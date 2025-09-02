R3media: Coincidență? Șase candidați AfD au murit pe neașteptate chiar înainte de alegerile pe care urmau să le câștige
ActiveNews.ro, 2 septembrie 2025 15:50
ACTUALIZARE: Inițial s-a raportat că patru candidați AfD au murit înainte de alegerile locale din Renania de Nord-Westfalia. Ulterior s-a aflat că și doi candidați de rezervă au murit, ajungând astfel la șase decese în total.
• • •
Acum 5 minute
16:30
16:30
Poliția Română a început să ascundă faptele de agresiune sexuală în cazul migranților - DOVADA unor cazuri inexistente în presa vândută: URMĂRIȚI PENTRU AGRESIUNI SEXUALE, CORUPERE SEXUALĂ A MINORILOR ȘI RACOLARE A MINORILOR ÎN SCOPURI SEXUALE # ActiveNews.ro
În urma dezvăluirilor făcute de Clujust privind agresorii sexuali din Nepal puși la punct de rudelor rrome ale unor minore asaltate pe stradă, cititorii ActiveNews ne-au sesizat la rubrica de comentarii că Poliția Română a început să ascunda astfel de acte în cazul migranților, deși chiar și fiicele sau soțiile polițiștilor pot cădea într-o zi pradă acestora.
Acum o oră
15:50
15:50
Președintele SUA le-a solicitatproducătorilor de „vaccinuri” Covid să îi furnizeze date reale despre cât desigure sunt injecțiile ARN-mesager.
Acum 2 ore
15:20
Un epidemiolog celebru cere retragerea imediată de pe piață a vaccinurilor COVID: ”Sunt nesigure, ineficiente, contaminate și încalcă legislația internațională” # ActiveNews.ro
Trei studii recente, revizuite de specialiști— dintre care două publicate chiar săptămâna aceasta — oferă „dovezi IREFUTABILE pentru retragerea imediată de pe piață a a vaccinurilor COVID, potrivit unui expert de top.
15:10
Paul Gabriel Andrei reacționează la cazul livratorului străin bătut în Cluj de un rom din motive de ”rasism”: ”Hai, acum să numărăm toți ziariștii și influencerii care s-au făcut de râs” # ActiveNews.ro
Jurnalistul Paul Gabriel Andrei reacționează la valul de reacții apărute după ce un livrator asiatic a fost bătut în Cluj-Napoca. Deși inițial cazul a fost prezentat ca o agresiune rasistă, noi informații schimbă contextul incidentului.
Acum 4 ore
14:20
Gest cinic al premierului Ilie Bolojan: elimină scutirea de CASS pentru veterani și foști deținuți politici, pentru o economie infimă la buget # ActiveNews.ro
Surse politice au relatat pentru stiripesurse.ro detalii din ședința de coaliție de luni, 1 septembrie, în care liderii PNL și PSD au discutat amendamentele la proiectele incluse în Pachetul 2 de măsuri fiscale și administrative...
13:10
Putin, Modi și Xi s-au întâlnit în China cu alți lideri ai Sudului Global pentru a pune la punct noile direcții de combatere a ”hegemoniei americane”.
12:50
Rusia vrea Odesa: Harta care amenință – Vizita Ursulei în România capătă o nouă semnificație. Periculoasă # ActiveNews.ro
Ministerul Apărării de laMoscova a dat publicității o înregistrare video în care, pe peretele birouluilui Valeri Gherasimov, șeful Marelui Stat Major, apare o hartă în care Ucrainanu mai are ieșire la mare.
Acum 6 ore
12:10
Avocatul Toni Neacșu îl face praf pe Alexandru Muraru după propunerea de modificare a Codului Penal: ”Se putea face de râs și altfel” # ActiveNews.ro
Deputatul Alexandru Muraru, liderul PNL Iași, a anunțat luni, 1 septembrie, că va solicita Guvernului să adopte o Ordonanță de Urgență pentru modificarea Codului Penal, astfel încât acțiunea xenofobă, rasistă sau extremistă să...
11:50
11:40
Acum 8 ore
10:20
Studenții se alătură protestelor din Educație: ”Anul școlar și universitar nu poate să înceapă așa!” # ActiveNews.ro
Studenții se alătură protestelor sindicaliștilor din educație și spun că anul universitar nu poate începe în aceste condiții.
10:10
Trump cere răspunsuri despre vaccinurile COVID: ”Vreau să le arate ACUM, CDC și publicului, și să clarifice această MIZERIE” # ActiveNews.ro
Luni, președintele Donald Trump a ridicat noi întrebări legate de vaccinurile Covid-19, afirmând că principala agenție de sănătate publică a SUA este „sfâșiată” din cauza dezbaterilor privind succesul acestor vaccinuri.
09:30
Nicușor Dan: România vrea să găzduiască un centru de securitate al UE pentru Marea Neagră # ActiveNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a propus înființarea unui Centru European de Securitate la Constanța, în cadrul întâlnirii cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, aflată luni în vizită oficială în România.
09:00
UE s-a făcut din nou de râs: a dat vina pe Rusia pentru bruiajul GPS al avionului Ursulei von der Leyen, însă Flightradar arată altceva # ActiveNews.ro
Presa a fost inundată de informatia că aeronava cu care călătorea în Bulgaria Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, alături de mai mulți oficiali europeni, a fost ținta unui bruiaj electronic.
08:40
Lovitură pentru Israel. Și Belgia va recunoaște statul Palestina la Adunarea Generală a Națiunilor Unite în septembrie, a anunțat marți ministrul belgian de externe, Maxime Prévot, transmite AFP.
Acum 12 ore
03:40
Poliția minte! Cei doi nepalezi bătuți în Cluj agresaseră sexual două minore pe stradă. Apărătorul fetelor e un tânăr țigan ungur # ActiveNews.ro
Conform avocatei Isabela Balogh, două minore de 14 și 16 ani, dintre care una sora inculpatului, mergeau pe stradă în zona Calea Dezmirului din Cluj-Napoca, dorind să ajungă la o farmacie non-stop, când au fost abordate de doi nepalezi, care au fost atât de insistenți încât au tras de hainele lor
Acum 24 ore
02:40
1 septembrie: Invadarea Poloniei de către Germania. În mai puțin de o lună, naziștii și sovieticii sărbătoreau împreună ocuparea Poloniei. Începutul celui de-al doilea război mondial # ActiveNews.ro
La 1 septembrie 1939, la ora 4:45 dimineața, bombardiere Heinkel He-111 precum și bombardierele de picaj Dornier și Junkers Ju-87 (Stuka) au început să distrugă drumurile, aerodromurile, nodurile de cale ferată, depozitele de muniții, centrele de mobilizare și orașele, inclusiv Varșovia.
02:30
Amintirea unui înger printre oameni: Doctorul Alexandru Pesamosca. A operat peste 50.000 de copii: Astea-s împliniri domnule, nu vile și mașini! VIDEO IN MEMORIAM (14 martie 1930 - 1 septembrie 2011) # ActiveNews.ro
Medicul chirurg Alexandru Pesamosca s-a născut la 14 martie 1930, la Constanța. „Am iubit mult copiii. Măcar și doar pentru asta mă rog la Dumnezeu să fie mai îngăduitor cu mine și să-mi mai ierte din păcate", spunea doctorul-monah.
02:30
1 septembrie 1944: Se stinge din viață marele scriitor naționalist Liviu Rebreanu, romancier, dramaturg, cronicar și academician. CONTROVERSA MORȚII nici azi nu a fost elucidată # ActiveNews.ro
La 1 septembrie 1944, la Valea Mare, județul Argeș, România, se stinge din viață Liviu Rebreanu (n. 27 noiembrie 1885, comuna Tîrlișua, județul Bistrița-Năsăud), romancier, dramaturg și academician român
02:00
Ion Cristoiu: Feldmareșalul Ursula von der Leyen a făcut o vizită militară în România # ActiveNews.ro
„România e membră NATO. Se vorbește mereu de flancul estic al NATO. Acum vorbim de flancul estic militar al Uniunii Europene. Totuși, ce rost mai are să facem parte din NATO, câtă vreme NATO e înlocuit cu Uniunea Europeană.
01:50
Internetul a fost cândva prezentat ca o promisiune de libertate absolută. La începuturile sale, în anii ’90 și începutul anilor 2000, era un teritoriu aproape nelimitat, unde oricine putea publica, oricine putea căuta și aproape orice putea fi găsit.
01:30
Israel, sub presiunea SUA de a se distanța tehnologic de China. Relațiile statului evreu cu Beijingul, într-o complicată derivă # ActiveNews.ro
Presiunea exercitată de SUA pentru a se distanța de China în materie de tehnologie pune Israelul într-o situație din ce în ce mai incomodă.
1 septembrie 2025
20:30
De la ora 19 avem 5 (cinci) ședințe succesive de Plen al Parlamentului reunit. Probabil e record mondial.De 5 ori se va face prezența, se va vota ordinea de zi, se vor invoca obiecțiuni pe procedură iar Ilie Bolojan va reveni de 5 ori la microfon pentru a prezenta câte un proiect din pachetul de 5 legi.
20:00
Anglia: Lansarea vaccinului împotriva varicelei riscă să repete greșelile din perioada Covid-19. Părinții nu mai au încredere în autorități # ActiveNews.ro
Vaccinul împotriva varicelei va fi oferit pentru prima dată tuturor copiilor din Anglia. Însă mulți părinți sunt sceptici.
18:40
Drone-torpilă uriașe, cel mai puternic laser, rachete hipersonice, scut antirachetă și o nouă armă nucleară - Ce pregătește China la mega-parada militară de miercuri # ActiveNews.ro
China va prezenta, miercuri, ultimele noutăți din arsenalul său militar, în cadrul unei parade grandioase.
17:50
RĂZBUNAREA BÂSTROE. Drona navală "invizibilă" a Rusiei s-a strecurat pe canalul adâncit de Ucraina și a atins granițele NATO și UE "apărate" de România pentru a scufunda nava secretă ucraineană Simferopol. O premieră în modul de operare al Moscovei # ActiveNews.ro
O dronă rusă a scufundat o navă secretă ucraineană, Simferopol. De ce acest naufragiu a șocat Kievul.
17:20
BREAKING: Ursula von der Leyen a ajuns la Constanța. La București s-a strigat ”Ursula nu uita, asta nu e țara ta!” # ActiveNews.ro
Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, va veni luni la Constanța pentru a se întâlni cu președintele Nicușor Dan, dar și cu oficiali ai Armatei.
16:40
În ultimii trei ani șijumătate, rușii au avut nenumărate oportunități de a avansa cu rapiditate și acuceri teritorii mult mai vaste decât au făcut-o până acum.
Ieri
16:10
Jim Caviezel, ”Iisus” din filmul lui Mel Gibson, surprins la Catedrala Sf. Iosif din București # ActiveNews.ro
Jim Caviezel a fost în România pentru filmările la pelicula „Archangel”, regizată de William Eubank. Potrivit unui articol din The Cinemaholic, producția a început pe 18 august 2025, iar Caviezel interprează rolul principal al unui...
15:30
15:20
15:10
14:20
Asociația Internațională a Specialiștilor în Genocid susține că Israelul comite un genocid în Gaza # ActiveNews.ro
Asociația Internațională a Specialiștilor în Genocid, cea mai importantă din lume, a adoptat o rezoluție prin care se afirmă că au fost îndeplinite criteriile legale pentru a stabili că Israelul comite un genocid în Gaza.
14:10
Petrișor Peiu: AUR depune moțiune de cenzură împotriva a patru din cinci pachete legislative # ActiveNews.ro
AUR a anunțat că va depune în următoarele zile patru moțiuni de cenzură împotriva guvernului condus de Ilie Bolojan, după asumarea răspunderii în Parlament pe pachetul legislativ nr. 2.
12:50
12:30
Generalul Mike Flynn despre summitul OCS: Putin nu pare deloc izolat, iar America riscă un război inutil # ActiveNews.ro
Într-o postare pe Facebook, generalul Mike Flynn a comentat fotografia de grup de la summitul OCS de la Tianjin, remarcând că Vladimir Putin nu pare deloc izolat. Flynn și-a exprimat îngrijorarea că sfaturile consilierilor geopolitici...
11:20
Ion Cristoiu: Nicușor Dan recunoaște că măsurile de austeritate sunt făcute pe genunchi | Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai: triumful mondial al Chinei # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 31 august 2025: Nicușor Dan recunoaște că măsurile de austeritate sunt făcute pe genunchi | Summitul Organizației de Cooperare de la Shanghai: triumful mondial al Chinei.
10:40
10:30
Veste proastă pentru progresiști: Donald Trump trăiește: ”Nu m-am simțit niciodată mai bine” # ActiveNews.ro
Președintele american Donald Trump dă asigurări că nu s-a simțit niciodată ”atât de bine”, în urma unor zvonuri despre moartea sa pe rețele de socializare.
10:00
09:40
Cutremur în Guvern: Bolojan a amenințat Coaliția că-și va da demisia din funcția de premier # ActiveNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a amenințat coaliția că-și va da demisia din funcția de premier. Discuțiile au avut loc duminică, la Palatul Victoria, potrivit unor surse liberale, citate de Gândul. Momentul s-a petrecut după patru ore de discuții...
09:20
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a fost primită cu proteste din partea partidelor naționaliste la vizita sa la VMZ Sopot, cel mai mare producător de armament de stat din Bulgaria.
03:20
1 Septembrie: Începutul Anului Nou Bisericesc. Azi îl sărbătorim și pe străromânul căruia lumea îi datorează numărarea anilor de la Nașterea lui Hristos: Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul. LA MULȚI ANI! # ActiveNews.ro
Biserica a rânduit să fie pomenit la 1 septembrie și Sfântul Cuviosul Dionisie Exiguul din Dobrogea, străromânul care a alcătuit cronologia creștină
03:20
Doi noi sfinți așteptați în calendar: Cuviosul Petroniu Tănase de la Schitul Prodromu și Cuviosul Dionisie Ignat de la Colciu # ActiveNews.ro
Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice a hotărât duminică, 31 august 2025, canonizarea Cuviosului Petroniu Tănase de la Schitul Prodromu și a Cuviosului Dionisie Ignat de la Colciu, nevoitori români din Sfântul Munte Athos.
31 august 2025
22:30
Extraordinara viață a lui Nicolae Ciolacu, legionarul aromân care a băgat în sperieți bolșevicii cu Haiducii Dobrogei, devenit părintele Nectarie de la Sâmbăta (15 august 1910 - 31 august 2000). HAIDUCII DOBROGEI – PDF # ActiveNews.ro
NICOLAE CIOLACU, aromân, unul dintre conducătorii Haiducilor Dobrogei, organizația de rezistență armată anticomunistă din Dobrogea. Născut la 15 august 1910. Trecut la Domnul ca monahul Nectarie de la Sâmbăta la 31 august 2000. MĂRTURISITORII vă oferă cartea sa autobiografică
20:30
Marea artistă Ioana Maria Lupașcu (19 septembrie 1977 - 31 august 2023) - PORTRET DE LUPTĂTOARE # ActiveNews.ro
Iulian Capsali face un anunț pentru prietenii și admiratorii marii pianiste Ioana Maria Lupașcu, plecată la ceruri chiar de ziua punerii în raclă a Brâului Maicii Domnului, ce mult a iubit-o:
19:50
Ungaria blochează aderarea Ucrainei la UE – Bruxellesul se pregătește de un război lung – Zeci de miliarde pentru Kiev # ActiveNews.ro
Budapesta a făcut astăzianunțul oficial că își va folosi dreptul de veto pentru a opri procesul de intrarea Ucrainei în Uniunea Europeană.
