Forțele ruse adună iarăși efective în zone ale frontului, avertizează Zelenski: Putin „refuză să fie forțat să facă pace”
HotNews.ro, 2 septembrie 2025 23:40
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că Rusia este angajată într-o nouă acumulare de trupe de-a lungul anumitor sectoare de pe linia frontului și încă lansează atacuri asupra țintelor ucrainene, transmite Reuters. „Acum vedem…
• • •
Acum 5 minute
00:10
Forțele armate americane au atacat un vas care transporta droguri, marți, în Marea Caraibilor, în prima operațiune cunoscută de acest gen după decizia administrației Trump de a spori numărul de nave de război ale SUA…
Acum 15 minute
00:00
Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu: „Datele Guvernului privind posturile din primării sunt greșite. Fiecare a adunat și a scăzut ce a crezut de cuviință” # HotNews.ro
Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu (PSD), a declarat la Digi24 că datele prezentate de Guvern privind reducerea posturilor din primării sunt incorecte. Edilul susține că funcționarii nu au înțeles cum să completeze tabelele transmise de Executiv,…
00:00
Donald Trump răspunde zvonurilor privind starea sa de sănătate în prima apariție publică după o săptămână: „Fake news” # HotNews.ro
După numeroase zvonuri în legătură cu starea sa de sănătate, preşedintele Donald Trump şi-a făcut marţi prima apariţie publică după o săptămână, în condiţiile în care obişnuise publicul să vorbească aproape în fiecare zi. Liderul…
Acum o oră
23:40
Acum 2 ore
23:10
„Sunt foarte dezamăgit de Putin”. Declarația surprinzătoare a lui Trump, care anunță „măsuri” pentru reducerea victimelor din Ucraina # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți, într-un interviu la radio, că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin, pentru eșecul de a ajunge la un acord de pace privind Ucraina după summitul…
23:00
Lider sindical: „Recomandăm clasei politice, pe 8 septembrie, să se țină la distanță de școală” / Protestele „vor continua” dacă rămân aceste măsuri și acest ministru al Educației # HotNews.ro
Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat marți la Antena 3 că „acțiunile de protest vor continua” în sistemul de învățământ „atâta vreme cât rămân în vigoare aceste măsuri și atâta…
22:50
VIDEO Incident șocant la Vaslui: un copil de un an și jumătate a murit electrocutat de la iluminatul stradal, în centrul orașului # HotNews.ro
Copilul se afla la plimbare alături de un părinte, în Piața Civică din centrul orașului Vaslui, locul unde se adună zeci de copii în fiecare seară. Incidentul a avut loc luni seară Băiatul a călcat…
22:30
Sorin Grindeanu detaliază propunerea lăsată pe masa lui Nicușor Dan: „Însemnă mai mult decât propune Ilie Bolojan”. Care sunt diferențele # HotNews.ro
Sorin Grindeanu a declarat, marți seară, într-o intervenție la România TV, că în documentul pe care i l-a lăsat președintelui Nicușor Dan, PSD propune o tăiere de 25% a posturilor ocupate din administrația publică, cu…
22:20
Franța: Europenii sunt gata să garanteze securitatea Ucrainei, dar așteaptă și sprijinul americanilor # HotNews.ro
Aliații europeni ai Kievului sunt pregătiți să contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina după un eventual acord de pace cu Rusia și așteaptă acum un sprijin concret din partea Statelor Unite, a transmis marți…
22:20
CTP îl critică pe Nicușor Dan și lansează acuzații dure la adresa PSD și PNL. „În 35 de ani nu a făcut niciun politician din România ce face acum Bolojan” # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a declarat, marți, pe B1 TV, că în încercarea de reformare a statului premierul Ilie Bolojan „se bate” cu cei din PSD și PNL, care au un „discurs fățarnic” și „nu vor…
Acum 4 ore
21:40
Securitatea zborurilor oficiale, dezbătută de statele UE după bruiajul care a vizat aeronava Ursulei von der Leyen spre Bulgaria. Măsura luată în calcul de Italia # HotNews.ro
Statele membre ale Uniunii Europene dezbat cum să facă mai sigure călătoriile aeriene ale liderilor, iar surse din Ministerul italian al apărării au declarat pentru The Guardian că Roma ia în considerare să secretizeze zborurile…
21:20
Putin îi ordonă unui lider UE să taie livrările de energie către Ucraina: „Opriți livrările de gaze naturale în sens invers, blocaţi energia” # HotNews.ro
În discuția purtată marți, la Beijing, cu premierul slovac Robert Fico, Vladimir Putin a ordonat acestui stat, membru al NATO şi al Uniunii Europene (UE), să taie livrările de energie Ucrainei, relatează AFP, conform News.ro.…
21:00
OUG pentru ca imaginile Gărzii de Mediu „să fie probe în instanță”. Buzoianu: „Va trebui să îi oprim o dată pentru totdeauna pe șmecherii ăștia care fac munți de bani de pe urma sănătății noastre” # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți la Europa FM că în „săptămânile acestea” va fi adoptată o ordonanță de urgență pentru ca fotografiile și filmările realizate de Garda Națională de Mediu să poată fi…
20:50
INTERVIU Un chirurg român întors din Franța spune ce e în spatele „celui mai mare scandal din sănătate din ultimii 35 de ani”: „Miza e imensă, este de 10 miliarde de euro” # HotNews.ro
„Se jonglează cu sume foarte mari și cu responsabilități foarte mari”. Așa rezumă scandalul privind schimbarea modului în care sunt numiți șefii de secții din spitale medicul ortoped Marius Uscatu. După ce a profesat câțiva…
20:50
Ilie Bolojan desființează un „fake” lansat recent de George Simion pe tema ucrainenilor din România: „Astfel de argumente nu stau în picioare” # HotNews.ro
Premierul a criticat o postare a iderului AUR care sugera că faptul că cetățenii ucraineni au beneficiat de servicii medicale gratuite din partea statului român a fost o povară pentru bugetul României. Bolojan a comentat…
20:40
Poliția a împușcat mortal un tunisian care a înjunghiat cinci persoane în Marsilia. Una dintre victime este în stare critică # HotNews.ro
Un tunisian, care avea asupra sa două cuţite şi o rangă, a murit împuşcat de poliţie în oraşul Marsilia, din sudul Franţei, după ce a înjunghiat cinci persoane într-un hotel, între care managerul şi fiul…
20:30
Ilie Bolojan dezvăluie o „capcană” care a ajuns pe masa Guvernului și pe care a sesizat-o: „A trebuit să o corectăm în următoarea ședință. A fost premeditare sau din greșeală” # HotNews.ro
Premierul a dat un exemplu marți seara, în direct, la Digi 24, de eroare care a trecut prin Guvern. „Săptămâna trecută am avut o situație mai mică, în care am stabilit niște tarife și dacă…
20:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, marți, la Digi24, că deficitul bugetar al României este generat de cheltuieli publice „prea mari”, de venituri „prea mici” și de „supracontractări de investiții care nu pot fi finanțate din…
Acum 6 ore
20:00
Adrian Năstase participă la parada militară de la Beijing, unde vor fi prezenți Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong # HotNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase a anunțat, marți, că se află la Beijing „în calitate de fost demnitar”, la invitația autorităților chineze, pentru a participa la evenimentele organizate de președintele Chinei Xi Jinping cu ocazia marcării…
19:50
Ilie Bolojan a fost întrebat despre o nouă creștere de TVA. „Încerc să fiu cât se poate de realist și de responsabil” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, marți, la Digi24, că HoReCa este singurul sector în care „e posibil să fie o creștere de TVA” și că „nu s-a pus problema” să fie luată o astfel de…
19:40
Primarul care trebuie să facă cele mai multe concedieri, peste 300 de oameni: „Nu am o problemă cu cifrele, dar nicio situație nu seamnă cu altele” # HotNews.ro
O primărie de sector din București trebuie să facă cele mai multe concedieri, conform scenariilor anunțate de premierul Bolojan. HotNews a vorbit cu primarul pentru a afla cum vede el lucrurile.
19:20
VIDEO Pacienta cu arsuri grave, internată la Floreasca și transferată în Belgia, a reușit să meargă din nou. „Azi 4 pași, dar trebuie să merg mai departe” # HotNews.ro
Sora pacientei care a fost internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia anunţă…
19:20
Ilie Bolojan, despre reforma administrației locale, după discuția de la Cotroceni: Obiectivul, o reducere cu 10% a posturilor efective / E loc de reduceri de personal și în administrația centrală # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus că discuțiile purtate de liderii coaliției de guvernare și președintele Nicușor Dan, marți, la Cotroceni, s-au concentrat pe măsurile adoptate luni prin angajarea răspunderii Guvernului și pe „componenta de administrație…
18:50
Pasagerii unui avion, puși într-o situație jenantă după ce toaletele s-au defectat pe un zbor de șase ore. Cum s-a terminat călătoria # HotNews.ro
Pasagerii unui zbor Virgin Australia spre Brisbane au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle, după ce toaletele aeronavei s-au defectat, pe o călătorie de aproape șase ore. Zborul VA50 a decolat joi, 26…
18:50
Ministrul Educației le va cere „tuturor directorilor” să le spună „clar și explicit” părinților dacă își pot duce copiii la școală în 8 septembrie # HotNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat marți la Antena 3 că este „convins că elevii vor fi primiți și vor fi așteptați la școli” în 8 septembrie, la deschiderea anului școlar 2025-2026, în ciuda protestului…
18:20
Televiziune amendată de CNA pentru difuzarea unui interviu despre violenţa domestică: „Am ascultat o poveste sado-maso cu puţină coloratură religioasă” # HotNews.ro
Postul de televiziune A7 TV a fost sancţionat de Consiliul Naţional al Audiovizualului cu o amendă de 10.000 de lei (aproximativ 2.000 de euro), pentru o ediţie a emisiunii „Spune-mi cum!”, difuzată pe 15 iunie…
Acum 8 ore
18:10
Plăți ilegale de 23 de milioane de euro, estimarea Greciei în cazul unei fraude majore cu bani europeni # HotNews.ro
Autoritățile elene estimează că minim 23 de milioane de euro din subvențiile agricole acordate de UE țării au fost plătite unor beneficiari care le-au solicitat în mod fraudulos, a declarat marți ministrul pentru protecția cetățenilor,…
18:00
Zelenski, așteptat de liderii UE și NATO la Paris pentru discuții despre garanțiile de securitate ale Ucrainei. Cine i se alătură la summit # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi, la Paris, cu mai mulți lideri europeni pentru a discuta despre garanții de securitate menite să prevină eventuale atacuri rusești în cazul în care se va ajunge…
17:50
Documentul lăsat de PSD președintelui Nicușor Dan la discuțiile de la Cotroceni cu liderii coaliției # HotNews.ro
PSD, care a blocat adoptarea proiectului de lege pe reforma administrației locale, i-a dat președintelui NIcușor Dan, marți la consultările de la Cotroceni, un document cu șase propuneri. Potrivit documentul obținut de HotNews, printre solicitări…
17:40
Magistrala 2 de metrou va fi extinsă cu încă două stații după Pipera. Cum arată planul anunțat azi de Metrorex # HotNews.ro
Magistrala 2 de metrou Berceni – Pipera, sau „magistrala corporatiștilor” cum i se mai spune liniei de metrou care asigura conexiunea cu cartierul Aviației-Pipera unde sunt numeroase clădiri de birouri, va fi extinsă cu două…
17:40
Fonduri PNRR: Trei IT-iști români au plecat dintr-o mare corporație, iar acum au mai obținut 1,6 milioane EUR pentru finanțarea propriului startup de AI # HotNews.ro
Trei IT-iști români, care au fost colegi la o mare companie multinațională, și-au deschis propriul startup de inteligență artificială (AI), iar acum au obținut o nouă finanțare, de 1,6 milioane EUR, condusă de fondul de…
17:30
ULTIMA ORĂ Noi stații pe Magistrala Berceni-Pipera. Linia de metrou a corporatiștilor va fi extinsă VIDEO # HotNews.ro
Magistrala 2 de metrou Berceni-Pipera va fi extinsă, pe tronsonul Pipera-Petricani, anunță ministrul Transporturilor. Citește mai mult pe Profit.ro.
17:30
Aleksandar Vucic s-a întâlnit cu Vladimir Putin în China. „Cooperarea la cel mai înalt nivel cu Rusia este foarte importantă pentru Serbia” # HotNews.ro
Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat, marți, că Belgradul speră la o îmbunătățire a cooperării cu Rusia și nu are în plan să se alăture sancțiunilor occidentale care vizează Moscova, transmite Reuters. Vucic și omologul…
17:20
Franța a emis, după 13 ani, mandate de arestare pe numele lui Bashar al-Assad și al altor foști oficiali sirieni pentru moartea a doi jurnaliști în bombardamentele din 2012 # HotNews.ro
Autoritățile judiciare franceze au emis mandate de arestare pe numele fostului președinte sirian Bashar al-Assad și al altor șase foști oficiali de rang înalt, în legătură cu bombardarea, în 2012, a unui oraș controlat de…
17:20
VIDEO Pericol de explozie pe Drumul European E581, în apropiere de Bârlad, unde o cisternă cu GPL s-a răsturnat. Zeci oameni evacuați # HotNews.ro
Accidentul s-a produs marți după-amiază în sensul giratoriu care face legătura dintre Drumul European E581 și centura ocolitoare a municipiului Bârlad, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Vaslui. Pentru că se înregistrează scurgeri…
17:00
VIDEO Bărbatul arestat după uciderea politicianului ucrainean și-a recunoscut crima. Explicația oferită și solicitarea făcută # HotNews.ro
Suspectul reținut pentru uciderea lui Andrii Parubii, fost președinte al parlamentului ucrainean, și-a recunoscut crima în cadrul unor remarci făcute joi pentru reprezentanții presei, spunând că fapta sa a fost o „răzbunare împotriva autorităților ucrainene”,…
17:00
Culisele discuțiilor de la Cotroceni. Termenul agreat de Nicușor Dan cu liderii coaliției pentru un consens pe tăierile din administrație. Ce le-a cerut președintele # HotNews.ro
Întâlnirea lui Nicușor Dan cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR, prima de la instalarea Guvernului Bolojan, a durat aproape trei ore. Discuțiile de marți au fost convocate de președinte în contextul tensiunilor din coaliție…
17:00
O revoluție tăcută în domeniul medical naște speranțe că testarea pe animale va dispărea în curând # HotNews.ro
Marile companii farmaceutice și de cercetare medicală din Statele Unite adoptă tot mai mult tehnologiile bazate pe inteligență artificială (A.I.) pentru descoperire și testare în scopul obținerii unor rezultate mai rapide și mai ieftine, în…
17:00
Ministrul Justiției convoacă la discuții conducerile celor mai importante instituții din justiție. Care sunt temele ședinței # HotNews.ro
Întâlnirea are ca scop discutarea măsurilor prevăzute în Programul de Guvernare 2025-2028, în domeniul eficientizării justiției civile și penale, potrivit unui comunicat de presă transmis de Ministerul Justiției. La ședință, au fost convocați de ministrul…
16:40
Singurul lider din UE care participă la parada organizată de Xi Jinping la Beijing, întâlnire cu Vladimir Putin. Ce au discutat # HotNews.ro
Premierul Slovaciei, Robert Fico, a avut marți o întâlnire cu liderul rus Vladimir Putin la Beijing. Presa rusă a publicat imagini de la debutul discuțiilor dintre cei doi lideri, în timpul vizitei de patru zile…
16:30
Este posibil ca facturile la energie să crească și mai mult?, a fost întrebat ministrul Energiei, Bogdan Ivan, într-o conferință de presă. „În momentul de față pot să vă spun sigur că n-o să crească…
16:20
Puține momente din viață se compară cu emoția unei nunți. Totul este planificat în detaliu, de la muzică și decoruri, până la atmosfera generală. Însă nimic nu reușește să atragă atenția și să emoționeze la…
16:20
„Marile găuri nu sunt la funcționari, ci la companiile municipale” / Topul orașelor unde trebuie făcute cele mai multe concedieri. Ce spun primarii # HotNews.ro
Guvernul a făcut simulări privind reducerile de personal din administrația locală, iar Ploiești și Pitești se află printre orașele cel mai puternic vizate. La Ploiești, primarul Mihai Polițeanu avertizează că „adevărata problemă sunt companiile municipale,…
16:20
Asociatia Oamenilor de Afaceri din Romania (AOAR) atrage atentia membrilor Coalitiei de Guvernare ca cele mai afectate de impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) sunt sutele de firme romanesti cu venituri de peste 50 milioane…
16:20
VIDEO „Cinci măsuri” agreate în coaliție, „pentru ca românii să nu mai plătească aproape cea mai scumpă energie electrică din Europa” # HotNews.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a prezentat marți „cinci măsuri concrete pentru scăderea prețului energiei electrice” și susține că acestea „vor veni complementar cu măsuri de rezolvare a problemei de fond, și anume creșterea capacităților de…
Acum 12 ore
16:00
Indignare în Suedia după ce ABBA n-a prins lista comorilor naționale alcătuită de guvern, dar IKEA da # HotNews.ro
Îndrăgitul personaj din cărțile și desenele pentru copii Pippi Șosețica, compania IKEA și Premiul Nobel se numără printre cele 100 de opere, mărci și idei considerate definitorii pentru ceea ce înseamnă a fi suedez, potrivit…
15:50
Inflația din zona Euro a fost de 2,1% în august. Estonia, campioana scumpirilor . Cipru- inflație negativă # HotNews.ro
În zona euro inflația anuală a fost de 2,1% în august 2025, în creștere de la 2,0% în iulie, conform unei estimări preliminare a Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene . Analizând principalele componente…
15:40
Guvernul Argentinei a obținut o interdicție pentru publicarea înregistrărilor audio cu sora președintelui Milei, vizată de un scandal de corupție # HotNews.ro
O anchetă a fost deschisă după publicarea în luna august a unor înregistrări audio în care un oficial susținea că șefa de cabinet a președintelui Javier Milei, adică sora sa, Karina, a primit mită de…
15:40
SuperLiga: Jucătorul de la Farul căruia Ianis Zicu îi spune „să pună mâna să se antreneze” # HotNews.ro
Ianis Zicu, antrenorul de la Farul Constanţa, a tras concluziile după echipa sa s-a impus în faţa Petrolului, scor 2-1. El şi-a felicitat jucătorii, însă a tras un semnal de alarmă în privinţa unuia dintre…
15:30
Pinacoteca București, un proiect mereu amânat. Palatul Dacia-România ar trebui să adăpostească marea colecție de artă a orașului # HotNews.ro
Impresionanta colecție de artă a Bucureștiului e alcătuită din peste 2.600 lucrări de pictură românească și europeană, 523 lucrări de sculptură și artă decorativă și 2.500 lucrări de grafică. Sunt lucrări care, de foarte mulți…
