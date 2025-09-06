Bujduvean, despre soluția pentru rezolvarea problemei apei calde din Bucureşti: Fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica trebuie realizată cât mai curând
DigiFM.ro, 6 septembrie 2025 16:00
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat, sâmbătă, că cea mai bună soluţie pentru rezolvarea problemei apei calde din Bucureşti este ca fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica să se realizeze cât mai curând.
• • •
Alte ştiri de DigiFM.ro
Acum 10 minute
16:10
Novak Djokovic, învins vineri în semifinalele turneului US Open, a declarat că nu renunţă să lupte pentru un al 25-lea titlu de Mare Şlem, la cei 38 de ani ai săi.
Acum 30 minute
16:00
Bujduvean, despre soluția pentru rezolvarea problemei apei calde din Bucureşti: Fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica trebuie realizată cât mai curând # DigiFM.ro
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat, sâmbătă, că cea mai bună soluţie pentru rezolvarea problemei apei calde din Bucureşti este ca fuziunea dintre ELCEN şi Termoenergetica să se realizeze cât mai curând.
Acum 2 ore
15:00
Cine sunt moștenitorii lui Giorgio Armani. Imagini rare cu familia și apropiații designerului italian # DigiFM.ro
Moartea lui Giorgio Armani ridică întrebări cu privire la viitorul imperiului său care a rămas până în prezent independent, o raritate în lumea luxului, potrivit AFP.
Acum 4 ore
14:00
Trump ameninţă UE cu represalii, după ce Comisia Europeană a amendat Google cu aproape trei miliarde de euro # DigiFM.ro
"Europa a atacat astăzi o altă mare companie americană importantă, Google", a protestat vineri preşedintele SUA Donald Trump pe reţeaua sa Truth Social, ameninţând că va riposta cu sancţiuni comerciale, notează AFP.
13:50
Zelenski îi răspunde lui Putin şi propune Kievul ca posibil loc de întâlnire: Nu mă pot duce la Moscova în timp ce ţara mea e vizată de atacuri în fiecare zi # DigiFM.ro
Liderul ucrainean Volodimir Zelenski a replicat propunerii preşedintelui rus Vladimir Putin, care insistă ca locul unei eventuale întrevederi între ei doi să fie Moscova, propunând la rândul său Kievul drept posibil loc de întâlnire.
13:40
Se reia circulaţia rutieră pe Splaiul Independenţei, între Piaţa Naţiunile Unite şi Piaţa Unirii # DigiFM.ro
Circulaţia rutieră pe Splaiul Independenţei din Bucureşti, între Piaţa Naţiunile Unite şi Piaţa Unirii, a fost reluată, după finalizarea unei etape importante din lucrările de refacere a planşeului Unirii, a anunţat, sâmbătă, primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă.
Acum 6 ore
11:50
La o întâlnire cu prietenele. Cameron Diaz, în blugi și cămașă albă, pe străzile din NYC, într-o zi de răsfăț, departe de platourile de filmare # DigiFM.ro
Cameron Diaz, una dintre cele mai îndrăgite actrițe de la Hollwood, a încântat trecătorii cu apariția sa pe străzile din New York City. Este o ieșire rară în public a actriței în vârstă de 53 de ani.
11:10
Cel mai rapid supercomputer din Europa, inaugurat în Germania. Merz: Ne dorim să devenim o naţiune AI # DigiFM.ro
Cel mai rapid supercomputer european a devenit operaţional vineri, în vestul Germaniei, în prezenţa cancelarului german Friedrich Merz.
10:50
Piedone demisionează din PUSL și îşi face partid. Fostul şef al ANPC anunță că nu candidează la Primăria Capitalei: Am planuri mai mari! # DigiFM.ro
Cristian Popescu-Piedone, fost şef al ANPC, a anunţat sâmbătă că nu candidează la Primăria Capitalei şi că îşi va face un partid.
10:30
Tragedia din Lisabona. 11 cetățeni străini şi cinci portughezi au murit în urma deraierii funicularului Gloria, arată cel mai nou bilanţ # DigiFM.ro
Unsprezece cetăţeni străini şi cinci portughezi sunt cele 16 persoane decedate din cauza deraierii miercuri seară a funicularului Gloria la Lisabona, indică ultimul bilanţ prezentat vineri de către autorităţile portugheze, transmite France Presse.
Acum 8 ore
10:10
Sinner - Alcaraz, finala de la US Open. Se întâlnesc pentru a treia oară în ultimul act la un Grand Slam în 2025 # DigiFM.ro
Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, episodul trei al sezonului 2025 din Grand Slam. După ce s-au înfruntat în finala de la Roland-Garros, apoi pentru titlul de la Wimbledon, numărul 1 şi numărul 2 mondial se vor lupta pentru trofeu duminică, la US Open.
10:00
Summitul G20 va avea loc la Miami. Trump spune că şi-ar dori „foarte mult” ca Putin şi Xi să participe # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat vineri că summitul liderilor G20 din 2026 va avea loc în decembrie la Miami, în statul Florida, mai exact la un complex de golf deţinut de familia sa, notează AFP.
09:20
Selecționerul J. Marsch, după reușita de pe Arena Naţională: E cea mai mare victorie obţinută în Europa din istoria fotbalului canadian # DigiFM.ro
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a Canadei, Jesse Marsch, a declarat, joi seara, după ce a învins cu 3-0 reprezentativa României pe Arena Naţională într-o partidă amicală, că aceasta este cea mai mare victorie obţinută în Europa din istoria fotbalului canadian.
09:10
Mircea Lucescu, după România - Canada 0-3: Rezultatul e ruşinos, jocul nu a fost însă catastrofal # DigiFM.ro
Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Mircea Lucescu, a declarat, vineri seara, după înfrângerea cu 3-0 suferită în meciul amical cu selecţionata Canadei, că rezultatul este unul ruşinos, însă consideră că jocul nu a fost catastrofal şi că nu are niciun motiv de îngrijorare.
Acum 24 ore
16:30
Sindicaliștii din educație le cer directorilor de școli și inspectorilor școlari să nu-i oprească pe profesorii care vor să protesteze în 8 septembrie: "Nu-i intimidați, nu le tăiați aripile" # DigiFM.ro
Sindicaliştii din educaţie au transmis, vineri, 4 septembrie, un mesaj pentru directorii unităţilor de învăţământ şi pentru inspectorii şcolari, prin care solicită acestora să nu îi oprească pe profesorii care doresc să protesteze și să participe luni la mitingul organizat la Bucureşti de federaţiile sindicale.
16:30
Diana Buzoianu, despre neregulile de la Romsilva: "În ulimii doi ani, 13 directori au cumulat bonusuri de pensionare de 1 milion de euro" # DigiFM.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că, doar în ultimii doi ani, 13 directori Romsilva au reuşit să cumuleze bonusuri de pensionare în valoare de 1 milion de euro, ea precizând că sunt discrepanţe uriaşe, bani cu nemiluita care ajung la o mână foarte mică de oameni. Buzoianu a mai spus că, prin reorganizarea instituţiei, din 99 de directori vor rămâne 12.
Ieri
16:10
Preşedintele SUA, Donald Trump, are, vineri, un comentariu sarcastic şi critic la adresa Rusiei şi Indiei, într-o postare pe reţeaua sa Truth Social, constatând că cele două ţări s-au subordonat Chinei. El a reacţionat astfel la ceea ce a părut a fi o „paradă a dictatorilor” patronată, miercuri, la Beijing, de liderul chinez, care promovează o nouă ordine mondială în care este contestat rolul de lider al SUA.
15:40
Vicepremierul britanic Angela Rayner și-a dat demisia după ce recunoscut că a fentat taxele când a cumpărat un apartament # DigiFM.ro
Vicepremierul britanic Angela Rayner a demisionat din guvern, la două zile după ce a recunoscut că a plătit taxe mai mici decât trebuia atunci când a achiziţionat un apartament, potrivit unui schimb de scrisori cu premierul Keir Starmer publicat vineri, informează AFP și Agerpres.
15:10
Ceasul elveţian de 14.000 de dolari al lui Kim Jong-un, luxul care ocoleşte sancţiunile. Sora lui a purtat o geantă de 7000 de dolari # DigiFM.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong-un a purtat în timpul recentei sale vizite la Beijing un ceas elveţian în valoare de aproximativ 14.000 de dolari, o nouă demonstraţie de ostentaţie, în ciuda sancţiunilor ONU care vizează Coreea de Nord, dar şi a regulilor regimului de la Phenian, care pedepsesc comportamentele considerate "burgheze", informează EFE.
15:10
Cod galben de caniculă, vineri și sâmbătă, în mai multe judeţe. Vremea va continua să fie călduroasă și în Capitală # DigiFM.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, vineri, noi atenţionări cod galben de caniculă ce vizează 15 judeţe situate în nord, vest, nord-vest şi nord-est.
14:40
Ducesa de Kent a Marii Britanii a murit. A fost cunoscută mai ales pentru lunga sa asociere cu turneul de tenis de la Wimbledon # DigiFM.ro
Ducesa de Kent a Marii Britanii, soţia vărului defunctei regine Elisabeta a II-a şi cunoscută mai ales pentru lunga sa asociere cu turneul de tenis de la Wimbledon, a murit la vârsta de 92 de ani, a anunţat Palatul Buckingham vineri, transmite Reuters.
13:20
Post Malone, între marile scene ale lumii: de la UNTOLD X la Paris Fashion Week, VMAs până la Super Bowl 2026 # DigiFM.ro
În vara lui 2025, Post Malone a oferit fanilor un show senzațional la ediția aniversară UNTOLD X, festival care ocupă, pentru al doilea an consecutiv, locul 3 în topul celor mai mari 100 de evenimente muzicale ale lumii. Cluj-Arena găzduit primul concert european din turneul „The Big Ass World Tour” al unuia dintre cei mai influenți artiști ai secoului XXI.
12:30
Putin insistă ca Zelenski să vină la Moscova și îi promite securitatea 100%. Liderul de la Kremlin exclude însă o viitoare prezenţă a trupelor străine în Ucraina # DigiFM.ro
Putin insistă ca Zelenski să vină la Moscova și îi promite securitatea 100%. Liderul de la Kremlin exclude însă o viitoare prezenţă a trupelor străine în Ucraina
11:40
Cabiria, fiica actriței Maia Morgenstern, a născut la vârsta de 26 de ani un băiețel. În urmă cu puțin timp, tânăra și-a susținut și disertația # DigiFM.ro
Cabiria Morgenstern, fiica celebrei actrițe Maia Morgenstern, a devenit mamă la 26 de ani, aducând pe lume un băiețel.
11:20
Sindicaliștii din educație le cere directorilor de școli și inspectorilor școlari să nu-i oprească pe profesorii care vor să protesteze în 8 septembrie: "Nu-i intimidați, nu le tăiați aripile" # DigiFM.ro
Sindicaliştii din educaţie au transmis, vineri, 4 septembrie, un mesaj pentru directorii unităţilor de învăţământ şi pentru inspectorii şcolari, prin care solicită acestora să nu îi oprească pe profesorii care doresc să protesteze și să participe luni la mitingul organizat la Bucureşti de federaţiile sindicale.
11:20
Eveniment în boxul mondial! Meci demonstrativ între Mike Tyson și Floyd Mayweather Jr, în primăvara lui 2026 # DigiFM.ro
Floyd Mayweather Jr. şi Mike Tyson se vor înfrunta într-un meci demonstrativ de box în primăvara anului viitor. Meciul va fi organizat de CSI Sports / Fight Sports. Data şi locul încă nu s-au stabilit, relatează Reuters.
10:50
Cum s-a ales Dan Alexa cu porecla "Chirurgul" și cine a fost primul care l-a numit așa. De la 8 ani, viața lui s-a învârtit numai în jurul fotbalului # DigiFM.ro
Dan Alexa (45 de ani), fostul mijlocaș al celor de la Dinamo, Rapid, Poli Timișoara sau Universitatea Craiova, actualmente antrenor la Poli Timișoara, a povestit câteva detalii despre viața lui de dincolo de terenul de fotbal, dar a dezvăluit și cum s-a ales cu porecla "Chirurgul", așa cum i se mai spune și astăzi.
10:20
Joe Biden, operat de cancer de piele, la câteva luni după ce a fost diagnosticat cu cancer la prostată în stadiul 4 # DigiFM.ro
Fostul preşedinte american Joe Biden a suferit o operaţie pentru tratarea unui cancer de piele. El a suferit o intervenţie chirurgicală pentru îndepărtarea unei leziuni canceroase a pielii şi în 2023, în timp ce se afla în funcţie, transmite NBC News.
10:20
Reprezentativa Uruguayului s-a calificat la Cupa Mondială din 2026, după ce a învins Peru cu 3-0, pe teren propriu joi, 4 septembrie. Columbia, care a învins Bolivia cu acelaşi scor, şi Paraguay, 0-0 cu Ecuador, şi-au confirmat, de asemenea, participarea la CM organizată în Statele Unite, Canada şi Mexic
10:10
Temperaturile vor fi peste cele obişnuite, atât în luna septembrie, cât şi în prima săptămână din octombrie, la nivelul întregii ţări, indică prognoza pe patru săptămâni făcută publică vineri, 4 septembrie. Cantităţile de precipitaţii vor fi deficitare în cea mai mare parte a intervalului.
10:00
Slovacia a produs marea surpriză în calificările pentru CM 2026. A învins Germania cu 2-0 # DigiFM.ro
Echipa naţională de fotbal a Slovaciei a produs o mare surpriză, joi seara, învingând, pe teren propriu, scor 2-0, echipa naţională a Germaniei, în cadrul grupei A a calificărilor europene pentru Cupa Mondială 2026.
10:00
Curg mesajele de adio pentru Giorgio Armani. Donatella Versace: „Lumea a pierdut un gigant”. Scorsese: A fost mai mult decât un designer vestimentar. A fost un artist adevărat # DigiFM.ro
Creatorul de modă Giorgio Armani, al cărui nume a devenit sinonim cu stilul vestimentar modern şi eleganţa italiană şi care era supranumit "Regele Giorgio", a murit la vârsta de 91 de ani. La puţin timp după anunţul companiei sale, au început să sosească mesaje de adio şi condoleanţe din toate colţurile lumii, atât din breasla designerilor cât şi din partea oamenilor politici, din lumea filmului sau a sportului.
09:50
Cu patru zile înainte de probabila cădere a guvernului premierului francez Francois Bayrou, aproape două treimi dintre francezii chestionaţi într-un sondaj au afirmat că îşi doresc demisia preşedintelui Emmanuel Macron, relatează AFP.
09:50
26 de ţări sunt gata să participe la garanţiile de securitate postbelică din Ucraina. Macron: „Reorganizarea lumii schimbă multe lucruri pentru Europa noastră” # DigiFM.ro
Douăzeci şi şase de ţări, în principal europene, s-au angajat să participe la o forţă internaţională ca parte a garanţiilor de securitate pentru Ucraina, în cazul unui acord de pace cu Rusia, a anunţat joi preşedintele francez Emmanuel Macron, după o reuniune cu preşedintele Volodimir Zelenski şi cu liderii ţărilor care vor să ajute Ucraina.
09:40
Belarusa Arina Sabalenka şi americanca Amanda Anisimova vor juca finala turneului de tenis US Open, ultimul de Mare Şlem al anului, după ce s-au impus în trei seturi în semifinalele disputate joi, la New York.
09:40
Kim îl asigură pe Xi de angajamentul său „de neclintit” faţă de dezvoltarea relaţiilor: Sentimentele de prietenie dintre Coreea de Nord și China nu se vor schimba # DigiFM.ro
Liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a transmis joi preşedintelui chinez Xi Jinping angajamentul său "de neclintit" de a dezvolta relaţiile dintre ţările lor, indiferent de contextul internaţional, a relatat vineri agenţia de ştiri nord-coreeană KCNA, preluată de AFP.
09:30
Nicuşor Dan, întrebat dacă a luat o decizie unde va locui ca președinte: „ Cumva s-a stabilizat şi partea de pază şi protecţie, vecinii s-au obişnuit!” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan spune că nu a luat o decizie unde va locui, ca preşedinte şi a rămas în aceeaşi locuinţă, el arătând că, cumva s-a stabilizat şi partea de pază şi protecţie, vecinii s-au obişnuit. Şeful statului a mai spus că soţia s-a obişnuit destul de greu, tot din cauza acestei paze, pentru că trebuie să te duci până la supermarket să cumperi mălai şi trebuie să anunţi, să vină o maşină. Despre prima zi de şcoală, preşedintele a spus că vor merge toţi cu fetiţa la şcoală.
09:00
Ministrul Educaţiei, întrebat dacă şcoala începe luni: „Sunt optimist. Le transmit părinţilor să îi ducă pe copii la şcoală” # DigiFM.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, le-a transmis părinţilor să îşi ducă luni copiii la şcoală, el declarându-se optimist că vor începe cursurile, în ciuda nemulţumirilor profesorilor.
4 septembrie 2025
17:10
Titi Aur, revoltat după ultimele accidente rutiere: „Avem foarte mult sânge pe şosele, dar acest lucru nu este pe masa guvernanţilor. Fenomenul e scăpat de sub control!” # DigiFM.ro
Cunoscutul pilot de raliuri Titi Aur afirmă, în contextul ultimelor accidente rutiere grave cu maşini şi trotinete electrice, că în România siguranţa rutieră nu există şi că, deşi este „foarte mult sânge pe şosele”, acest lucru „nu este pe masa guvernanţilor”. „Fenomenul e scăpat de sub control”, avertizează specialistul în conducere defensivă, adăugând că atâta vreme cât „niciun partid, niciun guvern, nimeni nu este interesat de aceste aspecte”, se vor produce în continuare tragedii rutiere imense.
17:00
Giorgio Armani a murit. Ce se va întâmpla cu brandul lui, având în vedere că designerul italian nu avea copii # DigiFM.ro
Giorgio Armani, designerul italian emblematic, a murit la vârsta de 91 de ani la Milano, înconjurat de familie, au anunțat joi reprezentanții săi, transmite Reuters.
16:30
Bogdan Ivan, despre facturile la energie: A discutat cu președintele și pregătește un raport detaliat pentru Guvern și CSAT # DigiFM.ro
Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a declarat joi, despre situaţia facturilor din energie, că a avut o discuţie scurtă şi aplicată cu preşedintele Nicuşor Dan, pe această temă şi urmează să-i prezinte un material mai detaliat şi să-l transmită ulterior atât către Guvern cât şi către CSAT.
16:30
„Ne-am înșelat cu toții în privința lui Putin”, spune Merz. Liderul german caută sprijin la Macron pentru a reduce dependența de SUA # DigiFM.ro
”Ne-am înşelat toţi în privinţa lui Vladimir Putin”, recunoaşte cancelarul german Friedrich Merz într-un interviu acordat revistei Paris Match în urma unei vizite la Fort de Brégançon, în care analizează poziţia europenilor faţă de Războiul rus din Ucraina, relatează Le Monde.
16:30
Designerul italian Giorgio Armani a murit joi, 4 septembrie, la vârsta de 91 de ani, conform unui anunţ făcut de reprezentanţii săi.
16:20
Guvernul anunță patru tipuri de burse pentru elevi. Sumele variază între 300 și 700 de lei pe lună, în funcție de categorie # DigiFM.ro
Guvernul a aprobat, prin hotărâre de guvern, metodologia de acordare a burselor din învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia elevilor din învăţământul liceal militar, prin care vor fi acordate patru tipuri de burse în învăţământul preuniversitar de stat, Bursele de merit (450 lei/lună) burse sociale şi tehnologice (300 lei/lună) şi burse pentru mame minore (700 lei/lună). Pentru anul 2025, suma necesară pentru acordarea burselor este estimată la peste 4 miliarde lei.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Ianis Hagi a semnat pe două sezoane cu turcii de la Alanyaspor. Mircea Lucescu îl felicită pentru alegere # DigiFM.ro
Ianis Hagi a semnat un contract pe două sezoane cu Alanyaspor, a anunţat, clubul turc pe social media.
14:10
Soția lui Bruce Willis s-a simțit "izolată" când a aflat că actorul suferă de demență: "Am fost cufundată în tristețe și întuneric pentru mult timp" # DigiFM.ro
Când Bruce Willis a fost diagnosticat cu demență frontotemporală (FTD), soția sa, Emma Heming Willis, s-a simțit complet pierdută.
13:50
CASS 2025: Cum plătești contribuția pentru soț, soție sau părinți în întreținere și cât este valoarea ei # DigiFM.ro
Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) precizează că, de la 1 august 2025, persoanele asigurate pot opta pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru soţul, soţia sau părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea lor. Contribuţia este de 10% din baza de calcul, reprezentând valoarea a 6 salarii de bază minime brute pe ţară, în vigoare la data de 1 ianuarie a anului în care asiguraţii optează pentru această plată.
13:50
Iga Swiatek, schimb de replici cu un jurnalist care a întrebat-o dacă are nevoie de o pauză mentală: "Pare că tu ai nevoie de una" # DigiFM.ro
Un schimb de replici incredibil a avut loc în cadrul conferinţei de presă între Iga Swiatek şi un jurnalist, imediat după înfrângerea din sferturile de finală ale US Open în faţa Amandei Anisimova (6-3, 6-4).
13:50
Mark Rutte avertizează că Rusia este o "forţă destabilizatoare" pentru Europa şi întreaga lume # DigiFM.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a avertizat joi cu privire la ameninţarea reprezentată de Rusia pentru Europa, numind această ţară o "forţă destabilizatoare" pentru continent şi pentru întreaga lume, informează EFE.
13:40
Mai ceva ca într-un film de dragoste. În loc de martor, un fluture "a binecuvântat" simbolic nunta a doi tineri din Ucraina # DigiFM.ro
Nunta lui Nick și a Liezei în Ucraina a avut tot ce își poate dori cineva: dragoste, emoție și un moment pe care nici cel mai romantic film nu l-ar fi putut imagina.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.