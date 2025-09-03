Top trei priorități pentru cetățenii europeni. Ce teme îi preocupă cel mai puțin
HotNews.ro, 3 septembrie 2025 07:50
Eurobarometrul realizat de Parlamentul European (PE) și publicat miercuri, 3 septembrie, arată că cetățenii din Uniunea Europeană consideră că cele mai mari probleme pe care ar trebui să le abordeze Parlamentul European sunt inflația și…
• • •
Acum 5 minute
08:30
Titluri de stat Fidelis în septembrie 2025: Finanțele au anunțat noua ediție și dobânzile la lei și euro # HotNews.ro
Cea de-a opta ediție Fidelis din 2025 se va desfășura între 5-12 septembrie, a anunțat Ministerul Finanțelor într-o postare pe pagina de Facebook a instituției. Citește mai departe pe StartupCafe…
08:30
Atac aerian de amploare asupra Ucrainei în timp ce Putin e la parada militară de la Beijing / HARTA traseelor dronelor și rachetelor rusești # HotNews.ro
Rusia a desfășurat în noaptea de marți spre miercuri un atac de amploare cu rachete și drone asupra Ucrainei în care au fost răniți cel puțin patru lucrători feroviari, potrivit oficialilor citați de Reuters și…
Acum 15 minute
08:20
Al doilea înalt oficial al UE vine astăzi în România. Antonio Costa va fi primit la Cotroceni de Nicușor Dan # HotNews.ro
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va fi primit miercuri, 3 septembrie, la Cotroceni, de președintele Nicușor Dan, informează Administrația Prezidențială. Potrivit agendei președintelui, Costa se va întâlni cu Nicușor Dan în jurul orei 19:00. Cei…
Acum o oră
08:00
Laurent Freixe avea o relație intimă cu un director de marketing care îi era subordonat direct, a declarat un informator, dar cuplul a negat orice relație. Prăbușirea lui a început cu un semnal anonim dat…
07:50
07:40
Xi Jinping laudă China „de neoprit”, la o paradă militară istorică. Este prima dată când liderii chinez, rus și nord-coreean se reunesc # HotNews.ro
Xi Jinping va încheia miercuri o săptămână de diplomație prezidând una dintre cele mai mari parade militare din China alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un, scrie Financial Times. Parada celor mai noi tancuri,…
Acum 2 ore
07:30
Kelemen Hunor, despre varianta ca reforma pensiilor magistraților să cadă la CCR: „Mai bine să mergem cu toţii acasă” # HotNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, că revolta populară va fi „extrem de justificată”, dacă şi această variantă a legii privind reforma pensiilor magistraţilor va pica la Curtea Constituţională. „Acest risc există permanent. Eu…
07:10
Austeritatea nu a ajuns și la sediile partidelor. Cu alte șase asumări de răspundere pe masă, Guvernul Bolojan nu s-a atins încă de banii din subvenții pentru politicieni, iar milioanele de euro curg # HotNews.ro
Guvernul Bolojan și-a angajat luni răspunderea în fața Parlamentului pentru cinci pachete de măsuri fiscale care au drept scop reducerea deficitului bugetar. Un alt pachet, cel privind administrația locală, a rămas în suspans și provoacă…
07:00
Amenzi de până la 20.000 lei pregătite pentru cine manifestă ”lipsă de respect” față de funcționarii publici # HotNews.ro
Manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament ”lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului” din instituții publice va fi considerată…
07:00
Cum încearcă să se salveze de deșertificare o populară țară turistică din Europa: „Toate zonele sunt în pericol” # HotNews.ro
Biserica Sfântul Nicolae, de obicei scufundată în lacul de acumulare Kouris din dealurile care se ridică deasupra orașului Limassol, oferă o imagine grăitoare a crizei de apă tot mai grave din Cipru. Clopotnița este acum…
07:00
Prietenia lor demonstrativă din China a fost menită să demonstreze că în lume există o alternativă la poziția de lider a Statelor Unite, chiar dacă între ei se păstreză niște grave disensiuni, scrie The New…
07:00
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce # HotNews.ro
Pe tronsonul de nord din actuala autostradă de centură A0 a Capitalei sunt în lucru în prezent trei loturi, însă doar unul singur va fi gata în acest an. Tronsonul dintre Cernica și Pantelimon, construit…
Acum 4 ore
06:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a susţinut, în noaptea de marţi spre miercuri, că Rusia, China şi Coreea de Nord conspiră împotriva Statelor Unite, după ce liderii celor trei naţiuni au apărut pentru prima dată împreună,…
Acum 8 ore
01:50
Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte la FC Rapid, a criticat arbitrajul din primele etape ale Superligii, unde echipa sa se află în prezent pe poziția a 2-a, la două puncte în spatele Craiovei. El…
01:50
Universitatea Craiova este lider în Superliga României după opt etape și s-a calificat și în faza principală din Conference League, iar marți a anunțat două achiziții noi. Clubul din Bănie i-a adus pe Adrian Rus…
01:40
Trei oameni au murit într-un accident pe A1, marți după-amiază, la ieșirea din Boița, potrivit Agerpres. Turnul Sfatului scrie că aceștia făceau marcaje rutiere pe prima bandă a autostrăzii când au fost loviți în plin…
Acum 12 ore
00:10
Forțele armate americane au atacat un vas care transporta droguri, marți, în Marea Caraibilor, în prima operațiune cunoscută de acest gen după decizia administrației Trump de a spori numărul de nave de război ale SUA…
00:00
Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu: „Datele Guvernului privind posturile din primării sunt greșite. Fiecare a adunat și a scăzut ce a crezut de cuviință” # HotNews.ro
Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu (PSD), a declarat la Digi24 că datele prezentate de Guvern privind reducerea posturilor din primării sunt incorecte. Edilul susține că funcționarii nu au înțeles cum să completeze tabelele transmise de Executiv,…
00:00
Donald Trump răspunde zvonurilor privind starea sa de sănătate în prima apariție publică după o săptămână: „Fake news” # HotNews.ro
După numeroase zvonuri în legătură cu starea sa de sănătate, preşedintele Donald Trump şi-a făcut marţi prima apariţie publică după o săptămână, în condiţiile în care obişnuise publicul să vorbească aproape în fiecare zi. Liderul…
2 septembrie 2025
23:40
Forțele ruse adună iarăși efective în zone ale frontului, avertizează Zelenski: Putin „refuză să fie forțat să facă pace” # HotNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că Rusia este angajată într-o nouă acumulare de trupe de-a lungul anumitor sectoare de pe linia frontului și încă lansează atacuri asupra țintelor ucrainene, transmite Reuters. „Acum vedem…
23:10
„Sunt foarte dezamăgit de Putin”. Declarația surprinzătoare a lui Trump, care anunță „măsuri” pentru reducerea victimelor din Ucraina # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți, într-un interviu la radio, că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin, pentru eșecul de a ajunge la un acord de pace privind Ucraina după summitul…
23:00
Lider sindical: „Recomandăm clasei politice, pe 8 septembrie, să se țină la distanță de școală” / Protestele „vor continua” dacă rămân aceste măsuri și acest ministru al Educației # HotNews.ro
Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat marți la Antena 3 că „acțiunile de protest vor continua” în sistemul de învățământ „atâta vreme cât rămân în vigoare aceste măsuri și atâta…
22:50
VIDEO Incident șocant la Vaslui: un copil de un an și jumătate a murit electrocutat de la iluminatul stradal, în centrul orașului # HotNews.ro
Copilul se afla la plimbare alături de un părinte, în Piața Civică din centrul orașului Vaslui, locul unde se adună zeci de copii în fiecare seară. Incidentul a avut loc luni seară Băiatul a călcat…
22:30
Sorin Grindeanu detaliază propunerea lăsată pe masa lui Nicușor Dan: „Însemnă mai mult decât propune Ilie Bolojan”. Care sunt diferențele # HotNews.ro
Sorin Grindeanu a declarat, marți seară, într-o intervenție la România TV, că în documentul pe care i l-a lăsat președintelui Nicușor Dan, PSD propune o tăiere de 25% a posturilor ocupate din administrația publică, cu…
22:20
Franța: Europenii sunt gata să garanteze securitatea Ucrainei, dar așteaptă și sprijinul americanilor # HotNews.ro
Aliații europeni ai Kievului sunt pregătiți să contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina după un eventual acord de pace cu Rusia și așteaptă acum un sprijin concret din partea Statelor Unite, a transmis marți…
22:20
CTP îl critică pe Nicușor Dan și lansează acuzații dure la adresa PSD și PNL. „În 35 de ani nu a făcut niciun politician din România ce face acum Bolojan” # HotNews.ro
Cristian Tudor Popescu a declarat, marți, pe B1 TV, că în încercarea de reformare a statului premierul Ilie Bolojan „se bate” cu cei din PSD și PNL, care au un „discurs fățarnic” și „nu vor…
21:40
Securitatea zborurilor oficiale, dezbătută de statele UE după bruiajul care a vizat aeronava Ursulei von der Leyen spre Bulgaria. Măsura luată în calcul de Italia # HotNews.ro
Statele membre ale Uniunii Europene dezbat cum să facă mai sigure călătoriile aeriene ale liderilor, iar surse din Ministerul italian al apărării au declarat pentru The Guardian că Roma ia în considerare să secretizeze zborurile…
21:20
Putin îi ordonă unui lider UE să taie livrările de energie către Ucraina: „Opriți livrările de gaze naturale în sens invers, blocaţi energia” # HotNews.ro
În discuția purtată marți, la Beijing, cu premierul slovac Robert Fico, Vladimir Putin a ordonat acestui stat, membru al NATO şi al Uniunii Europene (UE), să taie livrările de energie Ucrainei, relatează AFP, conform News.ro.…
21:00
OUG pentru ca imaginile Gărzii de Mediu „să fie probe în instanță”. Buzoianu: „Va trebui să îi oprim o dată pentru totdeauna pe șmecherii ăștia care fac munți de bani de pe urma sănătății noastre” # HotNews.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat marți la Europa FM că în „săptămânile acestea” va fi adoptată o ordonanță de urgență pentru ca fotografiile și filmările realizate de Garda Națională de Mediu să poată fi…
20:50
INTERVIU Un chirurg român întors din Franța spune ce e în spatele „celui mai mare scandal din sănătate din ultimii 35 de ani”: „Miza e imensă, este de 10 miliarde de euro” # HotNews.ro
„Se jonglează cu sume foarte mari și cu responsabilități foarte mari”. Așa rezumă scandalul privind schimbarea modului în care sunt numiți șefii de secții din spitale medicul ortoped Marius Uscatu. După ce a profesat câțiva…
20:50
Ilie Bolojan desființează un „fake” lansat recent de George Simion pe tema ucrainenilor din România: „Astfel de argumente nu stau în picioare” # HotNews.ro
Premierul a criticat o postare a iderului AUR care sugera că faptul că cetățenii ucraineni au beneficiat de servicii medicale gratuite din partea statului român a fost o povară pentru bugetul României. Bolojan a comentat…
20:40
Poliția a împușcat mortal un tunisian care a înjunghiat cinci persoane în Marsilia. Una dintre victime este în stare critică # HotNews.ro
Un tunisian, care avea asupra sa două cuţite şi o rangă, a murit împuşcat de poliţie în oraşul Marsilia, din sudul Franţei, după ce a înjunghiat cinci persoane într-un hotel, între care managerul şi fiul…
20:30
Ilie Bolojan dezvăluie o „capcană” care a ajuns pe masa Guvernului și pe care a sesizat-o: „A trebuit să o corectăm în următoarea ședință. A fost premeditare sau din greșeală” # HotNews.ro
Premierul a dat un exemplu marți seara, în direct, la Digi 24, de eroare care a trecut prin Guvern. „Săptămâna trecută am avut o situație mai mică, în care am stabilit niște tarife și dacă…
20:20
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, marți, la Digi24, că deficitul bugetar al României este generat de cheltuieli publice „prea mari”, de venituri „prea mici” și de „supracontractări de investiții care nu pot fi finanțate din…
20:00
Adrian Năstase participă la parada militară de la Beijing, unde vor fi prezenți Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong # HotNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase a anunțat, marți, că se află la Beijing „în calitate de fost demnitar”, la invitația autorităților chineze, pentru a participa la evenimentele organizate de președintele Chinei Xi Jinping cu ocazia marcării…
19:50
Ilie Bolojan a fost întrebat despre o nouă creștere de TVA. „Încerc să fiu cât se poate de realist și de responsabil” # HotNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan a declarat, marți, la Digi24, că HoReCa este singurul sector în care „e posibil să fie o creștere de TVA” și că „nu s-a pus problema” să fie luată o astfel de…
19:40
Primarul care trebuie să facă cele mai multe concedieri, peste 300 de oameni: „Nu am o problemă cu cifrele, dar nicio situație nu seamnă cu altele” # HotNews.ro
O primărie de sector din București trebuie să facă cele mai multe concedieri, conform scenariilor anunțate de premierul Bolojan. HotNews a vorbit cu primarul pentru a afla cum vede el lucrurile.
Acum 24 ore
19:20
VIDEO Pacienta cu arsuri grave, internată la Floreasca și transferată în Belgia, a reușit să meargă din nou. „Azi 4 pași, dar trebuie să merg mai departe” # HotNews.ro
Sora pacientei care a fost internată 53 de zile în Spitalul Floreasca din Capitală, cu arsuri pe 70% din corp, şi transferată apoi în stare gravă, cu multiple infecţii, la un spital din Belgia anunţă…
19:20
Ilie Bolojan, despre reforma administrației locale, după discuția de la Cotroceni: Obiectivul, o reducere cu 10% a posturilor efective / E loc de reduceri de personal și în administrația centrală # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a spus că discuțiile purtate de liderii coaliției de guvernare și președintele Nicușor Dan, marți, la Cotroceni, s-au concentrat pe măsurile adoptate luni prin angajarea răspunderii Guvernului și pe „componenta de administrație…
18:50
Pasagerii unui avion, puși într-o situație jenantă după ce toaletele s-au defectat pe un zbor de șase ore. Cum s-a terminat călătoria # HotNews.ro
Pasagerii unui zbor Virgin Australia spre Brisbane au fost nevoiți să își facă nevoile în sticle, după ce toaletele aeronavei s-au defectat, pe o călătorie de aproape șase ore. Zborul VA50 a decolat joi, 26…
18:50
Ministrul Educației le va cere „tuturor directorilor” să le spună „clar și explicit” părinților dacă își pot duce copiii la școală în 8 septembrie # HotNews.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat marți la Antena 3 că este „convins că elevii vor fi primiți și vor fi așteptați la școli” în 8 septembrie, la deschiderea anului școlar 2025-2026, în ciuda protestului…
18:20
Televiziune amendată de CNA pentru difuzarea unui interviu despre violenţa domestică: „Am ascultat o poveste sado-maso cu puţină coloratură religioasă” # HotNews.ro
Postul de televiziune A7 TV a fost sancţionat de Consiliul Naţional al Audiovizualului cu o amendă de 10.000 de lei (aproximativ 2.000 de euro), pentru o ediţie a emisiunii „Spune-mi cum!”, difuzată pe 15 iunie…
18:10
Plăți ilegale de 23 de milioane de euro, estimarea Greciei în cazul unei fraude majore cu bani europeni # HotNews.ro
Autoritățile elene estimează că minim 23 de milioane de euro din subvențiile agricole acordate de UE țării au fost plătite unor beneficiari care le-au solicitat în mod fraudulos, a declarat marți ministrul pentru protecția cetățenilor,…
18:00
Zelenski, așteptat de liderii UE și NATO la Paris pentru discuții despre garanțiile de securitate ale Ucrainei. Cine i se alătură la summit # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi, la Paris, cu mai mulți lideri europeni pentru a discuta despre garanții de securitate menite să prevină eventuale atacuri rusești în cazul în care se va ajunge…
17:50
Documentul lăsat de PSD președintelui Nicușor Dan la discuțiile de la Cotroceni cu liderii coaliției # HotNews.ro
PSD, care a blocat adoptarea proiectului de lege pe reforma administrației locale, i-a dat președintelui NIcușor Dan, marți la consultările de la Cotroceni, un document cu șase propuneri. Potrivit documentul obținut de HotNews, printre solicitări…
17:40
Magistrala 2 de metrou va fi extinsă cu încă două stații după Pipera. Cum arată planul anunțat azi de Metrorex # HotNews.ro
Magistrala 2 de metrou Berceni – Pipera, sau „magistrala corporatiștilor” cum i se mai spune liniei de metrou care asigura conexiunea cu cartierul Aviației-Pipera unde sunt numeroase clădiri de birouri, va fi extinsă cu două…
17:40
Fonduri PNRR: Trei IT-iști români au plecat dintr-o mare corporație, iar acum au mai obținut 1,6 milioane EUR pentru finanțarea propriului startup de AI # HotNews.ro
Trei IT-iști români, care au fost colegi la o mare companie multinațională, și-au deschis propriul startup de inteligență artificială (AI), iar acum au obținut o nouă finanțare, de 1,6 milioane EUR, condusă de fondul de…
17:30
ULTIMA ORĂ Noi stații pe Magistrala Berceni-Pipera. Linia de metrou a corporatiștilor va fi extinsă VIDEO # HotNews.ro
Magistrala 2 de metrou Berceni-Pipera va fi extinsă, pe tronsonul Pipera-Petricani, anunță ministrul Transporturilor. Citește mai mult pe Profit.ro.
17:30
Aleksandar Vucic s-a întâlnit cu Vladimir Putin în China. „Cooperarea la cel mai înalt nivel cu Rusia este foarte importantă pentru Serbia” # HotNews.ro
Președintele sârb Aleksandar Vucic a declarat, marți, că Belgradul speră la o îmbunătățire a cooperării cu Rusia și nu are în plan să se alăture sancțiunilor occidentale care vizează Moscova, transmite Reuters. Vucic și omologul…
17:20
Franța a emis, după 13 ani, mandate de arestare pe numele lui Bashar al-Assad și al altor foști oficiali sirieni pentru moartea a doi jurnaliști în bombardamentele din 2012 # HotNews.ro
Autoritățile judiciare franceze au emis mandate de arestare pe numele fostului președinte sirian Bashar al-Assad și al altor șase foști oficiali de rang înalt, în legătură cu bombardarea, în 2012, a unui oraș controlat de…
