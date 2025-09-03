Ministrul de Externe reacționează dur, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară de la Beijing: “România nu poate fi reprezentată de politicieni ce se așază onorați în poză lângă Putin. Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inșiși.”
Biziday.ro, 3 septembrie 2025 11:20
Oana Țoiu, ministra de Externe, a criticat dur apariția lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, foști premieri ai României din partea PSD, la parada militară de la Beijing. Cei doi au apărut în imagini alături de Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un. Oana Țoiu subliniază că cei doi “au mers acolo ca persoane private […]
• • •
Alte ştiri de Biziday.ro
Acum 30 minute
11:20
Ministrul de Externe reacționează dur, după ce Adrian Năstase și Viorica Dăncilă au participat la parada militară de la Beijing: “România nu poate fi reprezentată de politicieni ce se așază onorați în poză lângă Putin. Au mers acolo ca persoane private şi se reprezintă doar pe ei inșiși.” # Biziday.ro
Oana Țoiu, ministra de Externe, a criticat dur apariția lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, foști premieri ai României din partea PSD, la parada militară de la Beijing. Cei doi au apărut în imagini alături de Xi Jinping, Vladimir Putin, Kim Jong-un. Oana Țoiu subliniază că cei doi “au mers acolo ca persoane private […]
Acum o oră
10:40
Friedrich Merz o contrazice pe Ursula von der Leyen. Spune că nu UE decide sprijinul militar pentru Ucraina și precizează că nu există planuri concrete de a trimite trupe. # Biziday.ro
Uniunea Europeană nu este responsabilă pentru deciziile privind sprijinul militar pentru Kiev, a declarat cancelarul german Friedrich Merz, într-un răspuns la afirmațiile președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, referitoare la garanțiile de securitate pentru Ucraina. Sprijinul militar pentru Ucraina este o chestiune care ține de membrii așa-numitei ”Coaliție a Voinței”, a spus Merz. Comentariile […]
Acum 2 ore
10:10
Război în Ucraina. Rușii au lansat peste 500 de drone și rachete noaptea trecută, asupra mai multor regiuni ucrainene. Polonia a ridicat preventiv avioane de vânătoare, după alertele de securitate. # Biziday.ro
Rusia a lansat un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra orașelor ucrainene, noaptea trecută, în care a vizat regiuni din vestul și centrul Ucrainei. Forțele ruse au lansat 502 drone Shahed, 16 rachete de croazieră Kalibr și opt Kh-101. Apărarea aeriană ucraineană a interceptat 430 de drone și 21 de rachete, în […]
10:10
România are cel mai mic procent de cetățeni (43%) care ar vrea ca UE să-i protejeze în fața crizelor globale. Barometrul european arată că prioritățile pentru români sunt securitatea alimentară și agricultura, în timp ce majoritatea europenilor vor ca Uniunea să se concentreze pe apărare și securitate militară. # Biziday.ro
România are cel mai mic procent de cetățeni (43%) care ar vrea ca UE să-i protejeze în fața crizelor globale. Barometrul european arată că prioritățile pentru români sunt securitatea alimentară și agricultura, în timp ce majoritatea europenilor vor ca Uniunea să se concentreze pe apărare și securitate militară. Cel mai recent sondaj Eurobarometru arată că, […]
Acum 4 ore
08:30
Botoșani. Accident grav între Românești și Dămideni, între un autocar și un autoturism. Din primele informații, patru persoane sunt încarcerate. A fost activat Planul Roșu de intervenție. # Biziday.ro
Accidentul a fost loc între localitățile Românești și Dămideni, pe DN 24 C, între un autocar și un autoturism. Din primele informații, ar fi implicate 15 persoane, din care patru sunt încarcerate. ”Având în vedere natura evenimentului și numărul persoanelor implicate, la nivelul județul a fost activat Planul Roșu de Intervenție”, transmite Departamentul pentru Situații de […]
08:10
Parada militară de la Beijing. Cea mai amplă demonstrație de forță, etalată de China vreodată. S-au alăturat Vladimir Putin, Kim Jong-un și alți lideri mondiali, iar Xi le-a prezentat vehicule hipersonice (unele secrete până acum), tancuri și drone. De la Casa Albă, Donald Trump a avut un mesaj sarcastic: “Transmiteți salutări lui Putin și Kim, în timp ce conspirați împotriva SUA”. # Biziday.ro
Parada militară, desfășurată în această dimineață la Beijing, este considerată una istorică, nu numai datorită amplorii sale, dar mai ales prin proiectarea hegemoniei, la capătul unei săptămâni în care liderul Xi Jinping și-a strâns aliații și i-a reunit. “Cot la cot” cu Vladimir Putin, Kim Jong-un, Lukașenko și alți dictatori anti-occidentali, Xi a prezentat o […]
Acum 12 ore
23:30
SUA. O instanță federală din California a stabilit că președintele Trump a încălcat legea când a mobilizat trupele Gărzii Naționale în Los Angeles, în iunie. Decizia nu este definitivă. # Biziday.ro
Un judecător federal din California a stabilit că administrația americană a încălcat o lege din 1878, care îi limitează puterea de a folosi forța armată pentru a pune în aplicare legile interne ale statelor. Hotărârea vine într-un moment în care președintele american a desfășurat Garda Națională și în capitala Washington, D.C., și dă de înțeles […]
22:40
Ministrul Apărării anunță că, în noiembrie, armata va dispune de o nouă navă – un vânător de mine din Marea Britanie. Subliniază că România trebuie să sprijine Ucraina, “pentru a evita situația de a-l avea pe Putin vecin în două luni”. # Biziday.ro
Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării, a fost invitat în platoul postului de televiziune al Antenei 3, unde a acordat un interviu în care a vorbit, în mare parte, despre sprijinul acordat de România țării vecine Ucraina, care se află în război cu Rusia de trei ani și jumătate. A punctat că misiunile de deminare în Marea Neagră […]
Acum 24 ore
21:00
Germania. Autoritățile avertizează că Rusia recrutează, pe rețelele de socializare, “agenți de unică folosință” care acționează fără pregătire și pe bani puțini, pentru acțiuni de sabotaj sau spionaj. Oficialii subliniază că astfel de cazuri s-au înmulțit în Europa, de la începutul invaziei din Ucraina. # Biziday.ro
Biroul Federal German de Poliție a transmis că, împreună cu serviciile de informații interne, externe și militare, a observat o creștere semnificativă a activităților desfășurate în Germania și alte țări, unde serviciile de informații rusești, direct sau prin intermediari, recrutează persoane prin rețelele sociale pentru spionaj sau sabotaj. Acești “agenți de sacrificiu” comit infracțiuni fără […]
20:50
Guvernul pregătește o ordonanță de urgență prin care imaginile captate de dronele Gărzii de Mediu să fie folosite ca probe în dosarele privind tăierile ilegale de pădure. Ministra Mediului anunță și deblocarea mecanismului pentru închiderea unor situri contaminate. # Biziday.ro
Diana Buzoianu, ministra Mediului, a acordat un interviu postului de radio Europa FM, în cadrul căruia a vorbit despre o ordonanță de urgență care este pregătită de guvern, referitoare la filmările și fotografiile realizate de angajații Gărzii de Mediu, despre închiderea unor situri contaminate și despre tensiunile din coaliția de guvernare. Despre ordonanță, ministra a […]
20:00
Ilie Bolojan nu exclude demisia în cazul în care proiectul privind reforma administrației locale nu va fi adoptat: “Nu poți sta pe o funcție când știi că nu poți face anumite lucruri. Nu este o amenințare, ci o constatare de bun simț”. În urma întâlnirii de la Cotroceni, coaliția a stabilit ca obiectiv reducerea cu 10% a posturilor efectiv ocupate în administrația publică locală. # Biziday.ro
Ilie Bolojan a fost invitat marți seara la postul de televiziune Digi 24, unde a explicat faptul că, în cadrul discuțiilor cu liderii coaliției de guvernare și Nicușor Dan, de la Cotroceni, s-a stabilit ca reforma administrației publice locale să prevadă o reducere de 10% a posturilor. Premierul a precizat că este vorba despre posturi […]
17:40
Asasinat politic în Ucraina. Suspectul arestat în cazul uciderii fostului președinte al parlamentului și-a recunoscut vina și susține că ar fi vrut “să se răzbune pe autoritățile ucrainene”. Neagă că ar fi acționat la comanda Rusiei. # Biziday.ro
Președintele Volodimir Zelenski a anunțat că un suspect în cazul asasinării oficialului ucrainean a fost arestat. Este vorba despre un bărbat de 52 de ani, pe nume Mikhailo Stselnikov, în cazul căruia judecătorii au decis să fie plasat în arest pentru 60 de zile, fără drept de a fi eliberat pe cauțiune. Conform presei ucrainene, […]
17:00
Accident pe autostrada A1 Sibiu – Deva, la km 230, pe sensul de mers spre Sibiu. Trei persoane care lucrau la repararea drumului au fost acroșate de un TIR. Circulația este deviată pe la nodul rutier de la km 225. # Biziday.ro
Poliția informează că pe autostrada A1 Sibiu-Deva, la kilometrul 230, pe sensul de mers spre Sibiu, în zona localității Boița, județul Sibiu, trei persoane care efectuau lucrări la partea carosabilă, ce se aflau pe prima bandă, au fost acroșate de un autotren. Din primele informații, victimele au suferit răni grave, urmând să fie evaluate medical […]
16:50
Vladimir Putin afirmă că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE și că, în opinia sa, se poate ajunge la un consens privind securitatea țărilor aflate în război. # Biziday.ro
Prezent în China, unde efectuează o vizită oficială de mai multe zile, Vladimir Putin a declarat că “Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la Uniunea Europeană, însă în ceea ce privește NATO, asta e altă problemă”. Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei discuții cu Robert Fico, prim-ministrul Slovaciei. Putin a mai spus că […]
16:20
Procurorii au extins urmărirea penală față de tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh, săptămâna trecută. El va fi cercetat și pentru că a distribuit un clip video cu simboluri naziste și legionare pe o rețea socială. # Biziday.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 anunță, într-un comunicat de presă citat de agenția News.ro, că procurorul a dispus extinderea acțiunii penale față de inculpat, pentru infracțiunea de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe: “În calitate de administrator al unui cont, creat pe o platformă de socializare, inculpatul a distribuit […]
16:00
Vaslui. O cisternă cu gaz metan s-a răsturnat în afara carosabilului, pe drumul dintre Murgeni și Bârlad (DN 24A), la Simila. Nu sunt victime, însă există riscul de scurgere a încărcăturii. Traficul este oprit. # Biziday.ro
ISU Vaslui informează că Detașamentul Bârlad intervine la accidentul produs într-un sens giratoriu din localitatea Simila cu două autospeciale de stingere și un echipaj de prim ajutor SMURD. Centrul Infotrafic precizează că autocisterna încărcată cu gaz metan s-a răsturnat în afara suprafeței de rulare, fiind scurgeri din încărcătură în afara carosabilului.
15:00
Cotația aurului a depășit 3.500 de dolari uncia, un nou record, în condițiile în care președintele Rezervei Federale (Fed) a dat de înțeles că vor urma reduceri ale dobânzii de referință, până la finalul anului. # Biziday.ro
Potrivit datelor prezentate de Bloomberg, prețul lingourilor cu livrare imediată a urcat cu aproape 1%, până la 2.508,73 de dolari pe uncie, depășind maximul stabilit în luna aprilie, când președintele american și-a prezentat noul plan tarifar. Publicația pune evoluția pe seama așteptărilor că Fed va scădea dobânda de referință la ședința din această lună. Recent, […]
14:50
România este singura ţară din Uniunea Europeană care nu sprijină financiar fertilizarea in vitro. (P) # Biziday.ro
În prezent, România – țară care a înregistrat, în anul 2024, cea mai scăzută rată de natalitate din ultimii 100 de ani – este singurul stat din Uniunea Europeană care nu mai oferă sprijin financiar prin Programul Național de Fertilizare in Vitro (FIV) pentru cuplurile care se confruntă cu infertilitatea. Guvernul României a suspendat finanţarea […]
13:50
China și Rusia au semnat un acord pentru construirea gazoductului Power of Siberia 2, un proiect mai vechi, dar amânat constant. Anunțul, cu ocazia vizitei lui Vladimir Putin la Beijing. # Biziday.ro
Memorandumul anunțat de Alexei Miller, șeful companiei ruse Gazprom, vine în urma după discuțiilor purtate marți la Beijing, la care au participat președinții Vladimir Putin și Xi Jinping, dar și Khurelsukh Ukhnaa, liderul Mongoliei. Odată finalizată, Power of Siberia 2 va permite tranzitul a 50 de miliarde de metri cubi de gaze pe an din […]
13:30
Înmatriculările de autoturisme noi au crescut puternic în august (+51%), față de aceeași lună din 2024, dar piața auto din România înregistrează o scădere de circa -10% de la începutul anului. Vânzările de modele pur electrice aproape s-au dublat în august. # Biziday.ro
”Înmatriculările de autoturisme noi în România au crescut în luna august cu +51.67% față de august 2024, atingând un volum de 15.125 unități. Pe primele 8 luni din 2025, volumul autoturismelor noi înmatriculate se ridică la 95.843 unități, în scădere cu -10% față de aceeași perioada din 2024, respectiv 106.534 unități”, transmite ACAROM. Asociația Producătorilor […]
12:30
Cod Galben de caniculă în București și 16 județe, marți. Temperaturile maxime vor fi de până la 35 de grade. Miercuri, avertizarea se extinde în mai multe judeţe din Oltenia, Muntenia, sudul Moldovei şi Dobrogea. # Biziday.ro
”Marți (02 septembrie) în Banat, în sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei și în Dobrogea continentală vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge local pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade”, transmite […]
12:10
Ilie Bolojan cataloghează drept “un fake” propunerea Ministerului Dezvoltării (UDMR) de a reduce cu 25% posturile în administrația publică locală: “Suna bine, dar am văzut că nu există nicio reacție și m-am întrebat «Ce se întâmplă?»”. Ținând cont și de posturile vacante, spune că este nevoie de eliminarea a 40% din posturi pentru o reducere efectivă de personal de 10%. # Biziday.ro
Ilie Bolojan a detaliat modul în care și-a dat seama că propunerea venită din partea Ministerului Dezvoltării, de a reduce posturile din administrație cu 25%, “este nulă și ineficientă”. Ministerul Dezvoltării este condus de Cseke Attila (UDMR). Premierul a explicat că inițial a agreat această reducere, dar ulterior a realizat că este vorba despre o […]
Ieri
11:30
Ilie Bolojan spune că, deși președintele Nicușor Dan a cerut majorarea perioadei de tranziție pentru pensionarea magistraților la 15 ani, în pachetul final a rămas perioada stabilită în coaliție, de 10 ani, deoarece nu s-au depus amendamente în acest sens. Despre o eventuală respingere la CCR: “guvernul își pierde legitimitatea”. # Biziday.ro
La finalul conferinței de presă susținută în această dimineață de premierul Ilie Bolojan, acesta a fost întrebat despre cerința președintelui Nicușor Dan “ca normele tranzitorii pentru pensiile magistraților să fie de 15 ani, nu de 10. Ați păstrat totuși, în proiectul final, 10 ani. Este a doua oară, după creșterea TVA, când președintele vă solicită […]
09:30
UE subliniază că va continua să aplice și să întărească reglementările stricte care vizează companiile tehnologice și rețelele sociale, în ciuda presiunilor exercitate de Donald Trump pentru eliminarea acestora. # Biziday.ro
Anunțul a fost făcut de către vicepreşedinta Comisiei Europene, Henna Virkkunen, care este responsabilă, printre altele, de sectorul tehnologic pe teritoriul UE. Aceasta a respins acuzațiile de “cenzură”, formulate atât de Departamentul de Stat al SUA, cât și de Mark Zuckerberg (Meta), subliniind că scopul legislației este protejarea consumatorilor de fraude și escrocherii, dar și […]
07:50
Tensiunile din coaliția de guvernare, la apogeu. Prmierul Bolojan a convocat o conferință de presă, în această dimineață, pe tema eșecului partidelor de a conveni asupra restructurărilor din administrația locală. Președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii acestora, la prânz, la Cotronceni. Sinteză. # Biziday.ro
Imediat după ședința parlamentului de luni seara, în care prim-ministrul a angajat răspunderea guvernului pentru cele cinci proiecte de reformă (pensiile magistraților, companiile și autoritățile publice, fiscalitate și sănătate), guvernul a anunțat că Ilie Bolojan va susține o conferință de presă, marți dimineața, la ora 10, pe tema reformei administrației locale. Acest proiect, care ar […]
1 septembrie 2025
23:20
Minorii care vapează sunt expuși la daune ireversibile ale creierului și inimii. Substanțele toxice și cancerigene din lichidele pentru țigările electronice pot crește tensiunea arterială și rigiditatea arterelor, favorizând apariția aritmiilor, accidentelor vasculare și infarctului. # Biziday.ro
Specialiștii în cardiologie și sănătate publică atrag atenția că expunerea copiilor și adolescenților la toxinele și substanțele cancerigene (unele încă necunoscute) din lichidul pentru țigările electronice poate avea efecte ireversibile asupra sănătății. Aceștia avertizează și asupra riscului de dependență de nicotină, care afectează semnificativ creierul aflat în dezvoltare. Medicii susțin că vapatul poate crește tensiunea […]
22:10
Analiză. Vladimir Putin, Narendra Modi și Xi Jinping își afișează ostentativ apropierea, prin îmbrățișări și strângeri de mână, în timpul vizitei de 4 zile a președintelui rus în China. Se străduiesc, astfel, să transmită Statelor Unite că relațiile celor trei țări sunt mai solide decât oricând, în ciuda sancțiunilor americane. # Biziday.ro
Cei trei lideri încearcă să evidențieze relațiile foarte bune pe care le au, în cadrul zilelor petrecute în China, cu ocazia summitului Organizației de Cooperare de la Shanghai, subliniază analiza Sky News. Presa internațională a publicat fotografii și videoclipuri în care premierul Modi apare alături de Vladimir Putin, fie călătorind împreună în mașina blindată a […]
21:00
Ministrul german al Apărării a criticat comentariile președintei Comisiei Europene conform cărora mai multe țări europene au “planuri precise” pentru desfășurarea de trupe în Ucraina, în cazul unui acord de pace. “E complet greșit să vorbim de asta înainte de începerea negocierilor”. # Biziday.ro
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, a făcut referire la declarația publicată de ziarul Financial Times, în care Ursula von der Leyen a spus că se elaborează “planuri precise” pentru o desfășurare de trupe multinaționale în Ucraina. Oficialul german a declarat că, în opinia sa, discutarea publică a unor astfel de subiecte înainte ca Kievul […]
20:20
Guvernul Bolojan și-a angajat răspunderea în parlament, în cinci ședințe consecutive (formal) pe cinci proiecte de reformă – pensiile magistraților, companiile și autoritățile publice, fiscalitate și sănătate. AUR a anunțat că va depune moțiuni de cenzură separate, pentru ultimele patru dintre acestea. # Biziday.ro
Ilie Bolojan a luat cuvântul în deschiderea ședinței și a reamintit că primul pachet de măsuri fiscale “a inclus măsuri nepopulare, dar necesare. În situații excepționale e nevoie de măsuri excepționale”. Cele cinci proiecte se referă la reformarea companiilor de stat, a instituțiilor autonome (ANRE, ASF, ANCOM), reforma în sănătate, fiscalitate și modificarea sistemului de […]
17:40
Ursula von der Leyen a fost primită de Nicușor Dan, la baza Mihail Kogălniceanu din județul Constanța. Vizita marchează sprijinul conducerii Uniunii pentru membrii din est. # Biziday.ro
Ursula von der Leyen a vizitat astăzi fregata “Regele Ferdinand” din Portul Militar Constanța, alături de președintele Nicușor Dan, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, și ministra de Externe, Oana Țoiu. Delegația va merge în Baza 57 Aeriană “Mihail Kogălniceanu”, unde va face declarații de presă. Nicușor Dan a scris pe pagina sa de Facebook: “Astăzi i-am […]
16:30
Guvernul are, de la ora 17, o ședință extraordinară pentru adoptarea unor amendamente la proiectele de lege adoptate vineri, pentru care își va angaja răspunderea în fața parlamentului, în această seară. # Biziday.ro
Așa numitul “Pachet II” de măsuri fiscale este deja întârziat cu mai multe săptămâni, în condițiile în care PSD nu a mai participat la ședințele de coaliție. În acest context, dar și pentru a reduce riscul ca întreg pachetul de măsuri să fie respins de Curtea Constituțională, a fost împărțit în șase pachete. Vinerea trecută, […]
16:00
Marea Britanie a încheiat cel mai mare contract de vânzare a unor nave de război din istoria sa, în valoare de zece miliarde de lire sterline. Va livra Norvegiei, începând cu 2030, cinci fregate antisubmarin. # Biziday.ro
Conform acordului, armata norvegiană va primi fregate Tip 26, realizate astfel încât să semene cât mai mult celor ale Marinei Regale Britanice și vor avea aceleași specificații tehnice. În plus, vor putea să detecteze, să urmărească și să lovească submarinele inamice. Livrările vor începe în 2030, deși partea norvegiană dorea din 2029, scrie BBC. Fregatele […]
14:40
DNSC atrage atenția asupra unei tentative de înșelăciune, prin apeluri telefonice. Escrocii se dau drept angajați ai instituției și promit recuperarea banilor pierduți în fraude. # Biziday.ro
DNSC atrage atenția asupra apelurilor false în care potențialele victime sunt apelate de atacatori care se prezintă ca angajați ai instituíei și oferă servicii de recuperare a banilor pierduți în tentative de fraudă! Conform DNSC, ”utilizatorul primește un apel de la un număr de telefon aleatoriu, sau unul care pare a fi asociat DNSC. În […]
14:40
Război în Ucraina. Serviciile ucrainene afirmă că două elicoptere rusești Mi-8 au fost distruse într-un atac cu dronă asupra unei baze aeriene din Crimeea ocupată, care a avut loc sâmbătă. # Biziday.ro
Videoclipul, postat pe rețelele sociale de serviciul militar de informații al Ucrainei, prezintă atacul cu dronă care a avut loc pe 30 august asupra bazei aeriene Hvardiis’ke de lângă Simferopol. Potrivit comunicatului care-l însoțește, “cele două elicoptere Mi-8 au fost distruse cu succes”. Valoarea estimată a aparatelor de zbor este de 20-30 de milioane de […]
14:20
Rezervele valutare ale BNR au crescut cu aproape două miliarde de euro, în ultima lună, până la 65 de miliarde. Plăţile scadente în septembrie în contul datoriei publice denominate în valută se apropie de 902 milioane de euro. # Biziday.ro
La 31 august 2025, rezervele valutare la Banca Naţională a României se situau la nivelul de 65,2 miliarde de euro, față de 63,2 miliarde euro la 31 iulie 2025, transmite instituția. În cursul lunii au avut loc următoarele operaţiuni: Intrări de 3,3 miliarde de euro, reprezentând: modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de […]
13:20
Administrația Fondului pentru Mediu anunță că programul Rabla pentru persoane fizice se va desfășura la finalul lunii septembrie, fără a înainta o dată exactă în acest sens. # Biziday.ro
Administrația Fondului pentru Mediu a transmis azi că luna aceasta va fi lansată sesiunea pentru persoane fizice din cadrul programului Rabla, fără a publica și o dată oficială în acest sens. “În perioada premergătoare, va fi deschisă sesiunea destinată dealerilor autorizați, urmând ca la finalul lunii septembrie să fie lansată și sesiunea pentru beneficiari – […]
13:00
Avionul cu care Ursula von der Leyen zbura în Bulgaria a fost ținta unui atac cibernetic, suspectat că ar fi fost lansat de Rusia. Sistemul GPS al aereportului pe care urma să aterizeze a fost blocat, iar pilotul a aterizat folosind hărți clasice. # Biziday.ro
Duminică după-amiază, avionul care o transporta pe von der Leyen la Plovdiv, în Bulgaria, a fost ținta unui atac cibernetic atribuit Rusiei, în urma căruia aeronava a rămas fără mijloacele electronice de navigație, în timp ce se apropia de aeroportul orașului. Trei oficiali au declarat pentru Financial Times că incidentul este tratat ca o operațiune […]
12:50
Katrin Adt a fost numită director general al mărcii Dacia. Este prima femeie care ocupă această funcție în cadrul companiei. Cu aproape 26 de ani de experiență în industria auto la Daimler și Mercedes-Benz, aceasta va ajuta la “electrificarea gamei de produse Dacia”. # Biziday.ro
“Katrin Adt s-a alăturat astăzi Renault Group, preluând funcția de CEO al mărcii Dacia. Ea îi succede astfel lui Denis Le Vot, care părăsește compania. Ocupând anterior funcția de Vicepreședinte al mărcii Mercedes, Katrin Adt va face parte și din echipa de conducere a Grupului. În cadrul noii structuri organizaționale, ea îi va fi subordonată […]
12:20
Cluj. Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, după ce a bătut cu un par un cetăţean străin aflat la muncă în România. Victima a intrat în comă iar starea sa este foarte gravă. Incidentul a avut loc săptămâna trecută, în aceeași zi cu incidentul similar de la București. # Biziday.ro
Incidentul a avut loc pe 26 august, în jurul orei 23:40, pe strada Cantonului din Cluj Napoca. Suspectul ”i-a aplicat persoanei vătămate, cetăţean străin, mai multe lovituri cu un obiect contondent, respectiv cu o bucată de lemn, la nivelul capului, spatelui şi a picioarelor, producându-i acesteia leziuni traumatice, pentru a căror vindecare sunt necesare 40-45 […]
12:00
Universitatea Oxford (UK) lansează un program major de dezvoltare, cu ajutorul inteligenței artificiale, a unor vaccinuri împotriva superbacteriilor, germeni care au dezvoltat rezistență la antibiotice, și care cauzează infecții grave. # Biziday.ro
Institutul de tehnologie Ellison, deținut de miliardarul Larry Ellison (fondator al Oracle), va finanța proiectul care utilizează inteligența artificială în cercetări din domeniul vaccinurilor destinate protecției împotriva celor mai periculoși agenți patogeni din lume, într-una dintre cele mai mari subvenții pe care Universitatea Oxford a primit-o vreodată, scrie FT. Astfel, institutul va acorda 118 milioane […]
Mai mult de 2 zile în urmă
11:00
PNL sugerează că ar putea ieși de la guvernare, după eșecul negocierilor din coaliție privind restructurarea din administrația locală: Scăderea plafonului maxim de posturi cu 30% nu ar aduce nicio reducere de personal. O scădere de 40% înseamnă cu 13 mii de funcționari mai puțin, adică -10% față de cei care există efectiv. # Biziday.ro
Un comunicat oficial al PNL, postat pe Facebook luni dimineața, avertizează că partidul condus de Ilie Bolojan “va face parte doar dintr-o coaliție care să poată să țină țara pe linia de plutire și să o relanseze economic. Altfel..” Comunicatul, care vine a doua zi după ce PSD și UDMR au blocat proiectul de lege […]
10:10
Europenii și americanii au făcut un plan clar și detaliat de desfășurare militară în Ucraina, în cazul în care aceasta ajunge la un acord de pace cu Rusia. Zelenski avertizează însă că cele două săptămâni, acordate ultimativ de Trump lui Putin, au expirat. # Biziday.ro
Ursula von der Leyen a declarat că “Europa are un plan destul de precis de a trimite trupe în Ucraina”. A precizat că, la întâlnirea de la Washington de acum două săptămâni, Donald Trump și liderii UE au convenit ca europenii să trimită câteva zeci de mii de militari la sol, în Ucraina, susținuți de […]
09:00
Afganistan. Cutremur de 6 grade pe Richter, în estul țării, lângă granița cu Pakistan. Autoritățile locale vorbesc despre sute de persoane decedate și rănite, dar precizează că este dificil de stabilit un bilanț clar, din cauza zonelor greu accesibile. # Biziday.ro
Seismul a avut loc la ora 22:17 (a României), la o adâncime de opt kilometri, la Jalalabad, o zonă montană de lângă frontieră, unde semnalul de telefonie mobilă este slab sau lipsește. Potrivit informațiilor preliminare, oferite de autoritățile locale, între 300 și 500 de persoane au fost rănite. Guvernul taliban susține că cel puțin 250 […]
08:30
Sebeș. Explozie urmată de incendiu la fabrica de prelucrare a lemnului Kronospan, de pe str. Mihail Kogălniceanu. Cel puțin patru persoane au fost rănite. A fost activat Planul Roșu de intervenție. # Biziday.ro
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu în mun. Sebeș, str. Mihail Kogălniceanu. Din informațiile preliminare ar fi vorba despre un incendiu izbucnit la un operator economic, posibil două persoane rănite. Misiunea este în dinamică, revenim cu detalii”, anunță ISU Alba, care precizează că a fost activat Planul Roșu de Intervenție. Incendiul a izbucnit […]
07:10
Rovinieta pentru autoturisme se scumpește de astăzi. Creșterile de tarife sunt cuprinse între un euro și 22 de euro, în funcție de perioada de valabilitate. # Biziday.ro
Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere informează că, începând de astăzi, 1 septembrie, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei se vor modifica, după cum urmează: rovinieta de o zi: de la 2,5 euro la 3,5 euro; rovinieta de 10 zile: de la 3,3 euro la 6 euro; rovinieta de 30 zile: de la 5,3 euro la 9,5 euro; rovinieta […]
31 august 2025
21:10
Constanța. MApN anunță că a neutralizat o mină marină de contact, găsită în zona plajei de la Vadu, duminică seara. # Biziday.ro
Potrivit unui comunicat de presă al Ministerul Apărării Naționale (MApN), mina a fost descoperită în urma unor apeluri la 112 ce raportau “prezența unui corp metalic suspect, de formă sferică”, pe plaja de la Vadu. Autoritățile au securizat zona, iar apoi o echipă de scafandri militari a intervenit, după ora 19, confirmând că obiectul era […]
19:00
Coaliția de guvernare NU a reușit să ajungă la un acord privind restructurarea administrației locale. Ședința de guvern, anunțată inițial de Ilie Bolojan pentru duminică după-amiaza, a fost anulată. Luni seara, guvernul își va angaja răspunderea doar pe reformele agreate vineri. # Biziday.ro
Coaliția s-a reunit, duminică de la ora 13:00, pentru a dezbate ultimul dintre cele șase proiecte, ce vizează restructurarea administrației locale, din cadrul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Ședința de guvern în care s-ar fi decis asumarea răspunderii pe acest proiect ar fi trebuit să înceapă la ora 16, dar, după cinci ore […]
17:40
Cluj. Accident grav la Dumbrava (DN1, Cluj-Huedin). UPDATE. 11 persoane sunt rănite, dintre care trei în stare gravă. Un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat. Circulația este complet blocată. # Biziday.ro
UPDATE. IGSU clarifică faptul că autocarul are 20 de ocupanți. 11 dintre ei au fost răniți, dintre care trei sunt în stare gravă. Toate persoanele sunt conștiente și cooperante. Știrea, în forma inițială IGSU comunică faptul că a mobilizat opt ambulanțe și două sutospeciale pentru victime multiple dar situația încă este în evaluare. Primele informații […]
15:30
Rezultatele analizelor medicale, în timp record: Cum reușesc laboratoarele Inteligente să reducă timpul de așteptare… (P) # Biziday.ro
Pacienții au nevoie de rezultate rapide și accesibile, iar Laboratoarele Inteligente Regina Maria schimbă regulile jocului prin tehnologie de ultimă generație și integrarea inteligenței artificiale, care scurtează timpii de validare și pun rapid rezultatele la dispoziția pacientului. O rețea națională, același standard Pornind, acum 15 ani, cu două laboratoare, rețeaua Regina Maria înseamnă, astăzi, 35 […]
15:00
Armata Ucraineană anunță că “ofensiva rusească din această vară s-a încheiat practic cu… nimic”. Susține că rușii au pierdut, în doar câteva luni, peste 210 de mii de soldați, 1.200 de tancuri și 2.100 de blindate, fără să reușească cucerirea niciunui oraș ucrainean. # Biziday.ro
Statul Major General ucrainean a emis un comunicat, ca răspuns un raport al generalului rus Valeri Gherasimov, șeful statului major al Armatei Ruse, privind avansul în Ucraina și crearea unor zone tampon în regiunile Sumî și Harkov, cerute de Putin la începutul anului. Gherasimov a arătat că aramata sa a cucerit în acest an 3.500 […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.