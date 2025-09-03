Horoscop 3 septembrie 2025 – Lucrezi din greu și te organizezi mai bine

11:10

Începutul toamnei vine „la pachet" cu scumpirea rovinietei, dar și cu amenzi mai mari pentru lipsa acesteia. Sunt, așadar, vești nu tocmai bune pentru șoferi. Preţul rovinietei se modifică, de la 1 septembrie, pentru autoturisme, majorările fiind cuprinse între un euro şi 22 de euro. De asemenea, cresc şi amenzile pentru lipsa rovinietei în cazul […]