Laszlo Balint, operat  Antrenorul Oțelului a suferit o intervenție chirurgicală » Când va reveni la antrenamente

Golazo.ro, 4 septembrie 2025 22:40

Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul celor de la Oțelul Galați, a suferit o intervenție chirurgicală la genunchiul piciorului drept.

Acum 10 minute
22:50
Ultimul dans Cine transmite Argentina - Venezuela, ultima partidă oficială acasă pentru Leo Messi la națională Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) se pregătește pentru ultimul meci în țara natală, alături de naționala Argentinei.
Acum 30 minute
22:40
22:40
Chivu, în pericol? Italienii scriu deja despre posibila plecare de la Inter! Cine ar fi favorit să-l înlocuiască Golazo.ro
La Milano au început să circule zvonuri despre discuții privind o posibilă demitere a lui Cristi Chivu (44 de ani) de la Inter.
Acum o oră
22:20
Jucătorul după care plânge FCSB Campioana l-a avut în curte și l-ar fi vrut cu orice preț înapoi: „El le ține singur echipa! Îmi pare rău că nu l-am luat” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, spune că regretă că nu l-a transferat pe Alex Dobre (27 de ani), atacantul Rapidului.
Acum 2 ore
21:40
Cutremur la Tottenham Omul care l-a adus pe Drăgușin pleacă după aproape 25 de ani! Golazo.ro
Daniel Levy (63 de ani) părăsește funcția de președinte al celor de la Tottenham după 25 de ani.
21:40
Pochettino atacă Barcelona Fostul antrenor de la PSG contestă dur filosofia catalanilor: „Copiii sunt îndoctrinați!” Golazo.ro
Mauricio Pochettino (53 de ani) a criticat dur Barcelona și filosofia campioanei Spaniei.
21:20
Burleanu și Iorgulescu, reclamați la Disciplină Culisele ședinței în care FCU Craiova a cerut suspendarea depunctării Golazo.ro
21:20
Refuzați de Hagi Cum a reacționat FCSB, după ce Ianis a ales să meargă în Turcia: „M-am bucurat!” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a comentat transferul de ultim moment al lui Ianis Hagi (26 de ani) la Alanyaspor.
21:10
Bjorn Borg, diagnosticat cu cancer Legenda tenisului și-a ascuns suferința! A dezvăluit secretul în noua sa autobiografie Golazo.ro
Bjorn Borg (69 de ani) a anunțat că suferă de cancer în noua sa autobiografie, Heartbeat, care urmează să fie lansată oficial în această lună.
Acum 4 ore
20:40
Ce se întâmplă cu Ionuț Radu După tensiunile cu Contra, l-ar fi enervat și pe Lucescu: „Trebuie discutat cu totul altfel cu el” Golazo.ro
Portarul Ionuț Radu (28 de ani) rămâne un caz special pentru echipa națională a României.
20:30
„M-am întors acasă”  Ianis Hagi, emoționat la prezentare la Alanyaspor: „Înțeleg moștenirea pe care  tata a lăsat-o aici” Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani), noul jucător de la Alanyaspor, a vorbit despre transferul surprinzător în Turcia, țara în care s-a născut.
20:00
Au cerut rezilierea! Fanii lui Dinamo Kiev, furioși după ce au descoperit postări pro-ruse pe contul lui Blănuță! Comunicatul emis de urgență de club Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani), fotbalist transferat la Dinamo Kiev, nu a fost primit cu bine de fanii ucrainieni. Potrivit presei din Ucraina, fanii au criticat postările atacantului care promovau personalități și opinii pro-ruse. În încercarea de a repara imaginea jucătorului, clubul a anunțat că va publica un interviu cu acesta.
19:40
Doi fani CSA Steaua, reținuți  Au agresat doi suporteri ai rivalei FCSB! Ce s-a întâmplat și când a avut loc incidentul Golazo.ro
Doi suporteri ai celor de la Steaua au fost reținuți, după ce i-au deposedat de două eșarfe pe doi fani ai FCSB.
19:30
Adversara FCSB se întărește Go Ahead Eagles, transfer din Anglia » L-au înscris pe lista UEFA în ultimele momente Golazo.ro
Go Ahead Eagles, adversara celor de la FCSB din Europa League, l-a transferat pe Kenzo Goudmijn (23 de ani), mijlocaș care a evoluat în Anglia în sezonul trecut.
19:10
A murit Giorgio Armani Celebrul designer italian s-a stins la 91 de ani » Ce echipă uriașă deținea + cine moștenește imperiul modei Golazo.ro
Giorgio Armani, celebrul designer italian și proprieterul echipei de baschet Olimpia Milano, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Giorgio Armani este fondatorul casei de modă care îi poartă numele.
19:10
Cine transmite la TV România - Canada Ultimul test al „tricolorilor” înaintea partidei cruciale cu Cipru din preliminariile CM 2026 Golazo.ro
România și Canada se întâlnesc în cadrul unei partide amicale, vineri, pe Arena Națională.
Acum 6 ore
18:40
Dan Udrea Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm? Golazo.ro
Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
18:20
Acuzat de violență domestică Un antrenor cunoscut, reținut de Poliție! Toate detaliile Golazo.ro
Ryan Crow (37 de ani), antrenorul secund de la echipa de fotbal american Miami Dolphins, a fost arestat după ce a fost acuzat de violență domestică. Martorul care a sunat la autorități, l-a reclamat pe Crow că ar fi „strâns de gât” o femeie.
18:00
I-a salvat viața Cine e fotbalistul care a intervenit după ce o turistă a fost înjunghiată » Poliția a identificat agresorul Golazo.ro
Alessandro Bellemo (30 de ani), mijlocașul Sampdoriei, a salvat viața unei femei care fusese înjunghiată.
17:40
Transfer de la rivală U Cluj insistă pentru vedeta CFR-ului! Încă 5 jucători ar putea pleca din Gruia Golazo.ro
Universitatea Cluj ar fi interesată să îl transfere pe atacantul Virgiliu Postolachi (25 de ani), de la rivala CFR Cluj.
Acum 8 ore
16:50
FCSB caută vinovatul Conducerea campioanei, pe urmele persoanei care denunță rasismul la UEFA: „Vrem să o dibuim” Golazo.ro
FCSB - YOUNG BOYS. Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre sancțiunea primită de roș-albaștrii de la UEFA.
16:20
„Nu am simțit nicio amenințare” Jesse Marsch, la București, despre reacția lui Trump la criticile sale. Selecționerul Canadei, despre România și Lucescu Golazo.ro
Jesse Marsch, 51 de ani, selecționerul Canadei, nu a evitat niciun subiect la conferința de joi, de la Arena Națională, comentând inclusiv duelul lui cu președintele american Donald Trump.
16:10
Decizie unică în baschetul românesc U-BT Cluj-Napoca  este calificată fără să joace în play-off-ul Ligii Naționale Golazo.ro
Federația Română de Baschet a decis ca, în sezonul 2025-2026, U-BT Cluj-Napoca să fie calificată automat în play-off-ul Ligii Naționale de Baschet Masculin.
15:40
Fiul lui Gică Popescu, în Liga 2  Nicolas a semnat cu CSA Steaua » De când nu mai jucase pentru Farul Golazo.ro
Nicolas Popescu (22 de ani), fiul lui Gheorghe Popescu, a fost împrumutat de Farul Constanța la CSA Steaua.
15:10
Mazilu „n-a făcut față” în Olanda Noul jucător al lui Dinamo, luat pe sus la antrenamentele lui Vitesse: „Erau foarte agresivi” Golazo.ro
Adrian Mazilu (19 ani), jucător transferat recent de Dinamo, a vorbit despre experiența din Olanda, de la Vitesse Arnhem.
15:00
Ianis, prezentat oficial Hagi și-a găsit echipă, după despărțirea de Rangers! Îi calcă pe urme tatălui său: „Bine ai venit” Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a fost prezentat oficial la Alanyaspor.
Acum 12 ore
14:30
Ionuț Radu refuză „naționala”?! Mircea Lucescu e contrariat de pretențiile portarului de la Celta Vigo: „Trebuie să discut cu el” Golazo.ro
Mircea Lucescu a dezvăluit că portarul de 28 de ani ar pune condiții pentru a veni la națională!
14:30
Radu Naum Palestina liberă, sportul ocupat? Golazo.ro
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre haosul din Turul Spaniei, unde protestele pro-palestiniene au oprit etapa cu 3 km înainte de finiș.
14:20
Pentru cine face Vassaras jocurile?  Cum aplică șeful CCA sancțiuni în funcție de numele echipelor împotriva cărora se greșește + Cele mai dezavantajate cluburi Golazo.ro
În primele 8 etape, cele mai mari suspendări dictate de Vassaras au fost de câte 4 etape, pentru centrali care au comis erori împotriva lui Rapid, Craiova și Dinamo
14:20
UEFA, porți închise pentru FCSB Sancțiune drastică primită de campioană, după meciul cu Aberdeen: „Am vaga senzație că cineva regizează asta” Golazo.ro
FCSB - YOUNG BOYS. Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al roș-albaștrilor, a venit cu o veste mai puțin plăcută pentru fani.
14:10
„Ianis Hagi și-a găsit echipă” Selecționerul României confirmă transferul fotbalistului român: „Ce a ales este excelent” Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a confirmat că Ianis Hagi (27 de ani) a ajuns la un acord cu un club.
13:50
Bilete pentru Cupa Mondială FIFA a anunțat cum vor fi stabilite prețurile tichetelor la turneul final din 2026 » Cât costă să vezi finala Golazo.ro
Bilete pentru Cupa Mondială din 2026. FIFA a anunțat că vor fi utilizate prețurile dinamice, în funcție de cerere.
13:40
România sau Turcia? Mircea Lucescu, despre alegerea pe care trebuie să o facă  Umit Akdag: „Dacă nu simte că e român, nu-l chem” Golazo.ro
Mircea Lucescu a vorbit despre alegerea pe care trebuie s-o facă Umit Akdag.
13:40
Nemulțumirea lui Lucescu Selecționerul României nu și-a dorit amicalul cu Canada, dar a trebuit să se conformeze: „FIFA nu acceptă” Golazo.ro
ROMÂNIA - CANADA. Mircea Lucescu (80 de ani) a dezvăluit că nu și-a dorit ca naționala să dispute un meci amical cu reprezentativa condusă de Jesse Marsch (51 de ani).
13:10
Nu-l înțelege pe Lucescu Adrian Mutu, bulversat de decizia selecționerului: „Poate să se supere, asta e părerea mea” Golazo.ro
Adrian Mutu a rămas surprins după ce Mircea Lucescu nu l-a convocat la națională pe Cătălin Cîrjan.
13:10
Au început lucrările la baza de peste 200 de milioane de lei Cum va arăta arena ultramodernă care va găzdui competiții la cele mai înalte standarde! Golazo.ro
Au început lucrările la Patinoarul Artificial din Sfântul Gheorghe.
12:40
Hamilton, ironizat Fostul șef al Formulei 1, atac la adresa pilotului Ferrari: „Mașina de siguranță are mai multe șanse să câștige” Golazo.ro
Lewis Hamilton (40 de ani) a fost ironizat de fondatorul Formula 1, Bernie Ecclestone (94 de ani), după ce a abandonat Marele Premiu al Olandei.
12:40
A murit după ce a parat un penalty   FOTO. Imagini teribile din Brazilia: a celebrat arătând spre cer, apoi s-a prăbușit Golazo.ro
Scene șocante au avut loc în cadrul unui turneu de fotbal în sală la categoria amatori, desfășurat în Brazilia, cu ocazia Zilei Independenței.
12:30
Lucescu a făcut diferența  Selecționerul, în videoconferință pentru a rezolva transferul unui internațional roman: cuvântul său s-a dovedit decisiv Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) este noul jucător al lui Dinamo Kiev. Atacantul moldovean a fost transferat de la FC U Craiova, formație retrogradată forțat în Liga 3 după ce nu a primit licența pentru eșalonul secund.
12:20
Zouma, alt star eșuat în Liga 1? Analiză GOLAZO.ro. Patru vedete ajunse spre finalul carierei în România  au dezamăgit crunt. Ce s-a întâmplat! Golazo.ro
Kurt Zouma, 30 de ani, ex-Chelsea, a fost transferat de CFR Cluj, dar numele nu e nicio garanție. Patru jucători străini importanți au ajuns în Liga 1 și au părăsit România foarte repede, după apariții dezastruoase
12:10
Anisimova și-a luat revanșa Iga Swiatek, eliminată de la US Open de jucătoarea pe care o umilea în finala de la Wimbledon + Nervi la conferința de presă Golazo.ro
Amanda Anisimova și-a luat revanșa în fața Igăi Swiatek după finala pierdută la Wimbledon.
11:50
Business Drops #66 Știrile săptămânii din marketing și business sportiv Golazo.ro
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 66.
11:40
Pedepsit pentru rasism De ce nu merge la închisoare suporterul care l-a agresat pe Inaki Williams, deși a fost condamnat Golazo.ro
Un fan al lui Espanyol a fost condamnat la un an de închisoare pentru insulte rasiste la adresa lui Inaki Williams (31 de ani).
11:10
Cine apără poarta României? Bogdan Stelea vede numai probleme : unul nu joacă, altul e necopt: „Nu poți să-l arunci la 23 de ani” Golazo.ro
Bogdan Stelea (57 de ani), goalkeeper-ul „Generației de Aur”, crede că poarta naționalei ar trebui apărată de Horațiu Moldovan (27 de ani).
10:30
„Naționala României s-a dizolvat” Răzvan Lucescu a identificat piedicile „tricolorilor”  în drumul spre CM 2026: „E foarte complicat” Golazo.ro
Răzvan Lucescu a vorbit despre situația actuală a României din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.
10:30
Câți bani au arbitrii Un nume-surpriză a câștigat cel mai mult, Istvan Kovacs nu prinde top 10, Hațegan e sub salariul mediu. Lista completă Golazo.ro
Arbitrul care s-a ales cu cea mai mare sumă e un nume surprinzător, care nu are ecuson FIFA, dar care are o medie de aproape 4.000 de euro lunar. Numele lui, în articol.
10:10
Sărbătoare în Olanda Clubul de tradiție nu se mai desființează! A fost reprimit în campionat Golazo.ro
Vitesse Arhem și-a recăpătat licența de club profesionist.
10:00
Borza e OUT Fundașul s-a accidentat la antrenamentul naționalei, înainte de meciurile cu Canada și Cipru + Pe cine a chemat Lucescu de urgență Golazo.ro
Andrei Borza (19 ani) s-a accidentat, miercuri, la antrenamentul echipei naționale și va rata meciurile cu Canada și Cipru.
Acum 24 ore
09:50
„Vom spune versiunea noastră”  Reacția bărbatului care a bătut și a băgat în spital un băiat de 13 ani în timpul unui meci Golazo.ro
Bărbatul în vârstă de 40 de ani a venit cu propria variantă și a contestat relatarea inițială a evenimentelor.
09:40
Borza, incert Debutul fundașului la echipa națională e în pericol » Ce s-a întâmplat înainte de meciurile cu Canada și Cipru Golazo.ro
Andrei Borza (19 ani) s-a accidentat, ieri, la antrenamentul echipei naționale și va rata meciurile cu Canada și Cipru.
