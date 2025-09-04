Business Drops #66 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv

23:00

Fanii au achiziționat mai bine de jumătate din capacitatea Arenei Naționale pentru meciul amical dintre România și Canada. Este un meci simbolic, pentru că „tricolorii” n-au mai jucat niciodată împotriva selecționatei din America de Nord. România - Canada se joacă vineri, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.