul a hărăzit pământurilor românești multe din darurile grădinilor sale, cele ale raiului din ceruri. Acest belșug de frumuseți și bogății a adus României renumele de loc binecuvântat, dar și de
18:20
În Duminica a 12-a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din localitatea Băcăinți, comuna Șibot, județul Alba. În continuare, ierarhul a săvârşit Dumnezeiasca Liturghie și a rostit cuvântul de învățătură.
18:20
În ultima zi din anul bisericesc, în Duminica a 12-a după Rusalii, a Tânărului bogat, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s-a aflat în mijlocul credincioșilor din localitatea Moisei, Protopopiatul Vișeu, unde a târnosit Biserica Parohiei Moisei III, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”.
18:10
Parohia Bărcănești, Protoieria Ploiești Sud, județul Prahova, gradul I rural, organizează în data de 20 septembrie 2025, la ora 11:00, licitație publică pentru atribuirea lucrărilor de pictură
17:00
1. Informaţii generale privind achizitorul: BISERICA SFINȚII ATANASIE ȘI CHIRIL, Str. Sfîntul Atanase, nr. 20, Iași, judeţul Iași, telefon +40745355902, fax -, email biserica.sf.atanasie.chiril@gmail.com.2.
15:40
Bucureşti, 01 septembrie 2025 Domnului Deputat Silviu Vexler,Președintele Federației Comunităților Evreiești din RomâniaDomnule Preşedinte,Am aflat cu tristețe despre decesul fostului
14:40
Evenimentele dedicate ocrotitorului Episcopiei Alexandriei și Teleormanului au continuat astăzi, 1 septembrie, când, la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești‑Vlașca, județul Teleorman, a fost
14:30
Mesaj de condoleanţe la trecerea la Domnul a fostului Mare Rabin al României, Menachem Hacohen # Ziarul Lumina
Bucureşti, 01 septembrie 2025 Domnului Deputat Silviu Vexler,Președintele Federației Comunităților Evreiești din RomâniaDomnule Preşedinte,Am aflat cu tristețe despre decesul fostului
14:10
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 12‑a după Rusalii la Catedrala Mitropolitană „Sfânta Treime” din Sibiu. În cuvântul
14:00
Biserica Ortodoxă a sărbătorit luni, 1 septembrie, începutul Anului bisericesc. Evenimentul a fost marcat la Catedrala Patriarhală din București prin săvârșirea slujbei de Te Deum de către Preasfințitul
12:50
Absolvenții promoției 2000 ai Facultății de Teologie Ortodoxă „Sfântul Dumitru Stăniloae” din Iași s‑au reîntâlnit în prima zi a lunii septembrie, la 25 de ani de la finalizarea cursurilor de licență.
12:30
Vineri, 29 august, la sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, credincioșii Parohiei Siriu s‑au bucurat de prezența în mijlocul lor a Înaltpreasfințitului Părinte Ciprian, Arhiepiscopul
12:30
Sfinţii Cuvioşi Dionisie de la Colciu şi Petroniu de la Prodromu au fost canonizaţi de Patriarhia Ecumenică # Ziarul Lumina
Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, reunit în şedinţă de lucru în ultimele zile ale anului bisericesc, 30‑31 august 2025, a hotărât canonizarea a doi cuvioşi de origine română care au vieţuit în
12:20
În ultima zi din anul bisericesc, în Duminica a 12‑a după Rusalii, a tânărului bogat, Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, s‑a aflat în mijlocul credincioșilor din
12:20
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat duminică, 31 august, în Parohia „Sfinții Arhangheli Mihail
12:10
În Duminica a 12‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, a săvârșit slujba de târnosire a Bisericii „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din localitatea Băcăinți, comuna
12:10
La hramul „Tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul” de la Mănăstirea Făgetel, judeţul Harghita, Sfânta Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Pr
Ieri
11:50
Peste 350 de tineri au participat în perioada 30‑31 august la Întâlnirea tinerilor ortodocşi din Arhiepiscopia Sibiului, eveniment găzduit de Parohia Vama Buzăului, judeţul Braşov. Tinerii din cele zece
11:40
Sfințirea Așezământului „Sfântul Cuvios Mărturisitor Gherasim de la Tismana” din Parohia Poduri # Ziarul Lumina
În Duminica a 12‑a după Rusalii, Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, a sfințit Așezământul „Sfântul Cuvios Mărturisitor Gherasim de la Tismana”, edificiu care
31 august 2025
22:30
Preşedinta Comisiei Europene (CE), Ursula von der Leyen, a început vineri o serie de vizite în Letonia, Finlanda, Estonia, Polonia, Lituania, Bulgaria şi România, state membre estice aflate în prima linie a
22:30
Vârsta medie de pensionare în Germania a ajuns anul trecut la 64,7 ani, în creştere de la 62,3 ani în 2000, arată raportul anual al Fondului de asigurări de pensii, transmite DPA. Pragul legal de pensionare este
22:30
Guvernul polonez a publicat un ghid pentru situaţii de criză, inspirat din iniţiative similare din ţările scandinave şi din experienţa războiului din Ucraina, relatează AFP.„Manualul de siguranţă” de
22:30
Toate ţările NATO vor atinge în acest an ţinta de cheltuieli militare de 2% din PIB, şapte fiind la nivelul de 2%, iar majoritatea puţin peste această limită, arată datele publicate joi de NATO, scriu Reuters ş
22:30
Dacă analizăm sistemul de învățământ din România, probabil specificul cel mai accentuat al acestuia îl constituie lipsa de viziune asupra educației ca fenomen social, economic și cultural, dublat de un
22:30
Mănăstirea Giurgeni e asemeni Betleemului, Ghetsimaniului și Tinosului la un loc. Mai puțin cunoscută, aflată într-una dintre cele mai sărace locații ale României, abundă în har. Acest har vine de la ico
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.