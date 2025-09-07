Max Verstappen câștigă Marele Premiu al Italiei
DigiFM.ro, 7 septembrie 2025 17:50
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) s-a impus duminică pe circuitul de la Monza, câştigând Marele Premiu al Italiei la Formula 1.
• • •
Acum 30 minute
18:00
Japonia a celebrat majoratul singurului moştenitor masculin al „tronului Crizantemei”. Prinţul Hisahito: Îmi voi îndeplini îndatoririle # DigiFM.ro
Japonia a celebrat sâmbătă intrarea în vârsta adultă a prinţului Hisahito, singurul moştenitor masculin al tronului şi pe umerii căruia stă viitorul familiei imperiale, informează AFP şi Kyodo.
17:50
Acum 2 ore
17:00
Atacul masiv asupra Ucrainei. Ursula von der Leyen: „Kremlinul îşi bate joc de diplomaţie”. Macron: Rusia se închide tot mai mult în logica terorii # DigiFM.ro
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat duminica aceasta că Rusia "îşi bate joc de diplomaţie, calcă în picioare dreptul internaţional şi ucide fără discriminare", făcând această afirmaţie după atacurile ruseşti fără precedent asupra Ucrainei în noaptea de sâmbătă spre duminică, relatează EFE.
16:30
Moţiunea de cenzură "Demisia Guvernului Bolojan - cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România", depusă de Opoziţie la proiectul de reformă a sănătăţii, a fost respinsă.
Acum 4 ore
15:10
Ministrul Educației: Şcoala este în primul rând a copiilor, aşa că îi aşteptăm luni, împreună cu părinţii # DigiFM.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, transmite, duminică, într-un mesaj adresat profesorilor şi elevilor, că înţelege nemulţumirile faţă de măsurile fiscal-bugetare, însă îi aşteaptă, luni, la începerea anului şcolar, pe elevi alături de părinţi.
14:40
Grindeanu, în Parlament: PSD respinge toate moţiunile AUR. PSD nu va vota nicio moţiune, pentru că refuzăm haosul # DigiFM.ro
PSD nu va vota nicio moţiune, pentru că refuză haosul, a declarat, duminică, în Parlament, preşedintele interimar al formaţiunii politice, Sorin Grindeanu.
14:30
Premierul Bolojan, în plenul Parlamentului: Nu mai blocaţi munca Guvernului cu moţiuni de tip Caţavencu # DigiFM.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, duminică, în plenul Parlamentului, că, azi, clasa politică se va împărţi între cei care vor să reformeze statul şi cei care trag de timp, calculând doar câştigul electoral şi a cerut Opoziţiei să nu mai blocheze munca Guvernului cu "moţiuni de tip Caţavencu."
14:20
Ministrul Sănătății, după conferinţa de contestare a vaccinurilor, de la Braşov: Colegiul Medicilor va realiza un raport. Îl vom trimite la Parchet # DigiFM.ro
Colegiul Medicilor va întocmi un raport privind conferinţa medicilor de la Braşov care va fi transmis la Parchet, a anunţat, duminică, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete.
Acum 6 ore
14:10
AUR invocă lipsa cvorumului şi solicită ca votul pentru moţiunile de cenzură să fie amânat pentru luni # DigiFM.ro
Preşedintele AUR, George Simon, a solicitat, duminică, la Palatul Parlamentului, ca votul pentru moţiunile de cenzură să fie dat în cursul zile de luni, invocând lipsa cvorumului.
13:20
Carlo Acutis, cunoscut ca „influencerul lui Dumnezeu”, a devenit primul sfânt catolic din generaţia „milenialilor”. Ceremonia, oficiată de Papa Leon # DigiFM.ro
Carlo Acutis, un adolescent italian născut în Marea Britanie şi decedat de leucemie în 2006, la vârsta de 15 ani, a devenit duminică primul sfânt catolic din generaţia "milenialilor" şi care a trăit în secolul 21, relatează Reuters şi AFP.
13:00
Trei medalii de aur pentru România la Campionatele Europene de canotaj U23 de la Racice! # DigiFM.ro
Echipajele României au obţinut trei medalii de aur la CE de canotaj Under 23, de la Racice din Cehia.
Acum 8 ore
11:50
Ministrul Apărării, după atacul aerian rusesc asupra Ucrainei: Acesta este adevărul chip al regimului Putin # DigiFM.ro
Rachetele şi dronele lui Putin au ucis din nou oameni nevinovaţi, a declarat ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, duminică, după ce Rusia a lansat un nou atac aerian împotriva Ucrainei, acesta subliniind că România condamnă "cu toată fermitatea" astfel de "atacuri criminale" care arată "adevăratul chip al regimului Putin".
10:40
Senatul şi Camera Deputaţilor se reunesc, duminică, în şedinţă comună, pentru a dezbate şi vota cele patru moţiuni de cenzură ale Opoziţiei depuse după angajarea răspunderii Guvernului pentru pachetul al doilea de măsuri privind reducerea deficitului bugetar.
10:30
Rusia a lovit Ucraina cu peste 800 de drone, cel mai mare atac aerian de la începutul războiului # DigiFM.ro
Rusia a lovit capitala Ucrainei cu drone şi rachete, duminică, în cel mai mare atac aerian asupra ţării de la începutul războiului, ucigând cel puţin două persoane. Rusia a atacat Ucraina cu 805 drone, au declarat oficialii, potrivit AP.
Acum 12 ore
10:10
Veneţia 2025. „Father Mother Sister Brother” obține Leul de Aur pentru cel mai bun film. Lista câștigătorilor # DigiFM.ro
Pelicula ''Father Mother Sister Brother'', în regia cineastului independent american Jim Jarmusch, a câştigat sâmbătă seară cel mai important trofeu, Leul de Aur, atribuit în cadrul celei de-a 82-a ediţii a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, informează site-ul oficial al evenimentului.
09:40
Încântătoare și radioasă. Prințesa Kate a fermecat publicul cu prezența ei, pe stadion, la Mondialul de rugby feminin # DigiFM.ro
Prințesa Kate s-a aflat în tribunele stadionului Brighton & Hove Albio, sâmbătă, pentru a încuraja echipa Angliei la Cupa Mondială de Rugby Feminin.
09:20
Arina Sabalenka a câştigat al doilea său titlu consecutiv la US Open. Va primi un cec de 5 milioane de dolari pentru reușita ei # DigiFM.ro
Arina Sabalenka, numărul unu mondial, a cucerit al doilea său titlu consecutiv la US Open, ultimul turneu de Mare Şlem al anului, după ce a învins-o în finală pe americanca Amanda Anisimova, cu 6-3, 7-6 (7/3), sâmbătă, la New York.
Acum 24 ore
19:00
Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a terminat primul, sâmbătă, în calificările Marelui Premiu al Italiei, de la Monza, şi va pleca din pole-position. El a stabilit şi un nou record al circuitului italian.
18:30
Hermione, la Veneția. Emma Watson, imaginea eleganței într-o rochie mini, în Italia. Fanii, cuceriți de zâmbetul ei cald # DigiFM.ro
Emma Watson a fost imaginea eleganței, sâmbătă, la cea de-a 82-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Veneția.
Ieri
17:00
Carlos Alcaraz, calificat în finala US Open la care Donald Trump va merge duminică, a declarat că prezența preşedintelui american este un „privilegiu” pentru turneul de Grand Slam de la New York.
16:50
Orlando Bloom, primele declarații despre despărțirea de Katy Perry. Cum gestionează recentele schimbări din viața sa # DigiFM.ro
Orlando Bloom rupe tăcerea despre despărțirea de Katy Perry și oferă o perspectivă rară asupra vieții lor de familie alături de fiica Daisy.
16:10
Novak Djokovic, învins vineri în semifinalele turneului US Open, a declarat că nu renunţă să lupte pentru un al 25-lea titlu de Mare Şlem, la cei 38 de ani ai săi.
16:00
Bujduvean, despre soluția pentru rezolvarea problemei apei calde din Bucureşti: Fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica trebuie realizată cât mai curând # DigiFM.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat, sâmbătă, că cea mai bună soluţie pentru rezolvarea problemei apei calde din Bucureşti este ca fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica să se realizeze cât mai curând.
15:00
Cine sunt moștenitorii lui Giorgio Armani. Imagini rare cu familia și apropiații designerului italian # DigiFM.ro
Moartea lui Giorgio Armani ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său care a rămas până în prezent independent, o raritate în lumea luxului, potrivit AFP.
14:00
Trump ameninţă UE cu represalii, după ce Comisia Europeană a amendat Google cu aproape trei miliarde de euro # DigiFM.ro
"Europa a atacat astăzi o altă mare companie americană importantă, Google", a protestat vineri preşedintele SUA Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, ameninţând că va riposta cu sancţiuni comerciale, notează AFP.
13:50
Zelenski îi răspunde lui Putin şi propune Kievul ca posibil loc de întâlnire: Nu mă pot duce la Moscova în timp ce ţara mea e vizată de atacuri în fiecare zi # DigiFM.ro
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii preşedintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova, propunând la rândul său Kievul drept posibil loc de întâlnire.
13:40
Se reia circulaţia rutieră pe Splaiul Independenţei, între Piaţa Naţiunile Unite şi Piaţa Unirii # DigiFM.ro
Circulaţia rutieră pe Splaiul Independenţei din Bucureşti, între Piaţa Naţiunile Unite şi Piaţa Unirii, a fost reluată, după finalizarea unei etape importante din lucrările de refacere a planşeului Unirii, a anunţat, sâmbătă, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.
11:50
La o întâlnire cu prietenele. Cameron Diaz, în blugi și cămașă albă, pe străzile din NYC, într-o zi de răsfăț, departe de platourile de filmare # DigiFM.ro
Cameron Diaz, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la Hollwood, a încântat trecătorii cu apariția sa pe străzile din New York City. Este o ieșire rară în public a actriței în vârstă de 53 de ani.
11:10
Cel mai rapid supercomputer din Europa, inaugurat în Germania. Merz: Ne dorim să devenim o naţiune AI # DigiFM.ro
Cel mai rapid supercomputer european a devenit operaţional vineri, în vestul Germaniei, în prezenţa cancelarului german Friedrich Merz.
10:50
Piedone demisionează din PUSL și îşi face partid. Fostul şef al ANPC anunță că nu candidează la Primăria Capitalei: Am planuri mai mari! # DigiFM.ro
Cristian Popescu-Piedone, fost şef al ANPC, a anunţat sâmbătă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi va face un partid.
10:30
Tragedia din Lisabona. 11 cetățeni străini şi cinci portughezi au murit în urma deraierii funicularului Gloria, arată cel mai nou bilanţ # DigiFM.ro
Unsprezece cetăţeni străini şi cinci portughezi sunt cele 16 persoane decedate din cauza deraierii miercuri seară a funicularului Gloria la Lisabona, indică ultimul bilanţ prezentat vineri de către autorităţile portugheze, transmite France Presse.
10:10
Sinner - Alcaraz, finala de la US Open. Se întâlnesc pentru a treia oară în ultimul act la un Grand Slam în 2025 # DigiFM.ro
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, episodul trei al sezonului 2025 din Grand Slam. După ce s-au înfruntat în finala de la Roland-Garros, apoi pentru titlul de la Wimbledon, numărul 1 şi numărul 2 mondial se vor lupta pentru trofeu duminică, la US Open.
10:00
Summitul G20 va avea loc la Miami. Trump spune că şi-ar dori „foarte mult” ca Putin şi Xi să participe # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va avea loc în decembrie la Miami, în statul Florida, mai exact la un complex de golf deţinut de familia sa, notează AFP.
09:20
Selecționerul J. Marsch, după reușita de pe Arena Naţională: E cea mai mare victorie obţinută în Europa din istoria fotbalului canadian # DigiFM.ro
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Canadei, Jesse Marsch, a declarat, joi seara, după ce a învins cu 3-0 reprezentativa României pe Arena Naţională într-o partidă amicală, că aceasta este cea mai mare victorie obţinută în Europa din istoria fotbalului canadian.
09:10
Mircea Lucescu, după România - Canada 0-3: Rezultatul e ruşinos, jocul nu a fost însă catastrofal # DigiFM.ro
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, vineri seara, după înfrângerea cu 3-0 suferită în meciul amical cu selecţionata Canadei, că rezultatul este unul ruşinos, însă consideră că jocul nu a fost catastrofal şi că nu are niciun motiv de îngrijorare.
Mai mult de 2 zile în urmă
16:30
Sindicaliștii din educație le cer directorilor de școli și inspectorilor școlari să nu-i oprească pe profesorii care vor să protesteze în 8 septembrie: "Nu-i intimidați, nu le tăiați aripile" # DigiFM.ro
16:30
Diana Buzoianu, despre neregulile de la Romsilva: "În ulimii doi ani, 13 directori au cumulat bonusuri de pensionare de 1 milion de euro" # DigiFM.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro, ea precizând că sunt discrepanţe uriaşe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni. Buzoianu a mai spus că, prin reorganizarea instituţiei, din 99 de directori vor rămâne 12.
16:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, are, vineri, un comentariu sarcastic şi critic la adresa Rusiei şi Indiei, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, constatând că cele două ţări s-au subordonat Chinei. El a reacţionat astfel la ceea ce a părut a fi o „paradă a dictatorilor” patronată, miercuri, la Beijing, de liderul chinez, care promovează o nouă ordine mondială în care este contestat rolul de lider al SUA.
15:40
Vicepremierul britanic Angela Rayner și-a dat demisia după ce recunoscut că a fentat taxele când a cumpărat un apartament # DigiFM.ro
Vicepremierul britanic Angela Rayner a demisionat din guvern, la două zile după ce a recunoscut că a plătit taxe mai mici decât trebuia atunci când a achiziţionat un apartament, potrivit unui schimb de scrisori cu premierul Keir Starmer publicat vineri, informează AFP și Agerpres.
15:10
Ceasul elveţian de 14.000 de dolari al lui Kim Jong-un, luxul care ocoleşte sancţiunile. Sora lui a purtat o geantă de 7000 de dolari # DigiFM.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a purtat în timpul recentei sale vizite la Beijing un ceas elveţian în valoare de aproximativ 14.000 de dolari, o nouă demonstraţie de ostentaţie, în ciuda sancţiunilor ONU care vizează Coreea de Nord, dar şi a regulilor regimului de la Phenian, care pedepsesc comportamentele considerate "burgheze", informează EFE.
15:10
Cod galben de caniculă, vineri și sâmbătă, în mai multe judeţe. Vremea va continua să fie călduroasă și în Capitală # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri, noi atenţionări cod galben de caniculă ce vizează 15 judeţe situate în nord, vest, nord-vest şi nord-est.
14:40
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit. A fost cunoscută mai ales pentru lunga sa asociere cu turneul de tenis de la Wimbledon # DigiFM.ro
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soţia vărului defunctei regine Elisabeta a II-a şi cunoscută mai ales pentru lunga sa asociere cu turneul de tenis de la Wimbledon, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunţat Palatul Buckingham vineri, transmite Reuters.
13:20
Post Malone, între marile scene ale lumii: de la UNTOLD X la Paris Fashion Week, VMAs până la Super Bowl 2026 # DigiFM.ro
În vara lui 2025, Post Malone a oferit fanilor un show senzațional la ediția aniversară UNTOLD X, festival care ocupă, pentru al doilea an consecutiv, locul 3 în topul celor mai mari 100 de evenimente muzicale ale lumii. Cluj-Arena găzduit primul concert european din turneul „The Big Ass World Tour” al unuia dintre cei mai influenți artiști ai secoului XXI.
12:30
Putin insistă ca Zelenski să vină la Moscova și îi promite securitatea 100%. Liderul de la Kremlin exclude însă o viitoare prezenţă a trupelor străine în Ucraina # DigiFM.ro
11:40
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp, tânăra și-a susținut și disertația # DigiFM.ro
Cabiria Morgenstern, fiica celebrei actrițe Maia Morgenstern, a devenit mamă la 26 de ani, aducând pe lume un băiețel.
11:20
Sindicaliștii din educație le cere directorilor de școli și inspectorilor școlari să nu-i oprească pe profesorii care vor să protesteze în 8 septembrie: "Nu-i intimidați, nu le tăiați aripile" # DigiFM.ro
11:20
Eveniment în boxul mondial! Meci demonstrativ între Mike Tyson și Floyd Mayweather Jr, în primăvara lui 2026 # DigiFM.ro
Floyd Mayweather Jr. şi Mike Tyson se vor înfrunta într-un meci demonstrativ de box în primăvara anului viitor. Meciul va fi organizat de CSI Sports / Fight Sports. Data şi locul încă nu s-au stabilit, relatează Reuters.
10:50
Cum s-a ales Dan Alexa cu porecla "Chirurgul" și cine a fost primul care l-a numit așa. De la 8 ani, viața lui s-a învârtit numai în jurul fotbalului # DigiFM.ro
Dan Alexa (45 de ani), fostul mijlocaș al celor de la Dinamo, Rapid, Poli Timișoara sau Universitatea Craiova, actualmente antrenor la Poli Timișoara, a povestit câteva detalii despre viața lui de dincolo de terenul de fotbal, dar a dezvăluit și cum s-a ales cu porecla "Chirurgul", așa cum i se mai spune și astăzi.
10:20
Joe Biden, operat de cancer de piele, la câteva luni după ce a fost diagnosticat cu cancer la prostată în stadiul 4 # DigiFM.ro
Fostul preşedinte american Joe Biden a suferit o operaţie pentru tratarea unui cancer de piele. El a suferit o intervenţie chirurgicală pentru îndepărtarea unei leziuni canceroase a pielii şi în 2023, în timp ce se afla în funcţie, transmite NBC News.
10:20
Reprezentativa Uruguayului s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, după ce a învins Peru cu 3-0, pe teren propriu joi, 4 septembrie. Columbia, care a învins Bolivia cu acelaşi scor, şi Paraguay, 0-0 cu Ecuador, şi-au confirmat, de asemenea, participarea la CM organizată în Statele Unite, Canada şi Mexic
