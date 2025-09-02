Prenume de copii interzise în România. Ce trebuie să eviți când mergi la ofițerul stării civile
Jurnalul.ro, 2 septembrie 2025 23:50
Părinții nu au voie să dea orice nume copiilor. Acestea nu trebuie să afecteze reputația celor mici.
• • •
Acum 5 minute
00:10
Importurile Republicii Moldova din România au crescut de 1,8 ori în primul semestru al anului, ele majorându-se de la 644 de milioane de dolari la 1,19 miliarde de dolari. România este principalul partener economic al țării de peste Prut, iar o pondere însemnată o dețin importurile de energie electrică și gaze naturale.
Acum 30 minute
23:50
Acum o oră
23:40
Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că procedura de listare a companiilor pe bursă durează cel puțin șase luni și că anul viitor vor fi incluse în special firme din sectorul energetic și cel al transporturilor.
23:20
Papa Leon XIV se întâlnește cu părintele James Martin, un susținător al catolicilor LGBTQ+ # Jurnalul.ro
Papa Leo XIV s-a întâlnit luni cu părintele James Martin, unul dintre cei mai importanți susținători ai incluziunii LGBTQ+ în Biserica Catolică, și i-a încurajat activitatea, la doar câteva zile înainte de pelerinajul planificat al catolicilor LGBTQ+ în Anul Sfânt la Vatican.
Acum 2 ore
23:10
Căsnicia nu se destramă peste noapte. De multe ori, sfârșitul ei este precedat de semne clare, pe care partenerul le poate ignora, dar care devin evidente atunci când o femeie este cu adevărat „terminată” cu relația. De la ziduri emoționale ridicate până la absența planurilor comune, indiciile sunt greu de trecut cu vederea.
23:00
Copilaș de 1 an și jumătate, mort după ce a atins un spot luminos de pe spaţiul verde din Vaslui # Jurnalul.ro
Un copil în vârstă de un an şi cinci luni a decedat, marţi seara, după ce s-ar fi electrocutat atingând un spot luminos de pe un spaţiu verde din centrul municipiului Vaslui.
22:50
Horoscop. Septembrie 2025 vine cu o energie astrală puternică, marcată de eclipse și de intrarea mai multor planete în semne esențiale. Saturn revine în Pești pe 1 septembrie, deschizând un nou capitol în lecțiile karmice începute în urmă cu câțiva ani. Mercur intră în Fecioară pe 2 septembrie, aducând claritate și rațiune, iar pe 7 septembrie are loc o eclipsă parțială de Lună în Pești, care marchează începutul unui nou ciclu de transformare.
22:40
„Dragoste fără Cuvinte!”, o poveste inspirată din viața reală. Primul lung-metraj românesc dedicat persoanelor surde și hipoacuzice, din 19 septembrie, în cinematografe # Jurnalul.ro
Începând cu 19 septembrie, publicul din România este invitat să trăiască o experiență cinematografică unică: lansarea filmului „Dragoste fără Cuvinte!”, primul lung-metraj românesc dedicat persoanelor surde și hipoacuzice, o producție care vorbește despre iubire, familie și puterea de a depăși barierele sociale și culturale. „Dragoste fără Cuvinte!” este mai mult decât un film – este o invitație la reflecție, empatie și conectare.
22:30
Ionuț Moșteanu a explicat cum construcția fabricii de pulberi în orașul Victoria din județul Brașov alături de Rheinmetall va consolida securitatea aprovizionării și va reduce dependența de importuri din domeniul apărării.
22:20
Un medicament antihistaminic folosit de ani de zile împotriva alergiilor sezoniere, azelastina, ar putea reduce semnificativ riscul de infectare cu Covid și alte boli respiratorii, potrivit unor rezultate publicate în JAMA Internal Medicine.
Acum 4 ore
22:10
Cinci titluri de excepție ale literaturii universale, publicate recent în cadrul Anansi. World Fiction # Jurnalul.ro
În aceste ultime zile de vară, portofoliul Anansi. World Fiction se îmbogățește cu cinci noi titluri: trei dintre acestea sunt traduse în premieră în limba română, iar două sunt reeditări ale unor cărți îndrăgite de cititorii români.
22:10
Nicholas Braun, în vârstă de 37 de ani, celebru pentru rolul Cousin Greg din serialul HBO „Succession”, a fost arestat vineri seara în Moultonborough, New Hampshire, pentru conducere sub influență și conducere fără lumini, conform poliției locale.
22:10
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu a anunțat că România nu va trimite trupe de menținere a păcii în Ucraina, însă va acționa în continuare ca un hub logistic pentru sprijinirea Ucrainei.
22:00
De la viceprimar la Oradea în mandatul lui Bolojan, la secretar al Camerei Deputaților: ascensiunea Arinei Moș, protejata premierului # Jurnalul.ro
Arina Moș, fostă viceprimăriță la Oradea și protejată a lui Ilie Bolojan, a fost numită secretar la Camera Deputaților, iar întreaga sa familie lucrează la Primăria Oradea. Ascensiunea ei a stârnit critici, având în vedere că a ocupat funcții de conducere fără pregătire în domeniul social.
21:50
Horoscop septembrie 2025. Tranzitul Mercur cuadrat cu Uranus aduce eliberare emoțională și claritate mentală. Trei zodii vor lăsa în urmă tristețea și vor redescoperi bucuria și libertatea interioară.
21:40
Adrian Câciu a criticat Guvernul pentru respingerea amendamentului PSD prin care se propunea ca refugiații ucraineni să plătească contribuția la asigurările sociale de sănătate (CASS) de la momentul promulgării legii.
21:10
Deși cunoșteam toate regulile unei alimentații sănătoase, aveam un punct slab: dulciurile. Am decis să renunț la zahăr timp de șase săptămâni, iar experiența mi-a schimbat nu doar obiceiurile alimentare, ci și modul în care îmi gestionez energia și starea de spirit.
20:50
Fostul premier al României, Adrian Năstase, se află zilele acestea la Beijing, unde participă la ceremoniile oficiale dedicate marcării a 80 de ani de la victoria Chinei împotriva Japoniei și a fascismului în cel de-Al Doilea Război Mondial. Evenimentul reunește lideri de prim rang ai lumii, printre care Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un.
20:40
Premierul Bolojan: „Salariile dascălilor nu au fost reduse, dar sunt mai puțini suplinitori în școli # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Digi24 că, deși numărul suplinitorilor din învățământ a scăzut, salariile cadrelor didactice nu au fost diminuate, iar măsurile recente nu au afectat sistemul de educație.
20:20
Preţurile mari la energie şi importurile opresc producţia combinatului siderurgic de la Hunedoara din 5 septembrie # Jurnalul.ro
Combinatul ArcelorMittal Hunedoara va suspenda producţia din data de 5 septembrie, pe fondul preţurilor ridicate ale energiei electrice şi a presiunii concurenţiale produse de importuri, şi anticipează prelungirea măsurilor actuale de şomaj tehnic şi după 30 septembrie pe o perioadă nedeterminată, potrivit unui raport la companiei, remis marţi Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
20:20
Președintele Turciei, Tayyip Erdogan, susține că discuțiile pentru pace în Ucraina continuă, dar condițiile nu sunt încă favorabile.
Acum 6 ore
20:10
Bolojan: Reducerea personalului din administrația locală, diferită de la un județ la altul. Reforma, parte din angajamentul coaliției # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan a explicat că reducerea personalului din administrația locală cu 10% nu va avea același impact în toate județele, diferențele fiind generate de modul de raportare al prefecților și de numărul de angajați aprobat pentru fiecare localitate. Totodată, șeful Guvernului a subliniat că reforma administrației publice este un angajament asumat la nivelul coaliției, necesar pentru corectarea deficitului bugetar.
19:50
În contexul creșterii semnificative a prețurilor la electricitate, economisirea este cea mai bună soluție pentru facturi mai mici.
19:40
Strugurii nu sunt doar un fruct delicios, ci și o adevărată sursă de sănătate. Consumați proaspeți, aceștia oferă vitamine, minerale și antioxidanți esențiali, care protejează inima, ochii, oasele și întregul organism. Descoperă cele mai importante 16 beneficii ale strugurilor pentru sănătate.
19:20
Israel mobilizează 60.000 de rezerviști pentru extinderea ofensivei asupra orașului Gaza # Jurnalul.ro
Israelul a început mobilizarea a zeci de mii de rezerviști, pregătindu-se pentru o nouă etapă a ofensivei împotriva Hamas în orașul Gaza. Decizia, care intensifică un conflict deja devastator, provoacă reacții critice atât pe plan intern, cât și pe scena internațională.
19:10
Ce spune noptiera ta despre tine: 13 lucruri dezvăluite de o masă de noapte dezordonată # Jurnalul.ro
Chiar dacă noptiera nu este primul lucru pe care îl arăți musafirilor, ea poate spune multe despre personalitatea ta. Modul în care o organizezi (sau nu) reflectă obiceiuri, trăsături ascunse și chiar stilul tău de viață. De la mementouri sentimentale până la semne ale creativității sau ale oboselii acumulate, iată 13 interpretări psihologice despre ce poate dezvălui o noptieră încărcată de obiecte.
18:50
Meteorologii anunță: Temperaturile rămân peste medie, chiar și cu revenirea fenomenului La Niña # Jurnalul.ro
Temperaturile globale se mențin la valori peste medie, chiar dacă fenomenul La Niña ar putea reveni începând din septembrie 2025, arată cea mai recentă prognoză publicată de Organizația Meteorologică Mondială (OMM).
18:20
O criză gravă amenință accesul la medicamente în zonele rurale din România. Asociația Farmaciilor și Farmaciștilor din România (AFFR) avertizează că noul impozit minim pe cifra de afaceri va afecta grav farmaciile mici.
Acum 8 ore
18:10
Filmul documentar al International Salbek Opera Masterclass 2025 este acum disponibil online # Jurnalul.ro
Filmul documentar care surprinde atmosfera și momentele cele mai frumoase ale celei de-a treia ediții a International Salbek Opera Masterclass este acum disponibil pentru vizionare.
17:50
Litoralul pentru toți 2025: Programul a debutat cu succes, locurile fiind ocupate încă din prima zi # Jurnalul.ro
Programul „Litoralul pentru toți” și-a confirmat popularitatea încă de la debutul ediției de toamnă. Federația Patronatelor din Turismul Românesc (FPTR) a anunțat marți că aproape toate locurile disponibile la hotelurile participante au fost ocupate din prima zi, semn al interesului crescut al românilor pentru vacanțe accesibile pe litoral chiar și în extrasezon.
17:40
Originară din bucătăria indiană, pâinea naan cu usturoi este moale și pufoasă, adaptată pentru gătitul la tigaie.
17:20
Accident grav pe autostrada A1, sensul de mers spre Sibiu, după ce trei lucrători aflați pe banda de circulație au fost acroșați de un autotren. Traficul a fost complet blocat și deviat.
17:20
Polonia a lansat, luni, cel mai amplu exercițiu militar al anului, „Iron Defender-25”, a anunțat Comandamentul General al Forțelor Armate, potrivit The Kyiv Independent.
17:10
Vouchere pentru energie: Statul va acoperi până la 70% din creșterea facturilor pentru persoanele vulnerabile # Jurnalul.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, anunță distribuirea în septembrie a voucherelor de 50 de lei pentru persoanele cu venituri sub 1.950 lei. Măsura face parte dintr-un pachet complex de strategii menite să reducă impactul creșterii prețului la energia electrică.
17:10
Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, anunță că a semnat documentația pentru extinderea Magistralei 2, pe tronsonul Pipera-Petricani. Proiectul prevede prelungirea magistralei cu 1,6 km de cale dublă, incluzând două stații moderne. Costul este estimat la 120 milioane euro fără TVA.
16:50
Cel puțin 20 de persoane au fost date dispărute după manifestațiile violente care zguduie Indonezia de săptămâna trecută, a anunțat marți o organizație locală pentru drepturile omului, în timp ce noi proteste sunt așteptate, scrie Le Figaro.
16:40
Schimbări majore în asigurările de sănătate. Circa 650.000 de români vor trebui să-și plătească singure serviciile medicale # Jurnalul.ro
Aproape 650.000 de români care erau coasigurați în sistemul public de sănătate au pierdut accesul la serviciile medicale decontate, de la 1 septembrie 2025.
16:20
Lia Olguța Vasilescu: „Reforma administrativă trebuie făcută pe date reale, nu pe comparații înșelătoare” # Jurnalul.ro
Lia Olguța Vasilescu critică modul în care Guvernul pregătește reforma administrației publice, acuzând lipsa unor date corecte și utilizarea unor comparații incorecte între orașe. Primarul Craiovei atrage atenția că astfel de abordări pot duce la o reformă inechitabilă și cere calcule precise înainte de reduceri de personal.
Acum 12 ore
16:10
Incident grav la Cluj. Un lucrător străin a fost bătut cu brutalitate. Victima se află în comă # Jurnalul.ro
Un muncitor străin a fost bătut în Cluj-Napoca, iar în prezent se află în comă la spital, cu șanse incerte de supraviețuire. Agresorul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Cluj-Napoca, fiind cercetat pentru loviri și alte violențe.
15:50
Negrescu, după absența României din noile numiri la SEAE: „Reprezentarea noastră nu este un moft, ci o necesitate” # Jurnalul.ro
Europarlamentarul Victor Negrescu critică lipsa României de pe lista celor 43 de numiri recente în cadrul Serviciului European de Acțiune Externă (SEAE) și cere explicații Comisiei Europene privind criteriile de selecție și respectarea echilibrului geografic.
15:40
Premierul Ilie Bolojan a prezentat marți planul de reformă a administrației publice locale, prin care propune reduceri reale de personal, nu doar pe hârtie. Sistemul actual permite manipulări ale cifrelor prin care se anunță reduceri fără impact real asupra cheltuielilor.
15:20
Premierul Ilie Bolojan a anunțat marți că România nu are șanse să termine anul 2025 cu un deficit bugetar mai mic de 8%. Impactul măsurilor fiscal-bugetare adoptate recent va fi resimțit abia în 2026, a subliniat acesta.
15:10
Reducerea cu 40% a posturilor din administrația locală ar afecta peste 13.000 de angajați: Prahova, Argeș și Suceava în topul județelor vizate # Jurnalul.ro
Reducerea cu 40% a numărului maxim de posturi din administrația publică locală ar avea un impact semnificativ la nivel național, arată datele transmise de Guvern. În acest scenariu, peste 13.000 de angajați – aproximativ 10% din personalul efectiv – ar urma să fie disponibilizați.
14:50
Finala începe de azi, la Insula Iubirii: „Bine ați venit la ultima voastră Ceremonie a focului”! Show-ul continuă să fie lider de audiență # Jurnalul.ro
Săptămâna la care au visat... a început! Însă ceva nu mai este la fel – statusul relației lor! Au trecut prin multe momente dificile, și-au dat voie să fie vulnerabili, să simtă și să zâmbească. Acum, a venit clipa în care trebuie să dea explicații, să ia decizii și să se gândească la viitor.
14:40
Ilie Bolojan spune care sunt condițiile ca taxele și impozitele să nu mai crească în 2026 # Jurnalul.ro
În cazul în care cheltuielile vor fi ținute sub control, iar măsurile fiscale propuse vor fi aplicate, nu se va pune problema unor alte creșteri de TVA sau taxe începând de anul viitor, a declarat marți premierul Ilie Bolojan.
14:20
Ilie Bolojan vrea reformă de amploare în instituțiile de stat: "Nu este normal ca banii din impozitele pe proprietate să se ducă în găuri negre din administrație" # Jurnalul.ro
Premierul Ilie Bolojan avertizează că reforma statului nu poate fi completă fără pachetul privind administrația locală. El susține că impozitele plătite de români trebuie să finanțeze investiții, nu cheltuieli inutile, și anunță analize pentru restructurări la toate autoritățile statului.
14:20
Profesorul Dan Voiculescu atrage atenția asupra lipsei unui proiect de țară: „Avem nevoie de un nou obiectiv strategic!” # Jurnalul.ro
Dan Voiculescu reamintește importanța unui obiectiv strategic național, subliniind că dezbaterile electorale recente nu au oferit soluții clare privind viitorul României. El observă că, deși în spațiul public se discută despre un proiect de țară, nu există încă o propunere concretă, solidă și supusă unei dezbateri reale.
14:10
Unforgettable Festival 2025 – București devine scena celui mai mare festival pop-simfonic din România # Jurnalul.ro
Între 11 și 13 septembrie 2025, Bucureștiul va deveni capitala muzicii pop-simfonice. Piața Constituției, unul dintre cele mai emblematice spații urbane din Europa, va găzdui Unforgettable Festival 2025, un eveniment cultural de anvergură care va aduce împreună eleganța muzicii clasice și energia artiștilor contemporani într-un spectacol unic.
13:50
Ministrul Educaţiei, declarații în exclusivitate pentru Observator, Antena 1: „Școala va începe pe data de 8 septembrie” # Jurnalul.ro
Cu o săptămână înainte de începerea oficială a școlii, sindicatele din învăţământ se pregătesc de proteste.
13:40
Asia Express – sezonul în care nimic nu e imposibil: caracatiță vie în farfurie, caniculă, furtuni și ninsoare # Jurnalul.ro
Drumul Eroilor începe la Antena 1, pe 7 septembrie, de la ora 20:00.
