Sorana Cîrstea are motive de bucurie, după ce i-a fost furat trofeul de la Cleveland » Ce imagine a postat la plecarea din America
Gazeta Sporturilor, 2 septembrie 2025 21:50
Sorana Cîrstea (35 de ani, locul 71 WTA) a rămas fără trofeul câștigat la turneul de 250 de puncte WTA de la Cleveland, care i-a fost furat din camera de hotel. Organizatorii nu au putut ignora cele întâmplate și i-au oferit un nou trofeu jucătoarei noastre, care a postat o imagine din avion, alături de noua distincție.Sorana anunțase duminică pe rețelele de socializare faptul că a fost jefuită în hotelul unde a stat cazată pe perioada US Open. ...
Cum au decurs negocierile dintre Ianis Hagi și Edi Iordănescu » Alți doi jucători români, doriți la Legia # Gazeta Sporturilor
Edward Iordănescu (47 de ani), fostul selecționer al naționalei României, a povestit cum au decurs negocierile pe care le-a purtat cu Ianis Hagi (26 de ani), internaționalul român rămas liber de contract după plecarea de la Rangers. Tehnicianul și-ar fi dorit foarte mult ca Hagi să lucreze cu el în Polonia, dar fotbalistul nici nu a vrut să audă de așa ceva. ...
Acum 6 luni, noul jucător din Bănie primea bilete la cinema pentru prestațiile lui # Gazeta Sporturilor
Monday Etim (26 de ani), care a devenit noua extremă dreaptă a celor de la Universitatea Craiova, primea un premiu inedit din partea fostului său club în urmă cu 6 luni. Pe 1 martie, Hillerod, fosta echipă a lui Etim, învingea pe terenul celor de la Roskilde cu scorul de 2-1, iar noul jucător al Craiovei marca de două ori. Drept răsplată, clubul a ales să-i ofere două bilete la cinema. ...
Ciro Immobile (35 de ani), atacantul celor de la Bologna, nu a fost inclus de italieni pe lista UEFA pentru meciurile din grupa unică a Europa League. Astfel, nu va juca împotriva celor de la FCSB. Revenit în această vară în Italia, după aventura la Beșiktaș, Ciro Immobile a suferit o accidentare chiar în debutul sezonului. Vincenzo Italiano nu l-a trecut pe atacantul italian pe lista trimisă de Bologna la UEFA chiar în această seară. ...
Cum a reacționat primarul Piteștiului, când a auzit că Mario Tudose e dorit la FCSB: „Efectiv, credeți-mă că nu pot să mă gândesc la așa ceva” # Gazeta Sporturilor
În ziua în care discuțiile despre un transfer al lui Mario Tudose au „aprins” finalul perioadei de mercato, stoperul lui FC Argeș fiind dorit de Mihai Stoica la campioana României, primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a comentat posibilitatea ca fundașul de 20 de ani să-i părăsească pe alb-violeți. Fotbalistul cotat la 350.000 de euro reprezintă una dintre țintele lui FCSB, în contextul în care roș-albaștrii se află în căutarea unui fundaș central. ...
Barcelona a anunțat un acord cu brandul de tehnologie Midea, care va deveni sponsorul de pe mâneca tricoului echipei. Pentru acest parteneriat, catalanii vor primi un total de 60 de milioane de euro pe o perioadă de cinci ani, conform sportal.bg. Compania chineză va apărea pe echipamentul Barcelonei începând cu sezonul 2026-2027.Midea, venituri de 50 de miliarde de euro în 2024Compania Midea, care are 190. ...
Jessica Pegula (31 de ani, 4 WTA) este prima semifinalistă de la ediția din acest an de la US Open. Americanca, a patra favorită a turneului, a învins-o marți după-amiaza în sferturile de finală pe cehoaica Barbora Krejcikova (29 de ani, 62 WTA), scor 6-3, 6-3. Acum, o așteaptă un duel care se anunță extrem de interesant. ...
Naționala României revine pe teren în septembrie, când va disputa o partidă amicală și una din preliminariile Campionatului Mondial din 2026. România - Canada, testul dinaintea confruntării cu Cipru, are loc vineri, 5 septembrie, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Meciul care va avea loc pe cel mai mare stadion al țării va fi transmis în format liveTEXT pe GSP.ro, cu imagini și detalii transmise în timp direct de la corespondenții Gazetei și la TV pe Antena 1. ...
Curtat toată vara de Cristi Chivu, Lookman poate juca la adversara lui FCSB! » Pachet de 24 de milioane de euro # Gazeta Sporturilor
Ademola Lookman a rămas în afara lotului la Atalanta, dar ar avea o variantă să plece din fotbalul italian. După ce a așteptat zadarnic ca Inter să facă oferta convenabilă pentru a se transfera la echipa lui Cristi Chivu, nigerianul a primit o ofertă de la Fenerbahce: contract până în 2029 și cu un salariu net anual de 6 milioane de euro plus bonusuri. ...
Naomi Osaka, despre antrenorul său: „Când zâmbește, seamănă cu un ursuleț de pluș” # Gazeta Sporturilor
Naomi Osaka (27 de ani, 24 WTA), dublă campioană la US Open în 2018 și 2020, a revenit în sferturile de finală ale celui de-al patrulea turneu de Mare Șlem al anului. Mulți specialiști spun că revirimentul din jocul japonezei se datorează și polonezului Tomasz Wiktorowski, despre care nipona are numai cuvinte de laudă.Naomi Osaka a revenit în circuitul WTA în 2024, după ce a devenit mamă. ...
Momente de panică la meciul din Liga 2: i s-a făcut rău și a fost nevoie de intervenția ambulanței # Gazeta Sporturilor
Unui spectator i s-a făcut rău în prima parte a meciului dintre Chindia și Dumbrăvița, din runda cu numărul 5 din Liga 2. Partida a început la 19:30 și este în desfășurare. În minutul 20, Marius Naidin, arbitrul partidei, a oprit jocul, iar imediat o ambulanță și-a făcut apariția pe pista de atletism a stadionului Eugen Popescu, din Târgoviște.GALERIE FOTO. ...
Cum arată viața Cristinei Neagu la două luni după retragere: „Nu am niciun regret” # Gazeta Sporturilor
Cristina Neagu (37 de ani), cea mai bună handbalistă din istoria recentă a României, a pus punct unei cariere absolut senzaționale la începutul verii, iar acum a oferit un interviu în care a povestit cum arată noua ei viață. ...
De necrezut! La doar 25 de ani, nu mai există în fotbal! Ce face azi dublul campion cu CFR Cluj, omul mereu sacrificat de Dan Petrescu # Gazeta Sporturilor
Andrei Dodi Joca, unul dintre „underii” pe care Dan Petrescu se baza la CFR Cluj în urmă cu cinci ani, a dispărut în totalitate din fotbalul de performanță! Gazeta a aflat că, la doar 25 de ani, fosta „aripă” a clujenilor, în două rânduri campion al României, joacă în campionatele de mini-fotbal din Cluj!Joca avea 19 ani neîmpliniți în momentul în care debuta la prima echipă a CFR-ului, într-o victorie la scor-fluviu cu FC Voluntari, 5-0. ...
Panagiotis Tachtsidis (34 de ani), fostul mijlocaș al celor de la CFR Cluj, ar urma să evolueze pentru Clube do Remo, din Liga a doua din Brazilia. Panagiotis Tachtsidis este liber de contract din luna iulie, după ce contractul elenului cu CFR Cluj a expirat. Acesta evoluase pentru echipa din Gruia în ultimele două stagiuni.Grecii au anunțat că Panagiotis Tachtsidis este aproape să semneze în BraziliaCei de la sportal. ...
Nu va putea ieși din închisoare până în 2033! » Cererea făcută de Robinho a fost respinsă din nou de procurori # Gazeta Sporturilor
Robinho a încercat să obțină eliberarea din pușcărie după numai un singur an de când a fost extrădat din Italia pentru a-și executa condamnarea pentru viol. Curtea Supremă de Justiție din Brazilia a refuzat noua solicitare a avocaților săi, astfel că fostul atacant va trebui să efectueze și restul sentinței de opt ani.Curtea Supremă a respins cu majoritate o nouă cerere de eliberare din închisoare depusă de apărătorii legali ai lui Robinho. ...
Sergiu Hanca și Vali Gheorghe au fost lăsați în afara lotului: ce se întâmplă cu cei doi # Gazeta Sporturilor
După eșecul cu Farul de la Malul Mării Negre, scor 1-2, Liviu Ciobotariu, tehnicianul „lupilor”, a discutat despre situațiile lui Sergiu Hanca și Vali Gheorghe, ambii în afara lotului pentru disputa cu „marinarii”. Acesta mărturisește că ,deocamdată, Sergiu Hanca și Vali Gheorghe nu mai fac parte din planurile sale. Cei doi se antrenează în continuare cu echipa, nu există conflicte și nu au fost excluși din cauza unui comportament negativ. ...
Grimsby a reușit un rezultat impresionant în Cupa Ligii, eliminând-o pe Manchester United la loviturile de departajare. Cu toate acestea, s-a dovedit că echipa din League Two a folosit un jucător în mod neregulamentar. După 2-2 în timpul regulamentar, Gimsby a câștigat la penalty-uri cu 12-11. Vestea a fost făcută publică de către organismul de conducere, EFL, care a dezvăluit că Clarke Oduor a fost înregistrat cu doar un minut după expirarea termenului limită. ...
Wim Fissette, antrenorul Igăi Swiatek: „Am învățat că până nu vede rezultatele propunerilor mele, nu crede” # Gazeta Sporturilor
Iga Swiatek (24 de ani, 2 WTA) s-a calificat pentru a treia oară în sferturile de finală la US Open, iar Wim Fissette, antrenorul său, a vorbit despre cum a gestionat poloneza schimbările din joc pentru a fi mai bună pe hard.Iga Swiatek și belgianul Wim Fissette lucrează împreună de la finalul anului trecut, un parteneriat care nu a dat rezultate de la început. ...
Ultimului transfer al Craiovei i s-a interzis să joace fotbal, după ce a leșinat în piață, și a fost la un pas de retragere # Gazeta Sporturilor
Adrian Rus, 29 de ani, fundașul central pus pe liber de Pisa, a semnat în cursul zilei de marți cu Universitatea Craiova. Internaționalul român nu a avut un început ușor în fotbal, după un leșin brusc, într-o piață, care a stârnit multe semne de întrebare. În România i-a fost interzis să mai joace fotbal și a găsit până la urmă rezolvare în Ungaria, țară pentru care a vrut să joace și la nivel de echipă națională, având dublă cetățenie. ...
Aumovio și-a lansat oficial activitatea în România, reunind aproximativ 13.000 de angajați și preluând unități importante de producție și centre de cercetare-dezvoltare. Compania s-a desprins recent din Continental, continuând să valorifice experiența și infrastructura acestuia la nivel local, notează profit.ro. ...
Obiectivul declarat al Reșiței: „E normal să avem o asemenea țintă”. A preferat „Milanul din Banat”, nu CFR Cluj # Gazeta Sporturilor
Cristi Bobar, 42 de ani, președintele celor de la CSM Reșița, a explicat pentru GSP.ro că vrea să atace din nou play-off-ul și să lupte pentru promovareCSM Reșița a început campionatul cu trei victorii, apoi a pierdut cu Steaua (deplasare) și cu Ceahlăul (acasă). Totuși, bănățenii nu sunt descumpăniți și caută să se redreseze în perioada imediat următoare. Etapa viitoare, sâmbătă, pe 13 septembrie, CSM are meci în deplasare la Bacău. ...
Chivu a impresionat un fost atacant al lui Inter: „E sortit să ajungă un antrenor grozav! Am 100% încredere în el” # Gazeta Sporturilor
Chiar dacă încă nu au trecut trei luni de când a fost numit la Inter, Cristi Chivu a reușit să facă impresie bună în rândul foștilor fotbaliști ai nerazzurrilor, care în prezent sunt analiști. Unul dintre susținătorii fervenți ai antrenorului român e Antonio Cassano, fostul atacant italian lăudându-l mereu de când a venit de la Parma. ...
S-a lansat volumul de benzi desenate „Generația de Suflet”: „Ne propunem să publicăm cărți care să inspire și să formeze” # Gazeta Sporturilor
FRF a lansat pe piață volumul de benzi desenate „Generația de Suflet”, realizat de Mihai Grăjdeanu. Acesta are 37 de ani și s-a născut în Mangalia, dar a rămas în București după terminarea facultății, atras de mirajul orașului, și a devenit autor de benzi desenate și romane grafice. ...
Sorin Cârțu (69 de ani), președintele de onoare al Universității Craiova, a confirmat faptul că formația din Bănie va mai aduce un jucător în următoarele ore, și anume extrema dreaptă Monday Etim (26 de ani).După 8 etape, Craiova este lider în Superliga și s-a calificat în premieră în faza grupei unice din Conference League. ...
Ederson (32 de ani) a fost prezentat oficial la Fenerbahce. Portarul brazilian a fost adus de la Manchester City. Manchester City și clubul turc confirmaseră deja transferul portarului brazilian, într-o afacere care s-a ridicat la aproximativ 15 milioane de euro, inclusiv bonusuri. Fostul jucător al Benficăi a semnat un contract valabil pe trei ani cu Fenerbahce, cu opțiune de prelungire pentru încă un an. ...
Ten Hag, „consolat” cu milioane de euro după demitere » Cât îi plătește Bayer Leverkusen # Gazeta Sporturilor
Concedierea neașteptată a lui Erik ten Hag (55 de ani) de la Bayer Leverkusen îi va aduce antrenorului olandez o compensație financiară substanțială. Antrenorul, care a rezistat doar două luni în funcție, va primi despăgubiri de aproape 5 milioane de euro de la „aspirine”, conform sportal.bg. Astfel, împreună cu salariile pentru cele două luni de muncă, fostul antrenor al lui Leverkusen va încasa în total aproximativ 6 milioane de euro. ...
UEFA o judecă pe FCSB în această săptămână » Decizia luată în cazul pachetelor de bilete # Gazeta Sporturilor
FCSB s-a calificat pentru al doilea an consecutiv în faza principală din Europa League, însă riscă să joace cu o parte din stadion închis ca urmare a mesajelor cu tentă rasistă de la ultima partidă, cea cu Aberdeen, din play-off. UEFA a anunțat că va analiza cazul campioanei la ședința din această săptămână, însă până atunci roș-albaștrii au amânat lansarea pachetelor cu bilete pentru cele 4 partide de acasă. ...
Trei informații de la U Cluj: ce transferuri caută „Șepcile roșii” și ce se anunță în week-end pentru Neluțu Sabău # Gazeta Sporturilor
Ardelenii caută să mai transfere un atacant, număr 9, dar sunt și cu ochii pe juniori crescuți la echipele din Occident. În week-end, fiind pauză competițională, Ioan Ovidiu Sabău ar putea avea un amical cu ASA Târgu Mureș, liderul Ligii a 2-aU Cluj luptă să prindă din nou play-off-ul și să încerce o nouă calificare în cupele europene. ...
Numit „o bestie” de Ilie Dumitrescu, fotbalistul care a uimit Superliga spune cât timp petrece în sala de forță: „Oboseala e doar în capul tău!” # Gazeta Sporturilor
Steven Nsimba, 29 de ani, fotbalistul care a impresionat vara aceasta în Bănie, marcând 6 goluri în 10 meciuri pentru Universitatea Craiova, a smuls recent admirația lui Ilie Dumitrescu, cel care l-a numit pe atacantul din Hexagon „o bestie fără țesut adipos, care arată senzațional”. ...
Mutarea care-i dă moral lui Radu Drăgușin » „Revenirea lui ar putea fi un boost pentru defensiva lui Tottenham” # Gazeta Sporturilor
Radu Drăgușin este așteptat să revină la antrenamente normale cu colegii de la Tottenham după pauza pentru partidele interțări. Presa engleză a descoperit un detaliu din mercato care l-ar ajuta să se numere printre alternativele managerului Thomas Frank la titularii Cristian Romero și Micky van de Ven.„S-ar putea ca Drăgușin să se afle într-un stadiu mai avansat al recuperării decât se așteptau medicii. Poate de aceea Spurs l-au împrumutat pe Vuskovic. ...
Cehia domină tabloul feminin la US Open cu trei jucătoare în sferturile de finală: „E bine că nu jucăm între noi” » Explicațiile succesului extraordinar # Gazeta Sporturilor
Karolina Muchova (29 de ani, locul 13 WTA), Marketa Vondrousova (26 de ani, locul 60 WTA) și Barbora Krejcikova (28 de ani, locul 62 WTA) se află între primele opt la US Open, Cehia fiind națiunea cel mai bine reprezentată. Jucătoarele, antrenori, jurnaliști caută explicații pentru un succes prelungit peste generații.SUA a început ediția 2025 a US Open cu 25 de jucătoare pe tabloul principal, cele mai multe dintre toate națiunile prezente. ...
Fotbalistul din Superliga s-a accidentat în ultima etapă și ratează echipa națională! # Gazeta Sporturilor
David Maftei, 21 de ani, fundașul lateral al celor de la Farul, va rata acțiunea echipei „tricolorilor mici” din această lună, după ce s-a accidentat în meciul cu Petrolul de ieri.Tehnicianul Farului, Ianis Zicu, a confirmat vestea în conferința de presă de după partidă. ...
Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal, a vorbit despre posibilul transfer al lui Ianis Hagi (26) în Turcia, la Alanyaspor. Jurnaliștii turci au anunțat că Ianis Hagi a bătut palma cu Alanyaspor, iar mutarea ar urma să devină oficială în scurt timp. Răzvan Burleanu se bucură de faptul că fotbalistul și-a găsit imediat echipă, în condițiile în care era liber de contract din luna iulie. ...
Dinamo încearcă cu orice preț să scape de un jucător! Cere o sumă uriașă pentru a rezilia: decizia luată de „câini” # Gazeta Sporturilor
Până la reluarea competiției interne, Dinamo încearcă să scape cu orice preț de Alberto Soro, mijlocașul spaniol adus anul trecut cu mare tam-tam și prezentat drept „fost jucător la Real Madrid”.Problema este însă delicată: Soro solicită plata integrală a salariilor până la finalul contractului, care expiră abia în vara lui 2027! Cum încasează mai mult de 15.000 de euro pe lună, suma totală pe care „câinii” ar trebui să i-o achite depășește 300. ...
Galatasaray a ajuns la un acord pentru transferul lui Ilkay Gundogan (34 de ani), mijlocașul lui Manchester City. Acesta va ajunge în Turcia în curând și va semna cu trupa „Cim Bom”.Jucătorul de 34 de ani a fost lăsat liber de Manchester City, deși mai avea un an de contract cu „cetățenii”. Gundogan va semna pe doi ani cu Galatasaray. El nu a jucat deloc în primele 3 etape de Premier League din actuala stagiune. ...
Antrenorul din Liga 2 mazilit după 4 etape explică ce nu a funcționat: „Cu transferurile cerute, cu siguranță salvam echipa” # Gazeta Sporturilor
Alexandru Botoș, fostul antrenor de la Olimpia Satu Mare, a acordat un interviu Gazetei Sporturilor, în care a vorbit despre plecarea de la echipa pe care a promovat-o la finalul sezonului trecut în Liga 2.Nou-promovata are un start complicat de sezon. E ultima în Liga 2, cu 5 înfrângeri în 5 etape și un golaveraj de 4-15. ...
Momentul în care Hagi l-a umilit pe Roberto Carlos: „N-am amintiri prea bune cu el” # Gazeta Sporturilor
Roberto Carlos (52 de ani) se va reîntâlni cu Gheorghe Hagi la „Legends Charity Game”, evenimentul caritabil al toamnei, care va avea loc la Lisabona, pe 15 septembrie. Cei doi au avut o dispută devenită celebră la Supercupa Europei din 2000, atunci când Galatasaray o învingea cu 2-1 pe Real MadridPe 15 septembrie, ora 22:00, GSP. ...
George Pușcaș, oferit unei foste campioane! » Reacție pentru GSP.ro: „I s-a dat un răspuns, dar mai așteaptă” # Gazeta Sporturilor
Pus pe liber oficial ieri de clubul aflat acum pe locul al doilea în liga secundă turcă, George Pușcaș ar putea să evolueze din nou la o echipă din Genova, dar la Sampdoria. Fostul atacant al lui Genoa din sezonul 2022-23 i-a fost propus formației scăpate în baraj de retrogradare în Serie C. GSP.ro a aflat direct din Italia care e situația eventualului transfer. ...
Compania franceză Renault a anunțat luni numirea lui Katrin Adt (53 de ani), fostă vicepreședintă Mercedes-Benz, în funcția de director general al mărcii Dacia. Decizia face parte din reorganizarea echipei de management, inițiată sub conducerea noului director de grup, Francois Provost, informează Reuters, citat de libertatea.ro.Katrin Adt îl va înlocui pe Denis Le Vot. ...
Primit ca un erou în La Liga, a început să plângă la prezentare: „Doar eu știu prin ce am trecut în Premier League” # Gazeta Sporturilor
La prezentarea la Betis, brazilianul Antony (25 de ani, extremă dreapta) a vorbit despre dificultățile negocierilor pentru a pleca de la Manchester United și a reveni la clubul din Sevilla.După primirea apoteotică de la aeroport, unde a fost întâmpinat luni seară de sute de suporteri, Antony a avut parte de o prezentare și mai strălucitoare la Betis, la lumina zilei. ...
După cum se știe, meciul de duminică dintre CFR și FCSB, încheiat cu 2-2 în Gruia, a stârnit comentarii tăioase, ambele formații acuzând pe ton ridicat arbitrajul brigăzii conduse de Sebastian Colțescu. Ca și modul defectuos în care au intervenit, ori nu, Ovidiu Hațegan și Radu Ghiciulescu din camera VAR.Rezumând, FCSB a reclamat neacordarea a două lovituri de la 11 metri, la hențul lui Păun și, respectiv, la ținerea de tricou a lui Alibec. ...
Raul Rusescu (37 de ani) a comentat ultimul transfer pregătit de CFR Cluj. E vorba despre fundașul central Kurt Zouma (30), fotbalist care în 2021 câștiga Liga Campionilor alături de Chelsea!Francezul a efectuat luni seară vizita medicală la Cluj, urmând ca astăzi să semneze cu „feroviarii”. CV-ul francezului e impresionant: Liga Campionilor cu Chelsea (2021), două titluri în Premier League și un triumf în Conference League cu West Ham. ...
Transfermarkt l-a desemnat pe Daniel Bîrligea (FCSB, 25 de ani) drept cel mai bun jucător al sezonului 2024/2025 în Superligă.Transfermarkt, publicația de sport cunoscută mai ales pentru cotele atribuite fotbaliștilor, a desemnat cel mai bun jucător al Superligii în sezonul 2024/2025. ...
Vlad Chiricheș (35 de ani) e istorie la FCSB! Cel puțin din punct de vedere al carierei fotbalistice, susține Gigi Becali (67 de ani). La două zile de când a anunțat că-i va încheia cariera de jucător, la propriu, finanțatorul roș-albaștrilor își menține ordinul!Patronul a fost extrem de nemulțumit din cauza jocului prestat de Chiricheș la Cluj, cu CFR, și a decis să-l schimbe încă din minutul 29. După meci a intrat în direct la TV și a făcut anunțul surprinzător. ...
În ziua în care l-a prezentat pe Alexander Isak, Liverpool s-a și despărțit de un jucător. E vorba de Harvey Elliott, mijlocaș ofensiv plecat sub formă de împrumut la Aston Villa.Jucătorul crescut în academia lui Liverpool a vrut să plece la un club unde să prindă mai multe minute, având în vedere că sub comanda lui Arne Slot era doar un fotbalist de lot, care intra doar în finalurile de meci. ...
Ce revenire! A fost convocat la naționala Angliei pentru prima dată în aproape 7 ani! # Gazeta Sporturilor
Mijlocașul lui AC Milan, Ruben Loftus-Cheek, a fost convocat de Thomas Tuchel la echipa națională a Angliei pentru a-l înlocui pe Adam Wharton de la Crystal Palace, care s-a accidentat în victoria de duminică împotriva lui Aston Villa. Anglia va juca acasă cu Andorra pe 6 septembrie, iar trei zile mai târziu va juca în deplasare cu Serbia. ...
Ștefan Baiaram, 22 de ani, a fost pe lista mai multor cluburi din Occident, precum Stuttgart, Lecce sau două grupări din Scoția, însă niciuna dintre grupări nu a oferit suma dorită de Universitatea Craiova. După prestațiile din preliminariile Conference League, prețul atacantul a crescut, oltenii nu vor să-l cedeze pe mai puțin de 7 milioane de euroȘtefan Baiaram, 22 de ani, este în cel mai bun moment al carierei sale de până acum. ...
