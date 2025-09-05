De ce lipsește Opruț Nicolescu a explicat de ce fundașul stânga de la Dinamo nu a fost chemat la națională: „S-a gândit prima dată la Raul”

Golazo.ro, 5 septembrie 2025 10:50

Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a explicat de ce Raul Opruț (27 de ani) nu a fost convocat la echipa națională. Selecționerul Mircea Lucescu (80 de ani) îl vrea complet apt pe Opruț pentru o viitoare convocare.

Acum 30 minute
10:50
10:40
Mutu despre Armani  Ce a putut să posteze „Briliantul” după moartea creatorului de modă: captura de ecran bizară publicată de fostul internațional Golazo.ro
Giorgio Armani, celebrul designer italian, a încetat din viață ieri, la vârsta de 91 de ani. Adrian Mutu a vrut și el să transmită un mesaj după decesul lui Armani, astfel că a făcut o postare pe InstaStory.
Acum o oră
10:20
Surprize în echipa de start  Mircea Lucescu îl va titulariza azi pe Louis Munteanu. Cine dintre Dobre și Baiaram va fi în primul 11 Golazo.ro
România - Canada se va juca azi, ca meci amical, de la ora 21:00, transmis de Antena 1. Lucescu va folosi și jucători care nu au fost în prim-planul naționalei în ultima vreme
10:10
Nu joacă Messi la CM 2026? Declarațiile căpitanului Argentinei, după ultimul meci acasă: „Abia atunci voi lua o decizie” Golazo.ro
Argentina – Venezuela 3-0. Lionel Messi (38 de ani) a înscris o „dublă” în ultimul său meci oficial jucat în țara natală.
Acum 2 ore
09:30
FCSB driblează pedeapsa Soluția găsită pentru a anula sancțiunea de la UEFA + azi se pun în vânzare biletele pentru Europa League Golazo.ro
FCSB scoate astăzi la vânzare pachetele pentru cele 4 meciuri de pe teren propriu din faza principală a Europa League.
Acum 4 ore
08:50
Ten Hag, cauzele căderii-șoc Analiză GOLAZO.ro » De ce ajunge un antrenor cu supercotă să fie dat afară după 3 meciuri Golazo.ro
Erik ten Hag, 55 de ani, cel care cucerea Țările de Jos cu jocul spectaculos al lui Ajax, e acum în cel mai jos punct, demis de la Manchester United și Bayer Leverkusen în 10 luni
Acum 12 ore
02:20
31 de capete de acuzare A rănit zeci de persoane la parada de titlu a lui Liverpool, dar vrea să scape basma curată!  Golazo.ro
Paul Doyle (53 de ani), fost membru al Marinei Regale a Regatului Unit, cel care a intrat cu mașina în fani la parada de titlu a lui Liverpool, a pledat nevinovat la cele 31 de capete de acuzare care i se aduc.
01:40
„Avem nevoie de odihnă”  Mbappe, semnal de alarmă în privința programului încărcat: „Nu-mi amintesc ca cineva să fie în formă 60 de meciuri” Golazo.ro
Kylian Mbappe (26 de ani), superstarul naționalei Franței, a vorbit despre programul încărcat din fotbal.
01:30
Preliminarii CM 2026 Germania, start rușinos de campanie! Spania și Belgia au făcut scor » Toate rezultatele + clasamentul actualizat Golazo.ro
Preliminarii CM 2026. Prima zi din septembrie rezervată echipelor naționale s-a încheiat cu o mare surpriză. Germania a pierdut inexplicabil în Slovacia, scor 0-2!
00:10
Debut ratat VIDEO. Reghecampf s-a făcut de râs la debutul pe banca lui Al Hilal Omdurman Golazo.ro
Laurențiu Reghecampf (49 de ani) a debutat oficial pe banca celor de la Al-Hilal Omdurman.
00:10
Lucescu a decis: el va fi portar! Selecționerul a luat o decizie surprinzătoare în privința celui care va fi între buturi cu Canada Golazo.ro
ROMÂNIA - CANADA. Selecționerul Mircea Lucescu a luat decizia în privința primului titular: goalkeeper l-a ales pe Horațiu Moldovan.
4 septembrie 2025
22:50
Ultimul dans Cine transmite Argentina - Venezuela, ultima partidă oficială acasă pentru Leo Messi la națională Golazo.ro
Lionel Messi (38 de ani) se pregătește pentru ultimul meci în țara natală, alături de naționala Argentinei.
22:40
Laszlo Balint, operat  Antrenorul Oțelului a suferit o intervenție chirurgicală » Când va reveni la antrenamente Golazo.ro
Laszlo Balint (46 de ani), antrenorul celor de la Oțelul Galați, a suferit o intervenție chirurgicală la genunchiul piciorului drept.
22:40
Chivu, în pericol? Italienii scriu deja despre posibila plecare de la Inter! Cine ar fi favorit să-l înlocuiască Golazo.ro
La Milano au început să circule zvonuri despre discuții privind o posibilă demitere a lui Cristi Chivu (44 de ani) de la Inter.
22:20
Jucătorul după care plânge FCSB Campioana l-a avut în curte și l-ar fi vrut cu orice preț înapoi: „El le ține singur echipa! Îmi pare rău că nu l-am luat” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul FCSB, spune că regretă că nu l-a transferat pe Alex Dobre (27 de ani), atacantul Rapidului.
Acum 24 ore
21:40
Cutremur la Tottenham Omul care l-a adus pe Drăgușin pleacă după aproape 25 de ani! Golazo.ro
Daniel Levy (63 de ani) părăsește funcția de președinte al celor de la Tottenham după 25 de ani.
21:40
Pochettino atacă Barcelona Fostul antrenor de la PSG contestă dur filosofia catalanilor: „Copiii sunt îndoctrinați!” Golazo.ro
Mauricio Pochettino (53 de ani) a criticat dur Barcelona și filosofia campioanei Spaniei.
21:20
Burleanu și Iorgulescu, reclamați la Disciplină Culisele ședinței în care FCU Craiova a cerut suspendarea depunctării Golazo.ro
21:20
Refuzați de Hagi Cum a reacționat FCSB, după ce Ianis a ales să meargă în Turcia: „M-am bucurat!” Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani) a comentat transferul de ultim moment al lui Ianis Hagi (26 de ani) la Alanyaspor.
21:10
Bjorn Borg, diagnosticat cu cancer Legenda tenisului și-a ascuns suferința! A dezvăluit secretul în noua sa autobiografie Golazo.ro
Bjorn Borg (69 de ani) a anunțat că suferă de cancer în noua sa autobiografie, Heartbeat, care urmează să fie lansată oficial în această lună.
20:40
Ce se întâmplă cu Ionuț Radu După tensiunile cu Contra, l-ar fi enervat și pe Lucescu: „Trebuie discutat cu totul altfel cu el” Golazo.ro
Portarul Ionuț Radu (28 de ani) rămâne un caz special pentru echipa națională a României.
20:30
„M-am întors acasă”  Ianis Hagi, emoționat la prezentare la Alanyaspor: „Înțeleg moștenirea pe care  tata a lăsat-o aici” Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani), noul jucător de la Alanyaspor, a vorbit despre transferul surprinzător în Turcia, țara în care s-a născut.
20:00
Au cerut rezilierea! Fanii lui Dinamo Kiev, furioși după ce au descoperit postări pro-ruse pe contul lui Blănuță! Comunicatul emis de urgență de club Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani), fotbalist transferat la Dinamo Kiev, nu a fost primit cu bine de fanii ucrainieni. Potrivit presei din Ucraina, fanii au criticat postările atacantului care promovau personalități și opinii pro-ruse. În încercarea de a repara imaginea jucătorului, clubul a anunțat că va publica un interviu cu acesta.
19:40
Doi fani CSA Steaua, reținuți  Au agresat doi suporteri ai rivalei FCSB! Ce s-a întâmplat și când a avut loc incidentul Golazo.ro
Doi suporteri ai celor de la Steaua au fost reținuți, după ce i-au deposedat de două eșarfe pe doi fani ai FCSB.
19:30
Adversara FCSB se întărește Go Ahead Eagles, transfer din Anglia » L-au înscris pe lista UEFA în ultimele momente Golazo.ro
Go Ahead Eagles, adversara celor de la FCSB din Europa League, l-a transferat pe Kenzo Goudmijn (23 de ani), mijlocaș care a evoluat în Anglia în sezonul trecut.
19:10
A murit Giorgio Armani Celebrul designer italian s-a stins la 91 de ani » Ce echipă uriașă deținea + cine moștenește imperiul modei Golazo.ro
Giorgio Armani, celebrul designer italian și proprieterul echipei de baschet Olimpia Milano, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani. Giorgio Armani este fondatorul casei de modă care îi poartă numele.
19:10
Cine transmite la TV România - Canada Ultimul test al „tricolorilor” înaintea partidei cruciale cu Cipru din preliminariile CM 2026 Golazo.ro
România și Canada se întâlnesc în cadrul unei partide amicale, vineri, pe Arena Națională.
18:40
Dan Udrea Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm? Golazo.ro
Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
18:20
Acuzat de violență domestică Un antrenor cunoscut, reținut de Poliție! Toate detaliile Golazo.ro
Ryan Crow (37 de ani), antrenorul secund de la echipa de fotbal american Miami Dolphins, a fost arestat după ce a fost acuzat de violență domestică. Martorul care a sunat la autorități, l-a reclamat pe Crow că ar fi „strâns de gât” o femeie.
18:00
I-a salvat viața Cine e fotbalistul care a intervenit după ce o turistă a fost înjunghiată » Poliția a identificat agresorul Golazo.ro
Alessandro Bellemo (30 de ani), mijlocașul Sampdoriei, a salvat viața unei femei care fusese înjunghiată.
17:40
Transfer de la rivală U Cluj insistă pentru vedeta CFR-ului! Încă 5 jucători ar putea pleca din Gruia Golazo.ro
Universitatea Cluj ar fi interesată să îl transfere pe atacantul Virgiliu Postolachi (25 de ani), de la rivala CFR Cluj.
16:50
FCSB caută vinovatul Conducerea campioanei, pe urmele persoanei care denunță rasismul la UEFA: „Vrem să o dibuim” Golazo.ro
FCSB - YOUNG BOYS. Gigi Becali (67 de ani) a vorbit despre sancțiunea primită de roș-albaștrii de la UEFA.
16:20
„Nu am simțit nicio amenințare” Jesse Marsch, la București, despre reacția lui Trump la criticile sale. Selecționerul Canadei, despre România și Lucescu Golazo.ro
Jesse Marsch, 51 de ani, selecționerul Canadei, nu a evitat niciun subiect la conferința de joi, de la Arena Națională, comentând inclusiv duelul lui cu președintele american Donald Trump.
16:10
Decizie unică în baschetul românesc U-BT Cluj-Napoca  este calificată fără să joace în play-off-ul Ligii Naționale Golazo.ro
Federația Română de Baschet a decis ca, în sezonul 2025-2026, U-BT Cluj-Napoca să fie calificată automat în play-off-ul Ligii Naționale de Baschet Masculin.
15:40
Fiul lui Gică Popescu, în Liga 2  Nicolas a semnat cu CSA Steaua » De când nu mai jucase pentru Farul Golazo.ro
Nicolas Popescu (22 de ani), fiul lui Gheorghe Popescu, a fost împrumutat de Farul Constanța la CSA Steaua.
15:10
Mazilu „n-a făcut față” în Olanda Noul jucător al lui Dinamo, luat pe sus la antrenamentele lui Vitesse: „Erau foarte agresivi” Golazo.ro
Adrian Mazilu (19 ani), jucător transferat recent de Dinamo, a vorbit despre experiența din Olanda, de la Vitesse Arnhem.
15:00
Ianis, prezentat oficial Hagi și-a găsit echipă, după despărțirea de Rangers! Îi calcă pe urme tatălui său: „Bine ai venit” Golazo.ro
Ianis Hagi (26 de ani) a fost prezentat oficial la Alanyaspor.
14:30
Ionuț Radu refuză „naționala”?! Mircea Lucescu e contrariat de pretențiile portarului de la Celta Vigo: „Trebuie să discut cu el” Golazo.ro
Mircea Lucescu a dezvăluit că portarul de 28 de ani ar pune condiții pentru a veni la națională!
14:30
Radu Naum Palestina liberă, sportul ocupat? Golazo.ro
Radu Naum scrie, pe GOLAZO.ro, despre haosul din Turul Spaniei, unde protestele pro-palestiniene au oprit etapa cu 3 km înainte de finiș.
14:20
Pentru cine face Vassaras jocurile?  Cum aplică șeful CCA sancțiuni în funcție de numele echipelor împotriva cărora se greșește + Cele mai dezavantajate cluburi Golazo.ro
În primele 8 etape, cele mai mari suspendări dictate de Vassaras au fost de câte 4 etape, pentru centrali care au comis erori împotriva lui Rapid, Craiova și Dinamo
14:20
UEFA, porți închise pentru FCSB Sancțiune drastică primită de campioană, după meciul cu Aberdeen: „Am vaga senzație că cineva regizează asta” Golazo.ro
FCSB - YOUNG BOYS. Mihai Stoica (60 de ani), președintele consiliului de administrație al roș-albaștrilor, a venit cu o veste mai puțin plăcută pentru fani.
14:10
„Ianis Hagi și-a găsit echipă” Selecționerul României confirmă transferul fotbalistului român: „Ce a ales este excelent” Golazo.ro
Mircea Lucescu (80 de ani) a confirmat că Ianis Hagi (27 de ani) a ajuns la un acord cu un club.
13:50
Bilete pentru Cupa Mondială FIFA a anunțat cum vor fi stabilite prețurile tichetelor la turneul final din 2026 » Cât costă să vezi finala Golazo.ro
Bilete pentru Cupa Mondială din 2026. FIFA a anunțat că vor fi utilizate prețurile dinamice, în funcție de cerere.
13:40
România sau Turcia? Mircea Lucescu, despre alegerea pe care trebuie să o facă  Umit Akdag: „Dacă nu simte că e român, nu-l chem” Golazo.ro
Mircea Lucescu a vorbit despre alegerea pe care trebuie s-o facă Umit Akdag.
13:40
Nemulțumirea lui Lucescu Selecționerul României nu și-a dorit amicalul cu Canada, dar a trebuit să se conformeze: „FIFA nu acceptă” Golazo.ro
ROMÂNIA - CANADA. Mircea Lucescu (80 de ani) a dezvăluit că nu și-a dorit ca naționala să dispute un meci amical cu reprezentativa condusă de Jesse Marsch (51 de ani).
13:10
Nu-l înțelege pe Lucescu Adrian Mutu, bulversat de decizia selecționerului: „Poate să se supere, asta e părerea mea” Golazo.ro
Adrian Mutu a rămas surprins după ce Mircea Lucescu nu l-a convocat la națională pe Cătălin Cîrjan.
13:10
Au început lucrările la baza de peste 200 de milioane de lei Cum va arăta arena ultramodernă care va găzdui competiții la cele mai înalte standarde! Golazo.ro
Au început lucrările la Patinoarul Artificial din Sfântul Gheorghe.
12:40
Hamilton, ironizat Fostul șef al Formulei 1, atac la adresa pilotului Ferrari: „Mașina de siguranță are mai multe șanse să câștige” Golazo.ro
Lewis Hamilton (40 de ani) a fost ironizat de fondatorul Formula 1, Bernie Ecclestone (94 de ani), după ce a abandonat Marele Premiu al Olandei.
12:40
A murit după ce a parat un penalty   FOTO. Imagini teribile din Brazilia: a celebrat arătând spre cer, apoi s-a prăbușit Golazo.ro
Scene șocante au avut loc în cadrul unui turneu de fotbal în sală la categoria amatori, desfășurat în Brazilia, cu ocazia Zilei Independenței.
12:30
Lucescu a făcut diferența  Selecționerul, în videoconferință pentru a rezolva transferul unui internațional roman: cuvântul său s-a dovedit decisiv Golazo.ro
Vladislav Blănuță (23 de ani) este noul jucător al lui Dinamo Kiev. Atacantul moldovean a fost transferat de la FC U Craiova, formație retrogradată forțat în Liga 3 după ce nu a primit licența pentru eșalonul secund.
