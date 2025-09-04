În ce zile va avea publicul acces gratuit la Muzeul Național de Istorie a României?

13:40

Tinerii din Episcopia Basarabiei de Sud au adresat un mesaj de recunoștință în fața Preasfințitului Părinte Veniamin, care le-a oferit în șapte ani de păstorire, un exemplu de bucurie în comuniune: „Preasfinția sa a pus la inimile noastre dragostea de Biserică, de țară și de neam, arătând că fără valorile credinței pierdem legătura cu Dumnezeu…