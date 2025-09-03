Când va fi prezentat Zouma CFR Cluj, aproape de transferul anului în Liga 1! » Fundașul a ajuns deja în România
Golazo.ro, 3 septembrie 2025 11:20
Când ar putea fi prezentat Kurt Zouma la CFR Cluj. Cristi Balaj (54 de ani), președintele CFR-ului, a vorbit despre transferul lui.
Acum 10 minute
11:30
Imagine tulburătoare Două handbaliste plâng în tribune, citind articolul din GOLAZO.ro care vorbește despre tăierile de buget din sport # Golazo.ro
GOLAZO.ro a scris ieri despre anomalia cheltuirii banului public în Galați: echipa de fotbal, care e o societate privată, primește 85% din buget. Iar handbalul din oraș e la un pas de desființare.
Acum 30 minute
11:20
Când va fi prezentat Zouma CFR Cluj, aproape de transferul anului în Liga 1! » Fundașul a ajuns deja în România # Golazo.ro
Când ar putea fi prezentat Kurt Zouma la CFR Cluj. Cristi Balaj (54 de ani), președintele CFR-ului, a vorbit despre transferul lui.
Acum o oră
10:50
Villarreal, criticată de fani Mutarea care a creat stupoare în rândul suporterilor : „Susține cu mândrie genocidul și ocupația ilegală a Palestinei” # Golazo.ro
Internaționalul israelian Manor Solomon (26 de ani) a fost împrumutat de la Tottenham Hotspur la Villarreal chiar înainte de închiderea perioadei de transferuri.
Acum 2 ore
10:30
Radunovic s-a rupt! Titularul campioanei va rata meciurile naționalei Muntenegrului din preliminariile CM 2026 » Ce a pățit # Golazo.ro
Risto Radunovic s-a accidentat și va rata meciurile echipei naționale a Muntenegrului din preliminariile pentru CM 2026.
10:10
Dayro Moreno scrie istorie! Fostul atacant de la FCSB revine la naționala Columbiei, după o pauză de 9 ani # Golazo.ro
Dayro Moreno (39 de ani) a fost convocat după nouă ani la naționala Columbiei pentru „dubla” cu Bolivia și Venezuela din preliminariile Cupei Mondiale din 2026.
10:00
Blănuță, la Dinamo Kiev! „Perla” lui Mititelu pleacă în Ucraina , deși voia să joace în Rusia » Câți bani încasează FC U Craiova # Golazo.ro
Vladislav Blănuță a fost transferat de Dinamo Kiev de la FC U Craiova. Află mai jos ce sumă va încasa clubul patronat de omul de afaceri Adrian Mititelu.
Acum 4 ore
09:30
Mă surprinde și mult mă bucură ce face Novak Djoković. Nu pe terenul de tenis, unde e de mult GOAT – acum, la US Open, nu mai are a bate decât propriile sale recorduri stelare –, dar în lupta pentru dreptate pe care o duce Serbia.
09:20
Jucăm cu antrenorul anti-Trump Selecționerul Canadei vine la București după ce l-a atacat pe președintele american: „Am fost avertizat” # Golazo.ro
Jesse Marsch, 51 de ani, din primăvara lui 2024 selecționerul Canadei, nu a ezitat să-l critice pe Donald Trump: „Mi-e rușine”. Antrenorul american a primit multe avertismente
Acum 12 ore
23:40
Kopic a spus „NU” Andrei Nicolescu dezvăluie detalii din vestiar: „Preferă să nu facă publice aceste informații” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (49 de ani) a venit cu detalii despre „misterul” din spatele accidentărilor de la Dinamo.
23:40
De la CFR Cluj în L2 din Brazilia Jucătorul despre comportamentul căruia Mutu a spus „e vina celor de la club, că l-au acoperit” e aproape de un transfer-surpriză # Golazo.ro
Panagiotis Tachtsidis (34 de ani) se află în negocieri avansate cu Clube do Remo, echipă care evoluează în Liga 2 din Brazilia.
22:50
De ce nu a ajuns Ianis Hagi la Legia Edi Iordănescu a dezvăluit cum au decurs negocierile cu mijlocașul român: „Mi-a zis că are alte planuri” # Golazo.ro
Edi Iordănescu (47 de ani) a venit cu lămuriri suplimentare despre Ianis Hagi, jucător cu care nu a reușit să bată palma pentru un transfer la Legia Varșovia.
22:50
„Poate supărăm” Victor Angelescu, nemulțumit de arbitraj + Mesaj pentru Răzvan Burleanu: „Eram la egalitate cu Craiova acum! # Golazo.ro
Victor Angelescu (40 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre greșelile de arbitraj din acest sezon.
Acum 24 ore
22:40
Refuzat de Real Madrid Acum e star la Barcelona, dar a fost trimis acasă de „galactici”: „Mi-au spus că nu sunt la nivelul așteptărilor” # Golazo.ro
Pedri (22 de ani), mijlocașul celor de la Barcelona, a vorbit despre momentul în care ar fi putut ajunge la Real Madrid.
22:30
Pitu, gol după 2 ani Alexi Pitu nu mai marcase din septembrie 2023, când era la Bordeaux # Golazo.ro
Skanderborg - Vejle 0-6. Alexi Pitu (23 de ani) a înscris primul gol după o așteptare de 2 ani
22:30
Victor Angelescu (40 de ani), președintele celor de la Rapid, a vorbit despre motivele pentru care Andrei Borza (19 ani) nu s-a transferat într-unul dintre campionatele de top ale Europei.
21:50
„Nu-mi lipsește deloc handbalul” Cristina Neagu, la 3 luni de la retragere: „Iubesc să nu mai fiu la program” # Golazo.ro
Cristina Neagu (37 de ani), cea mai mare handbalistă din istoria României, a vorbit despre viața de după retragere.
21:40
Craiova nu se oprește Oltenii realizează un nou transfer , după cel al lui Adrian Rus » Cine este atacantul adus de Rădoi din liga a doua # Golazo.ro
Monday Etim (28 de ani), atacant, va semna cu Universitatea Craiova.
21:30
Pregătit să lucreze cu Chivu Jucător venit de la City la Inter, entuziasmat după transferul în Serie A: „Sunt curios de ideile lui” # Golazo.ro
Manuel Akanji (30 de ani) a oferit prima reacție după transferul la Inter Milano.
21:20
Caz bizar la Burgos Ochoa a plecat să bea o cafea și nu s-a mai întors să semneze contractul # Golazo.ro
Guillermo Ochoa (40 de ani) le-a transmis conducătorilor celor de la Burgos că merge să bea o cafea înainte de a semna contractul și a rupt legătura cu oficialii grupării.
21:10
Se reiau construcțiiile la Pitești? Președintele lui FC Argeș, detalii despre noul stadion: „Atunci va fi gata” # Golazo.ro
Dani Coman (46 de ani) a vorbit despre situația noului stadion de la Pitești.
20:40
Dinamo, adresă către Minister Andrei Nicolescu, despre asocierea cu clubul MAI: „Interesul nostru este clar” # Golazo.ro
Andrei Nicolescu (47 de ani), președintele lui Dinamo, a făcut o adresă către Ministerul de Interne pentru a demara discuțiile legate de asocierea echipei din Liga 1 cu CS Dinamo.
20:20
„A fost foarte dificil” Antony, copleșit de emoții la prezentarea la Betis + Ce a spus despre perioada petrecută în Manchester # Golazo.ro
Antony (25 de ani) a avut un discurs emoționant la prezentarea oficială la Betis.
20:00
Gest de milioane Câștigătorul Ligii Campionilor a oprit mașina și a coborât imediat » Ce a urmat a uimit pe toată lumea # Golazo.ro
Achraf Hakimi (26 de ani), fundașul celor de la PSG, a făcut un gest cum rar se vede la revenirea în Maroc, odată cu pauza pentru meciurile echipelor naționale.
19:50
Transfer ratat la limită! Fotbalistul din Premier League le-a scăpat printre degete, din cauza unui minut de întârziere # Golazo.ro
Sporting Lisabona a ratat transferul lui Jota Silva (26 de ani) de la Nottingham Forest.
19:50
Curtea Supremă Federală din Brazilia a respins apelul fostului fotbalist Robinho (41 de ani).
19:10
Când tenisul trece pe locul 2 Mărturia emoționantă a Jessicăi Pegula despre stopul cardiac suferit de mama ei: „Sora mea a resuscitat-o” # Golazo.ro
Jessica Pegula (31 de ani, 4 WTA) este în sferturile de finală de la US Open, iar în această seară va lupta pentru un loc în semifinale.
19:10
Cu Porsche-ul pe Transfăgărășan VIDEO+FOTO Imagini spectaculoase publicate de David Popovici # Golazo.ro
David Popovici (20 de ani), multiplul campion olimpic, mondial și european la natație, a prezent la un eveniment organizat de Porsche, pe Transfăgărășan, unul dintre cele mai spectaculoase drumuri din lume.
19:00
Târnovanu, caracterizare dură Goalkeeper-ul FCSB , radiografiat de un fost portar al naționalei: „Are mult de muncă pentru a fi titularul României” # Golazo.ro
Fostul portar Florin Tene (56 de ani) analizează șansele la titularizare ale celor trei portari convocați pentru amicalul cu Canada și partida cu Cipru din preliminariile CM 2026: Horațiu Moldovan, Ștefan Târnovanu și Răzvan Sava.
18:30
Rebranding în Italia Serie A își schimbă denumirea: „Ne întoarcem la rădăcinile noastre” # Golazo.ro
Prima ligă de fotbal din Italia își schimbă denumirea în „Lega Calcio Serie A”.
18:20
Probleme la națională Selecționerul României a pierdut un jucător important. Ce înlocuitor a găsit # Golazo.ro
David Maftei (21 de ani) a fost nevoit să rămână în afara lotului convocat de Costin Curelea pentru acțiunea naționalei U21 din această lună.
18:20
Dinamo dorește să renunțe la serviciile lui Alberto Soro (26 de ani), fotbalist adus la echipă în vara anului trecut.
17:00
L-a ironizat pe Suarez VIDEO. Ce a spus bărbatul scuipat de atacantul lui Inter Miami, după scenele șocante de după meciul cu Seattle Sounders # Golazo.ro
Gene Ramirez, oficial al celor de la Seattle Sounders, l-a ironizat pe atacantul Luis Suarez (38 de ani), după momentul produs în finala Leagues Cup, pierdută de Inter Miami cu 0-3.
17:00
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre portarii echipei naționale: Răzvan Sava, Horațiu Moldovan și Ștefan Târnovanu.
16:50
Băgat în spital de tatăl unui adversar Un portar de 13 ani, bătut crunt! Are fractură de gleznă și a fost lovit în plină figură # Golazo.ro
Scene șocante au avut loc, duminică, în timpul unei partide de juniori care s-a disputat la Torino, în Italia.
16:50
Scandal în handbalul românesc Trei din cei patru membri ai Comisiei Centrale a Arbitrilor au demisionat » Care e motivul # Golazo.ro
Scandal uriaș în handbalul românesc. Trei dintre cei patru membri ai Comisiei Centrale a Arbitrilor din handbalul românesc au demisionat.
16:30
UEFA: „FCSB e unul dintre cazuri!” Forul de la Nyon, pentru GOLAZO.ro: campioana riscă sancțiuni pentru rasism. FCSB a blocat vânzarea pachetelor de bilete # Golazo.ro
UEFA a confirmat azi că a deschis o procedură disciplinară, iar FCSB se teme inclusiv că ar putea să-i fie închisă peluza în care stă galeria, așa că a decis să amâne comercializarea pachetelor de bilete pentru meciurile de acasă din Europa League
16:20
„Război rece” la PSG Ucraineanul promovat de Mircea Lucescu dezvăluie cum împarte vestiarul cu un rus + ce spune Luis Enrique # Golazo.ro
Ilya Zabarnyi (23 de ani), internațional ucrainean, a vorbit pentru prima dată despre războiul cu Rusia.
16:00
Antireclamă pentru Șut și Olaru Patronul FCSB spune că Lucescu n-ar fi trebuit să-i cheme la națională # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a declarat că, dacă ar fi fost în locul lui selecționerului României, nu i-ar fi convocat pe mijlocașii Adrian Șut (26 de ani) și Darius Olaru (27 de ani).
15:50
L-a descifrat pe Lamine Yamal Balonul de Aur explică felul în care poate fi oprit superstarul de la Barcelona: „E ușor!” # Golazo.ro
Hristo Stoichkov a explicat cum Bulgaria poate împiedica vedetele Spaniei, inclusiv Lamine Yamal, să se apropie de poartă.
15:40
Adrian Rus, prezentat oficial Refuzat de FCSB, internaționalul român a semnat cu Universitatea Craiova » Detaliile contractului # Golazo.ro
Adrian Rus (29 de ani) a fost prezentat oficial de Universitatea Craiova.
15:30
Anomalie pe bani publici la Galați Consiliul Local dă 85% din bugetul pentru sport unui privat, echipa de fotbal, în timp ce s-a stopat construcția bazinului și a sălii # Golazo.ro
Oțelul Galați, entitate de drept privat, s-a ales doar pentru a doua jumătate a anului 2025 cu peste 1.000.000 de euro din partea autorităților locale. Bazinul de înot și sala polivalentă, două obiective care urmau să fie construite, sunt puse în așteptare.
15:20
De ce rezistă Amorim pe bancă? Teoria bizară a lui Jamie Carragher despre antrenorul lui United: „Altfel era demis demult” # Golazo.ro
Jamie Carragher (47 de ani), fostul fotbalist de la Liverpool, a lansat o teorie neobișnuită despre motivul pentru care Ruben Amorim (40 de ani) este păstrat pe banca lui Manchester United.
15:10
Viața lui Bölöni, pe ecrane Documentarul despre László Bölöni va avea premiera internațională în Ungaria, la CineFest 2025 # Golazo.ro
La trei ani de la debutul filmărilor, pelicula despre viața lui Loți Bölöni va avea premiera la Festivalul Internațional de Film de la Miskolc (Ungaria).
15:10
A făcut testul, dar a fost ignorată! Motivul absurd pentru care o campioană olimpică nu va putea participa la Campionatele Mondiale de Box # Golazo.ro
Boxera taiwaneză Lin Yu-ting nu va mai participa la Campionatele Mondiale de la Liverpool din cauza unui test genetic.
14:30
Donnarumma, prezentat oficial VIDEO. Portarul italian a semnat pe cinci ani cu Manchester City: „Ciao, Gigio!” » Suma plătită de englezi # Golazo.ro
Gianluigi Donnarumma (26 de ani) a fost prezentat oficial de Manchester City.
14:20
L-a deturnat U Craiova de la FCSB? Mihai Rotaru, dezvăluiri despre transferul lui Adrian Rus : „Am fost nevoiți să facem asta” # Golazo.ro
Mihai Rotaru, patronul Universității Craiova, a venit cu o primă reacție după ce oltenii l-au transferat pe internaționalul român Adrian Rus (29 de ani).
14:10
Primă de „pensionare” la FCSB Câți bani va încasa Vlad Chiricheș după ce a fost pus pe linie moartă: „Asta e umilință?” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB-ului, a confirmat că Vlad Chiricheș (35 de ani) nu va mai continua ca jucător la formația roș-albastră. Omul de afaceri a precizat că fundașul va primi o sumă de bani și va fi scos de pe lista pentru Liga 1 și Europa League.
13:40
Șoc la FCSB! Chiricheș a fost scos de pe ambele liste: extern și Liga 1. Ce jucători sunt aleși pentru Europa League + Apariție-surpriză # Golazo.ro
Vlad Chiricheș nu va mai fi pe lista UEFA și va fi îndepărtat și de pe cea de Liga 1, care trebuie realizată până cel târziu luni.
13:30
Joe Bugner a decedat Fostul pugilist care l-a înfruntat de două ori pe Muhammad Ali s-a stins la 75 de ani # Golazo.ro
Boxul britanic și mondial sunt în doliu după dispariția lui Joe Bugner, unul dintre numele sonore ale anilor ’70. Fost campion britanic și de trei ori european, Bugner a murit la 75 de ani, pe 1 septembrie 2025.
