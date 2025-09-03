Ministrul de Externe reacționează dur, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară de la Beijing: “România nu poate fi reprezentată de politicieni ce se așază onorați în poză lângă Putin. Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inșiși.”

07:10

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că, începând de astăzi, 1 septembrie, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei se vor modifica, după cum urmează: rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro; rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro; rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro; rovinieta […]