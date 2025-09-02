Sorana Cîrstea are motive de bucurie, după ce i-a fost furat trofeul de la Cleveland » Ce imagine a postat la plecarea din America

15:10

Ștefan Baiaram, 22 de ani, a fost pe lista mai multor cluburi din Occident, precum Stuttgart, Lecce sau două grupări din Scoția, însă niciuna dintre grupări nu a oferit suma dorită de Universitatea Craiova. După prestațiile din preliminariile Conference League, prețul atacantul a crescut, oltenii nu vor să-l cedeze pe mai puțin de 7 milioane de euroȘtefan Baiaram, 22 de ani, este în cel mai bun moment al carierei sale de până acum. ...