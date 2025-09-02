Cota suplimentară pentru impozitarea marilor averi va crește de trei ori. Ce depășește 75.000 la mașină și 500.000 de euro la casă
Gândul, 2 septembrie 2025 11:20
Guvernul a aprobat, luni, înainte de asumarea în Parlament, mai multe amendamente depuse de deputați și senatori la pachetul 2 de măsuri privind reducerea deficitului bugetar. Unul dintre amendamente este creșterea cotei de „impozitare a marilor averi”, a transmis Executivul. Astfel, proprietarii de mașini peste 75.000 de euro și locuințe peste 500.000 de euro vor […]
• • •
Acum 5 minute
11:50
CTP explică de ce Bolojan refuză reorganizarea bugetară de 25%, pe principiul „să se revizuiască dar să nu se schimbe nimic”: „Este un fake ceaușist” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan refuză să dea curs unui „fake ceaușist”, scrie jurnalistul Cristian Tudor Popescu, în cea mai nouă postare a sa. Potrivit acestuia, „numai 25% pentru reducerea numărului total de posturi din primării” este doar o altă formă a principiului caragialesc care spunea „să se revizuiască dar să nu se schimbe nimic”. Jurnalistul Cristian […]
11:50
Bolojan aruncă pisică în curtea Ministrului Dezvoltării. Reducerea posturilor cu 25% era un FAKE: „Efecte aproape NULE” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a precizat, în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria, că propunerea Ministrului Dezvoltării, Cseke Attila, de a reduce posturile din administrație cu 25% ar fi însemnat că „facem reduceri ale căror efecte sunt aproape nule”. Ilie Bolojan a explicat motivul pentru care a refuzat propunerea Ministrului Dezvoltării de a se […]
11:50
Dan Negru, nemulțumit de infrastructura din România, după ce a rămas blocat în trafic, pe Valea Oltului: „Drumul e la fel ca atunci” # Gândul
Dan Negru și-a arătat nemulțumirea față de infrastructura din Româmnia, după ce a rămas blocat în trafic, pe Valea Oltului. Într-o postare pe Facebook, prezentatorul a vorbit despre lispa de investiții, comparand situația drumurilor cu cea de acum trei decenii, când și-a început cariera în televiziune. „De vreo 45 de minute stau aici și îi […]
Acum 30 minute
11:30
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”: „E un moment în care trebuie să conștientizăm necesitatea bugetului de venituri și cheltuieli” # Gândul
Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax”, a explicat de ce este important un management eficient de venituri și cheltuieli. Emisiunea poate fi urmărită integral AICI. Alexandru Chirilă a explicat motivul pentru care este necesar un management eficient de venituri și cheltuieli. „E un […]
Acum o oră
11:20
Cota suplimentară pentru impozitarea marilor averi va crește de trei ori. Ce depășește 75.000 la mașină și 500.000 de euro la casă # Gândul
11:20
BLOCAJ total în educație. Studenții se alătură protestelor anunțate de profesori: „Anul universitar nu poate începe așa” # Gândul
Nemulțumiți de măsurile de austeritate impuse de Guvernul Bolojan, studenții anunță că se alătură protestelor declanșate de profesori. Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) va fi în stradă pe 8 septembrie, la mitingul sindicaliștilor din educație. „Ne vom alătura protestului din data de 08.09.2025, în fața sediului Guvernului României, de la ora 9:00, […]
11:10
Povestea soldatului ucrainean și a pisicii lui, care au supraviețuit peste 4 ani în captivitate, în Rusia. Cum au fost eliberați # Gândul
Un soldat ucrainean, care a fost luat prizonier de ruși, a povestit cum a reușit să se întoarcă acasă, alături de Myshko, pisica adoptată în captivitate, cu care a petrecut peste 4 ani într-o colonie rusească. Myshko, o pisică care a trăit alături de stăpânii săi într-o colonie din Makeyvka, teritoriu ocupat din regiunea Donețk, […]
11:10
Taxe pentru marile averi. IMPOZITE triple pentru mașini de peste 75.000 de euro și case peste 500.000 de euro # Gândul
11:00
Ziua și DEMISIA. Bolojan vorbește din nou despre plecarea de la Palatul Victoria: „Greu de crezut că mai poți rămâne” # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că mandatul său la conducerea Guvernului se bazează pe o înțelegere și pe un program de guvernare agreat de partidele politice din Coaliție, care presupune inclusiv reducerea cheltuielilor din administrație. „Le-am transmis partenerilor din coaliție că avem o înțelegere, că avem un […]
11:00
Cristian Jura (CNCD), după ce PMB a anulat avizul pentru protestul Noua Dreaptă și SOS: „Aprobarea ar fi pus România în fața unui risc major” # Gândul
Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România au anunțat că organizează, în data de 2 septembrie 2025, o adunare publică împotriva lucrătorilor imigranți din România. Inițial, Primăria Capitalei a dat aviz pentru această adunare, însă avizul a fost retras, ulterior, la presiunea opiniei publice, a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel” și […]
11:00
Răzvan Burleanu pune tunurile pe patronii din Superliga: „Niciodată nu te uiți în propria ta ogradă” # Gândul
Recentele erori de arbitraj din Superliga de fotbal nu-l deranjează deloc pe președintele FRF, Răzvan Burleanu. Boss-ul FRF susține că arbitrajul românesc se află într-o continuă creștere. De asemenea, acesta a vorbit și despre deciziile controversate de la meciul CFR – FCSB Răzvan Burleanu pune tunurile pe patronii din Superliga: „Niciodată nu te uiți în […]
Acum 2 ore
10:50
Bolojan: „Dacă nu se respectă înțelegerea din COALIȚIE, e greu să îți exerciți funcția de premier” # Gândul
10:50
PROTEST în tăcere în Serbia. Zeci de mii de persoane au ieșit din nou în stradă pentru a cere alegeri anticipate # Gândul
Zeci de mii de persoane au ieșit din nou în stradă la Belgrad, luni, pentru a cere demisia președintelui Aleksandar Vucic și organizarea de alegeri anticipate. Marșul tăcut din capitala Serbiei a fost organizat pentru comemorarea morții celor 16 persoane care și-au pierdut viața după ce acoperișul gării din Novi Sad s-a prăbușit, în noiembrie […]
10:40
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a relatat un episod mai puțin cunoscut din perioada arestării sale. În acele momente a fost sunat chiar de președintele României de atunci, Traian Băsescu. Fostul șef al statului i-ar fi sugerat chiar numele partidului pe care urma să-l înființeze. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. […]
10:40
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1287. Kievul admite pentru prima dată: Rusia a avansat puternic în luna august. Ce suprafață au cucerit soldații lui Putin # Gândul
Războiul din Ucraina a intrat marți, 2 septembrie 2025, în a 1.287-a zi, iar GÂNDUL vă prezintă principalele evenimente din țara vecină. Armata rusă a continuat să avanseze în ritm crescut în Ucraina în august, dar a făcut-o mai puțin decât în luna precedentă, iulie, potrivit unei analize AFP a datelor furnizate de Institutul american […]
10:40
La cel mai recent jurnal din seria „Pastila lui Cristoiu”, publicistul a făcut o serie de precizări legate de situația din interiorul formațiunii politice PSD. „Vineri, președintele interimar Sorin Grindeanu, interimar.. am înțeles că acest congres de alegere a unui președinte a fost amânat până la apocalipsă, deci este greu de crezut că, în acest […]
10:40
Ilie Bolojan, argumente HALUCINANTE pentru refuzul de a reduce numărul concedierilor din Administrație: „Efecte aproape nule” # Gândul
Ilie Bolojan a încercat să explice în cadrul conferinței de presă de la Palatul Victoria de ce nu a fost de acord cu reducerile de personal de 25% „Dacă vrem să vorbim de reduceri, trebuie să vorbim despre numărul de posturi efectiv ocupate. Guvernul se poate raporta doar la totalul de 190 de mii de […]
10:30
Proiectul pe Administrație, ABANDONAT, după ce Bolojan nu a ajuns la un acord cu coaliția: „Nu a mai fost depus” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a declarat în conferința de presă de la Palatul Victoria că nu a putut ajunge la un acord în coaliție în privința pachetului de reforme pe Administrație publică. „Al doilea pachet format din 5 proiecte trebuie să fie completat de al șaselea, dar, pentru că nu am reușit un acord al tuturor […]
10:30
Sorin Grindeanu spune că PSD finalizează proiectul pentru eliminarea CASS pentru călugări, veterani, deținuți politici # Gândul
Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, spune că formațiunea pe care o conduce va finaliza marți „proiectul de lege prin care vom repara alte situații revoltătoare cum ar fi obligarea veteranilor de război, a deținuților politici, văduvelor, persoanelor cu handicap și călugărilor la plata contribuției la sănătate (CASS)”. Cei de la PSD spun, prin vocea […]
10:20
Ilie Bolojan recunoaște că e depășit de contextul economic al României: „Situația privind deficitul era mult mai gravă decât mă așteptam” # Gândul
Ilie Bolojan a declarat în cadrul conferinței de presă susținută la Palatul Victoria că „situația privind deficitul era mult mai gravă” decât s-ar fi așteptat. „Săptămâna recută s-au împlinit două luni de când am preluat mandatul. La câteva zile de când am preluat mandatul am constatat că situația cu privire la deficit era mult mai […]
10:20
Bolojan amenință cu DESFIINȚAREA primăriilor: „Nu există pentru cetățeni, ci pentru angajați” # Gândul
Premierul României, Ilie Bolojan, a declarat astăzi în cadrul unei conferințe de presă că reforma în administrația publică locală este „absolut necesară”, întrucât în multe localități primăriile nu reușesc să își acopere cheltuielile de personal din veniturile proprii, fiind dependente de transferurile de la bugetul de stat. “Pe partea de administrație publică locală, reforma este […]
10:10
La 56 de ani, Ilie Bolojan face primii pași în adolescența politică. Copilul teribil al administrației publice locale, primarul providențial și președintele de consiliu județean specializat în tăieri de personal, Ilie Bolojan și-a trăit gloria în izoleta mediatică a Bihorului, ferit de critici și lăudat excesiv, contracost. În ultimul deceniu, de când s-a înființat APTOR […]
10:10
Tânărul care a lovit un livrator asiatic în București, AUDIAT la Parchet. Pe rețelele de socializare se afișa cu macete și simboluri interzise # Gândul
Tânărul de 20 de ani care a atacat un livrator pe stradă, catalogându-l „invadator”, va fi audiat marți la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2. Agresorul. care pe rețelele de socializare se afișa purtând cagulă și macete promova simboluri naziste. Tânărul care, săptămâna trecută, a lovit un livrator pe o stradă din București, cerându-i […]
10:10
Putin susține că relațiile dintre RUSIA și CHINA se află la un „nivel fără precedent”/ Moscova și Beijingul își consolidează parteneriatul strategic # Gândul
Președintele rus, Vladimir Putin, a salutat, marți, cooperarea dintre Moscova și Beijing, asigurându-l pe omologul său chinez, Xi Jinping, că relațiile diplomatice dintre cele două state se află la un „nivel fără precedent”. Vladimir Putin se află în China de duminică, participând la summitul OCS care s-a desfășurat la Tianjin, unde Moscova și Beijingul și-au […]
10:10
Alexandru Chirilă, la „Pastila Financiară”. „Scumpirea carburanților este o zonă care nu va avea impactul dorit” # Gândul
Alexandru Chirilă. CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, a vorbit, în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax” despre carburanți, accize și TVA. El a explicat că creșterea prețurilor la carburanți se va resimți, în final, în prețurile transportatorilor de mărfuri și la raft. Alexandru Chirilă a mai spus și de ce „creșterea […]
10:00
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Diaconescu, ziarist, prezentator și politician, a vorbit despre cum a înființat Partidul Poporului. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu: „Băsescu zice să candidez, dar să-mi fac un partid” Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Dan Diaconescu a vorbit despre […]
10:00
Alexandru Chirilă la „Pastila Financiară”: „Românii vor începe să nu mai economisească sau vor RENUNȚA la dorințe” # Gândul
Alexandru Chirilă, CEO Profit Point și acționar în SAI Capital Point, a vorbit în cadrul emisiunii „Pastila Financiară by Mediafax” despre impactul noilor măsuri guvernamentale asupra vieții românilor. Date fiind schimbările produse, este de așteptat ca oamenii să renunțe la a mai face economii, crede expertul financiar. Pentru o familie cu doi copii, cheltuielile suplimentare […]
10:00
Rețetă simplă de cartofi la cuptor. Iată cum pregătești un fel de mâncare savuros, aromat, cu o textură crocantă la exterior. Trebuie să te folosești de un truc simplu în bucătărie, pentru a-i prepara perfect. Iată mai jos! Utilizatorul „Barbosu”, foarte popular pe internet pentru rețetele și sfaturile pe care le oferă în materie culinară, […]
Acum 4 ore
09:50
Năsui s-a prins de șmecheria lui Bolojan cu pensiile „specialilor”: „Scopul nu este să fie eliminate. A vrut, dar nu l-au lăsat” # Gândul
Fostul ministru al Economiei, Claudiu Năsui, s-a prins care este mișcarea premierului în privința pensiilor speciale. „Nu se atinge de niciuna în afară de cele ale magistraților”, spune USR-istul și explică și de ce Ilie Bolojan face asta. În cea mai nouă postare a sa, Claudiu Năsui dezvăluie care sunt explicațiile subterane ale așa-zisei lupte […]
09:50
Atac rusesc cu drone la granița României. Explozii majore în Portul Odesa. Tulcenii, avertizați prin RO-ALERT să rămână în adăposturi # Gândul
Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a emis un mesaj RO-ALERT în nordul județului Tulcea, ca urmare a atacurilor rusești asupra porturilor ucrainene de la granița cu România. Populația a fost avertizată să se protejeze de posibile obiecte căzute din cer în urma atacului. Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă a transmis în dimineața zilei […]
09:40
Dan Diaconescu: „În urma scrisorilor repetate trimise americanilor, ne-am trezit cu soldați la DEVESELU” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Dan Diaconescu a rememorat o întâmplare legată de tatăl său, care a trimis scrisori mai multor președinți ai României, dar și Casei Albe. Liderii români nu i-au răspuns niciodată, dar de la Washington a primit un răspuns tipizat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu: „Tatăl meu […]
09:30
Apple ar putea lua decizia care va afecta toți utilizatorii iPhone din Europa. Ce schimbare radicală e pregătită # Gândul
Apple ar putea lua decizia care va afecta toți utilizatorii iPhone din Europa. Despre ce anume este vorba! Apple ar putea începe să vândă și în Europa iPhone-uri care funcționează numai pe SIM electronic, la trei ani după ce a făcut asta și în SUA. Astfel, începând cu iPhone 14, smartphone-urile Apple vândute în SUA […]
09:20
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Dan Diaconescu, ziarist, prezentator și politician, a povestit despre primul său loc de muncă. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Dan Diaconescu: „Studioul acolo l-am făcut, unde vărsam eu roaba” Invitat la emisiunea lui Marius Tucă, Dan Diaconescu a vorbit despre primul […]
09:20
Cum să eliminăm mirosurile neplăcute din casă, la întoarcerea din vacanță. Soluția naturală din bucătărie care te costă câțiva lei # Gândul
Cum să eliminăm mirosurile neplăcute din casă, la întoarcerea din vacanță. Iată câteva trucuri care ar putea fi eficiente și care pot împrospăta aerul din interior. Printre acestea se numără și o soluție naturală, regăsită de multe ori în bucătărie, care te costă câțiva lei. Cum să eliminăm mirosurile neplăcute din casă, la întoarcerea din […]
09:20
Fostul președinte al UCRAINEI Ianukovici critică dorința țării de a adera la NATO/ „Am înțeles întotdeauna că ar fi vorba de o catastrofă” # Gândul
Fostul președinte ucrainean pro-rus Viktor Ianukovici, care este refugiat în Rusia din 2014, a criticat dorința țării sale de a adera la NATO, cu ocazia unei rare apariții publice, în contextul în care Kievul solicită garanții de securitate din partea aliaților săi occidentali. Ianukovici, în vârstă de 75 de ani, a fost președinte al Ucrainei […]
09:20
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 697. Belgia va recunoaște statul Palestina, la Adunarea Generală a ONU # Gândul
Belgia va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite, în septembrie, a anunțat ministrul de Externe, Maxime Prévot. „Palestina va fi recunoscută de Belgia în cursul sesiunii ONU! Și vor fi luate sancțiuni ferme împotriva guvernului israelian”, a scris pe X șeful diplomației belgiene. Și Franța cere recunoașterea Palestinei La sfârșitul lunii iulie, președintele […]
09:10
Șefa Centrului educațional din Timișoara, REȚINUTĂ după ce un copil a murit înecat într-un iaz ornamental din incintă # Gândul
Administratora Centrului educațional din Timișoara, unde era înscris copilul care s-a înecat într-un iaz ornamental, a fost reținută de polițiști. Femeia, în vârstă de 33 de ani, este cercetată pentru ucidere din culpă. Potrivit Poliției Timiș, aceasta a fost dusă în arestul IPJ Timiș, iar ancheta este coordonată de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria […]
09:10
Horoscopul de marți, 2 septembrie 2025. Neti Sandu spune care este zodia pentru care se anunță o sumă mare de bani # Gândul
Neti Sandu anunță horoscopul zilei de marți, 2 septembrie 2025. Este o zi cu de toate, în care nativii își vor gestiona energia pentru a face față tuturor provocărilor și să–și croiască drum spre obiective îndrăznețe. Fecioară Pentru Fecioare, se ocbservă proiecte noi la orizont și vor fi cu succes, dar și cu bani. Nativii […]
09:00
Putin și Modi au pășit la summitul din China ținându-se de MÂNĂ, apoi s-au îmbrățișat călduros: „S-au simțit ca acasă” – VIDEO # Gândul
Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai (OCS) a oferit imagini spectaculoase cu liderii mondiali. Președintele rus Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi au fost surprinși îmbrățișându-se călduros, ținându-se de mână și râzând relaxați în compania liderului chinez Xi Jinping. Cei doi au petrecut 45 de minute împreună în limuzina lui Putin, timp în […]
08:50
Cei 300.000 de pensionari din România care NU vor mai plăti CASS la pensie. Cine se încadrează # Gândul
Vești importante pentru aproape 300.000 de români: nu vor mai plăti CASS la pensie. Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că două categorii de pensionari vor fi scutite de plata contribuției la sănătate. De asemenea, și mamele aflate în concediu pentru creșterea copilului scapă de plata CASS-ului. CASS, reținut de la 1 august Din această […]
08:40
Tu știi care este mai veche stradă din București? Puțini știu despre această stradă din Centrul istoric al Municipiului București. Potrivit datelor oficiale, rețeaua de străzi a Bucureștiului are 5.340 de străzi. Acestea însumează o lungime totală de 1.820 km și o suprafață totală de aproape 20.000 metri pătrați. Rețeaua rutieră este centrată în jurul […]
08:40
Dacă și tu ai plante în apartament care au nevoie de o atenție specială, iată un truc ingenios și ieftin pe care ai putea să-l folosești pe florile din ghiveci ca să rămână sănătoase și să crească armonios. Puțini știu, dar bicarbonatul de sodiu, un ingredient folosit mai degrabă în bucătărie extrem de util pentru […]
08:30
Cum plătești contribuția pentru CASS pentru a avea acces la servicii medicale gratuite. Regulile s-au schimbat de la 1 septembrie 2025 # Gândul
Cum plătești contribuția pentru CASS pentru a avea acces la servicii medicale gratuite. Regulile s-au schimbat, începând cu data de 1 septembrie 2025, pentru aproape 650.000 de cetățeni. Dacă până recent aceștia au fost coasigurați, iar consultațiile sau tratamentele lor s-au decontat, de acum trebuie să achite o taxă anuală de 2.430 de lei. Taxa […]
08:30
Alexandru Muraru vrea niște modificări legislative care deja există/Toni Neacșu: „Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi” # Gândul
Deputatul PNL, Alexandru Muraru, a spus că va cere modificarea Codului Penal pentru ca orice acțiune rasistă/extremistă/xenofobă să fie considerată circumstanță agravantă pentru infracțiunile contra persoanei. Fostul judecător Adrian Toni Neacșu a reacționat imediat pe Facebook: „Problema noastră e că astfel de politicieni chiar fac legi”. Deputatul liberal Alexandru Muraru dorește să aducă unei legi […]
08:20
Fanii îi cer demisia lui Liviu Ciobotariu, după o nouă ÎNFRÂNGERE a Petrolului. Anunțul antrenorului # Gândul
Farul a învins Petrolul Ploiești, 2-1, în ultimul meci din etapa a 8-a a Superligii, iar fanii echipei prahovene îi cer demisia antrenorului Liviu Ciobotariu. Au marcat Răzvan Tănasă (29), Ionuț Larie (87 – penalty), respectiv Adrian Chică-Roșă (34). Petrolul nu a mai câștigat de cinci etape și e pe locul 12 în clasament. Liviu […]
08:10
Nicușor Dan și-a reluat activitatea la Cotroceni, după aproape o lună de vacanță și a decis să-i cheme, la raport, pe șefii partidelor Coaliției. Nicușor Dan a fost într-o fugă la Guvern marțea trecută, iar acum vrea să aibă discuții serioase cu principalele partide aflate la guvernare. La ora 12.00 ar urma să aibă […]
08:00
Daniel Bîrligea merge la tratament în Serbia, la celebrul vraci Marijana Kovacevic. Atacantul FCSB s-a accidentat în partida cu CFR Cluj # Gândul
Daniel Bîrligea a ieșit șchiopătând de pe teren în derby-ul dintre CFR Cluj și FCSB, scor 2-2, în etapa a 8-a a Superligii, iar verdictul medicilor nu i-a adus vești bune. Atacantul „roș-albaștrilor” s-a ales cu o leziune musculară și va lipsi o perioadă de timp. Pentru recuperare, este nevoie ca „Bîrli-gol” să plece la […]
Acum 6 ore
07:50
Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Câte zile ninge în București # Gândul
Meteorologii Easeweather anunță o iarnă cum n-a mai fost în România. Specialiștii în meteorologie au întocmit, deja, prognoza pentru cele 3 luni de iarnă, iar vremea va fi cu totul atipică, îndeosebi în Capitală. Iată câte zile ninge în București, care sunt temperaturile maxime care se vor înregistra și de ce vremea va fi neobișnuită. […]
07:40
Instabilitatea mondială AFECTEAZĂ semnificativ economia UE/ Specialiștii BCE avertizează asupra impactului în materie de politică monetară # Gândul
Companiile europene ezită să facă investiții pe termen lung, de teama riscurilor asociate instabilității internaționale, constată experții Băncii Centrale Europene (BCE), avertizând că există un impact semnificativ și asupra politicii monetare aplicate în zona euro. ”Incertitudinea economică a fost destul de ridicată în ultima perioadă, din cauza conflictelor geopolitice și a tensiunilor comerciale. (…) Când […]
07:40
Începând cu 2 septembrie, SUA schimbă regulile pentru reînnoirea vizei. Vor fi și solicitanți scutiți de interviu # Gândul
Procedura reînnoirii vizei fără interviu, în cazul românilor care călătoresc în SUA, aduce cu sine câteva modificări, începând cu data de 2 septembrie. Anunțul a fost făcut pe site-ul Ambasadei SUA la București și spune că au fost restrânse categoriile de persoane care beneficiază de acest lucru. Câteva categorii de solicitanți de vize de călătorie […]
