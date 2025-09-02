Atac LETAL al Armatei SUA asupra unei ambarcațiuni operate de un cartel de droguri. Trump: „Am distrus pur și simplu un vas care transporta droguri”

18:00

O octogenară din Japonia a rămas fără suma de 5.773 de euro (1 milion de yeni), după ce s-a îndrăgostit de un bărbat pe care l-a cunoscut online şi care se prezenta ca un astronaut aflat într-o situaţie dificilă în spaţiu, a anunţat – marţi – Poliţia niponă, potrivit Agerpres. Bătrâna, care locuieşte în nordul […]