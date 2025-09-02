Românii ar putea plăti facturi mai mici la curent dacă ar muta consumul ziua. Ministerul promite tarife dinamice
StirileProtv.ro, 2 septembrie 2025 20:10
Am putea plăti mai puțin pentru electricitate dacă suntem dispuși să consumăm mai mult în timpul zilei și nu seara când producția scade iar cererea este mai mare.
Acum 5 minute
20:30
Un român din șase nu a ajuns la dentist în ultimul an. Trei sferturi recunosc că amână vizita chiar și dacă au dureri # StirileProtv.ro
Un român din șase nu a reușit să ajungă la dentist în ultimul an deși avea nevoie, potrivit unei analize europene. Eurostat arată că România este printre țările cu cel mai scăzut nivel de acces la servicii stomatologice după Grecia și Letonia.
Acum 15 minute
20:20
Patronii condamnă comportamentul agresiv față de muncitorii străini: „Sunt harnici, își fac treaba și vor să fie liniștiți” # StirileProtv.ro
Patronatul firmelor care aduc muncitori străini condamnă violența și precizează că legea îi protejează pe români și europeni.
Acum 30 minute
20:10
Românii ar putea plăti facturi mai mici la curent dacă ar muta consumul ziua. Ministerul promite tarife dinamice # StirileProtv.ro
Am putea plăti mai puțin pentru electricitate dacă suntem dispuși să consumăm mai mult în timpul zilei și nu seara când producția scade iar cererea este mai mare.
20:10
Cum a descris Putin afirmațiile potrivit cărora Rusia ar plănui să atace Europa. Mesajul transmis către Vest # StirileProtv.ro
Provocare sau incompetență, așa a descris Vladimir Putin afirmațiile potrivit cărora Moscova ar plănui să atace Europa, dacă are succes în războiul din Ucraina.
20:10
Bolojan apără procentul de 40% tăiere din numărul maxim de locuri în administrația publică: 25% ar fi fost fake # StirileProtv.ro
10% din posturile din administrația locală ar trebui tăiate, a anunțat premierul Ilie Bolojan. Asta înseamnă 13.000 de angajați concediați din primării și consilii județene.
20:10
Descoperire de senzație în Cluj. Un vânător de comori a scos la suprafață un tezaur unic pe teritoriul României # StirileProtv.ro
Descoperire arheologică de senzație în județul Cluj. Un pasionat de comori ascunse a dat peste 121 de piese din aur, un tezaur prețios de o valoare inestimabilă, spun încântați experții.
Acum o oră
20:00
Poliția a împușcat mortal un tunisian care a înjunghiat cinci persoane în Marsilia. Una dintre victime este grav rănită # StirileProtv.ro
Un tunisian a înjunghiat marţi cinci persoane în oraşul francez Marsilia, dintre care una este grav rănită, într-un atac aparent fără motivaţie teroristă şi care s-a încheiat cu împuşcarea mortală a atacatorului de către poliţie.
19:50
Angajații de pe litoral se plâng de bacșișurile tot mai mic. „Înainte ieșeam cu 50-60 de lei de persoană” # StirileProtv.ro
La final de sezon estival, cei care stau toată ziua în soare și îi servesc pe turiști își socotesc și bacșișul, nu doar salariul. Însă, cum sezonul a fost slab, sumele adunate sunt mult mai mici. Turiștii au lăsat puțini bani pe lângă nota de plată.
19:40
FNSA anunță grevă în administrația publică după prima zi de școală. Care sunt cerințele sindicaliștilor # StirileProtv.ro
FNSA a anunțat declanșarea grevei în administrația publică de la 15 septembrie și solicită renunțarea la pachetul 6, care prevede reduceri de personal și eficientizarea administrației.
19:40
Anul școlar începe, dar mulți elevi învață încă în școli cu toalete în curte. Autoritățile locale nu au folosit banii alocați # StirileProtv.ro
Anul școlar începe în mai puțin de o săptămână, dar, așa cum se întâmplă de mult prea mulți ani, unii elevi vor învăța în clădiri cu toalete improprii ori săpate în curte.
Acum 2 ore
19:30
Un șofer începător a pierdut controlul mașinii și a intrat într-o casă. Circula cu viteză mare într-o curbă periculoasă # StirileProtv.ro
La ieșirea din Reșița, un șofer începător a intrat într-o casă, a dărâmat un zid și s-a oprit cu mașina într-una dintre camere.
19:30
Un bărbat din judeţul Tulcea şi-a recuperat suma de 7.500 lei, uitată la un bancomat, cu ajutorul unui jandarm şi al unei femei, a anunţat marţi, într-un comunicat de presă, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi (IJJ).
19:20
Tânărul care mergea pe trotinetă și a ucis o bătrână pe o trecere de pietoni din Capitală este acuzat de ucidere din culpă # StirileProtv.ro
Procurorii și polițiștii din București trag un semnal de alarmă privind utilizarea trotinetelor electrice, după un groaznic accident soldat cu moartea unei femei de 69 de ani.
19:20
Statul din UE care a început să elibereze vize pentru ruși. „Se construieşte noua ordine mondială”. Nu este Ungaria # StirileProtv.ro
Slovacia doreşte să-şi normalizeze relaţiile cu Moscova şi va creşte importurile de gaze ruseşti prin conducta TurkStream, i-a spus marţi premierul slovac Robert Fico preşedintelui rus Vladimir Putin, cu care s-a întâlnit la Beijing.
19:20
Proiect surpriză la Metrorex. Încă două stații apar pe Magistrala 2, cu o investiție de 120 milioane euro # StirileProtv.ro
La sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii a fost semnat protocolul de colaborare pentru demararea proiectului de extindere a Magistralei 2 de metrou, pe tronsonul Pipera – Petricani.
19:10
Indicatorul care le dă coșmaruri lui Nazare și Bolojan înainte de rectificare. Instituțiile blocate fără bani în plus # StirileProtv.ro
Guvernul pregătește rectificarea bugetară. Calculele din acest an sunt complicate de creșterea economică modică, deficitul care ar putea ajunge la 8% din PIB, dar și de instituțiile care deja apelează la credite bugetare.
Acum 4 ore
18:30
Ministrul Justiției a convocat o întâlnire cu angajații sistemului judiciar. Ce soluții propune pentru a îmbunătăți domeniul # StirileProtv.ro
Ministrul Justiţiei, Radu Marinescu, a invitat, joi, reprezentanţii instituţiilor sistemului judiciar la o întâlnire de lucru, în scopul identificării celor mai bune soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii din domeniul justiţiei.
18:30
Un polițist local din Pitești, arestat pentru furt după ce a sustras bunuri dintr-o sacoșă uitată pe stradă. Ce l-a ademenit # StirileProtv.ro
Un polițist local din Pitești a ajuns în arest după ce și-a însușit bani și bunuri dintr-o sacoșă uitată pe stradă de cineva. Acum este cercetat penal și și-a pierdut și locul de muncă.
18:30
Trei bărbaţi care făceau marcaje rutiere pe A1 au murit după ce au fost loviţi de o cisternă. Traficul este blocat # StirileProtv.ro
Trei bărbați care făceau marcaje rutiere pe autostrada A1 Sibiu-Deva au murit după ce au fost loviți de o cisternă.
18:20
Pedeapsa primită de femeia din Botoșani care și-a aruncat copiii de la etaj. Judecătorii au considerat că a avut discernământ # StirileProtv.ro
Femeia din Botoșani, mama a doi băieți, care în august 2023 a încercat să se sinucidă și și-a aruncat copiii de la etaj a primit 19 ani de închisoare pentru omor calificat. Sentința judecătorilor este definitivă.
18:10
Momentul în care un tânăr care mergea pe trotinetă a lovit o femeie pe trecerea de pietoni, în București. Victima a murit # StirileProtv.ro
Un tânăr de 22 de ani este cercetat pentru ucidere din culpă, după ce a lovit cu trotineta electrică o femeie, pe o trecere de pietoni din București. Victima, rănită grav în impact, a murit la spital.
18:10
Reforma administrației, pusă pe „pauză” de birocrație: autoritățile nu ar fi trimis numărul corect de angajați # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a dispus, prin Ministerul Afacerilor Interne, ca prefecturile să verifice datele transmise până acum de primării și consilii județene referitoare la personalul din aparatele proprii.
18:00
Concert în București cu formația Meşterii Rock, proiectul basistului Ioji Kappl. Eveniment in memoriam PHOENIX # StirileProtv.ro
Formația Meșterii Rock, un proiect al basistului trupei Phoenix, Josef Ioji Kappl, va susține un concert în București, în 13 noiembrie, la The Pub Universității.
18:00
O femeie din Alba a furat economiile unei bătrâne pe care o ajuta la treburile casei. Ce sumă a sustras # StirileProtv.ro
O femeie de 38 de ani din Alba a furat economiile unei bătrâne, pe care o ajuta la treburile casei. Este vorba de nu mai puțin de 7.000 de lei.
17:50
Bărbat din Mureș, reținut după ce și-a amenințat un consătean că îi dă foc la casă. Speriați, localnicii stau de pază noaptea # StirileProtv.ro
Caz șocant în județul Mureș. Un bărbat a cerut ajutorul polițiștilor, după ce ar fi primit mai multe apeluri prin care o persoană necunoscută amenința că îi dă foc la casă dacă nu-i plătește 2.000 de euro.
17:40
Pasagerii unui avion, rugați să urineze în sticle după defectarea toaletelor de la bord. Zborul a durat 6 ore. Ce a urmat # StirileProtv.ro
Pasagerii unui Boeing 737 Max 8 al Virgin Australia au fost nevoiți să urineze în sticlă după ce toate cele trei toalete de la bord s-au defectat, în timpul unui zbor de șase ore. În final, un vas de toaletă plin de urină s-a revărsat pe podea.
17:30
Divizia Automotive a grupului Continental devine Aumovio și își lansează activitatea ca firmă independentă. Compania preia uzinele, centrele de cercetare și cei 13.000 de angajați din România.
17:10
Zelenski, chemat la Paris pentru o întâlnire crucială. „Greii” care îl așteaptă la discuții pe liderul Ucrainei # StirileProtv.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi, la Paris, cu lideri europeni și ai NATO, aliați ai Kievului, anunță președinția ucraineană, relatează AFP.
17:00
Un mare distribuitor a anunțat oferta de energie verde. Prețul fix prezentat în noua ofertă a companiei # StirileProtv.ro
PPC Energie a lansat oferta PPC Energie Verde, prin care furnizează energie electrică din surse 100% regenerabile.
17:00
Sinuciderile reprezintă un deces din 100 la nivel mondial, avertizează OMS. Tinerii sunt printre cei mai vulnerabili # StirileProtv.ro
Sinuciderile reprezintă un deces din 100 la nivel mondial, a anunțat OMS într-un nou raport.
17:00
Profesorii protestează în continuare împotriva Guvernului. „Ca manager în fruntea ministerului sunteţi un dezastru” # StirileProtv.ro
Mai multe cadre didactice au protestat, marţi, în Piaţa Centrului Civic din municipiul Vaslui, faţă de recentele măsuri luate de Guvern şi care afectează întrec sistemul de educaţie din România.
17:00
Horoscop chinezesc septembrie 2025. Ce aduce nou Luna Cocoșului. Previziuni complete pentru toate zodiile # StirileProtv.ro
Septembrie 2025 aduce schimbări importante în zodiacul chinezesc, odată cu intrarea în energia Lunii Cocoșului de Lemn. Această perioadă promite claritate, oportunități și surprize neașteptate pentru toate zodiile.
16:40
Cine sunt cei mai bogați 10 oameni din toată lumea în acest moment. Unul singur nu este american. Toți sunt bărbați # StirileProtv.ro
Într-o lună în care indicii bursieri americani au atins încă o dată noi maxime, averea combinată a celor mai bogați 10 oameni de pe planetă a crescut cu doar 1% - sau 21 de miliarde de dolari - ajungând la 2,13 trilioane de dolari.
Acum 6 ore
16:30
Spitalul de Boli Infecţioase din Constanța va fi demolat şi reconstruit. Clădirea, construită în 1938, are risc seismic I # StirileProtv.ro
Clădirea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, încadrată în clasa de risc seismic I, va fi demolată până la nivelul demisolului şi va reconstruită, a anunțat primăria.
16:30
O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat în apropierea localității Simila. Sunt scurgeri de încărcătură # StirileProtv.ro
O cisternă care transporta gaz metan s-a răsturnat marți după-amiază pe DN 24A, în apropierea localității Simila din județul Vaslui. Traficul rutier a fost oprit pe ambele sensuri.
16:30
O campanie a organizației „Salvați Copiii” expune pericolele distribuirii imaginilor intime cu minori în mediul online # StirileProtv.ro
Organizaţia „Salvaţi Copiii” lansează campania „Dacă locul ei nu e în ramă, nu trimite poza mai departe”, în contextul în care, în primele şapte luni ale acestui an au fost raportate către polițiști 16.212 materiale online cu abuzuri asupra minorilor.
16:20
Rusia și China au semnat un contract pentru construcția unui gazoduct masiv. Șeful Gazprom: ”Cel mai mare proiect din lume” # StirileProtv.ro
Compania rusă Gazprom PJSC a anunțat că a semnat un acord cu caracter juridic obligatoriu pentru construirea mult așteptatului gazoduct ”Power of Siberia 2” către China, prin Mongolia, și că va extinde livrările prin alte rute.
16:20
Ce i-a cerut Putin premierului slovac să „taie” în privința Ucrainei: „Vor înțelege imediat că există anumite limite” # StirileProtv.ro
Întreruperea furnizării de gaze către Ucraina ar putea ajuta această țară să înțeleagă că există limite în ceea ce privește încălcarea intereselor altora, e de părere președintele rus Vladimir Putin.
16:10
Directorii școlilor găsesc soluții pentru a păstra profesorii. Opționalele au devenit sprijin în completarea normelor # StirileProtv.ro
„Directorul Colegiului Național Gheorghe Lazăr din București, Ionela Neagoe, afirmă că întreaga conducere a încercat să limiteze plecarea profesorilor, iar pentru completarea normelor didactice s-a apelat la introducerea unor materii opționale.
16:00
Ilie Bolojan, după al doilea pachet de măsuri fiscale: ”Nu cred că putem încheia anul cu un deficit care să fie sub 8%” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că nu crede că România poate încheia anul 2025 cu un deficit care să fie sub 8%, menţionând că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare adoptate se vor vedea anul viitor.
15:30
Premierul, întrebat dacă TVA s-ar putea majora din nou: ”Nu a existat o astfel de discuţie, nu s-a discutat o atare ipoteză” # StirileProtv.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marţi, că nu s-a discutat în coaliţie ipoteza majorării TVA, așa cum s-a vehiculat în unele publicații online.
15:20
Balkanik Festival 2025, fueled by OSCAR Downstream - meșteșug, artă și expoziții în mijlocul muzicii și dansului # StirileProtv.ro
PARTENERIAT. Între 5 și 7 septembrie 2025, Balkanik Festival – Home of World Music transformă din nou Grădina Uranus și Strada Uranus într-un muzeu viu al sunetelor, întâlnirilor și bucuriei împărtășite.
15:20
Unii directori de companii municipale pierd averi, alții își păstrează salariile, după plafonarea primarului Bujduveanu # StirileProtv.ro
Primarul general interimar, Stelian Bujduveanu (PNL), a anunțat plafonarea salariilor directorilor din companiile municipale. Numai că, în realitate, măsura nu se aplică peste tot.
15:20
Gérard Depardieu va fi judecat după ce ar fi violat-o pe Charlotte Arnould. Actorul riscă până la 20 de ani de închisoare # StirileProtv.ro
Actorul Gérard Depardieu va fi judecat pentru violul asupra actriţei Charlotte Arnould în faţa Curţii Penale Departamentale din Paris, a aflat BFMTV marţi de la o sursă apropiată dosarului, confirmând o informaţie difuzată de franceinfo.
15:10
Parlamentul din Burkina Faso a adoptat o lege care interzice homosexualitatea. Câți ani după gratii riscă cei care o încalcă # StirileProtv.ro
Parlamentul din Burkina Faso, Africa, a adoptat o lege care interzice homosexualitatea, iar infractorii riscă între doi și cinci ani de închisoare, a anunțat luni seara postul de stat, potrivit AP.
15:10
Anul bisericesc 2026. Ce urări se fac și când pică cele mai importante sărbători. Care sunt datele marcate cu cruce roșie # StirileProtv.ro
Anul bisericesc 2026 începe pe 1 septembrie 2025 și se încheie pe 29 august 2026, conform rânduielii Bisericii Ortodoxe Române.
15:10
Când vor primi românii ajutorul de 50 de lei pentru plata facturii la energie. Furnizorii cu cele mai mici prețuri la curent # StirileProtv.ro
Ministrul Energiei a anunțat că efectele măsurilor pentru reducerea prețurilor la energie se vor vedea în următoarele 6-12 luni. Consumatorii vulnerabili vor primi în septembrie un voucher de 50 de lei lunar pentru a compensa creșterea facturilor.
15:00
Kim Jong Un a ajuns în China într-un tren blindat. Prima dată în 66 de ani, un președinte nord-coreean la parada chineză # StirileProtv.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a sosit marți în capitala Chinei, Beijing, unde va participa la o paradă militară.
15:00
Salariul minim în UE, iulie 2025: Luxemburg în top, Bulgaria la coadă. România, printre ultimele # StirileProtv.ro
Milioane de lucrători din Uniunea Europeană continuă să fie plătiți la nivelul salariului minim, prag care ar trebui să asigure un standard de viață decent, însă de multe ori nu reușește să țină pasul cu inflația și costurile reale de trai.
Acum 8 ore
14:30
Medic de la „Matei Balș”, despre creșterea cazurilor de Covid-19 din ultimele zile: „Avem un episod destul de serios” # StirileProtv.ro
Medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului „Matei Balș”, a declarat marți că, deși valul actual de infectări cu COVID-19 este „destul de serios”, nu există dovezi că virusul ar fi devenit mai agresiv, majoritatea cazurilor fiind ușoare.
