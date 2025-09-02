II Corinteni 9, 12-15; 10, 1-7
Ziarul Lumina, 2 septembrie 2025 23:40
Fraților, slujirea acestui dar nu numai că împlinește lipsurile sfinților, ci prisosește prin multe mulțumiri în fața lui Dumnezeu; slăvind ei pe Dumnezeu, prin adeverirea acestei ajutorări, pentru supunerea
Sfântul Ioan Gură de Aur, Predici la sărbători împărătești, Omilia a II-a la trădarea lui Iuda, I, în Părinți și Scriitori Bisericești (2015), vol. 14, pp. 85-86„(...) [Stăpânul] ne învață să
Sf. Cuv. Neofit şi Meletie de la Mănăstirea Stânişoara; Sf. Sfinţit Mc. Antim, Episcopul Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina # Ziarul Lumina
Sfântul Antim a fost Episcop al Nicomidiei între anii 284 şi 303, trăind pe vremea cumplitei prigoane împotriva creştinilor, pe timpul împăraţilor Diocleţian şi Maximian. La începutul persecuţiei a stat în
„În vremea aceea a venit Iisus în casă și iarăși mulțimea s-a adunat, încât ei nu puteau nici pâine să mănânce. Și, auzind ai Săi, au ieșit ca să-L prindă, pentru că ziceau: Și-a ieșit din fire.
Sesiunea pentru persoane fizice din cadrul programului Rabla va fi lansată la sfârșitul lunii septembrie, informează Administraţia Fondului pentru Mediu.Potrivit sursei citate, noul Ghid de finanţare pentru
Este foarte sigur că în această iarnă factura la gaze nu o să crească, a declarat, vinerea trecută, ministrul energiei, Bogdan Gruia Ivan.„Am decis să asumăm până în 31 martie 2026, adică până la
Premierul Ilie Bolojan a declarat luni, în plenul reunit al celor două Camere, cu ocazia angajării răspunderii pentru proiectele de lege din pachetul doi de reformă, că setul de măsuri „aduce echitate,
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a aflat luni după-amiază pentru câteva ore în România, în cadrul unui turneu care a mai cuprins șase țări estice ale UE. Von der Leyen a fost
Rata şomajului a fost de 5,8% în luna iulie 2025, în scădere cu 0,2% faţă de cea din iunie 2025 și mai mică față de media UE, de 5,9%, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică (INS) și Eurostat.
Îndreptându-mă duminică, 31 august, spre Sala Palatului, într-o mare de oameni care ieșiseră să se bucure de o seară răcoroasă în ultima zi calendaristică a verii, m-am întrebat, mai în glumă, mai în
Printr-un straniu concurs de împrejurări scrierile lui Alexandru Mironescu (1903-1973) au început să fie valorizate și cunoscute cu adevărat abia de vreo două decenii. Memoria sa - mărturiile despre această
Unul dintre cele mai impresionante și memorabile cuvinte din Patericul egiptean îl avem de la un ascet despre a cărui biografie nu știm nimic. E vorba despre , la care au mers câțiva frați, împreună cu niște mi
Creștinii ortodocși au nădejdea că, în necazuri și nevoi, Maica Domnului este cea care-i ajută și le aduce alinare și mai ales speranța că vor depăși toate problemele prin care trec. Știm că ea nu ne-a
Peste 100 de copii de la Școala Gimnazială „Mihai Vodă” din comuna prahoveană Bucov au primit zilele trecute, chiar înainte de începerea noului an școlar, ghiozdane complet echipate cu rechizite. Darurile au fost oferite de Parohia Pleașa, prin grija părintelui paroh Marius Gheorghe, cu sprijinul enoriașilor și al oamenilor de bine din comunitate. Beneficiarii au fost înscriși la biserică, iar ghiozdanele au ajuns la elevi din satele Pleașa, Colonie Pleașa și 1 Mai, proveniți din familii numeroase sau aflate în dificultate. Acțiunea a devenit deja o tradiție la nivelul parohiei, fiind desfășurată neîntrerupt din anul 2017.
Parohia Ortodoxă Română Bobda din Arhiepiscopia Timişoarei organizează licitație publică pentru adjudecarea lucrărilor de pictură a bisericii parohiale, tehnica frescă, pentru pictori categoria a III-a.
La Mănăstirea Putna va avea loc, în perioada 3-6 septembrie 2025, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Calinic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților, a 32‑a ediție a simpozionului de istorie
Hirotonia întru arhiereu a părintelui arhim. Samuel Cristea, Episcop-vicar ales al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului # Ziarul Lumina
Ca urmare a alegerii de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în data de 2 iulie 2025, a Preacuviosului Părinte Arhimandrit Samuel Cristea ca Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, a poposit luni, 1 septembrie, în mijlocul pelerinilor sosiți la Mănăstirea Robaia din județul Argeș pentru a sărbători începutul no
Preasfinţitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român din Ungaria, a săvârşit duminică, 31 august, Sfânta Liturghie în Catedrala Episcopală din Giula, Ungaria. În a doua parte a zilei, ierarhul a luat parte
Asociația „Sfântul Ierarh Alexandru și Sfânta Cuvioasă Parascheva” din Bucureşti, în colaborare cu Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” - Militari, Protopopiatul Sector 6 Capitală, organizează marți, 9
Luni, 1 septembrie 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, a împlinit 35 de ani de la hirotonia întru arhiereu, ne‑a transmis
În perioada 4-9 septembrie 2025, cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Vincențiu, Episcopul Sloboziei și Călărașilor, Protopopiatul Călărași, în colaborare cu Primăria Municipiului Călărași, va
Mănăstirea Timișeni din localitatea Șag, județul Timiș, și‑a serbat hramul vineri, 29 august, la sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul. Sfânta Liturghie a fost săvârșită de
La pomenirea Tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Înaltpreasfinţitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit Sfânta Liturghie la mănăstirea istorică Măxineni din județul Br
Schitul „Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul” din Bucova, judeţul Caraş‑Severin, şi‑a sărbătorit cu anticipație hramul duminică, 31 august. În mijlocul obştii şi al numeroşilor pelerini a poposit
Părinte Prior Sabino Chialà,Stimați participanțiAm primit cu deosebită bucurie invitația de a participa la cea de-a 31-a ediție a Conferinței Internaționale de Spiritualitate Ortodoxă, organizată la
Condacul 1Veniți, toți credincioșii, să lăudăm pe luminatul de Dumnezeu duhovnic al Bucureștilor, cel ce, în vremuri de prigoană, pe Hristos L-a mărturisit, cu înțelepciunea harului pe ucenici i-a
Condacul 1Pe păstorul cel prea vrednic al Bisericii, luminătorul Crișanei și al Banatului, mărturisitorul adevărului dumnezeiesc, pe Sfântul Ilarion, învățătorul care a chemat la pocăință, veniți,
Duminică, 31 august, Preasfințitul Părinte Ignatie, Episcopul Hușilor, a oficiat slujba de sfințire a bisericii noi, cu hramurile „Izvorul Tămăduirii” și „Sfântul Sfințit Mucenic Teodor Tiron”, din
Numeroși credincioși și pelerini din Arhiepiscopia Craiovei au participat în ultimele zile ale lunii august la bucuria a două comunități oltene, care au primit vizita Înaltpreasfințitului Părinte Irineu,
De 15 ani, la început de an școlar, Parohia Iancu Vechi‑Mătăsari din sectorul 2 al Capitalei derulează programul social‑educațional „Ajută un copil să meargă la școală!”, prin care oferă gratuit
În Duminica a 12‑a după Rusalii, a fost sfințită biserica Parohiei „Soborul Maicii Domnului” din cartierul clujean Făget. Slujba de târnosire a fost săvârşită de Înaltpreasfințitul Părinte Andrei,
Fraților, mulțumire fie adusă lui Dumnezeu, Care a dat aceeași râvnă pentru voi în inima lui Tit. Căci, pe de o parte, a primit îndemnul nostru, iar pe de altă parte, făcându-se și mai sârguitor, de bună
Sfântul Ioan Gură de Aur, Cuvântări de laudă la sfinți, Omilie la Sfânta Muceniță Pelaghia din Antiohia, IV, în Părinți și Scriitori Bisericești (2015), vol. 14, p. 398„Trebuie să-i aduceți în cea
„În vremea aceea S-a suit Iisus pe munte și a chemat la Sine pe câți a voit și au venit la El. Și a rânduit pe cei doisprezece, pe care i-a numit Apostoli, ca să fie cu El și să-i trimită să
Sfântul Mucenic Mamant; Sfântul Ierarh Ioan Postitorul, Patriarhul Constantinopolului # Ziarul Lumina
Pe vremea împăratului Aurelian (270-275), în cetatea Gangra, trăia un bărbat Teodot şi soţia sa Rufina. Aceştia, fiind creştini, au fost trimişi în Cezareea Capadociei la dregătorul Faust şi au fost
Rovinieta pentru autoturisme s-a scumpit începând de ieri, 1 septembrie, a anunţat Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere. Tarifele s-au modificat astfel: rovinieta de o zi - de la 2,5 la 3,5
Românii susţin în proporţie de 84% că situaţia economică actuală a ţării le-a influenţat direct stilul de viaţă, relevă un sondaj realizat de Reveal Marketing Research, citat de Agerpres.Conform
Serviciile psihologice pentru pacienţii oncologici vor fi decontate prin sistemul public de sănătate, a anunţat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, după ce Guvernul a aprobat acest lucru în ședința de jo
Datele oficiale RO-Alert arată o creştere îngrijorătoare a fenomenelor meteo extreme ilustrată prin numărul de alerte de inundații, aproape dublu în 2025 față de 2019. Furtunile sunt cel mai frecvent fenomen
Casa Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) a propus Ministerului Sănătăţii o serie de criterii suplimentare pentru modificarea nivelului de compensare la unele medicamente, astfel încât impactul real
La Castelul Sturdza de la Miclăușeni, județul Iași, se va desfășura, în zilele de 6 și 7 septembrie 2025, Festivalul „Călătorie la 1900”. Evenimentul propune publicului o întoarcere nostalgică în
Între orașele din Europa, călătoria cu trenul este deseori mai scumpă decât zborul cu avionul, potrivit unui studiu realizat de Greenpeace, transmite DPA. Organizaţia de mediu a comparat preţul biletelor de tren
ARCUB - Hanul Gabroveni găzduiește în această perioadă expoziția „Arta vitraliului la 360°”, semnată de artista Amalia Verzea, nume de referință în vitraliul contemporan. Evenimentul marchează prima
Cu ocazia Festivalului Internațional „George Enescu”, unul dintre cele mai importante evenimente de muzică clasică din România şi din lume, Biblioteca Naţională a Românei prezintă expoziția
Muzeul Județean Botoșani prezintă în Galeriile de Artă „Ștefan Luchian” expoziția „Ilustrații la Evanghelie” a artistului Ion Grigorescu, care cuprinde 36 de lucrări de pictură, realizate în perioada
Vineri, 5 septembrie, de la ora 18:30, Galeria Madrigal își deschide porțile pentru o seară de carte și muzică interbelică. Va fi lansat volumul fotodocumentar „București Neoromânesc”, prima carte care
În perioada 5-7 septembrie, Muzeul Național al Țăranului Român găzduiește Târgul de Sfânta Maria Mică. Meșterii și artizanii vor veni cu icoane, bijuterii, aranjamente florale, covoare ţesute la război,
Evenimentele dedicate ocrotitorului Episcopiei Alexandriei și Teleormanului au continuat astăzi, 1 septembrie, când, la Mănăstirea Pantocrator din Drăgănești-Vlașca, județul Teleorman, a fost săvârșită Sfânta Liturghie arhierească de către Preasfințitul Părinte Galaction, cu ocazia împlinirii a 29 de ani de la întronizarea sa ca Episcop titular al Eparhiei Alexandriei și Teleormanului, momente binecuvântate care au avut loc în Catedrala Episcopală din Alexandria, în anul 1996.
