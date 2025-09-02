L-a descifrat pe Lamine Yamal Balonul de Aur explică felul în care poate fi oprit superstarul de la Barcelona: „E ușor!”
Golazo.ro, 2 septembrie 2025 15:50
Hristo Stoichkov a explicat cum Bulgaria poate împiedica vedetele Spaniei, inclusiv Lamine Yamal, să se apropie de poartă.
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 5 minute
16:30
UEFA: „FCSB e unul dintre cazuri!” Forul de la Nyon, pentru GOLAZO.ro: campioana riscă sancțiuni pentru rasism. FCSB a blocat vânzarea pachetelor de bilete # Golazo.ro
UEFA a confirmat azi că a deschis o procedură disciplinară, iar FCSB se teme inclusiv că ar putea să-i fie închisă peluza în care stă galeria, așa că a decis să amâne comercializarea pachetelor de bilete pentru meciurile de acasă din Europa League
Acum 10 minute
16:20
„Război rece” la PSG Ucraineanul promovat de Mircea Lucescu dezvăluie cum împarte vestiarul cu un rus + ce spune Luis Enrique # Golazo.ro
Ilya Zabarnyi (23 de ani), internațional ucrainean, a vorbit pentru prima dată despre războiul cu Rusia.
Acum 30 minute
16:00
Antireclamă pentru Șut și Olaru Patronul FCSB spune că Lucescu n-ar fi trebuit să-i cheme la națională # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a declarat că, dacă ar fi fost în locul lui selecționerului României, nu i-ar fi convocat pe mijlocașii Adrian Șut (26 de ani) și Darius Olaru (27 de ani).
Acum o oră
15:50
L-a descifrat pe Lamine Yamal Balonul de Aur explică felul în care poate fi oprit superstarul de la Barcelona: „E ușor!” # Golazo.ro
Hristo Stoichkov a explicat cum Bulgaria poate împiedica vedetele Spaniei, inclusiv Lamine Yamal, să se apropie de poartă.
15:40
Adrian Rus, prezentat oficial Refuzat de FCSB, internaționalul român a semnat cu Universitatea Craiova » Detaliile contractului # Golazo.ro
Adrian Rus (29 de ani) a fost prezentat oficial de Universitatea Craiova.
Acum 2 ore
15:30
Anomalie pe bani publici la Galați Consiliul Local dă 85% din bugetul pentru sport unui privat, echipa de fotbal, în timp ce s-a stopat construcția bazinului și a sălii # Golazo.ro
Oțelul Galați, entitate de drept privat, s-a ales doar pentru a doua jumătate a anului 2025 cu peste 1.000.000 de euro din partea autorităților locale. Bazinul de înot și sala polivalentă, două obiective care urmau să fie construite, sunt puse în așteptare.
15:20
De ce rezistă Amorim pe bancă? Teoria bizară a lui Jamie Carragher despre antrenorul lui United: „Altfel era demis demult” # Golazo.ro
Jamie Carragher (47 de ani), fostul fotbalist de la Liverpool, a lansat o teorie neobișnuită despre motivul pentru care Ruben Amorim (40 de ani) este păstrat pe banca lui Manchester United.
15:10
Viața lui Bölöni, pe ecrane Documentarul despre László Bölöni va avea premiera internațională în Ungaria, la CineFest 2025 # Golazo.ro
La trei ani de la debutul filmărilor, pelicula despre viața lui Loți Bölöni va avea premiera la Festivalul Internațional de Film de la Miskolc (Ungaria).
15:10
A făcut testul, dar a fost ignorată! Motivul absurd pentru care o campioană olimpică nu va putea participa la Campionatele Mondiale de Box # Golazo.ro
Boxera taiwaneză Lin Yu-ting nu va mai participa la Campionatele Mondiale de la Liverpool din cauza unui test genetic.
Acum 4 ore
14:30
Donnarumma, prezentat oficial VIDEO. Portarul italian a semnat pe cinci ani cu Manchester City: „Ciao, Gigio!” » Suma plătită de englezi # Golazo.ro
Gianluigi Donnarumma (26 de ani) a fost prezentat oficial de Manchester City.
14:20
L-a deturnat U Craiova de la FCSB? Mihai Rotaru, dezvăluiri despre transferul lui Adrian Rus : „Am fost nevoiți să facem asta” # Golazo.ro
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a venit cu o primă reacție după ce oltenii l-au transferat pe internaționalul român Adrian Rus (29 de ani).
14:10
Primă de „pensionare” la FCSB Câți bani va încasa Vlad Chiricheș după ce a fost pus pe linie moartă: „Asta e umilință?” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a confirmat că Vlad Chiricheș (35 de ani) nu va mai continua ca jucător la formația roș-albastră. Omul de afaceri a precizat că fundașul va primi o sumă de bani și va fi scos de pe lista pentru Liga 1 și Europa League.
13:40
Șoc la FCSB! Chiricheș a fost scos de pe ambele liste: extern și Liga 1. Ce jucători sunt aleși pentru Europa League + Apariție-surpriză # Golazo.ro
Vlad Chiricheș nu va mai fi pe lista UEFA și va fi îndepărtat și de pe cea de Liga 1, care trebuie realizată până cel târziu luni.
13:30
Joe Bugner a decedat Fostul pugilist care l-a înfruntat de două ori pe Muhammad Ali s-a stins la 75 de ani # Golazo.ro
Boxul britanic și mondial sunt în doliu după dispariția lui Joe Bugner, unul dintre numele sonore ale anilor ’70. Fost campion britanic și de trei ori european, Bugner a murit la 75 de ani, pe 1 septembrie 2025.
13:30
Gabriela Ruse (27 de ani) și Marta Kostyuk (23 de ani) au fost eliminate în optimile de finală ale probei de dublu de la US Open.
13:20
Silviu Tudor Samuilă scrie, pe GOLAZO.ro, despre Superliga, singurul dintre campionatele de nivelul nostru, care nu a reușit să facă măcar un transfer extern de care să fim mândri!
13:10
Baiaram nu se aștepta să fie convocat „Perla” de la U Craiova, dezvăluiri din cantonamentul naționalei: „M-a luat prin surprindere selecționerul” # Golazo.ro
Ștefan Baiaram este fericit pentru prima sa convocare la echipa națională din carieră.
13:00
Achiziție U21 de urgență la FCSB Campioana a ajuns să nu aibă jucător convocat la naționala de tineret și negociază pentru a aduce un fotbalist # Golazo.ro
În lotul pe care Costin Curelea l-a anunțat pentru meciurile României U21 în preliminariile CE nu există nici un fotbalist de la FCSB.
12:40
„Suntem sub dictatură!” Andrei Nicolescu, revoltat de criticile unor fani la adresa lui Dinamo: „Troli implicați și în campania electorală” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu este revoltat după ce fanii „câinilor” au criticat conducerea clubului din Ștefan cel Mare.
Acum 6 ore
12:30
Imane Khelif face apel la TAS Campioana olimpică contestă decizia World Boxing de a impune teste genetice înainte de competiții # Golazo.ro
Imane Khelif (26 de ani), campioană olimpică la box, a făcut apel la Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS). Sportiva contestă decizia World Boxing de a-i interzice participarea la competițiile organizate sub egida sa fără efectuarea unui test genetic preliminar.
12:20
„Inteligență artificială!” VIDEO. Cum a fost catalogat Jannik Sinner , după ce și-a năucit adversarul la US Open + mesajul primit la fileu # Golazo.ro
Alexander Bublik (28 de ani, #24 ATP) a pierdut categoric duelul cu Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP), scor 1-6, 1-6, 1-6, în optimile de finală ale turneului de la US Open.
12:00
De ce a fost concediat Rednic după 5 meciuri Directorul sportiv al lui Standard Liege explică motivele din spatele deciziei: „Am greșit!” # Golazo.ro
Marc Wilmots (56 de ani), directorul sportiv al celor de la Standard Liege, a vorbit despre decizia de a-l demite pe Mircea Rednic (63 de ani).
11:40
Ce lovitură pentru U Craiova Un internațional român semnează cu oltenii + Cu cine se mai întărește Mirel Rădoi pentru Conference League # Golazo.ro
Universitatea Craiova ar fi aproape să-l transfere pe Adrian Rus, după ce s-a despărțit de Pisa.
11:30
Dwayne Johnson, apariție-șoc la Veneția A slăbit 27 kg pentru rolul din „The Smashing Machine. 15 minute de aplauze pentru „The Rock”, care a plâns # Golazo.ro
Dwayne Johnson (53 de ani), mai cunoscut ca „The Rock”, a surprins cu apariția sa la Festivalul de Film de la Veneția. Pentru rolul din „The Smashing Machine”, americanul a trecut printr-o transformare fizică impresionantă.
11:20
Un nou scandal în Liga 1 FOTO. Penalty-ul de la Farul - Petrolul, contestat dur: „Avem o problemă!” # Golazo.ro
Decizia arbitrului Viorel Flueran (42 de ani) de a dicta penalty pentru Farul, în minutul 84 al partidei cu Petrolul, scor final 2-1, a generat numeroase controverse. Basarab Panduru (55 de ani) și Constantin Zotta (62 de ani) au contestat modul în care a fost acordată lovitura de pedeapsă.
11:00
Dele Alli, concediat de Como Dezastru pentru jucătorul care valora cândva 100 de milioane de euro: a jucat 9 minute în șapte luni! # Golazo.ro
Como a decis să-i rezilieze contractul lui Dele Alli.
10:50
Dat afară de ruși „Mentalitatea lui spaniolă nu i-a permis să facă asta”. Ce-i reproșează șefii # Golazo.ro
Robert Moreno (47 de ani), fostul selecționer al Spaniei, a fost demis de Sochi, formație ce se află pe ultimul loc în prima ligă din Rusia.
Acum 8 ore
10:20
„Sunteți niște câini!” Scandal uriaș la finalul meciului Rayo - Barcelona. Fanii echipei lui Rațiu s-au certat cu catalanii » Au aruncat cu obiecte în Yamal! # Golazo.ro
Moment tensionat între fanii lui Rayo Vallecano și jucătorii Barcelonei după meciul de duminică, scor 1-1, din La Liga.
10:10
FCSB, „vânată” de arbitri? Tănase nu a uitat de meciul de la Cluj: „Adevărul e altul. Suntem dezavantajați de multe ori” # Golazo.ro
Florin Tănase (30 de ani), mijlocașul FCSB-ului, a vorbit despre reunirea echipei naționale, despre meciul cu CFR (2-2) și despre adversarii roș-albaștrilor din Europa League. România – Canada se joacă vineri, 5 septembrie, pe Arena Națională (Antena 1), iar Cipru – România are loc marți, 9 septembrie (Prima TV). Ambele partide pot fi urmărite în format liveTEXT pe GOLAZO.ro.
10:10
Hector Fort (19 ani) a fost împrumutat de Barcelona la Elche, până la finalul sezonului.
09:40
Scandări antiromânești UEFA a dezvăluit ce au strigat maghiarii împotriva României la meciul cu Turcia din Nations League » Cum s-a apărat Federația din Ungaria # Golazo.ro
UEFA a publicat motivarea sancțiunii dictate împotriva Federației Maghiare de Fotbal după meciul Ungaria – Turcia 0-3, din play-off-ul Ligii Națiunilor.
09:30
Isak, transferul anului! Analiză GOLAZO.ro. Cum a îmbogățit suedezul 4 cluburi din Suedia, Germania, Spania și Anglia » Sume fabuloase # Golazo.ro
Alexander Isak, 25 de ani, de la 8,6 la 144 de milioane de euro între 2017 și 2025. Suedezul cumpărat de Liverpool de la Newcastle e cel mai scump transfer al verii în Europa, al 4-lea cel mai mare all-time
Acum 24 ore
23:20
„Agitație mare la întâlnirea cu J. Chiles” Antrenoarea din SUA a Anei Barbosu dezvăluie, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, ce o așteaptă pe gimnastă la Stanford # Golazo.ro
GOLAZO.ro a luat legătura cu Tabitha Ann Yim, directoarea de gimnastică de la Stanford, iar fosta sportivă, medaliată cu bronz la Mondialul din 2001, în proba pe echipe, ne-a acordat un interviu în exclusivitate despre Ana Maria Barbosu.
23:10
A picat transferul Marc Guehi nu va mai ajunge la Liverpool, deși făcuse vizita medicală » Ce spunea Glasner în urmă cu o zi + Ce se întâmplă cu Joe Gomez # Golazo.ro
Transferul lui Marc Guehi (25 de ani) la Liverpool nu se va mai realiza în această vară, deși totul părea ca și rezolvat.
23:00
Pușcaș, out de la Bodrumspor Ce a transmis atacantul, după despărțirea de formația din Turcia: „Vă sunt recunoscător” # Golazo.ro
George Pușcaș (29 de ani) a părăsit-o pe Bodrumspor, după numai un sezon petrecut în Turcia.
22:40
Ten Hag, dezamăgit de Leverkusen Tehnicianul olandez a oferit prima reacție după demitere: „Încrederea nu a fost reciprocă” # Golazo.ro
Erik Ten Hag (55 de ani) a venit cu prima reacție după ce a fost demis de Bayer Leverkusen.
22:20
„Ne iei peste picior?” Mihai Stoica, despre dialogul dintre Pintilii și Colțescu, de la finalul meciului CFR - FCSB: „E o mare neobrăzare!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al celor de la FCSB, a comentat dialogul care a avut loc între Mihai Pintilii (40 de ani) și Sebastian Colțescu (48 de ani).
21:30
De ce nu a jucat FCSB cu titularii la Cluj Mihai Stoica a explicat absența mai multor jucători de bază din primul „11”: „Există o aplicație” # Golazo.ro
CFR Cluj - FCSB 2-2. Mihai Stoica (60 de ani) a lămurit absența anumitor titulari din echipa de start a campioanei.
21:30
Burleanu despre arbitraj Președintele FRF, reacție după fazele controversate de la CFR - FCSB: „Nu te uiți în propria ogradă, dai vina pe arbitru” # Golazo.ro
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF), a vorbit despre erorile de arbitraj din Liga 1.
21:10
FCSB și-a aflat adversarul Cu cine vor juca juniorii campioanei în turul doi din Youth League + Datele celor două partide # Golazo.ro
UEFA a organizat luni tragerea la sorți pentru tururile preliminare din Youth League, unde vor evolua și juniorii celor de la FCSB.
21:00
Bîrligea, elogiat de UEFA VIDEO Reușita atacantului de la FCSB, postată pe contul oficial al Europa League: „Ce tupeu! Golul marcat cu cel mai mult sânge rece din istorie” # Golazo.ro
Golul marcat de Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul celor de la FCSB, în meciul cu Midtjylland, din sezonul trecut al Europa League, a fost postat pe contul oficial de Tik Tok al competiției.
20:10
Mititelu, blocat de proteste FCU Craiova pierde timp prețios în lupta cu dezafilierea » Decizia instanței + reacția patronului # Golazo.ro
Veste proastă pentru Adrian Mititelu (57 de ani): cererea prin care FCU 1948 Craiova urmărea deschiderea procedurii de concordat preventiv nu a fost judecată azi, 1 septembrie 2025.
20:00
Bîrligea și încă un absent VIDEO+FOTO Imagini de la antrenamentul României: pe cine au preferat fanii # Golazo.ro
Naționala României s‑a reunit pentru înainte de dubla provocare din zilele următoare, cu Canada și Cipru, iar antrenamentul de azi a fost și el precedat de întâlnirea cu suporterii.
19:40
Au cumpărat drepturile Competiția în care joacă „tricolorii” va fi televizată pe Pro Arena și Voyo # Golazo.ro
România U21 se pregătește pentru o nouă campanie de calificare la un Campionat European.
19:40
Locul favorit al lui Popovici David a vorbit pentru pagina oficială a Jocurilor Olimpice: „În relația cu natația, aici mă întorc” # Golazo.ro
David Popovici (20 de ani) a oferit un scurt interviu pentru pagina oficială de Instagram a Jocurilor Olimpice.
19:40
Scandal în „Liga Florilor” Dunărea Brăila, comunicat acid după victoria cu SCM Râmnicu Vâlcea: „Când câștigați voi, e totul pe merit” # Golazo.ro
Meciul dintre Dunărea Brăila și SCM Râmnicu Vâlcea a stârnit un val de tenisuni în prima etapă din „Liga Florilor”.
19:30
„Eliberați din sclavie” Mourinho, contestat pentru eșecul Fenerbahce: „E terminat!”. Cine ar putea antrena cu FCSB # Golazo.ro
Jose Mourinho nu a reușit să câștige trofee la Fenerbahce și e criticat dur de turci. Cum încearcă președintele Ali Koc să convingă membrii clubului pentru a câștiga alegerile din septembrie
18:50
Protest la Miercurea Ciuc Bannerul apărut la tribuna a doua + fotbaliștii au intrat pe teren cu tricouri speciale: „Nu există!”. De la ce a pornit totul # Golazo.ro
Suporterii gălățeni nu s-au prezentat la meciul Csikszereda - Oțelul Galați, ca formă de protest în urma sancțiunilor repetate aplicate membrilor „Peluzei Nord Galați”.
18:30
Moment impresionant în Norvegia Fosta jucătoare de la HCM Baia Mare a revenit pe teren la două luni după ce a fost diagnosticată cu cancer: „Un val de emoții” # Golazo.ro
Camilla Herrem (38 de ani) a revenit pe teren la două luni și jumătate distanță de la diagnosticul crunt pe care l-a primit: cancer de sân.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.