Becali a refuzat transferul, acum jucătorul face spectacol în Liga 1! "Voia bani pe el și l-a dat gratis"

Sport.ro, 2 septembrie 2025 20:10

Gigi Becali, patronul FCSB, a făcut o nouă dezvăluire despre jucătorul care a făcut spectacol în Superliga.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 5 minute
20:30
Ajuns în Liga 3, Vladislav Blănuță i-a dat răspunsul lui Dinamo Sport.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani), atacantul care a avut un sezon foarte bun în Superliga, la U Cluj, traversează acum o situație ingrată la FC U Craiova.
Acum 30 minute
20:10
Becali a refuzat transferul, acum jucătorul face spectacol în Liga 1! "Voia bani pe el și l-a dat gratis" Sport.ro
Gigi Becali, patronul FCSB, a făcut o nouă dezvăluire despre jucătorul care a făcut spectacol în Superliga.
20:10
Basarab Panduru a făcut echipa ideală din Superliga! Cei 11 magnifici și surpriza din atac: "Mi-a plăcut mult de tot!" Sport.ro
Fostul internațional Basarab Panduru, membru al "Generației de Aur", a analizat startul de sezon și a conturat primul "11" ideal după primele opt etape disputate în Superliga.
Acum o oră
19:50
Dominik Szoboszlai, sprinturi extraordinare în Liverpool - Arsenal! Cum a fost surprins starul ”cormoranilor” Sport.ro
Liverpool - Arsenal s-a încheiat 1-0.
Acum 2 ore
19:30
Transfer-bombă pentru Edi Iordănescu: "Surpriză uriașă! Revelația de la EURO 2024 a semnat" Sport.ro
Legia Varșovia, echipa lui Edi Iordănescu, se întărește serios pe finalul perioadei de mercato.
19:30
Siyabonga Ngezana, călătorie de lux spre Africa de Sud! Cum a fost surprins înaintea meciurilor decisive cu naționala Sport.ro
Siyabonga Ngezana (28 de ani) a zburat spre Africa de Sud, pentru a se alătura naționalei "Bafana Bafana".
19:10
Alexander Isak a explicat motivul pentru care a tânjit atât de mult după transferul la Liverpool: ”Cea mai mare motivație!” Sport.ro
După o vară extrem de lungă, Alexander Isak (25 de ani) a ajuns în cele in urmă la Liverpool.
19:00
A plecat de sub comanda lui Guardiola și anunță: "Abia aștept să lucrez cu Chivu!" Sport.ro
Inter Milano, echipa condusă de Cristi Chivu, a reușit un transfer important în ultima zi de mercato, luni.
18:50
Raul Rusescu, uluit de mutarea pregătită de CFR Cluj: "O adevărată bombă! Nu vezi așa ceva în România" Sport.ro
Raul Rusescu a rămas impresionat de transferul pe care CFR Cluj este pe cale să îl oficializeze.
18:50
Etapa a opta din Superliga | Craiova pierde timpul la Botoșani, iar Rapid face un pas dublu și se apropie de primul loc Sport.ro
S-a încheiat etapa #8 din sezonul regulat al Superligii României.
18:50
Oltenii visează cu ochii deschiși! Sorin Cârțu i-a identificat pe rivalii la titlu Sport.ro
Cu cine se va bate Universitatea Craiova pentru titlul de campioană?
18:40
Cum a ajuns Adrian Rus la Craiova: ”Ei doi s-au decis să-l transfere. Sper să ne ajute” Sport.ro
Universitatea Craiova l-a prezentat oficial pe Adrian Rus (29 de ani) la echipă marți.
Acum 4 ore
18:20
Adversara lui FCSB a bătut recordul all-time: 15 milioane de euro pentru puștiul de 18 ani! Sport.ro
Steaua Roșie Belgrad, viitoarea adversară a lui FCSB din Europa League, a ratat calificarea în faza principală din UCL, dar și-a consolidat bugetul prin vânzările din această vară.
18:10
Andrei Rațiu, "aur" pentru Villarreal! Clubul din La Liga a încasat milioane de pe urma românului Sport.ro
Villarreal a făcut mutări spectaculoase pe piața transferurilor, în această vară.
18:00
Jamie Carragher știe ce de ce Manchester United nu îl demite pe Amorim: ”E foarte, foarte bun la asta” Sport.ro
”Diavolii roșii” au avut un sezon precedent dezastruos, iar forma modestă continuă și în noua stagiune.
18:00
Șeful FRF, mesaj direct pentru Ianis Hagi după ce a semnat în Turcia: "Nu a avut o misiune ușoară!" Sport.ro
Ianis Hagi (26 de ani) și-a găsit echipă!
17:30
Încă un jucător de la FCSB e OUT de la națională! Selecționerul i-a anunțat înlocuitorul Sport.ro
FCSB dă din nou mulți jucători la echipele naționale, însă câțiva nu pot onora convocările pentru meciurile din această lună.
17:20
Decizie cruntă după ce sportiva taiwaneză a fost supusă testului genetic. La JO 2024 a fost medaliată cu aur la box Sport.ro
Pugilista taiwaneză Lin Yu-ting, medaliată cu aur la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, nu va participa la Campionatele Mondiale care încep joi în Marea Britanie, a anunţat, marţi, Federaţia Taiwană de Box, deşi a efectuat testul genetic obligatoriu, potrivit antrenorului său.
17:10
I s-a interzis transferul la Liverpool în ultima clipă, iar acum e gata de o măsură radicală! Sport.ro
Marc Guéhi (25 de ani), căpitanul lui Crystal Palace, a fost foarte aproape de un transfer la Liverpool în ultima zi de mercato, însă mutarea a picat.
17:00
Marius Șumudică face anunțul: ”Am o ofertă clară pe care pot să o semnez în următoarele minute” Sport.ro
Antrenorul este liber de contract de la sfârșitul lui mai 2025.
17:00
Decizia luată de FRF în privința arbitrilor Kovacs, Feșnic, Petrescu și Barbu, în plin scandal în Superliga Sport.ro
În timp ce Superliga este zguduită de un nou scandal de arbitraj, iscat după derby-ul încins dintre CFR Cluj și FCSB, patru dintre cei mai importanți "centrali" români se află departe de controversele interne.
16:50
Ștefan Baiaram e sincer: ”Nu mă așteptam să fiu convocat, m-a luat și pe mine prin surprindere domnul selecționer” Sport.ro
Ștefan Baiaram (22 de ani) traversează o formă excelentă în momentul de față.
Acum 6 ore
16:30
Standard Liege a venit cu explicații după ce l-a dat afară pe Mircea Rednic: ”Îmi asum! Alegerea mi-a aparținut” Sport.ro
Doar cinci meciuri a rezistat antrenorul român pe banca tehnică a belgienilor.
16:30
Grimsby a folosit un fotbalist fără drept de joc în șocul cu Manchester United! Decizia clubului de pe Old Trafford Sport.ro
Manchester United a suferit un eșec istoric în Cupa Ligii Angliei, fiind eliminată săptămâna trecută de Grimsby Town, o formație din liga a patra, scor 2-2 (11-12 d.l.d.).
16:30
Gigi Becali a pus ochii pe un titular de la CFR Cluj: "Măcar atât!" De ce insistă pentru transfer Sport.ro
Gigi Becali, finanțatorul FCSB, își conturează strategia pentru consolidarea apărării în vederea parcursului european și a identificat o țintă surprinzătoare în curtea rivalei CFR Cluj.
15:30
Ederson a plecat de la Manchester City și a fost anunțat la noua sa echipă! Sport.ro
Ederson a plecat de la Manchester City după opt ani.
15:30
Fostul mijlocaș al lui FCSB a semnat cu Sepsi OSK! Are 5 trofee câștigate în România Sport.ro
Gruparea din Sfântu Gheorghe își dorește revenirea imediată în Superligă.
15:30
Chiricheș, final de drum la FCSB: suma pe care o va primi, dezvăluită de Gigi Becali Sport.ro
La începutul lunii august, veteranul de 35 de ani era prezentat de patronul echipei drept un jucător „indispensabil“. Astăzi, la o lună distanță, el e aruncat ca pe o „măsea stricată“.
15:20
Adrian Rus a semnat cu Universitatea Craiova: ”Bun venit la Știința!” Sport.ro
Adrian Rus (29 de ani) va reveni în Superliga României, după șase ani petrecuți în străinătate.
15:10
Golgheterul român cu meciuri în Italia, Arabia Saudită, Vietnam, Hong Kong, Malaysia sau San Marino s-a întors acasă! Sport.ro
Petrișor Voinea a jucat puțin și în prima ligă din România.
15:00
Robinho, prostia se plătește scump: fostul star brazilian rămâne după gratii Sport.ro
Cândva, Robinho făcea magie pe teren, la Santos, Real Madrid, Manchester City și AC Milan. Astăzi, la 41 de ani, își petrece timpul alături de colegii săi de celulă.
14:50
Steaua, brand uriaș în Balcani: transfer de 13 milioane de lire, în Premier League! Sport.ro
Un jucător de doar 18 ani a prins transferul carierei, la Bournemouth.
14:40
Becali, împotriva FCSB-ului: „Sincer, în locul lui Lucescu, nu i-aș fi convocat!“ Sport.ro
Patronul roș-albaștrilor a ajuns să critice alegerile selecționerului, arătând cu degetul spre doi fotbaliști ai echipei sale!
Acum 8 ore
14:30
Reacția lui Brighton, după ce Adrian Mazilu a fost cedat la Dinamo Sport.ro
Dinamo a oficializat transferul lui Adrian Mazilu (19 ani), de la Brighton.
14:20
Echipa etapei 8 din Superligă! Un singur fotbalist de la FCSB în ”unsprezecele” ideal Sport.ro
Liga Profesionistă de Fotbal prezintă rundă de rundă echipa ideală a etapei.
14:20
Ianis Hagi, explicația unei alegeri bizare: de ce a refuzat Spania, ca să joace în Turcia Sport.ro
Fostul mijlocaș al celor de la Rangers ar fi avut opțiunea de a reveni în La Liga, unde a evoluat, la Alaves, în sezonul 2023-2024.
14:10
Mihai Rotaru a reacționat după transferul lui Adrian Rus: ”Am fost nevoiți să facem asta” Sport.ro
Adrian Rus (29 de ani) va reveni în Superliga României, după șase ani petrecuți în străinătate.
13:40
”Jucător de Champions League pentru Dinamo”! Ultimul transfer este om de bază în naționala Ucrainei Sport.ro
Achiziții peste achiziții la clubul din Ștefan cel Mare.
13:40
Un fost conducător al FCSB, după "umilirea" lui Vlad Chiricheș : "Are un statut aparte. Este o valoare adaugată la FCSB" Sport.ro
Vlad Chiricheș a fost schimbat în minutul 29 al meciului cu CFR Cluj, la scorul de 1-0 pentru ardeleni.
13:30
Niște catastrofe: așa echipe slabe n-au mai fost de fix un deceniu! Sport.ro
În acest sezon, Superliga s-a ales cu două grupări care, din păcate pentru ele, n-au ce căuta pe prima scenă fotbalistică a țării.
13:30
Imaginile care l-au impresionat pe Ciprian Marica: ”Vreau să-l cunosc personal” Sport.ro
Dinamo a câștigat cu 2-0 meciul cu Hermannstadt de pe Arena Națională.
13:20
PSG e istorie: Gianluigi Donnarumma a semnat azi pe cinci sezoane! ”Ciao, Gigio” Sport.ro
Portarul italian va evolua în Premier League.
13:00
Fără Mouratoglou, Naomi Osaka defilează: a bătut campioana de la Roland Garros. Cine joacă în sferturile US Open Sport.ro
Naomi Osaka, în formă stelară pe hardul nord-american.
13:00
Avery Skinner, de neoprit! SUA este în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de volei feminin Sport.ro
Turneul final se dispută în aceste zile în Thailanda.
12:40
Bilanțul româncelor la US Open 2025: cine este jucătoarea din țara noastră care a câștigat premiul cel mai mare Sport.ro
US Open 2025 | Performanțe notabile pentru Jaqueline Cristian, Sorana Cîrstea și Gabriela Ruse.
12:40
S-a aflat cine e fundașul dorit de Gigi Becali: „Am discutat cu dânsul“ Sport.ro
Campioana României vrea să-și întărească defensiva, în vederea partidelor din campionat și din grupa de Europa League.
Acum 12 ore
12:30
Chivu și Inter exultă: au scăpat de atacantul care lua 3 milioane de euro pe an! Sport.ro
Vicecampioana Italiei s-a debarasat de un vârf care a făcut furori în Portugalia, însă nu s-a acomodat deloc cu rigorile fotbalului italian.
12:20
Surpriză: fotbalistul român cu care Ianis Hagi va fi coechipier în Turcia! Sport.ro
Din ce în ce mai mulți tricolori în Super Lig.
12:20
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Liverpool a dat lovitura, Pușcaș a plecat, iar Hagi a găsit o soluție disperată Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de marți 2 septembrie 2025. E-MIL e un proiect Sport.ro. 
12:00
Campionul lui Hagi de la Farul s-a transferat în ultima de zi de mercato în Portugalia! Sport.ro
În ultimul sezon, extrema a câștigat titlul și în Maroc.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.