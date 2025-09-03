AUR propune ca elevii și profesorii să cânte imnul și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală
HotNews.ro, 3 septembrie 2025 17:20
Un proiect legislativ depus pe 2 septembrie la Consiliul Economic și Social (CES) de către parlamentarii AUR prevede introducerea unor momente solemne în școli, care să includă intonarea imnului național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”.…
Acum 10 minute
17:40
Cele 3 noi spitale unde pacienții cu AVC pot fi tratați fără sechele printr-o procedură medicală minim invazivă # HotNews.ro
Pacienții care suferă un accident vascular cerebral vor putea fi tratați prin proceduri medicale minim invazive – trombectomii – în 13 spitale din țară. Numărul spitalelor care oferă această procedură medicală crește de la 10…
17:40
Schimbarea întregii echipe de conducere a Renault Group, care include și un nou șef al mărcii Dacia, aduce o nouă ierarhie în cadrul companiei auto franceze, în care Dacia pare că este așezată într-o poziție…
Acum 30 minute
17:30
Data alegerilor pentru funcția vacantă de primar al Capitalei va fi stabilită după ce coaliția aflată la guvernare va ajunge la un consens pe această temă, a spus Ilie Bolojan într-o emisiune la EuropaFM. Premierul…
17:30
VIDEO Cisterna cu GPL răsturnată la Vaslui, „o bombă pe roți”. „Era ruginită, sudată, făcută din bucăți. Putea să explodeze în orice moment” # HotNews.ro
Cisterna încărcată cu 19.000 de litri de GPL, răsturnată marți pe DE 581 din Vaslui, a fost ridicată de pe carosabil după o intervenție care a durat 18 ore. Autoritățile au descoperit nereguli majore la…
17:30
Zeci de mii de copii din Fâșia Gaza au suferit dizabilități în război. Semnal de alarmă de la ONU # HotNews.ro
Cel puţin 21.000 de copii din Fâşia Gaza trăiesc cu dizabilităţi provocate de războiul între Israel şi gruparea islamistă palestiniană Hamas, conform datelor Comitetului ONU pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi (CRPD), transmite miercuri AFP, preluată…
17:20
Grecia a votat pentru „returnarea forțată” a solicitanților de azil respinși. Închisoare de până la cinci ani pentru șederea ilegală în țară # HotNews.ro
Parlamentul grec a adoptat miercuri o lege controversată care prevede „returnarea forțată” a solicitanților de azil respinși și incriminează șederea ilegală în țară, pedepsită acum cu închisoare de la doi la cinci ani, relatează AFP…
17:20
AUR propune ca elevii și profesorii să cânte imnul și să spună rugăciunea „Tatăl nostru” la începutul fiecărei zile de școală # HotNews.ro
Un proiect legislativ depus pe 2 septembrie la Consiliul Economic și Social (CES) de către parlamentarii AUR prevede introducerea unor momente solemne în școli, care să includă intonarea imnului național și rostirea rugăciunii „Tatăl nostru”.…
Acum o oră
17:10
Ilie Bolojan, dispus să admită modificări la o lege contestată de președintele Nicușor Dan. „Dacă observațiile sunt fezabile” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, la Europa FM, că parlamentarii PNL vor susţine integrarea observaţiilor formulate de preşedintele Nicuşor Dan pe marginea legii pentru combaterea antisemitismului şi xenofobiei, așa-numita „Lege Vexler”, în cazul în care…
17:10
Morphosis Capital a atras 130 de milioane de euro pentru Fondul II, depășind ținta inițială, cu sprijinul FEI, BERD, IFC și al unui mix de capital instituțional și antreprenorial # HotNews.ro
Morphosis Capital Partners BV, un fond de capital de creștere, anunță încheierea procesului de atragere de fonduri pentru Morphosis Capital Fund II la valoarea de 130 de milioane de euro. Fondul a depășit limita stabilită…
17:00
Cehia se va înarma cu 44 de tancuri Leopard 2A8, proiectate să fie cele mai moderne din Europa # HotNews.ro
Guvernul ceh a aprobat miercuri planurile armatei de a cumpăra tancuri Leopard 2A8 din Germania, ca parte a eforturilor de modernizare, a anunțat ministra Apărării Jana Cernochová, citată de Reuters. Ea a precizat că Republica…
Acum 2 ore
16:40
Un consiliu județean va putea angaja personal și după reducerile preconizate de premierul Bolojan. „Vom avea 200 de posturi libere” # HotNews.ro
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a explicat că după ce, la nivelul CJ, a fost făcută reforma administrativă, instituţia rămâne cu 200 de posturi care ar putea fi ocupate, informează News.ro. Simonis susține că,…
16:40
Surpriză neplăcută pentru Putin. De ce s-au prăbușit acțiunile Gazprom după lăudatul acord semnat în China pentru o nouă conductă de gaze # HotNews.ro
Vestea construirii unei noi conducte de gaze din Rusia către China a fost anunțată marți de Gazprom de la Beijing. Analiștii avertizează însă că proiectul este în acest moment doar o intenție și că, în…
16:20
„Prezența lui Năstase și Dăncilă la Beijing, un semn al cererii locale pentru o alternativă la ordinea liberală occidentală”. Explicația unui expert în politică externă # HotNews.ro
Vizita la Beijing a foștilor premieri arată că o parte a elitei politice românești vede în relațiile cu China (sau cu Rusia) o sursă de validare și o potențială cale de contrabalansare a presiunilor europene…
16:10
16:10
INTERVIU Viorica Dăncilă, după vizita la Beijing, alături de Vladimir Putin și de Kim Jong Un: „Domnul președintele Xi Jinping a invitat persoanele cu care dânsul are relații economice, relații de prietenie” # HotNews.ro
Fosta prim-ministră Viorica Dăncilă consideră că ar trebui să fie “folosită pentru a deschide calea pentru relații economice” și crede că prezența sa în China, alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un, ar fi…
15:50
CSM a sesizat Parchetul General pentru instigare publică împotriva magistraților. Instituția reclamă postări online în care judecătorii sunt amenințați cu violență fizică și sexuală # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii a anunțat, miercuri, că a cerut Parchetului instanței supreme să facă cercetări cu privire la mai multe mesaje publice prin care utilizatori ai reţelelor de socializare au instigat la infracţiuni grave…
Acum 4 ore
15:40
Toyota a anunțat miercuri că va construi un model de vehicul electric la fabrica sa din Cehia, primul său model complet electric care va fi produs în Europa, și că va investi de asemenea într-o…
15:30
AUR vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament, condusă de partid / În ce constă demersul # HotNews.ro
Senatorul AUR Titi Stoica a cerut Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senatul României autosesizarea și aducerea la audieri a premierului Ilie Bolojan, au declarat surse parlamentare din mai multe partide pentru…
15:20
Nicușor Dan, întrebat dacă Bolojan i-a spus că vrea să demisioneze: „Coaliția funcționează și merge înainte” # HotNews.ro
„Sunt lucruri pe care le-am discutat acolo“, a replicat președintele Nicușor Dan când a fost întrebat de un jurnalist, în timpul vizitei de miercuri de la Cernavodă, dacă premierul Ilie Bolojan ia serios în calcul…
15:20
VIDEO Un microfon lăsat pornit i-a surprins pe Vladimir Putin și Xi vorbind despre prelungirea vieții prin transplanturi de organe # HotNews.ro
Când președintele rus Vladimir Putin a mers umăr la umăr cu omologul său chinez Xi Jinping, miercuri la Beijing, un microfon deschis i-a surprins discutând despre transplanturi de organe și posibilitatea ca oamenii să poată…
15:00
CEO-ul unei mari companii de software spune că a concediat mii de angajați din cauza AI: „Am nevoie de mai puțini oameni” # HotNews.ro
Salesforce, o companie tehnologică din SUA care are pe bursă o valoare mai mare decât giganți ca IBM, Goldman Sachs sau Boeing, a redus 4.000 de posturi din departamentul de suport pentru clienți, considerând că…
15:00
O nouă magistrală de metrou va fi construită în București: Care va fi traseul Magistralei 7 ce va avea 27 de stații – HARTĂ # HotNews.ro
Rețeaua de metrou din capitală se extinde. În prezent în București există cinci magistrale de metrou, iar Magistrala 6 e în construcție spre aeroportul Otopeni. Ministerul Transporturilor anunță miercuri că demarează proiectul unei noi magistrale…
14:50
SuperLiga: FK Csíkszereda a împrumutat de la Ferencvaros un inernațional maghiar de tineret # HotNews.ro
Echipa FK Csíkszereda Miercurea Ciuc din SuperLiga a anunțat miercuri că l-a împrumutat de la Ferencvaros pe internaționalul maghiar de tineret Kaján Norbert. „Un jucător al naționalei de tineret a Ungariei a sosit sub formă…
14:50
Mesaj al Ambasadei Chinei în România despre prezența lui Adrian Năstase și Vioricăi Dăncilă la Beijing: „Mulțumiri foştilor premieri ai României” # HotNews.ro
Ambasada Chinei în România a transmis un mesaj de mulțumire adresat foștilor premieri Viorica Dăncilă și Adrian Năstase, care au fost prezenți alături de liderii Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un în cadrul…
14:50
14:50
„Tun” de peste 90 milioane de lei descoperit de Antifraudă la un lanț de firme de tip „conductă” # HotNews.ro
Inspectorii antifraudă de la Direcția Generală Antifraudă Fiscală – Structura Centrală (D.C.I.C.C.) au efectuat controale la mai multe firme interconectate care vindeau autoturisme second-hand din Uniunea Europeană. În urma verificărilor, s-a stabilit un prejudiciu total…
14:50
„Să-și respecte alegătorii”: Replica lui Bolojan pentru primarul din Pitești care a întrebat cum face să dea afară 229 de oameni # HotNews.ro
Ilie Bolojan i-a răspuns miercuri, într-o emisiune la Europa FM, primarului PSD din Pitești, Cristian Gentea, care într-un dialog cu HotNews a spus că l-a întrebat pe premier cum face să dea afară 229 de…
14:50
Un concurent al OpenAI a ajuns să valoreze aproape 200 miliarde dolari. La început de an era la o treime din acest nivel # HotNews.ro
Anthropic, companie de AI faimoasă pentru chatbot-ul Claude, a finalizat o nouă rundă de finanțare ce o duce spre o valoare de 183 miliarde dolari, scrie Bloomberg. Anthropic nu doar că este unul dintre rivalii…
14:50
Ilie Bolojan, despre prezența lui Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing alături de Vladimir Putin și Xi Jinping: „Au libertatea să facă ceea ce consideră de cuviință” # HotNews.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă nu au angajat Româniai prin prezența la parada de la Beijing și, deși au fost premieri, au libertatea să meargă la evenimentele la care doresc, a afirmat miercuri Ilie Bolojan…
14:30
Nicușor Dan se declară „suporter” al energiei nucleare / Ce a spus președintele despre retehnologizarea de 3 miliarde de euro a Reactorului 1 de la Cernavodă # HotNews.ro
„Energia nucleară este o chestiune de securitate națională”, a declarat, miercuri, președintele Nicușor Dan, la ceremonia de inaugurare a lucrărilor civile de construcție din cadrul Proiectului de Retehnologizare U1, de la Cernavodă. Președintele a precizat…
14:20
Concertul aniversar al sopranei Angela Gheorghiu la Arenele Romane, anulat „din lipsă de interes” # HotNews.ro
Organizatorii au anunțat că evenimentul urma să aibă loc duminică, 7 septembrie, la Arenele Romane, însă a existat un interes scăzut din partea publicului și a vânzătorilor de bilete, transmite B365. Angela Gheorghiu este dintre…
14:20
14:20
O femeie bătută pe stradă și lovită apoi cu mașina de un bărbat a murit la Spitalul Ploiești / Ce se știe despre relația dintre ei # HotNews.ro
O femeie de 57 de ani bătută pe stradă și lovită cu mașina de un bărbat a murit la Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti unde a ajuns în stare foarte gravă, cu multiple traumatisme și…
14:20
Excursii pe Coasta de Azur și în Cipru pentru zeci de angajați ai unei instituții a statului # HotNews.ro
Două „sesiuni de training” la Nisa și la Larnaca pentru 30 de angajați au fost aprobate de conducerea unei instituții din subordinea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, acuză ministrul Dragoș Pîslaru. Ministrul Investițiilor și Proiectelor…
14:00
O curte de apel din SUA blochează expulzările în baza unei legi din secolul XVIII, folosită doar de câteva ori în istorie # HotNews.ro
O curte federală de apel din Statele Unite a decis marți că președintele Donald Trump a invocat în mod ilegal „Alien Enemies Act” (Legea privind Inamicii Străini) pentru a expulza venezueleni despre care el afirmă…
14:00
VIDEO Incident pe mare în Grecia, între Samothraki și Thasos: pescarii turci au tras focuri în aer, în timpul unei confruntări tensionate cu navele grecești # HotNews.ro
Pescarii greci se plâng de mai multă vreme că navele de pescuit din Turcia intră în apele teritoriale ale Greciei. Marți, tensiunile au generat o confruntare, scriu publicațiile elene Kathimerini și To Vima. Un incident…
Acum 6 ore
13:40
De la Beijing, Adrian Năstase îi dă replica ministrei de Externe, care l-a criticat pentru prezența sa alături de Xi Jinping și Vladimir Putin # HotNews.ro
Fostul premier și președinte al PSD Adrian Năstase, criticat de ministra de Externe, Oana Țoiu, pentru prezența sa la grandioasa paradă militară de la Beijing, alături de Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un,…
13:40
Cum arată propunerea de reformă a PSD: „25% înseamnă 50.000 de posturi ocupate tăiate”, spune Grindeanu / La cât estimează impactul financiar # HotNews.ro
Președintele interimar al PSD a fost întrebat, miercuri, noi detalii despre reforma în administrația locală propusă de partidul său, în timp ce tensiunile din coaliție pe subiect se acutizează. Liderul PSD a clarificat, miercuri, propunerea…
13:30
„Faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie”. Parlamentul a aprobat proiectul USR, legea merge la Nicușor Dan pentru promulgare # HotNews.ro
Plenul Camerei Deputaților a votat astăzi un proiect de lege prin care autoritățile pot confisca acum de la cămătari atât dobânzile încasate, cât și sumele date inițial cu camătă. Propunerea de modificare inițiată de deputații…
13:30
Austriecii au măsurat încrederea românilor în leu și în Banca Națională, iar rezultatele ți se pot părea surprinzătoare # HotNews.ro
Albanezii și bulgarii au cea mai mare încredere în băncile lor centrale dintre țările din centrul și sud-estul Europei, în timp ce România, Bosnia și Ungaria sunt la cotele cele mai reduse, arată un studiu…
13:20
Victorie uriașă pentru Google, care își păstrează browser-ul folosit de 70% din oamenii cu acces la internet # HotNews.ro
Google nu va trebui să-și vândă browserul Chrome, a declarat marți un judecător din Washington, oferind un rar succes companiilor „Big Tech” în confruntarea lor cu autoritățile americane antitrust. Totuși, Google va fi obligată să…
13:20
13:10
Moment rar la Beijing: Kim Jong Un a dat mâna cu al doilea om din statul sud-coreean / Oferta făcută de Putin # HotNews.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un a dat mâna miercuri cu președintele Adunării Naționale a Coreei de Sud, Woo Won-shik, a anunțat biroul acestuia din urmă, transmite Reuters. Cei doi au dat mâna la Beijing înainte…
13:00
Reacția dură a Elenei Lasconi la măsurile anunțate de Bolojan. „Dacă trimit 45% din oameni acasă, pot să pun lacăt pe Primărie” / Atac la Nicușor Dan # HotNews.ro
Primarul din Câmpulung, Elena Lasconi, critică planul de reducere a posturilor în administrația publică locală anunțat de premierul Ilie Bolojan, spunând că activitatea administraţiei locale ar fi grav afectată în cazul unor reduceri masive de…
12:50
O nouă comisie specială în Parlamentul României. „Un pas necesar pentru o Românie care își protejează mai bine cetățenii” # HotNews.ro
Comisia specială „România fără violenţă” va fi constituită în premieră în Parlament, a anunțat, miercuri, deputata PNL Alina Gorghiu. Ea precizează că peste 60.000 de cazuri de violenţă domestică au avut loc în primele șase…
12:50
Sorin Grindeanu, după fotografia lui Adrian Năstase și Vioricăi Dăncilă de la Beijing: „În mod sigur aș fi evitat” # HotNews.ro
Președintele PSD Sorin Grindeanu a spus, marți, că participarea foștilor premieri și președinți ai PSD, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la Beijing alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un este o „opțiune…
12:40
Ministrul Apărării, despre prezența la Beijing a doi foști premieri români alături de Putin și Kim Jong Un: „O palmă dată României” # HotNews.ro
Prezența foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă la parada militară de la Beijing este „o palmă dată aliaților noștri”, dar nu afectează interesele de securitate ale României întrucât „ei reprezintă trecutul” și nu poziția…
12:30
Deputata Andreea-Firuța Neacșu a informat miercuri conducerea Parlamentului că pentru restul mandatului rămas, de trei ani și jumătate, se va alătura grupului parlamentar al Partidului Național Liberal (PNL). Ea a fost aleasă în Parlamentul României…
12:20
Mesajul scurt și direct al unui fost ministru de externe, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat cu „asasinul Putin și cel mai feroce dictator al planetei” # HotNews.ro
Prezența la Beijing a foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă pentru parada militară grandioasă organizată de China a fost criticată și de Teodor Baconschi, care notează că aceștia au făcut ca România să nu…
12:20
Sindicatele din Educație continuă miercuri protestele contra măsurilor luate de Guvern cu o manifestație în Piața Victoriei, după ce de peste o lună au protestat în fața Ministerului Educației și Cercetării, cerând demisia ministrului Daniel…
