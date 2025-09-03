Scandal cât China. Victor Ponta o acuză pe Oana Țoiu de „mentalitate de bolșevică” și „aberații ideologice”
3 septembrie 2025
Victor Ponta o ridiculizează pe Oana Țoiu, după ce ministra de la Externe a lansat un atac la adresa lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, doi foști premieri care au făcut o deplasare în China, la invitația președintelui Xi. În opinia lui Ponta, este o rușine pentru România că la vârful MAE se află
• • •
AUR vrea să-l aducă pe Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. Care sunt motivele
Partidul condus de George Simion vrea să-l aducă pe Ilie Bolojan în Comisia pentru cercetarea abuzurilor din Parlament. AUR se bazează pe faptul că la conducerea acesteia se află chiar un reprezentant al lor. Senatorul Titi Stoica a cerut Comisiei pentru cercetarea abuzurilor, combaterea corupției și petiții din Senatul României autosesizarea și aducerea la audieri
Ce este energia "fantomă" şi cum influenţează consumul ascuns de energie electrică din propriile case
Denumită și energie vampir, energia electrică irosită provine din lăsarea dispozitivelor conectate la priză atunci când nu sunt utilizate. Acestea pot varia de la aparate de uz casnic, cum ar fi încărcătoare de telefon și cuptoare cu microunde, până la televizoare și console de jocuri. Această energie electrică irosită reprezintă aproximativ 5% până la 10%
Un consiliu județean va putea angaja personal și după reducerile preconizate de Bolojan. „Vor fi 200 de posturi libere"
Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, Alfred Simonis, a explicat că după ce, la nivelul CJ, a fost făcută reforma administrativă, instituţia rămâne cu 200 de posturi care ar putea fi ocupate, informează News.ro. Simonis susține că, după reducerile făcute, CJ Timiș ar rămâne cu un plus de posturi libere chiar și în cazul în care se
PARIS Politica franceză este aproape paralizată, lucru care face ca demisia președintelui Emmanuel Macron – o idee care odinioară era doar șoptită pe coridoarele puterii – este acum dezbătută în mod deschis. Cu toate acestea, în timp ce plecarea lui Macron ar fi un cutremur pe scena diplomatică europeană, există tot mai multe îndoieli că
Ministra Justiției din R. Moldova, noi detalii despre extrădarea oligarhului Vladimir Plahotniuc
Ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat miercuri dimineață că procesul de extrădare a lui Vladimir Plahotniuc se desfășoară conform procedurii legale și că autoritățile moldovenești așteaptă decizia celor elene. Pe 28 august, Curtea de Apel din Atena și-a dat acordul pentru extrădarea oligarhului, acum urmează să se pronunțe Ministerul Justiției din Atena. „Urmează să fim
Ministrul Finanţelor: Reprezentanţii FMI au recunoscut eforturile şi angajamentul Guvernului pentru reforme consistente
Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, declară că vizita misiunii Fondului Monetar Internaţional (FMI) la Bucureşti, condusă de şeful misiunii pe România, Joong Shik Kang, a fost o ocazie excelentă pentru a reitera eforturile de a stabiliza şi consolida finanţele publice. Ministrul mai spune că ne aflăm pe o direcţie semnificativ îmbunătăţită, iar misiunea FMI a recunoscut
Victor Negrescu, europarlamentar PSD și vicepreședintele Parlamentului European, avertizează că amenințările premierului Ilie Bolojan cu demisia afectează credibilitatea României pe plan extern. Într-o perioadă marcată de instabilitate economică, țara noastră traversează o criză guvernamentală după ce partidele din coaliție nu s-au înțeles în privința reformei din administrația publică locală. Din acest motiv, Ilie Bolojan a
Victor Ponta o ridiculizează pe Oana Țoiu, după ce ministra de la Externe a lansat un atac la adresa lui Adrian Năstase și a Vioricăi Dăncilă, doi foști premieri care au făcut o deplasare în China, la invitația președintelui Xi. În opinia lui Ponta, este o rușine pentru România că la vârful MAE se află
O nouă magistrală de metrou, cu 27 de staţii, va fi construită în București: Cum arată noul traseu
Rețeaua de metrou din capitală se extinde. În prezent în București există cinci magistrale de metrou, iar Magistrala 6 e în construcție spre aeroportul Otopeni. Ministerul Transporturilor anunță miercuri că demarează proiectul unei noi magistrale în Capitală – Magistrala 7 care va traversa orașul de la sud-vest la nord-est. Miercuri, la sediul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, a
Un antreprenor din Cluj și-a retras copiii de la cea mai cunoscută școală privată din oraș. „Presiune și abuz"
Copiii antreprenorului din Cluj studiau de 10 ani la Transylvania College Sergiu Biriș, un antreprenor din Cluj-Napoca în vârstă de 42 de ani și părinte a doi copii, a publicat recent un articol în care relatează experiența sa cu școala privată Transylvania College. Tatăl în vârstă de 42 de ani spune că fiul său a
R. Moldova. Rețeaua „Evrazia" a lui Ilan Șor, deconspirată. Ce documente, bugete și chaturi interne fost expuse
Organizația „Evrazia", în spatele căreia se află condamnatul fugar Ilan Șor, responsabilă de mai multe proiecte de soft power și propagandă în Republica Moldova, a fost ținta unui atac cibernetic. Pe adresa redacției Deschide.MD au fost transmise mai multe informații cu documente interne, bugete lunare, dar și discuții dintr-un chat de coordonare al echipei. Printre
Sorin Grindeanu: Relația cu USR este grea. Sunt la guvernare, dar au încă discurs de opoziție
Liderul interimar al PSD a declarat, la gandul.ro, că o parte dintre reprezentanții USR nu au înțeles rolul de guvernanți și preferă „spectacolul și transmisiile live" în locul unor politici publice pentru români, subliniind totodată că pentru USR adevăratul adversar politic rămâne PSD, nu AUR. Relația cu USR este „grea", spune liderul interimar al PSD,
Data la care intră pensiile românilor în septembrie 2025. Anunțul făcut de Casa de pensii
În fiecare lună, aproape cinci milioane de pensionari români așteaptă cu nerăbdare data la care își primesc banii. În septembrie 2025, calendarul anunțat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) arată că nu vor exista întârzieri.1 septembrie s-a nimerit să fie într-o zi de luni, lucrătoare. Pentru cei care primesc pensia prin mandat poștal, distribuirea banilor are loc între
Premierul Bolojan spune că nu se justifică o grevă în învățământ. Problema celor două ore în plus, rezolvată
O eventuală grevă în sistemul de învățământ „nu se justifică", a declarat premierul Ilie Bolojan, miercuri, la Europa FM, întrucât „toți profesorii care trebuiau să primească acele două ore în plus au fost rezolvați". Pe 8 septembrie, în prima zi de școală, sunt așteptați în stradă 30 de mii de profesori pentru a proteste în fața
Fostul ministru de Finanțe și al Investițiilor Europene, Adrian Câciu, a criticat avertismentele premierului Ilie Bolojan cu demisia, susținând că România plătește un preț uriaș pe piețele financiare. Potrivit acestuia, dobânda la obligațiunile românești a urcat la 7,61%, de la 7,2% în urmă cu o lună, ceea ce se traduce printr-un cost suplimentar de 1
CSM a sesizat PICCJ privind instigare la violenţă împotriva magistraţilor şi a familiilor lor
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a sesizat Parchetul General privind cazuri de instigare, pe reţelele sociale, la violenţă fizică şi sexuală, inclusiv pedofilie, împotriva magistraţilor şi a familiilor lor. Pe de altă parte, "campania de dezinformare a cetăţenilor şi de defăimare a corpului magistraţilor continuă şi este întreţinută de factorul politic", susţin reprezentanţii CSM, făcând
Experții desființează raportul Trump care neagă modificările climatice: "Parodie a științei"
Peste 80 de experţi ştiinţifici sfâşie un raport al administraţiei Trump privind modificările climatice, denunţând erori metodologice, manipulări ale faptelor – demne de industria tutunului – şi citări ale unor cercetări discreditate, relatează AFP. Acest raport – publicat la sfârşitul lui iulie de către Departamentul Energiei al lui Donald Trump – pune în discuţie mai
Jumătate din emblematicul bloc Scala din București, vândut de moștenitorii familiei Bragadiru. Cine e noul proprietar
Moștenitorii familiei Bragadiru au vândut cele 27 de apartamente și studio-uri, precum și spațiul comercial de la parterul blocului Scala, din Bucureşti, aflate în proprietatea acestora. Noul proprietar este un antreprenor român, deja cunoscut pentru portofoliul său extins de spații comerciale în diverse zone ale orașului, a informat Special Properties, firma care a intermediat vânzarea, fără
Prima reacție a lui Bolojan în scandalul reuniunii de la Beijing. Ce spune despre Năstase și Dăncilă
Premierul Ilie Bolojan a declarat la Europa FM că prezenţa foştilor premieri Adrian Năstase
Atenționare ANM imediată! Cod Portocaliu de furtuni puternice în două județe din România # PSNews.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare nowcasting cod portocaliu de fenomene meteo periculoase, valabilă miercuri în localități din Cluj și Sălaj. Potrivit ANM, sunt prognozate averse torențiale ce pot acumula între 25 și 40 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului de 50–70 km/h și grindină de 3–4 cm. Zonele vizate sunt localități […] Articolul Atenționare ANM imediată! Cod Portocaliu de furtuni puternice în două județe din România apare prima dată în PS News.
Năstase și Dăncilă, în China. Avertismentul unui analist după reacția „stridentă“ a Oanei Țoiu # PSNews.ro
Ștefan Popescu, analist de politică externă, a făcut o radiografie a situației internaționale și a multipolarității care se conturează la nivel mondial, prin prisma neînțelegerilor apărute în spațiul public românesc în legătură cu vizita a doi foști premieri, Adrian Năstase și Viorica Dăncilă, în Republica Populară Chineză. Foștii prim-miniștri ai României au fost invitați oficial […] Articolul Năstase și Dăncilă, în China. Avertismentul unui analist după reacția „stridentă“ a Oanei Țoiu apare prima dată în PS News.
Grecia suspendă activitatea a peste 750 de școli pentru noul an școlar, din cauza unei scăderi abrupte a natalității, conform Financial Times. Închiderea celor 750 de instituții – care reprezintă mai mult de 5% din școlile din țară – nu se referă doar la unele situate în sate și insule îndepărtate, ci și în regiunea […] Articolul Grecia – 750 de școli închise din cauza scăderii numărului elevilor apare prima dată în PS News.
Mediul de afaceri din România, îngrijorat de menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri # PSNews.ro
Organizaţiile reprezentative ale mediului de afaceri din România îşi exprimă îngrijorarea faţă de menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri (IMCA), o impozitare care, în opinia acestora, „descurajează investiţiile, erodează competitivitatea şi afectează investiţiile româneşti şi străine. Potrivit celor 12 organizaţii semnatare ale unui document comun, România are nevoie de „politici fiscale coerente şi predictibile, […] Articolul Mediul de afaceri din România, îngrijorat de menţinerea impozitului minim pe cifra de afaceri apare prima dată în PS News.
Pentru prima dată în România – și printre puținele inițiative de acest fel din Europa – stand-up comedy-ul devine disciplină universitară. În această toamnă, UNATC „I.L. Caragiale”, în parteneriat cu Headline Management și clubul The Fool, lansează primul Masterat de Stand-Up Comedy. Înscrierile încep pe 4 septembrie, iar printre profesori se află Cosmin Nedelcu (Micutzu), […] Articolul UNATC lansează primul Masterat de Stand-Up Comedy din România apare prima dată în PS News.
Mesajul Ambasadei Chinei la Bucureşti în scandalul prezenței lui Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing # PSNews.ro
Ambasada Chinei la Bucureşti mulţumeşte, pe propria pagină de Facebook, foştilor premieri Adrian Năstase şi Viorica Dăncilă pentru participarea la ceremoniile organizate la Beijing pentru sărbătorirea a 80 de ani de la încheierea celui de al doilea Război Mondial ”Mulţumiri foştilor premieri ai României, domnul Adrian Năstase şi doamna Viorica Dăncilă, pentru participarea la acest […] Articolul Mesajul Ambasadei Chinei la Bucureşti în scandalul prezenței lui Năstase și Dăncilă la parada militară de la Beijing apare prima dată în PS News.
llie Bolojan, despre data alegerilor de la București: „O decizie s-ar putea lua în prima jumătate a lunii” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, 3 septembrie, la Europa FM, că alegerile de la București ar putea avea loc în această toamnă sau în primăvara anului viitor, iar o decizie în acest sens s-ar putea lua chiar în prima jumătate a lunii septembrie. Conform spuselor sale, premierul înclină mai degrabă către o candidatură a […] Articolul llie Bolojan, despre data alegerilor de la București: „O decizie s-ar putea lua în prima jumătate a lunii” apare prima dată în PS News.
Șefa ÎCCJ refuză invitația ministrului Justiției la o întâlnire despre criza din sistem. Cum argumentează decizia # PSNews.ro
Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a anunțat, într-un răspuns trimis ministrului Justiției, că nu va participa la întâlnirea cu toți șefii din justiție. Șefa Înaltei Curți de Casație și Justiție, Lia Savonea, a transmis miercuri, 3 septembrie, că instituția pe care o reprezintă nu va participa joi, 3 septembrie, la discuția […] Articolul Șefa ÎCCJ refuză invitația ministrului Justiției la o întâlnire despre criza din sistem. Cum argumentează decizia apare prima dată în PS News.
PSD se delimitează de foștii premieri, prezenți la parada lui Xi / Grindeanu: E treaba lor # PSNews.ro
Sorin Grindeanu, despre prezenţa lui Adrian Năstase şi a Vioricăi Dăncilă la parada din China: E opţiunea dânşilor, personală. Linia PSD-ul, ştiţi, e pro-europeană / Eu, dacă aş fi fost în locul lor, în mod sigur aş fi evitat asemenea situaţii Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, despre prezenţa foştilor premieri Adrian […] Articolul PSD se delimitează de foștii premieri, prezenți la parada lui Xi / Grindeanu: E treaba lor apare prima dată în PS News.
Ghid practic. Cum poți plăti voluntar CASS. Peste 650.000 de români au rămas fără asigurare medicală # PSNews.ro
Începând cu 1 septembrie 2025, peste 650.000 de persoane care beneficiau de asigurare de sănătate în calitate de co-asigurați și-au pierdut automat acest statut. Pentru a continua să beneficieze de servicii medicale în sistemul public, aceștia trebuie să devină asigurați în mod voluntar. Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) a lansat un ghid […] Articolul Ghid practic. Cum poți plăti voluntar CASS. Peste 650.000 de români au rămas fără asigurare medicală apare prima dată în PS News.
Grindeanu şi Bolojan înţeleg diferit reforma administraţiei: procentul de 10% care creează tensiuni # PSNews.ro
Preşedintele a reuşit să mai calmeze, cel puţin pentru moment, tensiunile din Coaliţie. După întâlnirea de ieri de la Controceni, liderii au bătut palma: vor reface planul concedierilor din administraţia locală, astfel încât să existe un acord politic. Premierul nu vrea în niciun caz să renunţe la reforma din primării şi Consilii Judeţene. Spune că […] Articolul Grindeanu şi Bolojan înţeleg diferit reforma administraţiei: procentul de 10% care creează tensiuni apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan, optimist cu privire la coaliție: În momentul acesta funcționează și merge înainte # PSNews.ro
În momentul acesta coaliția de guvernare funcționează și merge înainte, a afirmat, miercuri, la Cernavodă, președintele Nicușor Dan. ‘Ținând cont că sunt patru partide și un grup parlamentar, eu cred că coaliția asta funcționează bine în momentul acesta’, a afirmat el. Șeful statului s-a întâlnit, marți, cu liderii coaliției de guvernare la Palatul Cotroceni. Citește […] Articolul Nicușor Dan, optimist cu privire la coaliție: În momentul acesta funcționează și merge înainte apare prima dată în PS News.
CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state # PSNews.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, în data de 2 septembrie a.c., o întâlnire de lucru cu E.S. dna Gloria del Carmen Olivares Portocarrero de Garro, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Peru în România, în vederea consolidării relațiilor economice bilaterale și pregătirii unei misiuni economice românești în […] Articolul CCIR și Ambasada Republicii Peru consolidează parteneriatul economic dintre cele două state apare prima dată în PS News.
Rodica Coposu, sora lui Corneliu Coposu, a fost decorată post-mortem cu Ordinul Național „Serviciul Credincios” în grad de Cavaler de președintele Nicușor Dan, în semn de omagiu pentru întreaga activitate dedicată păstrării și promovării memoriei victimelor regimului comunist. Președintele României, Nicușor Dan, a semnat miercuri, decretul de decorare post-mortem Rodicăi Coposu, sora fostului președinte PNȚCD […] Articolul Președintele Nicușor Dan a decorat-o post mortem pe sora lui Corneliu Coposu apare prima dată în PS News.
E momentul curățeniei în instituțiile publice, susține premierul Bolojan. Numai în Capitală sunt primării din care trebuie să plece sute de angajați, potrivit datelor făcute publice de Guvern privind angajații din administrația publică. Primăria cu cei mai mulți angajați este cea gestionată de către Robert Negoiță, de la Sectorul 3. Din 1.536 de posturi, 1.250 […] Articolul Marile primării din România care trebuie să concedieze câte 500 de angajați apare prima dată în PS News.
Deputaţii au votat pentru modificarea Codului penal: ”Dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie” # PSNews.ro
Autoritățile pot confisca acum de la cămătari atât dobânzile încasate de la oameni, cât și sumele date inițial cu camătă. Plenul Camerei Deputaților a votat, miercuri, un proiect inițiat de deputații USR Alexandru Dimitriu și Stelian Ion care modifică Codul Penal în acest sens. Potrivit unui comunicat al Uniunii Salvați România, inițiativa a apărut după […] Articolul Deputaţii au votat pentru modificarea Codului penal: ”Dacă faci cămătărie, pleci fără bani la pușcărie” apare prima dată în PS News.
Caz cutremurător în județul Prahova. Femeia de 57 de ani, din comuna Baba Ana, care a fost bătută și apoi lovită cu mașina de către un bărbat cu care ar fi avut o relație extraconjugală, a decedat la Spitalul Județean de Urgență Ploiești. Victima ajunsese la spital în stare gravă, cu multiple politraumatisme, fracturi costale […] Articolul Femeia din Prahova bătută și lovită cu mașina de presupusul amant a murit la spital apare prima dată în PS News.
Barometrul vizibilității miniștrilor în săptămâna 27 august – 02 septembrie 2025. PSD se menține pe primul loc # PSNews.ro
PSD se menține pe primul loc în clasamentul miniștrilor, de această dată prin ministrul Energiei, Bogdan Ivan. Acesta este urmat de Daniel David, ministrul Educației susținut de PNL, aflat pentru a doua săptămână pe poziția secundă a topului, și de Ionuț Moșteanu, ministrul Apărării din partea USR, conform datelor procesate de NewsVibe, platformă AI de monitorizare media. Clasamentul reflectă […] Articolul Barometrul vizibilității miniștrilor în săptămâna 27 august – 02 septembrie 2025. PSD se menține pe primul loc apare prima dată în PS News.
Nicușor Dan, la Centrala de la Cernavodă: Energia nucleară este o chestiune de securitate națională # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, efectuează azi, 3 septembrie 2025, la ora 11.00, o vizită la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă, județul Constanța, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de Retehnologizare a Unității 1. Este vorba despre Hotărârea de Guvern adoptată pe data de 14 iulie 2025 privind emiterea acordului de mediu pentru proiectul „Retehnologizarea Unităţii 1 […] Articolul Nicușor Dan, la Centrala de la Cernavodă: Energia nucleară este o chestiune de securitate națională apare prima dată în PS News.
„Nu eu fac lista de invitați ai președintelui Republicii Populare Chineze”, a declarat fostul premier al României, Viorica Dăncilă, în exclusivitate pentru Gândul. Viorica Dăncilă a declarat pentru Gândul că a fost invitată la Parada Victoriei de la Beijing de către președintele chinez Xi Jinping. „Pentru mine, a fost important elementul forte, și anume, că președintele unei […] Articolul Prima reacție a Vioricăi Dăncilă de la Beijing. Ce îi răspunde Oanei Ţoiu apare prima dată în PS News.
Excursie la Nisa pe bani publici: Un director din MIPE a plecat cu 30 de colegi în „training” de 100.000 de euro # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a dezvăluit un caz grav de risipă a banilor publici și europeni în cadrul administrației de stat. Potrivit acestuia, un director din subordinea ministerului tocmai a organizat o deplasare de tip „training” pe Coasta de Azur, la un hotel de patru stele, folosind fonduri din bugetul de stat, […] Articolul Excursie la Nisa pe bani publici: Un director din MIPE a plecat cu 30 de colegi în „training” de 100.000 de euro apare prima dată în PS News.
Bolojan joacă alba-neagra cu reforma: Guvernul nu are date corecte cu numărul bugetarilor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan promite reforma în administrația locală, dar a demonstrat imediat că nici măcar nu are date corecte. Reformele lui Bolojan sunt făcute după ureche, într-o tentativă disperată de a slăbi instituțiile statului, profitând de problemele economice. Acesta a prezentat niște date greșite și este contrazis inclusiv de partenerii din coaliție, care arată că […] Articolul Bolojan joacă alba-neagra cu reforma: Guvernul nu are date corecte cu numărul bugetarilor apare prima dată în PS News.
De la Beijing, Năstase îi dă replica ministrei de Externe, care l-a criticat pentru prezenţa alături de Xi şi Putin # PSNews.ro
Fostul premier Adrian Năstase a transmis câteva precizări, referitor la vizita sa la Beijing, la invitația președintelui Xi Jinping. Acesta a precizat că a participat la evenimentul diplomatic „în calitate de fost demnitar și deci de persoana particulară”. „La evenimentul de astăzi, am participat in calitate de fost demnitar și deci de persoana particulara. În […] Articolul De la Beijing, Năstase îi dă replica ministrei de Externe, care l-a criticat pentru prezenţa alături de Xi şi Putin apare prima dată în PS News.
Parlamentul va înființa comisia „România fără violență domestică”. Peste 60.000 de cazuri în primele 6 luni ale anului # PSNews.ro
Deputatul PNL Alina Gorghiu anunţă miercuri constituirea, în Parlament, a Comisiei speciale „România fără violenţă”. Ea arată că datele confirmă urgenţa înfiinţării acestei comisii, şi anume peste 61.000 de cazuri de violenţă domestică în primele şase luni şi o creştere de 110,9% a nerespectării ordinelor de protecţie în ultimii 4 ani. Deputatul PNL Alina Gorghiu […] Articolul Parlamentul va înființa comisia „România fără violență domestică”. Peste 60.000 de cazuri în primele 6 luni ale anului apare prima dată în PS News.
Continuă migrația de toamnă în Parlament: O deputată aleasă pe listele AUR trece la PNL. Despre cine e vorba # PSNews.ro
O deputată aleasă pe listele AUR trece la PNL. Cine este Andreea-Firuța Neacșu Deputata Andreea-Firuța Neacșu a informat miercuri conducerea Parlamentului că pentru restul mandatului rămas, de trei ani și jumătate, se va alătura grupului parlamentar al Partidului Național Liberal (PNL). Ea a fost aleasă în Parlamentul României pe listele Alianței pentru Unirea Românilor (AUR). […] Articolul Continuă migrația de toamnă în Parlament: O deputată aleasă pe listele AUR trece la PNL. Despre cine e vorba apare prima dată în PS News.
Mircea Fechet: Rechinii imobiliari înoată nestingheriţi prin Pădurea Băneasa. Cine trebuie să răspundă în fața legii # PSNews.ro
Fostul ministru al Mediului Mircea Fechet demască interesele din spatele contractului încheiat între Direcţia Silvică Ilfov şi un dezvoltator imobiliar, prin care un drum forestier din Pădurea Băneasa ar urma să fie tranzitat zilnic de mii de maşini, ca scurtătură în lipsa drumului de acces promis de către dezvoltator. Potrivit deputatului liberal, „rechinii imobiliari înoată […] Articolul Mircea Fechet: Rechinii imobiliari înoată nestingheriţi prin Pădurea Băneasa. Cine trebuie să răspundă în fața legii apare prima dată în PS News.
Kelemen Hunor: Nu există o bază de date la zi cu toate informațiile despre angajații din administrația publică locală # PSNews.ro
Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri că, în acest moment, nu există în statul român o bază de date actualizată care să cuprindă toate informațiile legate de angajații din administrația publică locală. ‘În acest moment, în statul român nu există o bază de date la zi în care sunt toate informațiile legate de angajații […] Articolul Kelemen Hunor: Nu există o bază de date la zi cu toate informațiile despre angajații din administrația publică locală apare prima dată în PS News.
Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră” # PSNews.ro
Elena Lasconi i-a cerut președintelui Nicușor Dan să intervină de urgență și „să oprească nebunia cu ordonanțele ucigătoare”. „Sună bine și populist să dai oameni afară din primării”, a adăugat edilul din Câmpulung Muscel care acuză că reforma administrației locale dorită de premierul Ilie Bolojan riscă să oprească dezvoltarea României și să destabilizeze țara. „Chiar nu […] Articolul Lasconi îl atacă pe Nicușor Dan: „După ce am avut 10 ani un dulap călător la Cotroceni, ne-am trezit cu o noptieră” apare prima dată în PS News.
Continuă protestele din educație. Noi pichetări la Minister și Guvern, unde se cere demisia lui Daniel David # PSNews.ro
Protestele din educație continuă și miercuri, 3 septembrie, cu obișnuita de acum pichetare a Ministerului Educației și Cercetării. Federațiile sindicale din educație au reluat, miercuri, protestele față de reformele anunțate de premierul Ilie Bolojan, aceștia pichetând sediul Ministerului Educației și Cercetării, iar un miting este plănuit, de la ora 12.00, și în Piața Victoriei. La […] Articolul Continuă protestele din educație. Noi pichetări la Minister și Guvern, unde se cere demisia lui Daniel David apare prima dată în PS News.
Ai visat să devii agent secret? SIE scoate la concurs zeci de posturi – Spioni, șoferi, IT-iști și experți social media # PSNews.ro
SIE scoate la concurs zeci de posturi. De la spioni, șoferi, IT-iști și experți social media. Ce salarii oferă și care sunt condițiile de angajare Serviciul de Informații Externe (SIE) scoate la concurs zeci de posturi, de la ofițeri operativi și specialiști în IT, până la zugravi sau șoferi. Recrutarea implică cerințe stricte, evaluări complexe […] Articolul Ai visat să devii agent secret? SIE scoate la concurs zeci de posturi – Spioni, șoferi, IT-iști și experți social media apare prima dată în PS News.
George Simion cere referendum: ,,Românii trebuie întrebați dacă sunt de acord cu aceste cheltuieli” # PSNews.ro
Referendumul pe care îl cere George Simion. Liderul AUR cheamă cetățenii la urne: „Trebuie consultați” George Simion crede că ajutoarele militare acordate de România pentru Ucraina trebuie să fie acordate doar cu acordul cetățenilor români, afectați deja de taxe și impozite majorate. Astfel, liderul AUR propune un referendum pe această temă. Fostul candidat la prezidențiale […] Articolul George Simion cere referendum: ,,Românii trebuie întrebați dacă sunt de acord cu aceste cheltuieli” apare prima dată în PS News.
