Accident pe strada Matei Corvin din Oradea. Cinci persoane au ajuns la spital (VIDEO)

Tăierile din administrația locală, una dintre cele mai importante cuprinse în pachetul 2 de măsuri de austeritate, au dus la un blocaj în coaliția de guvernământ. Cu toate că duminică ar fi urmat să fie luată o decizie pe această temă, așa încât Guvernul să-și poată asuma răspunderea pe întregul pachet de legi cât mai curând, până la urmă decizia a fost amânată din nou, de data aceasta până pe 15 septembrie. Discuțiile de duminică au fost tensionate în ședința coaliției de guvernământ, iar premierul Ilie Bolojan ar fi amenințat cu demisia.