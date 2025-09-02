Zilele Culturii Iudaice, în 5-7 septembrie: „Memoria evreiască, armonia din sufletul Oradiei”
Bihoreanul, 2 septembrie 2025 13:50
În inima orașului, vechile și nobilele sinagogi și locurile îndrăgite de orădeni vor găzdui evenimente prin care tradiția prinde glas, iar memoria se transformă în sărbătoare. Timp de trei zile, Oradea respiră iudaic și redescoperă frumusețea patrimoniului evreiesc prin conferințe, expoziții, recitaluri, tururi ghidate, dansuri și momente de spiritualitate – o punte între trecut și prezent, între comunitatea evreiască și oraș. Trei zile de cultură, bucurie și celebrare.
• • •
Acum 2 ore
13:00
Un tânăr de 23 de ani din localitatea bihoreană Sântion a fost prins de polițiștii rutieri conducând mașina sub influența drogurilor. Analizele au confirmat consumul, iar șoferul s-a ales cu dosar penal.
12:20
Vor intra în clase, dar nu vor preda: Liderii sindicali îi îndeamnă pe profesori să boicoteze școala # Bihoreanul
Liderii sindicatelor din învățământ au lansat un apel către cadrele didactice din toată țara, îndemnându-le să boicoteze atât festivitățile de debut de an școlar, cât și activitatea didactică. „Vom intra în clase, vom scrie titlul lecției, dar nu vom preda”, spune liderul profesorilor sindicaliști din Bihor, Flaviu Zancu. Până la finalul săptămânii, se va cunoaște și numărul cadrelor didactice din Bihor care vor participa la această formă de protest.
Acum 4 ore
11:30
Termoficare Oradea: Se întrerupe furnizarea energiei termice pentru utilizatorii deserviţi de reţeaua termică de transport din zona străzii Ep. Roman Ciorogariu din Oradea # Bihoreanul
Pentru realizarea unor lucrări de extindere rețea termică de transport agent termic, în zona străzii Ep. Roman Ciorogariu, începând de mâine, 03 septembrie 2025, ora 10:00, se întrerupe furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum, pentru consumatorii alimentați din punctul termic 602, precum și consumatorii alimentați prin intermediul punctelor termice proprii.
11:00
„Fă-ți oleacă de vreme și vină duminică la noi pe uspăț” au transmis organizatorii Festivalului Sarmalelor, care va avea loc duminică, 7 septembrie, în Salonta. Pe lângă sarmalele oferite gratuit, oaspeții pot gusta pălincă de prune, pe fundal muzical de higheghe cu goarnă, iar apoi sunt invitați la dans de către mai multe ansambluri folclorice și artiști, printre care Nuntașii Bihorului, soții Ilea, cu a lor „Pușcă și curea lată”, și Talisman. Seara se va încheia cu focuri de artificii.
10:30
LIVE TEXT: Ilie Bolojan explică măsurile de austeritate și pachetele de legi pentru reducerea deficitului bugetar (VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a ieșit, marți, în prima conferință de presă pe care o susține de mai bine de o lună, pentru a explica măsurile de austeritate și pachetele legislative pe care le susține pentru diminuarea deficitului.
Acum 6 ore
10:10
Postarea pe Facebook a doctoriței Flavia Groșan, cum că sexul cu o persoană vaccinată îmbolnăvește o persoană nevaccinată, a scandalizat profesioniștii din medicină și acea parte a societății care nu și-a dat rațiunea pe conspirații. Zeița Covidului, cum o numeau fanii în pandemie, a afirmat că un tânăr a cărui iubită este vaccinată a resimțit, după contactul intim cu ea, „dureri în piept, ceață mentală, o durere puternică în gât și o oboseală teribilă”, toate pricinuite de schimbul de fluide corporale prin care i s-ar fi scurs în organism „virus viu” din cel al partenerei.
09:10
Provocare la ministru: Autoritățile îl anchetează pe Viorel Pașca, dar îi trimit în continuare „pacienți” # Bihoreanul
Abia a fost dat uitării ultimul scandal legat de bihoreanul Viorel Pașca - „Bunul Samaritean” care de două decenii îngrijește la Holod și la Tinca, exclusiv din donații, sute de oameni ai nimănui, singuri, bătrâni și bolnavi, livrați din toate colțurile țării de instituții medicale sau de ocrotiri sociale care au vrut să scape de ei - că un altul e pe cale să izbucnească.
Acum 8 ore
08:00
Liber la viol! Un prădător sexual cunoscut din Bihor a fost lăsat la catedră... până a ajuns să violeze o elevă. Cine răspunde? # Bihoreanul
Vreme de 10 ani, directoarele unei școli din Bihor au tolerat un profesor pervers, condamnat pentru pornografie infantilă, până când bărbatul a violat o adolescentă de 14 ani chiar în unitatea de învățământ. BIHOREANUL vă dezvăluie cazul stupefiant al profesorului Andrei Marozsan din Curtuișeni: arestat și condamnat pentru că a strâns și răspândit filme porno cu copii, el a fost păstrat la catedră pentru că judecătorii nu i-au interzis acest lucru, iar directoarele școlii nu l-au deranjat nici măcar după ce au aflat că era inclus în Registrul național al prădătorilor sexuali, ținându-l să predea până când bărbatul a ajuns să-și violeze o elevă.
Acum 24 ore
22:00
Atacantul orădean George Pușcaș (29 de ani) și-a încheiat aventura la Bodrum, după doar un sezon, chiar dacă mai avea contract valabil până în vara anului 2027. Formația turcă a retrogradat în liga secundă, iar internaționalul român nu a dorit să joace într-o divizie inferioară în Turcia, potrivit DigiSport.ro.
21:30
Guvernul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament pentru Pachetul 2 de măsuri: „Plătim astăzi prețul multor ani în care ne-am făcut că nu vedem realitățile bugetare” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan a prezentat luni seară, în fața Parlamentului, proiectele cuprinse în Pachetul II de măsuri fiscal-bugetare, în cadrul procedurii de asumare a răspunderii pentru acestea de către Guvern. „Plătim astăzi prețul multor ani în care noi, clasa politică, ne-am făcut că nu vedem realitățile bugetare. (...) Nu am spus adevărul de frică să nu speriem oamenii sau, în context electoral, să nu pierdem voturi. Dar tot această clasă politică este chemată azi să dovedească faptul că a învățat lecția primită la alegerile recente”, a spus prim-ministrul.
21:20
20:10
Imagini de pe șantierul autostrăzii între Chiribiș – Biharia: în puțin peste o lună, stadiul lucrărilor s-a dublat față de cel lăsat de Bechtel (VIDEO) # Bihoreanul
Constructorii de la Precon Transilvania și Citadina 98 avansează rapid pe șantierul Autostrăzii Transilvania dintre Chiribiș și Biharia, iar Compania Națională de Investiții Rutiere afirmă că „mobilizarea este foarte, foarte bună”. În cele cinci săptămâni scurse de la reluarea lucrărilor, acestea au ajuns la 12%, față de 6%, cât era stadiul lor atunci când au fost oprite de compania americană Bechtel, în 2013. Grupul Selina, din care face parte Precon Transilvania, a publicat primele imagini de pe șantier.
19:20
Ursula von der Leyen și Nicușor Dan, vizită la Portul Constanța și la Baza Mihail Kogălniceanu: „România este un avantaj pentru securitatea europeană” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a efectuat luni o vizită în România, ajungând în Portul Militar Constanța și urcând pe fregata „Regele Ferdinand, iar apoi la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, unde a susținut o conferință de presă comună cu președintele României, Nicușor Dan. Oficialul european a subliniat rolul strategic al țării noastre pe flancul estic al NATO și în securitatea la Marea Neagră, iar șeful statului a insistat pe importanța programelor europene pentru apărare și energie.
19:00
Trupa Arcadia a Teatrului Regina Maria din Oradea pregăteşte pentru noua stagiune spectacole în premieră dedicate copiilor, dar şi un eveniment de amploare la final de an, Festivalul "Deşteptarea primăverii", programat în luna decembrie şi gândit special pentru publicul tânăr.
18:30
Arcașii de la Menumorut Biharia s-au întors cu 8 medalii de la Campionatul Național „7 Fortărețe” (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii de la clubul Menumorut Biharia au cucerit noi medalii la întrecerile naţionale de tir cu arcul. De această dată au fost prezenţi la Campionatul Național Outdoor proba "7 Fortărețe", care a avut loc în judeţul Arad şi care le-a adus opt clasări pe podium. Dintre acestea, patru au fost pe cea mai înaltă treaptă, fapt care le-a adus şi patru medalii de aur, implicit şi tot atâtea titluri naţionale.
18:00
CSM: magistrații și familiile lor, ținte ale unor atacuri fără precedent. Se cer anchete penale! # Bihoreanul
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) trage un semnal de alarmă asupra unui fenomen „de o gravitate excepțională”, fără precedent în România: magistrați și membrii familiilor lor au devenit ținte ale unor atacuri agresive și instigări la fapte antisociale, atât în mediul online, cât și în sălile de judecată. Anunțul vine în plin val de proteste ale magistraților față de reforma pensiilor speciale.
16:50
Investiții de toamnă: spații comerciale în zone cheie, disponibile prin Sapient Imobiliare (FOTO) # Bihoreanul
Sapient Imobiliare, parte din Sapient Group, se poziționează ca un reper pe piața imobiliară locală atunci când vine vorba de spații comerciale și industriale. Cu o experiență consolidată și o viziune orientată spre business development.
16:40
Biblioteca din Oradea, între cele mai moderne din Europa: împrumuți și restitui cărți 24/7, inclusiv ebooks și audiobooks, ai cafenea, studio podcast, scannere și imprimante 3D (FOTO) # Bihoreanul
Biblioteca Județeană Gheorghe Șincai din Oradea a devenit nu doar mult mai cea mai modernă din România, ci una dintre cele mai tehnologizate din Europa, în urma unui proiect prin care instituția a devenit aproape de nerecunoscut și cu funcțiuni pe măsura epocii digitale. „Este unica bibliotecă din țară gândită pentru cititor, nu pentru bibliotecar”, a mărturisit un specialist de la o firmă internațională angajată să revoluționeze, practic, instituția, dotată cu tot ce își poate dori cel mai pretențios și updatat cititor.
16:30
Dans, actorie sau muzică? Au început înscrierile la Școala de Arte „Francisc Hubic”. Vezi oferta completă! # Bihoreanul
Școala de Arte „Francisc Hubic” este în căutare de talente și le propune pasionaților de artă o serie de cursuri de specialitate, în cadrul mai multor compartimente: de muzică, arte plastice, dansuri și actorie. Înscrierile se pot face până în 12 septembrie.
16:10
CTP, cel mai mare dezvoltator, proprietar și administrator de spații industriale și logistice listat din Europa, după suprafaţa închiriabilă (GLA), anunță construcția unei extinderi de 4.000 mp a fabricii iwis din Oradea. Această nouă investiție va suplimenta unitatea de producție existentă, de 7.000 mp, situată în CTPark Oradea City, un hub industrial strategic din nord-vestul României, aflat într-o zonă economică în plină dezvoltare.
15:40
Toamna începe cu vreme de vară în Crișana. Află prognoza pentru primele două săptămâni din septembrie! # Bihoreanul
Locuitorii din Crișana vor avea parte, în primele două săptămâni din septembrie, de temperaturi ridicate, dar și de episoade de instabilitate atmosferică. Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, debutul intervalului 1–14 septembrie va fi caracterizat prin maxime medii de 27 de grade Celsius, însă ulterior valorile vor crește treptat, ajungând la 30–32 de grade, nivel care se va menține până aproape de jumătatea lunii.
14:50
Beat criţă, un şofer din Oradea a pierdut controlul maşinii şi a încălecat o bordură. Bărbatul s-a trezit în Arestul Poliţiei # Bihoreanul
Un orădean de 38 de ani a ajuns în Arestul Poliţiei şi s-a ales cu dosar penal, după ce, sâmbătă seară, a urcat beat criţă la volan şi a reuşit performanţa de a „parca” maşina direct pe o bordură. Din fericire, incidentul s-a soldat fără victime.
14:40
Avionul Ursulei von der Leyen a aterizat cu dificultate în Bulgaria, după ce sistemul GPS a fost dezactivat. Se suspectează interferențe rusești # Bihoreanul
Avionul care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a întâmpinat duminică probleme majore de navigație în timpul apropierii de aeroportul din Plovdiv, Bulgaria. Trei oficiali familiarizați cu incidentul au declarat pentru FT că situația este tratată ca o posibilă operațiune de „interferență rusească”.
Ieri
14:00
La Barajul Leșu se montează membrana de impermeabilizare, o premieră în România (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Reabilitarea Barajului Leșu, una dintre cele mai importante investiții hidrotehnice din județul Bihor, avansează într-un ritm alert. Administrația Bazinală de Apă Crișuri a anunțat că șantierul a intrat într-o nouă etapă tehnologică, după ce au fost finalizate lucrările de pregătire și consolidare a taluzului din beton: aplicarea unei membrane de impermeabilizare.
13:20
Unde ieșim săptămâna aceasta: Weekend cu vedete ale muzicii retro, la Oradea și Băile 1 Mai # Bihoreanul
În prima săptămână de toamnă, Oradea și alte localități din Bihor găzduiesc numeroase evenimente care aduc muzică, cultură și distracție pentru toate gusturile. Printre acestea se numără My Retro Festival la Băile 1 Mai, cu concerte, zonă pentru copii și street food, dar și Concertul Retro Mania la Arena Oradea. De asemenea, Filarmonica de Stat Oradea continuă seria recitalurilor și spectacolelor în aer liber, în locuri emblematice din oraș.
12:50
Analiză Storia: În Oradea prețul mediu al garsonierelor a crescut în august cu 20% față de anul trecut # Bihoreanul
Luând în calcul evoluția prețurilor pentru apartamentele cu 1 până la 4 camere, cea mai mare creștere procentuală anuală s-a înregistrat în Timișoara (+10%), în timp ce în Sibiu prețurile medii ale chiriilor au rămas la același nivel ca în perioada similară a anului trecut. Cele mai mici chirii continuă să fie în Arad (360 de euro/lună), Craiova și Oradea (430 euro).
12:40
Șoferul care a murit în accidentul de pe DN 1, în Borod, este un tânăr de 22 de ani. Ar fi intrat pe contrasens # Bihoreanul
Șoferul care a murit luni dimineață în urma accidentului produs pe DN 1, în Borod, este un tânăr de 22 de ani din Satu Mare. Potrivit polițiștilor, acesta ar fi intrat pe contrasens, unde s-a izbit frontal de o autoutilitară cu semiremorcă condusă de un bărbat de 58 de ani din Cluj.
12:00
Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) va lansa la finalul lunii septembrie sesiunea destinată persoanelor fizice din cadrul Programului Rabla, prin care românii pot primi sprijin financiar pentru achiziția de autoturisme mai puțin poluante.
11:40
Caz șocant de violență domestică în Bihor: bărbat arestat, după ce și-a încălcat ordinul de protecție, și-a sechestrat soția, a încercat să o sugrume și să o violeze # Bihoreanul
Un nou caz cutremurător de violență domestică zguduie județul Bihor. Un orădean a fost arestat, după ce a încălcat ordinul de protecție, și-a agresat și sechestrat soția în fața celor trei copii minori și a încercat să o violeze. Femeia a reușit să scape dimineața, ieșind pe geamul casei.
11:10
"Visit Oradea" - un nou spaţiu de promovare turistică în inima Pieţei Independenţei (FOTO) # Bihoreanul
Începând de astăzi, Oradea îşi întâmpină vizitatorii cu un nou punct de referinţă dedicat turismului, Centrul de informare turistică Visit Oradea. Acesta este situat pe strada Independenţei nr. 20, chiar în inima oraşului. Este un proiect unic, fiind primul punct de informare turistică al Asociaţiei pentru promovarea turismului din Oradea şi regiune.
10:30
Clopoțel pe șantier: 25 de școli din Oradea în lucrări, așa că elevii vor învăța în schimburi, dacă nu cumva online (FOTO) # Bihoreanul
Cel mai mare val de lucrări în școlile și grădinițele din Oradea dă peste cap orarul elevilor și al profesorilor. Aproape 30 de unități de învățământ din oraș sunt renovate din temelii, șantiere din pricina cărora mii de elevi vor învăța în două sau chiar trei schimburi, iar, dacă deranjul se va dovedi prea mare, toate cursurile se vor transforma în lecții online.
09:30
La ședința Consiliului Local Oradea de săptămâna trecută și-a făcut apariția și un ales în rest scump la vedere: PNL-istul Mihai Torjoc, patron al restaurantelor Due Fratelli și, mai nou, al unei grădini zoologice deschise clandestin în Șinteu. Ales în vara anului trecut, în premieră, în deliberativul local, Torjoc n-a prea dat pe la ședințele de Consiliu, preferând să participe online.
09:00
Angajații AVE, pe urmele deșeurilor: curățenie pe domeniul public după colectarea pubelelor # Bihoreanul
În fiecare zi de colectare, angajații AVE România nu doar ridică deșeurile din pubelele gospodăriilor și ale agenților economici, ci intervin și pentru a curăța domeniul public. După golirea recipientelor, echipele strâng resturile căzute accidental pe carosabil sau pe trotuare, asigurându-se ca spațiul să rămână curat și sigur pentru comunitate.
08:30
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Doctoreasa conspiraționistă răstoarnă teoria evoluționistă a lui Darwin # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel are propria sa variantă despre evenimentele săptămânii trecute. Fulvia, doctoreasa conspiraționistă, a mărturisit că a inventat povestea cu bolile sexuale transmise de la vaccinați la nevaccinați: „Vreau să demonstrez că teoria evoluționistă a lui Darwin este reversibilă. Așa că aș dori ca antivacciniștii, conspiraționiștii, să...
08:10
Un accident rutier grav a avut loc luni dimineaţa, pe DN1, la ieşirea din localitatea Borod spre Corniţel, judeţul Bihor. Potrivit primelor verificări, în coliziune au fost implicate două vehicule: un autoturism şi o autobasculantă.
00:20
Blocaj în coaliție, pe tema tăierilor din administrația locală. Bolojan ar fi amenințat cu demisia # Bihoreanul
Tăierile din administrația locală, una dintre cele mai importante cuprinse în pachetul 2 de măsuri de austeritate, au dus la un blocaj în coaliția de guvernământ. Cu toate că duminică ar fi urmat să fie luată o decizie pe această temă, așa încât Guvernul să-și poată asuma răspunderea pe întregul pachet de legi cât mai curând, până la urmă decizia a fost amânată din nou, de data aceasta până pe 15 septembrie. Discuțiile de duminică au fost tensionate în ședința coaliției de guvernământ, iar premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia.
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit! Violul comis de un profesor chiar în școală putea fi evitat, Cine e responsabil? # Bihoreanul
Luni, 1 septembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, cu un conţinut variat şi bogat în informaţii exclusive. Dintre subiecte: Detalii șocante despre cazul profesorului Andrei Marozsan, care a violat o adolescentă de 14 ani chiar în unitatea de învățământ; Cum l-a prins DNA pe fostul șef de la Înmatriculări luând 87 de șpăgi în doar 8 zile; Situație fără precedent: 25 de școli din Oradea în șantiere, așa că elevii vor învăța în schimburi; Viceprimarul suspectat de uz de fals vrea să scape de procurori cu o simplă... mustrare; Pădurarul care a bătut și abandonat un om în pădure, condamnat la 11 ani de închisoare.
31 august 2025
20:30
„La o cafea cu medicul” se întoarce în septembrie. Invitata ediției este dr. Olivia Ligia Burta, directoarea Centrului de Transfuzie din Oradea # Bihoreanul
După o pauză pe timpul verii, proiectul „La o cafea cu medicul”, derulat de Asociația Help&Care, revine în această toamnă cu o nouă ediție. Întâlnirea este programată pentru vineri, 20 septembrie, de la ora 10, la Street Coffee Roasters, de la etajul II al Oradea Shopping City.
19:40
UPDATE: Un bărbat a murit. Accident grav pe DN 1, în Dumbrava. Planul Roșu de Intervenție, activat după ce un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat. Traficul Oradea–Cluj, blocat (VIDEO) # Bihoreanul
Un accident rutier grav a avut loc duminică în localitatea Dumbrava, județul Cluj, unde un autocar s-a răsturnat pe carosabil. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, în autocar se aflau 20 de persoane. Una dintre acestea este încarcerată, iar echipajele de descarcerare acționează pentru extragerea victimei, a transmis instituția, conform presei locale.
19:40
România se pregătește de trecerea la ora de iarnă, o schimbare care are loc în fiecare an spre sfârșitul lunii octombrie. În 2025, momentul va fi în noaptea de 25 spre 26 octombrie, când ceasurile se dau înapoi cu o oră, astfel că ora 04:00 dimineața va deveni ora 03:00.
19:20
Accident cu trei mașini pe DN76, în Bihor. Trei persoane au fost transportate la spital, trafic blocat (FOTO) # Bihoreanul
Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme a avut loc duminică, pe Drumul Național 76, între localitățile Sâmbăta și Dusești, județul Bihor. Evenimentul a fost sesizat prin 112 în jurul orei 17:40.
18:30
Universitatea din Oradea scoate la concurs aproape 300 de locuri bugetate, la admiterea de toamnă # Bihoreanul
Universitatea din Oradea dă startul, luni, 1 septembrie, la sesiunea de toamnă a admiterii pentru anul universitar 2025-2026. Înscrierile se vor desfășura până pe 18 septembrie, perioadă în care candidații au la dispoziție 293 de locuri fără taxă la licență și 82 de locuri bugetate la master, precum și sute de locuri la învățământul cu taxă. În plus, pentru programul de studii dual Inginerie – Mecatronică mai sunt disponibile 14 locuri.
18:00
Accident grav pe DN 1, în Dumbrava. Planul Roșu de Intervenție, activat după ce un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat. Traficul Oradea–Cluj, blocat (VIDEO) # Bihoreanul
Un accident rutier grav a avut loc duminică în localitatea Dumbrava, județul Cluj, unde un autocar s-a răsturnat pe carosabil. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Cluj, în autocar se aflau 20 de persoane. Una dintre acestea este încarcerată, iar echipajele de descarcerare acționează pentru extragerea victimei, a transmis instituția, conform presei locale.
16:30
Pe 6 septembrie 2025, locuitorii din Bihor şi vizitatorii din alte zone sunt invitaţi la Noaptea Muzeelor la Sate, un eveniment naţional care aduce în prim-plan tradiţiile şi patrimoniul cultural din mediul rural. Intrarea este liberă, iar publicul poate descoperi trei muzee din judeţ, fiecare cu un program dedicat.
15:40
Deschidere grandioasă de stagiune, cu „Carmina Burana” și „Rapsodia Română”. Filarmonica Oradea anunță viitoarele concerte, iar printre invitați va fi și Grigore Leșe # Bihoreanul
Filarmonica de Stat Oradea deschide Stagiunea 2025–2026 cu un concert multi-aniversar grandios, care implică Orchestra, două coruri, soliști și trei dirijori. Concertul „Carmina Burana întâlnește Rapsodia Română” va avea loc în 18 septembrie, iar biletele urmează să fie puse în vânzare și pentru evenimentele ce urmează și care se anunță spectaculoase și cu invitați renumiți, printre care și Grigore Leșe.
14:50
Victorii clare în deplasare pentru Crişul Sântandrei şi Bihorul Beiuş, în etapa de debut a Ligii a III-a # Bihoreanul
Dacă Lotus Băile Felix a debutat cu stângul în noul sezon competiţional al Ligii a III-a la fotbal, în schimb Crişul Sântandrei şi Bihorul Beiuş s-au impus la o diferenţă de două goluri, chiar dacă au evoluat în deplasare, şi s-au instalat pe primele două locuri ale clasamentului. Crişul Sântandrei a câştigat cu 4-2 pe terenul clujenilor de la Sticla Arieşul Turda, în timp ce nou-promovata CS Bihorul Beiuş şi-a adjudecat cu 3-1 jocul de la Satu Mare, cu Olimpia MCMXXI.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Sorana Cîrstea, victima unui furt la US Open: i-a dispărut trofeul câștigat la Cleveland # Bihoreanul
Sorana Cîrstea a avut parte de un episod neplăcut la New York, după eliminarea de la US Open atât la simplu, cât și la dublu. Potrivit Eurosport.ro, sportiva româncă a descoperit că trofeul câștigat recent la turneul de la Cleveland a dispărut din camera sa de hotel.
12:00
Se anunță furtuni puternice în Bihor: Cod galben și portocaliu de instabilitate atmosferică # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a emis duminică, 31 august, avertizări de cod galben și portocaliu pentru județul Bihor, unde sunt așteptate furtuni puternice, averse torențiale și intensificări ale vântului.
11:20
Tragedie în Oradea: Un bărbat a murit după ce a căzut de la etajul 5 al unui apartament închiriat în regim hotelier # Bihoreanul
Un bărbat de aproximativ 30 de ani a murit duminică dimineață, după ce a căzut de la etajul 5 al unui apartament închiriat în regim hotelier, unde s-ar fi aflat împreună cu familia, într-un bloc din Oradea.
