Începe Balul? - Trump cere ADEVĂRUL despre "vaccinurile" Covid

20:30

De la ora 19 avem 5 (cinci) ședințe succesive de Plen al Parlamentului reunit. Probabil e record mondial.De 5 ori se va face prezența, se va vota ordinea de zi, se vor invoca obiecțiuni pe procedură iar Ilie Bolojan va reveni de 5 ori la microfon pentru a prezenta câte un proiect din pachetul de 5 legi.