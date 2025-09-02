Adrian Șut, la ora destăinuirilor: a numit derby-ul său favorit! Pe cine a ales între rivalele Dinamo și Rapid
Fanatik, 2 septembrie 2025 15:50
Adrian Șut a răspuns mai multor întrebări inedite despre fotbal. Mijlocașul de la FCSB a ales între marile rivale ale „roș-albaștrilor”, Dinamo și Rapid.
Alte ştiri de Fanatik
Acum 10 minute
16:20
Răzvan Ioan Boanchiș, concluzie amară despre situația fotbalului românesc: „Arbitrii au evoluat. Degeaba” # Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș face o radiografie a situației fotbalului românesc, iar concluzia este una amară: oricât am evoluat, arbitrajul a rămas la nivelul celui de acum 30 de ani.
Acum 30 minute
16:10
Primarul Craiovei i-a dat replica lui Ilie Bolojan: „A căzut şi mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați” # Fanatik
Lia Olguţa Vasilescu spune că îşi dorește o administrație mai suplă, dar pe calcule exacte. Reacţia edilului la ultima conferinţă susţinută de şeful guvernului.
16:10
Cât au ajuns să coste rechizitele pentru anul școlar 2025 – 2026. Ce sume trebuie să pregătească părinții # Fanatik
Costuri pentru începutul de an școlar 2025 - 2026. Cât scot părinții din buzunare pentru rechizite, prețuri explicate pentru părinți
Acum o oră
15:50
15:40
Ce avere are iubita lui Lamine Yamal și câți bani strâng împreună starul Barcelonei și cântăreața # Fanatik
Iubita lui Lamine Yamal, una dintre cele mai urmărite cântărețe tinere, are o avere impresionantă. Vezi câți bani strânge împreună cu starul Barcelonei
Acum 2 ore
15:20
Valeriu Iftime, declarație pe sufletul prietenului Gigi Becali: „FCSB nu va avea nicio emoție în lupta la titlu!” # Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste, Valeriu Iftime a vorbit despre situația din prezent de la FCSB, echipa patronată de Gigi Becali
15:10
Cine e ministrul pe care Ilie Bolojan l-a acuzat de fake și ce scandal uriaș îi leagă: „Urăște maghiarii” # Fanatik
Ministrul pe care Ilie Bolojan l-a acuzat de fake nu se află la primul meci cu premierul României. Ce acuzații i-a adus în 2021?
15:00
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai gratis?” # Fanatik
Gigi Becali putea da lovitura cu un atacant de naționala de la U Craiova. Pe cine a refuzat patronul bucureștenilor când i-a fost propus un jucător.
14:50
„De ce ai ales Dinamo?”. Adrian Mazilu rupe tăcerea după ce a semnat pe 4 ani cu roș-albii: „Am simțit că au încredere în mine!” # Fanatik
Adrian Mazilu, ultimul transfer al „câinilor”, a fost invitatul special al lui Cristi Coste la cea mai recentă ediție de FANATIK DINAMO! De ce a ales să semneze cu echipa din „Ștefan cel Mare”
14:40
Diana Șucu, declarație romantică pentru Dan Șucu. Ce cuvinte frumoase i-a transmis soțului său # Fanatik
Diana Șucu i-a făcut o declarație specială lui Dan Șucu. Nu este pentru prima dată când aceasta îi reamintește patronului de la Rapid cât de mult îl iubește.
14:40
Ema de la Insula Iubirii, mărturisiri sfâșietoare: „Am fost tratate ca animalele. Mama avea dinții scoși din gură” # Fanatik
EXCLUSIV: Ema, o fostă concurentă la Insula Iubirii, se destăinuie în lacrimi despre trauma copilăriei marcate de violența domestică. Mărturisiri cutremurătoare
Acum 4 ore
14:20
Gigi Becali șochează din nou după convocările de la FCSB la echipa națională: „În locul lui Lucescu, nu i-aș fi chemat!”. Care e situația lui Bîrligea # Fanatik
Gigi Becali a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este situația lui Daniel Bîrligea. Ce spune patronul de la FCSB despre convocările făcute de Mircea Lucescu.
14:10
Rusia intră oficial în era controlului total: va monitoriza cartele SIM și va interzice WhatsApp. Noile legi transformă cetățenii în prizonieri digitali # Fanatik
De la 1 septembrie în Federația Rusă au intrat în vigoare mai multe legi care sporesc controlul statului asupra cetățenilor.
14:00
Adi Mutu nu-l uită nici acum pe Sebastian Colțescu: „Problema e la cei care îl deleagă la meciuri!” # Fanatik
Adi Mutu a criticat în direct la FANATIK SUPERLIGA arbitrajul lui Sebastian Colțescu de la meciul CFR Cluj - FCSB 2-2. Ce a spus fostul mare atacant
13:40
A greșit Ianis Hagi când a ales să se transfere în Turcia? „La orice fază va fi comparat cu Gică!” # Fanatik
Transferul lui Ianis Hagi în Turcia, la Alanyaspor, a stârnit discuții aprinse în platoul FANATIK SUPERLIGA. Moderatorul Cristi Coste și analiștii emisiunii au întors problema pe toate părțile.
13:20
Toate culisele transferului lui Adrian Rus la U Craiova, dezvăluite de Gigi Becali: „Au vrut să-i forțeze mâna lui Rotaru!” # Fanatik
Gigi Becali a comentat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, transferul fundașului Adrian Rus la Universitatea Craiova.
13:10
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa # Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a confirmat interesul celor de la FCSB pentru un alt fundaș central din Superliga! Despre cine este vorba
12:50
Previziune-șoc a unui președinte din SuperLiga: „Una dintre FCSB și CFR Cluj nu va prinde play-off-ul!” # Fanatik
FCSB și CFR Cluj au doar 6 puncte după 8 etape în Superligă, iar președintele unei prim-divizionare e de părere că una dintre cele două formații va rata calificarea în play-off.
12:50
Gigi Becali pune capăt carierei de fotbalist a lui Vlad Chiricheș la FCSB: „Dacă i-am dat 240.000 de euro în două luni înseamnă că nu-l respect?” # Fanatik
Gigi Becali a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că aventura ca fotbalist a lui Vlad Chiricheș la FCSB s-a încheiat.
Acum 6 ore
12:20
„Ofertă clară! Pot semna în următoarele minute!”. Marius Șumudică, detalii de ultimă oră despre negocierile pentru revenirea în fotbal # Fanatik
Marius Șumudică a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că are o ofertă pe masă și că poate semna în orice minut pentru revenirea în antrenorat.
12:10
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv # Fanatik
FCSB este la un pas de a transfera un fotbalist cu mare potențial din SuperLiga. Cine este jucătorul care aparține de Benfica și este dorit de Gigi Becali.
11:50
Marius Șumudică a explodat la adresa unui jucător al echipei naționale: „Nu merita să fie convocat!” # Fanatik
În dialog cu moderatorul Cristi Coste, în direct la FANATIK SUPERLIGA, Marius Șumudică a analizat convocările lui Mircea Lucescu pentru meciurile contra Canadei și Ciprului
11:40
„Clar de tot! Fără dubii!”. Marius Șumudică, verdict tranșant după scandalul de arbitraj de la CFR Cluj – FCSB 2-2 # Fanatik
Marius Șumudică nu s-a ferit de cuvinte. Ce a spus despre arbitrajul lui Sebastian Colțescu în meciul CFR Cluj - FCSB 2-2.
11:40
Cât de serioasă e amenințarea COVID-19 în România. Câte cazuri cu tulpina Stratus sunt raportate în spitale și ce se întâmplă cu vaccinul # Fanatik
Numărul pacienților COVID-19 e în creștere Directorul de la Matei Balș, Adrian Marinescu, explică riscurile și detaliază situația spitalelor. Ce se întâmplă cu vaccinarea.
11:20
„Acum au cele mai mari șanse să câștige campionatul!”. Primele reacții după ce U Craiova a dat o dublă lovitură pe piața transferurilor # Fanatik
Universitatea Craiova a dat încă două lovituri importante pe piața transferurilor. Cum au reacționat specialiștii FANATIK în direct.
11:00
Reacțiile virale ale fanilor după ce Sergio Ramos a lansat o piesă despre Real Madrid: „Cândva își teroriza adversarii, acum ne terorizează urechile!” # Fanatik
Sergio Ramos a lansat o piesă despre Real Madrid, fosta lui echipă. Cum au reacționat fanii legendarului fundaș după ce au ascultat melodia.
10:50
„E medie de titlu!”. Sorin Cârțu visează la campionat, dar plânge după punctele pierdute de Craiova la Botoșani # Fanatik
Sorin Cârțu a analizat remiza dintre FC Botoșani și Universitatea Craiova. Președintele de onoare al grupării din Bănie a vorbit și despre lupta pentru titlu.
10:30
Cine este bărbatul care a furat șapca unui copil la US Open! Reacția milionarului după ce a fost „distrus” de fanii de pe rețelele sociale # Fanatik
Bărbatul criticat după gestul incredibil făcut la un meci de la US Open a fost identificat. Este vorba despre un milionar care ocupă postul de director general la o companie.
Acum 8 ore
10:20
10:20
10:10
Adevăratul motiv pentru care Mircea Rednic a fost dat afară de la Standard: „E un antrenor bun, dar…” # Fanatik
Marc Wilmots, directorul sportiv al celor de la Standard Liege, a oferit o primă reacție după ce Mircea Rednic a fost demis.
09:50
Craiova dă lovitura în mercato: transferă fundașul de națională dorit și de Gigi Becali la FCSB! Pe cine mai aduce Mihai Rotaru în Bănie. Exclusiv # Fanatik
Universitatea Craiova va oficializa în curând două noi transferuri. Fotbaliștii se vor afla și pe lista pe care gruparea din Bănie o va trimite la UEFA.
09:40
Experimentele tactice ale lui Gigi Becali, taxate dur de prietenul Mitică Dragomir: „A vrut să se dea rotund!”. Verdict clar în „cazul Chiricheș” # Fanatik
Dumitru Dragomir a criticat, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, experimentele tactice făcute de Gigi Becali în CFR Cluj - FCSB 2-2.
09:30
După ce a cerut renovări, David Popovici a prezentat complexul „Lia Manoliu” pe pagina oficială a Jocurilor Olimpice: „Aici mă întorc să înot, afară, în soare”. Video # Fanatik
David Popovici, cuvinte frumoase despre unul din puținele bazine olimpice din România. Ce spune medaliatul cu aur la Campionatele Mondiale despre „Lia Manoliu”.
09:20
Câți români au pierdut bani din pensie începând de la 1 august 2025. A apărut CASS pentru bătrâni. Poziția CCR # Fanatik
Statul speră să obțină aproape 70 milioane euro de la pensionari, mai puțin decât a fost obligat să returneze bătrânilor după precedenta decizie a CCR referitoare la plata CASS.
09:10
Răzvan Patriche visează să devină antrenorul principal al lui Dinamo: „Ar trebui să fiu nebun”. Ce a spus despre Mazilu. Exclusiv # Fanatik
Răzvan Patriche, antrenorul echipei secunde a lui Dinamo, a vorbit la finalul partidei cu Axiopolis Cernavodă despre posibilitatea ca Adrian Mazilu să joace sub comanda sa.
08:40
FCSB va da în Youth League peste coșmarul lui Gică Hagi! Cine este echipa care a spulberat-o pe Farul cu 6-1 # Fanatik
FCSB și-a aflat adversarul din Youth League. Juniorii campioanei României se vor duela cu echipa ce a învins-o cu 6-1 la general pe Farul Constanța
Acum 12 ore
08:10
Anamaria Prodan, cel mai dificil pacient al lui “Doctor Perfect”: “Mă suna la 3 dimineaţa! I-am schimbat de 6-7 ori faţetele!” # Fanatik
Doctorul stomatolog Yazan Al-Aqrabawi a dezvăluit cât de greu i-a fost să lucreze cu Anamaria Prodan, dar și ce fel de pacient este Adrian Mutu.
07:40
Sorin Cârțu a văzut programul Craiovei în Conference League și nu are dubii: „Putem juca o dublă eliminatorie!” # Fanatik
Sorin Cârțu speră la o campanie europeană de vis a Universității Craiova. Unde îi vede pe olteni după meciurile din grupă.
07:10
Florin Tănase a răbufnit în cantonamentul echipei naționale: „Așa se întâmplă în fiecare an” # Fanatik
Florin Tănase, convocat de Mircea Lucescu la echipa națională, a rămas cu gândul la arbitrajul din duelul cu CFR Cluj din Superliga
06:40
Marius Niculae, mesaj pentru Cîrjan după ce a fost trimis acasă înainte de Euro: “M-a surprins! Dar a fost 100% decizia lui Pancu” # Fanatik
Marius Niculae este directorul sportiv al naţionalei U21. Fostul dinamovist a avut un mesaj de încurajare pentru Cătălin Cîrjan, care a fost trimis acasă de Daniel Pancu înainte de Euro U21.
06:10
Chinezii l-au lăsat „mască” pe Andrei Burcă la 01:00 dimineața. Ce i s-a întâmplat fundașului naționalei: „Am rămas uimit”. Video # Fanatik
Andrei Burcă s-a transferat de curând în China, iar ce a găsit acolo l-a uimit complet. Ce i s-a întâmplat fundașului echipei naționale a României încă din aeroport
05:50
Cum l-a scăpat justiția română de un dosar penal pe atacatorul livratorului asiatic. Statul nu a dorit să cheltuie bani cu procesul lui Cosmin Tudoran # Fanatik
Cosmin Tudoran, tânărul care l-a bătut pe livratorul asiatic, a fost cercetat penal după ce asupra sa s-a găsit un cuțit.
05:20
UTA Arad profită din plin de pauză! Acțiune de suflet pentru elevii lui Adi Mihalcea: „Tzionis și acum îi driblează pe rapidiști”. Foto și video # Fanatik
Jucătorii de la UTA s-au întâlnit cu cei mai mici dintre susținători la Atrium Mall, cărora le-au oferit o seară de neuitat.
Acum 24 ore
00:20
Sorin Cârțu a explicat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, ce s-a întâmplat cu Ștefan Baiaram înainte de returul cu Istanbul Bașakșehir, scor 3-1 pentru olteni.
00:10
Cole Palmer s-a deghizat în Fabrizio Romano de Deadline Day! La ce echipă s-a transferat: „Here we go! Record de 450 de milioane de euro!” # Fanatik
Cole Palmer s-a ținut de șotii în ziua în care în lumea fotbalului s-au învârtit sute de milioane de euro! Ce a postat pe profilul său de Instagram: „Here we go!”
00:00
Șase zodii care trec prin transformări majore în viața personală. Devin favoritele astrelor în perioada următoare # Fanatik
Cei șase nativi pentru care va începe sezonul transformărilor. Cine va fi favoritul astrelor și cui îi va surâde norocul în perioada următoare.
1 septembrie 2025
23:50
„Demisia, demisia!”. Liviu Ciobotariu, anunț despre plecarea de la Petrolul după 1-2 cu Farul: „Orice echipă trăiește prin rezultate” # Fanatik
Liviu Ciobotariu, prima reacție după Farul - Petrolul 2-1. Antrenorul echipei din Ploiești a vorbit 45 de minute cu suporterii care i-au scandat „Demisia”.
23:30
„Dacă îl lasă cu 3 milioane, îl luăm!”. Gigi Becali i-a răspuns propunerii lui Cristi Balaj de a-l transfera pe titularul de la CFR Cluj # Fanatik
Gigi Becali i-a răspuns propunerii lui Cristi Balaj de la FANATIK SUPERLIGA! Ce a spus omul de afaceri despre transferul lui Leo Bolgado la FCSB
23:20
Pontul zilei de marți, 2 septembrie, din SuperLiga. Mizați pe lupta pentru titlul de campioană și dați lovitura la Superbet # Fanatik
Cu pontul zilei de marți, 2 septembrie, din SuperLiga puteți să dați lovitura la Superbet dacă mizați inspirat pe echipa care va câştiga titlul în Superliga.
