Poliţist care dirija traficul într-un sens giratoriu din Eforie Nord, accidentat de o maşină. Şoferul a sunat la 112 susţinând că agentul rutier era beat
DigiFM.ro, 3 septembrie 2025 14:20
Un poliţist care dirija traficul într-un sens giratoriu din Eforie Nord a fost accidentat de o maşină al cărei şofer care nu a respectat indicaţiile. Ulterior, şoferul a sunat la 112 pentru a reclama că agentul rutier ar fi fost beat, însă aparatul etilotest a indicat rezultate negative şi pentru poliţişt, şi pentru şofer. Acesta din urmă a rămas fără permis de conducere pentru 30 de zile.
Adrian Năstase, după ce a fost criticat pentru participarea la parada de la Beijing: "Am fost ca persoană particulară. Cred că MAE nu a înţeles, evenimentul a avut loc la Beijing, nu la Moscova" # DigiFM.ro
Fostul premier Adrian Năstase, care a participat, alături de Viorica Dăncilă, la parada militară de la Beijing, la care au fost prezenți preşedintele chinez, Xi Jinping, cel rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un, fiind criticat în ţară pentru acest lucru, a explicat pe blogul său că a fost invitat în China ca persoană particulară şi că „în niciun caz” nu a vrut să reprezinte actuala conducere politică. „Cred că MAE nu a înţeles, evenimentul a avut loc la Beijing, şi nu la Moscova”, a mai spus Năstase.
Drew Barrymore, de la Hollywood la șantierul de acasă. Face renovări cu mâinile ei, dar fanii s-au alarmat de un detaliu potențial periculos # DigiFM.ro
Drew Barrymore nu se teme să-și suflece mânecile și să se apuce de treabă chiar la ea acasă. Vedeta în vârstă de 50 de ani este în plin proces de renovare a apartamentului ei din New York și pare să se bucure din plin de faptul că poate dărâma locuința, bucată cu bucată.
"Nu aș lucra niciodată cu astfel de oameni". Liam Neeson dezvăluie regula de aur pe care o respectă mereu pe platourile de filmare # DigiFM.ro
Liam Neeson nu are răbdare pentru întârzieri. Într-un nou interviu pentru Rolling Stone, starul din "The Naked Gun", în vârstă de 73 de ani, și-a spus părerea despre actorii care ajung târziu pe platou.
Războiul între frați, relansat. Cel mai tânăr fiu al lui Alain Delon solicită anularea ultimului testament al tatălui său # DigiFM.ro
Cel mai tânăr fiu al lui Alain Delon, Alain-Fabien Delon, a intentat proces în Franţa pentru anularea ultimului testament al tatălui său, mai favorabil surorii sale, Anouchka, a declarat marţi pentru AFP un executor testamentar al starului decedat în 2024.
Un bărbat din Tulcea a recuperat 7.500 de lei uitaţi în bancomat. Banii, găsiţi de o femeie care a sunat la 112 # DigiFM.ro
Un bărbat din judeţul Tulcea şi-a recuperat suma de 7.500 lei, uitată la un bancomat, cu ajutorul unui jandarm şi al unei femei, a anunţat marţi, într-un comunicat de presă, Inspectoratul Judeţean de Jandarmi.
Ministrul de Externe, reacție după fotografia controversată cu Viorica Dănicilă și Adrian Năstase: „România nu e reprezentată de politicieni care se pozează cu Putin” # DigiFM.ro
Ministrul de Externe, Oana Ţoiu, afirmă, în legătură cu participarea foştilor premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase la parada militară de la Beijing, alături de preşedintele chinez, Xi Jinping, cel rus, Vladimir Putin, şi liderul nord-coreean, Kim Jong Un, că ”România nu este şi nu poate fi reprezentată de politicieni care se aşază onoraţi în poză lângă Putin astăzi”. ”Probabil că invitaţia a fost bazată şi pe rolul de foşti premieri şi indică o intenţie de a arăta influenţa asupra României - dar Putin a reuşit să arate doar că legaturile lor sunt legate de trecut şi nu de viitorul României”, consideră Ţoiu.
Cancelarul Merz, despre Putin: Este „poate cel mai rău criminal de război din zilele noastre” # DigiFM.ro
Cancelarul german Friedrich Merz a afirmat marţi că preşedintele rus Vladimir Putin este "poate cel mai rău criminal de război din zilele noastre", transmite dpa.
Trump este „foarte dezamăgit” de Putin, dar nu anunţă sancţiuni: „Mii de oameni mor, este un război care nu are niciun sens” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump s-a declarat marţi "foarte dezamăgit" de omologul său rus, Vladimir Putin, după ce întâlnirea lor din Alaska nu a reuşit să producă niciun progres substanţial în rezolvarea războiului din Ucraina, notează AFP.
Filmul accidentului din județul Botoșani, în care trei oameni au murit și alți 16 au fost răniți. Ce arată primele cercetări # DigiFM.ro
Numărul persoanelor decedate în accidentul de miercuri dimineață de pe drumul național 24C a crescut la trei, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani.
Kelemen Hunor: Dacă reforma pensiilor magistraţilor pică la CCR, revolta populară va fi extrem de justificată # DigiFM.ro
Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat, marţi, că revolta populară va fi "extrem de justificată", dacă şi această variantă a legii privind reforma pensiilor magistraţilor va pica la Curtea Constituţională.
Donald Trump va muta sediul Comandamentului Spaţial al SUA din Colorado în Alabama. De ce face această mişcare care ar costa milioane de dolari # DigiFM.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, a declarat marţi că va muta sediul Comandamentului Spaţial al SUA din statul Colorado în statul Alabama, menţionând sprijinul puternic al statului sudic pentru el şi criticând practicile de vot din Colorado.
Orlando Bloom dezvăluie, la mai bine de cinci ani după ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană, că a solicitat cetăţenia irlandeză. Întrebat de Virgin Radio, actorul britanic din „Piraţii din Caraibe” a dezvăluit motivele care l-au determinat să ia această decizie.
Preşedintele chinez Xi Jinping, omologul său rus Vladimir Putin şi liderul nord-coreean Kim Jong Un au asistat împreună, miercuri, într-o imagine istorică, la o paradă uriaşă la Beijing, care a fost considerată o demonstraţie de forţă militară şi diplomatică din partea unei ţări despre care liderul său a spus că este "de neoprit", relatează AFP.
Unele state americane introduc un curs despre arme de foc pentru elevi de la vârsta de 5 ani # DigiFM.ro
Încă din prima lor zi de şcoală, de la vârsta de 5 ani, elevii americani beneficiază de un nou modul de învăţământ care atrage atenţia: un curs de siguranţă în ceea ce priveşte armele de foc, pe care statul Tennessee (din sud-est) este primul care îl introduce. Începutul anului şcolar marchează intrarea în vigoare în şcolile din acest stat cu majoritate republicană a unei legi adoptate în 2024 de congresmenii locali, relatează AFP.
Un fost ministru din Croaţia, condamnat la închisoare. Și-a decontat din fonduri europene facturi private la restaurant # DigiFM.ro
Gabrijela Zalac, fost ministru în guvernul din Croaţia, a fost condamnată marţi la şapte luni de închisoare pentru că a plătit cheltuieli private la restaurante din fonduri europene, a anunţat Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruţa Kovesi.
Foştii premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă, la parada militară organizată la Beijing. Ei apar în fotografii alături de Xi, Putin şi Kim Jong Un # DigiFM.ro
Foştii premieri Viorica Dăncilă şi Adrian Năstase, alături de soţia sa, au participat la parada militară organizată de preşedintele chinez Xi Jinping la Beijing, pentru a marca sfârşitul celui de-al Doilea Război Mondial. Cei trei apar în fotografii alături de Xi, de preşedintele rus Vladimir Putin şi de liderul nord-coreean Kim Jong Un. Năstase a scris pe blog că este invitat în China în calitate de fost demnitar.
Trei persoane au murit și alte 14 au fost transportate la spital, în urma unui accident produs în Botoșani. Un rănit în stare gravă a fost preluat de elicopterul SMURD # DigiFM.ro
Numărul persoanelor decedate în accidentul de miercuri dimineață de pe drumul național 24C a crescut la trei, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Botoșani.
Ministrul Ionuţ Moşteanu a explicat de ce România nu doboară dronele care cad în zona Tulcea: "Nu avem voie să tragem pe teritoriul ucrainean" # DigiFM.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat, marţi seară, că România nu are voie să tragă înspre dronele care cad pe teritoriul Ucrainei la nord de Dunăre, dar a precizat că România a dislocat echipamente militare în acea zonă pentru ca populaţia să fie în siguranţă.
Novak Djokovic va juca în semifinalele US Open contra lui Carlos Alcaraz. La finalul sfertului câștigat cu Taylor Fritz a făcut un dans viral pentru fiica lui # DigiFM.ro
Novak Djokovic, în căutarea celui de-al 25-lea titlu de Grand Slam, l-a învins marţi pe americanul Taylor Fritz în sferturile de finală ale US Open, calificându-se astfel pentru o semifinală împotriva lui Carlos Alcaraz.
Gérard Depardieu, trimis în fața curții penale. Actorul este acuzat de agresiune sexuală față de Charlotte Arnould # DigiFM.ro
Actorul Gérard Depardieu va fi judecat pentru violul asupra actriţei Charlotte Arnould în faţa Curţii Penale Departamentale din Paris, a aflat BFMTV marţi de la o sursă apropiată dosarului, confirmând o informaţie difuzată de franceinfo. Actorul riscă până la 20 de ani de închisoare.
Detalii cutremurătoare în cazul copilului înecat la Timișoara. Educatoarea plecase să-și ia o cafea, iar lipsa lui a fost observată abia după o oră # DigiFM.ro
La mai bine de 24 de ore de la tragedia de la grădinița din Timișoara, ies la iveală detalii cutremurătoare despre moartea băiețelului de nici doi ani, găsit fără viață într-un iaz aflat la câțiva pași de locul unde copiii erau scoși la joacă.
Liderul FSLI anunță boicot pe 8 septembrie: „Profesorii ies în stradă, festivități de început de an nu vor fi” # DigiFM.ro
Simion Hăncescu, preşedintele Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ (FSLI), a declarat că în data de 8 septembrie, aşa cum au anunţat, va fi un boicot în educaţie şi vor fi şi cazuri în care unităţi de învăţământ vor fi goale. El a dat exemplul din Bucureşti, unde profesorii au decis să fie în stradă. Hăncescu spune că părinţii vor fi anunţaţi din timp despre ce se întâmplă în prima zi de şcoală şi dacă îşi duc sau nu copiii la ore.
Putin spune că Rusia nu s-a opus niciodată aderării Ucrainei la UE. „În ceea ce priveşte NATO, aceasta este o altă problemă” # DigiFM.ro
Vladimir Putin a declarat marţi că Moscova nu s-a opus niciodată potenţialei aderări a Ucrainei la Uniunea Europeană şi că a considerat că este posibil să se găsească un consens privind asigurarea securităţii atât a Rusiei, cât şi a Ucrainei, informează Reuters.
Procurorii au extins urmărirea penală faţă de tânărul care a lovit un livrator din Bangladesh. E acuzat de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe # DigiFM.ro
Procurorii au extins urmărirea penală faţă de tânărul care s-a filmat în timp ce loveşte un livrator din Bangladesh, pe care îl numeşte „invadator” şi căruia îi cere să plece din România. Tânărul a fost pus sub acuzare şi pentru infracţiuni de utilizarea în public a simbolurilor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe.
Managerul Institutului Matei Balş, despre creşterea cazurilor de COVID: Avem un episod destul de serios, dar sunt forme uşoare # DigiFM.ro
Medicul Adrian Marinescu, managerul Institutului "Matei Balş", a declarat că deşi actualul episod de infectări cu COVID-19 este unul "destul de serios" nu sunt elemente care să susţină că agresivitatea virusului este una sporită, cele mai multe cazuri fiind uşoare.
Zelenski va avea joi o întrevedere cu Mark Rutte, Von der Leyen şi lideri ai unor ţări europene # DigiFM.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski va discuta joi cu preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu secretarul general al Organizaţiei Atlanticului de Nord (NATO), Mark Rutte, precum şi cu liderii german, francez şi britanic, în cadrul unei reuniuni a aliaţilor Kievului ce se va desfăşura la Paris, a anunţat marţi preşedinţia ucraineană, informează AFP şi Reuters.
Premierul Ilie Bolojan: "Nu cred că putem încheia anul acesta cu un deficit care să fie sub 8%" # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți, că nu crede că România poate încheia anul 2025 cu un deficit care să fie sub 8%, menționând că efectele pachetelor de măsuri fiscal-bugetare adoptate se vor vedea anul viitor.
Daniel David, despre prima zi de şcoală: Important e ca elevii să aibă acces la clasă, restul ţine de context # DigiFM.ro
Ministrul Daniel David a afirmat că în prima zi de şcoală este important ca elevii să aibă acces la unitatea de învăţământ şi în sala de clasă şi a adăugat că dacă ”vor fi festivităţi, cât de festive vor fi festivităţile, că vor fi proteste în anumite zone” aceste lucruri ţin de contextul în care suntem.
Bolojan, întrebat dacă e de acord că judecătorii îşi merită banii având în vedere volumul de muncă: „Judecătorii din România au salarii bune” # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan îşi menţine opinia conform căreia judecătorii români au salarii bune şi afirmă că, şi după modificările privind cuantumul pensiilor, acestea tot vor fi unele mari, comparativ cu pensia medie la nivel naţional.
Cod galben de caniculă, marți, în 16 judeţe şi în Capitală. Miercuri, atenţionarea va viza și mai multe zone # DigiFM.ro
Meteorologii au emis, pentru marţi, o atenţionare cod galben de temperaturi deosebit de ridicate şi disconfort termic, pentru Bucureşti şi 16 judeţe din Banat, sudul Olteniei şi al Moldovei, sudul, centrul şi estul Munteniei şi Dobrogea continentală, unde se vor atinge 33-35 de grade.
Tily Niculae, noi declarații despre divorțul de Dragoș Popescu: „Familia noastră are o reconfigurare de traseu!” De ce a făcut anunțul abia acum # DigiFM.ro
Vestea că Tily Niculae a divorțat de soțul ei, Dragoș Popescu, după mai bine de 15 ani de căsnicie, a surprins pe multă lume. Recent, actrița a vorbit deschis în podcastul moderat de Cătălin Măruță și a făcut câteva precizări importante.
Regula celor trei mese pe zi, pusă sub semnul întrebării. Nutriționiștii explică de ce rutina clasică nu e mereu cea mai bună # DigiFM.ro
Mic dejun, prânz și cină, așa am fost învățați să ne structurăm ziua. Dar este cu adevărat necesar să mâncăm trei mese pe zi pentru a fi sănătoși? Nutriționiștii spun că răspunsul nu este unul universal și că personalizarea este cheia.
Venus Williams s-a calificat luni, 1 septembrie, alături de tânăra sa parteneră, canadiana Leylah Fernandez, în sferturile de finală ale turneului de dublu de la US Open.
Ministerul Educației dă asigurări că nu vor fi probleme cu plata salariilor și a burselor, "în pofida măsurilor de austeritate implementate recent" # DigiFM.ro
Ministerul Educației și Cercetării a precizat marți, 2 septembrie, că nu vor fi probleme până la sfârșitul acestui an în privința acoperirii sumelor pentru plata salariilor și burselor, în pofida măsurilor de austeritate implementate recent pentru controlul crizei fiscal-bugetare.
Meghan Markle răspunde criticilor ca niciodată până acum: "Vreau ca oamenii să știe că sunt o persoană reală" # DigiFM.ro
Meghan Markle a vorbit deschis despre atenția intensă a presei, despre impactul asupra copiilor ei, prințul Archie (6 ani) și prințesa Lilibet (4 ani), și despre cum reușește să rămână ea însăși în mijlocul furtunilor mediatice.
Woody Allen, care a colaborat cu Trump în trecut, laudă neașteptat abilităţile actoriceşti ale președintelui SUA: A fost o plăcere să lucrez cu el # DigiFM.ro
Regizorul Woody Allen, în vârstă de 89 de ani, a lăudat în mod neaşteptat abilităţile actoriceşti ale preşedintelui american Donald Trump, într-un podcast difuzat luni.
Prinţesa Leonor a Spaniei începe ultimul an de pregătire militară, la Academia Generală a Forţelor Aeriene: „Sunt dornică să învăţ” # DigiFM.ro
Prinţesa Leonor, moştenitoarea tronului Spaniei, a început luni ultima etapă a pregătirii sale militare, odată cu intrarea la Academia Generală a Forţelor Aeriene, după ce în ultimii doi ani a urmat cursurile în cadrul pregătirii militare pentru forţele terestre şi navale.
Un zbor Detroit-Shanghai s-a transformat într-un coşmar. Pilotul s-a îmbolnăvit şi pasagerii au fost nevoiţi să-şi petreacă mai mult de 24 de ore în avion # DigiFM.ro
Un zbor programat să dureze 16 ore s-a transformat într-o adevărată încercare pentru sute de pasageri ai companiei americane Delta Airlines. Aeronava, un Airbus A350-900, decolase sâmbătă din Detroit cu destinaţia finală Shanghai, China. După numai cinci ore de zbor, când avionul survola Alaska, piloţii au anunţat o schimbare bruscă de traseu: cursa urma să fie deviată către Los Angeles, la peste 4.000 de kilometri distanţă.
Putin îl asigură pe Xi Jinping că relaţiile ruso-chineze sunt la un „nivel fără precedent”. Preşedintele Chinei laudă relaţia de „colaborare strategică cuprinzătoare” # DigiFM.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin l-a asigurat marţi pe omologul său chinez Xi Jinping că relaţiile dintre ţările lor sunt în prezent la un "nivel fără precedent", relatează AFP şi Reuters.
Modificări în acordarea vizelor pentru Statele Unite ale Americii, începând de marţi. Condiţii specifice pentru scutirea de interviu # DigiFM.ro
Ambasada SUA la Bucureşti atrage atenţia că, începând de marţi, sunt modificări în ceea ce priveşte reînnoirea vizei fără a fi nevoie de interviu, fiind restrânse categoriile de persoane care beneficiază de această facilitate. Altfel, cu excepţia acestor câtorva cazuri, toţi solicitanţii de vize de non-imigrant, inclusiv copiii cu vârsta sub 14 ani şi persoanele cu vârsta peste 79 de ani, vor avea nevoie, în general, de un interviu în persoană cu un funcţionar consular.
Caniculă se menține și în luna septembrie. Meteorologii anunţă temperaturi ridicate şi puţine ploi în întreaga ţară # DigiFM.ro
România va traversa o lună septembrie mai caldă decât în mod obişnuit, potrivit prognozei pe patru săptămâni publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM). Specialiştii anunţă că valorile termice vor fi peste mediile normale pentru această perioadă în toate regiunile ţării, în timp ce regimul pluviometric va fi variabil, cu zone în care se aşteaptă mai puţine precipitaţii decât de obicei.
Tânărul care a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, pe motiv că îl consideră „invadator”, dus la audieri, la Parchet # DigiFM.ro
Tânărul care săptămâna trecută a lovit un livrator, pe o stradă din Bucureşti, catalogându-l drept „invadator” şi cerându-i să plece în ţara lui va fi audiat, marţi, la sediul Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2.
Doliu la Hollywood. Actorul Graham Greene, nominalizat la Oscar pentru „Dansând cu lupii”, a murit la 73 de ani # DigiFM.ro
Graham Greene, actorul canadian cunoscut mai ales pentru rolul din filmul „Dansând cu lupii”, pentru care a fost nominalizat la Oscar, a murit luni la Toronto după o lungă luptă cu boala. Avea 73 de ani, scrie Variety.
Un bărbat din Cluj a fost arestat preventiv după ce a agresat un cetăţean străin venit la muncă în România. Victima se află în comă la spital # DigiFM.ro
Un bărbat a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecătoria Cluj-Napoca, după ce a bătut un cetăţean străin aflat la muncă în România, lovindu-l cu o bucată de lemn în cap, în spate şi la picioare. Victima a fost transportată la spital şi se află în comă, iar anchetatorii susţin că nu există certitudinea supravieţuirii acesteia. Incidentul a avut loc în aceeaşi zi în care, în Bucureşti, un cetăţean din Bangladesh, care lucra ca livrator, a fost agresat de un tânăr de 20 de ani.
Tudor Duma, zis Maru, trimis în judecată după moartea unui tânăr de 20 de ani, a scăpat de arestul preventiv și a fost plasat în arest la domiciliu # DigiFM.ro
Tudor Duma, zis Maru, trimis în judecată în cazul morţii unui tânăr de 20 de ani care s-a drogat în garajul locuinţei sale, va fi plasat în arest la domiciliu, în baza unei decizii luate luni de Tribunalul Bucureşti.
Filmul atacului de la Cluj, în urma căruia un muncitor nepalez a ajuns în comă, la spital. Agresorul de 18 ani susține că și-ar fi apărat sora și iubita # DigiFM.ro
Poliţiştii afirmă că, în agresiunea produsă, săptămâna trecută, pe o stradă din Cluj-Napoca, în urma căreia un muncitor străin a ajuns la spital, au fost implicaţi doi cetăţeni din Nepal şi doi din România. Una dintre victime este în comă, în timp ce al doilea nepalez a primit o palmă. Doar unul dintre cei doi români, un tânăr de 18 ani, a fost arestat preventiv, deşi iniţial ambii au fost reţinuţi.
Bujduveanu susține un candidat comun al coaliției la Primăria Capitalei, pentru a nu fragiliza Guvernul # DigiFM.ro
Edilul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a pledat luni pentru desemnarea unui candidat unic al coaliției de guvernare la funcția de primar general, apreciind că în caz contrar există riscul fragilizării Guvernului.
Barron Trump, fiul de 19 ani al lui Donald Trump, și-a petrecut vara făcând planuri de afaceri: "Întâlnirile nu sunt o prioritate pentru el acum" # DigiFM.ro
Barron Trump se pregătește să înceapă al doilea an la Stern School of Business din cadrul Universității New York.
Bilanţul cutremurului din Afganistan creşte la peste 800 de morţi şi peste 2.500 de răniţi. Cele mai mari trei oraşe din districtul Nurgal au fost distruse total, anunţă un oficial # DigiFM.ro
Peste 800 de persoane au murit, iar alte peste 2.700 au fost rănite în noaptea de duminică spre luni în estul Afganistanului, în urma unui cutremur de magnitudinea 6, urmat de cel puţin cinci replici resimţite la sute de kilometri distanţă, relatează AFP.
