Primăria Capitalei anunță începerea unui proiect de reducere a poluării fonice în București
Basilica.ro, 3 septembrie 2025 09:50
Primăria Capitalei (PMB) va demara un proiect de reducere a poluării fonice din București, a anunțat instituția pe pagina de facebook. Astfel, Consiliul General al Municipiului București a aprobat un proiect de hotărâre destinat reducerii nivelului de zgomot în Capitala țării noastre. Potrivit instituției, PMB va monitoriza nivelul de zgomot ambiental prin intermediul unui sistem…
Primăria Capitalei anunță începerea unui proiect de reducere a poluării fonice în București # Basilica.ro
Primăria Capitalei (PMB) va demara un proiect de reducere a poluării fonice din București, a anunțat instituția pe pagina de facebook. Astfel, Consiliul General al Municipiului București a aprobat un proiect de hotărâre destinat reducerii nivelului de zgomot în Capitala țării noastre. Potrivit instituției, PMB va monitoriza nivelul de zgomot ambiental prin intermediul unui sistem…
Ți-am pregătit 5 știri importante de marți, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Conferința Internațională de spiritualitate de la Mănăstirea Bose: Ce le transmite Patriarhul Daniel participanților? Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis marți un mesaj la deschiderea celei de-a 31-a ediție a Conferinței Internaționale de Spiritualitate Ortodoxă, organizată la…
Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara; Sf. Sfințit Mc. Antim, Episcopul Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina # Basilica.ro
Calendar ortodox 3 septembrie Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie Sfântul Cuvios Neofit În munţii din preajma Mănăstirii Cozia, aflată pe valea Oltului, s-au nevoit mulţi sihaștri iubitori de Dumnezeu, atât înainte de zidirea sfântului lăcaş de către fericitul întru pomenire domnitor Mircea cel Bătrân (cel Mare) al Ţării Româneşti, cât şi după aceea. Printre cei…
Persoanele vârstnice din Dolj au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite și ochelari fără costuri # Basilica.ro
Persoanele vârstnice vulnerabile din județul Dolj au beneficiat în perioada 26 și 27 august, de consultații oftalmologice gratuite și ochelari oferiți fără costuri, în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”, derulată de Federația Filantropia a Patriarhiei Române. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Asociației Vasiliada, al cărei Președinte Executiv este părintele Florin Sabin Mihail,…
Preasfințitul Părinte Iustin a sfințit Biserica Parohiei Moisei III, în ultima duminică a anului bisericesc # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Iustin a oficiat, în ultima duminică a anului bisericesc, Sf. Liturghie, în localitatea Moisei, Protopopiatul Vișeu. Cu acest prilej, Episcopul Maramureșului și Sătmarului a sfințit Biserica Parohiei Moisei III, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”. Cu ocazia sfințirii, sfântul lăcaș de cult a primit al doilea hram, „Sfinții Martiri Brâncoveni”, sărbătoriți în data de 16…
Specialiști din Chișinău, Paris și Roma vor fi prezenți la ediția 23 a Colocviilor Putnei # Basilica.ro
Ediția a 23-a a Colocviilor Putnei, simpozion de istorie cu tradiție, se va desfășura în perioada 3–6 septembrie, la Mănăstirea Putna. Evenimentul reunește cercetători de renume de la instituții academice din România și din străinătate, specialiști din Chișinău, Paris și Roma. Vor fi prezenți reprezentanți de la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” (București), Institutul „A.…
Comunitatea românească din Dublin strânge fonduri pentru a cumpăra biserica Christ Church din Leeson Park # Basilica.ro
Comunitatea românească din Dublin a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru achiziționarea bisericii Christ Church din Leeson Park, clădire pe care o folosește ca lăcaș de cult încă din anul 2004. Potrivit greekcitytimes, lăcașul de cult aparține comunității anglicane și a fost oficial scos la vânzare în luna februarie a acestui an, după…
Părintele Arhimandrit Samuel Cristea va fi hirotonit în demnitatea de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, într-o ceremonie care va avea loc duminică, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Potrivit Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, solemnitățile liturgice se vor desfășura după următorul program: Sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 18:00, va avea loc slujba…
Pianista de renume internațional Alexandra Silocea va deschide la Casa Vintilă Brătianu Festivalul „Silvia Șerbescu” # Basilica.ro
Pianista de renume internațional Alexandra Silocea va deschide, marți, 16 septembrie, Festivalul „Silvia Șerbescu”, cu un recital de pian, la Casa Vintilă Brătianu, sub egida Festivalului Internațional „George Enescu”. Evenimentul marchează debutul manifestărilor dedicate Silviei Șerbescu, la 60 de ani de la trecerea la cele veșnice. Alexandra Silocea, aflată la a patra participare consecutivă în…
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s-a rugat pentru pace în mijlocul credincioșilor prezenți la Mănăstirea Robaia, din județul Argeș, luni, cu ocazia Anului Nou Bisericesc. Alături de un sobor de preoți și diaconi, IPS Calinic a citit mai multe rugăciuni pentru pace între popoarele lumii, îndemnând totodată pe toții preoții și monahii din…
Conferința Internațională de spiritualitate de la Mănăstirea Bose: Ce le transmite Patriarhul Daniel participanților? # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis marți un mesaj la deschiderea celei de-a 31-a ediție a Conferinței Internaționale de Spiritualitate Ortodoxă, organizată la Mănăstirea Bose, din Italia. Tema conferinței de anul acesta este „Sfântul Antonie cel Mare, Părintele monahilor”, despre care Patriarhul României subliniază că „ne invită să descoperim o personalitate remarcabilă a vieții Bisericii,…
Patru hotărâri importante luate de Sinodul Mitropoliei Basarabiei, la 35 de ani de arhierie ai IPS Petru # Basilica.ro
Sinodul Mitropoliei Basarabiei s-a reunit în ședință la Chișinău, pe 1 septembrie, în ziua în care s-au împlinit 35 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. La ședință au participat, alături de IPS Petru, Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul…
Lectură recomandată de Episcopia Italiei: „Adolescentul în familie și în Biserică. Depășirea zonelor neîncrederii” # Basilica.ro
Episcopia Italiei recomandă pentru lectură, volumul „Adolescentul în familie și în Biserică. Depășirea zonelor neîncrederii”, scris de Protoiereul Alexei Uminski. Autorul abordează o seamă de teme de mare importanță pentru părinți, cum ar fi perioada adolescenței din viața copilului, care se poate dovedi plină de provocări pentru familie. Pentru a rezolva aceste probleme, însă, părinții…
Călărași: O procesiune cu Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț va avea loc pe 4 septembrie # Basilica.ro
O procesiune cu Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț va avea loc în Municipiul Călărași, joi, 4 septembrie, a anunțat Episcopia Sloboziei și Călărașilor. Astfel, joi, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu va primi delegația Mănăstirii Neamț cu Icoana Maicii Domnului în cadrul unei ceremonii ce se va desfășura la Intersecția străzii Nicolae Titulescu cu strada…
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro. Cuvioșii români Dionisie de la Colciu și Petroniu de la Prodromu au fost canonizați de Patriarhia Ecumenică Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, întrunit la Constantinopol în ultimele două zile ale anului bisericesc, 30-31 august, a decis canonizarea cuvioșilor români Dionisie (Ignat) de…
Sfântul Mucenic Mamant A fost fiul patricianului Teodot, iar mama sa a fost Rufina. În timpul persecuțiilor din secolul al III-lea, aceștia au fost aduși din provincia Gangara la guvernatorul Cezareei Capadociei, Faust, unul dintre aprigii prigonitori ai creștinilor. Fiind întemnițați, Rufina a născut pe Sfântul Mamant în temniță, după care a murit fiind martirizată.…
Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei a vizitat la finalul săptămânii trecute două parohii recent înființate. Preasfinția Sa a oficiat sâmbătă slujba de binecuvântare a noului spațiu de rugăciune al parohiei românești din Longford. „Chiar dacă suntem departe de țară, noi aducem Biserica cu noi. Rămâneți uniți și, alături de părintele Cristian – responsabil pentru…
Președintele României despre decorarea Casei Memoriale „Alexei Mateevici”: „Așezământ public de mare prestigiu, atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova” # Basilica.ro
Casa Memorială „Alexei Mateevici” din comuna Zaim, raionul Căușeni, a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria F – „Promovarea culturii”. Distincția a fost conferită printr-un decret semnat de președintele României, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Limbii Române: „Muzeul s-a impus drept așezământ public de mare prestigiu, atât pentru România, cât…
Banca Națională a Moldovei a lansat moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, la aniversarea a 175 de ani de la nașterea poetului național și totodată cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Române, marcată în data de 31 august. Moneda face parte din seria „Aleea Clasicilor” din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău. Potrivit Moldpres.md, moneda…
Arhiepiscopul Macarie de Nairobi, în vizită la mănăstirile din Mitropolia Moldovei și Bucovinei # Basilica.ro
Arhiepiscopul Macarie de Nairobi și Exarh al Africii Orientale se află în această perioadă într-o vizită în Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Înaltpreasfinția Sa a vizitat Mănăstirile Văratec și Secu și a slujit duminică la Catedrala Mitropolitană din Iași. În predica rostită la Sfânta Liturghie, Arhiepiscopul Macarie a evidențiat universalitatea mesajului Evangheliei. „Este adresată tuturor neamurilor…
PS Timotei Prahoveanul la Sihăstria Râșcăi: Prietenia cu oamenii este înșelătoare, prietenia cu Dumnezeu rămâne veșnică! # Basilica.ro
Paraclisului cu hramul „Sfântul Ierarh Lazăr”, lăcaș de cult pictat de Constantin Buraciuc și Adrian Bernat, a fost sfințit duminică la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a rostit o omilie despre viața duhovnicească și prietenia cu Dumnezeu, reflectată în viața Sfântului Ioan de…
Zilele Protoieriei Moinești îl au în centru pe Sf. Gherasim de la Tismana: Simpozion și sfințire de așezământ # Basilica.ro
În Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au început Zilele cultural-duhovnicești ale Protopopiatului Moinești. Acestea se desfășoară în perioada 30 august-16 septembrie și îl au în centru pe Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana, martir al temnițelor comuniste recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Manifestările au debutat sâmbătă, în comuna băcăuană Poduri, localitatea natală a noului…
Peste 350 de tineri au participat la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Arhiepiscopia Sibiului # Basilica.ro
Peste 350 de tineri au participat, în perioada 30-31 august, la Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Arhiepiscopia Sibiului, eveniment găzduit de Parohia Vama Buzăului, judeţul Braşov. Potrivit Mitropoliei Ardealului, programul a început sâmbătă, 30 august, cu Sfânta Liturghie săvârşită în apropierea Bisericii „Înălţarea Domnului” din Vama Buzăului, de un sobor condus de pr. Vasile Mihoc, vicar…
Unde și când va continua campania de donare de sânge inițiată de Asociația „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva” # Basilica.ro
O nouă activitate de donare de sânge va fi organizată de Asociația „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva” marți, 9 septembrie 2025, la Centrul Medical Master din Intrarea Capelei nr.1A, Sector 6, București. Acțiunea va fi desfășurată prin implicarea a trei comunități păstorite de clerici: Părintele Ioan-Alexandru Ivan, președintele Asociației „Sf. Ier. Alexandru și…
Sărbătoare în Episcopia Alexandriei și Teleormanului: Au fost aduse în pelerinaj moaștele Sf. Haralambie # Basilica.ro
Episcopia Alexandriei și Teleormanului l-a sărbătorit sâmbătă pe Sfântul Ierarh Alexandru, ocrotitorul eparhiei. Cu această ocazie au fost aduse în pelerinaj moaștele Sf. Haralambie de la Mănăstirea Mega Spileo din Grecia. Manifestările liturgice desfășurate cu ocazia sărbătorii au debutat vineri seară cu o procesiune pe străzile Alexandriei cu moaștele Sf. Haralambie și ale Sf. Ierarh…
PS Macarie la încheierea Taberei de Vară din Danemarca: „Să fiți bogați în iubire, milostenie, fapte bune!” # Basilica.ro
Ediție a doua a Taberei de Vară pentru copii și tineri din Peninsula Iutlandei s-a încheiat în prezența Preasfințitului Părinte Macarie, care a oficiat Sf. Liturghie, în Biserica Stenderup Kirke din Grinsted. „Nu uitați că nici succesele, nici like-urile, nici diplomele, nici carierele, ci Hristos este adevărata noastră comoară și bogăție. Nu căutați doar bogățiile…
Prin articolul nostru în imagini încercăm să aducem mai aproape viața de zi cu zi, tradițiile, bisericile și momentele de sărbătoare ale comunităților ortodoxe din întreaga lume, surprinse în fotografii în perioada 25 – 31 august 2025. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram…
Patriarhul Daniel transmite condoleanțe la decesul Marelui Rabin al României, Menachem Hacohen # Basilica.ro
Publicăm integral mesajul de condoleanțe adresat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la decesul Marelui Rabin al României, Menachem Hacohen: Bucureşti, 01 septembrie 2025 Domnului Deputat Silviu Vexler, Președintele Federației Comunităților Evreiești din România Domnule Preşedinte, Am aflat cu tristețe despre decesul fostului Mare Rabin al României, Menachem Hacohen, la vârsta de 93…
Copii de la DGASPC Sector 2 au participat la hramul unui centru pentru vârstnici din Capitală # Basilica.ro
Capela Centrului pentru vârstnici Luxab din Capitală și-a serbat hramul sâmbătă, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Alexandru. La slujbă a participat și un grup de copii aflați în grija DGASPC Sector 2. Bucuria sărbătorii a fost îmbinată cu filantropie, tinerii au primit ghiozdane echipate cu rechizite pentru începutul școlii. Sfânta Liturghie cu ocazia hramului a fost…
Mitropolitul Teofan, pledoarie pentru firesc înainte de Festivalul Familiei: Tatăl, mama și pruncii, triadă binecuvântată # Basilica.ro
„La începutul istoriei omului, Dumnezeu l-a creat pe acesta bărbat și femeie”, subliniază Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei într-un mesaj transmis luni, înainte de Festivalul Familiei, organizat de Arhiepiscopia Iașilor duminică, 7 septembrie. „Această triadă binecuvântată – tată, mamă și pruncii lor – este direcția pe care Dumnezeu a înrădăcinat-o în firea omului de…
IPS Atanasie, sfaturi duhovnicești la început de an bisericesc: Să-L lăsăm pe Dumnezeu să grăiască în inimile noastre # Basilica.ro
„Fiecare moment al vieții noastre constituie un prilej de a ne îndrepta gândul la Dumnezeu și a preface timpul pe care îl avem de trăit, dintr-un timp irosit, în timpul veșniciei”, a transmis Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și al Irlandei de Nord duminică, în ajunul Anului Nou Bisericesc. În mesajul publicat pe pagina de web…
Mesajul tinerilor din Basarabia de Sud către PS Veniamin: A pus la inimile noastre dragostea de Biserică, țară și neam # Basilica.ro
Tinerii din Episcopia Basarabiei de Sud au adresat un mesaj de recunoștință în fața Preasfințitului Părinte Veniamin, care le-a oferit în șapte ani de păstorire, un exemplu de bucurie în comuniune: „Preasfinția sa a pus la inimile noastre dragostea de Biserică, de țară și de neam, arătând că fără valorile credinței pierdem legătura cu Dumnezeu…
IPS Irineu spune că sfințirea unei biserici este şi sfințirea sufletelor: Fiecare dintre noi aşteaptă această lumină cerească # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a spus duminică, la Valea Fântânilor, județul Dolj, că sfințirea unei biserici este, în același timp, sfințirea noastră, a fiecăruia dintre cei care fac parte din comunitatea credincioșilor. Mitropolitul Olteniei a sfințit pictura bisericii parohiale din localitate, alături de un sobor de preoți și diaconi. „Sfințirea unei biserici este și…
La începutul noului an școlar și universitar în Republica Moldova, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, transmite un îndemn la responsabilitate, maturizare și așezarea vieții pe temelii trainice. În mesajul său, IPS Petru amintește că primele școli românești s-au născut în tinda Bisericii, acolo unde omul a înțeles dintotdeauna că învățătura și credința merg împreună. „Începutul…
PS Paisie Sinaitul la început de an bisericesc: Anul plăcut Domnului trebuie să înceapă în inima fiecăruia dintre noi # Basilica.ro
„Anul plăcut Domnului trebuie să înceapă în inima fiecăruia dintre noi. Fiecare zi, fiecare an, fiecare clipă pe care o primim de la Dumnezeu, este de fapt o chemare la înnoirea, la îndreptarea vieții noastre”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, luni, la Te Deum-ul oficiat cu prilejul noului an bisericesc. Acesta…
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul a oficiat, la Catedrala Patriarhală, luni, 1 septembrie 2025, slujba de Te Deum cu ocazia începerii noului an bisericesc. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Ziua de rugăciune pentru mediu și Anotimpul Creației: Rugăciune pentru întreaga natură la început de an bisericesc # Basilica.ro
Cu 36 de ani în urmă, în data de 1 septembrie, era marcată prima Zi de rugăciune pentru mediu în Biserica Ortodoxă, o inițiativă luată de Patriarhul Ecumenic Dimitrios și continuată de Patriarhul Ecumenic Bartolomeu. În comunitățile ortodoxe din întreaga lume, de Anul Nou Bisericesc sunt oficiate slujbe și organizate evenimente care contribuie la conștientizarea…
Un fragment din moaștele Sf. Calinic de la Cernica va fi adus spre închinare la Mănăstirea „Sfânta Cruce” din Canada # Basilica.ro
Un fragment din moaștele Sfântului Ierarh Calinic de la Cernica va fi adus la Mănăstirea Sfânta Cruce din Mono Mills, Canada, cu ocazia sfințirii Altarului de vară, a anunțat obștea pe pagina de Facebook. La evenimentul care va avea loc pe 20 septembrie, credincioșii vor avea ocazia să-l cinstească pe Sfântul Ierarh Calinic, unul dintre…
Prof. Ioan-Aurel Pop, de Ziua Limbii Române: Limba ne ține în viață, iar fără ea, nu vom mai fi deloc # Basilica.ro
Președintele Academiei Române, Ioan-Aurel Pop, a subliniat, în mesajul ocazionat de Ziua Limbii Române, importanța limbii proprii pentru existența noastră, ca popor, într-un context globalizant. Profesorul Pop a explicat care este starea actuală a limbii noastre materne, deplângând faptul că unii români „o pervertesc în fel și chip”. Președintele Academiei a exemplificat această situație cu…
În prima zi a acestui an bisericesc, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor, aniversează 35 de ani de la primirea arhieriei. După alegerea ca Episcop de Bălți, Înaltpreasfinția Sa a primit darul arhieriei în data de 1 septembrie 1990, la Catedrala din Chișinău. Bogată activitate de slujire Ierarhul s-a născut în…
Cuvioșii români Dionisie de la Colciu și Petroniu de la Prodromu au fost canonizați de Patriarhia Ecumenică # Basilica.ro
Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, întrunit la Constantinopol în ultimele două zile ale anului bisericesc, 30-31 august, a decis canonizarea cuvioșilor români Dionisie (Ignat) de la Colciu și Petroniu (Tănase) de la Prodromu. Ziua de pomenire a Sf. Cuv. Dionisie Vatopedinul (Chilia „Sf. Gheorghe”, unde s-a nevoit, aparținea de mănăstirea athonită Vatoped) va fi 11…
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Nimic din lumea materială, limitată și trecătoare nu poate răspunde dorinței omului pentru viața veșnică Patriarhul Daniel a fost prezent duminică la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, unde a subliniat că viața veșnică nu se câștigă prin simpla împlinire a…
Începutul anului bisericesc; Sf. Cuv. Dionisie Exiguul; Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul (Te Deum); Duminica a 10-a după Rusalii # Basilica.ro
Anul nou bisericesc (Indictionul) În urma hotărârii celor 318 Sfinți Părinți participanți la Sinodul I de la Niceea din anul 325 pe considerentul că începutul activității de propovăduire a Evangheliei de către Mântuitorul nostru Iisus Hristos s-a făcut la începutul aceste luni, deoarece după calendarul iudaic intrarea în sinagoga din Nazaret a Mântuitorul după întoarcerea…
PS Nectarie de Bogdania: Să ne amintim mereu că adevărata avere nu este aurul, ci harul! # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Nectarie de Bogdania, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, le-a vorbit credincioșilor prezenți duminică la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, despre adevărata avere a omului: „Să ne amintim mereu că adevărata avere nu este aurul, ci harul; nu casele, ci Împărăția; nu hainele, ci bunătatea Maicii Domnului care ne acoperă. Și…
PS Varlaam Ploieșteanul, îndemn pentru tinerii din România: Să se preocupe și de cele sufletești, de încrederea și iubirea lui Dumnezeu! # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat duminică Sf. Liturghie la Catedrala Patriarhală, unde le-a vorbit credincioșilor despre exemplul tânărului bogat, care după dialogul avut cu Mântuitorul, s-a desăvârșit, ajungând ucenic al lui Hristos: „Nu întâmplător, Evanghelia de astăzi se citește la începutul anului școlar și universitar. Ca un îndemn pentru tinerii din…
Patriarhul Daniel: Nimic din lumea materială, limitată și trecătoare nu poate răspunde dorinței omului pentru viața veșnică # Basilica.ro
Patriarhul Daniel a fost prezent duminică la Paraclisul istoric „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” al Reședinței Patriarhale, unde a subliniat că viața veșnică nu se câștigă prin simpla împlinire a poruncilor, ci prin milostenie și iubire jertfelnică față de semeni: „Bunurile materiale limitate și trecătoare nu pot da omului sentimentul împlinirii și al desăvârșirii, nici arvuna…
PS Paisie Sinaitul: Întrebarea „Ce bine să fac ca să am viața veșnică?” se naște în inima fiecărui om # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat duminică slujba de punere a pietrei de temelie pentru noua biserică a Parohiei „Uniunea Voluntarilor”, unde a rostit o omilie despre dialogul dintre tânărul bogat și Hristos: „Dialogul dintre Iisus și tânărul bogat se continuă, într-un fel, în toate timpurile istoriei, chiar și astăzi. Întrebarea «Bunule…
Ziua Limbii Române este sărbătorită anual în data de 31 august, în România, Republica Moldova și în comunitățile românești din Serbia, Bulgaria, Ungaria și Ucraina. Sărbătoarea a fost instituită mai întâi în Republica Moldova, în 1990, pentru a marca 31 august 1989, ziua în care, prin votul reprezentanților românofoni din Sovietul Suprem al RSS Moldova,…
Aşezarea cinstitului Brâu al Maicii Domnului în raclă; Sfântul Cuvios Macarie Protopsaltul # Basilica.ro
Calendar ortodox – 31 august Aşezarea cinstitului Brâu al Maicii Domnului în raclă Soția împăratului Leon cel înțelept (886-911), împărăteasa Zoe, suferea de o boală gravă, incurabilă, însă, într-o noapte, prin vedenie dumnezeiască, a aflat că dacă se va atinge de Brâul Maicii Domnului se va vindeca. În Constantinopol, într-o biserică închinată Sfintei Fecioare Maria,…
În Duminica a 12-a după Rusalii, membrii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vor sluji după următorul program, transmis de eparhii prin intermediul Radio Trinitas: Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, va participa la Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric ”Sf. Mare Mucenic Gherorghe” din Reședința Patriarhală. Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, va sluji la…
