DECIZIE antitrust istorică - Google nu va fi obligat să vândă Chrome sau Android. Va trebui totuși să pună la dispoziția concurenței anumite date

Premierul Ilie Bolojan afirmă că angajații de la stat care ar urma să fie concediați prin reformele fiscal-bugetare care vizează administrația publică se pot angaja în mediul privat, acolo unde sunt ”locuri de muncă reale, în care se câștigă bani în mod cinstit”. ”Societățile comerciale private au posibilitatea să angajeze o mare parte din acești oameni pentru că este nevoie pe piața forței de muncă privată, și știți asta, în toată România, de angajați”, spune premierul.