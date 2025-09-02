Primul aeroport din România care a eliminat restricțiile pentru lichidele din bagajul de mână
Adevarul.ro, 2 septembrie 2025 14:00
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca anunță că elimină restricțiile de volum pentru recipientele cu lichide din bagajele de mână și că este primul aeroport din țară care aplică această măsură.
Acum 5 minute
14:15
Un tânăr de 22 de ani a dat cu trotineta peste o femeie, pe trecerea de pietoni. Victima a murit după 4 zile la spital # Adevarul.ro
Un tânăr de 22 de ani a fost plasat sub control judiciar și este acuzat de ucidere din culpă, după ce femeia pe care a lovit-o pe trecerea de pietoni, în timp ce se afla pe o trotinetă electrică, a murit după patru zile, la spital.
14:15
Negociatorul rus care descrie România drept „stat agresor" a acumulat o avere de aproximativ 75 de milioane de dolari # Adevarul.ro
Vladimir Medinski, negociatorul-șef al Rusiei în discuțiile de pace cu Ucraina şi coordonator al unor controversate manuale de istorie pentru liceenii ruşi, și familia sa ar deține o avere impresionantă, potrivit Fondului Anticorupție al lui Aleksei Navalnîi.
Acum 30 minute
14:00
Primul aeroport din România care a eliminat restricțiile pentru lichidele din bagajul de mână
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca anunță că elimină restricțiile de volum pentru recipientele cu lichide din bagajele de mână și că este primul aeroport din țară care aplică această măsură.
14:00
Ministrul Învățământului este liniștit cu câteva zile înaintea începerii anului școlar: „Copiii să aibă acces la școală și în sala de clasă” # Adevarul.ro
Întrebat cum va începe noul an școlar, ministrul Educației, Daniel David, a afirmat marți, 2 septembrie, că este important ca elevii să aibă acces la unitatea de învățământ și în sala de clasă.
Acum o oră
13:45
Putin sugerează o posibilă „cooperare în trei” cu SUA și Ucraina în privința centralei nucleare de la Zaporojie # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este „deschisă unei cooperări trilaterale” cu Statele Unite și Ucraina în ceea ce privește centrala nucleară ocupată de la Zaporojie, potrivit postului rusesc de știri Vesti.
13:45
Ultima noapte de vară, căci 31 august din calendarul Festivalului Enescu i-a adus pe scena Sălii Palatului, în pragul serii, pe pianistul în vogă Seong-Jin Cho alături de Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia din Roma, dirijată de Daniel Harding, ce întâmplare miraculoasă...
13:30
Olguța Vasilescu, ironică la adresa lui Bolojan. „A căzut și mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat marţi că, în urma datelor prezentate de premierul Ilie Bolojan, „a mai căzut şi mitul că în administraţia publică locală sunt cei mai mulţi angajaţi dintre toate sectoarele bugetare".
13:30
Noi detalii șocante în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea a plecat să își ia o cafea. Dispariția a doi micuți a fost observată după o oră # Adevarul.ro
Apar noi informaţii legate de tragedia de la grădiniţa din Timişoara, acolo unde un copil înscris în regim de creşă a murit înecat într-un iaz ornamental din apropiere, în timpul programului în aer liber.
Acum 2 ore
13:15
Trump cere companiilor farmaceutice să publice date privind eficiența vaccinurilor împotriva Covid: „Să lămurească acest haos, într-un fel sau altul!” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a cerut companiilor farmaceutice să publice mai multe date privind eficiența vaccinurilor lor împotriva Covid-19, în încercarea de a calma tensiunile din administrația sa legate de politica de imunizare.
13:15
În timp ce China vrea să limiteze munca în exces, angajații vor să lucreze suplimentar, ca soluție de supraviețuire # Adevarul.ro
China vrea să reducă orele lungi de muncă impuse de companii. Totuși, mulți angajați acceptă voluntar programul extins, din dorința de bonusuri sau de teama de concedieri.
13:15
Trump se pregăteşte să se adreseze naţiunii, în timp ce expiră ultimatumul dat lui Putin # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump urmează să ţină astăzi un discurs aşteptat cu maxim interes, într-un context tensionat: expirarea termenului-limită impus liderului de la Kremlin pentru a avansa în direcţia unui acord de pace cu Ucraina.
13:00
Premierul Ilie Bolojan afirmă că partidele din coaliţia de guvernare nu au luat în discuţie posibilitatea unei noi majorări a taxei pe valoarea adăugată (TVA).
12:45
Mișcare, relaxare și voie bună la cea de-a patra ediție a L'Etape by Tour de France România. MedLife și Decathlon au demonstrat încă o dată că sănătatea… e plăcere # Adevarul.ro
Chin? Obligație? Performanță? Nicidecum! Doar gesturi mici, firești, care să îți facă plăcere și să-ți aducă bucurii. Asta este cel mai important când vine vorba de grija pentru sănătate.
12:45
„Maimuțe murdare / Salvați-ne copiii”. Antreprenor străin din Marea Britanie, atacat rasist în timpul unui interviu pentru Sky News # Adevarul.ro
Un antreprenor străin din Marea Britanie a fost insultat de două femei, chiar în timpul unui interviu pentru Sky News, în care vorbea despre diviziunile din oraș privind atitudinile față de solicitanții de azil.
12:45
Ilie Bolojan este sigur că disponibilizații din administrație vor găsi slujbe: „Este nevoie pe piața forței de muncă privată” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că angajaţii de la stat care ar urma să fie concediaţi prin reformele fiscal-bugetare care vizează administraţia publică se pot angaja în mediul privat, acolo unde sunt ”locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit”.
12:30
A fost cutremur marţi dimineaţă în zona seismică Vrancea, aparatele seismologice înregistrând o magnitudine de 3,3 grade.
12:30
CTP sare în apărarea lui Bolojan: „Doar dacă ești slab de minte sau rău intenționat nu înțelegi, premierul refuză un fake ceaușist” # Adevarul.ro
Cristian Tudor Popescu și-a arătat marți susținerea față de premierul Ilie Bolojan, afirmând că acesta „refuză un fake ceaușist” și argumentația lui privind necesitatea reducerii personalului din administrația locală este perfect logică.
Acum 4 ore
12:15
LIVE TEXT Întâlnire de criză la Cotroceni: Nicușor Dan convoacă liderii Coaliției după amenințarea cu demisia a premierului Bolojan # Adevarul.ro
Nicușor Dan se întâlnește la Cotroceni cu liderii Coaliției, în contextul tensiunilor provocate de amenințarea premierului Bolojan cu demisia, ca urmare a blocării reformei administrației locale.
12:15
Ministrul Educației susține că în noul an școlar normele la plata cu ora se vor înjumătăți # Adevarul.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că anul trecut au fost aproximativ 30.000 de norme la plata cu ora, iar anul acesta se va ajunge probabil la 15.000.
12:15
Semnal de alarmă pentru FCSB. Doi nou-veniți de calibru în vestiarul lui Fenerbahce, înaintea duelului din Europa League # Adevarul.ro
Campioana României se va duela cu formația turcă în cadrul ultimului duel din faza principală a competiției europene.
12:00
Românii, mai mulțumiți de livratorii străini decât de cei autohtoni: „Mă întreba dacă sunt singură acasă” # Adevarul.ro
În contextul discuțiilor aprinse despre muncitorii străini, în special livratorii de mâncare, o persoană a inițiat o dezbatere pe Reddit, pornind de la afirmația: „Livratorii străini mi se par mult mai ok.”
12:00
Cum arată un apartament de 7,4 metri pătrați închiriat cu 650 de dolari pe lună: „Asta nu e un apartament, e o celulă de închisoare” # Adevarul.ro
Un apartament incredibil de mic este prezentat ca model de spațiu de locuit de către o tânără.
12:00
Scandal la vârful Nestle. Directorul general a fost destituit din cauza unei relații amoroase cu o subordonată. „Era o decizie necesară” # Adevarul.ro
Directorul general al Nestle, Laurent Freixe, a fost concediat după ce o anchetă internă a confirmat existența unei „relații amoroase nedeclarate” cu o subordonată directă, fapt considerat o încălcare gravă a codului de conduită al companiei.
12:00
Dragoste mare. Vladimir Putin și premierul indian Narendra Modi au ajuns la summitul din China ținându-se de mână # Adevarul.ro
Summitul SCO, desfășurat în China, a oferit imagini inedite cu Vladimir Putin și Narendra Modi. Cei doi lideri s-au îmbrățișat și s-au ținut de mână minute bune, discutând relaxați, într-un gest de apropiere politică și personală care a atras atenția întregii lumi.
12:00
Jannik Sinner este în sferturile de finală la US Open 2025.
11:45
Calculele ciudate ale lui Răzvan Burleanu. Președintele FRF crede că o victorie cu Cipru asigură un succes cu Austria # Adevarul.ro
Președintele Federației Române de Fotbal, Răzvan Burleanu (41 de ani) că o victorie în deplasare cu Cipru va aduce echipei naționale a României un succes și în următoarea partidă din preliminariile Cupei Mondiale din 2026, cea cu Austria din luna octombrie.
11:30
Povestea de dragoste dintre Florin Răducioiu și Janine Sârbu. Idila născută între dorință și orgolii: „Am fost naiv” # Adevarul.ro
Iubiri, despărțiri dureroase și lecții învățate, așa poate fi descrisă viața fostului atacant Florin Răducioiu.
11:30
Trump caută vinovați pentru blocajul negocierilor privind Ucraina. Europa, noua țintă? # Adevarul.ro
Președintele american Donald Trump pare tot mai aproape să dea vina pe aliații europeni pentru eșecul relansării procesului de pace în Ucraina.
11:15
O femeie din județul Prahova a fost bătută și lovită cu mașina, marți dimineață, de către un bărbat alături de care este implicată într-o relație extraconjugală, agresorul fiind depistat de către polițiști.
11:15
Exemplul fabulos al apărării civile elvețiene... dar de dezastrul de la noi cine răspunde? # Adevarul.ro
Reglementările privind activitatea de adăpostire a populaţiei în caz de conflict armat şi dotarea majorităţii adăposturilor de protecţie civilă şi a punctelor de comandă sunt rămase la nivelul anilor '70, atrăgea în acest an un raport Curții de Conturi.
11:00
Bolojan explică de ce o reducere cu 25% a posturilor din administrația locală este ineficientă: „Desființezi posturi care nu există, n-au fost înființate” # Adevarul.ro
Premierul Ilie Bolojan a prezentat un tabel cu situația posturilor din administrația locală românească, explicând că, dacă se reduce cu 25% numărul posturilor înființate, „nu afectezi nimic, pentru că desființezi posturi care nu există, n-au fost înființate.”
11:00
Bolojan nu își dă demisia, așa cum amenință de două zile: „Nu era mare înghesuială pe funcția de premier când am preluat mandatul” # Adevarul.ro
Ilie Bolojan nu a dat un răspuns ferm în ceea ce priveşte o eventuală demisie.
11:00
Găzduire Web România – Web Hosting performant și securizat pentru dezvoltarea afacerii # Adevarul.ro
Găzduirea web este serviciul care face ca site-ul tău să fie disponibil online, accesibil utilizatorilor din orice colț al lumii.
11:00
Campania electorală din Republica Moldova sub influența fără precedent a Rusiei. Cine sunt actorii politici ai lui Putin # Adevarul.ro
Republica Moldova este în plină campanie electorală, iar alegerile parlamentare vor decide parcursul european al țării. În cursă au fost înscriși 13 partide, 4 blocuri electorale și 4 candidați independenți. Potrivit experților consultați de ,,Adevărul”, printre ei se numără și actorii Moscovei.
10:45
Ilie Bolojan spune că primăriile cheltuie foarte mulți bani, în mod nejustificat, cu personalul # Adevarul.ro
Ilie Bolojan consideră nejustificate protestele personalului din primării şi afirmă că „o primărie care nu se poate susține financiar nu există pentru cetățeni, ci pentru angajații ei”.
10:45
Studenții se alătură protestului profesorilor din 8 septembrie, nemulțumiți de măsurile de austeritate # Adevarul.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) se alătură protestului din 8 septembrie organizat de federațiile sindicatelor din învățământul preuniversitar, „împărtășind același sentiment de nemulțumire față de măsurile de austeritate” impuse de Guvern.
10:45
Atenționare meteorologică de caniculă în București și alte 19 județe, marți și miercuri # Adevarul.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis noi atenţionări Cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, valabile marţi şi miercuri în judeţe situate în sud, sud-est, vest şi sud-vest.
10:30
De câte ori ai rămas fără replică în fața unui peisaj spectaculos, natural sau dintr-un mare oraș? Același efect pot avea asupra ta și fotografiile surprinse cu smartphone-urile din noua Serie HUAWEI Pura 80.
10:30
Un control de rutină se poate transforma, pe neașteptate, într-o recomandare fermă de investigații suplimentare. O simplă alunecare pe scările blocului poate aduce suspiciunea unei fracturi. Iar într-o noapte de weekend, o durere puternică apărută brusc, poate deveni o urgență.
Acum 6 ore
10:00
O înregistrare video devenită rapid virală a surprins momentul în care un obiect – aparent o geantă închisă la culoare – este aruncat de la etajul al doilea al Casei Albe, într-o zonă aflată sub restricții stricte de securitate.
10:00
Fostul premier ceh Andrej Babis, atacat la un miting electoral. El și-a anulat evenimentele de campanie # Adevarul.ro
Fostul prim-ministru ceh Andrej Babis a declarat luni seară că îşi anulează programul de campanie electorală pe care îl avea pentru marţi, după ce a fost atacat în timpul unui miting.
10:00
Algerianca Imane Khelif, pugilista cu exces de testosteron, contestă testele genetice de sex. Sportiva a făcut apel la TAS # Adevarul.ro
Medaliata cu aur olimpică algeriană Imane Khelif se opune noilor reguli din boxul mondial.
09:45
Serviciile de informații din Seul anunță că aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în războiul din Ucraina # Adevarul.ro
Potrivit serviciilor sud-coreene, aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în războiul din Ucraina. În aprilie, se estima că numărul morților se ridica la „cel puțin 600”.
09:30
Demisie surpriză în Guvernul Bolojan: secretarul de stat Bogdan Mîndrescu a fost eliberat din funcţie la cerere. Ce funcție i se pregătește # Adevarul.ro
Bogdan Mîndrescu a demisionat din funcția de secretar de stat la Ministerul Transporturilor, la cerere, pentru a prelua conducerea Companiei Naționale Aeroporturi București. Decizia a fost publicată în Monitorul Oficial.
09:30
Dovadă a implicării Chinei în războiul din Ucraina. Imagini dintr-o fabrică de componente pentru armament, descoperite în interiorul unei dronei rusești # Adevarul.ro
Forțele de apărare ucrainene au descoperit imagini video dintr-o fabrică chineză în interiorul unei drone rusești „Gerbera” care a fost recent doborâtă.
09:15
Peste 300 de persoane au fost evacuate din apartamentele, în noaptea de luni spre marți, după un atac cu dronă ucraineană asupra capitalei regiunii Rostov, a declarat marți guvernatorul interimar, potrivit Reuters.
09:15
Actorul Graham Greene a murit la 73 de ani. A fost nominalizat la Oscar pentru rolul său în „Dances With Wolves” # Adevarul.ro
Actorul canadian Graham Greene, cunoscut pentru roluri în filme precum „Dances With Wolves”, a murit marți, 2 septembrie, la vârsta de 73 de ani, potrivit managerului său.
09:00
A fost reținut administratorul grădiniţei unde un copil a murit înecat în iaz. Este vorba despre o femeie de 33 de ani # Adevarul.ro
Administratorul grădiniţei din Timișoara, unde era înscris băiețelul de un an și opt luni care s-a înecat într-un iaz ornamental, a fost reținut pentru ucidere din culpă.
08:45
Un incendiu a izbucnit în Bila Tserkva, regiunea Kiev, ca urmare a unui atac cu drone ruseşti, o persoană a fost ucisă şi există victime.
08:45
Tânărul care a lovit un livrator din București și i-a strigat să „se întoarcă în țara lui”, va fi dus la audieri marți, 2 septembrie, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
