Suspans maxim la Casa Albă. Donald Trump va face un „anunţ emoţionant” despre Departamentul Apărării al SUA
Adevarul.ro, 2 septembrie 2025 18:30
Preşedintele american Donald Trump va face marţi, din Biroul Oval, un „anunţ emoţionant” despre Departamentul Apărării, prima sa apariţie publică după o săptămână, pe fondul speculaţiilor despre posibilitatea redenumirii ministerului în „Departamentul de Război”.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 10 minute
18:30
Accident mortal pe A1. Trei drumari care efectuau marcaje rutiere au murit spulberați de un TIR # Adevarul.ro
Trei persoane au murit, marţi după-amiază, în urma unui accident rutier care s-a produs pe autostrada A1 la ieşirea din Boiţa.
18:30
Suspans maxim la Casa Albă. Donald Trump va face un „anunţ emoţionant” despre Departamentul Apărării al SUA # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump va face marţi, din Biroul Oval, un „anunţ emoţionant” despre Departamentul Apărării, prima sa apariţie publică după o săptămână, pe fondul speculaţiilor despre posibilitatea redenumirii ministerului în „Departamentul de Război”.
Acum o oră
18:00
Ministrul Educației dă asigurări părinților și elevilor: anul școlar 2025–2026 începe pe 8 septembrie, în ciuda protestelor anunțate # Adevarul.ro
Anul școlar 2025–2026 va începe pe 8 septembrie, conform calendarului stabilit, în ciuda nemulțumirilor exprimate de profesori și sindicaliști, a declarat ministrul Educației, Daniel David.
18:00
Incidentul GPS al avionului Ursulei von der Leyen nu a fost amenințare hibridă sau cibernetică. Premierul Bulgariei: „Nu există motive să investigăm” # Adevarul.ro
Premierul bulgar Rosen Jeliazkov a declarat marți că incidentul GPS de pe avionul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, nu necesită investigații. Acesta a explicat că bruierea semnalului nu constituie o amenințare hibridă sau cibernetică.
18:00
Ministrul Justiției, întâlnire cu reprezentanții sistemului judiciar pentru discuții despre eficientizarea justiției civile și penale # Adevarul.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a invitat reprezentanții instituțiilor sistemului judiciar la o întâlnire de lucru privind măsurile prevăzute în Programul de Guvernare 2025-2028, în domeniul eficientizării justiției civile și penale
17:45
Cutremurul cu magnitudinea de 6,0 grade care a lovit estul Afganistanului s-a soldat cu peste 1.400 de morţi şi peste 3.100 de răniţi, conform unui bilanţ oficial actualizat marţi.
17:45
Spania, campioană la prețuri negative la electricitate. Consumatorii primesc facturi cu minus datorită energiei solare # Adevarul.ro
Numărul orelor cu prețuri negative la electricitate în Spania a depășit 500 în 2025, de două ori mai mult decât totalul de anul trecut, pe fondul creșterii masive a producției de energie fotovoltaică și al dificultăților autorităților de a integra surplusul de energie verde.
Acum 2 ore
17:30
Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi.
17:30
Grevă generală în administrația publică, din 15 septembrie. Sindicaliștii reclamă „cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani” # Adevarul.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) a anunţat pregătirea unei greve generale începând cu 15 septembrie, ca reacţie la planurile Guvernului de reducere masivă a personalului din primării, între 20% şi 45%, considerat cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani.
17:15
Un creator britanic de sitcomuri, arestat pentru mesaje anti-trans: „Dați-i un pumn în testicule”. Polițiști înarmați l-au săltat de pe aeroport # Adevarul.ro
Creatorul serialului Father Ted, Graham Linehan, a dezvăluit că a fost arestat de cinci polițiști înarmați pe Aeroportul Heathrow din cauza unei serii de mesaje „anti-trans”, publicate pe rețeaua X.
17:15
Daniel Bîrligea, jucătorul sezonului trecut în Superligă, și-a schimbat look-ul înainte de acțiunile naționalei # Adevarul.ro
Jucătorul în vârstă de 25 de ani le-a făcut o surpriză fanilor.
17:00
Adrian Năstase, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un la parada militară de la Beijing # Adevarul.ro
Adrian Năstase, vizită surpriză la Beijing. Fostul premier participă la marea paradă militară organizată de China pentru a marca 80 de ani de la victoria împotriva Japoniei, un eveniment la care sunt prezenți lideri mondiali precum Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un.
17:00
Pericol de explozie după ce o cisternă cu gaz metan s-a răsturnat în Vaslui. Mai multe persoane au fost evacuate de urgență din case # Adevarul.ro
O cisternă încărcată cu 19.000 de litri de gaz metan s-a răsturnat marți, 2 septembrie, în afara părții carosabile, pe DN 24A Murgeni–Bârlad, în apropierea localității Simila, blocând complet traficul rutier în zonă.
17:00
Ce i-a spus Nicușor Dan lui Ilie Bolojan la întâlnirea de la Cotroceni. Premierul nu demisionează SURSE # Adevarul.ro
Nicușor Dan i-a cerut premierului Ilie Bolojan să fie mai puțin intransigent în negocierile din coaliție, susțin surse politice.
16:45
La un pas de a fi „înghițiți de vii” de nisip. Doi copii care săpau o groapă, salvați în ultimul moment de salvamari # Adevarul.ro
Doi copii au rămas blocați într-o groapă prăbușită în nisip, în apropiere de digul Newport Beach Pier din Statele Unite. Salvamarii au intervenit pentru salvarea acestora.
16:45
Culisele ședinței de trei ore dintre Nicușor Dan și liderii Coaliției. Testul de matematică la care a fost supus Bolojan de către președinte # Adevarul.ro
Nicușor Dan a calculat în fața premierului Ilie Bolojan impactul concedierii a 13.000 de funcționari: doar 1,4 miliarde lei - sumă considerată „infimă”; șeful statului i-a cerut premierului să fie mai flexibil și a dat coaliției două săptămâni să rezolve criza.
Acum 4 ore
16:30
Ministrul Energiei caută soluții pentru ieftinirea electricității: „Avem cinci măsuri care au fost agreate” # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare a agreat cinci măsuri pentru scăderea prețului la energia electrică, a declarat, marți, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă.
16:30
SUA au pierdut 1,2 milioane de muncitori în urma deportărilor masive ale lui Trump. Efecte: recolte pierdute, șantiere goale și spitale în dificultate # Adevarul.ro
SUA trec printr-o criză majoră a forței de muncă, după ce în doar șase luni, peste 1,2 milioane de muncitori au dispărut din piața muncii, pe fondul politicilor stricte de deportare promovate de administrația Trump.
16:15
Un tânăr de 18 ani a pierdut controlul volanului şi a intrat cu maşina într-o casă, marţi, la ieşirea din Reşiţa, spre Văliug. Accidentul a avut loc într-o curbă uşoară, fără ca vreo persoană să fie rănită.
16:00
PPC Energie lansează oferta PPC Energie Verde — energie 100% regenerabilă la un preț „verde” (preț garantat timp de 1 an) # Adevarul.ro
PPC Energie lansează PPC Energie Verde, un produs cu energie provenită din surse 100% regenerabile și preț fix al energiei active de 0,649 lei/kWh (garantat timp de 1 an) pentru contractele semnate până la 7 septembrie 2025.
16:00
Bărbatul care l-a ucis pe fostul președinte al Parlamentului ucrainean spune că și-a răzbunat astfel fiul mort pe front # Adevarul.ro
Un ucrainean suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubî, un fost preşedinte al Parlamentului ucrainean sâmbătă, a recunoscut crima, însă neagă orice legătură cu Rusia, relatează AFP.
16:00
În era digitală, fotografia a devenit o parte integrantă a vieții noastre, iar smartphone-urile moderne, precum iPhone 16 Pro Max, au transformat modul în care capturăm momentele importante.
16:00
Cauza incendiului de la fabrica de pal din Sebeș, stabilită de ISU Alba. Patru persoane au fost rănite în urma deflagrației # Adevarul.ro
Explozia produsă luni dimineață, 1 septembrie, la fabrica de PAL Kronospan din Sebeș a fost cauzată de o scânteie mecanică apărută pe tubulatura din interiorul halei de producție, au stabilit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba.
15:45
Primăria Sectorului 3 face reorganizări și va concedia mai mulți funcționari: „Administrația publică locală este supradimensionată” # Adevarul.ro
Primăria Sectorului 3 a început un amplu proces de reorganizare, menit să eficientizeze activitatea administrației publice locale și să răspundă mai bine nevoilor comunității, conform unui comunicat transmis de instituție.
15:45
Falși preoți și directori, trimiși în judecată după ce au înșelat un bătrân bolnav cu 300.000 de euro. Modul diabolic în care au acționat # Adevarul.ro
Cinci persoane acuzate că au înşelat, cu sute de mii de euro, un bătrân de 93 de ani căruia i-au câştigat încrederea prin realizarea unor lucrări la mormântul soţiei sale şi profitând că vârstnicul fusese diagnosticat cu „demenţă în boala Alzheimer formă moderat-severă” au fost trimise în judecată.
15:45
Ștefan Baiaram a fost convocat, în premieră, la naționala României. Reacția sinceră a jucătorului craiovean # Adevarul.ro
Jucătorul grupării din Bănie și-a setat un obiectiv bine definit.
15:45
Dana Budeanu dă de pământ cu Diana Șucu. „Trimiți miliția peste amărâții care vând în piață roșii și nu dau bon. Acolo sunt banii de taxe, amețito?! Marş!” # Adevarul.ro
Dana Budeanu a „executat-o” printr-un material video pe Diana Șucu, după ce soția patronului Rapidului s-a plâns pe Instagram că nu a primit bon fiscal în Piața Pucheni, de unde a cumpărat roșii, flori și gogoșari.
15:45
Motivul pentru care tot mai mulți oameni evită să urmărească știrile. „Acum nu mai am acea anxietate” # Adevarul.ro
Tot mai mulți oameni aleg să se deconecteze de la știri, un fenomen aflat la cel mai înalt nivel înregistrat până acum, arată un nou raport.
15:15
Turiști atacați de o antilopă, într-un parc național: „Lăsați animalele sălbatice să rămână sălbatice și observați-le de la distanță” # Adevarul.ro
Un incident ce putea avea urmări mult mai grave s-a întâmplat într-un parc național din New Mexico. Vizita unui astfel de spațiu ar trebui să fie o experiență de relaxare în mijlocul naturii, dar ignorarea regulilor privind distanța față de animale poate transforma totul într-o tragedie.
15:15
Guvernul a prezentat marți o simulare privind reducerea numărului de posturi în administrația publică locală, cu scopul de a diminua cheltuielile bugetare.
15:15
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în conferința de presă de marți câți oameni vor fi concediați din aparatul său de lucru, în contextul reducerilor de personal anunțate în administrația publică locală și centrală.
15:15
Vanghelie se apără după ce Oana Mizil l-a reclamat pentru violență și ameninţări: „Ea nici nu era acasă. M-am certat cu soacă-mea. Nu m-am dus să împușc pe cineva” # Adevarul.ro
Marian Vanghelie reacționează după ce Oana Mizil l-a acuzat că a amenințat-o cu moartea. Fostul primar al Sectorului 5 spune că tot scandalul ar fi fost, de fapt, o ceartă cu soacra și respinge acuzațiile că ar fi recurs la violență.
15:00
Fotbalistul care se iubește cu o angajata de la Insula Iubirii. Gesturi sezuale pe iaht, în vacanța din Capri # Adevarul.ro
Fotbalistul portughez a vorbit, pentru prima dată, despre noua sa relație amoroasă.
15:00
Un nepalez din Cluj a fost bătut de un tânăr de 18 ani până când a ajuns în comă. Cu doar câteva zile înainte, un alt livrator bengalez a fost lovit de un bărbat care i-a cerut să plece înapoi în țara lui.
14:45
Tânărul care l-a atacat pe livratorul din Bangladesh susține că a fost „manipulat online”. Este cercetat acum și pentru promovare de însemne legionare # Adevarul.ro
Cosmin Tudoran, tânărul care s-a filmat în timp ce agresa un livrator din Bangladesh, a fost adus sub escorta poliției la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 din București, marți, 2 septembrie 2025.
14:45
Actorul Eric Roberts, în vizită la București. „Nu am întâlnit niciodată mai mulți oameni calzi într-un singur loc” # Adevarul.ro
Actorul american Eric Roberts, fratele Juliei Roberts, a venit la București la invitația cunoscutului promotor Eduard Irimia. Deși vizita a durat doar o zi, a fost suficient încât să își facă o părere despre țara noastră.
14:45
Noua strategie a Rusiei: sabotorii din cartier. Recrutare prin Telegram, plăți în bitcoin # Adevarul.ro
Londra, Madrid, Praga. În spatele unor incendii aparent banale, anchetatorii occidentali au descoperit o nouă tactică a serviciilor rusești: recrutarea infractorilor locali pentru operațiuni de sabotaj. Un fenomen greu de cuantificat, dar tot mai prezent în Europa.
14:45
Un nou centru de comandă NATO și-a început funcționarea luni, la aproximativ 250 de kilometri de orașul rus Sankt Petersburg, potrivit The Kyiv Independent.
Acum 6 ore
14:30
Vladimir Putin, declarații uimitoare la întâlnirea cu premierul Slovac Robert Fico: „Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE” # Adevarul.ro
Putin afirmă că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE, dar trage o linie în ceea ce privește NATO, în cadrul întâlnirii cu Fico, premierul Slovaciei, la Beijing.
14:15
Un tânăr de 22 de ani a dat cu trotineta peste o femeie, pe trecerea de pietoni. Victima a murit după 4 zile la spital # Adevarul.ro
Un tânăr de 22 de ani a fost plasat sub control judiciar și este acuzat de ucidere din culpă, după ce femeia pe care a lovit-o pe trecerea de pietoni, în timp ce se afla pe o trotinetă electrică, a murit după patru zile, la spital.
14:15
Negociatorul rus care descrie România drept „stat agresor" a acumulat o avere de aproximativ 75 de milioane de dolari # Adevarul.ro
Vladimir Medinski, negociatorul-șef al Rusiei în discuțiile de pace cu Ucraina şi coordonator al unor controversate manuale de istorie pentru liceenii ruşi, și familia sa ar deține o avere impresionantă, potrivit Fondului Anticorupție al lui Aleksei Navalnîi.
14:00
Primul aeroport din România care a eliminat restricțiile pentru lichidele din bagajul de mână # Adevarul.ro
Aeroportul Internațional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca anunță că elimină restricțiile de volum pentru recipientele cu lichide din bagajele de mână și că este primul aeroport din țară care aplică această măsură.
14:00
Ministrul Învățământului este liniștit cu câteva zile înaintea începerii anului școlar: „Copiii să aibă acces la școală și în sala de clasă” # Adevarul.ro
Întrebat cum va începe noul an școlar, ministrul Educației, Daniel David, a afirmat marți, 2 septembrie, că este important ca elevii să aibă acces la unitatea de învățământ și în sala de clasă.
13:45
Putin sugerează o posibilă „cooperare în trei” cu SUA și Ucraina în privința centralei nucleare de la Zaporojie # Adevarul.ro
Președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova este „deschisă unei cooperări trilaterale” cu Statele Unite și Ucraina în ceea ce privește centrala nucleară ocupată de la Zaporojie, potrivit postului rusesc de știri Vesti.
13:45
Ultima noapte de vară, căci 31 august din calendarul Festivalului Enescu i-a adus pe scena Sălii Palatului, în pragul serii, pe pianistul în vogă Seong-Jin Cho alături de Orchestra Academiei Naționale Santa Cecilia din Roma, dirijată de Daniel Harding, ce întâmplare miraculoasă...
13:30
Olguța Vasilescu, ironică la adresa lui Bolojan. „A căzut și mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați” # Adevarul.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a afirmat marţi că, în urma datelor prezentate de premierul Ilie Bolojan, „a mai căzut şi mitul că în administraţia publică locală sunt cei mai mulţi angajaţi dintre toate sectoarele bugetare".
13:30
Noi detalii șocante în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea a plecat să își ia o cafea. Dispariția a doi micuți a fost observată după o oră # Adevarul.ro
Apar noi informaţii legate de tragedia de la grădiniţa din Timişoara, acolo unde un copil înscris în regim de creşă a murit înecat într-un iaz ornamental din apropiere, în timpul programului în aer liber.
13:15
Trump cere companiilor farmaceutice să publice date privind eficiența vaccinurilor împotriva Covid: „Să lămurească acest haos, într-un fel sau altul!” # Adevarul.ro
Președintele Donald Trump a cerut companiilor farmaceutice să publice mai multe date privind eficiența vaccinurilor lor împotriva Covid-19, în încercarea de a calma tensiunile din administrația sa legate de politica de imunizare.
13:15
În timp ce China vrea să limiteze munca în exces, angajații vor să lucreze suplimentar, ca soluție de supraviețuire # Adevarul.ro
China vrea să reducă orele lungi de muncă impuse de companii. Totuși, mulți angajați acceptă voluntar programul extins, din dorința de bonusuri sau de teama de concedieri.
13:15
Trump se pregăteşte să se adreseze naţiunii, în timp ce expiră ultimatumul dat lui Putin # Adevarul.ro
Preşedintele american Donald Trump urmează să ţină astăzi un discurs aşteptat cu maxim interes, într-un context tensionat: expirarea termenului-limită impus liderului de la Kremlin pentru a avansa în direcţia unui acord de pace cu Ucraina.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.