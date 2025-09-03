Ilie Bolojan, despre discuțiile privind demisia sa: „Nu e o amenințare, e o constatare de bun simț”
Digi24.ro, 3 septembrie 2025 02:10
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, la Digi24, despre discuţiile privind o demisie din funcţia de premier, că dacă doar stai pe o funcţie şi nu poți face lucrurile care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin această perioadă dificilă, nu se justifică să ai acest post.
• • •
Acum 2 ore
02:10
Acum 4 ore
00:50
Donald Trump: Armata SUA a deschis focul asupra unei „nave care transporta droguri” din Venezuela # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat, marți, că forțele armate ale Statelor Unite au tras asupra unei nave care transporta droguri și care tocmai plecase din Venezuela. Incidentul a avut loc în sudul Mării Caraibelor, în contextul desfășurării recente de nave de război americane în zonă pentru combaterea traficului internațional de stupefiante, relatează AFP, citată de News.ro.
00:40
Fost ministru al Croaţiei, condamnat la închisoare după ce şi-a decontat cu fonduri europene facturi la restaurant # Digi24.ro
Gabrijela Zalac, fost ministru al Dezvoltării Regionale şi Fondurilor Europene în guvernul croat, a fost condamnată marţi la şapte luni de închisoare pentru abuz de putere şi autoritate. Parchetul European, condus de Laura Codruţa Kovesi, a anunţat că Zalac a folosit fonduri europene şi bani publici pentru a-şi plăti cheltuieli private la restaurante, inclusiv pentru aniversarea sa.
00:30
De ce nu doboară România dronele care cad în Tulcea: „Nu avem voie să tragem spre teritoriul Ucrainei”. Explicația ministrului Apărării # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a explicat marţi seară de ce România nu doboară dronele care cad în zona Tulcea. El a precizat că acestea sunt deja vizate de armata ucraineană, iar legislaţia nu permite armatei române să deschidă focul peste frontieră, relatează News.ro.
00:10
Trump și-a făcut prima apariţie publică după o săptămână în care s-a vorbit despre moartea sa. Cum a reacționat președintele SUA # Digi24.ro
După numeroase zvonuri în legătură cu starea sa de sănătate, preşedintele Donald Trump şi-a făcut marţi prima apariţie publică după o săptămână, în condiţiile în care obişnuise publicul să vorbească aproape în fiecare zi. Liderul american a apărut în faţa presei la Casa Albă şi a părut uşor obosit în timpul declaraţiilor.
Acum 6 ore
23:30
Cine e Kim Ju Ae, fiica și posibilă succesoare a dictatorului de la Phenian: nici măcar vârsta sa exactă nu este cunoscută # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a ajuns marţi în capitala Chinei, Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a participa la parada militară de amploare prevăzută miercuri. Imaginile l-au arătat pe Kim coborând din trenul său blindat în gara din Beijing, însoţit de fiica sa despre care agenţia de spionaj a Coreei de Sud spune că este „cel mai probabil” succesor al dictatorului de la Phenian.
23:00
Scandal între asistentă și chirurg, cu pacientul pe masa de operație: „Domnișoară, nu-ți dau ție explicații!” # Digi24.ro
În timp ce un pacient se afla pe masa de operație, a izbucnit un conflict între un medic și o asistentă la Institutul Marius Nasta din Capitală, care a pornit de la faptul că medicul chirurg era de negăsit pentru a intra în sala de operație. Discuția a fost filmată și Digi 24 a intrat în posesia ei.
23:00
Sorin Grindeanu a afirmat că i-a transmis lui Ilie Bolojan ce avea de spus despre o posibilă demisie: Nu o văd ca pe o pârghie politică # Digi24.ro
Sorin Grindeanu a anunţat, marţi seară, că i-a spus premierului Ilie Bolojan ceea ce avea de spus pe tema unei eventuale demisii din fruntea Guvernului şi consideră că dialogul este cheia pentru funcţionarea Coaliţiei. „Demisia este un act unilateral”, dar nu este o pârghie politică, a precizat președintele interimar al PSD.
23:00
Cum a ajutat România Ucraina: gloanţe, bani şi un sistem Patriot. Declarația lui Ionuţ Moşteanu # Digi24.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat că România a furnizat Ucrainei mai multe pachete de sprijin militar, de la muniţie şi finanţare pentru pregătirea piloţilor, până la un sistem de apărare Patriot. Oficialul a precizat că detaliile sunt informaţii clasificate, dar a menţionat că Bucureştiul va primi un alt sistem Patriot, aproape gratuit, printr-o donaţie comună a Statelor Unite, Norvegiei şi Germaniei, relatează News.ro.
23:00
Kelemen Hunor, despre boicotarea livratorilor străini: E client vechi domnul Tănasă. Trebuie judecat și respinse astfel de declarații # Digi24.ro
Președintele UMDR, Kelemen Hunor, a comentat, în cadrul unui interviu exclusiv pentru Digi24, afirmațiile reprezentanților AUR, în special cele ale deputatului Dan Tănasă, privind boicotarea livratorilor străini din România, spunând că „dacă nu ne delimităm de astfel de atitudini, de agresivitate verbală, se transformă în agresivitate fizică”. „Trebuie judecat și respinsă orice declarație de acest gen”, a adăugat acesta. El precizează că „responsabilitatea celor cu capacitatea de a influența opinia publică e uriașă”.
22:50
Ce ar putea conține pachetul de relansare economică. Kelemen Hunor: Sunt sectoare unde printr-un ajutor mic poți aduce valoare în plus # Digi24.ro
Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marți, în exclusivitate pentru Digi24, despre al treilea pachet de măsuri la care lucrează Guvernul, care conține și o parte privind relansarea economică anunțată de PSD, că partidele din coaliția de guvernare nu au stabilit elementele care vor fi incluse, „doar ținta, care sunt acele sectoare economice care prin stimularea din partea guvernului, facilități pot ajuta la creșterea economică”. Kelemen susține că în anii următori „trebuie să ne concentrăm pe creșterea economică și sunt câteva sectoare unde printr-un ajutor relativ mic poți aduce valoare în plus”, dând exemplu sectorul alimentar sau industria lemnului.
22:50
Kelemen Hunor, despre excepțiile de la plata CASS: Pentru mame ar trebui să dăm un alt stimulent. Avem o problemă demografică cât casa # Digi24.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, în exclusivitate la Digi24, că „dacă vrem să avem venituri la CNAS, atunci nu trebuie să avem excepții”, făcând referire la discuția despre eliminarea exceptării mamelor și a altor categorii de la plata CASS. El a precizat că „pentru mame ar trebui să dăm un alt stimulent, obligatoriu, pentru că avem o problemă demografică cât casa”. „Trebuie să stimulăm familiile și creșterea copiilor, dar nu prin a scoate mamele de la CASS, ci prin a da facilități în plus”, a subliniat acesta.
22:40
Anna Wintour are o nouă succesoare la conducerea revistei Vogue. Cine va fi redactorul-șef al publicației americane de modă # Digi24.ro
Revista americană Vogue a numit-o pe Chloe Malle în funcția de redactor-șef, înlocuind-o astfel în funcție pe Anna Wintour, care se retrage după aproape patru decenii la șefia prestigioasei publicații, a anunțat Reuters. Malle, în vârstă de 39 de ani, lucrează de peste un deceniu la Vogue, ocupând funcția de redactor al Vogue.com și co-prezentator al podcastului „The Run-Through”.
22:30
Trump, întrebat dacă se simte trădat de Putin, în contextul războiului: „Am avut o relație grozavă, sunt foarte dezamăgit” # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți, într-un interviu radio, că este „foarte dezamăgit” de eșecul omologului său rus, Vladimir Putin, de a ajunge la un acord de pace privind Ucraina după summitul lor din Alaska, potrivit AFP.
22:30
Ministrul Sănătăţii: CNAS are plăți neefectuate către farmacii, concedii medicale, unităţi sanitare chiar. Sistemul are datorii enorme # Digi24.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a reafirmat, marţi seară, că se simte inconfortabil să recunoască că sunt spitale în România unde pacienţii sunt trimişi să cumpere medicamente, dar este o realitate care se întâmplă, chiar dacă este inacceptabilă. În plus, ministrul a anunţat datorii de 11 miliarde de lei pe care Casa Naţională de Asigurări de Sănătate le are către farmacii, spitale sau pentru concediile medicale.
22:30
Kelemen Hunor, despre reforma administrației locale: Vorbim de 10% reduceri, 13.000 de posturi. Termenul e 15 septembrie # Digi24.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate pentru Digi24, că Ministerele Dezvoltării și Internelor centralizează datele privind reforma în administrația locală, respectiv prefecturi, unde sunt așteptate reduceri de personal. Măsurile Guvernului vor trebui stabilite până la 15 septembrie, și acestea includ reduceri de 10% din personal, adică 13.000 de posturi ocupate. Astfel ar urma să fie afectate 1.900 de primării.
22:30
Sorin Grindeanu, după întâlnirea de la Cotroceni: „Reforma administrației locale trebuie făcută cu cap și nu cu toporul” # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat marți seară că discuțiile de la Palatul Cotroceni cu președintele Nicușor Dan și liderii coaliției nu au fost tensionate. El a subliniat, însă, că reforma administrației locale trebuie făcută responsabil, „cu cap și nu cu toporul”, și a avertizat că o simplă tăiere de posturi nu poate fi considerată o reformă reală, relatează News.ro.
22:30
Desfăşurarea Gărzii Naţionale în Los Angeles, la ordinul lui Donald Trump, a fost ilegală, a decis un judecător federal # Digi24.ro
Un judecător federal din California a decis că trimiterea Gărzii Naţionale de către preşedintele Donald Trump la Los Angeles, în această vară, a fost ilegală, relatează BBC. Decizia vine în contextul în care Trump încearcă să folosească trupele Gărzii Naţionale pentru a combate criminalitatea în alte oraşe din SUA şi pentru a sprijini aplicarea legilor în privinţa imigraţiei.
22:20
Recunoașterea facială, noua armă a supermarketurilor împotriva hoților. Sainsbury’s testează tehnologia în Marea Britanie # Digi24.ro
Sainsbury’s anunță introducerea tehnologiei de recunoaștere facială în supermarketurile sale din Marea Britanie, începând cu o perioadă de testare de opt săptămâni, relatează DPA/PA Media și Agerpres. Măsura are ca scop identificarea hoților, însă este criticată de grupurile care militează pentru protejarea vieţii private.
22:10
Liderul Coreei de Nord a ajuns la Beijing, pentru parada militară organizată de Xi Jinping. Imagini inedite cu Kim, însoțit de fiica sa # Digi24.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a sosit în capitala Chinei, Beijing, împreună cu fiica sa, Kim Ju Ae, pentru a participa la cea mai mare paradă militară din istoria Chinei. La parada de miercuri, dedicată „Zilei Victoriei”, Kim se va întâlni cu președintele chinez Xi Jinping și cu liderul rus Vladimir Putin, anunță BBC. Xi organizează parada pentru a marca 80 de ani de la capitularea oficială a Japoniei la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial.
Acum 8 ore
21:40
Copil de un an și jumătate, electrocutat în centrul Vasluiului: care este prima ipoteză despre ce s-a întâmplat # Digi24.ro
Un copil în vârstă de un an şi jumătate are nevoie de îngrijiri medicale, marţi seară, după ce, aparent, s-a electrocutat în centrul oraşului Vaslui. Prima ipoteză este că băieţelul a intrat în contact cu un element din reţeaua de iluminat stradal.
21:30
Italia ia în considerare secretizarea zborurilor oficialilor, după ce avionul șefei CE a fost afectat de bruiajul rusesc # Digi24.ro
Italia ia în considerare păstrarea secretului zborurilor de stat după ce semnalul satelit al aeronavei care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ar fi fost bruiat de Rusia, au declarat surse din cadrul Ministerului Apărării italian, potrivit The Guardian.
21:10
Pe cine consideră cancelarul german Friedrich Merz „cel mai rău criminal de război al vremurilor noastre”. Declarații tranșante # Digi24.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat marţi că preşedintele rus Vladimir Putin este „poate cel mai rău criminal de război din zilele noastre”, transmite Ukrainska Pravda.
21:00
Ilie Bolojan, despre măsurile din educaţie şi reducerea cheltuielilor: „S-a prezis că o să fie un dezastru” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, la Digi24, că măsurile privind creşterea normei didactice cu două ore nu au dus la un „dezastru” în sistemul de învăţământ, aşa cum s-a prezis, ci la economii importante. El a precizat că peste 98% dintre profesori şi-au găsit ore în şcoala unde predau, iar numărul suplinitorilor a scăzut. Şeful Guvernului a subliniat că salariile nu au fost reduse, dar că reducerea cheltuielilor este necesară şi trebuie aplicată nu doar în administraţia locală, ci şi în fiecare minister şi instituţie centrală.
20:50
Filmările Gărzii de Mediu vor fi probe în instanță, anunță Diana Buzoianu: Să-i oprim pe șmecherii care fac munți de bani # Digi24.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, că printr-o ordonanţă de urgenţă ce va apărea în perioada următoare se va permite ca filmările şi fotografiile realizate de comisarii Gărzii de Mediu cu aparatura din dotare să poată fi folosite în instanţă.
20:40
Cum arată calculele Guvernului pentru reducerea personalului din primării. Ilie Bolojan: Cifra din dreptul județului Bihor e corectă # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat, marți, la Digi24, analiza Guvernului privind numărul de posturi din administrația locală care trebuie reduse la nivelul fiecărui județ, vorbind despre județul Galați, unul dintre cele mai afectate, și județul Bihor, unul dintre cele mai scăzute procente de reduceri din totalul de 10% la nivel național. El i-a îndemnat, totodată, pe primari „să se uite dacă sunt greșeli sau nu și după să facă o analiză comparativă, adică de ce în unele comune identice, cu același număr de populație, oamenii nu trebuie să facă reduceri, cum s-au organizat ei”. „Și nu e nicio rușine să vezi ce au făcut alții mai bine decât tine, să te inspiri și să corectezi lucrurile”, mai afirmă Bolojan.
20:40
Cum vede Ilie Bolojan colaborarea cu președintele Nicușor Dan. „Am încercat întotdeauna să cresc încrederea” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, în exclusivitate pentru Digi24, că relaţia cu preşedintele Nicuşor Dan şi cu toţi preşedinţii partidelor de coaliţie este una bună, pentru că a încercat întotdeauna să crească încrederea între oameni „care sunt obligaţi să lucreze unii cu alţii”.
20:20
Care e linia roșie privind demisia pentru Ilie Bolojan, în contextul amânării reformei administrației locale: „De multe ori par singur” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a fost întrebat marți, la Digi 24, care este linia roșie pentru sine însuși, în contextul în care măsura reformei administrației locale a fost din nou amânată pentru două săptămâni. Șeful Guvernului a declarat că își face o astfel de analiză periodic și că speră să nu ajungă în situația unei „linii roșii”. El a spus că atunci când dă vești proaste pare singur, dar a arătat că dacă sunt respectate înțelegerile cu partenerii de coaliție „vom trece România prin această perioadă dificilă”
20:00
Ilie Bolojan, despre discuțiile privind demisia sa: „Nu e o amenințare, e o constatare de bun simț” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, la Digi24, despre discuţiile privind o demisie din funcţia de premier, că dacă doar stai pe o funcţie şi nu poți face lucrurile care ştii că trebuie făcute pentru a trece ţara prin această perioadă dificilă, nu se justifică să ai acest post.
Acum 12 ore
19:40
Bolojan, despre discuțiile de la Cotroceni: O coaliţie poate funcţiona dacă există încredere între partide # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că la întâlnirea de la Palatul Cotroceni, cu şeful statului, s-a discutat despre reforma administraţiei pe care nu au finalizat-o şi comunicarea în coaliţie, el arătând că o coaliţie poate funcţiona dacă există încredere între partide, obiectivul de a corecta deficitul, asumat. Despre pachetul privind reforma administraţiei, premierul a arătat că s-a convenit ca până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru care va fi format în structura guvernului va analiza toate soluţiile, în aşa fel încât să finalizeze şi acest pachet, iar efectul pe care îl obţin ca obiectiv să fie o reducere de 10% a posturilor efective din administraţia publică locală.
19:40
Ilie Bolojan, întrebat dacă „dă în scris” că nu va crește TVA-ul din nou, la fel cum a promis Nicușor Dan: „Am grijă ce vorbesc” # Digi24.ro
Ilie Bolojan a fost întrebat, marți seară, la Digi24, dacă exclude scenariul creșterii TVA anul acesta sau începutul anului viitor și dacă „ar da în scris” că această măsură nu va fi luată. Premierul a explicat că nu s-a pus această problemă, însă s-a discutat despre creșterea taxei pe valoare adăugată în domeniul Horeca, în funcție de o analiză care se va face în toamnă.
19:20
Adrian Năstase participă la parada militară de la Beijing, unde vor fi prezenți Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong # Digi24.ro
Fostul premier Adrian Năstase a anunțat, marți, că se află la Beijing, unde este invitat „în calitate de fost demnitar, pentru a participa la un mare eveniment ocazionat de comemorarea a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în al Doilea Război Mondial”. La eveniment sunt prezenți liderul chinez Xi Jinping, președintele rus Vladimir Putin și liderul nord-coreean Kim Jong Un. Singurul lider din UE prezent este premierul slovac Robert Fico.
18:50
Daniel David cere directorilor să anunțe public cum va începe școala pe 8 septembrie: Sunt convins că elevii vor fi primiţi # Digi24.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, spune că va cere directorilor de şcoli, printr-o adresă, să anunţe public cum va începe şcoala în unităţilor de învăţământ, pentru ca părinţii să ştie ce au de făcut pe 8 septembrie, el arătând că este convins că elevii vor fi primiţi în şcoli şi în sălile de clasă. „Mesajul meu către părinţi, elevi şi profesori este că, dincolo de controversele care există în acest moment, inclusiv în domeniul nostru, şi dincolo de supărările pe care le avem unii sau alţii, toţi ştim că, în final, ne interesează binele copiilor, interesul elevilor”, a precizat David.
18:40
Noi detalii în cazul copilului înecat la Timișoara: educatoarea a mai pierdut o fetiță în aceeași zi. Plecase să își ia o cafea # Digi24.ro
Educatoarea din Timişoara, care este şi administrator al clubului educaţional unde un băieţel de un an şi opt luni a murit după ce s-a înecat într-un iaz ornamental, a pierdut, tot luni, şi o fetiţă de un an şi câteva luni. Micuţa a fost găsită plângând, lângă poarta restaurantului din apropiere, după ce femeia care o avea în grijă a plecat să-și ia o cafea. Clubul educaţional din Timişoara care funcţionează ca o creşă nu face parte din reţeaua şcolară, arată news.ro.
18:20
Noi informații despre starea româncei cu arsuri grave, internată la Floreasca și trimisă apoi în Belgia: Lavinia a făcut primii pași # Digi24.ro
Sora pacientei care a fost internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia anunţă că marţi, 2 septembrie, Lavinia a făcut primii paşi. Alina Alexandru vorbeşte despre „fericirea pe care o trăieşte” sora sa: „Azi 4 paşi, dar trebuie să merg mai departe şi mai departe şi mai departe! În curând, sperăm să fie făcuţi paţi cu zâmbetul pe buze, fără durere şi fără lacrimi”. Alina Alexandru a postat pe pagina sa de Facebook şi un video emoţionant în care Lavinia este în picioare, sprijinită de un cadru special şi păşind ajutată de asistentele medicale.
18:20
Autorul atacului rasist din București susține că a fost „manipulat”. Ce pedeapsă riscă tânărul care a agresat un livrator asiatic # Digi24.ro
Tânărul de 20 de ani care a agresat pe stradă un livrator asiatic, în București, susține că a fost „manipulat”. El a fost audiat marți și se află în arest preventiv, fiind cercetat pentru lovire și alte violențe, dar și pentru promovarea de însemne legionare. Deși a declarat că nu se regăsește în nicio mișcare extremistă, tânărul a promovat pe rețelele sociale violența și simbolurile fasciste.
18:20
OpenAI introduce control parental la ChatGPT, după acuzații că ar fi încurajat sinuciderea unui adolescent # Digi24.ro
OpenAI a anunțat marți că va lansa un mecanism de control parental pentru ChatGPT, după ce părinții unui adolescent de 16 ani din California, care s-a sinucis, au depus plângere acuzând că robotul conversațional i-ar fi oferit instrucțiuni pentru a-și pune capăt zilelor. Noul sistem va permite părinților să conecteze contul copilului, să stabilească reguli de utilizare și să primească alerte în cazul detectării unor semne de suferință acută, potrivit AFP și Agerpres.
18:00
Bolojan: ANPC „poate funcţiona cel puţin la fel de bine cu o reducere de 20% a posturilor” # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan declarat că guvernul a făcut o simulare privind reduceri de personal într-o mare instituţie publică - Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) -, rezultatele indicând că aceasta poate funcţiona la fel de bine dacă numărul angajaţilor este redus cu 20%. Bolojan susţine că astfel de măsuri trebuie luate în multe dintre structurile administraţiei publice centrale.
18:00
Scrisoarea cu care s-a dus Sorin Grindeanu la Cotroceni. Ce i-a propus lui Nicușor Dan pentru administrația locală (surse) # Digi24.ro
Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, i-a lăsat președintelui Nicușor Dan, în urma discuțiilor avute la Palatul Cotroceni, o scrisoare în care critică varianta propusă de premierul Ilie Bolojan pentru reforma administrației locale și insistă cu procentul de 25% pentru tăieriea posturilor, după cum au declarat surse politice pentru Digi24.ro.
17:50
Ședință în justiție, după măsurile anunțate de Ilie Bolojan. Reprezentanţii sistemului judiciar, chemați de Radu Marinescu la minister # Digi24.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a invitat reprezentanţii instituţiilor sistemului judiciar la o întâlnire de lucru, programată joi, privind măsurile prevăzute în Programul de Guvernare 2025-2028, în domeniul eficientizării justiţiei civile şi penale. Este prima discuție în acest format de la începutul scandalului cu privire la pensiile magistraților, un subiect care a adus proteste inclusiv în justiție.
17:50
Metrorex anunţă că Magistrala 2 de metrou va fi extinsă spre est, pe tronsonul Pipera - Petricani, iar în acest scop a fost semnat, marţi un protocol de colbaorare între Ministerul Transporturilor şi companie. Noua secţiune va include două staţii de metrou, cu facilităţi moderne şi interconectare cu transportul de suprafaţă. Potrivit reprezentanţilor Metrorex, investiţia este una strategică, în contextul creşterii accelerate a zonei Pipera-Tunari, unul dintre cele mai dinamice poluri de dezvoltare urbană şi economică din Bucureşti şi Ilfov.
17:40
„Suntem cu toții acum pe flancul estic”. Ce spune șeful NATO despre bruiajul asupra avionului Ursulei von der Leyen, atribuit Rusiei # Digi24.ro
NATO depune eforturi pentru a dejuca bruierea zborurilor civile de către Rusia, a declarat Mark Rutte, șeful alianței militare, marți, la două zile după ce un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și-a pierdut capacitatea de a utiliza navigația GPS în spațiul aerian bulgar, potrivit Washington Post.
17:30
PSD insistă cu excepții de la plata CASS. Bolojan: „Toate sună bine, dar trebuie să vezi dacă ai bani. Nu ajungem nicăieri” # Digi24.ro
Social-democrații anunță că vor depune un proiect de lege în Parlament prin care să îi scutească de la plata CASS pe veteranii de război, deținuții politici și pe călugări. În replică, premierul Ilie Bolojan atrage atenția că „trebuie văzut dacă sunt bani”, precizând că „nu ajungem nicăieri” cu excepțiile acordate în toate domeniile.
17:30
Sindicatele din administraţie amenință cu greva generală, revoltate de „cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani” # Digi24.ro
Federaţia Naţională a Sindicatelor din Administraţie (FNSA) anunţă pregătiri pentru o grevă generală, acuzând Guvernul că pregăteşte cel mai mare val de concedieri din ultimii 30 de ani. FNSA urmează să decidă calendarul acţiunilor de protest. Greva de avertisment va consta în întreruperea activităţii pentru două ore în întreaga administraţie publică din România. Aceasta va fi urmată de greva generală, se arată într-un comunicat emis de instituție.
17:20
Ilie Bolojan cere corectarea datelor trimise Guvernului privind angajații primăriilor și consiliilor județene. Care e termenul limită # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan a dispus prefecturilor, prin Ministerul Afacerilor Interne, să verifice datele comunicate până acum de primării și consilii județene în privința personalului din aparatele proprii, astfel încât până la finalul săptămânii să existe o situație la zi, transmite Guvernul, într-un comunicat de presă.
17:20
Accident grav pe A1 Sibiu-Deva: trei muncitori au fost loviți de un TIR. Victimele, în stare gravă. Traficul este blocat # Digi24.ro
Trei muncitori care efectuau lucrări la carosabil pe autostrada A1 Sibiu-Deva, în zona localității Boița, au fost loviți marți după-amiază de un TIR, suferind răni grave. Traficul pe sensul Deva-Sibiu este complet blocat și deviat pe la nodul rutier de la kilometrul 225, relatează News.ro.
17:10
Viața de elev sub bombele lui Putin. Copii ucraineni sunt nevoiți să se adăpostească în drum spre școală # Digi24.ro
Elevii din Kiev au fost nevoiți să se ascundă în metrou pe 2 septembrie, când dronele rusești au declanșat sirenele de raid aerian în toată capitala, perturbând începutul noului an școlar.
17:00
Un nou cutremur a zguduit Afganistanul, după seismul de la sfârșitul lui august a ucis peste 1400 de persoane # Digi24.ro
Un nou seism, cu magnitudinea 5,2, s-a produs în estul Afganistanului marţi, conform Serviciului de Studii Geologice al Statelor Unite (USGS), la două zile după un cutremur cu magnitudinea 6, care a devastat mai multe provincii situate la graniţa cu Pakistanul şi care a ucis peste 1.400 de persoane.
16:50
Autocisternă cu metan, răsturnată pe DN24A, lângă Bârlad: traficul este blocat, sunt pierderi de gaz, ISU intervine # Digi24.ro
O cisternă încărcată cu gaz metan s-a răsturnat, marţi, în afara părţii carosabile, pe DN 24A Murgeni Bârlad, în apropierea localităţii Simila, traficul în zonă fiind blocat. Autocisterna era condusă de un cetăţean din Republica Moldova care a fost preluat de un echipaj medical şi transportat la Spitalul de Urgenţă „Elena Beldiman” Bârlad.
16:50
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Kelemen Hunor: Nu se pune problema demisiei premierului # Digi24.ro
Presedintele Nicușor Dan vrea ca această coaliție de guvernare să meargă mai departe, a declarat, în exclusivitate pentru Digi24, Kelemen Hunor, în urma ședinței de trei ore, organizată la Palatul Cotroceni. Președintele UDMR susține că nu se pune problema demisiei premierului Ilie Bolojan. Interviul inegral va fi difuzat, astăzi, marți, la ora 22.00, la Digi24.
