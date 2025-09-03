Năstase și Dăncilă, în China. Avertismentul unui analist după reacția „stridentă“ a Oanei Țoiu
3 septembrie 2025
Ștefan Popescu, analist de politică externă, a făcut o radiografie a situației internaționale și a multipolarității care se conturează la nivel mondial, prin prisma neînțelegerilor apărute în spațiul public românesc în legătură cu vizita a doi foști premieri, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în Republica Populară Chineză. Foștii prim-miniștri ai României au fost invitați oficial […] Articolul Năstase și Dăncilă, în China. Avertismentul unui analist după reacția „stridentă“ a Oanei Țoiu apare prima dată în PS News.
• • •
Prima reacție a lui Bolojan în scandalul reuniunii de la Beijing. Ce spune despre Năstase și Dăncilă # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Europa FM că prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă la festivităţile de la Beijing, unde s-au fotografiat alături de Xi Jinping şi Vladimir Putin, „nu angajează sub nicio formă România”, subliniind că este vorba de „două persoane fizice”. „Chiar dacă au fost demnitari, două persoane fizice au […] Articolul Prima reacție a lui Bolojan în scandalul reuniunii de la Beijing. Ce spune despre Năstase și Dăncilă apare prima dată în PS News.
Atenționare ANM imediată! Cod Portocaliu de furtuni puternice în două județe din România # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod portocaliu de fenomene meteo periculoase, valabilă miercuri în localități din Cluj și Sălaj. Potrivit ANM, sunt prognozate averse torențiale ce pot acumula între 25 și 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului de 50–70 km/h și grindină de 3–4 cm. Zonele vizate sunt localități […] Articolul Atenționare ANM imediată! Cod Portocaliu de furtuni puternice în două județe din România apare prima dată în PS News.
Grecia suspendă activitatea a peste 750 de școli pentru noul an școlar, din cauza unei scăderi abrupte a natalității, conform Financial Times. Închiderea celor 750 de instituții – care reprezintă mai mult de 5% din școlile din țară – nu se referă doar la unele situate în sate și insule îndepărtate, ci și în regiunea […] Articolul Grecia – 750 de școli închise din cauza scăderii numărului elevilor apare prima dată în PS News.
Mediul de afaceri din România, îngrijorat de menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri # PSNews.ro
Organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), o impozitare care, în opinia acestora, „descurajează investiţiile, erodează competitivitatea şi afectează investiţiile româneşti şi străine. Potrivit celor 12 organizaţii semnatare ale unui document comun, România are nevoie de „politici fiscale coerente şi predictibile, […] Articolul Mediul de afaceri din România, îngrijorat de menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri apare prima dată în PS News.
Pentru prima dată în România – și printre puținele inițiative de acest fel din Europa – stand-up comedy-ul devine disciplină universitară. În această toamnă, UNATC „I.L. Caragiale”, în parteneriat cu Headline Management și clubul The Fool, lansează primul Masterat de Stand-Up Comedy. Înscrierile încep pe 4 septembrie, iar printre profesori se află Cosmin Nedelcu (Micutzu), […] Articolul UNATC lansează primul Masterat de Stand-Up Comedy din România apare prima dată în PS News.
Mesajul Ambasadei Chinei la Bucureşti în scandalul prezenței lui Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing # PSNews.ro
Ambasada Chinei la Bucureşti mulţumeşte, pe propria pagină de Facebook, foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă pentru participarea la ceremoniile organizate la Beijing pentru sărbătorirea a 80 de ani de la încheierea celui de al doilea Război Mondial ”Mulţumiri foştilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest […] Articolul Mesajul Ambasadei Chinei la Bucureşti în scandalul prezenței lui Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing apare prima dată în PS News.
llie Bolojan, despre data alegerilor de la București: „O decizie s-ar putea lua în prima jumătate a lunii” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, că alegerile de la București ar putea avea loc în această toamnă sau în primăvara anului viitor, iar o decizie în acest sens s-ar putea lua chiar în prima jumătate a lunii septembrie. Conform spuselor sale, premierul înclină mai degrabă către o candidatură a […] Articolul llie Bolojan, despre data alegerilor de la București: „O decizie s-ar putea lua în prima jumătate a lunii” apare prima dată în PS News.
Șefa ÎCCJ refuză invitația ministrului Justiției la o întâlnire despre criza din sistem. Cum argumentează decizia # PSNews.ro
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a anunțat, într-un răspuns trimis ministrului Justiției, că nu va participa la întâlnirea cu toți șefii din justiție. Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a transmis miercuri, 3 septembrie, că instituția pe care o reprezintă nu va participa joi, 3 septembrie, la discuția […] Articolul Șefa ÎCCJ refuză invitația ministrului Justiției la o întâlnire despre criza din sistem. Cum argumentează decizia apare prima dată în PS News.
PSD se delimitează de foștii premieri, prezenți la parada lui Xi / Grindeanu: E treaba lor # PSNews.ro
Sorin Grindeanu, despre prezenţa lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă la parada din China: E opţiunea dânşilor, personală. Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană / Eu, dacă aş fi fost în locul lor, în mod sigur aş fi evitat asemenea situaţii Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre prezenţa foştilor premieri Adrian […] Articolul PSD se delimitează de foștii premieri, prezenți la parada lui Xi / Grindeanu: E treaba lor apare prima dată în PS News.
Ghid practic. Cum poți plăti voluntar CASS. Peste 650.000 de români au rămas fără asigurare medicală # PSNews.ro
Începând cu 1 septembrie 2025, peste 650.000 de persoane care beneficiau de asigurare de sănătate în calitate de co-asigurați și-au pierdut automat acest statut. Pentru a continua să beneficieze de servicii medicale în sistemul public, aceștia trebuie să devină asigurați în mod voluntar. Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a lansat un ghid […] Articolul Ghid practic. Cum poți plăti voluntar CASS. Peste 650.000 de români au rămas fără asigurare medicală apare prima dată în PS News.
Grindeanu şi Bolojan înţeleg diferit reforma administraţiei: procentul de 10% care creează tensiuni # PSNews.ro
Preşedintele a reuşit să mai calmeze, cel puţin pentru moment, tensiunile din Coaliţie. După întâlnirea de ieri de la Controceni, liderii au bătut palma: vor reface planul concedierilor din administraţia locală, astfel încât să existe un acord politic. Premierul nu vrea în niciun caz să renunţe la reforma din primării şi Consilii Judeţene. Spune că […] Articolul Grindeanu şi Bolojan înţeleg diferit reforma administraţiei: procentul de 10% care creează tensiuni apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan, optimist cu privire la coaliție: În momentul acesta funcționează și merge înainte # PSNews.ro
În momentul acesta coaliția de guvernare funcționează și merge înainte, a afirmat, miercuri, la Cernavodă, președintele Nicușor Dan. ‘Ținând cont că sunt patru partide și un grup parlamentar, eu cred că coaliția asta funcționează bine în momentul acesta’, a afirmat el. Șeful statului s-a întâlnit, marți, cu liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni. Citește […] Articolul Nicușor Dan, optimist cu privire la coaliție: În momentul acesta funcționează și merge înainte apare prima dată în PS News.
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, în data de 2 septembrie a.c., o întâlnire de lucru cu E.S. dna Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Peru în România, în vederea consolidării relațiilor economice bilaterale și pregătirii unei misiuni economice românești în […] Articolul CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state apare prima dată în PS News.
Rodica Coposu, sora lui Corneliu Coposu, a fost decorată post-mortem cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler de președintele Nicușor Dan, în semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, decretul de decorare post-mortem Rodicăi Coposu, sora fostului președinte PNȚCD […] Articolul Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu apare prima dată în PS News.
E momentul curățeniei în instituțiile publice, susține premierul Bolojan. Numai în Capitală sunt primării din care trebuie să plece sute de angajați, potrivit datelor făcute publice de Guvern privind angajații din administrația publică. Primăria cu cei mai mulți angajați este cea gestionată de către Robert Negoiță, de la Sectorul 3. Din 1.536 de posturi, 1.250 […] Articolul Marile primării din România care trebuie să concedieze câte 500 de angajați apare prima dată în PS News.
Deputaţii au votat pentru modificarea Codului penal: ”Dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie” # PSNews.ro
Autoritățile pot confisca acum de la cămătari atât dobânzile încasate de la oameni, cât și sumele date inițial cu camătă. Plenul Camerei Deputaților a votat, miercuri, un proiect inițiat de deputații USR Alexandru Dimitriu și Stelian Ion care modifică Codul Penal în acest sens. Potrivit unui comunicat al Uniunii Salvați România, inițiativa a apărut după […] Articolul Deputaţii au votat pentru modificarea Codului penal: ”Dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie” apare prima dată în PS News.
Caz cutremurător în județul Prahova. Femeia de 57 de ani, din comuna Baba Ana, care a fost bătută și apoi lovită cu mașina de către un bărbat cu care ar fi avut o relație extraconjugală, a decedat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Victima ajunsese la spital în stare gravă, cu multiple politraumatisme, fracturi costale […] Articolul Femeia din Prahova bătută și lovită cu mașina de presupusul amant a murit la spital apare prima dată în PS News.
Barometrul vizibilității miniștrilor în săptămâna 27 august – 02 septembrie 2025. PSD se menține pe primul loc # PSNews.ro
PSD se menține pe primul loc în clasamentul miniștrilor, de această dată prin ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta este urmat de Daniel David, ministrul Educației susținut de PNL, aflat pentru a doua săptămână pe poziția secundă a topului, și de Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării din partea USR, conform datelor procesate de NewsVibe, platformă AI de monitorizare media. Clasamentul reflectă […] Articolul Barometrul vizibilității miniștrilor în săptămâna 27 august – 02 septembrie 2025. PSD se menține pe primul loc apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan, la Centrala de la Cernavodă: Energia nucleară este o chestiune de securitate națională # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează azi, 3 septembrie 2025, la ora 11.00, o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, județul Constanța, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de Retehnologizare a Unității 1. Este vorba despre Hotărârea de Guvern adoptată pe data de 14 iulie 2025 privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Retehnologizarea Unităţii 1 […] Articolul Nicușor Dan, la Centrala de la Cernavodă: Energia nucleară este o chestiune de securitate națională apare prima dată în PS News.
„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, a declarat fostul premier al României, Viorica Dăncilă, în exclusivitate pentru Gândul. Viorica Dăncilă a declarat pentru Gândul că a fost invitată la Parada Victoriei de la Beijing de către președintele chinez Xi Jinping. „Pentru mine, a fost important elementul forte, și anume, că președintele unei […] Articolul Prima reacție a Vioricăi Dăncilă de la Beijing. Ce îi răspunde Oanei Ţoiu apare prima dată în PS News.
Excursie la Nisa pe bani publici: Un director din MIPE a plecat cu 30 de colegi în „training” de 100.000 de euro # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a dezvăluit un caz grav de risipă a banilor publici și europeni în cadrul administrației de stat. Potrivit acestuia, un director din subordinea ministerului tocmai a organizat o deplasare de tip „training” pe Coasta de Azur, la un hotel de patru stele, folosind fonduri din bugetul de stat, […] Articolul Excursie la Nisa pe bani publici: Un director din MIPE a plecat cu 30 de colegi în „training” de 100.000 de euro apare prima dată în PS News.
Bolojan joacă alba-neagra cu reforma: Guvernul nu are date corecte cu numărul bugetarilor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan promite reforma în administrația locală, dar a demonstrat imediat că nici măcar nu are date corecte. Reformele lui Bolojan sunt făcute după ureche, într-o tentativă disperată de a slăbi instituțiile statului, profitând de problemele economice. Acesta a prezentat niște date greșite și este contrazis inclusiv de partenerii din coaliție, care arată că […] Articolul Bolojan joacă alba-neagra cu reforma: Guvernul nu are date corecte cu numărul bugetarilor apare prima dată în PS News.
De la Beijing, Năstase îi dă replica ministrei de Externe, care l-a criticat pentru prezenţa alături de Xi şi Putin # PSNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase a transmis câteva precizări, referitor la vizita sa la Beijing, la invitația președintelui Xi Jinping. Acesta a precizat că a participat la evenimentul diplomatic „în calitate de fost demnitar și deci de persoana particulară”. „La evenimentul de astăzi, am participat in calitate de fost demnitar și deci de persoana particulara. În […] Articolul De la Beijing, Năstase îi dă replica ministrei de Externe, care l-a criticat pentru prezenţa alături de Xi şi Putin apare prima dată în PS News.
Parlamentul va înființa comisia „România fără violență domestică”. Peste 60.000 de cazuri în primele 6 luni ale anului # PSNews.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu anunţă miercuri constituirea, în Parlament, a Comisiei speciale „România fără violenţă”. Ea arată că datele confirmă urgenţa înfiinţării acestei comisii, şi anume peste 61.000 de cazuri de violenţă domestică în primele şase luni şi o creştere de 110,9% a nerespectării ordinelor de protecţie în ultimii 4 ani. Deputatul PNL Alina Gorghiu […] Articolul Parlamentul va înființa comisia „România fără violență domestică”. Peste 60.000 de cazuri în primele 6 luni ale anului apare prima dată în PS News.
Continuă migrația de toamnă în Parlament: O deputată aleasă pe listele AUR trece la PNL. Despre cine e vorba # PSNews.ro
O deputată aleasă pe listele AUR trece la PNL. Cine este Andreea-Firuța Neacșu Deputata Andreea-Firuța Neacșu a informat miercuri conducerea Parlamentului că pentru restul mandatului rămas, de trei ani și jumătate, se va alătura grupului parlamentar al Partidului Național Liberal (PNL). Ea a fost aleasă în Parlamentul României pe listele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). […] Articolul Continuă migrația de toamnă în Parlament: O deputată aleasă pe listele AUR trece la PNL. Despre cine e vorba apare prima dată în PS News.
Mircea Fechet: Rechinii imobiliari înoată nestingheriţi prin Pădurea Băneasa. Cine trebuie să răspundă în fața legii # PSNews.ro
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet demască interesele din spatele contractului încheiat între Direcţia Silvică Ilfov şi un dezvoltator imobiliar, prin care un drum forestier din Pădurea Băneasa ar urma să fie tranzitat zilnic de mii de maşini, ca scurtătură în lipsa drumului de acces promis de către dezvoltator. Potrivit deputatului liberal, „rechinii imobiliari înoată […] Articolul Mircea Fechet: Rechinii imobiliari înoată nestingheriţi prin Pădurea Băneasa. Cine trebuie să răspundă în fața legii apare prima dată în PS News.
Kelemen Hunor: Nu există o bază de date la zi cu toate informațiile despre angajații din administrația publică locală # PSNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că, în acest moment, nu există în statul român o bază de date actualizată care să cuprindă toate informațiile legate de angajații din administrația publică locală. ‘În acest moment, în statul român nu există o bază de date la zi în care sunt toate informațiile legate de angajații […] Articolul Kelemen Hunor: Nu există o bază de date la zi cu toate informațiile despre angajații din administrația publică locală apare prima dată în PS News.
Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră” # PSNews.ro
Elena Lasconi i-a cerut președintelui Nicușor Dan să intervină de urgență și „să oprească nebunia cu ordonanțele ucigătoare”. „Sună bine și populist să dai oameni afară din primării”, a adăugat edilul din Câmpulung Muscel care acuză că reforma administrației locale dorită de premierul Ilie Bolojan riscă să oprească dezvoltarea României și să destabilizeze țara. „Chiar nu […] Articolul Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră” apare prima dată în PS News.
Continuă protestele din educație. Noi pichetări la Minister și Guvern, unde se cere demisia lui Daniel David # PSNews.ro
Protestele din educație continuă și miercuri, 3 septembrie, cu obișnuita de acum pichetare a Ministerului Educației și Cercetării. Federațiile sindicale din educație au reluat, miercuri, protestele față de reformele anunțate de premierul Ilie Bolojan, aceștia pichetând sediul Ministerului Educației și Cercetării, iar un miting este plănuit, de la ora 12.00, și în Piața Victoriei. La […] Articolul Continuă protestele din educație. Noi pichetări la Minister și Guvern, unde se cere demisia lui Daniel David apare prima dată în PS News.
Ai visat să devii agent secret? SIE scoate la concurs zeci de posturi – Spioni, șoferi, IT-iști și experți social media # PSNews.ro
SIE scoate la concurs zeci de posturi. De la spioni, șoferi, IT-iști și experți social media. Ce salarii oferă și care sunt condițiile de angajare Serviciul de Informații Externe (SIE) scoate la concurs zeci de posturi, de la ofițeri operativi și specialiști în IT, până la zugravi sau șoferi. Recrutarea implică cerințe stricte, evaluări complexe […] Articolul Ai visat să devii agent secret? SIE scoate la concurs zeci de posturi – Spioni, șoferi, IT-iști și experți social media apare prima dată în PS News.
George Simion cere referendum: ,,Românii trebuie întrebați dacă sunt de acord cu aceste cheltuieli” # PSNews.ro
Referendumul pe care îl cere George Simion. Liderul AUR cheamă cetățenii la urne: „Trebuie consultați” George Simion crede că ajutoarele militare acordate de România pentru Ucraina trebuie să fie acordate doar cu acordul cetățenilor români, afectați deja de taxe și impozite majorate. Astfel, liderul AUR propune un referendum pe această temă. Fostul candidat la prezidențiale […] Articolul George Simion cere referendum: ,,Românii trebuie întrebați dacă sunt de acord cu aceste cheltuieli” apare prima dată în PS News.
ICI București și U.S. Commercial Service – workshop internațional dedicat tehnologiilor dual-use și cerințelor NATO # PSNews.ro
Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, în parteneriat cu Serviciul Comercial al Statelor Unite, a organizat astăzi, 3 septembrie 2025, workshopul „Industria de apărare în fața tehnologiilor dual-use și a cerințelor NATO”. Evenimentul a reunit organizații internaționale din cadrul NATO, companii din zona IT&C, reprezentanți ai mediului academic și ai industriei de […] Articolul ICI București și U.S. Commercial Service – workshop internațional dedicat tehnologiilor dual-use și cerințelor NATO apare prima dată în PS News.
Calendarul complet al anului școlar 2025-2026. Când sunt programate orele de clasă, examenele și vacanțele # PSNews.ro
Anul școlar 2025-2026 va începe luni, 8 septembrie. Conform calendarului stabilit de Ministerul Educației, elevii vor avea cinci intervale de cursuri și tot atâtea vacanțe. Cei care au de susținut examene naționale vor avea un an școlar mai scurt. Elevii vor începe cursurile luni, 8 septembrie 2025, iar anul școlar se va încheia vineri, 19 […] Articolul Calendarul complet al anului școlar 2025-2026. Când sunt programate orele de clasă, examenele și vacanțele apare prima dată în PS News.
Eclipsă totală de Lună, vizibilă din România. Orele la care se va produce faza cea mai spectaculoasă # PSNews.ro
În noaptea de duminică spre luni va putea fi văzută și din România o eclipsă totală de Lună. Faza de totalitate va dura aproape o oră și jumătate, iar maximul va fi după ora 21.00. Eclipsa se produce în noaptea de 7 spre 8 septembrie 2025, duminică spre luni, când Luna se va afla în […] Articolul Eclipsă totală de Lună, vizibilă din România. Orele la care se va produce faza cea mai spectaculoasă apare prima dată în PS News.
Ultimul Eurobarometru arată în continuare o poziție pro-UE a românilor pe numeroase aspecte ale vieții de zi cu zi, însă țara noastră a ajuns pe anumite teme pe ultimul loc la nivelul european. Țara noastră se află pe ultimul loc, din cele 27 de state, cu doar 43% dintre opțiuni în ceea ce privește capacitatea […] Articolul Eurobarometru. Tendință ușoară de creștere a euroscepticismului în România apare prima dată în PS News.
Mașini de lux, vândute fără plata TVA. DNA face 47 de percheziții în 9 județe. Prediciu de peste 90 milioane lei # PSNews.ro
Autoritățile fac miercuri dimineața 47 de percheziții în Capitală și în opt județe din țară într-un dosar de avaziune fiscală cu un prejudiciu estimat la peste 90 de milioane de lei. Percheziții sunt făcute de procurorii DNA. Acestea au loc în Capitală și în județele Ilfov, Suceava, Iași, Arad, Cluj, Galați, Botoșani și Brașov. Acțiunea […] Articolul Mașini de lux, vândute fără plata TVA. DNA face 47 de percheziții în 9 județe. Prediciu de peste 90 milioane lei apare prima dată în PS News.
Lemnele de foc, mai scumpe anul acesta. Cu cât au crescut costurile pentru încălzirea unei locuințe # PSNews.ro
După facturile mai mari la electricitate, gaze, alimente și combustibil, oamenii care își încălzesc locuințele cu lemne, în special în mediul rural, resimt din plin noile prețuri care, în unele zone, s-au dublat. Aproximativ 3,5 milioane de gospodării din România depind de acest tip de încălzire și, pentru toți, iarna care vine va însemna cheltuieli […] Articolul Lemnele de foc, mai scumpe anul acesta. Cu cât au crescut costurile pentru încălzirea unei locuințe apare prima dată în PS News.
Românul care a învins 200 de copii din 17 țări în doar 10 minute. Matias, Super Campion Mondial la aritmetică mentală # PSNews.ro
Matias Aneculăesi, elev la Școala Primară „Carol I” din Iași, a devenit în această vară Super Campion Mondial la Aritmetică Mentală, titlu cucerit la Dubai, în competiția „Smart Kids 2025”. Matias are 9 ani și rezolvă sute de calcule în câteva minute, doar cu mintea. În competiția desfășurată la Dubai, el a rezolvat 300 de […] Articolul Românul care a învins 200 de copii din 17 țări în doar 10 minute. Matias, Super Campion Mondial la aritmetică mentală apare prima dată în PS News.
11 elevi din Buzău, în pericol de a nu mai merge la şcoală. Unitatea, utilată recent prin PNRR, a fost desfiinţată # PSNews.ro
Unsprezece elevi ar putea să nu mai meargă la școală, începând din data de 8 septembrie, după ce unitatea de învățământ din Pleși, comuna buzoiană Bisoca, a fost desființată, iar administrația locală nu dispune deocamdată de un mijloc de transport de teren pentru a prelua copiii din zona greu accesibilă spre școala din centrul unității […] Articolul 11 elevi din Buzău, în pericol de a nu mai merge la şcoală. Unitatea, utilată recent prin PNRR, a fost desfiinţată apare prima dată în PS News.
David Popovici, apariție de senzație pe Transfăgărășan, cu mașina de 150.000 de euro: ”Viață…” # PSNews.ro
Aflat în vacanță după dubla de aur de la Campionatul Mondial din Singapore, David Popovici a fost observat zilele trecute pe Transfăgărășan. Astfel, campionul român a participat la un eveniment organizat de Porsche, brand pentru care David Popovici a devenit, de curând, ambasador. „Tribute to Transfăgărășan” s-a chemat acțiunea inițiată de Porsche, cu ocazia a […] Articolul David Popovici, apariție de senzație pe Transfăgărășan, cu mașina de 150.000 de euro: ”Viață…” apare prima dată în PS News.
Kelemen Hunor: Dacă reforma pensiilor magistraților pică la CCR, e mai bine să mergem cu toții acasă # PSNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți seară, că un eventual eșec al legii privind reforma pensiilor magistraților la Curtea Constituțională ar putea declanșa o nemulțumire puternică în rândul populației. Liderul Uniunii susține că textul adoptat este „corect” și „echilibrat”, iar o respingere ar arunca în aer încrederea în capacitatea statului de a reglementa. „Acest […] Articolul Kelemen Hunor: Dacă reforma pensiilor magistraților pică la CCR, e mai bine să mergem cu toții acasă apare prima dată în PS News.
„Lăsați-l pe Bolo să meargă până la capăt! Începe haosul dacă pică Guvernul” – Reacții la pachetul II de austeritate # PSNews.ro
Pachetul II de măsuri de austeritate și amenințarea lui Bolojan că demisionează a stârnit reacții aprinse din partea unor economiști cunoscuți – Andrei Caramitru, Iancu Guda, a unor politologi – Vladimir Tismăneanu, a unor gazetari – CTP, și a unor asociații patronale și de magistrați. Economistul Andrei Caramitru face un apel de susținere a premierului […] Articolul „Lăsați-l pe Bolo să meargă până la capăt! Începe haosul dacă pică Guvernul” – Reacții la pachetul II de austeritate apare prima dată în PS News.
BNR: Scade indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum # PSNews.ro
Indicele ROBOR la trei luni a scăzut, anunță BNR Indicele ROBOR la trei luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât, miercuri, la 6,55% pe an, potrivit datelor publicate miercuri de Banca Naţională a României (BNR), relatează Agerpres. Astfel, față de ședința precedentă din iulie, […] Articolul BNR: Scade indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum apare prima dată în PS News.
Crimă între doi oameni ai străzii într-un imobil abandonat din Sectorul 1. O femeie a fost arestată # PSNews.ro
O femeie de 67 de ani a fost arestată preventiv, după ce ar fi înjunghiat un bărbat de 50 de ani în zona gâtului, care ulterior a murit la spital. Cei doi erau persoane fără adăpost, iar incidentul a avut loc într-un imobil abandonat din Sectorul 1 al Capitalei. Potrivit unui comunicat al Parchetului de pe […] Articolul Crimă între doi oameni ai străzii într-un imobil abandonat din Sectorul 1. O femeie a fost arestată apare prima dată în PS News.
COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână” # PSNews.ro
România se confruntă din nou cu o creștere fulminantă a cazurilor de COVID-19. Ultimele date oficiale, publicate de Institutul Național de Sănătate Publică (INSP), arată o dublare a infectărilor de la o săptămână la alta, în special în rândul copiilor. România intră în noul an școlar cu un val epidemic în plină ascensiune: cazurile de COVID-19 […] Articolul COVID-19 revine în forță la început de an școlar: „Avem o creștere de peste 80% pe săptămână” apare prima dată în PS News.
Fără precedent în politica din România: 4 moțiuni de cenzură vor fi depuse de AUR, POT și SOS în aceeași zi # PSNews.ro
Opoziția parlamentară formată din partidele AUR, POT și SOS România a decis să depună moțiuni de cenzură pentru toate cele patru proiecte de lege pe care și-a asumat luni răspunderea în Parlament Guvernul Ilie Bolojan, mai puțin pe proiectul privind pensiile magistraților. Cele patru moțiuni de cenzură vor fi depuse miercuri, conform unor surse politice […] Articolul Fără precedent în politica din România: 4 moțiuni de cenzură vor fi depuse de AUR, POT și SOS în aceeași zi apare prima dată în PS News.
Un accident între un autocar și o mașină a avut loc, miercuri dimineață în județul Botoșani, pe DN 24 C, între localitățile Românești și Dămideni. Din primele informații, ar fi implicate 15 persoane, din care patru ar fi încarcerate, fiind activat Planul Roșu de Intervenție, potrivit IGSU. Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, la fața locului […] Articolul Accident grav în Botoșani: 19 victime, dintre care trei moarte. Cum s-a produs tragedia apare prima dată în PS News.
19 judeţe şi Capitala intră de la ora 12.00 sub cod galben de caniculă. Căldură extremă până la noapte # PSNews.ro
Meteo 3 septembrie 2025. A fost emisă prognoza meteorologică pentru ziua în curs. Începând cu ora 12:00 va intra în vigoare un cod galben de caniculă în 20 de județe din România. Temperaturile ajung la 37°C, astăzi. Meteorologii anunță o zi călduroasă de septembrie. Începând cu ora 12:00, intră in vigoare un cod galben de […] Articolul 19 judeţe şi Capitala intră de la ora 12.00 sub cod galben de caniculă. Căldură extremă până la noapte apare prima dată în PS News.
Președintele PSD Iași, deputatul Bogdan Cojocaru, spune că ”cele două simptome ale unei administrații incompetente și leneșe sunt achizițiile la prețuri dubios de mari și lipsa investițiilor de amploare”. „Falimentul PNL în fruntea Consiliului Județean Iași. Presa a relatat, recent, despre achizițiile de microbuze electrice și de mobilier școlar la prețuri exorbitante. Consiliul Județean Iași, […] Articolul Președintele PSD Iași anunță falimentul PNL în fruntea Consiliului Județean apare prima dată în PS News.
