Scandal cât China. Victor Ponta o acuză pe Oana Țoiu de „mentalitate de bolșevică” și „aberații ideologice”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că, în acest moment, nu există în statul român o bază de date actualizată care să cuprindă toate informațiile legate de angajații din administrația publică locală. 'În acest moment, în statul român nu există o bază de date la zi în care sunt toate informațiile legate de angajații