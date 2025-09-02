FRF dă șansa persoanelor pasionate să lucreze în fotbal! Câți absolvenți are cel mai nou program de la „Casa Fotbalului”

Fanatik, 2 septembrie 2025 21:50

Douăzeci de participanți ai programului FRF IC DATA CAMP au absolvit și și-au deschis noi uși în viața profesională! Cinci dintre ei vor începe internshipuri în cadrul Federației

Acum 10 minute
22:20
„Cea mai bună echipă din România!”. Dumitru Dragomir, pronostic surprinzător în lupta la titlu din Liga 1 Fanatik
Dumitru Dragomir a dezvăluit, în direct la „Profețiile lui DON Mitică”, care este cea mai bună echipă din acest moment din România.
Acum 30 minute
22:10
După Daniel Bîrligea, un alt fotbalist de la FCSB a ratat convocarea la echipa națională! Anunțul făcut de Federație: „El îl va înlocui” Fanatik
Daniel Bîrligea nu va fi singurul fotbalist de la FCSB care ratează meciurile naționalei! Cine va lipsi de la acțiunea din septembrie
Acum o oră
21:50
21:40
Conducerea Petrolului a luat decizia în privința lui Liviu Ciobotariu Fanatik
Conducerea Petrolului a luat decizia înainte de meciul cu Dinamo! Ce se întâmplă cu Liviu Ciobotariu după ce a strâns doar 6 puncte în primele opt etape
Acum 2 ore
21:20
După Adrian Rus, Universitatea Craiova a dat o nouă lovitură în mercato! Noul jucător al oltenilor, anunțat exclusiv de Fanatik, a fost prezentat oficial Fanatik
Universitatea Craiova continuă mutările în mercato! După ce l-au semnat pe Adrian Rus, oltenii s-au întărit și în compartimentul ofensiv
21:10
Adrian Rus, mesaj emoționant după ce a semnat cu Universitatea Craiova: „Vreau să mulțumesc tuturor” Fanatik
Adrian Rus a ajuns la Craiova pentru a se bate la titlu cu Universitatea, dar nu a uitat de echipa la care a petrecut una dintre cele mai bune perioade din cariera sa.
21:00
Gigi Becali știe cum îl poate vinde pe Louis Munteanu cu 15 milioane de euro: „Îl iau la Palat și îi spun asta!”. Ultima ofertă făcută lui Neluțu Varga Fanatik
Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre Louis Munteanu, pe care îl dorește în continuare la FCSB. Patronul campioanei e convins că ar putea obține 15 milioane de euro în schimbul atacantului.
21:00
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut. Surprize în orașele pe care le-au condus Ilie Bolojan și Nicușor Dan Fanatik
Pe ce au cheltuit primăriile din România banii anul trecut? Surprize mari la Oradea, orașul pe care l-a condus Ilie Bolojan, Iași și Sibiu.
20:40
Simona Radiș, pregătită pentru Campionatele Mondiale de Canotaj: „Rezultatele vor fi frumoase”. Ce a spus despre noul parteneriat al FRC. Foto Fanatik
Campioana olimpică Simona Radiș a vorbit despre Campionatele Mondiale de Canotaj, care vor avea loc în această lună la Shanghai.
Acum 4 ore
20:20
Impresarul lui Adrian Mazilu dezvăluie toate culisele transferului de la Brighton la Dinamo: „A trebuit să fim extrem de inventivi!” Fanatik
Cristian Cernodolea a făcut dezvăluiri extrem de interesante despre transferul lui Adrian Mazilu la echipa din „Ștefan cel Mare”. Ce a spus la FANATIK DINAMO, în dialog cu realizatorul Cristi Coste
20:20
Kurt Zouma a semnat cu CFR Cluj! Ce contract i-a oferit Neluțu Varga. Exclusiv Fanatik
Kurt Zouma este noul jucător al celor de la CFR Cluj! Fundașul francez a ajuns la o înțelegere cu clubul patronat de Neluțu Varga.
20:20
Dumitru Dragomir, intervenție în forță în scandalul anti-imigranți din România: „Frustrați care nu reușesc în viață!” Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la "Profeţiile lui DON Mitică" despre scandalul anti-imigranţi din România. Ce a spus Mitică Dragomir despre acest fenomen care a luat amploare.
20:00
FRF a lansat volumul de benzi desenate „Generația de Suflet”. Proiect inedit la „Casa Fotbalului: „Să inspire și să formeze”. Foto Fanatik
FRF a lansat un nou parteneriat, care a debutat cu un proiect dedicat copiilor. Președintele Răzvan Burleanu a oferit o primă reacție.
19:40
Câte clase are Ianis Hagi, de fapt. La ce vârstă a dat primul său gol din carieră Fanatik
Poate multă lume s-a întrebat la un moment dat ce studii are Ianis Hagi, având în vedere că a debutat în fotbal destul de devreme.
19:30
Andrei Vochin, adevărul crunt după demiterea lui Mircea Rednic de la Standard Liege: „Puiul de somn și marea performanță” Fanatik
Andrei Vochin a vorbit despre realitatea cruntă a fotbalului, după ce antrenorul român Mircea Rednic a fost demis de la Standard Liege. „Puriul” a rezistat doar 5 etape în Belgia.
19:20
Decizie radicală luată de Daniel Bîrligea după accidentarea care l-a făcut să rateze convocarea la echipa națională Fanatik
Ce decizie a luat Daniel Bîrligea, atacantul campioanei României, după accidentarea suferită în derby-ul cu CFR Cluj. Schimbare de look.
19:00
Fotbalul francez, zguduit de o crimă terifiantă! Vedeta academiei lui Lyon, în vârstă de 13 ani, arestată după ce ar fi înjunghiat mortal un tânăr de 16 ani Fanatik
Crimă odioasă în Lyon. Un tânăr de 16 ani a fost înjunghiat mortal, iar poliția îl anchetează pe un junior al clubului de fotbal OL.
18:40
Ministerul Energiei anunţă măsuri pentru reducerea facturilor la electricitate. Bogdan Ivan: „Dorim să scădem preţul cu cel puţin 25%” Fanatik
Bogdan Ivan a prezentat cinci măsuri pe care le are în vedere pentru ca în maxim un an românii să aibă facturi mai ieftine la energie.
18:40
Ianis Hagi, avertizat dur de Marius Șumudică după transferul în Turcia: „Va avea viață grea”. Când revine, de fapt, pe teren Fanatik
Ianis Hagi a primit un avertisment direct de la Marius Șumudică după transferul surpriză în Turcia. Ce l-a făcut pe antrenor să creadă că va avea viață grea.
18:30
S-a accidentat în ultima etapă din SuperLiga și ratează convocarea la națională! Cine a fost chemat în locul său Fanatik
Vești proaste pentru Costin Curelea. Fotbalistul de la Farul a suferit o accidentare, iar FRF a anunțat că ratează dubla de la EURO U21.
Acum 6 ore
18:10
Hotelurile de pe litoral se grăbesc să tragă obloanele. Motivul este uluitor: ”Este prima oară când închidem unitatea la 1 septembrie” Fanatik
Sezonul estival se termină oficial la finalul lunii septembrie, dar unele dintre cele mai mari hoteluri de pe litoral au închis deja.
18:00
Unde s-a „ascuns” Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB. Exclusiv Fanatik
Ce a făcut Vlad Chiricheș după ce a fost umilit de Gigi Becali. Decizia surprinzătoare a veteranului de la FCSB după partida cu CFR Cluj.
17:40
Risc major! UEFA a deschis o procedură disciplinară împotriva FCSB. Decizia de urgență luată de campioana României Fanatik
Suporterii le dau bătăi de cap celor de la FCSB. UEFA poate sancționa campioana României pentru rasism. Ce s-a întâmplat pe Arena Națională la meciul cu Aberdeen.
17:30
Echipa-surpriză pe care Adrian Mutu o vede în play-off în acest sezon: „Are deja o treime din punctele necesare”. Ce prevede pentru FCSB și CFR Cluj Fanatik
Adrian Mutu a analizat situația din Superligă și a numit echipa care ar putea produce o surpriză prin calificarea în play-off.
17:10
Ştefan Baiaram, mândru de prezenţa la naţională: „Este un pas mare în carieră!“ Fanatik
Înaintea primului meci din carieră la echipa naţională a României, Ştefan Baiaram a vorbit despre emoţiile trăite la aflarea veştii că este convocat.
17:00
Cine ar putea prelua conducerea PSD. Printre favoriții care să-i înlocuiască pe Ciolacu și Grindeanu din fruntea partidului este și un șef de serviciu secret Fanatik
Cine ar putea fi viitorul șef al PSD? FANATIK are lista scurtă a favoriților care ar putea prelua conducerea Partidului Social-Democrat
16:40
Cine a lipsit de la marea petrecere dată în cinstea lui Romeo Beckham. David Beckham l-a sărbătorit cu fast pe fiul său Fanatik
Romeo Beckham, fiul lui David și al Victoriei Beckham a împlinit 23 de ani. Cine a fost marele absent de la petrecerea dată în cinstea sărbătoritului.
16:30
Irina Manea, reacție acidă după ce a aflat că un român a bătut un muncitor străin la Cluj: ”Acest monstru” Fanatik
Irina Manea a fost șocată de o știre recentă conform căreia un român ar fi bătut un muncitor străin până la băgat în comă.
16:30
Tot adevărul despre „ruptura” surprinzătoare dintre Oțelul și Erik Bicfalvi: „Erau lucruri care îl măcinau!” Fanatik
Antrenorul Oțelului, Laszlo Balint, a vorbit la emisiunea FANATIK SUPERLIGA despre plecarea lui Erik Bicfalvi de la echipă.
Acum 8 ore
16:20
Răzvan Ioan Boanchiș, concluzie amară despre situația fotbalului românesc: „Arbitrii au evoluat. Degeaba” Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș face o radiografie a situației fotbalului românesc, iar concluzia este una amară: oricât am evoluat, arbitrajul a rămas la nivelul celui de acum 30 de ani.
16:10
Primarul Craiovei i-a dat replica lui Ilie Bolojan: „A căzut şi mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați” Fanatik
Lia Olguţa Vasilescu spune că îşi dorește o administrație mai suplă, dar pe calcule exacte. Reacţia edilului la ultima conferinţă susţinută de şeful guvernului.
16:10
Cât au ajuns să coste rechizitele pentru anul școlar 2025 – 2026. Ce sume trebuie să pregătească părinții Fanatik
Costuri pentru începutul de an școlar 2025 - 2026. Cât scot părinții din buzunare pentru rechizite, prețuri explicate pentru părinți
15:50
Adrian Șut, la ora destăinuirilor: a numit derby-ul său favorit! Pe cine a ales între rivalele Dinamo și Rapid Fanatik
Adrian Șut a răspuns mai multor întrebări inedite despre fotbal. Mijlocașul de la FCSB a ales între marile rivale ale „roș-albaștrilor”, Dinamo și Rapid.
15:40
Ce avere are iubita lui Lamine Yamal și câți bani strâng împreună starul Barcelonei și cântăreața Fanatik
Iubita lui Lamine Yamal, una dintre cele mai urmărite cântărețe tinere, are o avere impresionantă. Vezi câți bani strânge împreună cu starul Barcelonei
15:20
Valeriu Iftime, declarație pe sufletul prietenului Gigi Becali: „FCSB nu va avea nicio emoție în lupta la titlu!” Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, emisiune moderată de Cristi Coste, Valeriu Iftime a vorbit despre situația din prezent de la FCSB, echipa patronată de Gigi Becali
15:10
Cine e ministrul pe care Ilie Bolojan l-a acuzat de fake și ce scandal uriaș îi leagă: „Urăște maghiarii” Fanatik
Ministrul pe care Ilie Bolojan l-a acuzat de fake nu se află la primul meci cu premierul României. Ce acuzații i-a adus în 2021?
15:00
Gigi Becali a refuzat un atacant de națională de la U Craiova: „Păi mie îmi ceri bani și la alții îl dai gratis?” Fanatik
Gigi Becali putea da lovitura cu un atacant de naționala de la U Craiova. Pe cine a refuzat patronul bucureștenilor când i-a fost propus un jucător.
14:50
„De ce ai ales Dinamo?”. Adrian Mazilu rupe tăcerea după ce a semnat pe 4 ani cu roș-albii: „Am simțit că au încredere în mine!” Fanatik
Adrian Mazilu, ultimul transfer al „câinilor”, a fost invitatul special al lui Cristi Coste la cea mai recentă ediție de FANATIK DINAMO! De ce a ales să semneze cu echipa din „Ștefan cel Mare”
14:40
Diana Șucu, declarație romantică pentru Dan Șucu. Ce cuvinte frumoase i-a transmis soțului său Fanatik
Diana Șucu i-a făcut o declarație specială lui Dan Șucu. Nu este pentru prima dată când aceasta îi reamintește patronului de la Rapid cât de mult îl iubește.
14:40
Ema de la Insula Iubirii, mărturisiri sfâșietoare: „Am fost tratate ca animalele. Mama avea dinții scoși din gură” Fanatik
EXCLUSIV: Ema, o fostă concurentă la Insula Iubirii, se destăinuie în lacrimi despre trauma copilăriei marcate de violența domestică. Mărturisiri cutremurătoare
Acum 12 ore
14:20
Gigi Becali șochează din nou după convocările de la FCSB la echipa națională: „În locul lui Lucescu, nu i-aș fi chemat!”. Care e situația lui Bîrligea Fanatik
Gigi Becali a transmis, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este situația lui Daniel Bîrligea. Ce spune patronul de la FCSB despre convocările făcute de Mircea Lucescu.
14:10
Rusia intră oficial în era controlului total: va monitoriza cartele SIM și va interzice WhatsApp. Noile legi transformă cetățenii în prizonieri digitali Fanatik
De la 1 septembrie în Federația Rusă au intrat în vigoare mai multe legi care sporesc controlul statului asupra cetățenilor.
14:00
Adi Mutu nu-l uită nici acum pe Sebastian Colțescu: „Problema e la cei care îl deleagă la meciuri!” Fanatik
Adi Mutu a criticat în direct la FANATIK SUPERLIGA arbitrajul lui Sebastian Colțescu de la meciul CFR Cluj - FCSB 2-2. Ce a spus fostul mare atacant
13:40
A greșit Ianis Hagi când a ales să se transfere în Turcia? „La orice fază va fi comparat cu Gică!” Fanatik
Transferul lui Ianis Hagi în Turcia, la Alanyaspor, a stârnit discuții aprinse în platoul FANATIK SUPERLIGA. Moderatorul Cristi Coste și analiștii emisiunii au întors problema pe toate părțile.
13:20
Toate culisele transferului lui Adrian Rus la U Craiova, dezvăluite de Gigi Becali: „Au vrut să-i forțeze mâna lui Rotaru!” Fanatik
Gigi Becali a comentat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, transferul fundașului Adrian Rus la Universitatea Craiova.
13:10
El e fundașul central pe care Gigi Becali îl vrea la FCSB: „E înalt, dă bine cu capul!”. Ce spune despre Ngezana și Dawa Fanatik
În direct la FANATIK SUPERLIGA, Gigi Becali a confirmat interesul celor de la FCSB pentru un alt fundaș central din Superliga! Despre cine este vorba
12:50
Previziune-șoc a unui președinte din SuperLiga: „Una dintre FCSB și CFR Cluj nu va prinde play-off-ul!” Fanatik
FCSB și CFR Cluj au doar 6 puncte după 8 etape în Superligă, iar președintele unei prim-divizionare e de părere că una dintre cele două formații va rata calificarea în play-off.
12:50
Gigi Becali pune capăt carierei de fotbalist a lui Vlad Chiricheș la FCSB: „Dacă i-am dat 240.000 de euro în două luni înseamnă că nu-l respect?” Fanatik
Gigi Becali a anunțat, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că aventura ca fotbalist a lui Vlad Chiricheș la FCSB s-a încheiat.
12:20
„Ofertă clară! Pot semna în următoarele minute!”. Marius Șumudică, detalii de ultimă oră despre negocierile pentru revenirea în fotbal Fanatik
Marius Șumudică a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, că are o ofertă pe masă și că poate semna în orice minut pentru revenirea în antrenorat.
12:10
FCSB, gata să transfere fundașul revelație din SuperLiga: „Am discutat cu Gigi Becali și MM Stoica!”. Exclusiv Fanatik
FCSB este la un pas de a transfera un fotbalist cu mare potențial din SuperLiga. Cine este jucătorul care aparține de Benfica și este dorit de Gigi Becali.
