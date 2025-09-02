Atac LETAL al Armatei SUA asupra unei ambarcațiuni operate de un cartel de droguri. Trump: „Am distrus pur și simplu un vas care transporta droguri”
3 septembrie 2025
Marco Rubio, Secretarul de Stat al SUA, a anunțat pe X că Statele Unite ale Americii au efectuat o „lovitură letală” împotriva unui presupus „vas care transporta droguri” dinspre Venezuela. Vasul era operat de o organizație narco-teroristă. Președintele Donald Trump a făcut o referire la acest incident într-o declarație din Biroul Oval. „Așa cum a anunțat […]
În emisiunea lui Marius Tucă din 2 septembrie 2025, Adrian Severin a comentat despre vizita desfășurată în România de către liderul european Ursula, șef al Comisiei Europene. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Adrian Severin subliniază că, potrivit ministrului german de externe Pistorius, Uniunea Europeană nu are competențe în domeniul politicii de apărare sau […]
Atac LETAL al Armatei SUA asupra unei ambarcațiuni operate de un cartel de droguri. Trump: „Am distrus pur și simplu un vas care transporta droguri” # Gândul
Adrian Severin: „Pentru ca noi să beneficiem de ARTICOLUL 5 din Nato a trebuit să plătim foarte mult prin bugetele de apărare” # Gândul
Adrian Severin, în emisiunea Marius Tucă Show din 2 septembrie 2025, a vorbit despre adevărata natură a păcii și garanțiile de securitate în contextul războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show Adrian Severin subliniază că nu orice pace este acceptabilă și pune accent pe importanța unor garanții reale, nu doar pentru Ucraina, […]
Zodiile care riscă pierderi financiare și îmbolnăviri în „Luna Cocoșului de Lemn”. Un astrolog îi sfătuiește pe nativi cum să prevină pericolul # Gândul
În Horoscopul prezentat la emisiunea „Vorbește Lumea” de la PRO TV, Cristina Groza spune că luna septembrie 2025 este Luna Cocoșului de Lemn în zodiacul chinezesc. Această lună marchează o perioadă de oportunități, dar și de dificultăți pentru anumite zodii. „Deja a început să se simtă energia lunii septembrie, sau mai exact, a lunii Cocoșului […]
În plină luptă cu sinecuriștii, BOLOJAN și-a pus viceprimărița din Oradea, secretar la Camera Deputaților. Toata familia ei, ANGAJATĂ la primărie # Gândul
Ascensiunea fulminantă a viceprimăriței lui Ilie Bolojan. Camera Deputaţilor şi-a ales, în noua sesiune vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii din Biroul permanent. Printre numele aflate pe listă, pe funcția de secretar o găsim și Arina Moș, fosta viceprimăriță la Oradea, om de încredere al lui Ilie Bolojan. A fost și senator, o jumătate de mandat, în […]
Radu Miruță: „Pentru prima dată sunt de acord cu domnul Grindeanu, e nevoie de digitalizare” # Gândul
„Pentru prima dată sunt de acord cu domnul Grindeanu, e nevoie de digitalizare. România a avut posibilitatea să implementeze un proiect fantastic, nu doar să digitalizeze, să automatizeze niște procese în instituțiile statului, au omorât acest proiect”, a declarat ministrul Economiei și Digitalizării, Radu Miruță, la B1 TV. Ministrul Digitalizării a vorbit despre faptul […]
În ediția din 2 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a declarat că, în opinia sa, rezultatele sondajelor pot fi irelevante dacă alegerile nu sunt organizate corect. El a afirmat că România nu trăiește într-o democrație deplină și că instituțiile statului sunt „înțesate de pile, relații și amante”, menționând în special ANCOM […]
În ediția din 2 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a declarat că orice protest inițiat de AUR va fi ușor discreditat de către „mecanismele sistemului”. El a precizat că partidul va acționa atât pe căi parlamentare, cât și prin exprimarea opiniilor în Parlament. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Simion […]
Vor retrage SUA trupele din România? Ionuț Moșteanu spune că discută săptămânal cu partenerii americani # Gândul
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, întrebat dacă SUA și-ar putea retrage trupele din țara noastră, a dezvăluit că există o cooperare foarte bună cu partenerul american. Într-o emisiune la Antena 3CNN, Ionuț Moșteanu a declarat despre americani că sunt cel mai important partener al nostru. „La rândul meu cred că în fiecare săptămână am discuții […]
Sorin Grindeanu DEZVĂLUIE planul PSD pentru reformarea administrației: Trebuie făcută cu cap şi nu cu toporul # Gândul
Sorin Grindeanu a declarat marţi seară, la România TV, că întâlnirea preşedintelui Nicuşor Dan cu liderii coaliţiei nu a fost foarte lungă. „Pot să spun că astăzi a fost în jur de două ore şi n-aş spune tensionată”, a spus liderul interimar al PSD. Cu privire la reforma din administrație, Sorin Grindeanu a declarat […]
Maduro îl acuză pe Trump că vrea să-l răstoarne de la conducere. Distrugătoare americane au fost observate lângă coasta Venezuelei # Gândul
Nicolas Maduro, președintele Venezuelei, a acuzat administrația Trump din SUA că încearcă să-l răstoarne de la conducere, fiind observate distrugătoare americane lângă coasta țării sale. Aflat la putere din 2013, de la moartea președintelui Hugo Chavez, Maduro a amenințat că dacă SUA atacă, acesta va transforma Venezuela într-o „republică înarmată”. De asemenea, el a avertizat […]
Ilie Bolojan, CHEMAT la audieri în Parlament pentru a da explicații pentru măsurile de austeritate # Gândul
Premierul Ilie Bolojan urmează să fie chemat la audieri în Senat pentru a da explicații cu privire la pachetul de măsuri de austeritate, adoptat prin angajarea răspunderii Guvernului, fără consultări publice sau dezbateri parlamentare, potrivit unor surse parlamentare, consultate de GÂNDUL. Decizia a fost luată marți în cadrul Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea # Gândul
Marius Tucă Show începe miercuri, 3 septembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Liviu Dragnea, fost lider al PSD. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. „Țineți aproape!”…
Actorul Nicholas Braun, celebru pentru rolul din serialul „Succession”, a fost ARESTAT pentru conducere sub influența alcoolului # Gândul
Actorul Nicholas Braun (37 de ani), celebru pentru rolul lui Greg Hirsch din serialul „Succession”, a fost arestat pentru conducere sub influența alcoolului. Mai mult, el mergea și cu farurile stinse. Conducerea Închisori din comitatul Carroll din New Hampshire a confirmat, marți, pentru Us Weekly că Braun a fost arestat vineri, sub suspiciunea de conducere […]
Adrian Năstase, invitat să participe la parada de la Beijing. China comemorează 80 de ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial # Gândul
Fostul prim-ministru al României, Adrian Năstase, a anunțat că se află la Beijing, acceptând invitația Republicii Populare Chineze de a participa la parada militară, care comemorează 80 ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial (cunoscut ca „Marele Război Patriotic” la ruși și „Războiul Anti-fascist” la chinezi). Mai mulți lideri și demnitari străini vor […]
Toaletele unei aeronave s-au DEFECTAT în zbor. Cum s-au descurcat pasagerii, până la destinație # Gândul
Un zbor al companiei Virgin Australia pe ruta Denpasar – Brisbane s-a transformat într-un adevărat coșmar pentru pasageri, după ce toate toaletele avionului s-au defectat în aer. Zborul VA50 al Virgin Australia, a decolat spre Bali, pe 28 august, și ar fi trebuit să fie o cursă obișnuită de șase ore. Inițial, doar o toaletă […]
Ambasadorul SUA la NATO a explicat de ce Statele Unite s-au abținut de la sancțiuni secundare impuse CHINEI pentru sprijinul acordat Rusiei # Gândul
Statele Unite s-au abținut de la a impune sancțiuni secundare Chinei, pentru sprijinul acordat de aceasta Rusiei în conflictul din Ucraina, deoarece negocierile comerciale mai ample continuă, a declarat marți Matthew Whitaker, ambasadorul SUA la NATO. Președintele Donald Trump a amenințat că va impune sancțiuni cumpărătorilor de petrol rusesc dacă nu se va ajunge la […]
În plină luptă cu sinecurile și sinecuriștii, Ilie Bolojan și-a pus viceprimarița de la Oradea, secretar la Camera Deputaților # Gândul
Ascensiunea fulminantă a viceprimăriței lui Ilie Bolojan. Camera Deputaţilor şi-a ales, luni, vicepreşedinţii, secretarii şi chestorii din Biroul permanent. Printre numele aflate pe listă se află pe funcția de secretar se află și Arina Moș, fosta viceprimăriță a lui Ilie Bolojan. Aceasta fusese anterior la camera Senatului, iar acum a trecut pe funcția de secretar […]
George Simion: „Românii trebuie întrebați într-un REFERENDUM dacă sunt de acord cu cheltuielile militare” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul, George Simion a prezentat o perspectivă asupra României în care acesta ar fi ajuns președinte. De asemenea, liderul AUR vorbește despre modul în care banii pentru înarmare, dar și pentru sprijinirea altor state, sunt alocați de către autorități, fără a se solicita opinia cetățenilor. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui […]
Robert Turcescu, invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din data de 2 septembrie 2025, a discutat despre situația mediului privat și a statului în România. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat! Cu Ionut Cristache. Robert Turcescu a adus în discuție o critică la adresa declarațiilor premierului Ilie Bolojan privind absorbția forței de muncă […]
George Simion: „Dacă eram un om al SISTEMULUI, eram astăzi președinte sau un om ancorat într-o sinecură” # Gândul
În cadrul emisiunii Marius Tucă de marți, 2 septembrie 2025, George Simion a făcut o declarație clară și fermă referitoare la poziția sa în raport cu „sistemul” politic actual din România. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show. Întrebat dacă este un om al sistemului, liderul politic a răspuns fără echivoc că nu face parte din […]
Robert Fico anunță întărirea relațiilor economice ale Slovaciei cu Federația Rusă și le oferă accesul rușilor în UE / „Se scrie noua ordine mondială” # Gândul
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a dat azi mâna cu președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe durata întâlnirii lor de la pensiunea de stat Diaoyutaidin Beijing. După Summitul Organizației pentru Cooperare de la Shanghai, desfășurat anul acesta la Tianjin, premierul slovac și președintele rus vor lua parte la festivitățile paradei militare de mâine, organizată și găzduită de […]
Ministrul Mediului: Va trebui să-i oprim odată pentru totdeauna pe şmecherii ăştia care fac munţi de bani de pe urma sănătăţii noastre # Gândul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a anunţat, marţi, într-o intervenție la Europa FM, că printr-o ordonanţă de urgenţă ce va apărea în perioada următoare se va permite ca filmările şi fotografiile realizate de comisarii Gărzii de Mediu cu aparatura din dotare să poată fi folosite în instanţă. ”O să mergem în paralel şi cu o […]
Un bărbat a UITAT suma de 7.500 de lei la un bancomat din Tulcea. Cum a reacționat o femeie care a găsit banii pe tastatura ATM-ului # Gândul
Un bărbat din judeţul Tulcea a uitat suma de 7.500 lei, la un bancomat, banii fiind găsiţi de o femeie pe tastatura ATM-ului aflat în sediul unei bănci. Ea a sunat imediat la numărul unic de urgenţă 112 şi a semnalat situaţia. Angajaţii Inspectoratului Judeţean de Jandarmi (IJJ) Tulcea au ridicat bancnotele şi au început […]
NATO lucrează pentru a contracara bruiajul rusesc al avioanelor civile. Rutte: „La Londra sau la Tallinn, suntem cu toții pe flancul ESTIC acum” # Gândul
NATO lucrează pentru a contracara bruiajul rusesc al curselor aeriene civile, a declarat marți secretarul general al alianței Mark Rutte. Anunțul vine la două zile după ce un avion la bordul căruia se afla președintele Comisiei Europene Ursula von der Leyen a avut dificultăți în a folosi navigația GPS în timp ce se afla în […]
„În șase luni vor fi listate pe bursă companii din energie și transporturi”, spune premierul # Gândul
Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că procedura de listare a companiilor pe bursă durează cel puțin șase luni și că anul viitor vor fi incluse în special firme din sectorul energetic și cel al transporturilor. Întrebat când se vor lista mai multe companii pe bursă, Ilie Bolojan a explicat că procesul durează aproximativ șase […]
Trei bărbați care efectuau marcaje rutiere pe A1, la Boița, au murit după ce au fost loviți de un TIR # Gândul
Trei bărbați, cu vârste de 19, 20 și 37 de ani, care efectuau marcaje rutiere pe prima bandă a Autostrăzii 1 (A1), au murit după ce au fost lovite în plin de un TIR, la Boița. Aceștia efectuau marcaje rutiere pe banda 1, când șoferul unui TIR i-a lovit în plin. Alte două persoane implicate […]
După discuția cu președintele, Ilie Bolojan anunță că reduce posturile din administrația publică și locală # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a vorbit la Digi24 despre discuțiile pe care le-a avut în cursul zilei cu președintele Nicușor Dan și spune că trebuie finalizat pachetul de reformare a administrației locale și centrale. „Până la jumătatea lunii septembrie, un grup de lucru, care va fi format în structura Guvernului, va analiza toate soluțiile, în așa […]
În ediția din 2 septembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, George Simion a declarat că situația politică și socială din România ar fi fost diferită dacă AUR ar fi obținut un scor de 40% la alegerile din 1 decembrie 2024, scorul pe care partidul său îl are acum în sondaje. Urmăriți aici, integral emisiunea […]
20:10
Bolojan, întrebat de numele șefilor SRI și SIE cu care președintele a DESCINS la Guvern: Mai mult de atât nu vă pot spune # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a evitat să dea un răspuns cu privire la discuția avută împreună cu Nicușor Dan și Sorin Grindeanu, săptămâna trecută, când șeful statului a descins la Guvern, înainte de o ședință de coaliție. Moderatorul Digi 24 i-a adresat întrebarea premierului Ilie Bolojan și anume: „Președintele Nicușor Dan a venit și v-a […]
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că, deși numărul suplinitorilor din învățământ a scăzut, salariile cadrelor didactice nu au fost diminuate, iar măsurile recente nu au afectat sistemul de educație. Premierul Ilie Bolojan a explicat că diminuarea numărului de suplinitori în școli este reală, dar aceasta nu a implicat reducerea salariilor cadrelor didactice. […]
Robert Turcescu: GUVERNUL abuzează de putere, ignorând spiritul Constituției. Turcescu: „Asumarea de răspundere de ieri a fost o mizerie” # Gândul
Robert Turcescu, invitat la emisiunea „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” din data de 2 septembrie 2025, a avut un discurs critic la adresa premierului și a reformelor prezentate de acesta. Urmăriți aici, integral emisiunea Ai Aflat cu Ionut Cristache. Robert Turcescu a spus că marea reformă promisă de premier este, de fapt, o tăiere a […]
Ilie Bolojan recunoaște că s-au strecurat greșeli în pachetul 2. „A trebuit în următoare ședință de Guvern să corectăm” # Gândul
Premierul Ilie Bolojan a recunoscut, la Digi 24, că s-au mai strecurat și erori atunci când au fost scrise noile proiecte incluse în pachetul 2 de reformă. Șeful Executivului a povestit că a fost nevoie de o nouă ședință de guvern pentru a corecta noile tarife privind rovinieta. „Atunci când vii și faci multe […]
Număr record de angajați în construcții. Totuși, avansul este diminuat de majorarea TVA pentru construcțiile noi # Gândul
Numărul muncitorilor din construcții a atins un record istoric în luna mai 2025 – o creștere cu 40.000. Totuși, acest nivel a fost înregistrat înainte de creșterea TVA și eliminarea facilităților fiscale. Fondurile europene rămân decisive pentru marile investiții în derulare și proiectele de construcții, potrivit România TV . Bilanțul de la finalul anului 2025 ar putea […]
Jurnalistul Ioan Nistor, decanul de vârstă al presei sibiene, a MURIT la vârsta de 97 de ani # Gândul
Ioan Nistor, fost director al publicației Tribuna Sibiului în perioada comunistă și decan de vârstă al presei sibiene, a murit la vârsta de 97 de ani. Ioan Nistor face parte din grupul celor patru care şi-au început activitatea la „Flacăra Sibiului”, ”pe vremea când municipiul Sibiu era doar oraş, capitală de raion, scrie Turnul Sfatului […]
Tot cu demisia pe masă după întâlnirea de la Cotroceni? Bolojan: Nu e problemă de amenințare, ci o constatare de bun simț # Gândul
„Au fost discuții legate de două subiecte, propunerile pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea și componenta de administrație pe care nu am finalizat-o si despre colaborarea din Coaliție”, a răspuns Bolojan, întrebat despre întâlnirea pe care a avut-o la Cotroceni. Întrebat la Digi 24, despre posibilitatea de a-și da demisia, premierul Ilie Bolojan a […]
Decizia de creștere a TVA pentru HORECA depinde de „evoluția bună” a încasărilor la bugetul de stat # Gândul
„Nu s-a pus problema de creștere a TVA-ului”, spune Ilie Bolojan, care arată spre sectorul HORECA, unde ar putea crește această taxă, în cazul în care nu se face o colectare dezirabilă. Premierul aduce aminte de analiza care va fi făcută în această toamnă, ale cărei rezultate vor sta la baza decizie de creștere sau […]
Robert Turcescu îl compară pe Ilie Bolojan cu Emil Boc: „Se va întoarce în funcție în administrația locală” # Gândul
În cadrul unei ediții live a emisiunii „Gândul”, Robert Turcescu a vorbit despre poziția lui Ilie Bolojan în politica românească și despre previziunile sale privind viitorul acestuia, pe care îl vede revenind în administrația locală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Robert Turcescu: „Bolojan se va întoarce într-o funcție locală, la fel lui Boc” […]
Turcescu, IRONII savuroase la adresa intelectualilor revoltați de reforma lui Bolojan: „Sunt clătitele spațiului public românesc” # Gândul
Robert Turcescu a comentat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, difuzată în exclusivitate de Gândul, gestul a sute de oameni de cultură din țară, în frunte cu Mircea Cărtărescu, care au trimis o scrisoare premierului Bolojan în care își exprimă revolta față de reformele impuse de acesta și ministrul Educației, Daniel David. Turcescu i-a […]
Astrologul Cristina Demetrescu a prezentat marți, la Pro TV, horoscopul pentru săptămâna 1-7 septembrie! În această perioadă, eclipsa de Lună schimbă destinul unor semne zodiacale, iar pentru anumiți nativi urmează unele încercări. Astfel, prima săptămână de toamnă aduce dinamism și inspirație, dar și o energie specială și evenimente astrale care vor pune la încercare răbdarea […]
Omenirea comemorează 80 ani de la încheierea celui de-al Doilea Război Mondial într-o atmosferă tensionată la nivel global # Gândul
În cursul zilei de azi, între orele 9:02 și 10:30 (ora locală), la bordul vasului Missouri, unde în urmă cu fix 80 ani, reprezentanții Imperiului Japonez au semnat capitularea care a marcat sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial. Se va desfășura o ceremonie solemnă, care va onora ziua istorică care a marcat finalul celui mai […]
Antonio Costa, Președintele Consiliului European, va fi primit la Cotroceni, miercuri seara, de la ora 19.00, de președintele Nicușor Dan. Agenda include întâmpinarea oficială, convorbiri tête-à-tête și discuții oficiale, urmate de declarații de presă comune programate în jurul orei 19:30. Antonio Costa vine la București în cadrul unui „Tur al capitalelor” statelor membre, pe care […]
Robert Turcescu: „Amenințarea cu DEMISIA lui Bolojan e doar o exagerare. Dacă pleacă Bolojan, dispare și România?” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Robert Turcescu l-a criticat pe premierul Ilie Bolojan, acuzându-l că, deși aduce critici aparatului de stat și propune reforme care vor lăsa mulți bugetari fără loc de muncă, el însuși a lucrat toată viața la stat. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Ionuț Cristache. Robert Turcescu: „Dacă pleacă […]
Incendiu în zona ansambului rezidențial Doi Cocoși, din Capitală, deținut de familia lui Cristi Borcea # Gândul
Un incendiu a izbucnit în zona ansamblului rezidențial Doi Cocoși, din Capitală, deținut de Cristi Borcea, marți 2 septembrie la orele amiezii. La fața locului au ajuns mai multe echipaje de pompieri. Potrivit primelor informații, incendiul a fost provocat de o dubă cu polistiren, care a luat foc, în zona Șoseaua Gheorghe Ionescu Sisești. Este […]
După o călătorie cu trenul blindat, Kim Jong Un a sosit la BEIJING, însoțit de fiica sa, „cel mai probabil” succesor al său # Gândul
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit în capitala chineză Beijing, împreună cu fiica sa Kim Ju Ae. Kim se află în China pentru a fi prezent miercuri la o paradă de „Ziua Victoriei”, alături de președintele chinez Xi Jinping, liderul rus Vladimir Putin și alți lideri mondiali. Este prima dată când un lider nord-coreean […]
Invitatul emisiunii de marți „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” a fost Robert Turcescu. Cunoscutul jurnalist a comentat pe marginea abordării duale a premierului Ilie Bolojan în multe chestiuni esențiale care țin de esența guvernării. În plus, la șeful Exectivului este vizibil faptul că este captivul propriei sale bule, evitând controlat publicul ostil. În viziunea jurnalistului […]
O bătrână a rămas fără o sumă importantă de BANI după ce s-a îndrăgostit de „un astronaut rămas fără oxigen în spațiu”, care i-a cerut ajutorul # Gândul
O octogenară din Japonia a rămas fără suma de 5.773 de euro (1 milion de yeni), după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a cunoscut online şi care se prezenta ca un astronaut aflat într-o situaţie dificilă în spaţiu, a anunţat – marţi – Poliţia niponă, potrivit Agerpres. Bătrâna, care locuieşte în nordul […]
Robert Turcescu: „Nicușor Dan trăiește în lumea lui. Are un DISCONFORT total când trebuie să-și facă atribuțiile” # Gândul
Într-o ediție a emisiunii „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”, Robert Turcescu l-a criticat dur pe președintele României Nicușor Dan. Acesta a afirmat că șeful statului trăiește în lumea proprie și nu se potrivește funcției pe care o deține. Urmăriți aici emisiunea integrală. Robert Turcescu l-a ironizat pe Nicușor Dan, precizând că acesta se potrivea mult […]
Lider PSD contestă cifrele lui Bolojan din administrația locală: „N-ai cum să faci o operație fină cu TOPORUL. Îți trebuie bisturiu” # Gândul
Amânata reformă a administrației locale anunțată de premierul Ilie Bolojan începe să provoace reacții aprinse chiar din interiorul coaliției. Ionuț Pucheanu, primarul PSD al Galațiului, acuză că datele prezentate marți de șeful Guvernului sunt „eminamente greșite” și atrage atenția că direcția corectă riscă să fie compromisă de o execuție făcută „cu toporul bontit”. „Eu sunt […]
