Max Verstappen câștigă Marele Premiu al Italiei

11:20

Sindicaliştii din educaţie au transmis, vineri, 4 septembrie, un mesaj pentru directorii unităţilor de învăţământ şi pentru inspectorii şcolari, prin care solicită acestora să nu îi oprească pe profesorii care doresc să protesteze și să participe luni la mitingul organizat la Bucureşti de federaţiile sindicale.