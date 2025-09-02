Un nivel record de 40% din muncitorii din Germania lucrează în regim part-time

13:20

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că a stabilit două obiective foarte simple și foarte clare, ca România din importator net de energie să se transforme în exportator de energie și în același timp prețul de energie să fie sub media UE. Ministrul a mai spus că a creat un mecanism de evaluare-monitorizare săptămânală la nivelul ministerului, prin care responsabili clari din partea Ministerului, secretari de stat, directori, care răspund în mod direct în fața Ministrului pe fiecare dintre aceste proiecte, cu raport de progres săptămânal, pentru a se asigura că aceste proiecte se vor întâmpla până la finalul anului viitor, cel târziu.