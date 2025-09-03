UMF Iași a obținut finanțări de 137 milioane de lei pentru 3 proiecte strategice
IasiTV Life, 3 septembrie 2025 07:50
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași a semnat contractele de finanțare pentru trei proiecte majore în domeniul sănătății și cercetării medicale, cu o valoare totală de 137.132.507,52 lei (27.426.501,50 Euro). Primul dintre acestea, intitulat „Creșterea accesibilității și a rezilienței la serviciile de îngrijiri paliative prin formare profesională de bază și specializată", își propune [...]
Acum o oră
07:50
Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași a semnat contractele de finanțare pentru trei proiecte majore în domeniul sănătății și cercetării medicale, cu o valoare totală de 137.132.507,52 lei (27.426.501,50 Euro). Primul dintre acestea, intitulat „Creșterea accesibilității și a rezilienței la serviciile de îngrijiri paliative prin formare profesională de bază și specializată", își propune [...]
07:50
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza" din Iași (UAIC) organizează, în perioada 5-8 septembrie 2025, o nouă sesiune de înscrieri pentru admiterea la studii de licență și masterat. Candidații au posibilitatea de a se înscrie online, pe platforma eadmitere.uaic.ro, sau prin depunerea dosarului la sediul facultăților și extensiilor UAIC. La sesiunea de admitere din septembrie, UAIC propune [...]
Acum 2 ore
07:30
Un copil de 10 ani s-a ascuns într-o fântână adâncă de 3 metri după o ceartă cu părinții și a refuzat să iasă. Un incident neobișnuit a avut loc marți seară, în satul Cogeasca, comuna Lețcani, când un minor de 10 ani a coborât într-o fântână adâncă de aproximativ 3 metri. Aceasta conținea un strat [...]
07:20
Tragedie în Vaslui: Un copil de doi ani a murit electrocutat de la un cablu de iluminat stradal # IasiTV Life
Un copil în vârstă de doi ani a murit ieri seară în Piața Civică din Vaslui, după ce a fost electrocutat. Tragedia a avut loc în timp ce băiatul se plimba alături de mama sa. Copilul a pășit pe spațiul verde și a intrat în contact cu o sursă de curent. Incidentul a avut loc [...]
07:20
Un accident feroviar a avut loc marți seară, în apropierea haltei CFR Ceplenița, unde un autoturism a fost lovit de trenul Regio 11412. Cele două persoane aflate în mașină s-au evacuat singure, însă un minor de 8 ani a necesitat îngrijiri medicale. Copilul a fost preluat de un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean (SAJ) [...]
07:10
Tragedie în Vaslui: Un copil de un an și jumătate a murit electrocutat de la un cablu de iluminat stradal # IasiTV Life
Un copil în vârstă de doi ani a murit ieri seară în Piața Civică din Vaslui, după ce a fost electrocutat. Tragedia a avut loc în timp ce băiatul se plimba alături de mama sa. Copilul a pășit pe spațiul verde și a intrat în contact cu o sursă de curent. Incidentul a avut loc [...]
Acum 24 ore
19:00
INVITAT /prof. dr. Vladimir Poroch – președinte Asociația Națională de Îngrijiri Paliative
19:00
INVITAT / Florin Cîntec – Director al Arhivelor Naționale Iași
10:00
România este țara cu cea mai mare pondere din regiunea Centrală și Sud-Est Europeană a locuitorilor care declară că vor să emigreze, arată datele unui sondaj transmis HotNews de bancherii centrali austrieci. Potrivit datelor sondajului (făcut în România, Bulgaria, Cehia, Polonia, Albania, Macedonia), circa 3,4% din populația de peste 18 ani din România și-a exprimat [...]
Ieri
06:30
Un copil de aproape doi ani a murit înecat într-un iaz din Timișoara, după ce a fost lăsat nesupravegheat de educatoare. Femeia și-a dat seama că băiețelul lipsește abia la numărătoare, moment în care era deja prea târziu. Eforturile medicilor de a-l salva au fost în zadar. Autoritățile au deschis o anchetă penală pentru a [...]
06:30
O misiune de urgență a avut loc luni pentru a aduce la Iași un bărbat în stare critică, cu arsuri pe trei sferturi din corp. Potrivit șefei UPU SMURD Iași, pacientul a fost transferat de la Ploiești și va fi internat la Secția de Terapie Intensivă a Spitalului „Sf. Spiridon", specializată în Chirurgie Plastică. Citiți [...]
06:20
Un accident s-a produs luni după amiază în zona Ciric, unde doi tineri s-au rănit în timp ce se plimbau cu trotinetele electrice. Apelul la 112 a venit de la martori care au relatat că un băiat de 16 ani și o fată de 12 ani se deplasau cu viteză excesivă. Citiți și Cum să [...]
06:10
Un stup bine pregătit nu este doar o cutie cu rame – este un spațiu viu, primitor și echilibrat, în care albinele se simt protejate, productive și în siguranță. Dacă vrei ca familia ta de albine să se dezvolte armonios, trebuie să creezi un mediu propice încă din primele momente. Iată cum să transformi stupul [...]
1 septembrie 2025
15:20
INVITAT / LIVIU SUCEVEANU – Redactor sport Radio Iași
15:20
INVITAT / OTILIA PALADE – Director executiv PRO VITA Iași
12:00
INVITAT / Prof.univ.dr. ADRIAN COVIC – Medic primar Medicină Internă și Nefrologie
Mai mult de 2 zile în urmă
07:30
Un minor băut, rănit după ce a căzut cu bicicleta. Poliția l-a amendat Un adolescent de 15 ani din Suceava a ajuns la spital cu un traumatism cranio-cerebral după ce a căzut de pe bicicletă. Incidentul s-a petrecut vineri după-amiază, pe drumul județean 208C, în localitatea Pleșești. La fața locului au intervenit de urgență un [...]
07:20
În mai puțin de 12 ore, două butelii au explodat în două case din județul Botoșani, rănind grav proprietarii. La Buimăceni, locuința unui bărbat de 55 de ani s-a transformat într-un infern după explozie, iar flăcările au mistuit totul. O altă explozie similară a avut loc la Vorniceni, unde o femeie de 69 de ani [...]
30 august 2025
13:20
Au început înscrierile pentru Roca Camp 2025 – programul Rocanotherworld dedicat trupelor emergente din România # IasiTV Life
De zece ani, Rocanotherworld nu este doar un festival, ci o mișcare culturală ce a crescut prin solidaritate și prin grija față de ceilalți. Fiecare ediție a însemnat mai mult decât muzică și artă: a însemnat implicare socială, sprijin pentru comunități, cauze educaționale și proiecte prietenoase cu mediul. În 2025, această tradiție continuă cu o [...]
08:10
Cu notorietate globală, pokerul rămâne o resursă de divertisment de actualitate, cu un nivel ridicat de popularitate, în ciuda istoriei sale îndelungate și a ascensiunii tehnologiei, cu atât de multe oferte de distracție pentru timpul liber. De la amatori la profesioniști, de la oameni simpli la vedete de top, oricine poate alege ca hobby acest [...]
08:00
II. Țara Românească (Muntenia) Curțile domnești din Țara Românească au constituit una dintre principalele centre de atracție pentru medicii străini. Domnii, confruntați cu epidemii, boli cronice și nevoia de legitimitate au adus medici din exterior. Nicolae Iorga observa, în studiul său despre trecutul medicinei românești: „Medicul străin nu era un simplu tămăduitor; el era totodată [...]
29 august 2025
15:20
INVITAT / Pr. LUCIAN APOPEI – Director de comunicare al Arhiepiscopiei Iașilor
15:20
INVITAT / Dănuț Mănăstireanu – Teolog
15:00
Spitalul Clinic de Recuperare Iași, în parteneriat cu Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa" din Iași și cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Iași a obținut finanțare pentru implementarea proiectului „FORSAN – Formare pentru sănătate – sprijinirea recuperării eficiente în sistemul spitalicesc", un demers important pentru [...]
11:10
Protestul magistraților împotriva legii pensiilor speciale se extinde și cuprinde întreg corpul profesional. Consiliul Superior al Magistraturii arată că judecătorii din România au luat decizia ca, în semn de protest, să își suspende activitatea și să judece doar dosarele urgente. Decizia vine în contextul în care judecătorii de la curțile de apel, grefierii și procurorii [...]
07:50
Anul școlar 2025-2026 începe pe 8 septembrie, dar festivitățile de deschidere ar putea fi boicotate de profesori, nemulțumiți de situația lor. Structura anului școlar 2025-2026 Anul școlar 2025-2026 va începe pe 8 septembrie 2025 și se va încheia pe 19 iunie 2026. Cursurile se vor desfășura pe durata a 36 de săptămâni, cu excepția elevilor [...]
07:40
Momente de panică la un majorat din Galați: Un incendiu a izbucnit la restaurant, iar 40 de persoane au ieșit rapid # IasiTV Life
Pompierii din Galați au intervenit cu 5 autospeciale la un incendiu izbucnit la un restaurant. Circa 40 de persoane au reușit să se evacueze în siguranță înainte de sosirea echipajelor de urgență. „În aceste momente, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la restaurantul Levant din municipiul Galaţi. Incendiul se [...]
07:40
Polițiștii au reținut doi bărbați de 41 și 53 de ani din comuna Vorniceni, suspectați de braconaj. Incidentul a avut loc în luna martie, când aceștia au fost opriți noaptea, în jurul orei 02:00, pe raza comunei Cordăreni. În mașina lor, polițiștii au descoperit păsări și un iepure, dar și echipamente folosite la vânătoare, inclusiv [...]
07:30
În urma unui apel la 112, la ora 17:21, pe strada Dimitrie Leonida din Piatra Neamț, a fost anunțat un accident rutier. Două autoturisme au fost implicate, iar una dintre mașini s-a răsturnat, având șoferul blocat în interior. Echipajele de la Detașamentul de pompieri Piatra Neamț și IPJ au intervenit pentru a scoate victima. Un [...]
07:20
Un apel la 112, primit la ora 18:00, a alertat autoritățile. Din păcate, medicii sosiți la fața locului au declarat decesul bărbatului. Conform ISU Iași, un echipaj SAJ cu medic, precum și echipaje ale poliției rutiere, au intervenit la calea ferată din zona Metro, comuna Miroslava, unde o persoană a fost lovită de un tren. [...]
28 august 2025
15:50
INVITAT / FLORIN ȚIBU (aka CRIVĂȚ) – Membru fondator BUCOVINA
15:50
Invitat / Prin telefon / RA LUCA – Președinte club moto ENDURANCH
11:10
Sesiune premium de Test Drive cu Mercedes-Benz Certified la Palas Mall weekend-ul acesta! # IasiTV Life
În perioada 29 – 31 august, iubitorii de automobile premium sunt invitați la Palas Mall Iași, pe Esplanada Starbucks, pentru a descoperi și testa modele Mercedes-Benz Certified, într-un eveniment exclusiv dedicat performanței și rafinamentului. Evenimentul se desfășoară zilnic, între orele 11:00 – 19:30, iar pe parcursul celor trei zile, pasionații de automobile pot testa patru [...]
10:10
Premierul Ilie Bolojan anunţă că la jumătatea lunii viitoare va prezenta elemente din al treilea pachet de măsuri fiscal-bugetare, arătând că ţine mult ca agenţii economici care activează în România să aibă predictibilitate. "Toate măsurile de stimulare înseamnă, în acest moment, aspecte care ţin de predictibilitate, să nu facem rău, pentru că aspecte care ţin [...]
09:30
Deputatul PSD Bogdan Cojocaru lansează un îndemn la stoparea rasismului și a instigării la ură. "Poziția publică pe care un deputat al partidului extremist AUR a avut
09:20
Stagiunea 2025-2026 a Operei Naționale Române din Iași începe joia viitoare. Primul spectacol al stagiunii, care va avea loc în Sala Mare, de la ora 18:30, readuce pe scena teatrului liric ieșean un titlu celebru, „La traviata”, de Giuseppe Verdi. Vedeți și Două grădinițe din Iași cu risc seismic, propuse pentru demolare și reconstrucție Ținând [...] The post Peste o săptămână începe o nouă stagiune la Operă first appeared on IasiTV Life.
06:20
O adolescentă de 15 ani din județul Bacău a murit lovită de tren. Fata se afla pe calea ferată, într-o zonă fără trecere la nivel cu calea ferată, și nu a auzit semnalele de avertizare ale mecanicului. Tragedia a avut loc pe ruta Adjud-Siculeni. O tragedie s-a petrecut miercuri în județul Bacău, unde o adolescentă [...] The post Tragedie în Bacău: o adolescentă de 15 ani a murit lovită de tren first appeared on IasiTV Life.
06:10
O presupusă panteră neagră, văzută din nou la granița României. Autoritățile vecine sunt în alertă # IasiTV Life
O ședință de criză a avut loc în regiunea bulgară Silistra, după ce s-a raportat că o panteră neagră ar fi fost văzută în apropiere de Tutrakan, la doar câțiva kilometri de granița cu România. Guvernatorul regional Iliyan Velikov a confirmat că un localnic a raportat, luni după-amiază, prezența unui prădător neobișnuit pentru zonă, între [...] The post O presupusă panteră neagră, văzută din nou la granița României. Autoritățile vecine sunt în alertă first appeared on IasiTV Life.
06:10
CFR anulează zeci de trenuri de luni. CFR Călători nu și-a plătit datoria către CFR SA # IasiTV Life
Schimbare de situație la CFR: deși luni se ajunsese la o înțelegere verbală și oficialii CFR Infrastructură (SA) promiseseră că nu vor fi anulate cursele CFR Călători și Transferoviar Călători, miercuri aceștia s-au răzgândit. Motivul neînțelegerii rămâne neplata Tarifului de Utilizare a Infrastructurii (TUI). Administratorul infrastructurii feroviare, CFR SA, a dat o dispoziție în teritoriu [...] The post CFR anulează zeci de trenuri de luni. CFR Călători nu și-a plătit datoria către CFR SA first appeared on IasiTV Life.
05:50
Crimă șocantă în Iași: o femeie cu cancer a fost bătută mortal de soțul ei, care apoi a fugit din țară # IasiTV Life
Un caz tragic de violență domestică în Iași: o femeie diagnosticată cu cancer a fost bătută de soțul ei și a murit la spital, după două luni de la agresiune. Deoarece a fugit imediat după atac, bărbatul este căutat acum la nivel internațional pentru a fi adus înapoi în România și judecat. Atenție, urmează informații [...] The post Crimă șocantă în Iași: o femeie cu cancer a fost bătută mortal de soțul ei, care apoi a fugit din țară first appeared on IasiTV Life.
27 august 2025
20:00
INVITAT / CĂTĂLIN LUPU – Primarul comunei Ciurea The post DEZBATEREA ZILEI / DECIZII IMPORTANTE ÎN CL CIUREA first appeared on IasiTV Life.
20:00
INVITAT / Eliza Bogdan – Antreprenoare, fondatoarea concept Paste to Go The post BUSINESS ROMÂNESC / Antreprenoriat, Familie și Paste To Go first appeared on IasiTV Life.
20:00
INVITAȚI / ALEXANDRA GUGIUMAN – Director Marketing și ComunicareMIRCEA SPOIALĂ – Organizator turneu The post DEZBATEREA ZILEI / Iași Padel Open trece la următorul nivel first appeared on IasiTV Life.
16:00
O scenă incredibilă a avut loc în noaptea de luni spre marți, în municipiul Fălticeni, județul Suceava. O femeie aflată în stare avansată de ebrietate și-a pierdut fetița de doar 2 ani pe stradă, în jurul orei 3.00, declanșând o alertă de proporții pentru polițiștii și medicii chemați de urgență la fața locului. Vedeți și [...] The post O mamă beată turtă și-a pierdut fetița de 2 ani pe stradă first appeared on IasiTV Life.
12:40
I. Moldova Am rămas uimit de interesul manifestat față de nota anterioară (Babe vindecătoare, moașe și vraci în satul medieval românesc) ceea ce m-a încurajat să postez și alte note legate de istoria medicinei în România. De la început o precizare. În epoca medievală, medicii aveau interdicție în domeniu chirurgical (interdicție menținută până în secolul [...] The post Vasile Astărăstoae: Medici în Țările Române în epoca medievală (secolele XIV – XVII) first appeared on IasiTV Life.
11:50
Un bărbat și-a pus la cale o dispariție spectaculoasă: și-a răsturnat intenționat caiacul, și-a aruncat actele în apă și a dispărut timp de 89 de zile, timp în care și-a abandonat soția și cei trei copii și a începe o nouă viață alături de o altă femeie. Planul a eșuat, iar marți a fost condamnat [...] The post Nici ”mort” n-a putut scăpa de fosta nevastă first appeared on IasiTV Life.
06:30
Consiliul Local Iași va decide vineri soarta a două grădinițe cu risc seismic. Este vorba despre două corpuri ale Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 11 din strada Ţuţora nr. 3, din structura organizatorică a Grădiniţei cu Program Prelungit nr. 12. Proiectul propus ar urma să fie finanțat cu fonduri guvernamentale, prin programul „Școli Sigure și [...] The post Două grădinițe din Iași cu risc seismic, propuse pentru demolare și reconstrucție first appeared on IasiTV Life.
06:30
Fără numere și documente: Un șofer a încercat să intre în țară cu o mașină neînmatriculată # IasiTV Life
Poliţiştii de frontieră din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Albiţa efectuează cercetări cu privire la un bărbat care s-a prezentat la controlul de frontieră la volanul unui autoturism neînmatriculat. În ziua de 25 august a.c, în jurul orei 16.10, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa – ITPF Iaşi, s-a prezentat pentru efectuarea formalităţilor [...] The post Fără numere și documente: Un șofer a încercat să intre în țară cu o mașină neînmatriculată first appeared on IasiTV Life.
06:20
Un depozit de furaje din localitatea Plopenii Mari a luat foc marți după amiază. La fața locului au sosit imediat pompierii de la Săveni și Botoșani, cu trei autospeciale. Intervenția lor rapidă a fost crucială, deoarece au reușit să împiedice propagarea flăcărilor la o casă și o anexă dintr-o gospodărie vecină, protejând astfel ambele construcții. [...] The post Incendiu masiv în județul Botoșani. 30 de tone de furaje au ars la Plopenii Mari first appeared on IasiTV Life.
