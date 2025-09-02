Autorul atacului rasist din București susține că a fost „manipulat”. Ce pedeapsă riscă tânărul care a agresat un livrator asiatic
Digi24.ro, 2 septembrie 2025 18:20
Tânărul de 20 de ani care a agresat pe stradă un livrator asiatic, în București, susține că a fost „manipulat”. El a fost audiat marți și se află în arest preventiv, fiind cercetat pentru lovire și alte violențe, dar și pentru promovarea de însemne legionare. Deși a declarat că nu se regăsește în nicio mișcare extremistă, tânărul a promovat pe rețelele sociale violența și simbolurile fasciste.
• • •
Acum 15 minute
18:20
Noi informații despre starea româncei cu arsuri grave, internată la Floreasca și trimisă apoi în Belgia: Lavinia a făcut primii pași # Digi24.ro
Sora pacientei care a fost internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia anunţă că marţi, 2 septembrie, Lavinia a făcut primii paşi. Alina Alexandru vorbeşte despre „fericirea pe care o trăieşte” sora sa: „Azi 4 paşi, dar trebuie să merg mai departe şi mai departe şi mai departe! În curând, sperăm să fie făcuţi paţi cu zâmbetul pe buze, fără durere şi fără lacrimi”. Alina Alexandru a postat pe pagina sa de Facebook şi un video emoţionant în care Lavinia este în picioare, sprijinită de un cadru special şi păşind ajutată de asistentele medicale.
18:20
Autorul atacului rasist din București susține că a fost „manipulat". Ce pedeapsă riscă tânărul care a agresat un livrator asiatic # Digi24.ro
Tânărul de 20 de ani care a agresat pe stradă un livrator asiatic, în București, susține că a fost „manipulat". El a fost audiat marți și se află în arest preventiv, fiind cercetat pentru lovire și alte violențe, dar și pentru promovarea de însemne legionare. Deși a declarat că nu se regăsește în nicio mișcare extremistă, tânărul a promovat pe rețelele sociale violența și simbolurile fasciste.
18:20
OpenAI introduce control parental la ChatGPT, după acuzații că ar fi încurajat sinuciderea unui adolescent # Digi24.ro
OpenAI a anunțat marți că va lansa un mecanism de control parental pentru ChatGPT, după ce părinții unui adolescent de 16 ani din California, care s-a sinucis, au depus plângere acuzând că robotul conversațional i-ar fi oferit instrucțiuni pentru a-și pune capăt zilelor. Noul sistem va permite părinților să conecteze contul copilului, să stabilească reguli de utilizare și să primească alerte în cazul detectării unor semne de suferință acută, potrivit AFP și Agerpres.
Acum o oră
18:00
Bolojan: ANPC „poate funcţiona cel puţin la fel de bine cu o reducere de 20% a posturilor” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan declarat că guvernul a făcut o simulare privind reduceri de personal într-o mare instituţie publică - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) -, rezultatele indicând că aceasta poate funcţiona la fel de bine dacă numărul angajaţilor este redus cu 20%. Bolojan susţine că astfel de măsuri trebuie luate în multe dintre structurile administraţiei publice centrale.
18:00
Scrisoarea cu care s-a dus Sorin Grindeanu la Cotroceni. Ce i-a propus lui Nicușor Dan pentru administrația locală (surse) # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a lăsat președintelui Nicușor Dan, în urma discuțiilor avute la Palatul Cotroceni, o scrisoare în care critică varianta propusă de premierul Ilie Bolojan pentru reforma administrației locale și insistă cu procentul de 25% pentru tăieriea posturilor, după cum au declarat surse politice pentru Digi24.ro.
17:50
Ședință în justiție, după măsurile anunțate de Ilie Bolojan. Reprezentanţii sistemului judiciar, chemați de Radu Marinescu la minister # Digi24.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a invitat reprezentanţii instituţiilor sistemului judiciar la o întâlnire de lucru, programată joi, privind măsurile prevăzute în Programul de Guvernare 2025-2028, în domeniul eficientizării justiţiei civile şi penale. Este prima discuție în acest format de la începutul scandalului cu privire la pensiile magistraților, un subiect care a adus proteste inclusiv în justiție.
17:50
Metrorex anunţă că Magistrala 2 de metrou va fi extinsă spre est, pe tronsonul Pipera - Petricani, iar în acest scop a fost semnat, marţi un protocol de colbaorare între Ministerul Transporturilor şi companie. Noua secţiune va include două staţii de metrou, cu facilităţi moderne şi interconectare cu transportul de suprafaţă. Potrivit reprezentanţilor Metrorex, investiţia este una strategică, în contextul creşterii accelerate a zonei Pipera-Tunari, unul dintre cele mai dinamice poluri de dezvoltare urbană şi economică din Bucureşti şi Ilfov.
17:40
„Suntem cu toții acum pe flancul estic”. Ce spune șeful NATO despre bruiajul asupra avionului Ursulei von der Leyen, atribuit Rusiei # Digi24.ro
NATO depune eforturi pentru a dejuca bruierea zborurilor civile de către Rusia, a declarat Mark Rutte, șeful alianței militare, marți, la două zile după ce un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a pierdut capacitatea de a utiliza navigația GPS în spațiul aerian bulgar, potrivit Washington Post.
Acum 2 ore
17:30
PSD insistă cu excepții de la plata CASS. Bolojan: „Toate sună bine, dar trebuie să vezi dacă ai bani. Nu ajungem nicăieri” # Digi24.ro
Social-democrații anunță că vor depune un proiect de lege în Parlament prin care să îi scutească de la plata CASS pe veteranii de război, deținuții politici și pe călugări. În replică, premierul Ilie Bolojan atrage atenția că „trebuie văzut dacă sunt bani”, precizând că „nu ajungem nicăieri” cu excepțiile acordate în toate domeniile.
17:30
Sindicatele din administraţie amenință cu greva generală, revoltate de „cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani” # Digi24.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) anunţă pregătiri pentru o grevă generală, acuzând Guvernul că pregăteşte cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani. FNSA urmează să decidă calendarul acţiunilor de protest. Greva de avertisment va consta în întreruperea activităţii pentru două ore în întreaga administraţie publică din România. Aceasta va fi urmată de greva generală, se arată într-un comunicat emis de instituție.
17:20
Ilie Bolojan cere corectarea datelor trimise Guvernului privind angajații primăriilor și consiliilor județene. Care e termenul limită # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi, transmite Guvernul, într-un comunicat de presă.
17:20
Accident grav pe A1 Sibiu-Deva: trei muncitori au fost loviți de un TIR. Victimele, în stare gravă. Traficul este blocat # Digi24.ro
Trei muncitori care efectuau lucrări la carosabil pe autostrada A1 Sibiu-Deva, în zona localității Boița, au fost loviți marți după-amiază de un TIR, suferind răni grave. Traficul pe sensul Deva-Sibiu este complet blocat și deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225, relatează News.ro.
17:10
Viața de elev sub bombele lui Putin. Copii ucraineni sunt nevoiți să se adăpostească în drum spre școală # Digi24.ro
Elevii din Kiev au fost nevoiți să se ascundă în metrou pe 2 septembrie, când dronele rusești au declanșat sirenele de raid aerian în toată capitala, perturbând începutul noului an școlar.
17:00
Un nou cutremur a zguduit Afganistanul, după seismul de la sfârșitul lui august a ucis peste 1400 de persoane # Digi24.ro
Un nou seism, cu magnitudinea 5,2, s-a produs în estul Afganistanului marţi, conform Serviciului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), la două zile după un cutremur cu magnitudinea 6, care a devastat mai multe provincii situate la graniţa cu Pakistanul şi care a ucis peste 1.400 de persoane.
16:50
Autocisternă cu metan, răsturnată pe DN24A, lângă Bârlad: traficul este blocat, sunt pierderi de gaz, ISU intervine # Digi24.ro
O cisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat, marţi, în afara părţii carosabile, pe DN 24A Murgeni Bârlad, în apropierea localităţii Simila, traficul în zonă fiind blocat. Autocisterna era condusă de un cetăţean din Republica Moldova care a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la Spitalul de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad.
16:50
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Kelemen Hunor: Nu se pune problema demisiei premierului # Digi24.ro
Presedintele Nicușor Dan vrea ca această coaliție de guvernare să meargă mai departe, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, Kelemen Hunor, în urma ședinței de trei ore, organizată la Palatul Cotroceni. Președintele UDMR susține că nu se pune problema demisiei premierului Ilie Bolojan. Interviul inegral va fi difuzat, astăzi, marți, la ora 22.00, la Digi24.
16:50
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!” # Digi24.ro
În timp ce un pacient se afla pe masa de operație, a izbucnit un conflict între un medic și o asistentă la Institutul Marius Nasta din Capitală, care a pornit de la faptul că medicul chirurg era de negăsit pentru a intra în sala de operație. Discuția a fost filmată și Digi 24 a intrat în posesia ei.
16:40
Premierul Ilie Bolojan vine azi la Digi24. Șeful Executivului va fi invitatul lui Claudiu Pândaru, de la ora 19.00.
Acum 4 ore
16:30
Festivalul „Silvia Şerbescu”, în premieră la București. Alexandra Silocea, recital de pian, sub egida Festivalului „George Enescu” # Digi24.ro
Pianista Alexandra Silocea va susţine un recital de pian sub egida Festivalului Internaţional „George Enescu” marţi, 16 septembrie, la Casa Vintilă Brătianu. Acesta va fi primul eveniment din cadrul Festivalului „Silvia Şerbescu”, organizat în premieră la Bucureşti în onoarea primei pianiste românce de renume mondial. Festivalul ce va continua să se desfăşoare în perioada 10 - 19 octombrie 2025, este organizat de Asociaţia culturală Aici a Stat, fondată de Ana Rubeli, şi va include concerte de muzică clasică, seri culturale şi tururi ghidate.
16:20
Erdogan crede că Putin și Zelenski „nu sunt încă pregătiți” pentru o întâlnire. Președintele turc a purtat discuții cu cei doi lideri # Digi24.ro
După discuții purtate cu Vladimir Putin în China și o conversație telefonică cu Volodimir Zelenski, președintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat că cele două părți „nu sunt încă pregătite” pentru o întâlnire la nivel de lideri, potrivit Reuters.
16:10
Peste 200 de lideri internaționali vor urca pe scena Impact Bucharest pentru a contura agenda Europei de Sud-Est # Digi24.ro
Peste 200 de lideri internaționali vor urca pe scena Impact Bucharest pentru a contura agenda Europei de Sud-Est
16:10
Urme de uraniu, descoperite de AIEA într-o clădire din Siria distrusă de un atac israelian în 2007 # Digi24.ro
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a descoperit urme de uraniu în timpul investigaţiei efectuate într-o clădire din Siria distrusă de un atac israelian în anul 2007 şi despre care această agenţie a ONU crede că, probabil, adăpostea un reactor nuclear nedeclarat, relevă un raport transmis membrilor organizaţiei, relatează marţi Reuters, preluată de Agerpres.
15:50
Bărbatul care l-a ucis pe fostul președinte al parlamentului de la Kiev a fost prins. Motivul din spatele crimei # Digi24.ro
Un ucrainean suspectat de asasinarea deputatului Andrii Parubî, fost preşedinte al Parlamentului ucrainean sâmbătă, la Liov, a recunoscut crima, însă neagă orice legătură cu Rusia.
15:50
Pucheanu (PSD): Datele Guvernului privind posturile din primării sunt greșite. „Fiecare a adunat și a scăzut ce a crezut de cuviință” # Digi24.ro
Guvernul a prezentat un tabel cu reducerile de posturi ce ar trebui făcute în primării, inclusiv pe procentajul de 45% înaintat de premierul Ilie Bolojan. Primarul PSD din Galați, Ionuț Pucheanu, a spus La Digi24 că datele Guvernului nu sunt exacte, pentru că angajații din primării nu au știut exact ce să completeze. El l-a criticat pe premier pentru că „a nemulțumit” pe toată lumea, inclusiv pe primari, care sunt „talpa partidelor”.
15:20
Cheltuielile pentru armament în UE vor atinge un nou record în acest an: „Nu ne vom opri aici” # Digi24.ro
Cheltuielile pentru armament în Uniunea Europeană vor atinge un nou record în acest an, ajungând la 381 de miliarde de euro, a anunţat marţi Agenţia Europeană de Apărare.
15:10
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE. „În ceea ce priveşte NATO, aceasta este o altă problemă” # Digi24.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a declarat marţi că Moscova nu s-a opus niciodată potenţialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană şi că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securităţii atât a Rusiei, cât şi a Ucrainei.
15:00
15:00
Când vor primi românii cu venituri mici voucherele de 50 de lei pentru plata facturilor la energie. Ce spune ministrul Bogdan Ivan # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că persoanele vulnerabile cu venituri sub 1.950 lei vor primi acel voucher în valoare de 50 lei, pentru plata facturii la energie, el arătând că platforma informatică a fost livrată la timp de Ministerul Energiei. Ministrul a mai spus că are toată încrederea în colegii de la Ministerul Muncii că vor trimite la timp voucherele, pentru ca oamenii să-şi poată plăti la timp facturile, fără penalităţi.
15:00
Președintele Donald Trump este comparat cu dictatorul Nicolae Ceaușescu într-o analiză a Financial Times # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump este comparat cu dictatorul Nicolae Ceaușescu de către ziaristul britanic Gideon Rachman, într-un editorial pentru Financial Times. El oferă câteva argumente în sprijinul spuselor sale, printre care și apetitul lui Trump pentru lingușire.
14:50
14:50
Gérard Depardieu riscă 20 de ani de închisoare pentru că ar fi violat o actriță. Reacția victimei # Digi24.ro
Actorul Gérard Depardieu va fi judecat pentru violul asupra actriţei Charlotte Arnould în faţa Curţii Penale Departamentale din Paris, a aflat BFMTV marţi de la o sursă apropiată dosarului, confirmând o informaţie difuzată de franceinfo. Actorul riscă până la 20 de ani de închisoare, potrivit news.ro.
14:40
Tânăr cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta electrică o femeie, pe o trecere de pietoni din București # Digi24.ro
Un tânăr în vârstă de 22 de ani este cercetat penal pentru ucidere din culpă, fiind plasat sub control judiciar, după ce a trecut pe roşu la semafor şi a lovit cu trotineta electrică o femeie, pe o trecere de pietoni din București. Victima a murit la spital.
Acum 6 ore
14:10
Bogdan Ivan: România trebuie să treacă din postura de importator la exportator de energie, iar preţul să ajungă sub media UE # Digi24.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat marţi că a stabilit două obiective foarte simple şi foarte clare, ca România din importator net de energie să se transforme în exportator de energie şi în acelaşi timp preţul de energie să fie sub media UE. Ministrul a mai spus că a creat un mecanism de evaluare-monitorizare săptămânală la nivelul ministerului, prin care responsabili clari din partea Ministerului, secretari de stat, directori, care răspund în mod direct în faţa Ministrului pe fiecare dintre aceste proiecte, cu raport de progres săptămânal, pentru a se asigura că aceste proiecte se vor întâmpla până la finalul anului viitor, cel târziu.
13:50
Toate opțiunile de sancțiuni sunt pe masă după atacurile „josnice” ale Rusiei, afirmă secretarul Trezoreriei SUA # Digi24.ro
Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că toate opțiunile sunt pe masă în ceea ce privește potențialele sancțiuni împotriva Moscovei, din cauza bombardamentelor continue asupra Ucrainei. Bessent a atras atenția asupra atacurilor „josnice” ale Rusiei asupra Ucrainei și a afirmat că Vladimir Putin a făcut exact opusul a ceea ce a convenit la întâlnirea cu Donald Trump din august, relatează TVPWorld.
13:40
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping s-a întâlnit cu Vladimir Putin. Ce au discutat cei doi # Digi24.ro
Prim-ministrul slovac Robert Fico a început o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin la Beijing. Întâlnirea vine în contextul în care premierul pro-rus al Slovaciei este singurul lider european care participă la parada organizată de către Xi Jinping.
13:30
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat în conferința de presă de marți câți oameni vor fi concediați din aparatul său de lucru, în contextul reducerilor de personal anunțate în administrația publică locală și centrală. Ilie Bolojan declarase recent că a cerut o analiză a personalului angajat la Cancelaria Prim-ministrului.
13:20
Primul aeroport din România care anunță eliminarea restricţiilor de volum pentru recipientele cu lichide. Unde se va aplica măsura # Digi24.ro
Aeroportul Internaţional „Avram Iancu” din Cluj-Napoca anunţă că elimină restricţiile de volum pentru recipientele cu lichide din bagajele de mână şi că este primul aeroport din ţară care aplică această măsură.
12:50
Studenţii se alătură protestului profesorilor din 8 septembrie: „Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială” # Digi24.ro
Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România se alătură protestului din 8 septembrie organizat de federaţiile sindicatelor din învăţământul preuniversitar, nemulțumiți de „măsurile de austeritate” impuse de Guvern, care afectează întregul sistem de educaţie. „Banii alocaţi pentru educaţie sunt o investiţie, nu o cheltuială. Anul şcolar şi cel universitar nu pot începe aşa”, afirmă studenţii într-un comunicat de presă.
12:40
„Puterea Siberiei”. Proiectul uriaș prin care Rusia va transporta Chinei zeci de miliarde de metri cub de gaz pe an # Digi24.ro
Gigantul energetic rus Gazprom și compania de stat chineză CNPC au semnat pe 2 septembrie un acord obligatoriu pentru construirea conductei Power of Siberia-2, care va transporta gaz din câmpurile Yamal din Rusia către China, prin Mongolia, timp de 30 de ani, a anunțat Alexei Miller, directorul general al Gazprom.
12:40
Un cutremur s-a produs marţi, la ora locală 11:50, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).
12:40
Ce-i sfătuiește Bolojan pe angajații care urmează să fie dați afară din primării. „Acelea sunt locuri de muncă reale” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că angajaţii de la stat care ar urma să fie concediaţi prin reformele fiscal-bugetare care vizează administraţia publică se pot angaja în mediul privat, acolo unde sunt „locuri de muncă reale, în care se câştigă bani în mod cinstit”.
Acum 8 ore
12:30
Negociatorul Rusiei pentru pace în Ucraina, Vladimir Medinski, deține proprietăți în valoare 75 de milioane de dolari # Digi24.ro
Negociatorul-şef al Rusiei pentru convorbirile de pace cu Ucraina, Vladimir Medinski, şi familia sa deţin proprietăţi în valoare de 6 miliarde de ruble, echivalentul a aproximativ 75 de milioane de dolari, potrivit Fondului Anticorupţie (FBK) al defunctului lider al opoziţiei ruse, Aleksei Navalnîi.
12:30
Prolapsul rectal se produce prin alunecarea porțiunii terminale a tubului digestiv, adică a rectului, prin anus, devenind astfel vizibil. Care pot fi cauzele prolapsului rectal, ce complicații pot apărea și ce opțiuni de tratament există aflăm de la Dr. Răzvan Stavri, medic primar chirurgie generală.
12:10
12:10
Babasha: „Nu huiduielile m-au durut atât de mult, ci mesajele rasiste pe care le-am primit” # Digi24.ro
"Nu huiduielile m-au durut atât de mult, ci mesajele rasiste pe care le-am primit", spune Babasha, artistul care a devenit țintă a urii în timpul concertului Coldplay din București. Babasha s-a alăturat campaniei "Împreună, fără ură" și ne-a povestit sincer cum a trăit acel moment. Spune că a suferit, dar nu e supărat pe cei care l-au huiduit, pentru că a învățat să nu mai judece oamenii.
12:00
Nicușor Dan discută astăzi cu liderii Coaliției, în plin scandal pe reforma administrației locale. Premierul amenințase cu demisia # Digi24.ro
Președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii Coaliției astăzi, de la ora 12:00, la Palatul Cotroceni. Întâlnirea are loc în plin scandal privind reforma locală, dar și după ce premierul a amenințat în ședințele interne cu demisia. De asemenea, șeful statului caută consens privind numirea șefilor SRI și SIE.
12:00
Bolojan: ANPC „poate funcţiona cel puţin la fel de bine cu o reducere de 20% a posturilor" # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan declarat că guvernul a făcut o simulare privind reduceri de personal într-o mare instituţie publică - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) -, rezultatele indicând că aceasta poate funcţiona la fel de bine dacă numărul angajaţilor este redus cu 20%. Bolojan susţine că astfel de măsuri trebuie luate în multe dintre structurile administraţiei publice centrale.
12:00
Ilie Bolojan: „Partidele din coaliție și președintele trebuie să fie partenerii premierului, altfel lucrurile nu funcționează” # Digi24.ro
Partidele din coaliție și președintele trebuie să fie partenerii premierului, a spus prim-ministrul Ilie Bolojan într-o conferință de presă. El a fost întrebat despre colaborarea cu Nicușor Dan și dacă șeful statului este un partener sau o frână pentru reforme.
11:50
Ilie Bolojan, despre deficitul României după măsurile de austeritate. „Nu cred că putem încheia anul cu un deficit sub 8%” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat, marți, într-o conferință de presă, cu ce deficit va încheia România în luna decembrie, dacă cele două pachete cu măsuri fiscale vor fi duse la capăt.
11:40
Ministrul Educaţiei: Măsurile luate nu sunt de reformă, ci de criză. Era nevoie de 2 miliarde de lei ca să putem încheia anul # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat că măsurile luate în domeniul educaţie nu sunt de reformă, ci de criză şi austeritate şi a adăugat că era nevoie de două miliarde de lei pentru a putea încheia anul cu salarii şi burse. El a adăugat că cele două miliarde de lei nu puteau fi primite la rectificarea bugetară în aceste condiţii de criză.
