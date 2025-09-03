BCR introduce o opţiune prin care clienţii pot trimite sau solicita bani instant, din orice cont bancar în lei, direct prin numărul de telefon
Ziarul Financiar, 3 septembrie 2025 13:00
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Ministrul de Externe Oana Ţoiu, reacţie dură după fotografia cu foştii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la „summitul dictatorilor” de la Bejing: „Nu reprezintă în acest moment interesele României. Participarea dumnealor este una privată, nu una oficială în numele statului român” # Ziarul Financiar
Liderul comunist Xi Jinping organizează cea mai spectaculoasă paradă militară din istoria Chinei. Armata chineză a prezentat în premieră tipuri de arme secrete nemaivăzute până în prezent. Foştii premieri ai României Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă au fost surprinşi la „summitul dictatorilor” # Ziarul Financiar
ZF Live. Gabriel Biriş, Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România: Impozitul minim pe cifra de afaceri pentru companiile mari va face ca investitorii străini să evite România, companiile mari să se închidă sau să se mute în ţările vecine # Ziarul Financiar
Guvernul a decis să păstreze impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) în al doilea pachet fiscal, iar această măsură riscă să lovească puternic în companiile mari din România şi să alunge investitorii străini, crede Gabriel Biriş, avocat şi vicepreşedinte al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România.
ZF IT Generation. Start-up Update. Irina Constantin, CEO Vaunt – ecosistem de soluţii software pentru dezvoltatori imobiliari: Condiţiile pentru finanţare s-au înăsprit. Acum trebuie să generezi venituri de 3,1 mil. dolari pentru o rundă serie A, faţă de 1,3 mil. dolari în 2021 # Ziarul Financiar
Piaţa de finanţare pentru start-up-urile de tehnologie a trecut printr-o transformare substanţială în ultimii ani, condiţiile pentru atragerea investiţiilor devenind mult mai stricte, iar aşteptările investitorilor considerabil mai mari, este de părere Irina Constantin, cofondatoare şi CEO al Vaunt, un start-up proptech românesc care în prezent participă la un program de accelerare în New York – Catalyst NYC
Puma Gen-E, modelul electric produs la Craiova, intră în top 5 cele mai vândute maşini electrice # Ziarul Financiar
Cu un program Rabla suspendat în august, o parte din dealerii auto de pe piaţa locală au apelat la discounturi cu ajutorul producătorilor pentru a compensa lipsa tichetelor, motiv pentru care clienţii nu au mai aşteptat şi au început să cumpere maşinile deja comandate.
Cu şapte luni până la alegeri, Ungaria lansează cea mai amplă schemă de credite pentru locuinţe de la schimbarea de regim # Ziarul Financiar
Ungaria a lansat cel mai ambiţios program de creditare pentru achiziţia de locuinţe de la tranziţia sa către democraţie, guvernul ţării angajându-se să facă achiziţiile de proprietăţi mai accesibile pentru cei care cumpără pentru prima dată o locuinţă şi dând în acelaşi timp un impuls puternic industriei construcţiilor, a scris presa proguvernamentală de acolo pe 1 septembrie după lansarea schemei de credite Home Start care oferă dobânzi fixe de 3%, notează Intellinews.
Statul deţine 70% din producţia de energie şi face preţul, dar Ministerul Energiei promite că într-un an facturile vor scădea prin 5 măsuri, după ce ele deja s-au dublat # Ziarul Financiar
Adrian din Bucureşti este unul dintre milioanele de consumatori de energie care în iulie a primit o factură semnificativ mărită, nu pentru că a consumat mai mult, ci pentru că de la 1 iulie schema care l-a protejat 3 ani de zile a fost eliminată. Astfel, dacă în iunie Adrian a plătit circa 63 de lei la un consum de 92 kWh, luna trecută factura sa a fost de 156 lei pentru un consum de 108 kWh.
ZF Agropower. Cum s-a redresat un crescător de porci de mangaliţa după ce a pierdut 800 de capete din cauza pestei porcine: Acum vrem să deschidem propriul abator şi o nouă fermă. Există cerere, dar nu există producţie # Ziarul Financiar
Alin Ion Neamţu, fondator al Mangaliţa Tradiţional NIA din judeţul Timiş, a preluat pasiunea pentru animale din familie şi a decis să devină crescător de porci de mangaliţa, primele cereri venind din partea prietenilor.
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Adrian Stănuşoiu, proprietarul Crilermar: „Am investit constant în diversificarea gamei de produse“ # Ziarul Financiar
Adrian Stănuşoiu, proprietarul companiei Crilelmar din Târgu Jiu, ce produce ligheane, găleţi, ghivece de plastic şi mobilier de grădină din plastic, spune că anul acesta estimează un avans cu 5% al cifrei de afaceri.
Câţi bugetari sunt de fapt în administraţia locală, 130.000 sau 280.000? Câte firme nu au cont bancar? Cum de avem 19.000.000 de înscrişi pe listele electorale? Câte burse de merit, sociale şi de studiu se dau? Duşmanul guvernului nu este lipsa banilor, ci este lipsa datelor # Ziarul Financiar
Pe zi ce trece se dovedeşte că cel mai mare duşman al restructurării administraţiei publice şi al modificărilor fiscal-bugetare care vizează economii şi venituri mai mari este de fapt lipsa datelor.
Pagina verde. De ce lasă tinerii satul pentru oraş? Paradox: avem şansa să ne creştem legumele în curte, dar ne mutăm la bloc sau în complexuri de case de la marginea Bucureştiului # Ziarul Financiar
România are una dintre cele mai mari suprafaţe agricole pe cap de locuitor din UE, mai are şi una dintre cele mai mari ponderi ale populaţiei care trăieşte în mediul rural datorită căreia mare parte din producţia de alimente de bază este asigurată în propria ogradă.
Pagina verde. Plastic – realităţi şi prejudecăţi. De ce este important să colectăm selectiv plasticul şi cum arată circuitul unui PET de la producător până când i se dă o nouă viaţă # Ziarul Financiar
Circuitul unui ambalaj PET de la magazin până în staţiile de colectare şi de reciclare nu este unul foarte simplu, mai ales că el trece prin multe mâini până când ajunge în locurile unde i se poate da o nouă viaţă.
Bursă. Finanţe personale. Intenţia One United Properties de a răscumpăra până la 20% din capital urcă acţiunile cu 8% într-o zi. Victor Căpitanu, co-CEO: „Avem de încasat 1,5 mld. lei doar din contracte deja semnate şi 18 luni de la AGA pentru program. Probabil va fi un mix de finanţare şi fonduri proprii“ # Ziarul Financiar
Anunţul dezvoltatorului imobiliar One United Properties de luni seara privind planul de răscumpărare a până la 20% din acţiunile proprii şi convocatorul publicat ulterior la Bursa de Valori, în cea mai mare astfel de operaţiune a unei companii antreprenoriale româneşti, a săltat acţiunile societăţii cu 8% într-o singură zi
Pagina verde. Cum se poate valorifica gunoiul de grajd. DN Agrar, care a ajuns la 16.000 de capete de bovine, vrea să deschidă încă patru fabrici de compost până în 2030. „O nouă sursă de venituri cu marjă ridicată“ # Ziarul Financiar
DN Agrar (simbol bursier DN), cel mai mare producător de lapte de vacă din Europa, care deţine un efectiv de 16.000 de capete de bovine în România, are în plan să investească în alte patru fabrici de compost pe plan local până în 2030.
Bursă. Remus Vulpescu, noul CEO al Bursei de Valori Bucureşti, vine la Conferinţa ZF Piaţa de Capital 2025 # Ziarul Financiar
Bursa de Valori Bucureşti intră într-o etapă de tranziţie pe care investitorii, companiile şi autorităţile o consideră definitorie pentru următorul deceniu: de la o piaţă care a recompensat investitorii prin dividende generoase, către una care trebuie să finanţeze activ companiile şi economia.
ZF Deschiderea de astăzi la Bursă. Gabriel Ţecheră, Transport Trade Services: Estimăm că vom reveni pe profit în 2025, dar sub nivelurile de anul trecut. Porturile, în special Constanţa, cântăresc tot mai mult în activitate # Ziarul Financiar
Transportatorul dunărean de mărfuri Transport Trade Services (simbol bursier TTS) îşi ajustează modelul de costuri şi mizează pe contribuţia porturilor pentru a închide anul pe profit, chiar dacă sub nivelurile din 2024. Măsurile de eficientizare aplicate din toamna trecută încep să dea rezultate, însă într-o piaţă dificilă, cu tarife reduse şi condiţii slabe de navigabilitate, spune Gabriel Ţecheră, director de guvernanţă corporativă şi relaţii cu investitorii în cadrul companiei.
Câte firme au credite şi câte credite au? Circa 193.000 de firme au credite, iar numărul creditelor corporate trecea de 570.000 în S1/2025 # Ziarul Financiar
Numărul de companii care au credite nu a depăşit încă 200.000 în România. Aproape 193.000 de firme din cele aproximativ 800.000 existente pe piaţa locală figurează la finalul primului semestru (S1) din 2025 cu finanţări luate de la bănci sau instituţii financiare nebancare (IFN), potrivit datelor BNR transmise la solicitarea ZF.
Daniel Groza, general manager, Aumovio Iaşi: Ne-am propus să aducem cât mai multe roluri globale aici, în Iaşi. Dacă s-ar rezolva cu autostrada, atunci implicit ar veni mult mai multe companii aici la Iaşi pentru producţie # Ziarul Financiar
Aumovio Iaşi, centrul tehnologic cu 3.000 de angajaţi din compania nou creată Aumovio, un spin-off din grupul Continental, este implicată deja în multe dintre cele mai inovatoare proiecte de dezvoltare din grup, dar conducerea locală îşi doreşte să atragă şi mai multe responsabilităţi globale.
Finanţe personale. Intenţia One United Properties de a răscumpăra până la 20% din capital urcă acţiunile cu 8% într-o zi. Victor Căpitanu, co-CEO: „Avem de încasat 1,5 mld. lei doar din contracte deja semnate şi 18 luni de la AGA pentru program. Probabil va fi un mix de finanţare şi fonduri proprii“ # Ziarul Financiar
Anunţul dezvoltatorului imobiliar One United Properties de luni seara privind planul de răscumpărare a până la 20% din acţiunile proprii şi convocatorul publicat ulterior la Bursa de Valori, în cea mai mare astfel de operaţiune a unei companii antreprenoriale româneşti, a săltat acţiunile societăţii cu 8% într-o singură zi
Harta magazinelor cumpărate de retailerul român Annabella de la grupul Ahold Delhaize: cum se împart 87 de supermarketuri în 44 de localităţi din 14 judeţe # Ziarul Financiar
Retailerul român Annabella, fondat de familia de antreprenori locali Mutu, a cumpărat recent 87 de supermarketuri şi magazine de proximitate sub brandurile Mega Image şi Profi de la olandezo-belgienii de la Ahold Delhaize.
Analiză ZF. Harta magazinelor Profi şi Mega Image cumpărate de retailerul român Annabella: compania a preluat supermarketuri în 44 de localităţi din 14 judeţe, extinzându-se mult în afara „sferei sale de influenţă“ # Ziarul Financiar
Retailerul român Annabella, fondat de familia de antreprenori locali Mutu, a cumpărat recent 87 de supermarketuri şi magazine de proximitate sub brandurile Mega Image şi Profi de la olandezo-belgienii de la Ahold Delhaize.
Iaşiul intră în cărţi pentru investiţii noi în producţia de componente auto. Daniel Groza, general manager Aumovio Iaşi: Pe termen lung avem ca obiectiv să aducem producţia la Iaşi. Depindem foarte mult de construcţia autostrăzii # Ziarul Financiar
Aumovio Iaşi ar putea deveni prin transformarea centrului tehnologic un hub complet de producţie automotive, dar pentru acest lucru grupul german are nevoie de infrastructură care să permită livrarea într-un timp eficient către uzinele auto, care cele mai multe lucrează în regim „just in time“.
Exclusiv ZF. Câte firme au credite, câte credite au şi care este tendinţa. Aproape 193.000 de firme din România au credite, iar numărul creditelor corporate trecea de 570.000 la final de S1/2025. Circa 5.500 de firme au intrat în S1/2025 în clubul celor cu credite la bancă. În 5 ani, peste 52.000 de firme s-au alăturat celor deja bancarizate # Ziarul Financiar
Numărul de companii care au credite nu a depăşit încă 200.000 în România. Aproape 193.000 de firme din cele aproximativ 800.000 existente pe piaţa locală figurează la finalul primului semestru (S1) din acest an cu finanţări luate de la bănci sau instituţii financiare nebancare (IFN), potrivit datelor băncii centrale transmise la solicitarea ZF. Concret, în România existau 192.912 de firme cu credite la final de S1/2025, iar numărul creditelor corporate a ajuns la 574.034, conform datelor BNR transmise ZF.
Nebuloasa din administraţia locală: Premierul Bolojan spune că sunt aproape 130.000 de bugetari în administraţia publică locală, iar Ministerul Finanţelor spune că sunt peste 280.000. Pe ce cifre se bazează reforma din administraţia locală? # Ziarul Financiar
În România, reforma administraţiei locale ar trebui să pornească de la o întrebare simplă: câţi angajaţi există cu adevărat? Premierul Ilie Bolojan vorbeşte despre aproape 130.000 de bugetari, Ministerul Finanţelor raportează peste 280.000, iar datele publice şi cele interne nu se aliniază nici măcar la nivel de judeţe.
Pagina verde. Paradox: avem şansa să ne creştem legumele în curte, dar ne mutăm la bloc sau în complexuri de case de la marginea Bucureştiului. De ce lasă tinerii satul pentru oraş? # Ziarul Financiar
România are una dintre cele mai mari suprafaţe agricole pe cap de locuitor din UE, mai are şi una dintre cele mai mari ponderi ale populaţiei care trăieşte în mediul rural datorită căreia mare parte din producţia de alimente de bază este asigurată în propria ogradă.
Sibiu, oraş de business şi centru cultural, un proiect ZF susţinut de Banca Transilvania. Marius Ioan Gîrdea, Aeroportul din Sibiu: Am investit în dezvoltare peste 80 mil. euro din fonduri europene şi mai avem două proiecte – pentru energie verde şi echipamente pe baterii # Ziarul Financiar
Aeroportul din Sibiu a reprezentat un element de infrastructură extrem de important în decizia multor companii de a-şi dezvolta businessuri puternice în zona judeţului, dar mai ales în zona oraşului Sibiu, unde există o platformă industrială extinsă, spune Marius Ioan Gîrdea, director general al Aeroportului din Sibiu.
Business Plan, o emisiune ZF cu susţinerea BCR. Albert Soare, fondatorul Kilowat.ro, cu afaceri de 9,5 mil. euro şi peste 100 de angajaţi: „Creşterea vine din faptul că am reuşit să executăm lucrări mai mari. Dacă anul trecut Casa Verde a reprezentat motorul, acum putem să facem sisteme de sute de megawaţi“ # Ziarul Financiar
Albert Soare a demarat propria afacere pe piaţa fotovoltaicelor prin Altige Impex (Kilowat.ro), după ce anterior descoperise ce implică antreprenoriatul în SanoVita, compania familiei. Realizarea unui business plan concret, adaptabilitatea, experienţa practică acumulată în businessul familiei dar şi pregătirea în domeniul fotovoltaic, unde a devenit chiar electrician autorizat şi certificat, au fost elementele care l-au ajutat în dezvoltarea acestei companii, unde ţinteşte afaceri de 20 mil. euro în acest an.
ZF TECH DAY. Răzvan Sturza, Motorola România: Piaţa de smartphone-uri a scăzut ca număr de unităţi cu circa 3,5-4% în primele 6 luni ale anului. Mă aştept ca pe termen lung piaţa să se stabilizeze la circa 3 milioane de telefoane # Ziarul Financiar
Piaţa locală de smartphone-uri a înregistrat o scădere în unităţi de 3,5% până la 4% în prima jumătate a anului 2025, iar aşteptările pentru a doua parte a anului indică o posibilă accentuare a acestui trend negativ, pe fondul constrângerilor bugetare şi al incertitudinilor macroeconomice.
Premieră în piaţa auto: Puma Gen-E, modelul electric produs la Craiova, intră în top 5 cele mai vândute maşini electrice, pe un segment de piaţă care aproape s-a dublat în august # Ziarul Financiar
Cu un program Rabla suspendat în august, o parte din dealerii auto de pe piaţa locală au apelat la discounturi cu ajutorul producătorilor pentru a compensa lipsa tichetelor, motiv pentru care clienţii nu au mai aşteptat şi au început să cumpere maşinile deja comandate.
ZF Live. Gabriel Biriş, Asociaţia Oamenilor de Afaceri din România. Impozitul minim pe cifra de afaceri este ca o toxină pe care politicienii au introdus-o în economie. Fără ajutoare de stat, niciun investitor nu mai investeşte în România # Ziarul Financiar
Guvernul a decis să păstreze impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) în al doilea pachet fiscal, iar această măsură riscă să lovească puternic în companiile mari din România şi să alunge investitorii străini, crede Gabriel Biriş, avocat şi vicepreşedinte al Asociaţiei Oamenilor de Afaceri din România.
Polonia: din nevoia de venituri suplimentare, tot mai mulţi vârstnici optează pentru o ipotecă inversă # Ziarul Financiar
O ipotecă inversă, cunoscută şi sub denumirea de rentă viageră, este un model financiar în care vârstnicii, în schimbul transferului dreptului de proprietate asupra locuinţei lor către o instituţie financiară, primesc o plată lunară şi garanţia de a locui pe viaţă în proprietatea lor. Din ce în ce mai mulţi vârstnici polonezi recurg la această soluţie, potrivit Business Insider.
