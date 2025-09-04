DEZBATEREA ZILEI / SĂ VINĂ STUDENȚII!

06:20

Un accident s-a produs luni după amiază în zona Ciric, unde doi tineri s-au rănit în timp ce se plimbau cu trotinetele electrice. Apelul la 112 a venit de la martori care au relatat că un băiat de 16 ani și o fată de 12 ani se deplasau cu viteză excesivă. Citiți și Cum să [...] The post Accident cu trotinete electrice: Doi copii au ajuns la spital first appeared on IasiTV Life.