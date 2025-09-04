În ce zile va avea publicul acces gratuit la Muzeul Național de Istorie a României?
Basilica.ro, 4 septembrie 2025 13:20
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) anunță că publicul va avea acces gratuit în zilele de miercuri și joi, potrivit unei postări publicate pe pagina oficială de Facebook a instituției. În această perioadă, vizitatorii vor putea explora următoarele expoziții: „Capodopere din patrimoniul MNIR”; „Ceramica sudistă din România, secolele XIX–XXI”; Expoziția permanentă „Tezaurul Istoric” Accesul…
• • •
Acum 30 minute
13:20
Muzeul Național de Istorie a României (MNIR) anunță că publicul va avea acces gratuit în zilele de miercuri și joi, potrivit unei postări publicate pe pagina oficială de Facebook a instituției. În această perioadă, vizitatorii vor putea explora următoarele expoziții: „Capodopere din patrimoniul MNIR"; „Ceramica sudistă din România, secolele XIX–XXI"; Expoziția permanentă „Tezaurul Istoric" Accesul…
Acum o oră
12:50
Patriarhul României, mesaj la începutul anului școlar 2025-2026: Educația creștină este și mărturisire a lui Hristos # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis joi un mesaj cu ocazia debutului noului an școlar. Patriarhul României adresează mulțumiri părinților, bunicilor, învățătorilor și profesorilor pentru promovarea educației creștine în familie și în școală, cu răbdare, înțelepciune și dragoste. Preafericirea Sa îi îndeamnă pe elevi să prețuiască efortul tuturor educatorilor și să cultive valorile credinței în…
Acum 2 ore
12:30
Calendar ortodox 4 septembrie Sfântul Sfințit Mucenic Vavila A fost ales Episcop al Antiohiei în anul 237. În anul 250, împăratul Deciu a declanșat una dintre cele mai puternice persecuții împotriva creștinilor. În primul rând, i-a vizat pe conducătorii Bisericii Creștine din Imperiu, între primii arestați fiind și Episcopul Antiohiei, Sfântul Vavila. În timp ce…
Acum 4 ore
11:20
Episcopia Tulcii derulează, pentru al șaptelea an consecutiv, o acțiune în sprijinul copiilor care au nevoie de ajutor pentru a începe anul școlar. În cadrul acestei acțiuni, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, a oferit ghiozdane complet echipate pentru copiii din Parohia Luminița, Protopopiatul Babadag. Evenimentul a avut loc în Biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din…
10:20
Eugenia Nicolae și Corul „Varlaam Mitropolitul” dau startul campaniei „Fapta bună face casă bună” # Basilica.ro
Artista Eugenia Nicolae a devenit primul ambasador al proiectului „Dar pentru Copii”, alături de Corul Academic al Școlii „Varlaam Mitropolitul” Iași, dirijat de prof. Ilinca Furtună, anunță platforma fiideajutor.ro a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Este vorba despre o colaborare muzicală caritabilă, cu un mesaj care îmbină arta, emoția și solidaritatea, pentru a sprijini copiii din…
Acum 6 ore
09:10
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate miercuri pe Basilica.ro. La Mănăstirea Sihăstria Putnei va avea loc un simpozion de studii canonice în contextul Centenarului Patriarhiei Române La Mănăstirea Sihăstria Putnei va avea loc în zilele de 9 și 10 septembrie un simpozion de studii canonice, organizat în contextul Centenarului…
Acum 24 ore
20:00
Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” din Oradea, singura open-space din România, a fost renovată și modernizată la standarde europene, informează Agerpres. Pentru a marca finalizarea proiectului, în perioada 2-5 septembrie se desfășoară la Oradea Conferința Națională a Asociației Bibliotecarilor din România (ABR), cu titlul „Biblioteca – Inovație, accesibilitate, comunicare”. La evenimentul inaugural au participat reprezentanți ai…
18:50
Episcopul Macarie al Europei de Nord a vizitat recent șantierul de lucru al bisericii românești din orașul danez Rinkøbing-Skjern. Lăcașul de cult a fost achiziționat anul acesta de la comunitatea luterană locală și trece printr-un proces de renovare și amenajare. „Am reușit, împreună cu preotul paroh Florin-Gheorghe Atudorei și cu bunii și jertfelnicii noștri enoriași,…
17:30
La Mănăstirea Sihăstria Putnei va avea loc un simpozion de studii canonice în contextul Centenarului Patriarhiei Române # Basilica.ro
La Mănăstirea Sihăstria Putnei va avea loc în zilele de 9 și 10 septembrie un simpozion de studii canonice, organizat în contextul Centenarului Patriarhiei Române. La simpozionul „Tradiție și actualitate: Studiul sfintelor canoane în Ortodoxia Românească în cei 100 de ani de patriarhat (1925-2025)” vor participa profesori și doctoranzi ai facultăților de teologie din țară.…
15:40
Arhiepiscopia Dunării de Jos desfășoară în această perioadă Programul „Hristos în școală” prin care dorește să ajute 3300 de elevi cu rechizite la începutul anului școlar. Programul se desfășoară cu ajutorul preoților din parohii, care identifică și distribuie rechizitele elevilor care au nevoie. Valoarea programului se ridică la 330.000 de lei, iar cheltuielile sunt suportate…
15:30
Lucrări importante la Biserica românilor din Rinkobing, Danemarca: Un cămin pentru sufletele celor mici și a celor mari # Basilica.ro
Biserica românilor din Rinkobing – Skiern, Danemarca, trece prin importante lucrări de amenajare, care fac parte dintr-un proiect finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, informează Trinitas TV. Mai precis, este vorba despre modernizarea sistemului de încălzire a lăcașului construit în secolul XX și achiziționat recent de la comunitatea luterană din zonă. Biserica este închinată…
14:10
Icoane, cruci și alte obiecte religioase vor fi prezentate în cadrul unui târg la Muzeul Țăranului Român din Capitală # Basilica.ro
Icoane, cruci și alte obiecte religioase vor fi prezentate de meșteri populari în cadrul Târgului „De Ziua Crucii” organizat între 12 – 14 septembrie la Muzeul Național al Țăranului Român din Capitală, anunță instituția muzeală într-un comunicat de presă. Expoziția de obiecte religioase va fi amenajată în Muzeul de la Șosea și va putea fi…
14:10
Institutul Cultural Român este prezent la Bookfest Chișinău cu tema „Cărțile schimbă vieți” # Basilica.ro
Institutul Cultural Român va participa la Salonul Internațional de Carte Bookfest Chișinău 2025, desfășurat de miercuri până duminică la centrul Mediacor al Universității de Stat din Moldova. La standul ICR vor fi disponibile titluri publicate de Editura Institutului, cumpărătorii beneficiind de reduceri de 30%. Sâmbătă, de la ora 17:30, ICR organizează o dezbatere despre rolul…
Ieri
12:50
Activități duhovnicești, ateliere de învățare și multă voie bună pentru zeci de copii din Mitropolia Olteniei # Basilica.ro
Zeci de copii din Mitropolia Olteniei au participat, în perioada 27–31 august, la Tabăra „Micilor Apostoli”, un program duhovnicesc și educațional, organizată în localitatea Botoșești – Paia, din județul Dolj. Sfânta Liturghie și rugăciunea au fost baza activităților duhovnicești, în timp ce, în plan educațional – civic, copiii au participat la „Atelierul despre bullying” și…
10:30
Preasfințitul Părinte Antonie, Episcop de Bălți, a participat, duminică, la Sărbătoarea Limbii Române, organizată la Centrul Anasatasis din localitate. Astfel, după Sfânta Liturghie, PS Antonie a oficiat un Te Deum de mulțumire pentru binefacerile revărsate de Bunul Dumnezeu asupra românilor din Basarabia. Mai precis, este vorba despre reintroducerea limbii române și a grafiei latine în…
09:50
Primăria Capitalei anunță începerea unui proiect de reducere a poluării fonice în București # Basilica.ro
Primăria Capitalei (PMB) va demara un proiect de reducere a poluării fonice din București, a anunțat instituția pe pagina de facebook. Astfel, Consiliul General al Municipiului București a aprobat un proiect de hotărâre destinat reducerii nivelului de zgomot în Capitala țării noastre. Potrivit instituției, PMB va monitoriza nivelul de zgomot ambiental prin intermediul unui sistem…
09:00
Ți-am pregătit 5 știri importante de marți, ca să începi dimineața cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Conferința Internațională de spiritualitate de la Mănăstirea Bose: Ce le transmite Patriarhul Daniel participanților? Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis marți un mesaj la deschiderea celei de-a 31-a ediție a Conferinței Internaționale de Spiritualitate Ortodoxă, organizată la…
00:10
Sf. Cuv. Neofit și Meletie de la Mănăstirea Stânișoara; Sf. Sfințit Mc. Antim, Episcopul Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist din Palestina # Basilica.ro
Calendar ortodox 3 septembrie Sfinții Cuvioși Neofit și Meletie Sfântul Cuvios Neofit În munţii din preajma Mănăstirii Cozia, aflată pe valea Oltului, s-au nevoit mulţi sihaștri iubitori de Dumnezeu, atât înainte de zidirea sfântului lăcaş de către fericitul întru pomenire domnitor Mircea cel Bătrân (cel Mare) al Ţării Româneşti, cât şi după aceea. Printre cei…
2 septembrie 2025
19:20
Persoanele vârstnice din Dolj au beneficiat de consultații oftalmologice gratuite și ochelari fără costuri # Basilica.ro
Persoanele vârstnice vulnerabile din județul Dolj au beneficiat în perioada 26 și 27 august, de consultații oftalmologice gratuite și ochelari oferiți fără costuri, în cadrul campaniei „Ajută un bătrân să zâmbească”, derulată de Federația Filantropia a Patriarhiei Române. Evenimentul a fost organizat cu sprijinul Asociației Vasiliada, al cărei Președinte Executiv este părintele Florin Sabin Mihail,…
17:30
Preasfințitul Părinte Iustin a sfințit Biserica Parohiei Moisei III, în ultima duminică a anului bisericesc # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Iustin a oficiat, în ultima duminică a anului bisericesc, Sf. Liturghie, în localitatea Moisei, Protopopiatul Vișeu. Cu acest prilej, Episcopul Maramureșului și Sătmarului a sfințit Biserica Parohiei Moisei III, cu hramul „Acoperământul Maicii Domnului”. Cu ocazia sfințirii, sfântul lăcaș de cult a primit al doilea hram, „Sfinții Martiri Brâncoveni”, sărbătoriți în data de 16…
17:10
Specialiști din Chișinău, Paris și Roma vor fi prezenți la ediția 23 a Colocviilor Putnei # Basilica.ro
Ediția a 23-a a Colocviilor Putnei, simpozion de istorie cu tradiție, se va desfășura în perioada 3–6 septembrie, la Mănăstirea Putna. Evenimentul reunește cercetători de renume de la instituții academice din România și din străinătate, specialiști din Chișinău, Paris și Roma. Vor fi prezenți reprezentanți de la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” (București), Institutul „A.…
16:10
Comunitatea românească din Dublin strânge fonduri pentru a cumpăra biserica Christ Church din Leeson Park # Basilica.ro
Comunitatea românească din Dublin a lansat o campanie de strângere de fonduri pentru achiziționarea bisericii Christ Church din Leeson Park, clădire pe care o folosește ca lăcaș de cult încă din anul 2004. Potrivit greekcitytimes, lăcașul de cult aparține comunității anglicane și a fost oficial scos la vânzare în luna februarie a acestui an, după…
15:10
Părintele Arhimandrit Samuel Cristea va fi hirotonit în demnitatea de Episcop vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, într-o ceremonie care va avea loc duminică, în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Potrivit Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, solemnitățile liturgice se vor desfășura după următorul program: Sâmbătă, 6 septembrie, de la ora 18:00, va avea loc slujba…
14:20
Pianista de renume internațional Alexandra Silocea va deschide la Casa Vintilă Brătianu Festivalul „Silvia Șerbescu” # Basilica.ro
Pianista de renume internațional Alexandra Silocea va deschide, marți, 16 septembrie, Festivalul „Silvia Șerbescu”, cu un recital de pian, la Casa Vintilă Brătianu, sub egida Festivalului Internațional „George Enescu”. Evenimentul marchează debutul manifestărilor dedicate Silviei Șerbescu, la 60 de ani de la trecerea la cele veșnice. Alexandra Silocea, aflată la a patra participare consecutivă în…
Mai mult de 2 zile în urmă
13:10
Înaltpreasfințitul Părinte Calinic, Arhiepiscopul Argeșului și Muscelului, s-a rugat pentru pace în mijlocul credincioșilor prezenți la Mănăstirea Robaia, din județul Argeș, luni, cu ocazia Anului Nou Bisericesc. Alături de un sobor de preoți și diaconi, IPS Calinic a citit mai multe rugăciuni pentru pace între popoarele lumii, îndemnând totodată pe toții preoții și monahii din…
13:00
Conferința Internațională de spiritualitate de la Mănăstirea Bose: Ce le transmite Patriarhul Daniel participanților? # Basilica.ro
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis marți un mesaj la deschiderea celei de-a 31-a ediție a Conferinței Internaționale de Spiritualitate Ortodoxă, organizată la Mănăstirea Bose, din Italia. Tema conferinței de anul acesta este „Sfântul Antonie cel Mare, Părintele monahilor”, despre care Patriarhul României subliniază că „ne invită să descoperim o personalitate remarcabilă a vieții Bisericii,…
12:00
Patru hotărâri importante luate de Sinodul Mitropoliei Basarabiei, la 35 de ani de arhierie ai IPS Petru # Basilica.ro
Sinodul Mitropoliei Basarabiei s-a reunit în ședință la Chișinău, pe 1 septembrie, în ziua în care s-au împlinit 35 de ani de la hirotonia întru arhiereu a Înaltpreasfințitului Părinte Petru, Arhiepiscopul Chișinăului, Mitropolitul Basarabiei și Exarhul Plaiurilor. La ședință au participat, alături de IPS Petru, Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți, Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul…
10:50
Lectură recomandată de Episcopia Italiei: „Adolescentul în familie și în Biserică. Depășirea zonelor neîncrederii” # Basilica.ro
Episcopia Italiei recomandă pentru lectură, volumul „Adolescentul în familie și în Biserică. Depășirea zonelor neîncrederii”, scris de Protoiereul Alexei Uminski. Autorul abordează o seamă de teme de mare importanță pentru părinți, cum ar fi perioada adolescenței din viața copilului, care se poate dovedi plină de provocări pentru familie. Pentru a rezolva aceste probleme, însă, părinții…
09:30
Călărași: O procesiune cu Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț va avea loc pe 4 septembrie # Basilica.ro
O procesiune cu Icoana Maicii Domnului de la Mănăstirea Neamț va avea loc în Municipiul Călărași, joi, 4 septembrie, a anunțat Episcopia Sloboziei și Călărașilor. Astfel, joi, Preasfințitul Părinte Episcop Vincențiu va primi delegația Mănăstirii Neamț cu Icoana Maicii Domnului în cadrul unei ceremonii ce se va desfășura la Intersecția străzii Nicolae Titulescu cu strada…
09:20
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate luni pe Basilica.ro. Cuvioșii români Dionisie de la Colciu și Petroniu de la Prodromu au fost canonizați de Patriarhia Ecumenică Sfântul Sinod al Patriarhiei Ecumenice, întrunit la Constantinopol în ultimele două zile ale anului bisericesc, 30-31 august, a decis canonizarea cuvioșilor români Dionisie (Ignat) de…
00:10
Sfântul Mucenic Mamant A fost fiul patricianului Teodot, iar mama sa a fost Rufina. În timpul persecuțiilor din secolul al III-lea, aceștia au fost aduși din provincia Gangara la guvernatorul Cezareei Capadociei, Faust, unul dintre aprigii prigonitori ai creștinilor. Fiind întemnițați, Rufina a născut pe Sfântul Mamant în temniță, după care a murit fiind martirizată.…
1 septembrie 2025
19:50
Episcopul Nectarie al Irlandei și Islandei a vizitat la finalul săptămânii trecute două parohii recent înființate. Preasfinția Sa a oficiat sâmbătă slujba de binecuvântare a noului spațiu de rugăciune al parohiei românești din Longford. „Chiar dacă suntem departe de țară, noi aducem Biserica cu noi. Rămâneți uniți și, alături de părintele Cristian – responsabil pentru…
19:40
Președintele României despre decorarea Casei Memoriale „Alexei Mateevici”: „Așezământ public de mare prestigiu, atât pentru România, cât și pentru Republica Moldova” # Basilica.ro
Casa Memorială „Alexei Mateevici” din comuna Zaim, raionul Căușeni, a fost decorată cu Ordinul „Meritul Cultural” în grad de Cavaler, Categoria F – „Promovarea culturii”. Distincția a fost conferită printr-un decret semnat de președintele României, Nicușor Dan, cu ocazia Zilei Limbii Române: „Muzeul s-a impus drept așezământ public de mare prestigiu, atât pentru România, cât…
18:40
Banca Națională a Moldovei a lansat moneda comemorativă „Mihai Eminescu”, la aniversarea a 175 de ani de la nașterea poetului național și totodată cu prilejul sărbătoririi Zilei Limbii Române, marcată în data de 31 august. Moneda face parte din seria „Aleea Clasicilor” din Grădina Publică „Ștefan cel Mare și Sfânt” din Chișinău. Potrivit Moldpres.md, moneda…
18:10
Arhiepiscopul Macarie de Nairobi, în vizită la mănăstirile din Mitropolia Moldovei și Bucovinei # Basilica.ro
Arhiepiscopul Macarie de Nairobi și Exarh al Africii Orientale se află în această perioadă într-o vizită în Mitropolia Moldovei și Bucovinei. Înaltpreasfinția Sa a vizitat Mănăstirile Văratec și Secu și a slujit duminică la Catedrala Mitropolitană din Iași. În predica rostită la Sfânta Liturghie, Arhiepiscopul Macarie a evidențiat universalitatea mesajului Evangheliei. „Este adresată tuturor neamurilor…
17:00
PS Timotei Prahoveanul la Sihăstria Râșcăi: Prietenia cu oamenii este înșelătoare, prietenia cu Dumnezeu rămâne veșnică! # Basilica.ro
Paraclisului cu hramul „Sfântul Ierarh Lazăr”, lăcaș de cult pictat de Constantin Buraciuc și Adrian Bernat, a fost sfințit duminică la Mănăstirea Sihăstria Râșcăi, din Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, a rostit o omilie despre viața duhovnicească și prietenia cu Dumnezeu, reflectată în viața Sfântului Ioan de…
16:40
Zilele Protoieriei Moinești îl au în centru pe Sf. Gherasim de la Tismana: Simpozion și sfințire de așezământ # Basilica.ro
În Arhiepiscopia Romanului și Bacăului au început Zilele cultural-duhovnicești ale Protopopiatului Moinești. Acestea se desfășoară în perioada 30 august-16 septembrie și îl au în centru pe Sf. Cuv. Mc. Gherasim de la Tismana, martir al temnițelor comuniste recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Manifestările au debutat sâmbătă, în comuna băcăuană Poduri, localitatea natală a noului…
15:40
Peste 350 de tineri au participat la Întâlnirea Tinerilor Ortodocși din Arhiepiscopia Sibiului # Basilica.ro
Peste 350 de tineri au participat, în perioada 30-31 august, la Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Arhiepiscopia Sibiului, eveniment găzduit de Parohia Vama Buzăului, judeţul Braşov. Potrivit Mitropoliei Ardealului, programul a început sâmbătă, 30 august, cu Sfânta Liturghie săvârşită în apropierea Bisericii „Înălţarea Domnului” din Vama Buzăului, de un sobor condus de pr. Vasile Mihoc, vicar…
15:30
Unde și când va continua campania de donare de sânge inițiată de Asociația „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva” # Basilica.ro
O nouă activitate de donare de sânge va fi organizată de Asociația „Sf. Ier. Alexandru și Sf. Cuv. Parascheva” marți, 9 septembrie 2025, la Centrul Medical Master din Intrarea Capelei nr.1A, Sector 6, București. Acțiunea va fi desfășurată prin implicarea a trei comunități păstorite de clerici: Părintele Ioan-Alexandru Ivan, președintele Asociației „Sf. Ier. Alexandru și…
15:20
Sărbătoare în Episcopia Alexandriei și Teleormanului: Au fost aduse în pelerinaj moaștele Sf. Haralambie # Basilica.ro
Episcopia Alexandriei și Teleormanului l-a sărbătorit sâmbătă pe Sfântul Ierarh Alexandru, ocrotitorul eparhiei. Cu această ocazie au fost aduse în pelerinaj moaștele Sf. Haralambie de la Mănăstirea Mega Spileo din Grecia. Manifestările liturgice desfășurate cu ocazia sărbătorii au debutat vineri seară cu o procesiune pe străzile Alexandriei cu moaștele Sf. Haralambie și ale Sf. Ierarh…
15:00
PS Macarie la încheierea Taberei de Vară din Danemarca: „Să fiți bogați în iubire, milostenie, fapte bune!” # Basilica.ro
Ediție a doua a Taberei de Vară pentru copii și tineri din Peninsula Iutlandei s-a încheiat în prezența Preasfințitului Părinte Macarie, care a oficiat Sf. Liturghie, în Biserica Stenderup Kirke din Grinsted. „Nu uitați că nici succesele, nici like-urile, nici diplomele, nici carierele, ci Hristos este adevărata noastră comoară și bogăție. Nu căutați doar bogățiile…
14:40
Prin articolul nostru în imagini încercăm să aducem mai aproape viața de zi cu zi, tradițiile, bisericile și momentele de sărbătoare ale comunităților ortodoxe din întreaga lume, surprinse în fotografii în perioada 25 – 31 august 2025. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare pe Instagram…
14:30
Patriarhul Daniel transmite condoleanțe la decesul Marelui Rabin al României, Menachem Hacohen # Basilica.ro
Publicăm integral mesajul de condoleanțe adresat de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, la decesul Marelui Rabin al României, Menachem Hacohen: Bucureşti, 01 septembrie 2025 Domnului Deputat Silviu Vexler, Președintele Federației Comunităților Evreiești din România Domnule Preşedinte, Am aflat cu tristețe despre decesul fostului Mare Rabin al României, Menachem Hacohen, la vârsta de 93…
14:10
Copii de la DGASPC Sector 2 au participat la hramul unui centru pentru vârstnici din Capitală # Basilica.ro
Capela Centrului pentru vârstnici Luxab din Capitală și-a serbat hramul sâmbătă, de sărbătoarea Sfântului Ierarh Alexandru. La slujbă a participat și un grup de copii aflați în grija DGASPC Sector 2. Bucuria sărbătorii a fost îmbinată cu filantropie, tinerii au primit ghiozdane echipate cu rechizite pentru începutul școlii. Sfânta Liturghie cu ocazia hramului a fost…
14:10
Mitropolitul Teofan, pledoarie pentru firesc înainte de Festivalul Familiei: Tatăl, mama și pruncii, triadă binecuvântată # Basilica.ro
„La începutul istoriei omului, Dumnezeu l-a creat pe acesta bărbat și femeie”, subliniază Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei într-un mesaj transmis luni, înainte de Festivalul Familiei, organizat de Arhiepiscopia Iașilor duminică, 7 septembrie. „Această triadă binecuvântată – tată, mamă și pruncii lor – este direcția pe care Dumnezeu a înrădăcinat-o în firea omului de…
13:40
IPS Atanasie, sfaturi duhovnicești la început de an bisericesc: Să-L lăsăm pe Dumnezeu să grăiască în inimile noastre # Basilica.ro
„Fiecare moment al vieții noastre constituie un prilej de a ne îndrepta gândul la Dumnezeu și a preface timpul pe care îl avem de trăit, dintr-un timp irosit, în timpul veșniciei”, a transmis Înaltpreasfințitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul Marii Britanii și al Irlandei de Nord duminică, în ajunul Anului Nou Bisericesc. În mesajul publicat pe pagina de web…
13:40
Mesajul tinerilor din Basarabia de Sud către PS Veniamin: A pus la inimile noastre dragostea de Biserică, țară și neam # Basilica.ro
Tinerii din Episcopia Basarabiei de Sud au adresat un mesaj de recunoștință în fața Preasfințitului Părinte Veniamin, care le-a oferit în șapte ani de păstorire, un exemplu de bucurie în comuniune: „Preasfinția sa a pus la inimile noastre dragostea de Biserică, de țară și de neam, arătând că fără valorile credinței pierdem legătura cu Dumnezeu…
13:40
IPS Irineu spune că sfințirea unei biserici este şi sfințirea sufletelor: Fiecare dintre noi aşteaptă această lumină cerească # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, a spus duminică, la Valea Fântânilor, județul Dolj, că sfințirea unei biserici este, în același timp, sfințirea noastră, a fiecăruia dintre cei care fac parte din comunitatea credincioșilor. Mitropolitul Olteniei a sfințit pictura bisericii parohiale din localitate, alături de un sobor de preoți și diaconi. „Sfințirea unei biserici este și…
12:50
La începutul noului an școlar și universitar în Republica Moldova, Înaltpreasfințitul Părinte Petru, Mitropolitul Basarabiei, transmite un îndemn la responsabilitate, maturizare și așezarea vieții pe temelii trainice. În mesajul său, IPS Petru amintește că primele școli românești s-au născut în tinda Bisericii, acolo unde omul a înțeles dintotdeauna că învățătura și credința merg împreună. „Începutul…
12:10
PS Paisie Sinaitul la început de an bisericesc: Anul plăcut Domnului trebuie să înceapă în inima fiecăruia dintre noi # Basilica.ro
„Anul plăcut Domnului trebuie să înceapă în inima fiecăruia dintre noi. Fiecare zi, fiecare an, fiecare clipă pe care o primim de la Dumnezeu, este de fapt o chemare la înnoirea, la îndreptarea vieții noastre”, a spus Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, luni, la Te Deum-ul oficiat cu prilejul noului an bisericesc. Acesta…
