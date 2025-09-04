Ianis, prezentat oficial Hagi și-a găsit echipă, după despărțirea de Rangers! Îi calcă pe urme tatălui său: „Bine ai venit”

Golazo.ro, 4 septembrie 2025 15:00

Ianis Hagi (26 de ani) a fost prezentat oficial la Alanyaspor.

Acum 10 minute
15:10
Mazilu „n-a făcut față” în Olanda Noul jucător al lui Dinamo, luat pe sus la antrenamentele lui Vitesse: „Erau foarte agresivi” Golazo.ro
Adrian Mazilu (19 ani), jucător transferat recent de Dinamo, a vorbit despre experiența din Olanda, de la Vitesse Arnhem.
Acum 30 minute
15:00
Ianis, prezentat oficial Hagi și-a găsit echipă, după despărțirea de Rangers! Îi calcă pe urme tatălui său: „Bine ai venit” Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a fost prezentat oficial la Alanyaspor.
Acum o oră
14:30
Ionuț Radu refuză „naționala”?! Mircea Lucescu e contrariat de pretențiile portarului de la Celta Vigo: „Trebuie să discut cu el” Golazo.ro
Mircea Lucescu a dezvăluit că portarul de 28 de ani ar pune condiții pentru a veni la națională!
14:30
Radu Naum Palestina liberă, sportul ocupat? Golazo.ro
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre haosul din Turul Spaniei, unde protestele pro-palestiniene au oprit etapa cu 3 km înainte de finiș.
14:20
Pentru cine face Vassaras jocurile?  Cum aplică șeful CCA sancțiuni în funcție de numele echipelor împotriva cărora se greșește + Cele mai dezavantajate cluburi Golazo.ro
În primele 8 etape, cele mai mari suspendări dictate de Vassaras au fost de câte 4 etape, pentru centrali care au comis erori împotriva lui Rapid, Craiova și Dinamo
14:20
UEFA, porți închise pentru FCSB Sancțiune drastică primită de campioană, după meciul cu Aberdeen: „Am vaga senzație că cineva regizează asta” Golazo.ro
FCSB - YOUNG BOYS. Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al roș-albaștrilor, a venit cu o veste mai puțin plăcută pentru fani.
Acum 2 ore
14:10
„Ianis Hagi și-a găsit echipă” Selecționerul României confirmă transferul fotbalistului român: „Ce a ales este excelent” Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a confirmat că Ianis Hagi (27 de ani) a ajuns la un acord cu un club.
13:50
Bilete pentru Cupa Mondială FIFA a anunțat cum vor fi stabilite prețurile tichetelor la turneul final din 2026 » Cât costă să vezi finala Golazo.ro
Bilete pentru Cupa Mondială din 2026. FIFA a anunțat că vor fi utilizate prețurile dinamice, în funcție de cerere.
13:40
România sau Turcia? Mircea Lucescu, despre alegerea pe care trebuie să o facă  Umit Akdag: „Dacă nu simte că e român, nu-l chem” Golazo.ro
Mircea Lucescu a vorbit despre alegerea pe care trebuie s-o facă Umit Akdag.
13:40
Nemulțumirea lui Lucescu Selecționerul României nu și-a dorit amicalul cu Canada, dar a trebuit să se conformeze: „FIFA nu acceptă” Golazo.ro
ROMÂNIA - CANADA. Mircea Lucescu (80 de ani) a dezvăluit că nu și-a dorit ca naționala să dispute un meci amical cu reprezentativa condusă de Jesse Marsch (51 de ani).
Acum 4 ore
13:10
Nu-l înțelege pe Lucescu Adrian Mutu, bulversat de decizia selecționerului: „Poate să se supere, asta e părerea mea” Golazo.ro
Adrian Mutu a rămas surprins după ce Mircea Lucescu nu l-a convocat la națională pe Cătălin Cîrjan.
13:10
Au început lucrările la baza de peste 200 de milioane de lei Cum va arăta arena ultramodernă care va găzdui competiții la cele mai înalte standarde! Golazo.ro
Au început lucrările la Patinoarul Artificial din Sfântul Gheorghe.
12:40
Hamilton, ironizat Fostul șef al Formulei 1, atac la adresa pilotului Ferrari: „Mașina de siguranță are mai multe șanse să câștige” Golazo.ro
Lewis Hamilton (40 de ani) a fost ironizat de fondatorul Formula 1, Bernie Ecclestone (94 de ani), după ce a abandonat Marele Premiu al Olandei.
12:40
A murit după ce a parat un penalty   FOTO. Imagini teribile din Brazilia: a celebrat arătând spre cer, apoi s-a prăbușit Golazo.ro
Scene șocante au avut loc în cadrul unui turneu de fotbal în sală la categoria amatori, desfășurat în Brazilia, cu ocazia Zilei Independenței.
12:30
Lucescu a făcut diferența  Selecționerul, în videoconferință pentru a rezolva transferul unui internațional roman: cuvântul său s-a dovedit decisiv Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) este noul jucător al lui Dinamo Kiev. Atacantul moldovean a fost transferat de la FC U Craiova, formație retrogradată forțat în Liga 3 după ce nu a primit licența pentru eșalonul secund.
12:20
Zouma, alt star eșuat în Liga 1? Analiză GOLAZO.ro. Patru vedete ajunse spre finalul carierei în România  au dezamăgit crunt. Ce s-a întâmplat! Golazo.ro
Kurt Zouma, 30 de ani, ex-Chelsea, a fost transferat de CFR Cluj, dar numele nu e nicio garanție. Patru jucători străini importanți au ajuns în Liga 1 și au părăsit România foarte repede, după apariții dezastruoase
12:10
Anisimova și-a luat revanșa Iga Swiatek, eliminată de la US Open de jucătoarea pe care o umilea în finala de la Wimbledon + Nervi la conferința de presă Golazo.ro
Amanda Anisimova și-a luat revanșa în fața Igăi Swiatek după finala pierdută la Wimbledon.
11:50
Business Drops #66 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 66.
11:40
Pedepsit pentru rasism De ce nu merge la închisoare suporterul care l-a agresat pe Inaki Williams, deși a fost condamnat Golazo.ro
Un fan al lui Espanyol a fost condamnat la un an de închisoare pentru insulte rasiste la adresa lui Inaki Williams (31 de ani).
Acum 6 ore
11:10
Cine apără poarta României? Bogdan Stelea vede numai probleme : unul nu joacă, altul e necopt: „Nu poți să-l arunci la 23 de ani” Golazo.ro
Bogdan Stelea (57 de ani), goalkeeper-ul „Generației de Aur”, crede că poarta naționalei ar trebui apărată de Horațiu Moldovan (27 de ani).
10:30
„Naționala României s-a dizolvat” Răzvan Lucescu a identificat piedicile „tricolorilor”  în drumul spre CM 2026: „E foarte complicat” Golazo.ro
Răzvan Lucescu a vorbit despre situația actuală a României din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
10:30
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă Golazo.ro
Arbitrul care s-a ales cu cea mai mare sumă e un nume surprinzător, care nu are ecuson FIFA, dar care are o medie de aproape 4.000 de euro lunar. Numele lui, în articol.
10:10
Sărbătoare în Olanda Clubul de tradiție nu se mai desființează! A fost reprimit în campionat Golazo.ro
Vitesse Arhem și-a recăpătat licența de club profesionist.
10:00
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență Golazo.ro
Andrei Borza (19 ani) s-a accidentat, miercuri, la antrenamentul echipei naționale și va rata meciurile cu Canada și Cipru.
09:50
„Vom spune versiunea noastră”  Reacția bărbatului care a bătut și a băgat în spital un băiat de 13 ani în timpul unui meci Golazo.ro
Bărbatul în vârstă de 40 de ani a venit cu propria variantă și a contestat relatarea inițială a evenimentelor.
09:40
Borza, incert Debutul fundașului la echipa națională e în pericol » Ce s-a întâmplat înainte de meciurile cu Canada și Cipru Golazo.ro
Andrei Borza (19 ani) s-a accidentat, ieri, la antrenamentul echipei naționale și va rata meciurile cu Canada și Cipru.
Acum 12 ore
02:20
Transfer uriaș la CFR Cluj Fostul campion al Europei a fost prezentat de ardeleni!  Golazo.ro
Acum 24 ore
00:10
„Cel mai bine plătit bugetar” blochează fotbalul Situație absurdă la Mediaș: stadionul se degradează, iar Transgaz îl ține captiv cerând o chirie-mamut Golazo.ro
Fotbalul din Mediaș trăiește azi prin ACS, un club înființat de suporteri și la care lucrează acum Eric de Oliveira și Buzean, foști jucători emblematici la Gaz Metan.
3 septembrie 2025
23:40
FCSB mai transferă un fundaș! Ultimele detalii despre ținta roș-albaștrilor  + de ce Rus și Bolgado n-au ajuns la campioană Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a anunțat că vrea la FCSB încă un fundaș central după ce veteranul Vlad Chiricheș (35 de ani) va fi scos de pe listele pentru Liga 1 și Europa League.
23:00
Interes mare Câte bilete s-au vândut la  România - Canada » Care sunt vedetele din Top 5 campionate care vin în București Golazo.ro
Fanii au achiziționat mai bine de jumătate din capacitatea Arenei Naționale pentru meciul amical dintre România și Canada. Este un meci simbolic, pentru că „tricolorii” n-au mai jucat niciodată împotriva selecționatei din America de Nord. România - Canada se joacă vineri, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Meciul va fi transmis în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1.
23:00
Pușcaș, dorit de un nume uriaș Atacantul este aproape de revenirea în Italia, după un sezon petrecut în Turcia Golazo.ro
George Pușcaș (29 de ani) ar putea reveni în Serie B, la Sampdoria, după despărțirea de Bodrumspor.
22:50
Scene șocante VIDEO. Ce s-a întâmplat după ce arbitra a fost pălmuită de jucătorul pe care l-a eliminat » 4 persoane s-au chinuit s-o oprească Golazo.ro
Un incident șocant a avut loc în timpul partidei dintre Real Alianza Cataquera și Deportivo Quique, din liga a treia din Columbia, când jucătorul Javier Bolivar a lovit-o pe arbitra Vanessa Ceballos.
22:20
FIFA, reacție fermă după scandal Ce spune forul, după criticile primite de VAR pentru golul anulat din cauza unui henț accidental  Golazo.ro
FIFA susține deciziile luate de arbitri la partida dintre Real Madrid și Mallorca, meci în care „galacticii” au avut 3 goluri anulate.
21:50
Rapid mai vrea un mijlocaș Victor Angelescu a confirmat negocierile: „Mai aducem un singur jucător. Gâlcă l-a dorit” Golazo.ro
Victor Angelescu, acționarul minoritar al Rapidului, a confirmat că giuleștenii încearcă să transfere un nou mijlocaș.
21:40
Drăgușin, out  Tottenham nu l-a inclus pe lista pentru Liga Campionilor! Golazo.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) nu a fost inclus pe lista UEFA a celor de la Tottenham.
21:10
„Plângi?!” Moment fabulos la conferința de presă a naționalei Argentinei, înaintea ultimului meci al lui Messi la Buenos Aires.  Scaloni, copleșit de reacția unui jurnalist Golazo.ro
Clipe emoționante la conferința de presă susținută de Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei.
21:10
Strategia lui Mircea Lucescu GOLAZO.ro dezvăluie planul selecționerului  pentru meciurile cu Canada și Cipru Golazo.ro
21:00
Se prăbușește și mitul Guardiola? Analiză GOLAZO.ro  »  Motivul pentru care riscă să piardă Pep. La fel s-a întâmplat și cu Jose Mourinho Golazo.ro
Pep Guardiola, 54 de ani, în criză la Manchester City. După un sezon fără performanțe, a început rău și noua stagiune. Catalanul refuză să renunțe la stilul său
21:00
„Trebuie să refuzăm banii de la străini” Oficialul lui Bayern, semnal de alarmă pentru Bundesliga, după perioada modestă de mercato Golazo.ro
Uli Hoeness (73 de ani), președintele onorific al lui Bayern Munchen, a tras un semnal de alarmă pentru fotbalul european după fereastra de transferuri din această vară. Fostul atacant al bavarezilor a criticat cheltuielile record din Premier League, pe care le-a numit „complet nebunești”. De asemenea, a avertizat asupra riscurilor pe care influxul masiv de capital străin le-ar putea genera în fotbalul german.
20:20
Tentativă de jaf la US Open VIDEO. Un fan a încercat  să fure din rucsacul lui Jannik Sinner » Ce s-a întâmplat Golazo.ro
Un nou moment șocant a avut loc la US Open. După ce Piotr Szczerek i-a furat șapca unui copil, un fan a încercat să îl jefuiască pe Jannik Sinner (24 de ani, #1 ATP).
20:00
Emoții pentru Dinamo Boateng s-a accidentat! Cât va lipsi Golazo.ro
Kennedy Boateng (28 de ani), fundașul central al lui Dinamo, ar fi suferit o accidentare și ar urma să lipsească din lotul naționalei Togo pentru cele două meciuri din preliminariile Campionatului Mondial 2026.
19:40
Csikszereda, sancționată  Gruparea din Miercurea Ciuc, amendată pentru consum de alcool pe stadion! Ce suspendare a primit Aly Abeid, după ce l-a pocnit Șut Golazo.ro
În ședința de miercuri, 3 septembrie, a Comisiei de Disciplină au fost aplicate mai multe penalități asupra cluburilor din Liga 1.
19:20
Arenă senzațională în România, pe banii unui privat Supercupa la hochei, pe un superpatinoar! E de 3 ori mai mare decât Berceni Arena, dar a fost la jumătate de preț Golazo.ro
Campioana ACSH Gheorgheni și finalista Cupei României, Corona Brașov, deschid sezonul oficial 2025-2026 la hochei. Cele două formații joacă în Supercupa României, astăzi, de la ora 18:00. Meciul se va juca pe Remete Arena, cel mai nou patinoar din țară, și va fi transmis în direct pe TVR Sport.
19:00
Donnarumma dă cărțile pe față Ce spune despre relația cu Luis Enrique și plecarea de la PSG: „Fiecare își ia propriile decizii” Golazo.ro
Gianluigi Donnarumma (26 de ani), noul portar al celor de la Manchester City, a vorbit despre transferul în Premier League, dar și despre plecarea de la PSG, formație alături de care a triumfat în Liga Campionilor.
19:00
Csikszereda se întărește Mutare pentru salvarea de la retrogradare: au împrumutat un jucător de la campioana Ungariei Golazo.ro
Csikszereda a semnat cu fundașul lateral Norbert Kajan (20 de ani), jucător împrumutat de la Ferencvaros. El a bifat deja 11 meciuri pentru campioana Ungariei.
18:20
Cum se apără hoțul de la US Open A furat șapca primită de un copil de la un jucător de top: „Am fost prins în fierbințeala momentului” + Reacția lui Swiatek Golazo.ro
Piotr Szczerek, multimilionarul polonez care i-a furat unui copil șapca primită de la Kamil Majchrzak (29 de ani, #76 ATP), a reacționat după ce a fost dur criticat pe internet, ca urmare a incidentului de la US Open.
18:10
Cristian Geambașu Ești curajos, nu ți-e frică? Golazo.ro
Acesta a fost avertismentul primit de selecționerul Canadei, americanul Jesse Marsch.
17:50
Clipe șocante în Turul Spaniei Au simulat uciderea copiilor în Fâșia Gaza! Protest față de Israelul și premierul Netanyahu: „Un criminal!” Golazo.ro
Turul Spaniei, scena protestului contra Israel și a războiului din Gaza. În etapa din regiunea Navarra, mai multe persoane au simulat uciderea copiilor în Fâșia Gaza
17:30
De la Parma la UTA  Jucătorul care a fost antrenat de Cristi Chivu, în probe la echipa lui Adrian Mihalcea: „A făcut un gest extraordinar” Golazo.ro
Rareș Fătu (19 ani), fundașul crescut de Parma, se află în probe la echipa antrenată de Adrian Mihalcea, UTA Arad.
17:00
Și-a făcut tatuaj cu Jota VIDEO. Gest emoționant al celui mai bun prieten al lui Diogo: „Un mod de a-l vedea pe teren” Golazo.ro
Ruben Neves (28 de ani) i-a adus un omagiu emoționant lui Diogo Jota. Mijlocașul și-a făcut un nou tatuaj, dedicat celui mai bun prieten al său.
