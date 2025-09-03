Începe noul sezon cu opere secrete, la Galeriile Artmark – La Palatul Cesianu-Racoviță arta are intrare liberă!
HotNews.ro, 3 septembrie 2025 11:20
Începe noul sezon de licitații de artă și, cu această ocazie, Galeriile Artmark anunță deschise noile expoziții cu opere secrete sau foarte puțin cunoscute, provenite din colecții private. De la cei mai importanți pictori și…
Acum 30 minute
11:20
11:20
Filmul tragediei din Vaslui, unde un băiețel a murit după ce a călcat pe un spot luminos din oraș: „Nu ne explicăm fizic ce s-a întâmplat” # HotNews.ro
Noi detalii despre cazul băiețelului de aproape doi ani electrocutat au venit miercuri de la primarul din Vaslui, Lucian Branişte. Edilul a explicat, într-o conferință de presă, că pe spațiul verde unde a călcat copilul…
11:20
Foștii șefi ai Euroins România, chemați în instanță să răspundă personal pentru falimentul companiei de asigurări / Suma imensă pe care o au de recuperat oameni, firme și instituții. Cele mai recente cifre # HotNews.ro
Nouă oameni din fosta conducere a Euroins România, fostul lider RCA intrat în procedura de faliment în primăvara anului 2023, au fost chemați în instanță la sfârșitul lunii trecute, pentru a răspunde personal pentru pierderile…
11:20
Consuela Colțan, învățătoare într-o școală în trei schimburi, în anul austerității: „După 30 de ani la catedră, acum sunt nevoită să lupt pentru demnitate” # HotNews.ro
Consuela Colțan este învățătoare la Școala 250 din Sectorul 5 al Capitalei, iar 2025 este, pentru ea, an aniversar: în 1 septembrie a împlinit 30 de ani de când se află la catedră. Momentul acesta,…
11:20
Eclipsă totală de Lună, vizibilă din România. Orele la care se va produce faza cea mai spectaculoasă # HotNews.ro
În noaptea de duminică spre luni va putea fi văzută și din România o eclipsă totală de Lună. Faza de totalitate va dura aproape o oră și jumătate, iar maximul va fi după ora 21.00.…
11:20
Nicușor Dan a decorat-o post-mortem Rodica Coposu „pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist” # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan i-a conferit post-mortem Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler Rodicăi Coposu, anunță Administrația Prezidențială într-un comunicat de presă. Rodica Coposu, ultima soră în viața a fostului lider țărănist Corneliu Coposu, a murit pe 7 august…
11:10
Vladimir Putin nu conspiră cu Xi Jinping și Kim Jong-un împotriva Statelor Unite, a declarat Iuri Ushakov, consilier pentru politică externă a Kremlinului ca răspuns la afirmația lui Trump că „este dezamăgit” de Putin și…
11:10
Deloitte România își extinde echipa de management prin promovarea a trei profesioniști din departamentele de servicii fiscale, consultanță financiară și audit și servicii conexe în rolul de director # HotNews.ro
Deloitte România își extinde echipa de management prin promovarea Laurei Bobar, din departamentul servicii fiscale, Alexandru Nae, din departamentul de consultanță financiară, și Florin Dumitrescu, din cadrul departamentului audit și servicii conexe, în funcția de…
11:10
Reacție dură a ministrei de externe după poza cu Năstase și Dăncilă de la Beijing: „Un patriot nu s-ar gudura pe lângă agresor” # HotNews.ro
Șefa Ministerului de Externe de la București, Oana Țoiu, a criticat apariția foștilor premieri Adrian Năstase și Viorica Dăncilă alături de Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong Un. Reacția dură a Oanei Țoiu a…
11:10
Chirurgie robotică gratuită pentru copii și tineri la Medicover. Ce cazuri au fost operate până acum și care sunt șansele de prelungire a programului # HotNews.ro
Programul caritabil de chirurgie robotică pentru copii și tineri a fost lansat la nivel național la sfârșitul lunii iunie şi este disponibil în Spitalele Medicover Pelican Oradea și Medicover Cluj până la finalul lunii septembrie.…
Acum o oră
11:00
Fără precedent în politica din România. Patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului vor fi depuse de AUR, POT și SOS în aceeași zi # HotNews.ro
Opoziția parlamentară formată din partidele AUR, POT și SOS România a decis să depună moțiuni de cenzură pentru toate cele patru proiecte de lege pe care și-a asumat luni răspunderea în Parlament Guvernul Ilie Bolojan,…
10:50
VIDEO La parada fără precedent din Beijing, China a dezvăluit lumii arma pe care a ascuns-o până acum. Experții militari au un semn de întrebare # HotNews.ro
Expunând rachete modernizate, dotate cu arme nucleare și cu o rază de acțiune aproape globală, lasere pentru apărare antiaeriană, arme hipersonice și drone maritime, China a transmis un mesaj clar de descurajare cu cea mai…
10:40
Cartoon Network Campionii Climei – programul care îi transformă pe copii în campioni ai mediului # HotNews.ro
Educația ecologică devine o prioritate tot mai mare pentru părinți și profesori. În acest context, Cartoon Network propune, într-un mod adaptat vremurilor noastre, o inițiativă premiată la nivel internațional: Campionii Climei, un program care face…
Acum 2 ore
10:30
O alimentație echilibrată începe cu obiceiuri simple, adaptate nevoilor fiecărei familii. Lactatele au un rol esențial în acest echilibru: oferă nutrienți valoroși precum calciul și proteinele, susțin digestia și contribuie la o stare generală de…
10:20
Liga Profesionistă de Fotbal prezintă la finalul fiecărei runde cel mai bun unsprezece. Iată cum arată echipa ideală a etapei a opta, potrivit lpf.ro: PORTAR Ioannis Anestis (FC Botoșani) – Din nou, a fost cel mai…
10:20
Lipsa mișcării este mai rea decât fumatul! 7 beneficii demonstrate științific pe care le are activitatea fizică pentru viață lungă și sănătoasă # HotNews.ro
Lipsa mișcării omoară mai mult decât fumatul, diabetul sau bolile de inimă, potrivit unui studiu care a inclus peste 122.000 de pacienți ai Clinicii Cleveland, din SUA. Cercetarea retrospectivă, desfășurată între anii 1991 și 2014,…
10:20
Combinatul siderurgic ArcelorMittal Hunedoara oprește producția pe perioadă nedeterminată / Principala cauză: prețul mare al energiei # HotNews.ro
Combinatul ArcelorMittal Hunedoara își va opri producția începând cu 5 septembrie, pe perioadă nedeterminată, potrivit unui anunț al companiei la Bursa de Valori București. Principalele cauze sunt prețul mare al energiei, importurile masive și sprijinul…
10:20
Cât îl costă pe un angajator român fiecare oră lucrată de un salariat și unde ne situăm în regiune # HotNews.ro
Angajatorii români plătesc în medie 12.5 euro pentru fiecare oră lucrată de un salariat, ceea ce situează România deasupra Bulgariei și Serbiei, dar sub Ungaria, potrivit datelor Eurostat. Costul orar al forței de muncă este…
09:40
Sarcasmul și autoironia sunt noile semne de alarmă ale depresiei la adolescenți. Părinții sunt primii care pot face diferența între glume și dureri emoționale ascunse # HotNews.ro
„Normal că nu m-a invitat nimeni, doar sunt super popular…”, „Glumesc, nu-mi pasă dacă nu mă place nimeni”, „Măcar dacă aș fi invizibil de tot” – replici spuse pe un ton ironic sau amuzat, dar…
09:40
FOTO Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, fotografiați la Beijing împreună cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong Un # HotNews.ro
Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, foști premieri PSD ai României au participat miercuri la grandioasa paradă militară de la Beijing și au apărut într-o poză de grup cu Xi Jinping, Vladimir Putin și Kim Jong…
09:40
Vladimir Putin i-a mulțumit lui Kim Jong Un pentru implicarea în războiul cu Ucraina. Ce i-a promis dictatorul nord-coreean # HotNews.ro
Într-o discuție cu Vladimir Putin, la Beijing, liderul de la Phenian a spus că este dispus să facă „tot ce poate pentru a ajuta” Rusia, scrie Reuters. Președintele rus Vladimir Putin i-a mulțumit miercuri lui…
Acum 4 ore
09:20
În ultimii ani, lectura pentru copii s-a mutat din ce în ce mai des în spațiul digital, iar acest lucru nu înseamnă doar ecrane colorate și efecte sonore. Înseamnă un alt mod prin care părinții…
09:20
România a păstrat multă vreme secretul asupra datelor referitoare la ajutorul acordat Ucrainei în domeniul apărării, ceea ce a dus în cele din urmă la critici și a determinat o mișcare privind transparentizarea ajutorului militar,…
08:50
„Te doare capul”: Kelemen Hunor spune că situația de la o instituție centrală „nu se poate explica rațional” # HotNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi seară, că are încredere în premierul Ilie Bolojan şi îl susţine în măsurile de reformă pe care acesta le pregăteşte, adăugând că el ar fi început cu administraţia…
08:40
Accident grav între un microbuz și o mașină, în județul Botoșani. Mai multe persoane rănite, circulația e blocată / A fost activat Planul Roşu de Intervenţie # HotNews.ro
O mașină și un microbuz s-au ciocnit miercuri dimineață pe DN 24C, judeţul Botoşani. Potrivit primelor informațiil, sunt implicate 15 persoane, dintre care patru sunt încarcerate. În urma accidentului, autoritățile au activat Planul Roşu de…
08:30
Titluri de stat Fidelis în septembrie 2025: Finanțele au anunțat noua ediție și dobânzile la lei și euro # HotNews.ro
Cea de-a opta ediție Fidelis din 2025 se va desfășura între 5-12 septembrie, a anunțat Ministerul Finanțelor într-o postare pe pagina de Facebook a instituției. Citește mai departe pe StartupCafe…
08:30
Atac aerian de amploare asupra Ucrainei în timp ce Putin e la parada militară de la Beijing / HARTA traseelor dronelor și rachetelor rusești # HotNews.ro
Rusia a desfășurat în noaptea de marți spre miercuri un atac de amploare cu rachete și drone asupra Ucrainei în care au fost răniți cel puțin patru lucrători feroviari, potrivit oficialilor citați de Reuters și…
08:20
Al doilea înalt oficial al UE vine astăzi în România. Antonio Costa va fi primit la Cotroceni de Nicușor Dan # HotNews.ro
Președintele Consiliului European, Antonio Costa, va fi primit miercuri, 3 septembrie, la Cotroceni, de președintele Nicușor Dan, informează Administrația Prezidențială. Potrivit agendei președintelui, Costa se va întâlni cu Nicușor Dan în jurul orei 19:00. Cei…
08:00
Laurent Freixe avea o relație intimă cu un director de marketing care îi era subordonat direct, a declarat un informator, dar cuplul a negat orice relație. Prăbușirea lui a început cu un semnal anonim dat…
07:50
Eurobarometrul realizat de Parlamentul European (PE) și publicat miercuri, 3 septembrie, arată că cetățenii din Uniunea Europeană consideră că cele mai mari probleme pe care ar trebui să le abordeze Parlamentul European sunt inflația și…
07:40
Xi Jinping laudă China „de neoprit”, la o paradă militară istorică. Este prima dată când liderii chinez, rus și nord-coreean se reunesc # HotNews.ro
Xi Jinping va încheia miercuri o săptămână de diplomație prezidând una dintre cele mai mari parade militare din China alături de Vladimir Putin și Kim Jong Un, scrie Financial Times. Parada celor mai noi tancuri,…
Acum 6 ore
07:30
Kelemen Hunor, despre varianta ca reforma pensiilor magistraților să cadă la CCR: „Mai bine să mergem cu toţii acasă” # HotNews.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, că revolta populară va fi „extrem de justificată”, dacă şi această variantă a legii privind reforma pensiilor magistraţilor va pica la Curtea Constituţională. „Acest risc există permanent. Eu…
07:10
Austeritatea nu a ajuns și la sediile partidelor. Cu alte șase asumări de răspundere pe masă, Guvernul Bolojan nu s-a atins încă de banii din subvenții pentru politicieni, iar milioanele de euro curg # HotNews.ro
Guvernul Bolojan și-a angajat luni răspunderea în fața Parlamentului pentru cinci pachete de măsuri fiscale care au drept scop reducerea deficitului bugetar. Un alt pachet, cel privind administrația locală, a rămas în suspans și provoacă…
07:00
Amenzi de până la 20.000 lei pregătite pentru cine manifestă ”lipsă de respect” față de funcționarii publici # HotNews.ro
Manifestarea, în relațiile cu instituțiile publice și angajații acestora, a unui comportament ”lipsit de respect, provocator sau intimidant, agresiv sau recalcitrant, inclusiv prin refuzul de a respecta indicațiile personalului” din instituții publice va fi considerată…
07:00
Cum încearcă să se salveze de deșertificare o populară țară turistică din Europa: „Toate zonele sunt în pericol” # HotNews.ro
Biserica Sfântul Nicolae, de obicei scufundată în lacul de acumulare Kouris din dealurile care se ridică deasupra orașului Limassol, oferă o imagine grăitoare a crizei de apă tot mai grave din Cipru. Clopotnița este acum…
07:00
Prietenia lor demonstrativă din China a fost menită să demonstreze că în lume există o alternativă la poziția de lider a Statelor Unite, chiar dacă între ei se păstreză niște grave disensiuni, scrie The New…
07:00
VIDEO Singura bucată de autostradă de lângă Capitală ce va mai fi terminată anul acesta nu va putea fi deschisă traficului. De ce # HotNews.ro
Pe tronsonul de nord din actuala autostradă de centură A0 a Capitalei sunt în lucru în prezent trei loturi, însă doar unul singur va fi gata în acest an. Tronsonul dintre Cernica și Pantelimon, construit…
06:30
Preşedintele SUA, Donald Trump, a susţinut, în noaptea de marţi spre miercuri, că Rusia, China şi Coreea de Nord conspiră împotriva Statelor Unite, după ce liderii celor trei naţiuni au apărut pentru prima dată împreună,…
Acum 12 ore
01:50
Victor Angelescu, acționar minoritar și președinte la FC Rapid, a criticat arbitrajul din primele etape ale Superligii, unde echipa sa se află în prezent pe poziția a 2-a, la două puncte în spatele Craiovei. El…
01:50
Universitatea Craiova este lider în Superliga României după opt etape și s-a calificat și în faza principală din Conference League, iar marți a anunțat două achiziții noi. Clubul din Bănie i-a adus pe Adrian Rus…
01:40
Trei oameni au murit într-un accident pe A1, marți după-amiază, la ieșirea din Boița, potrivit Agerpres. Turnul Sfatului scrie că aceștia făceau marcaje rutiere pe prima bandă a autostrăzii când au fost loviți în plin…
00:10
Forțele armate americane au atacat un vas care transporta droguri, marți, în Marea Caraibilor, în prima operațiune cunoscută de acest gen după decizia administrației Trump de a spori numărul de nave de război ale SUA…
00:00
Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu: „Datele Guvernului privind posturile din primării sunt greșite. Fiecare a adunat și a scăzut ce a crezut de cuviință” # HotNews.ro
Primarul Galațiului, Ionuț Pucheanu (PSD), a declarat la Digi24 că datele prezentate de Guvern privind reducerea posturilor din primării sunt incorecte. Edilul susține că funcționarii nu au înțeles cum să completeze tabelele transmise de Executiv,…
00:00
Donald Trump răspunde zvonurilor privind starea sa de sănătate în prima apariție publică după o săptămână: „Fake news” # HotNews.ro
După numeroase zvonuri în legătură cu starea sa de sănătate, preşedintele Donald Trump şi-a făcut marţi prima apariţie publică după o săptămână, în condiţiile în care obişnuise publicul să vorbească aproape în fiecare zi. Liderul…
2 septembrie 2025
23:40
Forțele ruse adună iarăși efective în zone ale frontului, avertizează Zelenski: Putin „refuză să fie forțat să facă pace” # HotNews.ro
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat marți că Rusia este angajată într-o nouă acumulare de trupe de-a lungul anumitor sectoare de pe linia frontului și încă lansează atacuri asupra țintelor ucrainene, transmite Reuters. „Acum vedem…
23:10
„Sunt foarte dezamăgit de Putin”. Declarația surprinzătoare a lui Trump, care anunță „măsuri” pentru reducerea victimelor din Ucraina # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump a declarat marți, într-un interviu la radio, că este „foarte dezamăgit” de omologul său rus, Vladimir Putin, pentru eșecul de a ajunge la un acord de pace privind Ucraina după summitul…
23:00
Lider sindical: „Recomandăm clasei politice, pe 8 septembrie, să se țină la distanță de școală” / Protestele „vor continua” dacă rămân aceste măsuri și acest ministru al Educației # HotNews.ro
Președintele Federației Sindicatelor din Educație „Spiru Haret”, Marius Nistor, a declarat marți la Antena 3 că „acțiunile de protest vor continua” în sistemul de învățământ „atâta vreme cât rămân în vigoare aceste măsuri și atâta…
22:50
VIDEO Incident șocant la Vaslui: un copil de un an și jumătate a murit electrocutat de la iluminatul stradal, în centrul orașului # HotNews.ro
Copilul se afla la plimbare alături de un părinte, în Piața Civică din centrul orașului Vaslui, locul unde se adună zeci de copii în fiecare seară. Incidentul a avut loc luni seară Băiatul a călcat…
Acum 24 ore
22:30
Sorin Grindeanu detaliază propunerea lăsată pe masa lui Nicușor Dan: „Însemnă mai mult decât propune Ilie Bolojan”. Care sunt diferențele # HotNews.ro
Sorin Grindeanu a declarat, marți seară, într-o intervenție la România TV, că în documentul pe care i l-a lăsat președintelui Nicușor Dan, PSD propune o tăiere de 25% a posturilor ocupate din administrația publică, cu…
22:20
Franța: Europenii sunt gata să garanteze securitatea Ucrainei, dar așteaptă și sprijinul americanilor # HotNews.ro
Aliații europeni ai Kievului sunt pregătiți să contribuie la garanțiile de securitate pentru Ucraina după un eventual acord de pace cu Rusia și așteaptă acum un sprijin concret din partea Statelor Unite, a transmis marți…
