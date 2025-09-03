DECIZIE antitrust istorică - Google nu va fi obligat să vândă Chrome sau Android. Va trebui totuși să pună la dispoziția concurenței anumite date
Profit.ro, 3 septembrie 2025 02:10
Google nu va fi obligată să vândă browserul Chrome sau sistemul de operare Android.
Acum 2 ore
02:10
Acum 4 ore
00:50
Schimbarea întregii echipe de conducere a Renault Group, care include și un nou șef al mărcii Dacia, aduce o nouă ierarhie în cadrul companiei auto franceze, în care Dacia pare că este așezată într-o poziție nouă.
00:40
EXCLUSIV Foști lideri Euroins - chemați în instanță să răspundă pentru intrarea in faliment # Profit.ro
CITR, liderul pieței de insolvență și restructurare din România, a chemat în judecată, în calitate de lichidator judiciar prin Filiala București, un număr important de persoane din conducerea Euroins, fostul lider al pieței asigurărilor, pentru atragerea răspunderii în privința intrării în faliment, conform informațiilor Profit.ro.
00:40
ULTIMA ORĂ Firmele din afara UE care activează în România, obligate să aibă cel puțin un punct de lucru și birou fizic. Obligații noi și pentru firmele de curierat internațional # Profit.ro
Operatorii economici străini, din afara Uniunii Europene, care își desfășoară activitatea pe teritoriul României, vor fi obligați să înființeze cel puțin un punct de lucru pe teritoriul României și cel puțin un birou fizic pentru asistența consumatorilor din țară, dacă cifra anuală de afaceri a acestor firme pe teritoriul Romăniei depășește 1 milion de euro, prevede un proect al actualei puteri analizat de Profit.ro.
00:40
Amenzi de până la 20.000 lei pregătite pentru cine manifestă ”lipsă de respect” față de funcționarii publici # Profit.ro
Manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament ”lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului” din instituții publice va fi considerată contravenție și va fi sancționată cu amendă cuprinsă între 5.000 și 20.000 lei.
00:40
Acum 6 ore
22:00
Bursa suferă o corecție modestă, în pofida vântului nefavorabiul dinspre Europa. Sfidare încă și mai mare din partea acțiunilor One United # Profit.ro
Indicele principal de la BVB s-a retras cu un sfert de procent într-o sesiune cu o lichiditate slabă și în care acțiunile developerului One United Properties și-au croit drum către podium după ce au anunțat program de răsumpărare pentru o cincime din titluri.
Acum 8 ore
21:20
Închisoare pentru un viticultor francez care a produs șampanie falsă. Sute de mii de sticle livrate # Profit.ro
Un viticultor francez a fost condamnat la 4 ani de închisoare, dintre care 18 luni cu executare, cu acuzația că a produs șampanie falsă pe bază de vinuri provenind din Spania și Ardeche (sud-est-ul Franței), arome și gaz carbonic.
20:50
O cisternă cu gaz metan s-a răsturnat în afara carosabilului, pe drumul dintre Murgeni și Bârlad (DN 24A), la Simila.
20:20
Compania rusă Gazprom a anunțat că a încheiat un acord pentru a crește livrările de gaz către China și pentru a construi un nou gazoduct de mare capacitate, relatează agenția Reuters, citată de BFM TV.
20:00
GRAFICE Studenții au dat startul goanei după chirii în București, dar se lovesc de prețuri tot mai piperate # Profit.ro
Începutul toamnei aduce nu doar un nou an universitar, ci și o cursă pentru găsirea unei locuințe.
Acum 12 ore
19:30
Început tumultos de septembrie pe piețele financiare în Europa: Randamentele obligațiunilor ating maxime multianuale, acțiunile scad # Profit.ro
Randamentele obligațiunilor pe termen lung din Europa au urcat, marți, la niveluri care nu au mai atinse în ultimii peste 10 ani, costurile de împrumut pentru Marea Britanie fiind cele mai ridicate începând cu 1998, în condițiile în care investitorii devin tot mai îngrijorați de starea finanțelor publice la nivel global. Acțiunile s-au depreciat, dolarul s-a întărit și prețul aurului a atins un nou record.
19:10
ULTIMA ORĂ ArcelorMittal Hunedoara confirmă - întrerupe activitatea. Sute de angajați, trimiși în șomaj tehnic # Profit.ro
ArcelorMittal confirmă intenția de a suspenda producția la fabrica sa din Hunedoara, România, pe o perioadă nedeterminată, începând cu 5 septembrie.
19:00
Președintele Nicușor Dan merge mâine la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, în contextul începerii lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unității 1.
18:30
Prețul lingourilor cu livrare imediată a urcat cu aproape 1%, până la 2.508,73 de dolari pe uncie, depășind maximul stabilit în luna aprilie, când președintele american și-a prezentat noul plan tarifar.
18:10
MITP, motor digital al Moldovei: expansiune record, impact economic și venituri de 1 miliard de euro # Profit.ro
Moldova Innovation Technology Park (MITP), primul e-park din Europa, a fost creat în 2018 de Guvernul Republicii Moldova. Unul dintre obiectivele MITP fiind de pilon central și punct de acces la o destinație regională de top pentru produse și servicii tech. În prezent MITP reunește peste 2.500 de companii rezidente, dintre care 686 s-au alăturat în 2024 – cea mai mare creștere anuală de la înființarea parcului. Pentru 2025, MITP estimează veniturile generate de companiile rezidente la 1 miliard de euro, cu o creștere de 30% față de 2024, confirmând potențialul sectorului IT ca motor de creștere economică pentru Moldova.
17:50
China face noi eforturi pentru a limita obiceiul muncii prelungite, cunoscut sub denumirea ”996” – program de la 9 dimineața la 9 seara, șase zile pe săptămână, pe fondul presiunilor sociale și internaționale, transmite Reuters.
17:30
Pippi Șosețica, IKEA și Premiul Nobel se numără printre cele 100 de opere, mărci și idei considerate definitorii pentru a fi suedez.
17:00
VIDEO Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România. Irina Alexandru, Sales Manager VIVA Control, prezintă o nouă soluție IT: Directorii scapă de grija legislației și pot să se axeze pe copii, nu pe hârtii # Profit.ro
În cadrul Maratonului Profit.ro - Viitorul Educației în România, Irina Alexandru, Sales Manager VIVA Control, a vorbit despre birocrația excesivă din școli, soluțiile digitale oferite de platforma VIVA și modul în care acestea sprijină cadrele didactice și directorii să se concentreze pe elevi, nu pe proceduri administrative. Ea a subliniat importanța comunicării între școală, profesori și părinți, dar și rolul platformei în actualizarea legislativă și reducerea presiunilor birocratice
16:50
ULTIMA ORĂ Bolojan cere prefecților să verifice datele trimise de primari privind angajații acestora, pe fondul disputei privind reforma administrației # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi.
16:30
În fiecare an, sute de turiști chinezi se îndreaptă spre satul Momchilovtsi din Munții Rodopi, aproape de granița Bulgariei cu Grecia, pentru un festival dedicat iaurtului local, renumit pentru beneficiile sale pentru sănătate și care a devenit un adevărat hit în rândul consumatorilor din China, transmite Reuters.
16:20
VIDEO Bogdan Ivan: Ținta este ca prețul la energie să scadă cu 25%; sub media UE care este de 1,28 de lei pe kWh # Profit.ro
Ministerul Energiei are în vedere cinci măsuri pe baza cărora prețul la energia electrică în România să scadă cu 25%, în momentul de față fiind de 1,50 lei pentru un kWh, iar media europeană este de 1,28 lei pentru un kWh, a explicat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă.
16:20
ULTIMA ORĂ Noi stații pe Magistrala Berceni-Pipera. Linia de metrou a corporatiștilor va fi extinsă VIDEO # Profit.ro
Magistrala 2 de metrou Berceni-Pipera va fi extinsă, pe tronsonul Pipera-Petricani, anunță ministrul Transporturilor.
16:10
Fermierii greci au deturnat subvenții agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro # Profit.ro
Fermierii greci au deturnat subvenții agricole europene în valoare de peste 22 de milioane de euro, în perioada 2019 - 2024, falsificând documente cu privire la proprietatea asupra terenurilor, a declarat marți ministrul pentru Protecția Cetățenilor, Michalis Chrysochoidis, transmite Reuters.
16:00
După platformele de streaming premium, precum Netflix, Disney și HBO Max, și YouTube începe să blocheze folosirea aceluiași abonament la adrese diferite.
16:00
Explozia produsă luni la fabrica de pal Kronospan din Sebeș a fost cauzată de o scânteie produsă pe tubulatura din interiorul halei, au stabilit reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Alba.
15:50
Un număr record din persoanele angajate din Germania lucrează în regim part-time, arată un studiu publicat marți, transmite agenția de știri DPA.
15:40
Primăria Sectorului 3 lansează un amplu proces de reorganizare.
15:40
Guvernanții au agreat 5 măsuri pentru scăderea prețului la energia electrică, anunță ministrul Energiei, Bogdan Ivan.
15:40
Olguța Vasilescu: A mai căzut și mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați # Profit.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguța Vasilescu, a afirmat că, în urma datelor prezentate de premierul Ilie Bolojan, 'a mai căzut și mitul că în administrația publică locală sunt cei mai mulți angajați dintre toate sectoarele bugetare'.
15:30
VIDEO Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România. Consilierul premierului pentru educație: Început de an școlar de avarie, dar nu trebuie boicotat. Nu sunt măsuri pe care le-am dorit. Tinerii trebuie încurajați financiar să intre în sistem # Profit.ro
Începutul acestui an școlar este unul de avarie, dar nu trebuie boicotat, pentru că măsurile de economii la buget nu au fost dorite, a declarat, la Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România, Marilen Gabriel Pirtea, consilier onorific al prim-ministrului în domeniile educației și cercetării, rector al Universității de Vest din Timișoara. Acesta a pledat pentru un statut adecvat al cadrelor didactice în societate, cu încurajarea financiară a tinerilor să intre în sistem.
15:20
Bolojan, acuzație gravă: Propunerea Ministerului Dezvoltării de a reduce cu 25% posturile din administrație era un FAKE! # Profit.ro
Propunerea Ministerului Dezvoltării de a reduce cu 25%. posturile din administrația locală era un fake în realitate, adică efectele de reducere erau aproape nule, a declarat premierul Bolojan.
15:10
Early Game Ventures anunță o nouă investiție în startup-ul AI Meetgeek. Runda actuală, în valoare de 1,6 milioane euro, a fost condusă de Early Game, la care s-a alăturat Inspire Capital.
15:00
VIDEO Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România. Alin Juverdeanu, General Manager VIVA Control: Sistemul educațional nu poate rămâne o insulă analogică într-un ocean digital. VIVA Control dezvoltă soluții care să conecteze cele trei părți implic # Profit.ro
Educația trece printr-o etapă de schimbări legislative și tehnologice, iar aceste transformări produc incertitudine în rândul managerilor de școli și al cadrelor didactice, arată Alin Juverdeanu, General Manager VIVA Control.
Acum 24 ore
14:40
Audi a "scurs" pe internet prima imagine oficială cu noul concept TT. Prezentarea oficială a noului concept va avea loc în mai puțin de 24 de ore.
14:20
La trei ani distanță după ce a făcut același lucru în Statele Unite, Apple ar putea începe să vândă și în Europa iPhone-uri care funcționează exclusiv cu SIM electronic.
14:10
Alina și Mirela Tița, Managing Partners Tița & Asociații: Excelența juridică nu este doar o chestiune de tehnică, ci și de cultură organizațională și etică # Profit.ro
Într-o piață tradițional percepută ca „pur tehnică”, leadership-ul și cultura organizațională devin factori diferențiatori esențiali. În cele ce urmează, împărtășim modul în care conducerea noastră comună, valorile de tip „family business” și angajamentul pentru diversitate și incluziune se reflectă concret în performanța echipei, calitatea serviciilor și relația cu clienții. Alina și Mirela Tița, Managing Partners Tița & Asociații, detaliază, într-un interviu acordat Legal Marketing, atât experiențele reprezentative din ultimul an, cât și abordările privind scalarea sustenabilă, managementul riscului, negocierile complexe și promovarea femeilor în poziții de conducere.
14:00
Primul smartphone pliabil realizat de Apple ar urma să folosească pentru autentificarea utilizatorilor sistemul Touch ID, în loc de Face ID.
13:40
Producția de porumb și floarea soarelui, afectată masiv de secetă. Grâul și alte cereale de vară au înregistrat niveluri record # Profit.ro
Seceta lovește din greu agricultura și pe acest final de toamnă. În august, estimările privind producția de porumb și floarea-soarelui au fost din nou reduse, cu aproape 1,8 milioane de tone sub prognoza anterioară.
13:30
GRAFICE Peste jumătate de milion de români spun că vor să emigreze în următoarele 12 luni, arată un sondaj făcut de Banca Națională a Austriei # Profit.ro
România este țara cu cea mai mare pondere din regiunea Centrală și Sud-Est Europeană a locuitorilor care declară că vor să emigreze, arată datele unui sondaj transmis de bancherii centrali austrieci. Potrivit datelor sondajului (făcut în România, Bulgaria, Cehia, Polonia, Albania, Macedonia), circa 3,4% din populația de peste 18 ani din România și-a exprimat intenția de a pleca din țară în următoarele 12 luni
13:20
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan: Am stabilit două obiective foarte simple și foarte clare, ca România din importator net de energie să se transforme în exportator de energie și în același timp prețul de energie să fie sub media UE # Profit.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat că a stabilit două obiective foarte simple și foarte clare, ca România din importator net de energie să se transforme în exportator de energie și în același timp prețul de energie să fie sub media UE. Ministrul a mai spus că a creat un mecanism de evaluare-monitorizare săptămânală la nivelul ministerului, prin care responsabili clari din partea Ministerului, secretari de stat, directori, care răspund în mod direct în fața Ministrului pe fiecare dintre aceste proiecte, cu raport de progres săptămânal, pentru a se asigura că aceste proiecte se vor întâmpla până la finalul anului viitor, cel târziu.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0781 lei, de la 5,0725 lei, înregistrat luni.
13:10
VIDEO Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România. Ministerul Educației, Daniel David: 2025 este cel mai complicat an pentru țară de după Revoluție # Profit.ro
Ministrul Educației, Daniel David, afirmă, la Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România, că 2025 este cel mai complicat an pentru România de după Revoluția din 1989, având în vedere crizele politice și cele economico-financiare pe care le traversăm.
13:10
Ambasada Republicii Filipine s-a mutat la etajul 24 al SkyTower, cea mai înaltă clădire din România, într-un spațiu de 580 de metri pătrați, pe baza unui contract de închiriere pe 5 ani.
12:50
Premierul Ilie Bolojan arată că, pe componenta de creștere a eficienței administrației locale, nu s-a ajuns la o soluție pentru că ar fi implicat o reducere de personal în administrație.
12:50
VIDEO Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România. Ministerul Educației, Daniel David: Sistemul preuniversitar are nevoie de reforme. Când te uiți la unele rezultate, nu sunt bune # Profit.ro
Ministrul Educației, Daniel David, spune, la Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România, că sistemul preuniversitar are nevoie de reforme și că atunci când te uiți la rezultate, nu cele de la anumite licee de elită, ci la întreg sistemul, atunci acestea nu sunt bune.
12:40
VIDEO Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România. Adrian Călin, CEO Docentix: Am vrut să trecem de la trăsură la mașină, dar nu e atât de simplu; banii cheltuiți pentru e-learning ar fi trebuit să facă un sistem ultraperformant - interesele au fo # Profit.ro
România a cheltuit sume enorme pentru diverse programe de e-learning, dar scopul nu a fost calitatea și eficiența acestora ci doar utilizarea banilor și transferul lor către “diverse buzunare”, astfel că și acum lucrurile se fac “după ureche”, a arătat Adrian Călin, CEO Docentix, la Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România.
12:40
VIDEO Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România. Ministerul Educației, Daniel David: Miza trebuie să fie regândirea profesiei de director de școală. Unii directori se pot suspenda din poziția didactică, să devină manageri # Profit.ro
Ministrul Educației, Daniel David, afirmă, la Maratonul Profit.ro - Viitorul Educației în România, că miza trebuie să fie regândirea profesiei de director, care acum este într-o paradigmă didactică, adică profesorul devine directorul unității de învățământ. El a precizat că există și un alt model managerial în care unii directorii se pot suspenda din poziția didactică și să devină manageri pe parcursul mandatului.
12:30
Bolojan, despre oamenii care ar urma să fie concediați din administrația publică: Mediul privat din România, din foarte multe locuri nu are pe cine angaja. Acelea sunt locuri de muncă reale, în care se câștigă bani în mod cinstit # Profit.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că angajații de la stat care ar urma să fie concediați prin reformele fiscal-bugetare care vizează administrația publică se pot angaja în mediul privat, acolo unde sunt ”locuri de muncă reale, în care se câștigă bani în mod cinstit”. ”Societățile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din acești oameni pentru că este nevoie pe piața forței de muncă privată, și știți asta, în toată România, de angajați”, spune premierul.
12:30
Medicamentul pentru slăbit Wegovy oferă beneficii în reducerea riscului cardiac, aducând un nou impuls pentru Novo Nordisk # Profit.ro
Novo Nordisk a obținut rezultate încurajatoare într-un studiu clinic cu medicamentul său pentru slăbit Wegovy, care a arătat că utilizarea continuă a substanței active semaglutidă a redus cu 57% riscul de infarct, accident vascular cerebral sau deces la persoanele cu obezitate și boli cardiovasculare ori supraponderale, comparativ cu pacienții tratați cu tirzepatidă, ingredientul din medicamentele Zepbound și Mounjaro produse de Eli Lilly, transmite CNBC.
