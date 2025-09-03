Concertul aniversar al sopranei Angela Gheorghiu la Arenele Romane, anulat „din lipsă de interes”
HotNews.ro, 3 septembrie 2025 14:20
Organizatorii au anunțat că evenimentul urma să aibă loc duminică, 7 septembrie, la Arenele Romane, însă a existat un interes scăzut din partea publicului și a vânzătorilor de bilete, transmite B365. Angela Gheorghiu este dintre…
Alte ştiri de HotNews.ro
Acum 15 minute
14:30
Nicușor Dan se declară „suporter” al energiei nucleare / Ce a spus președintele despre retehnologizarea de 3 miliarde de euro a Reactorului 1 de la Cernavodă # HotNews.ro
„Energia nucleară este o chestiune de securitate națională”, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan, la ceremonia de inaugurare a lucrărilor civile de construcție din cadrul Proiectului de Retehnologizare U1, de la Cernavodă. Președintele a precizat…
Acum 30 minute
14:20
Concertul aniversar al sopranei Angela Gheorghiu la Arenele Romane, anulat „din lipsă de interes” # HotNews.ro
Organizatorii au anunțat că evenimentul urma să aibă loc duminică, 7 septembrie, la Arenele Romane, însă a existat un interes scăzut din partea publicului și a vânzătorilor de bilete, transmite B365. Angela Gheorghiu este dintre…
14:20
Referitor la articolul publicat de HotNews.ro în data de 26 august 2025, intitulat „AGDE solicită aplicarea imediată a prevederilor legale privind remunerația compensatorie pentru copia privată în beneficiul editorilor de presă”, dorim să facem următoarele…
14:20
O femeie bătută pe stradă și lovită apoi cu mașina de un bărbat a murit la Spitalul Ploiești / Ce se știe despre relația dintre ei # HotNews.ro
O femeie de 57 de ani bătută pe stradă și lovită cu mașina de un bărbat a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti unde a ajuns în stare foarte gravă, cu multiple traumatisme și…
14:20
Excursii pe Coasta de Azur și în Cipru pentru zeci de angajați ai unei instituții a statului # HotNews.ro
Două „sesiuni de training” la Nisa și la Larnaca pentru 30 de angajați au fost aprobate de conducerea unei instituții din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, acuză ministrul Dragoș Pîslaru. Ministrul Investițiilor și Proiectelor…
Acum o oră
14:00
O curte de apel din SUA blochează expulzările în baza unei legi din secolul XVIII, folosită doar de câteva ori în istorie # HotNews.ro
O curte federală de apel din Statele Unite a decis marți că președintele Donald Trump a invocat în mod ilegal „Alien Enemies Act” (Legea privind Inamicii Străini) pentru a expulza venezueleni despre care el afirmă…
14:00
VIDEO Incident pe mare în Grecia, între Samothraki și Thasos: pescarii turci au tras focuri în aer, în timpul unei confruntări tensionate cu navele grecești # HotNews.ro
Pescarii greci se plâng de mai multă vreme că navele de pescuit din Turcia intră în apele teritoriale ale Greciei. Marți, tensiunile au generat o confruntare, scriu publicațiile elene Kathimerini și To Vima. Un incident…
Acum 2 ore
13:40
De la Beijing, Adrian Năstase îi dă replica ministrei de Externe, care l-a criticat pentru prezența sa alături de Xi Jinping și Vladimir Putin # HotNews.ro
Fostul premier și președinte al PSD Adrian Năstase, criticat de ministra de Externe, Oana Țoiu, pentru prezența sa la grandioasa paradă militară de la Beijing, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un,…
13:40
Cum arată propunerea de reformă a PSD: „25% înseamnă 50.000 de posturi ocupate tăiate”, spune Grindeanu / La cât estimează impactul financiar # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD a fost întrebat, miercuri, noi detalii despre reforma în administrația locală propusă de partidul său, în timp ce tensiunile din coaliție pe subiect se acutizează. Liderul PSD a clarificat, miercuri, propunerea…
13:30
„Faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie”. Parlamentul a aprobat proiectul USR, legea merge la Nicușor Dan pentru promulgare # HotNews.ro
Plenul Camerei Deputaților a votat astăzi un proiect de lege prin care autoritățile pot confisca acum de la cămătari atât dobânzile încasate, cât și sumele date inițial cu camătă. Propunerea de modificare inițiată de deputații…
13:30
Austriecii au măsurat încrederea românilor în leu și în Banca Națională, iar rezultatele ți se pot părea surprinzătoare # HotNews.ro
Albanezii și bulgarii au cea mai mare încredere în băncile lor centrale dintre țările din centrul și sud-estul Europei, în timp ce România, Bosnia și Ungaria sunt la cotele cele mai reduse, arată un studiu…
13:20
Victorie uriașă pentru Google, care își păstrează browser-ul folosit de 70% din oamenii cu acces la internet # HotNews.ro
Google nu va trebui să-și vândă browserul Chrome, a declarat marți un judecător din Washington, oferind un rar succes companiilor „Big Tech” în confruntarea lor cu autoritățile americane antitrust. Totuși, Google va fi obligată să…
13:20
ECDL Romania – ICDL Certification – lider în certificarea competențelor digitale la nivel național, anunță tranziția oficială la ICDL – International Certification of Digital Literacy, programul recunoscut în peste 100 de țări. Odată cu această…
13:10
Moment rar la Beijing: Kim Jong Un a dat mâna cu al doilea om din statul sud-coreean / Oferta făcută de Putin # HotNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dat mâna miercuri cu președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud, Woo Won-shik, a anunțat biroul acestuia din urmă, transmite Reuters. Cei doi au dat mâna la Beijing înainte…
13:00
Reacția dură a Elenei Lasconi la măsurile anunțate de Bolojan. „Dacă trimit 45% din oameni acasă, pot să pun lacăt pe Primărie” / Atac la Nicușor Dan # HotNews.ro
Primarul din Câmpulung, Elena Lasconi, critică planul de reducere a posturilor în administrația publică locală anunțat de premierul Ilie Bolojan, spunând că activitatea administraţiei locale ar fi grav afectată în cazul unor reduceri masive de…
12:50
O nouă comisie specială în Parlamentul României. „Un pas necesar pentru o Românie care își protejează mai bine cetățenii” # HotNews.ro
Comisia specială „România fără violenţă” va fi constituită în premieră în Parlament, a anunțat, miercuri, deputata PNL Alina Gorghiu. Ea precizează că peste 60.000 de cazuri de violenţă domestică au avut loc în primele șase…
12:50
Sorin Grindeanu, după fotografia lui Adrian Năstase și Vioricăi Dăncilă de la Beijing: „În mod sigur aș fi evitat” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a spus, marți, că participarea foștilor premieri și președinți ai PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un este o „opțiune…
Acum 4 ore
12:40
Ministrul Apărării, despre prezența la Beijing a doi foști premieri români alături de Putin și Kim Jong Un: „O palmă dată României” # HotNews.ro
Prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing este „o palmă dată aliaților noștri”, dar nu afectează interesele de securitate ale României întrucât „ei reprezintă trecutul” și nu poziția…
12:30
Deputata Andreea-Firuța Neacșu a informat miercuri conducerea Parlamentului că pentru restul mandatului rămas, de trei ani și jumătate, se va alătura grupului parlamentar al Partidului Național Liberal (PNL). Ea a fost aleasă în Parlamentul României…
12:20
Mesajul scurt și direct al unui fost ministru de externe, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu „asasinul Putin și cel mai feroce dictator al planetei” # HotNews.ro
Prezența la Beijing a foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă pentru parada militară grandioasă organizată de China a fost criticată și de Teodor Baconschi, care notează că aceștia au făcut ca România să nu…
12:20
Sindicatele din Educație continuă miercuri protestele contra măsurilor luate de Guvern cu o manifestație în Piața Victoriei, după ce de peste o lună au protestat în fața Ministerului Educației și Cercetării, cerând demisia ministrului Daniel…
12:20
Insula Iubirii 2025, finala. Ultima ceremonie a focului are loc diseară. „Cum îți dorești să părăsești Insula Iubirii?” # HotNews.ro
Finala Insula Iubirii, sezonul 9, prezentată de Radu Vâlcan, are loc miercuri, 3 septembrie 2025. În această seară, cuplurile rămase pe insulă stau față în față și decid ce se întâmplă cu relația lor. Astăzi, de…
12:20
De la preconcepții la încredere: povestea voluntarei care aduce speranță acolo unde alții văd doar obstacole # HotNews.ro
La numai 24 de ani, Alexandra Răucescu a reușit ceea ce mulţi își propun, dar puţini duc până la capăt: să devină un sprijin real pentru copiii care au cea mai mare nevoie. De patru…
12:10
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Din culisele teatrului, direct pe scena propriei afaceri. Cum aduce Mădălina culoare în antreprenoriatul românesc # HotNews.ro
La 30 de ani, Mădălina Niculae (foto), artist vizual din București, și-a transformat pasiunea pentru artă într-o mică afacere creativă. După o perioadă petrecută în scenografie, a decis să renunțe la ritmul solicitant al deplasărilor…
12:00
Persoana cu care Adrian Năstase s-a întâlnit la Beijing, înainte de a se poza cu Xi, Putin și Kim Jong Un / Aprecieri pentru China și politica lui Xi Jinping # HotNews.ro
Fostul premier a avut marți o întrevedere cu viceministra Departamentului Internațional al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, ocazie cu care și-a exprimat aprecierile pentru realizările istorice ale Chinei, potrivit unui comunicat oficial. Ministra de…
11:40
Fața nevăzută a austerității. Reacția în lacrimi a două tinere, când au văzut cum alocă banii autoritățile locale din Galați # HotNews.ro
În fața unui articol, pe care îl citesc pe telefon, două tinere sunt protagonistele „unui moment trist și dureros”, după cum îl descrie fotoreporterul Sorin Pană.
11:40
Medicamentele compensate nu se scumpesc anul acesta, spune ministrul Sănătății, care contrazice Casa de Asigurări de Sănătate: „Este aberant” # HotNews.ro
În acest an nu vor fi schimbări în ceea ce privește nivelul de compensare a medicamentelor, a anunțat marți seară ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, într-o emisiune la Medika Tv. Ministrul consideră că, după ce a…
11:40
Un expert în energie demontează măsurile prin care ministrul Bogdan Ivan vrea să scadă facturile: „Nu cred în magie” # HotNews.ro
„Cum nu prea cred în magie, las logica economică să limpezească lucrurile”, spune Corina Murafa, expert în politici energetice, după ce, marți, ministrul de resort a venit cu o listă de cinci măsuri pe care…
11:20
Începe noul sezon cu opere secrete, la Galeriile Artmark – La Palatul Cesianu-Racoviță arta are intrare liberă! # HotNews.ro
Începe noul sezon de licitații de artă și, cu această ocazie, Galeriile Artmark anunță deschise noile expoziții cu opere secrete sau foarte puțin cunoscute, provenite din colecții private. De la cei mai importanți pictori și…
11:20
Filmul tragediei din Vaslui, unde un băiețel a murit după ce a călcat pe un spot luminos din oraș: „Nu ne explicăm fizic ce s-a întâmplat” # HotNews.ro
Noi detalii despre cazul băiețelului de aproape doi ani electrocutat au venit miercuri de la primarul din Vaslui, Lucian Branişte. Edilul a explicat, într-o conferință de presă, că pe spațiul verde unde a călcat copilul…
11:20
Foștii șefi ai Euroins România, chemați în instanță să răspundă personal pentru falimentul companiei de asigurări / Suma imensă pe care o au de recuperat oameni, firme și instituții. Cele mai recente cifre # HotNews.ro
Nouă oameni din fosta conducere a Euroins România, fostul lider RCA intrat în procedura de faliment în primăvara anului 2023, au fost chemați în instanță la sfârșitul lunii trecute, pentru a răspunde personal pentru pierderile…
11:20
Consuela Colțan, învățătoare într-o școală în trei schimburi, în anul austerității: „După 30 de ani la catedră, acum sunt nevoită să lupt pentru demnitate” # HotNews.ro
Consuela Colțan este învățătoare la Școala 250 din Sectorul 5 al Capitalei, iar 2025 este, pentru ea, an aniversar: în 1 septembrie a împlinit 30 de ani de când se află la catedră. Momentul acesta,…
11:20
Eclipsă totală de Lună, vizibilă din România. Orele la care se va produce faza cea mai spectaculoasă # HotNews.ro
În noaptea de duminică spre luni va putea fi văzută și din România o eclipsă totală de Lună. Faza de totalitate va dura aproape o oră și jumătate, iar maximul va fi după ora 21.00.…
11:20
Nicușor Dan a decorat-o post-mortem Rodica Coposu „pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan i-a conferit post-mortem Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler Rodicăi Coposu, anunță Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă. Rodica Coposu, ultima soră în viața a fostului lider țărănist Corneliu Coposu, a murit pe 7 august…
11:10
Vladimir Putin nu conspiră cu Xi Jinping și Kim Jong-un împotriva Statelor Unite, a declarat Iuri Ushakov, consilier pentru politică externă a Kremlinului ca răspuns la afirmația lui Trump că „este dezamăgit” de Putin și…
11:10
Deloitte România își extinde echipa de management prin promovarea a trei profesioniști din departamentele de servicii fiscale, consultanță financiară și audit și servicii conexe în rolul de director # HotNews.ro
Deloitte România își extinde echipa de management prin promovarea Laurei Bobar, din departamentul servicii fiscale, Alexandru Nae, din departamentul de consultanță financiară, și Florin Dumitrescu, din cadrul departamentului audit și servicii conexe, în funcția de…
11:10
Reacție dură a ministrei de externe după poza cu Năstase și Dăncilă de la Beijing: „Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor” # HotNews.ro
Șefa Ministerului de Externe de la București, Oana Țoiu, a criticat apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. Reacția dură a Oanei Țoiu a…
11:10
Chirurgie robotică gratuită pentru copii și tineri la Medicover. Ce cazuri au fost operate până acum și care sunt șansele de prelungire a programului # HotNews.ro
Programul caritabil de chirurgie robotică pentru copii și tineri a fost lansat la nivel național la sfârșitul lunii iunie şi este disponibil în Spitalele Medicover Pelican Oradea și Medicover Cluj până la finalul lunii septembrie.…
11:00
Fără precedent în politica din România. Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului vor fi depuse de AUR, POT și SOS în aceeași zi # HotNews.ro
Opoziția parlamentară formată din partidele AUR, POT și SOS România a decis să depună moțiuni de cenzură pentru toate cele patru proiecte de lege pe care și-a asumat luni răspunderea în Parlament Guvernul Ilie Bolojan,…
10:50
VIDEO La parada fără precedent din Beijing, China a dezvăluit lumii arma pe care a ascuns-o până acum. Experții militari au un semn de întrebare # HotNews.ro
Expunând rachete modernizate, dotate cu arme nucleare și cu o rază de acțiune aproape globală, lasere pentru apărare antiaeriană, arme hipersonice și drone maritime, China a transmis un mesaj clar de descurajare cu cea mai…
Acum 6 ore
10:40
Cartoon Network Campionii Climei – programul care îi transformă pe copii în campioni ai mediului # HotNews.ro
Educația ecologică devine o prioritate tot mai mare pentru părinți și profesori. În acest context, Cartoon Network propune, într-un mod adaptat vremurilor noastre, o inițiativă premiată la nivel internațional: Campionii Climei, un program care face…
10:30
O alimentație echilibrată începe cu obiceiuri simple, adaptate nevoilor fiecărei familii. Lactatele au un rol esențial în acest echilibru: oferă nutrienți valoroși precum calciul și proteinele, susțin digestia și contribuie la o stare generală de…
10:20
Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece. Iată cum arată echipa ideală a etapei a opta, potrivit lpf.ro: PORTAR Ioannis Anestis (FC Botoșani) – Din nou, a fost cel mai…
10:20
Lipsa mișcării este mai rea decât fumatul! 7 beneficii demonstrate științific pe care le are activitatea fizică pentru viață lungă și sănătoasă # HotNews.ro
Lipsa mișcării omoară mai mult decât fumatul, diabetul sau bolile de inimă, potrivit unui studiu care a inclus peste 122.000 de pacienți ai Clinicii Cleveland, din SUA. Cercetarea retrospectivă, desfășurată între anii 1991 și 2014,…
10:20
Combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe perioadă nedeterminată / Principala cauză: prețul mare al energiei # HotNews.ro
Combinatul ArcelorMittal Hunedoara își va opri producția începând cu 5 septembrie, pe perioadă nedeterminată, potrivit unui anunț al companiei la Bursa de Valori București. Principalele cauze sunt prețul mare al energiei, importurile masive și sprijinul…
10:20
Cât îl costă pe un angajator român fiecare oră lucrată de un salariat și unde ne situăm în regiune # HotNews.ro
Angajatorii români plătesc în medie 12.5 euro pentru fiecare oră lucrată de un salariat, ceea ce situează România deasupra Bulgariei și Serbiei, dar sub Ungaria, potrivit datelor Eurostat. Costul orar al forței de muncă este…
09:40
Sarcasmul și autoironia sunt noile semne de alarmă ale depresiei la adolescenți. Părinții sunt primii care pot face diferența între glume și dureri emoționale ascunse # HotNews.ro
„Normal că nu m-a invitat nimeni, doar sunt super popular…”, „Glumesc, nu-mi pasă dacă nu mă place nimeni”, „Măcar dacă aș fi invizibil de tot” – replici spuse pe un ton ironic sau amuzat, dar…
09:40
FOTO Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, fotografiați la Beijing împreună cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un # HotNews.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri PSD ai României au participat miercuri la grandioasa paradă militară de la Beijing și au apărut într-o poză de grup cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong…
09:40
Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong Un pentru implicarea în războiul cu Ucraina. Ce i-a promis dictatorul nord-coreean # HotNews.ro
Într-o discuție cu Vladimir Putin, la Beijing, liderul de la Phenian a spus că este dispus să facă „tot ce poate pentru a ajuta” Rusia, scrie Reuters. Președintele rus Vladimir Putin i-a mulțumit miercuri lui…
09:20
În ultimii ani, lectura pentru copii s-a mutat din ce în ce mai des în spațiul digital, iar acest lucru nu înseamnă doar ecrane colorate și efecte sonore. Înseamnă un alt mod prin care părinții…
